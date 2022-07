Antecipado o  calendário do Auxílio Brasil: pagamento dia 9

O calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para agosto de 2022 foi antecipado pelo Ministério da Cidadania. Os repasses contemplam o valor mínimo de R$ 600 estabelecido pela Proposta de Emenda à Constituição 1/22, aprovada pelo Congresso Nacional em 13 de julho de 2022.

A oficialização veio pela Instrução Normativa nº 18, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (25).

Em agosto, o cronograma de repasses do programa de transferência de renda do Ministério da Cidadania terá início no dia 9, para beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) com final 1.

Os pagamentos seguem até o dia 22, para o último grupo do mês, com final de NIS zero. Confira abaixo o novo calendário. Originalmente, o período seria de 18 a 31 de agosto.

Com a aprovação da PEC, o benefício mínimo será de R$ 600 até dezembro de 2022. Além do benefício principal, há rendas complementares possíveis de acordo com os perfis das famílias, como a Bolsa Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica e a Inclusão Produtiva Rural.

Os pagamentos de julho de 2022 seguem durante esta semana. Nesta segunda-feira recebem o benefício os contemplados com o final do Número de Identificação Social 6. Neste mês, mais de 18 milhões de famílias recebem os repasses, num investimento de R$ 7,3 bilhões.