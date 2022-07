A Federação Brasil Esperança no Acre emitiu nota sobre a reunião ocorrida neste domingo, 24 de julho. A decisão sobre quem será candidato a governador e a senador pela chapa, que envolve os nomes de Jorge Viana e Jenilson Leite, será tomada em outra oportunidade.

Veja:

Vamos juntos pelo Acre

Temos esperança, sentimento com as pessoas e muita vontade de trabalhar com união para fazer o Acre feliz novamente.

Neste domingo, 24 de Julho, os partidos que integram a Federação Brasil Esperança no Acre (PT, PSB, PCdoB e PV), reunidos com expressiva participação de suas lideranças, tomaram importantes encaminhamentos.

Reafirmamos a unidade na defesa de Lula presidente e Alckmin vice.

Confirmamos, com alegria e esperança, nossa determinação de formar uma chapa forte para governador e senador pelo Estado do Acre.

Nossos nomes são Jorge Viana e Jenílson Leite. Estes são nossos pré-candidatos. Vamos conversar, ouvir outras lideranças, considerar a melhor possibilidade política de ajudar o Acre a sair da situação crítica que está e trazer um projeto que resgate a dignidade de vida das famílias do nosso Estado.

Então traremos a posição de quem será o candidato a governador e a senador.

Vamos com Lula, Jorge e Jenílson pelo Acre e pelo Brasil.