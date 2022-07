A folha de pagamento do Auxílio Brasil é de R$ 7,3 bilhões em julho. Desse total, R$ 868,53 milhões são para os beneficiados pelo programa de transferência de renda no Norte do país. Com mais de 2,1 milhões de famílias contempladas nos sete estados da região, o tíquete médio ficou em R$ 415,08, o maior valor entre as cinco regiões brasileiras. A média nacional é de R$ 408,8.

Os quatro estados com maior tíquete médio do país são do Norte. O Acre, com R$ 434,03, lidera o ranking nacional, com Roraima (R$ 424,18), Amazonas (R$ 421,1) e Amapá (R$ 417,42) na sequência. No município de Uiramutã, em Roraima, o valor médio por beneficiado chega a R$ 552,26.

As mais de 2,1 milhões de famílias contempladas na região representam 11,5% do total do país. O Pará lidera o número de beneficiados no Norte, com 1,15 milhão. O investimento para o pagamento deste público é de R$ 453,62 milhões.

Em seguida, aparece o Amazonas, com 493,68 mil famílias no Auxílio Brasil e um investimento de R$ 201,73 milhões. O Tocantins é o terceiro estado do Norte com maior número de beneficiados, 146,61 mil e recursos transferidos, R$ 59,64 milhões.

Além do benefício principal, há rendas complementares possíveis de acordo com os perfis das famílias, como a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural. O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil em julho teve início no dia 18 e segue até o dia 29. Nesta terça-feira, 26.07, recebem os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 7.