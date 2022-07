DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL DE 30 DE JUNHO DE 2022

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO EDITAL DO IBGE Nº 9/2022

O Presidente da FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado final do Edital n.º 09/2022, Processo Seletivo Simplificado Complementar para as funções de Agente Censitário Municipal e Agente Censitário Supervisor, publicado no DOU n.º 98, de 25 de maio de 2022, seção 3, página 51, na seguinte ordem: tipo de vaga, UF, Localidade, número de inscrição, nome do candidato, nota final, classificação e situação no processo seletivo simplificado complementar.

Ampla Concorrência

1. BA – GONGOGI

46706, Henrique Francisco De Mendonça, 10, 1º, Classificado / 43937, Isaura Dolores Rosado De Codes, 10, 2º, Não eliminado / 32861, Alcidésio Chaves Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 36835, Neuza Sapucaia Dantas, 10, 4º, Não eliminado / 50112, Maria Marcelina Dos Santos Batista, 10, 5º, Não eliminado / 42000, Rosivaldo Santos Paim, 10, 6º, Não eliminado / 30279, Júlio Lira Neto, 10, 7º, Não eliminado / 40782, Joao Rocha Bernardes, 10, 8º, Não eliminado / 38994, Rita De Cássia Veloso Marinho Da Silva, 10, 9º, Não eliminado / 29895, Afonso C Juliano, 10, 10º, Não eliminado / 26894, Gilmar Pires, 10, 11º, Não eliminado / 35905, Sandra Maria Araujo Santos Lopes De Souza, 10, 12º, Não eliminado / 34262, Cristina Almeida Cruz, 10, 13º, Não eliminado / 32046, Cherly Cristine Fonseca, 10, 14º, Não eliminado / 50059, Jeane De Oliveira Lima, 10, 15º, Não eliminado / 47674, Andreia Bispo Da Silva, 10, 16º, Não eliminado / 35213, Cicero Jeedson De Sá Souza, 10, 17º, Não eliminado / 34517, Gilvan Da Silva Dos Santos, 10, 18º, Não eliminado / 27352, Clauzio Maia De Almeida Silva, 10, 19º, Não eliminado / 30784, Jeferson Carvalho Da Silva, 10, 20º, Não eliminado / 30057, Jozimara, 10, 21º, Não eliminado / 45767, Andrea Cordeiro De Souza Pereira, 10, 22º, Não eliminado / 27009, Érica Sousa Dos Santos, 10, 23º, Não eliminado / 45997, Verena Santos Pereira, 10, 24º, Não eliminado / 49671, Gabriela Da Silveira Costa, 10, 25º, Não eliminado / 29659, Dayanne Azevedo Lima Neves, 10, 26º, Não eliminado / 30533, Julianna Catonio Da Silva, 10, 27º, Não eliminado / 49975, Luiz Felipe Sena Santos Costa, 10, 28º, Não eliminado / 30423, Jessica De Jesus Santos, 10, 29º, Não eliminado / 27372, Vinicius Belem Stolze, 10, 30º, Não eliminado / 28972, Rosane Dos Santos, 10, 31º, Não eliminado / 40519, Eva Santana De Souza, 10, 32º, Não eliminado / 33610, Décio Rodrigues Do Nascimento Filho, 10, 33º, Não eliminado / 46794, Irani Rocha Rodrigues, 10, 34º, Não eliminado / 37782, Márcio Cordeiro Machado, 10, 35º, Não eliminado / 48037, Maria Dos Anjos Da Silva Costa, 10, 36º, Não eliminado / 26600, Frederico Lima Souza, 10, 37º, Não eliminado / 36343, Nilzete Batista De Oliveira, 10, 38º, Não eliminado / 36208, Sonia Guarany De Carvalho Araújo, 10, 39º, Não eliminado / 50389, Dulcinéia Oliveira Da Conceição, 10, 40º, Não eliminado / 50048, Wilson Nascimento Pereira Dos Reis, 10, 41º, Não eliminado / 29435, Márcia Regina Alves Do Sacramento, 10, 42º, Não eliminado / 41072, Ana Cristina Chimer De Oliveira, 10, 43º, Não eliminado / 44105, França Maria Ventura Mota, 10, 44º, Não eliminado / 43868, Déborah Souza Magalhães, 10, 45º, Não eliminado / 41181, Maria Lúcia Alves De Oliveira, 10, 46º, Não eliminado / 36636, Mariella Figueiredo Tosta, 10, 47º, Não eliminado / 37088, Carlos Marcelo De Paiva Ferreira, 10, 48º, Não eliminado / 42491, Claudia Beatriz Praxedes Dasilva, 10, 49º, Não eliminado / 32415, Vera Lucia De Jesus, 10, 50º, Não eliminado / 26693, Magno Santos Damasceno, 10, 51º, Não eliminado / 45208, Jeane Gomes Barbosa, 10, 52º, Não eliminado / 40087, Cleonice Porto Aboboreira, 10, 53º, Não eliminado / 48122, Raidalva Correia Miranda, 10, 54º, Não eliminado / 29113, Paulo Cesar Santana De Oliveira8, 10, 55º, Não eliminado / 48373, Maria Madalena Moreira Dos Santos, 10, 56º, Não eliminado / 34961, Jaciene Borges Valle, 10, 57º, Não eliminado / 38990, Rita, 10, 58º, Não eliminado / 43789, Lucineide Brito De Araujo, 10, 59º, Não eliminado / 47448, Helena Maia Paixão Costa, 10, 60º, Não eliminado / 34209, Antonio De Carvalho, 10, 61º, Não eliminado / 37145, Aneilson Cezar Fa Luz Klein, 10, 62º, Não eliminado / 37579, Valdilene Da Conceição, 10, 63º, Não eliminado / 34898, Gerson Almeida De Andrade, 10, 64º, Não eliminado / 30160, Pedro Dos Santos Jesus, 10, 65º, Não eliminado / 40982, Suely Silva Spinola Dos Santos, 10, 66º, Não eliminado / 47886, Telma Conceição Ferreira Dias, 10, 67º, Não eliminado / 33197, Claudinéa Nunes Machado, 10, 68º, Não eliminado / 43994, Maria Aparecida Sousa, 10, 69º, Não eliminado / 27970, Antônio Jorge De Andrade, 10, 70º, Não eliminado / 31063, Elisabete Bulcao Santana, 10, 71º, Não eliminado / 39898, Joselice Silva Fontes Sancho De Melo, 10, 72º, Não eliminado / 41725, Florisvalda De Souza Barboza, 10, 73º, Não eliminado / 46611, José Ronaldo Ferreira, 10, 74º, Não eliminado / 30441, Flávia Aparecida Nogueira Dos Santos Guimarães, 10, 75º, Não eliminado / 36769, Allan Henrique Freire Pinto, 10, 76º, Não eliminado / 42115, Sara Rêgo Dos Santos, 10, 77º, Não eliminado / 33017, Nilton Mendonca Dos Santos Filho, 10, 78º, Não eliminado / 50379, Cleuza Pereira Fontes, 10, 79º, Não eliminado / 45910, Maria Orleans Da Costa Silva Santos, 10, 80º, Não eliminado / 34718, Isabel Cristina De Jesus Sousa Costa, 10, 81º, Não eliminado / 49576, Jucara Pereira Da Silva, 10, 82º, Não eliminado / 49776, Joselito Gomes Amorim, 10, 83º, Não eliminado / 40573, Maria Neuza Sena Santana, 10, 84º, Não eliminado / 33917, Ubiraci Espirito Santo Silva, 10, 85º, Não eliminado / 39447, María Da Glória Da Silva Cunha, 10, 86º, Não eliminado / 45165, Wladimir Wander Dos Santos Ferraz, 10, 87º, Não eliminado / 44079, Patrícia Falcão Dos Santos, 10, 88º, Não eliminado / 45883, Aldeci, 10, 89º, Não eliminado / 37603, Marinalva Fernandes Souza Silva, 10, 90º, Não eliminado / 49475, Etevaldo De Oliveira Lima, 10, 91º, Não eliminado / 31670, Jucelia Xavier De Freitas, 10, 92º, Não eliminado / 36556, Edval De Sousa Mendonça, 10, 93º, Não eliminado / 29719, Marcos Moreira Dos Santos, 10, 94º, Não eliminado / 28838, Tanaildes Moura De Almeida Santos, 10, 95º, Não eliminado / 45015, Saionara De Jesus Ramos, 10, 96º, Não eliminado / 40886, Adriana Miranda Moreira, 10, 97º, Não eliminado / 42642, Lucineide Do Amor Divino Silva, 10, 98º, Não eliminado / 41805, Celineide Oliveira Da Silva, 10, 99º, Não eliminado / 40521, Raquel Da Silva Araújo Dos Santos, 10, 100º, Não eliminado / 42218, Raimunda De Souza Schned, 10, 101º, Não eliminado / 45996, Anália Novaes Brasil, 10, 102º, Não eliminado / 39369, Simone Santos Silva, 10, 103º, Não eliminado / 27123, Ana Clara De Oliveira Ramos, 10, 104º, Não eliminado / 38853, Mirialan Pereira De Uzeda Riveiro, 10, 105º, Não eliminado / 43695, Marinalda Assis Vilanova, 10, 106º, Não eliminado / 46126, Marcia Maria Costa Batista Ribeiro, 10, 107º, Não eliminado / 43914, Isabel Cristina Pinto Kerner, 10, 108º, Não eliminado / 49257, Maria Celene De Lima Mesquita, 10, 109º, Não eliminado / 46210, Anita Ferreira Da Silva, 10, 110º, Não eliminado / 40846, Márcio Cruz De França, 10, 111º, Não eliminado / 41612, Miriam Oliveira Da Silva, 10, 112º, Não eliminado / 41290, Luccio Jorge Tosta Alves, 10, 113º, Não eliminado / 48973, Marivaldo Reis Cabral, 10, 114º, Não eliminado / 49958, Cleomar Rodrigues Dos Santos, 10, 115º, Não eliminado / 37641, Gilson Domingos, 10, 116º, Não eliminado / 31914, Janildes Moreira Santos, 10, 117º, Não eliminado / 35616, Elci Brito Dos Santos, 10, 118º, Não eliminado / 34776, Cintia Santos Almeida, 10, 119º, Não eliminado / 41676, Nicolai Silva Luz, 10, 120º, Não eliminado / 34029, Silvana Vollono, 10, 121º, Não eliminado / 36877, Roberval Lima, 10, 122º, Não eliminado / 48903, Joana Alves Da Silva, 10, 123º, Não eliminado / 39493, Márcio Costa Leal, 10, 124º, Não eliminado / 49616, Cristiane Do Nascimento Santos, 10, 125º, Não eliminado / 49678, Maurício Galvão Santos, 10, 126º, Não eliminado / 39207, Edneide Da Hora Dos Santos Da Natividade, 10, 127º, Não eliminado / 46838, Elisangela Novaes Brasil Silva, 10, 128º, Não eliminado / 41757, Andrea Guimaraes Conceicao, 10, 129º, Não eliminado / 45058, Lindomar Marciano De Oliveira, 10, 130º, Não eliminado / 41811, Joseneide De Oliveira Santana, 10, 131º, Não eliminado / 35834, Noelia Mamona Rodrigues, 10, 132º, Não eliminado / 39522, Rosana Xavier De Oliveira, 10, 133º, Não eliminado / 49091, Janete Silva Santos De Jesus, 10, 134º, Não eliminado / 35718, Reinaldo Ferreira Santos, 10, 135º, Não eliminado / 40053, Marcelo Almeida Araújo, 10, 136º, Não eliminado / 47598, John Laurence Conceição Dos Santos, 10, 137º, Não eliminado / 37165, Eliene Dantas Souza, 10, 138º, Não eliminado / 33486, Alessandro Santos Morales, 10, 139º, Não eliminado / 38652, Rejane Sena Sampaio Batista, 10, 140º, Não eliminado / 48104, Alex Sandro Schramm Dos Santos, 10, 141º, Não eliminado / 37797, Crispin Conceição Martins, 10, 142º, Não eliminado / 27288, Maria Cristina Santos Mata, 10, 143º, Não eliminado / 37300, Cleidiane Silva Pereira, 10, 144º, Não eliminado / 30304, Jeferson José Gonçalves De Souza, 10, 145º, Não eliminado / 50284, Maria Das Graças Vieira, 10, 146º, Não eliminado / 47937, Ricardo Santana De Souza, 10, 147º, Não eliminado / 36413, Arley, 10, 148º, Não eliminado / 37778, Iolanda Nunes Do Carmo, 10, 149º, Não eliminado / 38118, Cristiana Paixão Campos, 10, 150º, Não eliminado / 35362, Ricardo Costa De Oliveira, 10, 151º, Não eliminado / 44371, Roberval Homem, 10, 152º, Não eliminado / 41067, Eduardo Aurélio Oliveira Da Silva, 10, 153º, Não eliminado / 31979, Jorge Sousa Dos Santos, 10, 154º, Não eliminado / 46382, Vaneide Porcimo Santos Machado, 10, 155º, Não eliminado / 37221, Eliane, 10, 156º, Não eliminado / 45837, Helton Farias Araújo, 10, 157º, Não eliminado / 29560, Fabio Santos Cruz, 10, 158º, Não eliminado / 28663, Rozicleide Teixeira Costa, 10, 159º, Não eliminado / 43237, Auricleia Calazans De Oliveira, 10, 160º, Não eliminado / 32159, Grasiela Claudia Alves Malicheski, 10, 161º, Não eliminado / 48411, Adna De Araujo Santos Sena, 10, 162º, Não eliminado / 28869, Manuela Leite Pinto, 10, 163º, Não eliminado / 31894, Edilson Dos Santos Brito, 10, 164º, Não eliminado / 46533, Virginia Souza Da Anunciação, 10, 165º, Não eliminado / 34996, Joseane De Jesus Santos, 10, 166º, Não eliminado / 31651, Monica Mattos Da Silva, 10, 167º, Não eliminado / 31039, Celma Pereira Da Silva, 10, 168º, Não eliminado / 50367, Marineide Sousa Jardim Vasconcelos, 10, 169º, Não eliminado / 50222, Ronaldo Luiz Santana Machado, 10, 170º, Não eliminado / 43558, Valdirez Pereira Dos Santos, 10, 171º, Não eliminado / 42588, Roseneia Alessandra Santana Da Costa, 10, 172º, Não eliminado / 35785, Everalda Pereira Dos Santos, 10, 173º, Não eliminado / 43308, Hildete Bulcao Dos Santos, 10, 174º, Não eliminado / 43376, Anaildes Dos Santos Dias, 10, 175º, Não eliminado / 29853, Gina Carla Santos Pereira, 10, 176º, Não eliminado / 49920, Alexsandra Moreira Do Nascimento, 10, 177º, Não eliminado / 49207, Jean Fernandes Carvalho, 10, 178º, Não eliminado / 41455, José Welington De Jesus, 10, 179º, Não eliminado / 36377, Maria Das Neves Da Silva, 10, 180º, Não eliminado / 32629, Paulo Souza De Amaral, 10, 181º, Não eliminado / 43725, Maria Zélia Lima Brito, 10, 182º, Não eliminado / 48517, Cláudia Carneiro Andrade, 10, 183º, Não eliminado / 31619, Natanael Da Cruz Sá Barreto, 10, 184º, Não eliminado / 37020, Cloves Oliveira Dos Santos, 10, 185º, Não eliminado / 34068, Adriana Oliveira Figueredo, 10, 186º, Não eliminado / 49168, Alex Silva Micio Dos Santos, 10, 187º, Não eliminado / 32292, Elaine Cristine De Oliveira Silva Sousa, 10, 188º, Não eliminado / 36433, Silvana, 10, 189º, Não eliminado / 35347, Izadora Santos Coutinho Dos Reis, 10, 190º, Não eliminado / 38217, Tatiana Andrade Souza, 10, 191º, Não eliminado / 49931, Elisangela Costa Santos Barreto, 10, 192º, Não eliminado / 32140, Márcia De Jesus Macedo Nunes, 10, 193º, Não eliminado / 44123, Gicelia Reis Bispo Ribeiro, 10, 194º, Não eliminado / 32080, Emanuele Victor, 10, 195º, Não eliminado / 47597, Sebastião De Jesus Santos, 10, 196º, Não eliminado / 31135, Selma Silva Dos Santos Ferreira, 10, 197º, Não eliminado / 32729, Eline Maria De Souza Goes, 10, 198º, Não eliminado / 29697, Nivia Cláudia De Almeida, 10, 199º, Não eliminado / 44623, Kátia Rosane Dos Santos Batista, 10, 200º, Não eliminado / 39729, César Jesus Da Silva, 10, 201º, Não eliminado / 26217, Andre Matins Oliveira, 10, 202º, Não eliminado / 32026, Jovelina Rios Castelo Branco, 10, 203º, Não eliminado / 45854, Josenildo Paixão Lacerda, 10, 204º, Não eliminado / 41073, Denivaldo Soares Miranda Da Fonseca, 10, 205º, Não eliminado / 47027, Mariana De Oliveira Melo, 10, 206º, Não eliminado / 46484, Maria Das Graças Das Virgens Santos, 10, 207º, Não eliminado / 44180, Sueli De Jesus Araújo Santos, 10, 208º, Não eliminado / 50342, Gicélia Freitas Dos Santos, 10, 209º, Não eliminado / 41671, Ana Paula Santos Lima, 10, 210º, Não eliminado / 43894, Eliane Lemos De Oliveira, 10, 211º, Não eliminado / 29421, Catia Verusca Souza Sapucaia, 10, 212º, Não eliminado / 48136, Eliandra P. Fernandes Pimentel, 10, 213º, Não