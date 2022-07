“Um Ser Que Te Ama”, de Alessandro Borges, será lançado hoje, 23/7

O escritor acreano Alessandro Borges lançará neste sábado, 23, com apoio do Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), a obra Um ser que te ama, fruto do financiamento da Lei Aldir Blanc, gerenciada pela FEM.

O evento será na Biblioteca Pública, a partir das 19h e busca retratar, por meio de poesias e declarações, o romantismo em sua essência.

Alessandro Borges é pedagogo, natural de Rio Branco, e tem um longo currículo onde está inserido em diversas ações culturais. Também é presidente regional do Instituto Educando para a Paz e faz parte da Academia de Poetas Acreanos.

O autor convida a todos os enamorados e a população para prestigiar, neste final de semana, seu sétimo projeto autoral.

“A obra é um livro de poemas românticos, recheado com declarações. Retrata o romantismo, o amor, a sede da mulher amada”, afirma o escritor.

Confira todas as obras do autor:

– A solidão chora saudade – 2004;

– Mundo de criança – 2014;

– Minha cidade em versos – 2016;

– No jardim do poeta – 2015;

– Sou seringueiro, e daí? – 2017;

– Poesias de um Surdo – 2018;

– Um ser que te ama – 2022.