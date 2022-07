Polícia Militar inicia Patrulha Maria da Penha em Sena Madureira

Assessoria de Comunicação da PMAC —-

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° Batalhão PM iniciou o projeto Patrulha Maria da Penha, na manhã de quarta-feira, 27. O evento aconteceu no auditório da escola estadual Dom Júlio Mattioli.

A Patrulha Maria da Penha é um policiamento direcionado para atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. O projeto iniciou em Rio Branco e se estendeu a outras unidades militares como Brasileia, Tarauáca e Cruzeiro do Sul, chegando agora a Sena Madureira.

Por ocasião do evento foram entregues medalhas a militares do 8° Batalhão de Polícia Militar. Estiveram presentes no local do evento autoridades municipais e militares.

Tenente Ivanise, comandante em exercício do 8°BPM, falou da busca por oferecer o melhor serviço e apoio as vítimas de violência doméstica “Momento ímpar na história da Polícia Militar de Sena Madureira, nós temos essa preocupação com questões de violência doméstica, então este momento chancela nossa busca por oferecer o melhor atendimento a está problemática”.

Tenente-coronel Alexssanda Rocha, coordenadora da Patrulha Maria da Penha. Destacou a importância de orientar as mulheres quanto aos seus direitos “Trabalhar violência doméstica é difícil, nós sabemos o quanto as vítimas sofrem e muitas não sabem os direitos que possuem. A equipe da Patrulha Maria da Penha é treinada para ajudar as vítimas desse tipo de violência”.

Comandante-Geral Coronel Paulo César. Salientou a necessidade de expandir a modalidade de policiamento “A Patrulha Maria da Penha é relativamente nova e é importante expandir esse serviço. Infelizmente a nossa realidade tem estatística alta com relação a esse tipo de ocorrência, espero que com a implantação no município consigamos minimizar crimes dessa natureza”.