O Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr lança processo seletivo para a população de Rio Branco e região, com vagas a serem preenchidas no cargo de mediador de aprendizagem horista para acompanhamento nos cursos de Ajudante de Obras, Pedreiro em Alvenaria, Pedreiro em Alvenaria Estrutural e Pedreiro de Revestimento em Argamassa.

Para mediador no curso de ajudante de obras foram disponibilizadas duas vagas, e os requisitos mínimos são ensino fundamental incompleto, com cursos de qualificação profissional na área, ou declaração de experiência prática comprovada como ajudante de obras, ou declaração de próprio punho comprovando experiência prática como ajudante de obras.

Para mediador no curso de pedreiro em alvenaria também há duas vagas, e o requisito mínimo é um curso superior em Engenharia Civil, ou em Arquitetura e Urbanismo, ou Tecnólogo em Construção Civil, ou Técnico em Edificações.

Para mediador no curso de pedreiro em alvenaria estrutural, uma vaga foi disponibilizada, e os requisitos mínimos são ensino fundamental completo com cursos de qualificação profissional na área do curso pretendido, ou declaração de experiência prática comprovada como pedreiro de alvenaria estrutural, ou declaração de próprio punho comprovando experiência prática como pedreiro de alvenaria estrutural.

Para mediador de aprendizagem horista do curso de pedreiro de revestimento em argamassa, uma vaga está disponível, e o requisito mínimo é um curso superior em Engenharia Civil, ou em Arquitetura e Urbanismo, ou Tecnólogo em Construção Civil, ou Técnico em Edificações.

As inscrições estão abertas de forma online até a quarta-feira, 27, no endereço eletrônico: [email protected]

Mais informações no edital que está acessível no portal: ead.ieptec.ac.gov.br.