TJAC convoca novos juízes leigos e conciliadores; saiba mais

Em edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico desta quinta-feira, 21, a Presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) convoca novos profissionais para o cargo de juíza e juiz leigo, conciliadora e conciliador para o Poder Judiciário Acreano.

Os convocados têm cinco dias úteis para assinatura do Termo de Adesão e apresentação, na Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (GEDEP – DIPES), situada na sede-administrativa do TJAC, das 7h às 14h, da documentação exigida no edital.

A convocação leva em consideração a realização de Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária e Cadastro de Reservas de Profissionais para o desempenho das funções de juiz leigo, juíza leiga, conciliador e conciliadora do Sistema de Juizados Especiais e Conciliador e Conciliadora para atuação nas Varas de Família e Cíveis do Poder Judiciário do Estado do Acre conforme Edital nº01/2021, além da nova orientação do Conselho Nacional de Justiça acerca da dotação de pessoal, do que consequentemente se vislumbra uma distribuição da força de trabalho e de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus.

O edital elencou 22 cidades para designação dos aprovados, e possui cadastro de reserva. A distribuição dos aprovados foi dividida em nove grupos, de acordo a Resolução N° 58/2021. Alguns dos profissionais já assumiram no início do mês.

A presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, ressalta a importância da inserção de novos profissionais no Judiciário, para continuar avançando na melhoria da prestação dos serviços jurisdicionais aos cidadãos.