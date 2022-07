O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), assinou na manhã desta segunda-feira, 25, com a Diocese de Rio Branco, um convênio de mútua colaboração para prestação de serviços em saúde. Com subsídio de mais de R$ 2 milhões, a parceria beneficiará os pacientes que se encontram internados na Casa de Acolhida Souza e Araújo, na capital, para receber tratamento de sequelas de hanseníase.

“A gente entende a importância de levar um tratamento digno às pessoas que já estão aqui há mais de 40 anos. Antes tínhamos um termo de fomento, hoje iniciamos um convênio em que vão ser ofertados serviços de saúde, de fisioterapia, atendimento médico, atendimento de enfermagem, e curativos”, ressaltou a secretária de Saúde, Paula Mariano.

O administrador do Hospital Santa Juliana e um dos representantes da Diocese, Marcos Paulo, destacou a relevância do convênio e o impacto no tratamento dos moradores da unidade. “O Souza Araújo já está em Rio Branco há mais de 50 anos, prestando serviços ao estado. Essa parceria vai ser de fundamental importância para o custeio desses pacientes, pois as obras sociais não têm recursos suficientes”, disse.

Maria de Fátima da Silva, natural de Tarauacá, reside no Souza e Araújo desde 1986 e se emocionou ao dizer que a casa salvou sua vida. “Cheguei achando que ia passar apenas seis dias e estou aqui até hoje. Aqui é a minha casa, sem ela não sei o que seria de mim”, afirmou.