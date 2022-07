Incêndio destroi loja de produtos agropecuários na capital

O Corpo de Bombeiros Militar do Acre foi acionado para uma ocorrência de combate à incêndio a uma casa de produtos agropecuários, localizada na Via Chico Mendes, em Rio Branco, por volta das 18 horas desta segunda-feira, 25.

A empresa trabalha com produtos químicos, altamente inflamáveis e que facilitam a evolução do incêndio. Por essa razão, a corporação encaminhou para o local as três unidades da Capital, 1º, 2º e 3º Batalhão, dada a dificuldade da ocorrência.

As informações são de que a estrutura do prédio, que possui mais de 1000m2 , está comprometida, impossibilitando a entrada dos bombeiros militares no local.

A noite avançava e as equipes do Corpo de Bombeiros continuavam trabalhando para conter o incêndio e resguardar os bens das edificações nas proximidades.