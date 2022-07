População no Acre cresce 14,5% em dez anos, com a maioria parda (77,0%), Branca (15,6%) e preta (6,0%)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apresenta indicadores da PNAD Contínua que possibilitam compreender a distribuição da população residente no Acre e Grandes Regiões por sexo, grupos de idade, cor ou raça e condição no domicílio, bem como as diferenças regionais relativas a esses indicadores e a evolução das características da

população, analisadas no período de 2012 a 2021, que abrange os anos inicial e final da série histórica da pesquisa.

A população residente, no Acre, foi estimada em 878 mil pessoas em 2020 e em 890 mil pessoas em 2021. Em 2012, início da série histórica da pesquisa, foram estimadas 777 mil pessoas no Estado, o que representa um aumento populacional de 14,5%, no período.

Entre 2012 e 2021, as Regiões Centro-Oeste (13,0%) e Norte (12,9%), apresentaram os maiores aumentos populacionais, contudo mantiveram as menores participações na população total (7,8% e 8,7%, respectivamente).

Por sua vez, a Região Sudeste, a mais populosa, concentrava 42,1% da população residente no País, em 2021, e registrou aumento estimado de 7,3% em seu contingente populacional em relação a 2012. Em contrapartida, a Região Nordeste, que concentrava 27,1% da população residente em 2021, foi a que apresentou o menor aumento populacional entre as Grandes Regiões, com crescimento estimado em 5,1% no período.

A distribuição da população residente no Acre por grupos etários mostra uma tendência de queda da proporção de pessoas abaixo de 30 anos de idade.

Em 2012, essa estimativa era de 61,7%, passando para 53,7%, em 2020, e 54,3%, em 2021 (com exceção 2021). Entre 2012 e 2021, destaca-se a queda da participação das pessoas de 10 a 13 anos (de 9,6% para 7,2%) e de 14 a 17 anos de idade (de 9,2% para 6,9%). Conforme delineado nas projeções da população do IBGE, os grupos que compreendiam as pessoas de 18 a 19 anos, 20 a 24 anos e 25 a 29 anos de idade correspondiam, respectivamente, a 3,9%, 9,9% e 8,9% da população residente em 2021. Esses grupos também apresentaram redução de sua

participação na população residente no período.

As maiores taxas de reduções no contingente populacional foram estimadas para os grupos que compreendiam as pessoas de 10 a 13 anos e 14 a 17 anos de idade, ambos registraram diminuição de 25,0%, no período. A população de 30 anos ou mais de idade registrou diminuição no período, atingindo 46,3% da população total, em 2020, e 45,4%, em 2021 – estimativas maiores que a de 2012 (38,2%). Em 2021, os grupos de 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e de 50 a 59 anos correspondiam a 15,8%, 12,1% e 9,0%.