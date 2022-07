O Ministério Público do Acre realizou, neste domingo, as provas do processo de avaliação e seleção de estagiários de nível superior, que foram aplicadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com a participação de 627 candidatos.

A seleção visa preencher 40 vagas em diversas áreas do conhecimento, além da formação de cadastro de reserva.

O procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento acompanhou a aplicação das provas no campus da Universidade Federal do Acre (Ufac), na capital.

Nesta segunda-feira, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (Ceaf) divulgou o gabarito preliminar das provas.

No período de 26 a 28 de julho, estará aberto o prazo para os candidatos recorrerem do gabarito preliminar. Na sexta-feira, 29, será divulgado o gabarito definitivo. O resultado final deverá ser divulgado na primeira quinzena do próximo mês.