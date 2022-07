O Exército Brasileiro anunciou novas vagas para concursos de admissão e para processos seletivos pelo Distrito Federal e os estados de Goiás, Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima e Tocantins. Confira vagas disponíveis:

Concursos de Admissão por meio da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (EsFCEx)

Cursos de formação de oficiais médicos: Anestesiologia (3); Cancerologia/Oncologia (5); Cardiologia (8); Cardiologia Intervencionista Hemodinâmica (2); Cirurgia de Cabeça e Pescoço (1); Cirurgia de Mão (1); Cirurgia Geral (2); Cirurgia Pediátrica (1); Cirurgia Torácica (1); Cirurgia Vascular (2); Clínica Médica (5); Endocrinologia e Metabologia (3); Endoscopia Digestiva (3); Gastroenterologia (2); Geriatria (3); Ginecologia e Obstetrícia (3); Hematologia e Hemoterapia (3); Infectologia (3); Mastologia (2); Medicina Intensiva (3); Nefrologia (3); Neurologia (3); Oftalmologia (2); Ortopedia e Traumatologia (3); Ortopedia e Traumatologia- cirurgia de joelho (1); Ortopedia e Traumatologia – cirurgia de ombro (1); Otorrinolaringologia (2); Patologia (1); Pediatria (4); Pneumologia (2); Proctologia (2); Psiquiatria (4); Radiologia (2); Reumatologia (1); Sem Especialidade (19) e Urologia (1);

Farmácia (10); Cursos de formação de oficias dentistas: Cirurgia e Traumatologia Buco-Máxilo-Facial (1); Dentística Restauradora (1); e Endodontia (3).

Poderão participar candidatos de ambos os sexos, e devem atender os requisitos, como: ser brasileiro nato; possuir carteira de identidade civil ou militar; possuir comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física; ter, no mínimo, 1,60m de altura, se do sexo masculino, ou 1,55m de altura, se do sexo feminino; estar em dia com a Justiça Eleitoral; possuir idade de, no máximo, 32 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula, para os candidatos das áreas de Medicina sem especialidade, Odontologia e Farmácia; possuir idade de, no máximo, 34 anos completados até 31 de dezembro do ano da matrícula, para os candidatos da área de medicina com especialidade, apresentar diploma de graduação nas áreas de Medicina, Farmácia, Odontologia; dentre outros requisitos presentes no certame.

Procedimentos para participação

As inscrições estarão abertas no período das 10h do dia 14 de junho de 2022 até às 15h do dia 5 de agosto de 2022, via internet, pelo site da Esfcex, conforme o horário de Brasília/DF. Vale ressaltar que a taxa de inscrição será cobrada no valor de R$ 150,00 e poderá requerer a isenção o candidato que comprove ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde ou que pertença a família inscrita no Cadastro Único.

A seleção possuirá as seguintes etapas:

Exame Intelectual (EI); Verificação documental; Inspeção de Saúde (IS); Exame de Aptidão Física (EAF); Avaliação Psicológica; Revisão médica e comprovação dos requisitos para a matrícula.

