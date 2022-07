A 4ª etapa do Campeonato Acreano de Motocross será realizada no sábado,30, e domingo, 31, das 18 às 22h, durante a Expoacre 2022, em Rio Branco. A última edição do evento realizada na feira foi em 2017.

“É muito importante para a gente voltar para a Expoacre, para que as pessoas vejam que o motocross está vivo no estado”, explica José Cláudio da Silva, presidente da Associação de Motocross do Acre (Asscrosacre).

O motocross é uma modalidade desportiva de motovelocidade praticada sobre motocicletas de estilo off-road. Na Expoacre, o público poderá prestigiar as seguintes categorias: 230A, 200cc, kids, feminina e juvenil. Há 70 pilotos inscritos.

As demais etapas do campeonato serão realizadas em Feijó, Senador Guiomard e Plácido de Castro.