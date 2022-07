O Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), realizou nesta quarta-feira, 20, uma visita técnica ao porto de Cruzeiro do Sul e iniciou a manutenção da rampa provisória, com serviços paliativos para garantir o acesso da população.

De acordo com o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, foi encaminhada uma retroescavadeira, um trator e uma escavadeira hidráulica para a execução dos trabalhos.

“Vamos trabalhar na limpeza do porto, com melhoramento da rampa de acesso, ampliação para mais uma rampa provisória, operação tapa-buraco na via de acesso e revitalização do cais”, relatou o gerente.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, o porto de Cruzeiro do Sul foi construído em 2004 e pouco tempo depois passou a apresentar problemas devido ao desbarrancamento do Rio Juruá.

“Foram investidos mais de R$ 600 mil na construção desse porto pela gestão passada. O local onde foi construído todo ano sofre com processo de cheia e vazante do Rio Juruá e provoca desbarrancamento, o que compromete o acesso da população”, explicou Antunes.

O presidente explica que a autarquia tem trabalhado para garantir a manutenção da rampa provisória, que atende os ribeirinhos que trazem insumos para cidade, os produtores rurais que vêm para o porto escoar sua produção e a população em geral.

Além de realizar a manutenção, o Estado estuda um novo projeto de obra definitiva.