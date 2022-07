Prefeitura de Cruzeiro do Sul reajusta salários de agentes de saúde e de endemias ao piso nacional

Os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias de Cruzeiro do Sul passarão a receber, a partir deste mês, o salário equivalente ao novo piso nacional da categoria. A medida foi tomada pelo prefeito Zequinha Lima, nesta quinta-feira (21). O gestor também informou que o município fará o pagamento da diferença do piso anterior retroativo aos meses de maio e junho de 2022.

Com base na atualização do piso nacional, os ACS’s e ACE’s que recebiam proventos de R$ 1,550,00, passariam a receber R$ 2.414,00. Após analisar as finanças do município, a equipe gestora concluiu que seria possível adequar ao novo piso e ainda pagar a diferença referente aos dois meses anteriores.

“Quando assumimos a prefeitura, esses servidores já tinham o piso, mas as gestões passadas nunca tinham pago. Nós ajustamos os salários deles, pagamos retroativo a janeiro e tivemos vários avanços como, a criação do plano de carreira e o enquadramento deles dentro desse plano. Como esse ano foi aprovado no Congresso Nacional um novo piso, nós estamos aqui anunciando a implementação do novo piso nacional a todos os agentes de saúde e agentes de combate às endemias”, garantiu Zequinha.

Os servidores comemoraram a decisão da prefeitura. “Essa foi uma notícia maravilhosa. A gente já estava aguardando e agora, graças a Deus, deu certo. A gente vai trabalhar com mais alegria sabendo que no final do mês teremos um salário melhor para sustentar nossa casa e nossos filhos”, disse a agente comunitária de saúde Ádima Clemente.

O sindicato dos ACS,s e dos ACE’s reuniu os associados para ouvir do prefeito o anúncio dos novos salários. O presidente, Jairo Benitez, classificou como uma grande vitória para a categoria.

“Essa é uma assembleia de comemoração, pois é uma grande vitória que conquistamos. É um momento de gratidão da nossa categoria de receber das palavras do prefeito essa garantia do pagamento do piso, das diferenças dos meses de maio e junho e também a diferença na tabela”, comemorou Benitez.