eliminado / 33520, Romeu Santos Silva, 10, 214º, Não eliminado / 45741, Maria Domingas Oliveira De Jesus, 10, 215º, Não eliminado / 26105, Sabrina De Carvalho Duarte, 10, 216º, Não eliminado / 48803, Maria Alice Machado Do Nascimento, 10, 217º, Não eliminado / 29549, Alcione Souza Carvalho Silva, 10, 218º, Não eliminado / 28671, Auricélia Soares Guerreiro, 10, 219º, Não eliminado / 46770, Valdelina Carvalho, 10, 220º, Não eliminado / 31545, Cleriston Francisco De Jesus, 10, 221º, Não eliminado / 27026, Joelma Fonseca Da Silva, 10, 222º, Não eliminado / 28277, Carla De Oliveira Sales, 10, 223º, Não eliminado / 31648, Claudiane Cardoso De Souza, 10, 224º, Não eliminado / 37715, Neiton Conceição Dos Santos, 10, 225º, Não eliminado / 38124, Aureci Batista Barreto, 10, 226º, Não eliminado / 44945, Barbara Cristina De Santana Lordelo, 10, 227º, Não eliminado / 37466, Constança Oliveira Silva, 10, 228º, Não eliminado / 39976, Luis Claudio Santana De Jesus, 10, 229º, Não eliminado / 36379, Jane Cristina Santos Bastos, 10, 230º, Não eliminado / 30620, Jean Carlos Alves Dos Santos, 10, 231º, Não eliminado / 28970, Neila De Araújo Guimarães, 10, 232º, Não eliminado / 41849, Eulina Ferreira Bispo, 10, 233º, Não eliminado / 31777, Alex Silva Dos Santos, 10, 234º, Não eliminado / 37711, Rosiane Conceição Da Natividade Jardim, 10, 235º, Não eliminado / 42200, Mirella Soares Tavares, 10, 236º, Não eliminado / 50160, Ludimila Coutinho Medina, 10, 237º, Não eliminado / 46077, Josué Da Hora Santos, 10, 238º, Não eliminado / 43298, Eliel Felix Lima, 10, 239º, Não eliminado / 42153, Patrícia Cunha Fonseca, 10, 240º, Não eliminado / 37863, Isabelle, 10, 241º, Não eliminado / 31391, Getúlio Maia Neto, 10, 242º, Não eliminado / 47464, Fernanda Santos Ribeiro, 10, 243º, Não eliminado / 42864, Lidiane Pereira Nogueira, 10, 244º, Não eliminado / 47616, Lucineide Da Hora Brito, 10, 245º, Não eliminado / 26717, Cassio Amorim Oliveira, 10, 246º, Não eliminado / 38707, Glaucia Magalhães Giffoni, 10, 247º, Não eliminado / 29081, Manoel Laercio Castro De Souza Neto, 10, 248º, Não eliminado / 28234, Angela Cristina Santos Ribeiro, 10, 249º, Não eliminado / 27527, Andreia Souza Dos Reis, 10, 250º, Não eliminado / 43017, Elidinalva Brito Dos Santos, 10, 251º, Não eliminado / 35263, Patrícia Da Conceição Rosa, 10, 252º, Não eliminado / 31574, Alessandro Silva Do Carmo, 10, 253º, Não eliminado / 44730, Barbara Quênia Ribeiro Da Silva, 10, 254º, Não eliminado / 38369, Daniela Nascimento De Jesus, 10, 255º, Não eliminado / 45271, Adeilde Rodrigues De Souza, 10, 256º, Não eliminado / 43877, Milena Chang Ping Do Nascimento, 10, 257º, Não eliminado / 28929, Valeria De Jesus Góes Alcântara, 10, 258º, Não eliminado / 28089, Elma Jesus Matos E Silva, 10, 259º, Não eliminado / 30514, Viviane Guimarães Lima, 10, 260º, Não eliminado / 43962, Eliete De Santana Gonzaga, 10, 261º, Não eliminado / 43998, Edson França Dos Santos Junior, 10, 262º, Não eliminado / 25966, Carlos Henrique Rabello Balogh, 10, 263º, Não eliminado / 44344, Adriana Da Conceição Trindade Beserra, 10, 264º, Não eliminado / 45243, Liliane Do Nascimento Silva, 10, 265º, Não eliminado / 49338, Carla Santos Dos Reis Melo, 10, 266º, Não eliminado / 29405, Edinei De Sousa Alves, 10, 267º, Não eliminado / 29069, Nadson Gomes Santos, 10, 268º, Não eliminado / 37203, Tâmara Do Bomfim Duarte, 10, 269º, Não eliminado / 35866, Carlos Roberto Viana Vilela, 10, 270º, Não eliminado / 29947, Patrícia Figueredo De Jesus Maia, 10, 271º, Não eliminado / 29902, André Do Nascimento Souza, 10, 272º, Não eliminado / 34822, Wagner Ventura Dos Santos, 10, 273º, Não eliminado / 36919, Edna Dos Santos Moreira, 10, 274º, Não eliminado / 32639, Gisele Yasmine Santos Viana, 10, 275º, Não eliminado / 46577, Washington José Braz Costa, 10, 276º, Não eliminado / 43450, Fabiana Patrícia Nogueira Cangussu, 10, 277º, Não eliminado / 47276, Analice Gomes De Oliveira Cunha, 10, 278º, Não eliminado / 41075, Fabiane Porto Gama, 10, 279º, Não eliminado / 42964, Valeria Alves Mascarenhas, 10, 280º, Não eliminado / 43062, Valber Teixeira Dos Santos, 10, 281º, Não eliminado / 41889, Morgana Dos Santos Mascarenhas, 10, 282º, Não eliminado / 33472, Silvina Piano Pereira Cardoso, 10, 283º, Não eliminado / 37495, Gislaine, 10, 284º, Não eliminado / 42232, Luciana Pinheiro Dos Santos, 10, 285º, Não eliminado / 43063, Reijanilda Santos Costa, 10, 286º, Não eliminado / 46269, Klivia De Deus De Oliveira, 10, 287º, Não eliminado / 43097, Antonio Carlos Santos Silva, 10, 288º, Não eliminado / 32737, Luiz Eduardo De Moraes Xavier Junior, 10, 289º, Não eliminado / 31526, Vicente De Menezes Neto, 10, 290º, Não eliminado / 33682, Caroline Lobo Souza, 10, 291º, Não eliminado / 31180, Luciana Cabral Gonsalves, 10, 292º, Não eliminado / 41614, Geilson, 10, 293º, Não eliminado / 49860, Mariane Gomes Dos Santos, 10, 294º, Não eliminado / 28640, Jeane Nascimento, 10, 295º, Não eliminado / 30984, Renato Cardoso Do Carmo Junior, 10, 296º, Não eliminado / 33004, Sueli Silva Rebouças, 10, 297º, Não eliminado / 36303, Carla Samara Santos De Assis, 10, 298º, Não eliminado / 32371, Edeilson Santos Silva, 10, 299º, Não eliminado / 33284, Soraia Medrado Santos Correia, 10, 300º, Não eliminado / 32055, Dráuzio Correia Gama, 10, 301º, Não eliminado / 31089, Aline Dos Santos Brandão, 10, 302º, Não eliminado / 30138, Antonio Marcos Silva Silva, 10, 303º, Não eliminado / 30540, Odair Souza Dos Santos, 10, 304º, Não eliminado / 47318, Demilda Soares Dos Santos, 10, 305º, Não eliminado / 49012, Vinicius Ferreira E Silva, 10, 306º, Não eliminado / 27305, Francilene Ferreira Dos Santos, 10, 307º, Não eliminado / 38003, Gabriel Andrade Rodriguez, 10, 308º, Não eliminado / 26996, Sérgio Lima Pinheiro, 10, 309º, Não eliminado / 28228, Adriana Maria Da Silva, 10, 310º, Não eliminado / 48924, Roberta Carolina Brito Melo Da Silva, 10, 311º, Não eliminado / 34284, Valmira Moreira Da Silva, 10, 312º, Não eliminado / 40391, Mirian Pita De Sousa, 10, 313º, Não eliminado / 34498, Adriana Da Paixão Santos, 10, 314º, Não eliminado / 32372, Marcia Macedo Dos Santos, 10, 315º, Não eliminado / 44177, Moana Guimaraes De Matos, 10, 316º, Não eliminado / 26686, Livia Nicolini Gomes, 10, 317º, Não eliminado / 37446, Noelma Da Conceiçao Fernandes, 10, 318º, Não eliminado / 35843, Ivanice Dos Santos, 10, 319º, Não eliminado / 36119, Manuella Oliveira Lavinsky, 10, 320º, Não eliminado / 40040, Rejane Mendes Dos Anjos, 10, 321º, Não eliminado / 50452, Suely Moreira Do Nascimento De Jesus, 10, 322º, Não eliminado / 44254, Narene Oliveira De Mendonça Senna, 10, 323º, Não eliminado / 27162, Kelli Cristina Da Rocha Pereira Ferreira, 10, 324º, Não eliminado / 45232, Maria Joselita Cordeiro Santana, 10, 325º, Não eliminado / 43879, Verônica Fraga Santos, 10, 326º, Não eliminado / 29045, Joana Mirna Medeiros Santos, 10, 327º, Não eliminado / 33572, Silvia Dos Santos Pereira Da Silva, 10, 328º, Não eliminado / 43722, Joseildo Silva Da Cruz, 10, 329º, Não eliminado / 33485, Francisco David Rodrigues, 10, 330º, Não eliminado / 42895, Antônio José Alves Santana, 10, 331º, Não eliminado / 33159, Marcilene Canguçu Goes, 10, 332º, Não eliminado / 47940, Roberta Delezzott Hora De Sá Teles, 10, 333º, Não eliminado / 48397, Edenilda Ribeiro Dos Santos, 10, 334º, Não eliminado / 43561, Sheila Souto Pinheiro, 10, 335º, Não eliminado / 30659, Alexsandro Bastos Costa, 10, 336º, Não eliminado / 40816, Antonio José Dos Santos Junior, 10, 337º, Não eliminado / 29392, Eliana Francisca De Souza, 10, 338º, Não eliminado / 50143, Roqueline De Jesus Santos, 10, 339º, Não eliminado / 47072, Elane Matos De Sousa, 10, 340º, Não eliminado / 30082, Daniela Da Silva Santos, 10, 341º, Não eliminado / 37049, Simone Moreno Da Silva, 10, 342º, Não eliminado / 37194, Adriana Ferreira De Macedo Oliveira, 10, 343º, Não eliminado / 35060, Cleiton Luz Araújo, 10, 344º, Não eliminado / 35883, Jerinaldo Ferreira Da Silva, 10, 345º, Não eliminado / 43787, André Luiz Batista Dos Santos, 10, 346º, Não eliminado / 33857, Veronica Daniela Navarro, 10, 347º, Não eliminado / 37269, Ieda De Souza Maia, 10, 348º, Não eliminado / 37309, Maria Do Socorro Souza Santos, 10, 349º, Não eliminado / 39608, Ester Borges De Oliveira Matos, 10, 350º, Não eliminado / 41397, Elaine Cardoso, 10, 351º, Não eliminado / 34115, Eduardo Souza Leal Junior, 10, 352º, Não eliminado / 34812, Edmilson Santos, 10, 353º, Não eliminado / 48700, Elves Fernandes, 10, 354º, Não eliminado / 39532, Priscila Melo Dos Santos, 10, 355º, Não eliminado / 31863, Cleidiane Pereira De Arruda Marques, 10, 356º, Não eliminado / 45818, Suara, 10, 357º, Não eliminado / 36781, Cléa Rodrigues De Souza, 10, 358º, Não eliminado / 33392, Stênia, 10, 359º, Não eliminado / 30027, Bruno Lima Barbosa, 10, 360º, Não eliminado / 42944, Maria Cristiana Jesus Da Silva, 10, 361º, Não eliminado / 29492, Suede De Queiroz Santana, 10, 362º, Não eliminado / 39226, Graciene Santana Nascimento Dos Santos, 10, 363º, Não eliminado / 46161, Antoniel De Amorim Bomfim, 10, 364º, Não eliminado / 41253, Danìlio Marciel Gomes Dos Santos, 10, 365º, Não eliminado / 46042, Ana Paula De Souza, 10, 366º, Não eliminado / 36313, Fabio De Oliveira Santana, 10, 367º, Não eliminado / 49756, Felipe Silva Souza, 10, 368º, Não eliminado / 43843, Heloisa, 10, 369º, Não eliminado / 31361, Mariana Rodrigues Almeida, 10, 370º, Não eliminado / 33037, Caio Silveira Ferreira, 10, 371º, Não eliminado / 27526, Graciele Dos Santos, 10, 372º, Não eliminado / 32049, Valdinei Dos Santos Barbosa, 10, 373º, Não eliminado / 34423, Jamily Araújo Ramos Calmon, 10, 374º, Não eliminado / 45456, Neilson Santos Conceição, 10, 375º, Não eliminado / 30786, Flaviano Santana Dos Santos, 10, 376º, Não eliminado / 29617, Ricardo De Oliveira Santos, 10, 377º, Não eliminado / 28412, Ana Rita Santos Silva, 10, 378º, Não eliminado / 28212, Victor João Mascarenhas Mendes, 10, 379º, Não eliminado / 31910, Thatiane Gonçalves Matos, 10, 380º, Não eliminado / 35617, Izis De Oliveira Moraes Passos, 10, 381º, Não eliminado / 39203, Uelder Santana Da Silva, 10, 382º, Não eliminado / 37563, Irleide Almeida Conceição, 10, 383º, Não eliminado / 40119, Maria Izabel Gomes Alves, 10, 384º, Não eliminado / 41142, Fabiana Maria Oliveira Requião, 10, 385º, Não eliminado / 35550, Gilson Batista Dos Santos Filho, 10, 386º, Não eliminado / 36811, Vanderlucia Dutra Sousa De Moraes, 10, 387º, Não eliminado / 27488, Gisele Caldas França, 10, 388º, Não eliminado / 31487, Catiane Marques De Souza Ferreira, 10, 389º, Não eliminado / 40848, Lidiane Carvalho Borges Machado, 10, 390º, Não eliminado / 45447, Antonio Carlos Leal Miranda Miranda, 10, 391º, Não eliminado / 39421, Lorena Maria Bispo Do Rego Macedo, 10, 392º, Não eliminado / 37801, Ana Raquel Santos Oliveira, 10, 393º, Não eliminado / 42651, Debora Costa Oliveira, 10, 394º, Não eliminado / 27959, Leandro Batista Gonçalves, 10, 395º, Não eliminado / 50125, Gisele Maria Bastos Guimarães, 10, 396º, Não eliminado / 49739, Miriam Agnes Urnau, 10, 397º, Não eliminado / 47255, Elba Oliveira Da Silva, 10, 398º, Não eliminado / 38139, Jucinelma De Oliveira Cruz, 10, 399º, Não eliminado / 42243, Zeli Maria Dos Reis, 10, 400º, Não eliminado / 35633, Júlio Carlos Pinto Ferreira Filho, 10, 401º, Não eliminado / 46784, Vinícius Brandão, 10, 402º, Não eliminado / 33007, Edielson Fernando Cerqueira Da Silva, 10, 403º, Não eliminado / 35194, Camila Maine Pereira Nascimento, 10, 404º, Não eliminado / 40538, Tamara Souza De Carvalho, 10, 405º, Não eliminado / 26415, Claudia Mendes De Oliveira, 10, 406º, Não eliminado / 33595, Suzi Meire Dos Santos Amaral, 10, 407º, Não eliminado / 49276, Poliane De Mattos Souza Bulhões, 10, 408º, Não eliminado / 27058, Márcia Varlane Das Mercês Ribeiro Santos, 10, 409º, Não eliminado / 43968, Tatiane De Assis Campos, 10, 410º, Não eliminado / 27326, Edvan Dantas Passos, 10, 411º, Não eliminado / 34433, Kunio Conceição Kanno, 10, 412º, Não eliminado / 41366, Cleber Pereira Do Espírito Santo, 10, 413º, Não eliminado / 27493, Gerusa Souza Cavalcante, 10, 414º, Não eliminado / 31680, Abimael Belo Dos Santos, 10, 415º, Não eliminado / 40013, Marllon Andre Claudino Santos, 10, 416º, Não eliminado / 31950, Elisangela Santos Souza, 10, 417º, Não eliminado / 29905, Joice Simões Da Rocha, 10, 418º, Não eliminado / 41469, Anderson Pinheiro Santos, 10, 419º, Não eliminado / 49993, Israel Ribeiro Da Conceição, 10, 420º, Não eliminado / 49625, Raquel Rodrigues Dos Santos, 10, 421º, Não eliminado / 40895, Gabriela Batista Silva, 10, 422º, Não eliminado / 43393, Carolina Alves Dos Reis, 10, 423º, Não eliminado / 41740, Cicera Maria Da Silva Januário Guedes, 10, 424º, Não eliminado / 34276, Viviane Santos Pereira, 10, 425º, Não eliminado / 38536, Ana Paula Do Carmo Carvalho, 10, 426º, Não eliminado / 38733, Anderson Olimpio Carvalho Passo, 10, 427º, Não eliminado / 49817, Mauricio Sousa Dos Reis, 10, 428º, Não eliminado / 46159, Thaise Santos Machado, 10, 429º, Não eliminado / 29804, Romildo Torres Da Gama, 10, 430º, Não eliminado / 38487, Lívia De Jesus Vieira, 10, 431º, Não eliminado / 32640, Lucicleia Da Silva Brito, 10, 432º, Não eliminado / 33166, Bruna Assuncao Dos Santos, 10, 433º, Não eliminado / 44220, Elenilson José Barreto, 10, 434º, Não eliminado / 38629, Daniela Santos Da Silva Nobre, 10, 435º, Não eliminado / 38027, Alexandra Quirino Da Silva, 10, 436º, Não eliminado / 46055, Michele Cerqueira De Queiroz, 10, 437º, Não eliminado / 