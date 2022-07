Obra de R$4 milhões, Orla do Quinze, na capital, sai do papel

O Estado do Acre avançou mais um passo na urbanização da orla fluvial do bairro Quinze, em Rio Branco. A Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), responsável pela obra, homologou o processo licitatório, na modalidade concorrência, sob n° 001/2022, com critério de menor preço.

No total, três empresas participaram da abertura da licitação, sendo que uma foi habilitada, passou por análise técnica criteriosa da Comissão Permanente de Licitação (CPL) e foi homologada nesta sexta-feira, 22.

O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, destacou que a obra trará benefícios tanto para a população quanto para a economia, com a contratação de mão de obra. Os investimentos são provenientes de recursos próprios do Estado, no valor de quase R$ 4 milhões, e de emenda parlamentar, de R$ 17 milhões.

O projeto arquitetônico foi realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), abrangendo a área entre o Mercado Velho e o Rio Acre, e terá 400 metros de extensão.

A Orla do Quinze terá um porto para atracagem e garantirá aos frequentadores e turistas visitarem áreas verdes, quiosques e um museu tecnológico, além da possibilidade de apreciar a vista nos mirantes. “Havia necessidade de valorizar a região”, afirma o secretário Alencar.

O prazo de execução do serviço é de 12 meses e a vigência do contrato, objeto da licitação, de 18 meses.