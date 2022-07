Caminhos do Agro|: uma mostra da produção rural na Expoacre 2022

Um espaço que sempre atrai a atenção do público na Expoacre é a Fazendinha, que este ano vem com uma temática diferente, voltada para o agronegócio, sendo renomeada como Caminhos do Agro.

A Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), em parceria com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater) e Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), mostrarão no local a produção agrícola e animal do Acre.

O espaço tem por objetivo apresentar as ações e investimentos do Estado no eixo do Agronegócio e Sustentabilidade. “Estas são atividades que impulsionam a produção agropecuária local, o abastecimento dos mercados, a melhoria das condições de vida da população rural e o incremento econômico regional”, destacou o secretário de Produção e Agronegócio, Edivan Azevedo.

As principais cadeias produtivas do Estado, cultura da banana, da mandioca, do café, e, também, horticultura, mel, borracha e criação de pequenos animais estarão no espaço de produção sustentável.

Na mandiocultura haverá um forno de processamento da farinha. Casas de meliponicultura e de borracha também estarão expostas no local, além do plantio de mudas de café e banana.

Na parte de produção animal, teremos exposição de aves, ovelhas, peixes e outros. Nos pavilhões de exposição de bovinos, terão animais das raças: Nelore, Sindi, Senepol, Montana, Gir Leiteiro e Girolando. Nos dias 1 e 2 de agosto, haverá a avaliação das raças zebuínas na pista de julgamento.

Casas agropecuárias e empresas de instalação de placas solares também estarão no espaço apresentando seus produtos ao público.

A Semapi, que está responsável pela educação ambiental, prepara algumas atividades que serão realizadas no local, dentre elas uma trilha ecológic