46057, Silmara Guimarães Araújo, 10, 438º, Não eliminado / 31821, Jaqueline Santos Souza De Aguiar, 10, 439º, Não eliminado / 46833, Nilton José Bezerra De Carvalho, 10, 440º, Não eliminado / 35376, Gilmar Oliveira Faustino, 10, 441º, Não eliminado / 46256, Michele Damasceno Freitas, 10, 442º, Não eliminado / 46349, Luciene Elias De Alcântara, 10, 443º, Não eliminado / 49815, Keliane De Jesus Silva, 10, 444º, Não eliminado / 45091, Aiana Daltro De Castro Correia, 10, 445º, Não eliminado / 44751, Jamile Atayde Santos, 10, 446º, Não eliminado / 43220, Lucas Vieira Dos Santos, 10, 447º, Não eliminado / 48702, Cleide Silva Dos Santos, 10, 448º, Não eliminado / 44782, Livia Santos Da Silva, 10, 449º, Não eliminado / 36164, Tassia Ferreira De Sa, 10, 450º, Não eliminado / 40869, Renata Santos De Castro, 10, 451º, Não eliminado / 49957, Wilma Magalhães De Jesus, 10, 452º, Não eliminado / 43882, Gilberto Mendes Da Silva Filho, 10, 453º, Não eliminado / 44500, Geisa Oliveira De Almeida Araujo, 10, 454º, Não eliminado / 38274, Lidiane Silva Dos Santos, 10, 455º, Não eliminado / 32013, Roberto Alves Dos Santos, 10, 456º, Não eliminado / 32364, Michele Rejane Couto Da Silva De Jesus, 10, 457º, Não eliminado / 34592, Alex Santana Martins, 10, 458º, Não eliminado / 35974, Juarez Alves Sanches, 10, 459º, Não eliminado / 29864, Ricardo Caribé Miranda, 10, 460º, Não eliminado / 31756, Doriane Sabina Dos Anjos Coelho, 10, 461º, Não eliminado / 29554, Diego Maia Borges Dos Santos, 10, 462º, Não eliminado / 42439, Iran Conceição Almeida, 10, 463º, Não eliminado / 42238, Suzane Hirsch, 10, 464º, Não eliminado / 44186, Tatiana Pereira De Andrade, 10, 465º, Não eliminado / 46725, Marina Santos De Oliveira, 10, 466º, Não eliminado / 46365, Juliana De Jesus Dos Santos, 10, 467º, Não eliminado / 47411, Cíntia Silva Almeida, 10, 468º, Não eliminado / 36175, Neila Carla Santos Muniz, 10, 469º, Não eliminado / 41505, Tiago De Araujo Sena, 10, 470º, Não eliminado / 39439, Daniela Barbosa Santiago, 10, 471º, Não eliminado / 40996, Diego, 10, 472º, Não eliminado / 43163, Josimar Pinto Santos, 10, 473º, Não eliminado / 27902, Rafael Araujo Ramos, 10, 474º, Não eliminado / 29164, Antonio Carlos Lima Silva, 10, 475º, Não eliminado / 26742, Augusta Almeida Dos Santos, 10, 476º, Não eliminado / 34095, Inajana Da Paixão Silva, 10, 477º, Não eliminado / 36745, Cibele Lopes Dos Santos Freitas, 10, 478º, Não eliminado / 43791, Ludmila Santos Da Silva, 10, 479º, Não eliminado / 49162, Lucelia Moura De Carvalho, 10, 480º, Não eliminado / 28708, Carine Novaes Moraes, 10, 481º, Não eliminado / 29786, Edilene Da Silva Costa, 10, 482º, Não eliminado / 39468, Milena Almeida Da Costa, 10, 483º, Não eliminado / 44636, Maria Etiele Novais Mota, 10, 484º, Não eliminado / 45830, Regiane Bispo Nunes Dos Santos, 10, 485º, Não eliminado / 29953, Mauricio Conceição Silva, 10, 486º, Não eliminado / 30952, Ariane Dos Santos Paixão, 10, 487º, Não eliminado / 27832, Manuela Oliveira Pereira, 10, 488º, Não eliminado / 44032, Milene Lima De Barros, 10, 489º, Não eliminado / 37386, Adailton Bispo Lima, 10, 490º, Não eliminado / 45822, Ana Claudia Dos Santos Matias, 10, 491º, Não eliminado / 27838, Valquíria Souza Dos Santos, 10, 492º, Não eliminado / 36761, Diogo Da Rocha Araújo, 10, 493º, Não eliminado / 26478, Daniele Santos Mendonca, 10, 494º, Não eliminado / 46579, Priscila Braz Costa, 10, 495º, Não eliminado / 27315, Juceli De Jesus Divino, 10, 496º, Não eliminado / 41263, Aron Koenig Menezes, 10, 497º, Não eliminado / 29686, Rosana De Jesus Dos Santos, 10, 498º, Não eliminado / 49638, Elton Oliveira Rios, 10, 499º, Não eliminado / 37739, Ariana Giselle Aguiar Públio, 10, 500º, Não eliminado / 42390, Joaci Conceicao, 10, 501º, Não eliminado / 31627, Roseane Gomes Dos Santos, 10, 502º, Não eliminado / 28829, Gabriela Rufino Sales, 10, 503º, Não eliminado / 31298, Sandro Franciscone Santos, 10, 504º, Não eliminado / 37032, Antonio Juniel Pinheiro Dos Santos, 10, 505º, Não eliminado / 34455, Rose Muralha Assis De Souza, 10, 506º, Não eliminado / 43321, Betania Jesus Dos Santos, 10, 507º, Não eliminado / 27306, Hebert Benes Dos Santos, 10, 508º, Não eliminado / 40993, Danilo Lopes Conceição De Oliveira, 10, 509º, Não eliminado / 32964, Laize Milena De Sousa E Souza, 10, 510º, Não eliminado / 27758, Joílson Araújo Da Anunciação, 10, 511º, Não eliminado / 49615, Gustavo Guine Spiropulos, 10, 512º, Não eliminado / 31472, Angélica Conceição Cruz De Oliveira Alecrim, 10, 513º, Não eliminado / 49755, Airlene Mota Cerqueira, 10, 514º, Não eliminado / 50219, Daniela Rosa Ribeiro, 10, 515º, Não eliminado / 29531, Ester Souza Fagundes Neri, 10, 516º, Não eliminado / 31780, Bruno Oliveira Bispo, 10, 517º, Não eliminado / 48926, Luis Paulo Santos Sousa, 10, 518º, Não eliminado / 29086, Cristiano Santos De Santana, 10, 519º, Não eliminado / 46519, Viviane Lucinda Silva Alves Santos, 10, 520º, Não eliminado / 32780, Jean Souza Coêlho, 10, 521º, Não eliminado / 38497, Brisa Rosatti Pereira Gonçalves, 10, 522º, Não eliminado / 48096, Kenia Marques Lourenço Maciel, 10, 523º, Não eliminado / 35721, Fernanda Roberta West Pereira, 10, 524º, Não eliminado / 48021, Felipe Gabriel Conceição Messias, 10, 525º, Não eliminado / 38062, Talita Cristina Dos Santos, 10, 526º, Não eliminado / 49589, Osnir Prates Da Silva, 10, 527º, Não eliminado / 36702, Michele, 10, 528º, Não eliminado / 43805, Manuella De Souza Lima, 10, 529º, Não eliminado / 49146, Daniel Modesto Habib Brandão, 10, 530º, Não eliminado / 36229, Nara Lúcia Muniz Machado, 10, 531º, Não eliminado / 44809, Ana Olimpia Santana, 10, 532º, Não eliminado / 30736, Ana Carla Da Silva Pedra, 10, 533º, Não eliminado / 45828, Pabula Rodrigues Barbosa Dos Santos Leao, 10, 534º, Não eliminado / 43119, Luana Barbosa Torres, 10, 535º, Não eliminado / 33263, Rosane Ferreira Santos, 10, 536º, Não eliminado / 31996, Renata Dos Anjos Pinheiro, 10, 537º, Não eliminado / 42460, Felipe Alexandre Roullet Bisneto, 10, 538º, Não eliminado / 42668, Kaliandra Larissa De Jesus Santos, 10, 539º, Não eliminado / 29295, Graziane Simões De Lima, 10, 540º, Não eliminado / 46559, Acsa Sousa De Almeida Rocha, 10, 541º, Não eliminado / 48175, Claudineia Alves Pereira, 10, 542º, Não eliminado / 42665, Daiane Santos Castro, 10, 543º, Não eliminado / 46840, Jeferson Leon Zanata, 10, 544º, Não eliminado / 50258, Luiz Carlos Roque Dos Santos, 10, 545º, Não eliminado / 45543, Arilma Santos Freitas, 10, 546º, Não eliminado / 50338, Ulisses Gonçalves Moura Farias, 10, 547º, Não eliminado / 29178, Washington De Assis Melo, 10, 548º, Não eliminado / 48575, Jamily Dos Santos Leal, 10, 549º, Não eliminado / 35364, Rute Matos Miranda, 10, 550º, Não eliminado / 27786, Alberto Soares Dos Santos Filho, 10, 551º, Não eliminado / 33147, Marcelo Ragner Guerra Da Silva, 10, 552º, Não eliminado / 48154, Taline Lima Araujo, 10, 553º, Não eliminado / 44190, Liliane Pereira Mesquita, 10, 554º, Não eliminado / 41272, Edvan Araújo Dos Passos, 10, 555º, Não eliminado / 26525, Carla, 10, 556º, Não eliminado / 39597, Danillo Santos Araujo, 10, 557º, Não eliminado / 48142, Viviane De Souza Bispo, 10, 558º, Não eliminado / 34599, Jessica Pereira Dos Santos, 10, 559º, Não eliminado / 40877, Carlos Roberto Gomes Junior, 10, 560º, Não eliminado / 49748, Elisana Souza Santos, 10, 561º, Não eliminado / 39416, Rafael Oliveira 3, 10, 562º, Não eliminado / 26329, Silvana Aguiar Gonçalves, 10, 563º, Não eliminado / 31097, Ariana Carolina Freitas Santana, 10, 564º, Não eliminado / 47530, Iris Paiva Souza, 10, 565º, Não eliminado / 41157, Jaciela Gabriele Lange, 10, 566º, Não eliminado / 41114, Eliene Coutinho Da Silva, 10, 567º, Não eliminado / 31632, Isis Machado Martins, 10, 568º, Não eliminado / 36956, Gilson Pereira Lisboa, 10, 569º, Não eliminado / 35710, Sirleide Martins Lima, 10, 570º, Não eliminado / 43896, Rômulo Alves Sande Vasconcelos, 10, 571º, Não eliminado / 27408, Natalia De Melo Oliveira, 10, 572º, Não eliminado / 39446, Tania Mary, 10, 573º, Não eliminado / 41130, Fabiane Natali De Matos Santos, 10, 574º, Não eliminado / 27100, Diane Santiago Carvalho Da Silva, 10, 575º, Não eliminado / 45202, Uiliam Pinheiro Dos Santos, 10, 576º, Não eliminado / 39362, Bruna De Jesus Almeida, 10, 577º, Não eliminado / 43951, Roberta Deiró Correia Da Silva, 10, 578º, Não eliminado / 33510, Glicia Galdino Pacheco, 10, 579º, Não eliminado / 35684, Jeovana Ferreira Silva, 10, 580º, Não eliminado / 49144, Brisa Morena Ribeiro Matos, 10, 581º, Não eliminado / 32216, Jessivania Conceição Ventura, 10, 582º, Não eliminado / 50184, Tiago Dos Anjos Matias, 10, 583º, Não eliminado / 40545, Patricia De Oliveira Mascarenhas, 10, 584º, Não eliminado / 43955, Patrícia Dalila Santana Da Silva, 10, 585º, Não eliminado / 45871, Vanessa Macedo Santos, 10, 586º, Não eliminado / 39451, Uelma Janaina Santos De Oliveira, 10, 587º, Não eliminado / 48970, Jean Vencimento Santos, 10, 588º, Não eliminado / 31809, Jamile De Oliveira Castro, 10, 589º, Não eliminado / 28319, Thiara Aicidan Alves Dias Da Conceição, 10, 590º, Não eliminado / 36126, Onaivan Rodrigues Silva, 10, 591º, Não eliminado / 40778, Joalisson Da Silva Santos, 10, 592º, Não eliminado / 48593, Nuberlane Souza Passos, 10, 593º, Não eliminado / 39555, Mateus Lima E Silva, 10, 594º, Não eliminado / 43371, Adriano Dos Santos Chaves, 10, 595º, Não eliminado / 36908, Eliel Silva Souza, 10, 596º, Não eliminado / 28358, Ronaira Fraga Souza, 10, 597º, Não eliminado / 26264, Deivison Oliveira Andrade, 10, 598º, Não eliminado / 31057, Taylor Guedes Do Nascimento, 10, 599º, Não eliminado / 34043, Carla Elane De Jesus, 10, 600º, Não eliminado / 33584, Rose De Jesus Nascimento, 10, 601º, Não eliminado / 42862, Mário Sérgio Palma Nogueira De Oliveira, 10, 602º, Não eliminado / 39267, Maria Juliete Saraiva Barroso, 10, 603º, Não eliminado / 37027, Antonio Fernando Góes Santos Junior, 10, 604º, Não eliminado / 48225, Weverson Igor Santos Duarte, 10, 605º, Não eliminado / 31808, Kariane De Sousa Sena, 10, 606º, Não eliminado / 46968, Thiago Francisco Taveira, 10, 607º, Não eliminado / 45856, Caroline Ferreira Alves Cerqueira, 10, 608º, Não eliminado / 31454, Livia Freitas De Sousa, 10, 609º, Não eliminado / 43661, Fabianni Rocha Rodrigues, 10, 610º, Não eliminado / 47745, Rodrigo Santana De Macedo, 10, 611º, Não eliminado / 27029, Barbara Marques Souza, 10, 612º, Não eliminado / 43605, Ramon Sousa Mota Pinto, 10, 613º, Não eliminado / 32864, Thamires Santos Ramos, 10, 614º, Não eliminado / 39070, Jamile, 10, 615º, Não eliminado / 44095, Nair Oliveira Santos, 10, 616º, Não eliminado / 26744, Silvania Lima De Jesus, 10, 617º, Não eliminado / 37417, Tassia Maria Gomes Onias De Sa, 10, 618º, Não eliminado / 26205, Noadson Ponucena Lima, 10, 619º, Não eliminado / 42481, Morgana Prass Andrade, 10, 620º, Não eliminado / 33051, Elisangela Santos Dos Santos, 10, 621º, Não eliminado / 48395, Sidimara Cotrim Saraiva, 10, 622º, Não eliminado / 33761, Claudinei Barbosa De Meneses, 10, 623º, Não eliminado / 27259, Danielle Guimarães Ferreira, 10, 624º, Não eliminado / 44047, Caroline De Carvalho Machado Silva, 10, 625º, Não eliminado / 31982, Gabriela, 10, 626º, Não eliminado / 48404, Tâmara Lima Araújo, 10, 627º, Não eliminado / 26097, Luma Brito Santana, 10, 628º, Não eliminado / 46140, Monise Alves De Lima Souza, 10, 629º, Não eliminado / 34303, Fernanda Marques Corrêa, 10, 630º, Não eliminado / 36191, Bárbaracristina Teles De Amorim, 10, 631º, Não eliminado / 38362, Amanda Oliveira Carvalho, 10, 632º, Não eliminado / 45611, Michele Santana Boaventura, 10, 633º, Não eliminado / 43226, Alan Vinicius Boaventura Franco, 10, 634º, Não eliminado / 43475, Roberto Santos Alves, 10, 635º, Não eliminado / 49384, Marcela Renata Dos Santos Gomes, 10, 636º, Não eliminado / 42715, Rafaela Souza Dos Anjos, 10, 637º, Não eliminado / 40960, Gisele Lima De Oliveira, 10, 638º, Não eliminado / 31719, Luiz Fernando Freitas Costa, 10, 639º, Não eliminado / 39627, Maria Delma Barreto Lima, 10, 640º, Não eliminado / 43845, Lucas Luan Do Carmo Veloso Santos, 10, 641º, Não eliminado / 42360, Emilly Ferreira Santana, 10, 642º, Não eliminado / 36922, Rafael Rodrigo Ferreira De Lima, 10, 643º, Não eliminado / 47723, Joilma Santos Passos, 10, 644º, Não eliminado / 37202, Edna Matos Dos Santos, 10, 645º, Não eliminado / 38350, Verena Alvim Daltro, 10, 646º, Não eliminado / 34069, Barbara Da Silva Santos, 10, 647º, Não eliminado / 41608, Renata Barbosa Vilaça Marques De Carvalho, 10, 648º, Não eliminado / 44143, Tamires Mascarenhas Dos Santos, 10, 649º, Não eliminado / 47951, Ariadne Teixeira Oliveira, 10, 650º, Não eliminado / 41519, Geovane Peixinho Miranda Santos, 10, 651º, Não eliminado / 38989, Erlane Ramos Ferreira, 10, 652º, Não eliminado / 46752, Flávio Da Silva Coelho, 10, 653º, Não eliminado / 36399, Renato Nunes Vicente, 10, 654º, Não eliminado / 27375, Ezisvane Rodrigues Sousa, 10, 655º, Não eliminado / 40478, Andreia Amorim Apolonio, 10, 656º, Não eliminado / 35441, Marianna Mendes De Assis, 10, 657º, Não eliminado / 33103, Fabiana Desiderio De Souza, 10, 658º, Não eliminado / 29036, Lucas Cerqueira Silva, 10, 659º, Não eliminado / 46493, Jéssica Luenny De Fátima Resque Tabarana, 10, 660º, Não eliminado / 43098, Jean Coutinho De Assis De Jesus, 10, 661º, Não eliminado / 46650, Humberto Cardoso, 10, 662º, Não eliminado / 33480, Josicleuma Da Silva Martins, 10, 663º, Não eliminado / 49000, Gilcelio Da Conceiçao Souza, 10, 664º, Não eliminado / 28562, João Vitor Carvalho Cajaiba, 10, 665º, Não eliminado / 50494, Adriana Oliveira De Santana, 10, 666º, Não eliminado / 44949, Hellen Naiany Gonçalves Torres, 10, 667º, Não eliminado / 32206, Sheyla Neres De Jesus Santos, 10, 668º, Não eliminado / 44802, Danielle Bastos Cintra, 10, 669º, Não eliminado / 31103, Rebeca Lima Cunha, 10, 670º, Não eliminado / 29724, Rafaela De Jesus Santos, 10, 671º, Não eliminado / 29746, Jackeline Matos Oliveira, 10, 672º, Não eliminado / 42693, Larissa Evenli Pereira Batista, 10, 673º, Não eliminado / 30323, Jaiane, 10, 674º, Não eliminado / 33621, Clarice Ribeiro Lira, 10, 675º, Não eliminado / 33804, Janeandy Araujo Dourado Silva, 10, 676º, Não eliminado / 32149, Lilian Resende De Oliveira, 10, 677º, Não eliminado / 35741, Noeme Almeida Santos, 10, 678º, Não eliminado / 48280, Gilmara Da Silva Miranda, 10, 679º, Não eliminado / 37037, Jessica Baptista Gentil De Souza, 10, 680º, Não eliminado / 35379, Laís Nogueira De Almeida Lopes, 10, 681º, Não eliminado / 40034, Nathalia Santana E Santana Costa, 10, 682º, Não eliminado / 29733, Stefanny Conceição Reis, 10, 683º, Não eliminado / 35618, Alana Monteiro Porto, 10, 684º, Não eliminado / 29541, Enoli Nara Silva De Pinho, 10, 685º, Não eliminado / 39775, Lauman Gonçalves De Carvalho Santos, 10, 686º, Não eliminado / 47686, Victor Queiros Da Silva, 10, 687º, Não eliminado / 47465, Víviam Franciele Santana Dantas, 10, 688º, Não eliminado / 36957, Jessica De Oliveira, 10, 689º, Não eliminado / 32584, Avila Aparecida De Jesus De Santana Oliveira, 10, 690º, Não eliminado / 38034, Leandro Silva Ramos, 10, 691º, Não eliminado / 36128, Mauricio Da Silva Fonseca, 10, 692º, Não eliminado / 37357, Maricelma Amaral Santos, 10, 693º, Não eliminado / 38835, Reinaldo De Jesus Da Anunciação, 10, 694º, Não eliminado / 28018, Adriele Silva Da Luz, 10, 695º, Não eliminado / 49716, Rômulo Meireles Dos Santos Guimarães, 10, 696º, Não eliminado / 39845, Querolaine Damasceno Silva, 10, 697º, Não eliminado / 32402, Lucas Alves Dos Santos, 10, 698º, Não eliminado / 29943, Ana Paula Borges Andrade De Oliveira, 10, 699º, Não eliminado / 25934, Amanda Carla Paiva Nunes, 10, 700º, Não eliminado / 47336, Thiago Brito Pereira Da Silva, 10, 701º, Não eliminado / 30208, Raquel Silva Da Conceição, 10, 702º, Não eliminado / 50187, Cleide Da Silva Marques, 10, 703º, Não eliminado / 38286, Mirian Reis Santos, 10, 704º, Não eliminado / 46044, Patrícia Santana Santos, 10, 705º, Não eliminado / 28584, Tarcio Santos Carvalho, 10, 706º, Não eliminado / 33293, João Paulo Pereira Barbosa, 10, 707º, Não eliminado / 38986, Ingrid Paes Correia Gomes Lago, 10, 708º, Não eliminado / 47514, Gracielle De Jesus Soares, 10, 709º, Não eliminado / 33816, Daniela De Araujo Costa, 10, 710º, Não eliminado / 49938, Diliane Rodrigues Dos Santos Pastor, 10, 711º, Não eliminado / 42380, Júlio Cesar De Oliveira Silva Filho, 10, 712º, Não eliminado / 43806, Crislane Amaral Nascimento, 10, 713º, Não eliminado / 40572, Felipe, 10, 714º, Não eliminado / 32148, Bruno Barreto Da Anunciação, 10, 715º, Não eliminado / 40582, Tayline Conceição De Jesus, 10, 716º, Não eliminado / 29994, Taciara Machado Gomes, 10, 717º, Não eliminado / 29257, Marcos Tiago Ribeiro Dos Reis, 10, 718º, Não eliminado / 37082, Tamires Da Silva Vieira, 10, 719º, Não eliminado / 43127, Ticiane Santana Souza, 10, 720º, Não eliminado / 45480, Bruno Nascimento Gonçalves, 10, 721º, Não eliminado / 33831, Emerson Gonçalves Cunha, 10, 722º, Não eliminado / 28080, Jane Couto Monteiro, 10, 723º, Não eliminado / 35019, Juliana De Souza Monteiro Silva, 10, 724º, Não eliminado / 43437, Vanice Mendes De Cerqueira Reis Neta, 10, 725º, Não eliminado / 32009, Matheus Santos Albuquerque, 10, 726º, Não eliminado / 42370, Vanessa Santos De Azevedo Silva, 10, 727º, Não eliminado / 30827, Rebeca De Jesus Neri Cirqueira, 10, 728º, Não eliminado / 37498, Tatiane Ramos De Oliveira, 10, 729º, Não eliminado / 33333, Jean Wanderson Gonçalves Freitas, 10, 730º, Não eliminado / 34907, Marília Novais Rios Santana, 10, 731º, Não eliminado / 33620, Luire Leão Campelo Brito Alves, 10, 732º, Não eliminado / 44116, Crislane De Souza Silva, 10, 733º, Não eliminado / 44966, Israel Santos De Brito, 10, 734º, Não eliminado / 49051, Ariane Novaes Silva, 10, 735º, Não eliminado / 34542, Nilzete Silva Macedo, 10, 736º, Não eliminado / 49082, Rosimeire De Jesus Santos, 10, 737º, Não eliminado / 50339, Ingred Evelin Dultra Lima, 10, 738º, Não eliminado / 33313, Edmundo Essem Pereira Campos Junior, 10, 739º, Não eliminado / 45803, Kaique Oliveira Silva, 10, 740º, Não eliminado / 32499, Maik Robson Moura Vasconcelos Filho, 10, 741º, Não eliminado / 41917, Taysla Nayara Dos Santos Dantas, 10, 742º, Não eliminado / 27707, Adison Souza Santana, 10, 743º, Não eliminado / 30228, Tarcísio Lopes Barreto, 10, 744º, Não eliminado / 38757, Bárbara Lima Dos Santos, 10, 745º, Não eliminado / 35439, Rebeca Araujo Santos Assuncao, 10, 746º, Não eliminado / 46449, Mariana Alves Dos Santos, 10, 747º, Não eliminado / 41565, Victoria Marques Dourado Kolling, 10, 748º, Não eliminado / 26082, Hemile Taise Dos Santos Barbosa, 10, 749º, Não eliminado / 44600, Marjorie Loraine Barbosa Macedo, 10, 750º, Não eliminado / 37992, William Santos De Jesus, 10, 751º, Não eliminado / 33450, Thayane Almeida França, 10, 752º, Não eliminado / 40405, Ana Keila Carvalho Vieira Da Silva, 10, 753º, Não eliminado / 47261, Tatiane Santos Silva, 10, 754º, Não eliminado / 37886, Larissa Dos Santos Alves Silva, 10, 755º, Não eliminado / 50285, Luis Augusto Sousa Barros, 10, 756º, Não eliminado / 26364, Kaio Henrique Miranda Maciel, 10, 757º, Não eliminado / 33555, Márcia Morais Da Silva, 10, 758º, Não eliminado / 32906, Bruno, 10, 759º, Não eliminado / 30387, Janaina Vivian Luciano Santos Bastos, 10, 760º, Não eliminado / 44294, Clara Sales Nunes, 10, 761º, Não eliminado / 37735, Renilda Borges Dos Santos, 10, 762º, Não eliminado / 29162, Dalberti Alves Dos Santos, 10, 763º, Não eliminado / 29647, Laise Dos Santos Sousa Evangelista, 10, 764º, Não eliminado / 39790, Andressa Küster Rocha, 10, 765º, Não eliminado / 29249, Jáfia Santana De Carvalho, 10, 766º, Não eliminado / 50189, Acleciana Freitas Cerqueira, 10, 767º, Não eliminado / 37692, Iago Cardoso Oliveira, 10, 768º, Não eliminado / 26456, Lismara Jesus De Souza Reis, 10, 769º, Não eliminado / 49101, Gean De Araújo Mota Batista, 10, 770º, Não eliminado / 28964, Vanessa Monteiro Costa Nascimento, 10, 771º, Não eliminado / 42737, Jenyfer Figueiredo Lima, 10, 772º, Não eliminado / 33753, Iasmim Lisboa Sinfrônio, 10, 773º, Não eliminado / 38380, Vinícius Silva Dias, 10, 774º, Não eliminado / 33371, Vanessa Marinho Dias, 10, 775º, Não eliminado / 33876, Isabela De Jesus Teixeira, 10, 776º, Não eliminado / 28230, Rizia Lorane Gonçalves Rodrigues, 10, 777º, Não eliminado / 38526, Fernanda Ramos Souza, 10, 778º, Não eliminado / 46916, Patrícia, 10, 779º, Não eliminado / 29715, Kelly Cássia Machado Figueiredo De Oliveira, 10, 780º, Não eliminado / 41016, Claudimirle Da Silva França, 10, 781º, Não eliminado / 42214, Talithiane Silva De Araújo, 10, 782º, Não eliminado / 31042, Leandra, 10, 783º, Não eliminado / 42101, Igor Da Silva Cerqueira, 10, 784º, Não eliminado / 36842, Katiane Reis Dos Santos, 10, 785º, Não eliminado / 39199, Priscila Dos Santos Alves Dos Reis, 10, 786º, Não eliminado / 42414, Maria Aparecida Jesus Conceição, 10, 787º, Não eliminado / 32831, Hauan Freitas Santana, 10, 788º, Não eliminado / 41770, Jurany Verônica De Jesus Costa, 10, 789º, Não eliminado / 29327, Fabiana Da Costa Souza, 10, 790º, Não eliminado / 32683, Aline De Carvalho Cornélio, 10, 791º, Não eliminado / 48768, Deyvide Nathan Cardoso De Farias, 10, 792º, Não eliminado / 27461, Ricardo Pereira Carneiro, 10, 793º, Não eliminado / 27682, Valdi Francisco De Oliveira, 10, 794º, Não eliminado / 26562, Paulo Vitor Santos Almeida, 10, 795º, Não eliminado / 36871, Jonathan Kelvin Nascimento Araujo, 10, 796º, Não eliminado / 34085, Maria D’jaina De Araujo Costa, 10, 797º, Não eliminado / 28533, Heribaldo Ferreira Santos Junior, 10, 798º, Não eliminado / 45522, Martiele, 10, 799º, Não eliminado / 35128, Fernanda Machado David, 10, 800º, Não eliminado / 30142, Ademir Teixeira De Melo, 10, 801º, Não eliminado / 32067, Vitoria Régia Da Silva Gomes, 10, 802º, Não eliminado / 45751, Mariana Tavares De Abreu, 10, 803º, Não eliminado / 44492, Juliana Vieira Da Silva Oliveira, 10, 804º, Não eliminado / 32771, Willas Santos De Jesus, 10, 805º, Não eliminado / 49248, Nayama Caroline De Jesus Ferreira, 10, 806º, Não eliminado / 46330, Glória Piñeiro González Neta, 10, 807º, Não eliminado / 27739, João Dourado Souza, 10, 808º, Não eliminado / 31484, Liliane Silva Dos Santos, 10, 809º, Não eliminado / 30226, Eliana Farias Portilho, 10, 810º, Não eliminado / 28189, Lucicleide Da Silva Porto, 10, 811º, Não eliminado / 36817, Isabelle Da Silva Santos, 10, 812º, Não eliminado / 50262, Gleiciane Alves Ferreira, 10, 813º, Não eliminado / 32091, Luana Fernandes De Oliveira, 10, 814º, Não eliminado / 30227, Flávia Liliane De Jesus Sena, 10, 815º, Não eliminado / 37428, Taiara Sampaio Santos, 10, 816º, Não eliminado / 37324, Adroaldo Pereira De Souza Junior, 10, 817º, Não eliminado / 48671, Ana Caroline Castro Silva, 10, 818º, Não eliminado / 29693, Carla Monique Sales De Oliveira, 10, 819º, Não eliminado / 39459, Mayra Rodrigues De Oliveira Caetano, 10, 820º, Não eliminado / 33207, Hatus Lima Brito, 10, 821º, Não eliminado / 30292, Gleison Nascimento Barreto, 10, 822º, Não eliminado / 45443, Taynara Oliveira De Assuncao, 10, 823º, Não eliminado / 29824, Gilmara Dos Santos Valença, 10, 824º, Não eliminado / 49253, Rafaela Silva Ferreira, 10, 825º, Não eliminado / 46241, Caroline, 10, 826º, Não eliminado / 33292, Oberdan Tadeu Souza Pereira, 10, 827º, Não eliminado / 49595, Lucas Silva Feitoza, 10, 828º, Não eliminado / 35531, Elizabete Alves De Jesus Duque, 10, 829º, Não eliminado / 30706, Deysiane Mota Da Silva, 10, 830º, Não eliminado / 41101, Diego Peixoto De Oliveira, 10, 831º, Não eliminado / 46229, Raissa Do Carmo Moreira Santos, 10, 832º, Não eliminado / 36453, Francisco Rodrigues Dias, 10, 833º, Não eliminado / 38604, Beatriz Da Silva Lima, 10, 834º, Não eliminado / 33258, Ana Caroline Pimentel Santos, 10, 835º, Não eliminado / 48313, Jaqueline Gomes Da Silva Marinho, 10, 836º, Não eliminado / 30222, Sandrine Freitas Araújo Costa, 10, 837º, Não eliminado / 32192, Gabriele Oliveira Sant’ Ana De Miranda, 10, 838º, Não eliminado / 43248, Pablo Rena De Oliveira Pereira, 10, 839º, Não eliminado / 32270, Karine Bastos, 10, 840º, Não eliminado / 30980, Rafaela França Da Silva, 10, 841º, Não eliminado / 38467, Luis Eduardo Sa Cerqueira, 10, 842º, Não eliminado / 45513, Luciana Silva Campos, 10, 843º, Não eliminado / 41753, Ivin Lais Medrado Costa, 10, 844º, Não eliminado / 39351, Cindy Ramos Araujo, 10, 845º, Não eliminado / 49188, Eder Julio Martinez Fortuna, 10, 846º, Não eliminado / 26243, Amanda Fernandes Da Silva, 10, 847º, Não eliminado / 30525, Deividy Silva Trabuco De Queiroz, 10, 848º, Não eliminado / 43261, Bianca Costa De Souza, 10, 849º, Não eliminado / 31540, Raquel Braga França Souza, 10, 850º, Não eliminado / 27244, Moisés Oliveira Santos, 10, 851º, Não eliminado / 34215, Juliana Dos Santos Silva, 10, 852º, Não eliminado / 30131, Cleiton, 10, 853º, Não eliminado / 28593, Vitor Dos Reis Guedes, 10, 854º, Não eliminado / 48898, Edilene Liberato Neves, 10, 855º, Não eliminado / 35336, Tamara Rodrigues Dos Santos Oliveira, 10, 856º, Não eliminado / 41922, Janailsom Nunes Da Silva, 10, 857º, Não eliminado / 31114, Taline Reis Brito, 10, 858º, Não eliminado / 39797, Angela Regina De Jesus Batista, 10, 859º, Não eliminado / 45686, Mariana Louise Souza Melo, 10, 860º, Não eliminado / 45117, Luan Victor Miranda Da Silva, 10, 861º, Não eliminado / 39311, Yonara Cerqueira Ferreira, 10, 862º, Não eliminado / 44354, Rebeca Catarina Santos Dos Santos, 10, 863º, Não eliminado / 26546, Samuel Cerqueira Melo, 10, 864º, Não eliminado / 32321, Ana Carolina Santos Da Silva, 10, 865º, Não eliminado / 29946, Marisangela Vila Nova Ribeiro, 10, 866º, Não eliminado / 26178, Jéssica Reis De Jesus, 10, 867º, Não eliminado / 44115, Joardes Almeida Bastos, 10, 868º, Não eliminado / 48435, Bruno Lima Da Fonseca, 10, 869º, Não eliminado / 30795, Jéssica Dos Santos Menezes, 10, 870º, Não eliminado / 34242, Juliana Anunciacao Bezerra, 10, 871º, Não eliminado / 28437, Mariele Goncalves Santos Coelho, 10, 872º, Não eliminado / 40723, Mirian Silva Dos Santos, 10, 873º, Não eliminado / 31769, Adrianny De Souza Cerqueira, 10, 874º, Não eliminado / 42133, Ionalia Conceicao Fogo, 10, 875º, Não eliminado / 48786, Daiane Kelly Maltez Dos Santos, 10, 876º, Não eliminado / 36545, Kerolaine Ferreira Barbosa, 10, 877º, Não eliminado / 31426, Ramon Silva Santos, 10, 878º, Não eliminado / 27381, Amanda Sousa Dos Santos, 10, 879º, Não eliminado / 34596, Gabriela Da Silva Andrade, 10, 880º, Não eliminado / 34366, Valdinei Paulo Cardoso, 10, 881º, Não eliminado / 44944, Joyce Railane Araujo De Brito, 10, 882º, Não eliminado / 28261, Josilene Dos Santos Nunes, 10, 883º, Não eliminado / 41314, Lilian Oliveira Da Silva, 10, 884º, Não eliminado / 43405, Ivanilson Araujo De Santana, 10, 885º, Não eliminado / 47121, Natália Portugal Neves, 10, 886º, Não eliminado / 44067, Luisa Costa Nonato Dos Santos, 10, 887º, Não eliminado / 40760, Sivone Lima Dos Santos, 10, 