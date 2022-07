Prefeitura de Rio Branco inicia mutirão noturno de vacinação

Com o objetivo de contemplar o maior número possível de pessoas com a vacina contra o coronavírus, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), deu início, na noite desta sexta-feira (22), ao mutirão noturno de vacinação na Praça da Revolução, a partir das 18h.

A vacinação acontece para crianças de 5 ou mais e doses de reforço para adolescentes de 12 a 17 anos, com 4 meses ou mais da segunda dose, além da 4ª dose, que já está disponível para maiores de 18 anos que estiverem com mais de 4 meses da terceira dose

“Havia um pedido das pessoas, alegando que não tinham horário durante o dia, por conta do trabalho, e como as unidades fecham às 16h, quando iam, não conseguiam mais se vacinar. Então, o município vendo o aumento dos casos e a necessidade de que as pessoas completem o ciclo vacinal, fez esse evento”, explicou Jonathan Santiago, secretário de Saúde em exercício.

O secretário reforçou, ainda, para que as pessoas fiquem atentas ao período entre uma dose e outra.

“Lembrando que entre uma dose e outra é preciso respeitar o período de 120 dias e quem teve Covid-19 nos últimos 30 dias também devem respeitar esse prazo”, finalizou.

Jessica Linhares conta que veio com seu esposo logo após sair do trabalho, tendo em vista que esse é o único horário disponível para eles.

“Ajuda principalmente no horário, porque eu saí do trabalho e vim direto para cá. Então, acredito que a maioria das pessoas fez isso… É uma iniciativa muito positiva e que bom que é o fim de semana inteiro” disse.

Ianná Biancardi Naua trouxe sua filha Sophia e seu sobrinho Gael, ambos de 5 anos, para tomarem a primeira dose da vacina. Ela conta o que achou do mutirão.

“Eu achei genial, aproveitei que tinha buscado ela na escola e com o trânsito acabando… A fila está super-rápida, já aproveitei. Trouxe minha filha, meu sobrinho e também tomei a minha 4ª dose e a de influenza”, finalizou.

A primeira noite de mutirão mostrou que a população acreana segue empenhada em se vacinar, para ficar protegida da Covid-19. A ação ocorrerá até domingo, das18h às 22h.