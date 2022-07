A Prefeitura Municipal de Acrelândia, juntamente com a Câmara de vereadores da cidade do estado do Acre, divulgou o edital nº 01/2022, com as normas do concurso público que busca o preenchimento de 117 vagas efetivas e cadastro reserva em cargos de níveis médio e superior. O certame está a cargo do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo, o Ibade.

As inscrições vão 8 de setembro deste ano.

As oportunidades estão distribuídas entre os cargos de Educador Físico, Nutricionista, Pedagogo, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Farmacêutico, Médico Clínico Geral, Agente de Endemias, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal, Fiscal Sanitário, Técnico em Análises Clínicas (Microscopista), Técnico em Enfermagem, Procurador e Técnico em Segurança do Trabalho. Os salários ofertados variam de R$ 1.250,00 a R$ 6.000,00, por carga horária de 40 horas semanais.