888º, Não eliminado / 32576, Brenda Juliane Alves Santos, 10, 889º, Não eliminado / 35539, André Filipe De Almeida Alves E Silva, 10, 890º, Não eliminado / 45194, Keila Fiuza Araujo, 10, 891º, Não eliminado / 49183, Andresa Acherman Andrade, 10, 892º, Não eliminado / 50195, Manuela De Jesus Dos Santos, 10, 893º, Não eliminado / 33036, Silvana Maria Da Silva, 10, 894º, Não eliminado / 44704, Leonardo Coelho Ferreira, 10, 895º, Não eliminado / 26355, Rane Pollyana Muniz Santos, 10, 896º, Não eliminado / 31507, Lidiana Dos Santos Lima, 10, 897º, Não eliminado / 42047, Morgana Da Hora De Santana, 10, 898º, Não eliminado / 40364, Daniel Santos Silva Amaral, 10, 899º, Não eliminado / 43490, Bruna Dos Santos Alves, 10, 900º, Não eliminado / 31956, Flávia Da Silva Ferreira, 10, 901º, Não eliminado / 32366, Karine Evelyn Souza Conceição, 10, 902º, Não eliminado / 26637, Dhilan Costa Campos, 10, 903º, Não eliminado / 27715, Dhilan Costa Campos, 10, 904º, Não eliminado / 33827, Caroline De Santana Santos, 10, 905º, Não eliminado / 28672, Valéria Abreu Bacelar Cardoso Santos, 10, 906º, Não eliminado / 42129, Rayline De Oliveira Moura Dos Santos, 10, 907º, Não eliminado / 28288, Maique De Jesus Pinto, 10, 908º, Não eliminado / 30627, Antonio Calmon De Mattos Bastos, 10, 909º, Não eliminado / 49227, Jardel Dos Santos Souza, 10, 910º, Não eliminado / 26345, Moana Dourado Silva, 10, 911º, Não eliminado / 37667, Mariana Santana Magalhães, 10, 912º, Não eliminado / 30083, Bianca Silva Brito, 10, 913º, Não eliminado / 27781, Layna Da Silva Brasil, 10, 914º, Não eliminado / 49552, Andressa Gonçalves Moraes, 10, 915º, Não eliminado / 26272, Jamille De Jesus Mendes Jardim, 10, 916º, Não eliminado / 29982, Fernanda Nunes Alves, 10, 917º, Não eliminado / 32433, Ananda Barros Moreira Santos, 10, 918º, Não eliminado / 38677, Ana Iolanda Santos Menezes, 10, 919º, Não eliminado / 27047, Ana Paula Dos Santos Brito, 10, 920º, Não eliminado / 28167, Emerson Augusto Biset Marques Filho, 10, 921º, Não eliminado / 40026, Marcos Aurélio Ferreira De Sousa, 10, 922º, Não eliminado / 46200, Hyezza Lavínia Lima Tavares, 10, 923º, Não eliminado / 39145, Naiane Campos Lopes, 10, 924º, Não eliminado / 27184, Samara Barboza Lima, 10, 925º, Não eliminado / 38111, Mercêdes Campos Lima, 10, 926º, Não eliminado / 28318, Victoria Santana Fontes, 10, 927º, Não eliminado / 48521, Jucenildes Silva Santana, 10, 928º, Não eliminado / 44442, Ayrina Nunes Santos Neves, 10, 929º, Não eliminado / 27726, Ariela Maria Cavalcante De Sá, 10, 930º, Não eliminado / 40905, Caroline Jessica Santos Umbelino, 10, 931º, Não eliminado / 49026, Antonio Gustavo Costa Sousa, 10, 932º, Não eliminado / 32686, Mariana Dos Santos Santana, 10, 933º, Não eliminado / 35461, Tainá Ramos Santos, 10, 934º, Não eliminado / 45013, Amanda Santana Dos Santos, 10, 935º, Não eliminado / 39583, Pâmella Martins Viana, 10, 936º, Não eliminado / 44333, Maria Beatriz Almeida Gramosa Da Silva, 10, 937º, Não eliminado / 37537, Ivia Marília Menezes De Jesus, 10, 938º, Não eliminado / 34855, Ítalo Gabriel Bispo Dos Santos Silva, 10, 939º, Não eliminado / 37858, Caio Italo De Oliveira Santos, 10, 940º, Não eliminado / 26609, Tailline Tayza Gomes De Sousa, 10, 941º, Não eliminado / 35438, Amanda Teles Batista, 10, 942º, Não eliminado / 36018, Amanda Ribeiro Santos, 10, 943º, Não eliminado / 39606, Romeu Da Silva, 10, 944º, Não eliminado / 44744, Genilton Santos Freitas, 10, 945º, Não eliminado / 41874, Gabriel Rodrigues Pereira Santos, 10, 946º, Não eliminado / 48510, Herlon Gleyson Fagundes De Novais, 10, 947º, Não eliminado / 33133, Lucas Matheus Santos Oliveira, 10, 948º, Não eliminado / 41467, Edivan Flores De Souza Filho, 10, 949º, Não eliminado / 43940, Willian Mangabeira Souza, 10, 950º, Não eliminado / 46209, Aderbal Braga Rodrigues Neto, 10, 951º, Não eliminado / 25998, Tauane Aragao Costa, 10, 952º, Não eliminado / 44563, Karolaine Santos Silva, 10, 953º, Não eliminado / 36299, Giovana Oliveira Santos, 10, 954º, Não eliminado / 27637, Eduardo Alves Pereira Júnior, 10, 955º, Não eliminado / 36408, Katyelle Silva Duarte, 10, 956º, Não eliminado / 33349, Raquel Oliveira Da Silva, 10, 957º, Não eliminado / 39937, Daniel Oliveira Gomes, 10, 958º, Não eliminado / 44647, Ana Verena Ferreira Pinto Cardim Azevedo, 10, 959º, Não eliminado / 45223, Emerson Tiago Silva Matos, 10, 960º, Não eliminado / 46107, Rayssa Magno Batista Ribeiro, 10, 961º, Não eliminado / 33043, Milena Santos Alves, 10, 962º, Não eliminado / 29002, Gabrielle Anjos De Oliveira, 10, 963º, Não eliminado / 34336, Joyce Santos Moura, 10, 964º, Não eliminado / 34494, Kamilla Victória Bastos Lima Chagas, 10, 965º, Não eliminado / 28215, Isabele Silva Da Cruz, 10, 966º, Não eliminado / 50328, Pedro Filipe Meneses Ramos Chalegre, 10, 967º, Não eliminado / 43581, Lais, 10, 968º, Não eliminado / 32775, Gabriella Santana, 10, 969º, Não eliminado / 43907, Alhayner Sidnei Santos Neta, 10, 970º, Não eliminado / 37905, Marcelo Do Carmo Nunes, 10, 971º, Não eliminado / 45416, Camila Conceição Santos, 10, 972º, Não eliminado / 30282, Alessandra Borges Lemos, 10, 973º, Não eliminado / 43899, Ian Dos Santos Ribeiro, 10, 974º, Não eliminado / 33843, Tharcisio, 10, 975º, Não eliminado / 43790, Shara Teixeira Belarmino Rodrigues, 10, 976º, Não eliminado / 27538, Adailza Da Silva Mota, 10, 977º, Não eliminado / 33930, Elis Ramos Sales Santos, 10, 978º, Não eliminado / 40004, Marcelo Augusto Oliveira Marques, 10, 979º, Não eliminado / 31389, Juliana Silva Bastos, 10, 980º, Não eliminado / 44069, Gleyssa Silva Paiva, 10, 981º, Não eliminado / 34811, Laís Souza Santos, 10, 982º, Não eliminado / 39942, Alvaro Nolasco Santos, 10, 983º, Não eliminado / 37107, Mirelly Matheus Lima, 10, 984º, Não eliminado / 44797, Marcella Galo Araújo, 10, 985º, Não eliminado / 34211, Mário Luís Da Silva Neto, 10, 986º, Não eliminado / 37213, Fernanda Santos Da Anunciação, 10, 987º, Não eliminado / 31050, Edna Azevedo Jesus, 10, 988º, Não eliminado / 35677, Daniel Dias Alves, 10, 989º, Não eliminado / 36064, Iranildes, 10, 990º, Não eliminado / 31705, Kelen Ferreira Moura, 10, 991º, Não eliminado / 43389, Ingrid Beatriz Dos Santos Anjos, 10, 992º, Não eliminado / 44731, Mirian Oliveira Dos Santos, 10, 993º, Não eliminado / 41069, Alice Santana Madureira, 10, 994º, Não eliminado / 30021, Joseane Gusmão Dos Santos, 10, 995º, Não eliminado / 34874, Breno Gomes Dourado, 10, 996º, Não eliminado / 45022, Janaína De Jesus Silva, 10, 997º, Não eliminado / 29050, João Vitor Carvalho Lima, 10, 998º, Não eliminado / 29974, Carlos Eduardo Souza Santos, 10, 999º, Não eliminado / 40417, Vanessa Costa Miranda, 10, 1000º, Não eliminado / 26572, Adriele Da Silva Souza Ribeiro, 10, 1001º, Não eliminado / 46113, Olga Vitória Oliveira Silva, 10, 1002º, Não eliminado / 30401, Letícia De Jesus Santos, 10, 1003º, Não eliminado / 43424, Mateus Costa De Amorim, 10, 1004º, Não eliminado / 29558, Michele Oliveira Souza, 10, 1005º, Não eliminado / 40137, Jeferson Da Silva De Jesus, 10, 1006º, Não eliminado / 36831, Dina Flávia De Oliveira Santana, 10, 1007º, Não eliminado / 33587, Neianderson Sousa De Jesus Dos Santos, 10, 1008º, Não eliminado / 49317, Adenilton Santos Braga, 10, 1009º, Não eliminado / 34886, Eliane Silva Da Palma, 10, 1010º, Não eliminado / 35840, Inezita Cantanhede Lima Neta, 10, 1011º, Não eliminado / 32153, Pedro Henrique Da Silva Corrêa Oliveira, 10, 1012º, Não eliminado / 40423, Jacqueline De Brito Amorim, 10, 1013º, Não eliminado / 33612, Edgar Alexandre Costa Da Silva, 10, 1014º, Não eliminado / 49711, Elias Muniz Gavião, 10, 1015º, Não eliminado / 37098, Cicero Albert Viana Da Silva Conceição, 10, 1016º, Não eliminado / 33227, Mateus Costa Santos, 10, 1017º, Não eliminado / 34050, Cintia Bastos Silva, 10, 1018º, Não eliminado / 41489, Brenda Araujo, 10, 1019º, Não eliminado / 34651, Juliana Da Silva Andrade, 10, 1020º, Não eliminado / 48726, Lilian Caroliny Da Silva Araújo, 10, 1021º, Não eliminado / 30356, Raquel Stefany Gonzaga De Araújo, 10, 1022º, Não eliminado / 42977, Cleiton Lopes Da Gama Júnior, 10, 1023º, Não eliminado / 45712, Ramon Goes Teixeira Dos Santos, 10, 1024º, Não eliminado / 33494, Géssica Rocha De Araújo Viana, 10, 1025º, Não eliminado / 30617, Israel Almeida De Oliveira, 10, 1026º, Não eliminado / 28207, Alef Santos Das Virgens, 10, 1027º, Não eliminado / 34167, Ludmilla Maria Rumão Costa, 10, 1028º, Não eliminado / 33482, Mariana Pereira De Santana, 10, 1029º, Não eliminado / 46444, Natielle De Almeida Rocha, 10, 1030º, Não eliminado / 26755, Jhonata Dos Santos, 10, 1031º, Não eliminado / 39581, Marlos Dias Andrade, 10, 1032º, Não eliminado / 43412, Emily Tácia Dos Santos Anjos, 10, 1033º, Não eliminado / 42458, Valeria Micaela Nascimento Guimarães Munford, 10, 1034º, Não eliminado / 50131, Anthonny Jaaziel Alves Ribeiro De Oliveira, 10, 1035º, Não eliminado / 33837, Silvia Cristina Alves Matos, 10, 1036º, Não eliminado / 49919, Ian Felipe Nascimento, 10, 1037º, Não eliminado / 34030, Victoria Souza Ribeiro, 10, 1038º, Não eliminado / 37589, Letícia Rodrigues De Oliveira, 10, 1039º, Não eliminado / 30127, Itamara Melo, 10, 1040º, Não eliminado / 50172, Karolina Sampaio De Jesus, 10, 1041º, Não eliminado / 48529, João Vitor Barretto De São Pedro, 10, 1042º, Não eliminado / 38808, Bruna Papa Santana, 10, 1043º, Não eliminado / 49725, Géssica Paula Teixeira De Almeida, 10, 1044º, Não eliminado / 44194, Enzo Magno Pereira Santos, 10, 1045º, Não eliminado / 30451, Murilo Da Silva Papa Santos, 10, 1046º, Não eliminado / 49426, Lorena Santos Da Silva, 10, 1047º, Não eliminado / 44693, Juan Da Costa Oliveira Santos, 10, 1048º, Não eliminado / 30735, Railam Da Conceição Terral, 10, 1049º, Não eliminado / 27072, Layanne Dias De Oliveira Silva, 10, 1050º, Não eliminado / 29073, Gabrielle Marcos Lira Da Silva, 10, 1051º, Não eliminado / 44568, Samara Cristina De Jesus Ferreira Santos, 10, 1052º, Não eliminado / 32665, José João Da Silva, 7, 1053º, Não eliminado / 29572, Osvaldo Luiz De Castro Ferreira, 7, 1054º, Não eliminado / 40900, Edson Da Cruz Santos, 7, 1055º, Não eliminado / 45670, Leonir Borges De Athaydes, 7, 1056º, Não eliminado / 46220, Avani De Santana Raposo, 7, 1057º, Não eliminado / 29566, Jose Francisco Marinho Araujo, 7, 1058º, Não eliminado / 38991, Gilson Jesus Dos Santos, 7, 1059º, Não eliminado / 40669, Vera Lucia Da Pureza, 7, 1060º, Não eliminado / 50066, Sonia Maria Santos Silva Leitão, 7, 1061º, Não eliminado / 40629, Lucelia, 7, 1062º, Não eliminado / 40580, Fábio Roberto Matos Sobrinho, 7, 1063º, Não eliminado / 34413, Vanilde Mota Dos Santos, 7, 1064º, Não eliminado / 42579, Jessiane Da Silva Moura, 7, 1065º, Não eliminado / 30382, Eliana Feitosa Sacramento, 7, 1066º, Não eliminado / 42958, Daniela Cerqueira Alves, 7, 1067º, Não eliminado / 44972, Lidiane Maria De Jesus Castro, 7, 1068º, Não eliminado / 46728, Érica Eloi Dos Santos, 7, 1069º, Não eliminado / 37878, Laryssa De Jesus Rodrigues, 7, 1070º, Não eliminado / 47249, Yasoda Nanda Gomes Correia Da Silva, 7, 1071º, Não eliminado / 46507, Cláudia Vitória Borges Araújo, 7, 1072º, Não eliminado / 37899, Ozenilson Praxedes De Carvalho Junior, 7, 1073º, Não eliminado / 35778, Esther Arandiba De Oliveira, 7, 1074º, Não eliminado / 40857, Antonio Walter De Andrade, 7, 1075º, Não eliminado / 26770, Jorge Pereira Da Silva, 7, 1076º, Não eliminado / 29259, Antonio Angelo Da Silva, 7, 1077º, Não eliminado / 31818, Sérgio Murilo Silva Caldas, 7, 1078º, Não eliminado / 35646, Jucelia Santos Maia, 7, 1079º, Não eliminado / 50018, Ubiraci Silva De Oliveira, 7, 1080º, Não eliminado / 27735, Elson De Jesus Cardoso, 7, 1081º, Não eliminado / 49224, Thalita Rosa Da Silva Maia, 7, 1082º, Não eliminado / 31765, Robson Ribeiro Bittencourt, 7, 1083º, Não eliminado / 45378, Barbara Cristina Ferreira Sena, 7, 1084º, Não eliminado / 36564, Edvaldo Ferreira De Azevedo Filho, 7, 1085º, Não eliminado / 39521, José Antonio Antonio, 7, 1086º, Não eliminado / 33170, Joselvira Santana Feitosa Rocha, 7, 1087º, Não eliminado / 28188, Maria Cassia Matos Do Nascimento, 7, 1088º, Não eliminado / 32252, Clodoaldo Araújo Dos Santos, 7, 1089º, Não eliminado / 46049, Claudenice, 7, 1090º, Não eliminado / 46418, Fabio Henrique Soares De Oliveira Santos, 7, 1091º, Não eliminado / 35580, Jaciara De Jesus Vaz, 7, 1092º, Não eliminado / 30753, Ana Luzia De Santana Silva, 7, 1093º, Não eliminado / 47398, Maria Luiza Nascimento Ferreira, 7, 1094º, Não eliminado / 29425, Pedro Pereira Rodrigues Filho, 7, 1095º, Não eliminado / 39507, Rosilene Oliveira Guimarães Santos Daltro Cova, 7, 1096º, Não eliminado / 39490, Maria Ramos Da Silva, 7, 1097º, Não eliminado / 42929, Marcia Santana De Macedo, 7, 1098º, Não eliminado / 45475, Clebson Dantas Dos Santos, 7, 1099º, Não eliminado / 30320, Elielza Lopes Abreu, 7, 1100º, Não eliminado / 45211, Rosilda, 7, 1101º, Não eliminado / 42807, Silvia Carla Paranhos Silva, 7, 1102º, Não eliminado / 33090, Silvana Brandão De Oliveira Moreira, 7, 1103º, Não eliminado / 32615, Reginaldo Ribeiro Gomes Silva, 7, 1104º, Não eliminado / 49852, Rosa Maria De Brito, 7, 1105º, Não eliminado / 41389, Daniela Martins Da Silva, 7, 1106º, Não eliminado / 39998, Anselmo Dos Santos Porto, 7, 1107º, Não eliminado / 35226, Antônio Mário Nascimento Silva, 7, 1108º, Não eliminado / 29080, Washington Lago Silva, 7, 1109º, Não eliminado / 28910, Valda Calixto Teixeira, 7, 1110º, Não eliminado / 50049, Sirlene Dos Santos Nicolau, 7, 1111º, Não