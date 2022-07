Com o início das festividades da Expoacre na próxima semana, a Polícia Civil do Acre, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), está montando uma sala de acolhimento para mulheres, idosos, crianças e adolescentes que sofram alguma violência durante o evento.

A sala de acolhimento funcionará dentro do estande da Polícia Civil, que terá uma delegacia implantada no parque de exposições, com quatro ou cinco agentes disponíveis para realizar esse atendimento, além de um delegado e um escrivão.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, explica que todos os delitos ocorridos dentro do parque e nas proximidades poderão ser registrados lá mesmo. “A sala acolherá da melhor forma possível mulheres, crianças e idosos que passarem por qualquer tipo de violência, seja física, sexual ou psicológica. Nossos policiais estarão disponíveis para conversar e ouvir de maneira humanizada as vítimas”, destacou.