Veja:

NOTA DO PSB À POPULAÇÃO ACREANA

O Partido Socialista Brasileiro no Acre (PSB) informa que, por avaliação interna com nossos filiados e dirigentes e ouvindo os anseios da população, chegamos ao entendimento diante as circunstâncias de conjuntura, de que Jenilson Leite, escolhido como nosso majoritário, será o pré-candidato da sigla ao Senado Federal.

O comunicado do PSB ocorre em virtude das dificuldades que tivemos em avançar no formato de uma composição majoritária. Foram muitos os diálogos. Porém, entendemos que o tempo se esgotou e nossa população precisa de uma resposta.

Reafirmamos nosso compromisso, dedicação e trabalho para ajudar nosso estado a progredir, e é por isso que a decisão em torno do nome de Jenilson Leite foi tomada com muita responsabilidade.

Por fim, agradecemos profundamente ao nosso povo acreano por ter abraçado nossa pré-candidatura ao Governo e esperamos que tenhamos esse mesmo carinho e confiança em nosso nome nesse novo desafio que é o Senado Federal.

Rio Branco-Acre, 26/07/2022

Cesar Messias

Presidente do PSB Acre