eliminado / 33175, Moisés Cerqueira Soares, 7, 1112º, Não eliminado / 43905, Edson Lino De Jesus Júnior, 7, 1113º, Não eliminado / 32999, Maricelia Silva Cajado, 7, 1114º, Não eliminado / 42694, Wellington Dos Santos Celestino, 7, 1115º, Não eliminado / 50170, Rosângela De Oliveira Andrade, 7, 1116º, Não eliminado / 30930, Marcia Amelia Barreto De Cerqueira Pereira, 7, 1117º, Não eliminado / 38824, José Ilton Gomes Dos Santos, 7, 1118º, Não eliminado / 48268, Ivanildo Silva Dos Santos, 7, 1119º, Não eliminado / 43282, Vanuza Santos De Azeredo, 7, 1120º, Não eliminado / 39058, Sara Regina Da Silva Bastos, 7, 1121º, Não eliminado / 48845, Valcelio Farias Da Silva, 7, 1122º, Não eliminado / 30749, Carlos Alberto C Dos Santos, 7, 1123º, Não eliminado / 43641, Roque Amorim Conceicao, 7, 1124º, Não eliminado / 37955, Silvanice Silva Lima, 7, 1125º, Não eliminado / 38189, Eliseu Antonio Pereira, 7, 1126º, Não eliminado / 32006, Regina Amaro Da Silva Santos Costa, 7, 1127º, Não eliminado / 38997, Elaine Ferreira Lima, 7, 1128º, Não eliminado / 31170, Janio Alves Dos Santos, 7, 1129º, Não eliminado / 42510, Damiana Soares França, 7, 1130º, Não eliminado / 34769, Luciana, 7, 1131º, Não eliminado / 43343, Olivan Silva De Menezes Junior, 7, 1132º, Não eliminado / 44930, Jardel Alves Pereira, 7, 1133º, Não eliminado / 45808, Sergio Assencio Da Conceicao, 7, 1134º, Não eliminado / 33379, Ricardo Pereira Bernardes, 7, 1135º, Não eliminado / 43187, Hildete Luiza Guedes, 7, 1136º, Não eliminado / 48760, Fabrícia Almeida Borges Ferreira, 7, 1137º, Não eliminado / 45320, João Ricardo Humildes Santos, 7, 1138º, Não eliminado / 44678, José Mário Borges Dos Santos, 7, 1139º, Não eliminado / 38880, Carla Conceicao Dos Santos Lopes, 7, 1140º, Não eliminado / 33634, Maria Elizete Gomes De Oliveira, 7, 1141º, Não eliminado / 33559, Eanmamn Iglesias Soto Pimentel Garcia, 7, 1142º, Não eliminado / 43452, Ednelson Conceicao Souza, 7, 1143º, Não eliminado / 28861, Joelma Azevedo De Jesus, 7, 1144º, Não eliminado / 26417, Kleber Lima Soares, 7, 1145º, Não eliminado / 37857, Neuma Francisca Ferreira Barbosa, 7, 1146º, Não eliminado / 32365, Ana Lúcia Conceição Cruz, 7, 1147º, Não eliminado / 32480, Pedro Ribeiro Morais Filho, 7, 1148º, Não eliminado / 30177, Jamiles Ferreira Nascimento, 7, 1149º, Não eliminado / 40688, Gilmar Dos

Santos Silva, 7, 1150º, Não eliminado / 43921, Alda Cristiane Coelho Araujo, 7, 1151º, Não eliminado / 50420, Olivonete Batista Vidal, 7, 1152º, Não eliminado / 46177, Fabrine Munford Da Silva Braga Santos, 7, 1153º, Não eliminado / 45259, Amélia Pereira Guido, 7, 1154º, Não eliminado / 41107, Morgana De Góes Cavalcante, 7, 1155º, Não eliminado / 31604, Arnaldo De Jesus Junior, 7, 1156º, Não eliminado / 41169, Eliana De Souza Ramos, 7, 1157º, Não eliminado / 32589, Alan Gomes De Aragão, 7, 1158º, Não eliminado / 47973, Valdelia Santos Ferreira Da Silva, 7, 1159º, Não eliminado / 49160, Barbara Cristiane Alves Marinho, 7, 1160º, Não eliminado / 35378, Ana Cristina Felipe Dos Santos, 7, 1161º, Não eliminado / 37104, Eduardo Oliveira De Góes, 7, 1162º, Não eliminado / 41733, Sandra Regina Jesus Da Paixão, 7, 1163º, Não eliminado / 37661, Fabrício Alcântara Barbosa Silva, 7, 1164º, Não eliminado / 26845, Cintia Maria Campelo Azzi, 7, 1165º, Não eliminado / 44830, Leidiara Iardlei Lopes, 7, 1166º, Não eliminado / 32407, Celma Batista, 7, 1167º, Não eliminado / 44253, Elisangela De Oliveira Pereira, 7, 1168º, Não eliminado / 37507, Maria De Fátima Campos Silva, 7, 1169º, Não eliminado / 38273, Giilson Santos De Jesus, 7, 1170º, Não eliminado / 26033, Noelia Oliveira Dias, 7, 1171º, Não eliminado / 38489, Maridalva De Jesus Santos, 7, 1172º, Não eliminado / 46562, Leonardo Viana Rocha Dos Santos, 7, 1173º, Não eliminado / 49660, Fabio Moraes De Oliveira, 7, 1174º, Não eliminado / 34025, Juliene Silva Navarro, 7, 1175º, Não eliminado / 39022, Alcino Pereira Dos Santos Junior, 7, 1176º, Não eliminado / 36380, Orlange Dos Santos Serra Da Silva Silva, 7, 1177º, Não eliminado / 37337, Joscemaria Alcântara Marques, 7, 1178º, Não eliminado / 42950, Klécia Patrícia Oliveira Firmino Dos Santos, 7, 1179º, Não eliminado / 36201, Ana Paula De Sena Souto, 7, 1180º, Não eliminado / 48199, Maria Luiza Andrade Santos, 7, 1181º, Não eliminado / 48525, Aline Da Silva Costa, 7, 1182º, Não eliminado / 32708, Marcelo Henrique Sousa Almeida, 7, 1183º, Não eliminado / 45778, Maristela Gomes Soares Matos, 7, 1184º, Não eliminado / 33117, Cristiane De Souza Garcia, 7, 1185º, Não eliminado / 28235, Joao Paulo Brito Dos Santos, 7, 1186º, Não eliminado / 28786, Marcio Ramos Da Silva Santos, 7, 1187º, Não eliminado / 46822, Roberto Pimentel De Oliveira, 7, 1188º, Não eliminado / 43837, Daniela De Britto Penalva Santana, 7, 1189º, Não eliminado / 48971, Jacilene Dias Vieira, 7, 1190º, Não eliminado / 43924, Aparecida Ferreira, 7, 1191º, Não eliminado / 30036, Joao Silva Goncalves, 7, 1192º, Não eliminado / 47081, Wellington Dos Anjos Viana, 7, 1193º, Não eliminado / 50102, Teresinha Ferreira De Jesus, 7, 1194º, Não eliminado / 30236, Tarso Ramos De Carvalho, 7, 1195º, Não eliminado / 32280, Deusdete Barreto De Almeida, 7, 1196º, Não eliminado / 27754, Joelma Cambuí Das Chagas, 7, 1197º, Não eliminado / 44401, Anselma Grazielle Santos De Sousa, 7, 1198º, Não eliminado / 39119, Ana Patricia Dos Santos Bahia, 7, 1199º, Não eliminado / 31922, Carlos Alberto Carneiro Paixao, 7, 1200º, Não eliminado / 42353, Alexandra Rocha, 7, 1201º, Não eliminado / 37270, Cleidiane Da Rocha Souza, 7, 1202º, Não eliminado / 40716, Cristiane Reis Caló, 7, 1203º, Não eliminado / 43317, Maria De Nazaré Santos Soares, 7, 1204º, Não eliminado / 48927, Ana Cristina Ferreira De Jesus, 7, 1205º, Não eliminado / 34462, Carlos Alan Cardoso Pinho, 7, 1206º, Não eliminado / 31331, Israel De Jesus Cerqueira, 7, 1207º, Não eliminado / 50061, Erica Cristina Gomes Dos Santos, 7, 1208º, Não eliminado / 45376, Claudio Da Conceição Silva, 7, 1209º, Não eliminado / 47266, Heide Bárbara Silva Dos Santos, 7, 1210º, Não eliminado / 45478, João Paulo Cabral De Miranda, 7, 1211º, Não eliminado / 27133, Liliana Soares Dos Santos, 7, 1212º, Não eliminado / 35830, Kelson Diogo Araújo Carvalho, 7, 1213º, Não eliminado / 45726, Ana Rosa Gomes Soares, 7, 1214º, Não eliminado / 27712, Graziela Feliciana Ferreira De Lima, 7, 1215º, Não eliminado / 30531, Carla Silva Pereira, 7, 1216º, Não eliminado / 31096, Ana Cláudia Da Silva Mota Saraiva, 7, 1217º, Não eliminado / 41247, Ravel, 7, 1218º, Não eliminado / 36298, Jose Roberto Gomes Da Silva, 7, 1219º, Não eliminado / 29654, Joseane Do Nascimento Rodrigues, 7, 1220º, Não eliminado / 46828, Naiany Clesia Dos Santos Alves, 7, 1221º, Não eliminado / 40933, Priscilla De Andrade Soares, 7, 1222º, Não eliminado / 38036, Alan Borges De Jesus, 7, 1223º, Não eliminado / 37983, Angela Daiane Carvalho Teixeira, 7, 1224º, Não eliminado / 38074, Andreone Santos Lemos, 7, 1225º, Não eliminado / 33484, Joceane Maria Machado Carneiro, 7, 1226º, Não eliminado / 49323, Josenilda Ribeiro Moura De Lima, 7, 1227º, Não eliminado / 37102, Érika Aparecida De Araújo Ribeiro, 7, 1228º, Não eliminado / 34175, Juliano Vieira Da Silva, 7, 1229º, Não eliminado / 38886, Monique Oliveira Barbosa Gomes, 7, 1230º, Não eliminado / 31219, Arlene Santos Oliveira, 7, 1231º, Não eliminado / 37017, Monica Miranda Dos Santos, 7, 1232º, Não eliminado / 32739, Imerio De Jesus Muniz, 7, 1233º, Não eliminado / 28110, Marli Arcanjo De Souza Santos, 7, 1234º, Não eliminado / 33019, Judite Boaventura De Oliveira Bacelo, 7, 1235º, Não eliminado / 30564, Flávia Gonçalves De Lima, 7, 1236º, Não eliminado / 46258, Ronaldo Rodrigues Torquato, 7, 1237º, Não eliminado / 45328, Eliane Ferreira Da Silva, 7, 1238º, Não eliminado / 45132, Magno Alberto Pereira Maia, 7, 1239º, Não eliminado / 36528, Silvia Se Jesus Dos Santos, 7, 1240º, Não eliminado / 48214, Jilvanice Fernandes De Souza, 7, 1241º, Não eliminado / 37786, Erica Leite Barbosa, 7, 1242º, Não eliminado / 39153, Jucimara Godinho Fernandes, 7, 1243º, Não eliminado / 28731, Janildes Sena Dos Santos, 7, 1244º, Não eliminado / 40046, Rebeca Pereira Dias Ferreira, 7, 1245º, Não eliminado / 45324, Marcia Helena Pereira Monteiro, 7, 1246º, Não eliminado / 33287, Jucelia De Jesus Silva, 7, 1247º, Não eliminado / 33847, Izaias Silva Soares, 7, 1248º, Não eliminado / 46402, Apolonio Santos Silva, 7, 1249º, Não eliminado / 38939, Ana Carla Silva Macedo Santos, 7, 1250º, Não eliminado / 27862, Wellington Dias De Souza, 7, 1251º, Não eliminado / 41730, Luciana Amada Dos Santos, 7, 1252º, Não eliminado / 34732, Roberto Ribeiro Dos Anjos, 7, 1253º, Não eliminado / 36931, Débora Santana Fernandes, 7, 1254º, Não eliminado / 50446, Bruno, 7, 1255º, Não eliminado / 48374, Elionaide Carvalho Pereira Dantas, 7, 1256º, Não eliminado / 36540, Ana Sara Araujo De Sousa, 7, 1257º, Não eliminado / 40084, Ana Paula Do Carmo Silva Ferreira, 7, 1258º, Não eliminado / 42450, Ana Paula Santos Da Silva, 7, 1259º, Não eliminado / 32560, Carlangela Silva Dos Santos, 7, 1260º, Não eliminado / 31273, Tiago Morais Da Silva, 7, 1261º, Não eliminado / 31547, Anita Maria Santos Pinto, 7, 1262º, Não eliminado / 29845, Denis Monteiro Dos Santos, 7, 1263º, Não eliminado / 31460, Lidia Santos Vieira, 7, 1264º, Não eliminado / 46549, Selma Paiva De Andrade, 7, 1265º, Não eliminado / 46860, Fábio Rocha Rodrigues, 7, 1266º, Não eliminado / 47925, Jose Luis Silva Dos Santos, 7, 1267º, Não eliminado / 41161, Elisângela Andrade Vieira, 7, 1268º, Não eliminado / 31512, Leonardo Lucas Goncalves Gama, 7, 1269º, Não eliminado / 35161, Eliana Medina De Jesus, 7, 1270º, Não eliminado / 38019, Fabio Calisto Da Cruz Silva, 7, 1271º, Não eliminado / 45852, Fabricio Xavier Da Silva, 7, 1272º, Não eliminado / 46538, Genilda Oliveira Pimenta De Sirqueira, 7, 1273º, Não eliminado / 49360, Leonardo Joseferson Das Dores Santos, 7, 1274º, Não eliminado / 41147, André Leão Dos Santos Neto, 7, 1275º, Não eliminado / 41017, Mércia Neves Costa, 7, 1276º, Não eliminado / 45998, Kelly Costa De Cerqueira Alves Da Silva, 7, 1277º, Não eliminado / 28619, Heleno Candido Barros Filho, 7, 1278º, Não eliminado / 36428, Geisa Conceição Silva De Deus, 7, 1279º, Não eliminado / 32636, Marcos Jorge Bernardo, 7, 1280º, Não eliminado / 42877, Robério Silva Pereira, 7, 1281º, Não eliminado / 41098, Alete Couto Santos, 7, 1282º, Não eliminado / 43989, Geisa Ferreira Espirito Santo, 7, 1283º, Não eliminado / 33157, Liliane Oliveira Magalhães, 7, 1284º, Não eliminado / 42113, Eronildes Oliveira Barcelos, 7, 1285º, Não eliminado / 35578, Deborah De Oliveira Silva, 7, 1286º, Não eliminado / 34951, Carina Conceição Cardoso Sabogal, 7, 1287º, Não eliminado / 30881, Mileide Siqueira Cardoso, 7, 1288º, Não eliminado / 30164, Monica Da Rocha Falcão, 7, 1289º, Não eliminado / 27962, Jacy Da Silva Cruz, 7, 1290º, Não eliminado / 32826, Juliano Ferreira Da Silva, 7, 1291º, Não eliminado / 30985, Dunea Maria De Santana Silva, 7, 1292º, Não eliminado / 32287, Alexsandro Santos Muniz, 7, 1293º, Não eliminado / 29211, Paulo Roberto Lopes Da Silva, 7, 1294º, Não eliminado / 39495, Danilo Soares Barreto, 7, 1295º, Não eliminado / 36078, Natali Da Silva Pereira, 7, 1296º, Não eliminado / 28694, Maria Cátia Miranda De Oliveira, 7, 1297º, Não eliminado / 28747, Luciana Dos Santos De Souza, 7, 1298º, Não eliminado / 47007, Marcos Vinicius Ferreira Da Silva Santiago, 7, 1299º, Não eliminado / 48722, Paulo Eduardo Pazos Santos, 7, 1300º, Não eliminado / 49980, Iranei Jorge Scott Da Cruz, 7, 1301º, Não eliminado / 39857, Viviane Gomes Bento, 7, 1302º, Não eliminado / 29831, Jailson Brito Santos, 7, 1303º, Não eliminado / 35482, Silvana Marques Barreto, 7, 1304º, Não eliminado / 30660, Rael Lima Fonseca, 7, 1305º, Não eliminado / 26251, Milena Cardoso Gonçalves, 7, 1306º, Não eliminado / 36751, Daniele Santana De Souza, 7, 1307º, Não eliminado / 34842, Robson Gomes De Jesus, 7, 1308º, Não eliminado / 30455, Thiago Jesus Gomes, 7, 1309º, Não eliminado / 41700, Deraldo De Almeida Cerqueira, 7, 1310º, Não eliminado / 28758, Tancredo Magson Brito De Oliveira, 7, 1311º, Não eliminado / 43832, Reinaldo Dos Santos, 7, 1312º, Não eliminado / 44458, Moisés Moscoso De Jesus Sousa, 7, 1313º, Não eliminado / 43677, Sheila Da Silva, 7, 1314º, Não eliminado / 41677, Patrícia Nonato De Souza, 7, 1315º, Não eliminado / 31238, Gicelia Gonçalves Dos, 7, 1316º, Não eliminado / 35625, Regilene Izabel Santos, 7, 1317º, Não eliminado / 29933, Cassio Mendes Borges, 7, 1318º, Não eliminado / 48945, Jamile Conceição Da Mota Andrade, 7, 1319º, Não eliminado / 45942, Cristiane Silva Dos Santos, 7, 1320º, Não eliminado / 44148, Edvanilson Nascimento Da Cruz, 7, 1321º, Não eliminado / 49193, Elisangela De Oliveira Copque Miranda, 7, 1322º, Não eliminado / 33451, Diolanda Nunes Vaz De Oliveira, 7, 1323º, Não eliminado / 50475, João Vitor Souto Guarani Campos, 7, 1324º, Não eliminado / 36204, Sidineia Borges De Souza Araújo, 7, 1325º, Não eliminado / 29931, Natali Leite Dos Santos, 7, 1326º, Não eliminado / 50188, Rogério De Araújo Gama, 7, 1327º, Não eliminado / 41599, Ana Cristina Oliveira Santos, 7, 1328º, Não eliminado / 30353, Andrea Amaro, 7, 1329º, Não eliminado / 34290, Fabio Franca Franco, 7, 1330º, Não eliminado / 34869, Luciana De Sousa Albuquerque, 7, 1331º, Não eliminado / 35739, Livia Sanis Santos Da Silva, 7, 1332º, Não eliminado / 32530, Josefa Valdilene Andrade Santos, 7, 1333º, Não eliminado / 