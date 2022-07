Hospital abre seleção para residência médica em Porto Alegre

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA

Processo Seletivo Público para Residência Médica (Acesso Direto e Pré-Requisitos) 2023 do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

EXTRATO DO EDITAL DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO

A Comissão de Residência Médica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (COREME HCPA) e a Fundação Médica do Rio Grande do Sul (FUNDMED) fazem saber aos interessados que, nos termos da Resolução CNRM nº 07/2010, está aberto o período para solicitar isenção do pagamento do valor da inscrição referente ao Processo Seletivo Público para Residência Médica 2023 do HCPA, conforme as disposições regulamentares contidas no Edital e seus anexos publicados na íntegra nos sites www.hcpa.edu.br e www.fundmed.org.br. PERÍODO DE SOLICITAÇÃO: das 13h do dia 25/07/2022 até às 23h59min do dia 27/07/2022.

Porto Alegre, 22 de julho de 2022.

DANIELA VANESSA VETTORI

Coordenadora do Processo Seletivo Público

FRANCISCO JORGE ARSEGO DE OLIVEIRA

Coordenador da COREME HCPA

ANA LUIZA MAIA

Presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul

NADINE OLIVEIRA CLAUSELL

Diretora-Presidente do HCPA