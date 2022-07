Proex lança edital de apoio à criação de empresas juniores na Ufac

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Ufac, por meio da Diretoria de Ações de Extensão, lançou edital em que convida servidores efetivos a apresentarem propostas de projetos que tenham como objetivo apoiar a criação, organização e funcionamento de empresas juniores na universidade.

A proposta deve ser submetida na Plataforma de Ações de Extensão e Cultura, via formulário eletrônico. Cada proposta de extensão deve ter somente um coordenador e o projeto deve ser executado entre 1 de setembro e 31 de dezembro deste ano, envolvendo as comunidades acadêmica e externa.

As propostas selecionadas receberão pagamento de bolsa de extensão a estudantes de graduação da Ufac, respeitando-se o valor máximo de R$ 3.200 por proposta. A seleção do bolsista fica a cargo de cada coordenador da ação.

Para mais informações sobre o certame, acesse o edital Proex n.º 24/2022.

Workshop

A Proex realiza o 1º Workshop de Empresas Juniores da Ufac, nos dias 1 e 2 de agosto, no Centro de Convenções. O evento visa à troca de experiências com outros grupos ligados à organização e funcionamento de empresas juniores de outras instituições. As inscrições estão abertas no site do evento.