45532, David Conceição De Oliveira, 7, 1334º, Não eliminado / 32870, Merciane Souza De Andrade, 7, 1335º, Não eliminado / 26296, Riane Matos Sampaio, 7, 1336º, Não eliminado / 48877, Josue Gomes Da Silva, 7, 1337º, Não eliminado / 34626, Leonardo Marques Daltro, 7, 1338º, Não eliminado / 27785, Rosana Bispo Da Silva, 7, 1339º, Não eliminado / 40575, Janaína Oliveira De Matos, 7, 1340º, Não eliminado / 36322, Vilena Sousa Camacho, 7, 1341º, Não eliminado / 36252, Diego Dos Reis Santos, 7, 1342º, Não eliminado / 33543, Paula Gonçalves Lemos, 7, 1343º, Não eliminado / 28222, Juliana, 7, 1344º, Não eliminado / 48951, Cleber Luis Cruz De Jesus, 7, 1345º, Não eliminado / 26724, Vilane Da Silva Teles, 7, 1346º, Não eliminado / 44114, Camul, 7, 1347º, Não eliminado / 28654, Leandro Barbosa Da Silva, 7, 1348º, Não eliminado / 48870, Joice Xavier Santos, 7, 1349º, Não eliminado / 36632, Edenildes Dos Santos Moreira, 7, 1350º, Não eliminado / 44643, Orleães Piedade Teixeira Filho, 7, 1351º, Não eliminado / 34876, Everton Souza Cordeiro, 7, 1352º, Não eliminado / 40805, Juliana Pereira Barreto, 7, 1353º, Não eliminado / 31865, Alexsandro De Jesus Rios, 7, 1354º, Não eliminado / 35931, Taciana Henrique Smetak, 7, 1355º, Não eliminado / 44359, Joaquim Sérgio Das Neves Garcia, 7, 1356º, Não eliminado / 39104, Daniel, 7, 1357º, Não eliminado / 47172, Verona Reis Marques Silva, 7, 1358º, Não eliminado / 32554, Lindoval Alves Santana Junior, 7, 1359º, Não eliminado / 28822, Gersiane Meneses Santos, 7, 1360º, Não eliminado / 45985, Joedison Santos De Jesus, 7, 1361º, Não eliminado / 38354, Tateane Leite Campos Fernandes, 7, 1362º, Não eliminado / 31814, Adynadisa Maciel Brito, 7, 1363º, Não eliminado / 30776, Jucivania Do Nascimento Pereira Dos Santos, 7, 1364º, Não eliminado / 49685, Elisia Couto De Azevedo Alves, 7, 1365º, Não eliminado / 47183, Selma Da Silva Nascimento., 7, 1366º, Não eliminado / 49970, Roberta Souza Da Silva, 7, 1367º, Não eliminado / 49438, Ademilson Cardoso Dos Anjos, 7, 1368º, Não eliminado / 27136, Franklin Thiego Da Silva Dantas, 7, 1369º, Não eliminado / 32127, Evellyn Dheane Salomao Santos, 7, 1370º, Não eliminado / 41554, Vanigleyse Da Silva Queiroz, 7, 1371º, Não eliminado / 40987, Patrícia De Jesus Santos Souza, 7, 1372º, Não eliminado / 39190, Cristiane Dos Santos Rios, 7, 1373º, Não eliminado / 44638, Joelma Silva Da Silva, 7, 1374º, Não eliminado / 26936, Sirlene Brito De Almeida, 7, 1375º, Não eliminado / 31168, Diego Feitosa Bispo, 7, 1376º, Não eliminado / 33195, Ana Maryllya Fernandes Dos Anjos, 7, 1377º, Não eliminado / 26595, Italo De Abreu De Almeida, 7, 1378º, Não eliminado / 44554, Adelaide Vasconcelos De Jesus, 7, 1379º, Não eliminado / 35156, Ana Lúcia Da Santa Cruz Silva, 7, 1380º, Não eliminado / 31075, Andre Luis Evangelista Alves, 7, 1381º, Não eliminado / 39911, Ana Mara, 7, 1382º, Não eliminado / 34047, Simone Santos Batista, 7, 1383º, Não eliminado / 32354, Elisana Bispo Papa, 7, 1384º, Não eliminado / 43491, Daniel Do Espírito Santo França, 7, 1385º, Não eliminado / 40823, Vandia Ciller Brandao Duarte, 7, 1386º, Não eliminado / 36884, Vanessa Dutra Sousa, 7, 1387º, Não eliminado / 29829, Cristiane De Jesus Feitosa, 7, 1388º, Não eliminado / 33914, Jailson Da Cruz Lopes, 7, 1389º, Não eliminado / 38051, Morgana Lima Nunes, 7, 1390º, Não eliminado / 34749, Jéssica De Souza Costa, 7, 1391º, Não eliminado / 46891, Ueslei Da Silva Oliveira, 7, 1392º, Não eliminado / 36782, Gleiciane Conceição Santos, 7, 1393º, Não eliminado / 29530, Ivilene Vieira De Jesus Aguiar, 7, 1394º, Não eliminado / 35053, Roseane Cardoso Casaes Figueiredo, 7, 1395º, Não eliminado / 26327, Henry Pereira Rodrigues, 7, 1396º, Não eliminado / 40396, Soniel Santana Guedes, 7, 1397º, Não eliminado / 41024, Idalicio Conceição Queiroz Junior, 7, 1398º, Não eliminado / 38735, Ketolli Bianca Brito Da Silva, 7, 1399º, Não eliminado / 29815, Isys Ariel Costa Santos, 7, 1400º, Não eliminado / 38543, João Paulo De França Do Nascimento, 7, 1401º, Não eliminado / 31848, Danielle Sampaio Freitas Gama, 7, 1402º, Não eliminado / 37401, Diego De Jesus Marreco, 7, 1403º, Não eliminado / 26173, Rafaelle Aparecida Fidélis Silva, 7, 1404º, Não eliminado / 50340, Marcos Santos, 7, 1405º, Não eliminado / 30303, Luiz Jackson Mercês Da França, 7, 1406º, Não eliminado / 29181, Carla Da Silva Barbosa, 7, 1407º, Não eliminado / 43786, Daise Da Silva, 7, 1408º, Não eliminado / 34130, Veronica, 7, 1409º, Não eliminado / 42897, Elisangela Souza, 7, 1410º, Não eliminado / 26835, Eddi Paula Pamella Souza Pereira, 7, 1411º, Não eliminado / 49543, Anita Ferreira De Souza Neta, 7, 1412º, Não eliminado / 49944, Aline Dos Santos Sena Magalhães, 7, 1413º, Não eliminado / 37593, Joselene Maria De Jesus, 7, 1414º, Não eliminado / 42861, Luan, 7, 1415º, Não eliminado / 50334, Emmanuel Christopher Melo Santos, 7, 1416º, Não eliminado / 30574, Marlon Santos Silva, 7, 1417º, Não eliminado / 39339, Carla Jamile Dos Santos Nascimento, 7, 1418º, Não eliminado / 40746, Marília Freitas Da Silva, 7, 1419º, Não eliminado / 41574, Thaise Dias De Souza Santos, 7, 1420º, Não eliminado / 36760, Larissa Abade Cidreira, 7, 1421º, Não eliminado / 32048, Marta Da Silva De Moura, 7, 1422º, Não eliminado / 32656, Heider Sena De Santana, 7, 1423º, Não eliminado / 43830, Luciana De Jesus Dos Santos, 7, 1424º, Não eliminado / 41022, Josiele De Oliveira Maia, 7, 1425º, Não eliminado / 42379, Kelly Cristina Reis De Oliveira, 7, 1426º, Não eliminado / 31065, Daiana De Jesus Santos, 7, 1427º, Não eliminado / 41735, Flavio Santos Souza, 7, 1428º, Não eliminado / 38568, Júlio César De Jesus Santos Gouveia, 7, 1429º, Não eliminado / 32988, Vinicius Costa Silva, 7, 1430º, Não eliminado / 48456, Ivanete De Jesus Pereira, 7, 1431º, Não eliminado / 34568, Michele Santana De Souza, 7, 1432º, Não eliminado / 46354, Silvana Borges Dos Santos, 7, 1433º, Não eliminado / 35062, Rafaela Gonçalves De Freitas, 7, 1434º, Não eliminado / 43207, Luz Felipe Ribeiro De Macedo Lima, 7, 1435º, Não eliminado / 30463, Paulo Henrique De Jesus Neto, 7, 1436º, Não eliminado / 35781, Monique Santos De Jesus Vieira, 7, 1437º, Não eliminado / 33972, Jéssica Rodrigues Pessoa, 7, 1438º, Não eliminado / 43161, Vanessa Silva De Jesus, 7, 1439º, Não eliminado / 32546, Valtemí Barros Souza, 7, 1440º, Não eliminado / 48660, Vinicius Costa, 7, 1441º, Não eliminado / 40943, Douglas Suruagy Vieira, 7, 1442º, Não eliminado / 36057, Erica Mota Lima, 7, 1443º, Não eliminado / 27150, Catia Ariani De Jesus Santos, 7, 1444º, Não eliminado / 47684, Ivana Soares Machado Dos Santos, 7, 1445º, Não eliminado / 30115, Mariane Santiago Teixeira, 7, 1446º, Não eliminado / 49451, Samuel Santos Araújo, 7, 1447º, Não eliminado / 32271, Marcos Pereira Santos, 7, 1448º, Não eliminado / 44519, Jucilene Souza Dos Santos, 7, 1449º, Não eliminado / 43079, Shaluque Augusto Felix Fagundes Leal, 7, 1450º, Não eliminado / 48806, Adriano De Oliveira Santos, 7, 1451º, Não eliminado / 42321, Denis Da Silva Ramos, 7, 1452º, Não eliminado / 34410, Ruanberg Cardoso Dos Santos, 7, 1453º, Não eliminado / 44397, Ana Crispina Sena Regis, 7, 1454º, Não eliminado / 49607, Michele Oliveira De Santana Lisboa, 7, 1455º, Não eliminado / 28597, Joseane De Carvalho Santos, 7, 1456º, Não eliminado / 31973, Zirlene Almeida Guimarães, 7, 1457º, Não eliminado / 35204, Cleudes Vieira Dos Santos, 7, 1458º, Não eliminado / 35536, Débora Gomes Da Silva Santos, 7, 1459º, Não eliminado / 30955, Priscila França Ribeiro, 7, 1460º, Não eliminado / 28813, Jandaira Divino Santos Dos Santos, 7, 1461º, Não eliminado / 46649, Géssica Lima De Oliveira, 7, 1462º, Não eliminado / 49666, Eliane, 7, 1463º, Não eliminado / 39144, Alexandre Da Silva Brito, 7, 1464º, Não eliminado / 28676, Uillas Dos Santos Conceição, 7, 1465º, Não eliminado / 43169, Verônica Bulcão Ramos, 7, 1466º, Não eliminado / 49100, Joel Barbosa Lima Ferreira, 7, 1467º, Não eliminado / 29003, Liciana Dos Santos Teixeira, 7, 1468º, Não eliminado / 41597, Verônica Santos, 7, 1469º, Não eliminado / 39115, Rosimeire Araujo Dos Santos, 7, 1470º, Não eliminado / 50404, Simone Dos Santos Lima, 7, 1471º, Não eliminado / 34471, Leonel Dantas Nascimento, 7, 1472º, Não eliminado / 27329, Laissa Almeida Fonseca, 7, 1473º, Não eliminado / 38215, Evaristo Warlan Almeida Marcelino, 7, 1474º, Não eliminado / 36628, Crislene Santos Da Silva, 7, 1475º, Não eliminado / 43851, Daniel Rodrigues De Oliveira Rocha, 7, 1476º, Não eliminado / 44438, Lineker Teixeira Lima, 7, 1477º, Não eliminado / 42324, Uislei, 7, 1478º, Não eliminado / 49598, Ravenna Pontes Silva De Moraes, 7, 1479º, Não eliminado / 30034, Susane Cerqueira Oliveira, 7, 1480º, Não eliminado / 36916, Elódia Rosário De Oliveira Gramacho, 7, 1481º, Não eliminado / 48674, Jéssica Souza Pires, 7, 1482º, Não eliminado / 27534, Patrícia Alves Barbosa, 7, 1483º, Não eliminado / 30272, Elielba Maria Da Costa Arraes, 7, 1484º, Não eliminado / 34987, Antonio Lopes Simoes Junior, 7, 1485º, Não eliminado / 47943, Adailton Dos Santos, 7, 1486º, Não eliminado / 30095, Tadilla Neves Santos Da Cruz, 7, 1487º, Não eliminado / 37254, Larissa Evelin Alecrim, 7, 1488º, Não eliminado / 39524, Lilian Carla Bernardo Alves De Souza, 7, 1489º, Não eliminado / 47548, Thiago De Jesus Dos Santos, 7, 1490º, Não eliminado / 33497, Maiara Daltro Do Nascimento, 7, 1491º, Não eliminado / 33306, Lívia Dos Santos Pereira, 7, 1492º, Não eliminado / 31644, Cleise Cristiane Dos Santos Santana, 7, 1493º, Não eliminado / 38059, Adriana Batista Silva, 7, 1494º, Não eliminado / 36964, Cleiton Aparecido Lima Da Silva, 7, 1495º, Não eliminado / 37316, Mariana Ferreira Moreira Santos, 7, 1496º, Não eliminado / 30728, Delmara De Jesus Santos, 7, 1497º, Não eliminado / 49304, Katarina Silva Rosa De Jesus, 7, 1498º, Não eliminado / 40764, Sabrina Jesus Dos Santos, 7, 1499º, Não eliminado / 50193, Rayane Da Cruz Araújo, 7, 1500º, Não eliminado / 32253, Islane Do Carmo Melo, 7, 1501º, Não eliminado / 36121, Narjana Queiroz Soares, 7, 1502º, Não eliminado / 40051, Gabriela Lima Barros, 7, 1503º, Não eliminado / 49007, José Pereira De França Junior, 7, 1504º, Não eliminado / 33211, Wesley Oliveira Caetano, 7, 1505º, Não eliminado / 29874, Carlos Henrique Souza Ferreira, 7, 1506º, Não eliminado / 43562, Ana Carla De Souza Dos Santos, 7, 1507º, Não eliminado / 32385, Jeferson Ribeiro Dos Santos, 7, 1508º, Não eliminado / 42227, Luciane Rosário Da Silva Dos Reis, 7, 1509º, Não eliminado / 44001, Pérola Santos De Jesus, 7, 1510º, Não eliminado / 34444, Gilsimary Batista Santos Santana, 7, 1511º, Não eliminado / 41747, Francisca Aurilene Da Silva, 7, 1512º, Não eliminado / 49037, Isa Gabriela Farias Barreto, 7, 1513º, Não eliminado / 26830, Vinicius Viana Sodré, 7, 1514º, Não eliminado / 37540, Diana Neves Mota Da Anunciação, 7, 1515º, Não eliminado / 29674, Elvis José Dos Santos, 7, 1516º, Não eliminado / 40216, Lucas Goncalves Dos Santos, 7, 1517º, Não eliminado / 50326, Adrielle Stephane Santos Dos Santos, 7, 1518º, Não eliminado / 45620, Vinícius Ferreira Pinto Do Sacramento, 7, 1519º, Não eliminado / 34382, Camila De Jesus Moura, 7, 1520º, Não eliminado / 29237, Vanessa Jesus De Sena, 7, 1521º, Não eliminado / 36746, Paula Guimarães Rocha, 7, 1522º, Não eliminado / 43295, Adenilson Carvalho Dos Santos, 7, 1523º, Não eliminado / 38185, Lorena Leticia Santos Luz, 7, 1524º, Não eliminado / 30483, Filipe Emanuel De Abreu Santana, 7, 1525º, Não eliminado / 36935, Juçara Gomes Dos Santos, 7, 1526º, Não eliminado / 32003, Leonardo Da Silva, 7, 1527º, Não eliminado / 49453, Bruno Rocha Dos Santos, 7, 1528º, Não eliminado / 47302, Júlio Fabrício Santos Silva, 7, 1529º, Não eliminado / 34113, Antonia Carneiro Da Cunha, 7, 1530º, Não eliminado / 31968, Taiane Silva Dos Santos, 7, 1531º, Não eliminado / 33542, Tainara Santos Cordeiro, 7, 1532º, Não eliminado / 48709, Stefanie Victoria Santos Fiori, 7, 1533º, Não eliminado / 27498, Francisco Ronaldo Pereira Nascimento Junior, 7, 1534º, Não eliminado / 27705, Caroline Da Conceicao Santos, 7, 1535º, Não eliminado / 45569, Leandro Dos Santos Noel, 7, 1536º, Não eliminado / 36449, André Paulo Rios De Souza Brito, 7, 1537º, Não eliminado / 48852, Maria Cecilia Ribeiro Dos Santos, 7, 1538º, Não eliminado / 39705, Davidson Xavier Andrade Santos, 7, 1539º, Não eliminado / 31688, Ramon Costa Amaral Silva, 7, 1540º, Não eliminado / 43821, Luiza Longo Dos Santos Quadros, 7, 1541º, Não eliminado / 36244, Alba Caroline De Abreu Magalhães, 7, 1542º, Não eliminado / 41105, Raian Franca Malaquias, 7, 1543º, Não eliminado / 38301, Iasmin De Santana Silva Bacelar, 7, 1544º, Não eliminado / 37373, Daiane Alves Pinheiro, 7, 1545º, Não eliminado / 43857, Naiara, 7, 1546º, Não eliminado / 47218, Caio Felipe Mendonca De Santana, 7, 1547º, Não eliminado / 39764, Gabriel Ferreira Dos Santos, 7, 1548º, Não eliminado / 34048, Jamile Ribeiro Silva, 7, 1549º, Não eliminado / 36426, Rafaela Silveira Dos Santos, 7, 1550º, Não eliminado / 33724, Lais Naghilla Cruz Pinto, 7, 1551º, Não eliminado / 36839, Kelly De Oliveira Do Rosário Santos, 7, 1552º, Não eliminado / 30333, Luanderson Gomes Bispo, 7, 1553º, Não eliminado / 41812, Rafaela Nascimento De Jesus, 7, 1554º, Não eliminado / 48602, Priscilla Santos Nascimento, 7, 1555º, Não eliminado / 28787, Rafaele Caroline Gomes Pessoa, 7, 1556º, Não eliminado / 26227, Patricia Nunes Souza, 7, 1557º, Não eliminado / 30901, Daiane Alcântara De Jesus, 7, 1558º, Não eliminado / 33078, Ana