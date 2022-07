O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), divulgou no Diário Oficial nesta sexta-feira, 22, o edital do processo licitatório n° 002/2022, na modalidade concorrência, visando a execução da obra do primeiro viaduto estadual, no cruzamento das avenidas Ceará e Getúlio Vargas, o qual irá melhorar a mobilidade urbana e desafogar o trânsito na região.

O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, informou que a obra está orçada em aproximadamente R$ 23 milhões. Os investimentos contam com recursos de emenda parlamentar e contrapartida do Estado.

“O Executivo está entrando com aumento de contrapartida para que possamos garantir melhorias na mobilidade urbana na cidade de Rio Branco, principalmente no Centro, que visa desafogar e melhorar o fluxo para órgãos públicos, estudantes e empresas privadas”, ressaltou.

A obra irá gerar, durante todo o processo de construção, mais de trezentos empregos diretos, fortalecendo a economia do estado.

Desta forma, está aberto o período de inscrição para as empresas interessadas e capacitadas a realizar o serviço de implantação do complexo viário. A retirada do edital irá do dia 22 de julho a 22 de agosto. A abertura da licitação será no dia 23 de agosto, às 8h, na sala de Comissão de Licitação da Seinfra.