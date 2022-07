Nesta semana, o Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), avança no recapeamento asfáltico na Via Chico Mendes, no trecho próximo da Corrente, em Rio Branco.

“Temos avançado com os serviços na Via Chico Mendes, o que deve garantir mais mobilidade para quem trafega diariamente por ela”, enfatiza o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

O serviço de recapeamento asfáltico promove melhorias no tráfego de veículos trazendo mais segurança e conforto aos motoristas.

De acordo com engenheiro do Deracre, Edcélio Firmino, os agentes técnicos da empresa promovem reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica com aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

“Mais de mil toneladas de massa asfáltica do tipo CBUQ serão aplicadas nesse trecho da corrente e posto de gasolina”, destacou o engenheiro.

A manutenção das vias visa garantir a melhora na mobilidade no município, além de segurança para motoristas e pedestres.