Paula Pereira Fontes Dias, 7, 1559º, Não eliminado / 39863, Mauricio Sacramento Santos, 7, 1560º, Não eliminado / 28336, Janderson Da Conceição Ferreira, 7, 1561º, Não eliminado / 32209, Tacilla Martins Almeida, 7, 1562º, Não eliminado / 30046, Regiane Gomes Martins, 7, 1563º, Não eliminado / 40731, Rafael Barbosa De Freitas, 7, 1564º, Não eliminado / 35740, Jose Leandro Matos Carvalho, 7, 1565º, Não eliminado / 29850, Daiara Brito Do Nascimento, 7, 1566º, Não eliminado / 37241, Karollyne Souza Mota, 7, 1567º, Não eliminado / 32793, Jane Cleide De Jesus Brito, 7, 1568º, Não eliminado / 46090, Jailson Rodrigues De Oliveira, 7, 1569º, Não eliminado / 30280, Teófilo De Carvalho Cordeiro, 7, 1570º, Não eliminado / 49707, João Paulo Alves De Castro, 7, 1571º, Não eliminado / 30362, Islane Cardoso Cerqueira, 7, 1572º, Não eliminado / 39618, Israel Lima Sueira, 7, 1573º, Não eliminado / 37854, Sabrina Tavares Souza, 7, 1574º, Não eliminado / 35805, Jeiza Dos Santos Carvalho, 7, 1575º, Não eliminado / 43265, Lisandra Cardoso Moraes, 7, 1576º, Não eliminado / 42108, Jonathan França Andrade Ferreira, 7, 1577º, Não eliminado / 46370, Tarcísio Oliveira Gouvea Borges, 7, 1578º, Não eliminado / 49219, Vitoria Lucia Lima Palafoz, 7, 1579º, Não eliminado / 42780, Jamerson Cruz Dos Santos, 7, 1580º, Não eliminado / 29522, Marcelio Veloz De Jesus, 7, 1581º, Não eliminado / 40958, Beatriz Souza Conceição, 7, 1582º, Não eliminado / 38052, Daniel Santos Duarte, 7, 1583º, Não eliminado / 27724, Tiago Alves Dos Santos, 7, 1584º, Não eliminado / 32802, Rai Cardoso Das Neves, 7, 1585º, Não eliminado / 31986, Izabela Alves Franca Santos, 7, 1586º, Não eliminado / 49866, Debora Dos Santos Dantas, 7, 1587º, Não eliminado / 46440, Marlucia Souza Dos Santos, 7, 1588º, Não eliminado / 43083, Elivelton Ramos Dos Santos, 7, 1589º, Não eliminado / 29794, Joana Da Silva Rumao, 7, 1590º, Não eliminado / 32234, Irvin Nobre Santos Silva, 7, 1591º, Não eliminado / 50407, Jocilia Santos Souza, 7, 1592º, Não eliminado / 42192, Marcos Vinicius Lima De Oliveira, 7, 1593º, Não eliminado / 50127, Rosineide Anunciacao Bispo Dos Santos, 7, 1594º, Não eliminado / 36135, Lana Do Rosário Borges, 7, 1595º, Não eliminado / 49427, Saulo Araujo Dos Santos, 7, 1596º, Não eliminado / 46245, Jefferson Wilheme Pereira Da Silva Santos, 7, 1597º, Não eliminado / 38537, Paulo Jamele Rebouças Ribeiro, 7, 1598º, Não eliminado / 37609, Wellington Santos De Souza, 7, 1599º, Não eliminado / 42138, Alan Pereira Lopes, 7, 1600º, Não eliminado / 27605, Luana Chaves Silva, 7, 1601º, Não eliminado / 29713, Thiago Da Cruz Ferreira, 7, 1602º, Não eliminado / 49120, Jabson Neres Libarino, 7, 1603º, Não eliminado / 30563, Jéssica Querino Silva, 7, 1604º, Não eliminado / 31104, Ruanderson Geraldo Dos Santos, 7, 1605º, Não eliminado / 27309, Jadiane Da Silva Borges, 7, 1606º, Não eliminado / 26107, Reilana Madureira Santos, 7, 1607º, Não eliminado / 47818, Danilo Barros Jacobina Ribeiro, 7, 1608º, Não eliminado / 29490, Guilherme Goncalves Dos Santos, 7, 1609º, Não eliminado / 47974, Lucas Souza Da Silva, 7, 1610º, Não eliminado / 29908, Mirlene Pereira De Farias, 7, 1611º, Não eliminado / 30961, Wesley Wellington Chaves Dos Santos, 7, 1612º, Não eliminado / 33212, Hebert Jonas Dos Santos, 7, 1613º, Não eliminado / 47196, Leane Martins Conceição, 7, 1614º, Não eliminado / 40324, João Paulo Costa Silva, 7, 1615º, Não eliminado / 33030, Paloma, 7, 1616º, Não eliminado / 46171, Messias Tavares Dos Santos, 7, 1617º, Não eliminado / 30842, Bruno Ferreira Marques, 7, 1618º, Não eliminado / 29901, Vinícius Da Silva Mota, 7, 1619º, Não eliminado / 49549, Lauderlan Pinheiro Dos Santos Leal, 7, 1620º, Não eliminado / 29573, Leonardo Silva Vitorino, 7, 1621º, Não eliminado / 28936, Jéssica Batista Dos Santos, 7, 1622º, Não eliminado / 32701, Iole Souza De Jesus, 7, 1623º, Não eliminado / 30077, Rafael, 7, 1624º, Não eliminado / 38977, Bruno Canedo Silveira, 7, 1625º, Não eliminado / 30970, Raissa Carmem Alves Souza De Carvalho, 7, 1626º, Não eliminado / 36314, Erickson Sousa Dos Santos, 7, 1627º, Não eliminado / 48448, Jamille, 7, 1628º, Não eliminado / 29923, Taiane Dos Santos Serra Nogueira, 7, 1629º, Não eliminado / 30206, Jonatas Santos Da Silva, 7, 1630º, Não eliminado / 31628, Daiana Carla Santos Passos, 7, 1631º, Não eliminado / 42106, Michele Santos Nascimento, 7, 1632º, Não eliminado / 36014, Iasmim Evelim Silva Dos Santos, 7, 1633º, Não eliminado / 37465, Marcus Pereira Lima Dos Santos, 7, 1634º, Não eliminado / 47283, Letícia Laís Santos Dos Reis, 7, 1635º, Não eliminado / 34481, Matheus Dias Da Silva, 7, 1636º, Não eliminado / 46085, Marcelo Oliveira De Jesus, 7, 1637º, Não eliminado / 40544, Luciene Da Conceição Santos, 7, 1638º, Não eliminado / 28075, Alisson Teixeira Da Silva, 7, 1639º, Não eliminado / 30701, Gabriel Almada, 7, 1640º, Não eliminado / 38628, Francisco Johnatan Vieira Macambira De Brito, 7, 1641º, Não eliminado / 26888, Victor Hugo Bonfim Silva, 7, 1642º, Não eliminado / 46153, Nicielma Dos Santos Batista, 7, 1643º, Não eliminado / 45911, Caique Calazans Sacramento Ferreira, 7, 1644º, Não eliminado / 40882, Uberlândia Bruno Dos Santos Cardoso, 7, 1645º, Não eliminado / 39676, Romário Stayner Leite Cavalcante, 7, 1646º, Não eliminado / 26248, Sávio Souza Rulin, 7, 1647º, Não eliminado / 46627, Kaique Dos Santos Correia Novaes, 7, 1648º, Não eliminado / 30139, Dultydario Sabino Gabriel Da Silva, 7, 1649º, Não eliminado / 48484, Luis Carlos Das Virgens Souza, 7, 1650º, Não eliminado / 47781, Juliana Bastos Da Silva, 7, 1651º, Não eliminado / 41553, Jessica Da Silva De Queiroz, 7, 1652º, Não eliminado / 42924, Naiara Coelho Nogueira, 7, 1653º, Não eliminado / 40873, Maiara Cristina Silva De Sena, 7, 1654º, Não eliminado / 38441, Raiane Silva Santos, 7, 1655º, Não eliminado / 37367, Elenn Tatiane Lobo Do Nascimento, 7, 1656º, Não eliminado / 43328, Maraíse Conceição Da Silva, 7, 1657º, Não eliminado / 43473, Andreza Bispo Dos Reis, 7, 1658º, Não eliminado / 48972, Luana Dirlene Oliveira Da Silva, 7, 1659º, Não eliminado / 50259, Andressa Miranda Silva Fernandes, 7, 1660º, Não eliminado / 43156, Charles Da Paz Bispo Silva, 7, 1661º, Não eliminado / 43334, Débora Ferreira Gomes, 7, 1662º, Não eliminado / 36288, Paulino José Dos Santos Neto, 7, 1663º, Não eliminado / 27146, Pedro Barros Cerqueira, 7, 1664º, Não eliminado / 42180, Jaielle De Souza Menezes, 7, 1665º, Não eliminado / 48921, Adriana Kethylin De Lima Da Silva, 7, 1666º, Não eliminado / 27390, Jeferson Da Silva Bonfim, 7, 1667º, Não eliminado / 25947, Michele De Oliveira Silva, 7, 1668º, Não eliminado / 33251, Maurício Santos Caribé De Araújo, 7, 1669º, Não eliminado / 30346, Matheus Vinicius Ferreira Lima, 7, 1670º, Não eliminado / 28887, Wesley Vieira Martins, 7, 1671º, Não eliminado / 43766, Lizandra Fernandes Dos Santos, 7, 1672º, Não eliminado / 48771, Ramires Jesus Dos Santos, 7, 1673º, Não eliminado / 50462, Francisco Luís Almeida Bomfim, 7, 1674º, Não eliminado / 45584, Isabela Oliveira Gonçalves, 7, 1675º, Não eliminado / 49150, Laine Gomes Dos Santos Queiroz, 7, 1676º, Não eliminado / 30541, Enrique Caldas De La Torre, 7, 1677º, Não eliminado / 37637, Carlos Henrique De Santana Santos Berhends Da Silva, 7, 1678º, Não eliminado / 41061, Tiago Andrade Léda, 7, 1679º, Não eliminado / 30403, Elis Regina Silva Santos, 7, 1680º, Não eliminado / 43912, Thayan Antonelli Lacerda Magalhães, 7, 1681º, Não eliminado / 49118, Karlla Izabella Bomfim Dos Santos, 7, 1682º, Não eliminado / 39659, Tarssia Caroline Passos Neiva, 7, 1683º, Não eliminado / 33792, Debora Alves Nascimento Afonso, 7, 1684º, Não eliminado / 46773, Michael Douglas Soares De Melo, 7, 1685º, Não eliminado / 36771, Edijane Santos Da Cruz, 7, 1686º, Não eliminado / 33769, Maria Olivia Carneiro Da Cunha, 7, 1687º, Não eliminado / 48394, Geisa Alves Da Gama, 7, 1688º, Não eliminado / 41097, Cleber De Jesus Junior, 7, 1689º, Não eliminado / 36737, Taise Santos Gonçalves Roza, 7, 1690º, Não eliminado / 48589, Edson Dos Santos Silva, 7, 1691º, Não eliminado / 47087, Marcony Tarcio Santos Machado, 7, 1692º, Não eliminado / 40028, Aila, 7, 1693º, Não eliminado / 27154, Maisa Da Silva Fifugeiredo, 7, 1694º, Não eliminado / 43831, Priscila Cassia Da Silva, 7, 1695º, Não eliminado / 45914, Gabriela Ribeiro Da Silva Araujo, 7, 1696º, Não eliminado / 48908, Juliana Borba, 7, 1697º, Não eliminado / 28978, Mateus De Souza Costa, 7, 1698º, Não eliminado / 27978, Camila Anunciação Almeida, 7, 1699º, Não eliminado / 50214, Paula Silva De Oliveira, 7, 1700º, Não eliminado / 27267, Jamile Salvador Pinho, 7, 1701º, Não eliminado / 30662, Weliton Lima Lopes, 7, 1702º, Não eliminado / 41719, Raniele Oliveira Silva, 7, 1703º, Não eliminado / 31571, Poliana Brito Machado, 7, 1704º, Não eliminado / 32102, Jailane Bailhao Da Paixao, 7, 1705º, Não eliminado / 46078, Silvana Nunes Miranda, 7, 1706º, Não eliminado / 26412, Tailana Almeida Silva, 7, 1707º, Não eliminado / 43042, Victor Araújo De Barros, 7, 1708º, Não eliminado / 50371, Thaise Silva De Oliveira, 7, 1709º, Não eliminado / 46306, Márcia Tainá Padilha Barbosa, 7, 1710º, Não eliminado / 38263, Alanderson Freitas Lopes Dos Santos, 7, 1711º, Não eliminado / 27054, Jarlan Nery Dos Santos Bispo, 7, 1712º, Não eliminado / 42194, Sylvester Rocha Carvalho, 7, 1713º, Não eliminado / 34076, Julia Louise Da Silva Bonfim, 7, 1714º, Não eliminado / 46059, Thaina Da Purificação Ramos, 7, 1715º, Não eliminado / 28348, Bruna Gomes De Souza, 7, 1716º, Não eliminado / 36943, Caíque Ramos Da Conceição, 7, 1717º, Não eliminado / 46284, Matheus De Jesus Nascimento, 7, 1718º, Não eliminado / 49715, Joao Roberto Nascimento Gomes De Santana, 7, 1719º, Não eliminado / 30224, Layla Millena Cerqueira Santos Lima, 7, 1720º, Não eliminado / 31730, Joao Pedro De Oliveira Neto, 7, 1721º, Não eliminado / 30004, Vilena Vasconcelos Feitosa Silva, 7, 1722º, Não eliminado / 49930, Carla Ferreira Da Silva, 7, 1723º, Não eliminado / 31086, Alexandre Santos, 7, 1724º, Não eliminado / 33983, Josephe Da Silva Soares Nascimento, 7, 1725º, Não eliminado / 32985, Laiane Silva Dos Anjos, 7, 1726º, Não eliminado / 32272, Jonathas De Souza Santos, 7, 1727º, Não eliminado / 37340, Crislane Neves De Almeida, 7, 1728º, Não eliminado / 42234, Igor Bruno Dos Santos, 7, 1729º, Não eliminado / 50464, Maria Luisa Do Nascimento Santos, 7, 1730º, Não eliminado / 30031, Karine Hilario De Freitas Santos, 7, 1731º, Não eliminado / 27207, Tainá Caroline Oliveira Santana, 7, 1732º, Não eliminado / 44685, Stephanie Elem Carvalho Da Silva, 7, 1733º, Não eliminado / 33958, Raquel De Oliveira Jordão, 7, 1734º, Não eliminado / 32848, Daniela, 7, 1735º, Não eliminado / 31262, Brenda Natielly Teles De Lima, 7, 1736º, Não eliminado / 49839, Hanna Melina Castro Dos Santos, 7, 1737º, Não eliminado / 37691, Sávio Santos Novaes, 7, 1738º, Não eliminado / 29858, Jamile Santos Oliveira, 7, 1739º, Não eliminado / 43509, Marcos Costa Dos Santos, 7, 1740º, Não eliminado / 45972, Hericles Souza Alves, 7, 1741º, Não eliminado / 30114, Jessica, 7, 1742º, Não eliminado / 36994, Ualisson Carlos De Souza, 7, 1743º, Não eliminado / 46029, Paula Adriane Dos Santos Suzart, 7, 1744º, Não eliminado / 29818, Julio Cesar Barreto Tavares, 7, 1745º, Não eliminado / 37209, Luciana Luiza Barboza Dos Santos, 7, 1746º, Não eliminado / 34503, Vanessa Dos Santos Lima Souza, 7, 1747º, Não eliminado / 28463, Otavio Machado Neto, 7, 1748º, Não eliminado / 34860, Hosana Cristina Mustafa Costa, 7, 1749º, Não eliminado / 37929, Gustavo Lubarino Lima, 7, 1750º, Não eliminado / 31269, Thais Caldeira Mascarenhas, 7, 1751º, Não eliminado / 42626, Rubem Luís Amorim Maia, 7, 1752º, Não eliminado / 42961, Thais Souza Dos Santos, 7, 1753º, Não eliminado / 44218, Noemy Lorene Santos Ferreira, 7, 1754º, Não eliminado / 44222, Karen Fernanda Brito Teles, 7, 1755º, Não eliminado / 43693, Fernanda Barbosa Da Anunciacao, 7, 1756º, Não eliminado / 40682, Milena Teixeira Barros, 7, 1757º, Não eliminado / 30295, Brenda Almeida Cardoso Da Silva, 7, 1758º, Não eliminado / 48976, Walter Silva Marques Junior, 7, 1759º, Não eliminado / 46300, Brenda Neves Dos Santos, 7, 1760º, Não eliminado / 36214, Marina De Barros Castro Nascimento, 7, 1761º, Não eliminado / 43871, Daniela Sousa De Jesus, 7, 1762º, Não eliminado / 37708, Ítalo Dos Santos Hohenfeld, 7, 1763º, Não eliminado / 48264, Wagner Do Nascimento Rocha, 7, 1764º, Não eliminado / 28145, Jade Rodrigues De Oliveira, 7, 1765º, Não eliminado / 40889, Matheus Da Paixao Lima, 7, 1766º, Não eliminado / 36003, Quelle Cristina Araujo Da Silva, 7, 1767º, Não eliminado / 43269, Eric Dos Santos Araújo, 7, 1768º, Não eliminado / 30161, Cleison Dos Santos Cavalcante, 7, 1769º, Não eliminado / 31764, Carla Dos Santos Souza, 7, 1770º, Não eliminado / 48040, Marcelle Alexandra Rocha Almeida, 7, 1771º, Não eliminado / 33938, Daniel Lima De Jesus, 7, 1772º, Não eliminado / 31162, Jamile De Jesus Souza, 7, 1773º, Não eliminado / 33145, Aline Brandão De Oliveira, 7, 1774º, Não eliminado / 38988, Ana Paula Gonçalces Turco, 7, 1775º, Não eliminado / 48430, Ezequias, 7, 1776º, Não eliminado / 49308, Isabelle Dos Santos Silva, 7, 1777º, Não eliminado / 32710, Cassia Ferreira Lima, 7, 1778º, Não eliminado / 31164, Josenilson Da Silva Matos, 7, 1779º, Não eliminado / 27286, Nathany Irene Barbosa Da Cruz Martins, 7, 1780º, Não eliminado / 31500, Mônica Barbosa Pires, 7, 1781º, Não eliminado / 32196, Joilma Barboza Santos, 7, 1782º, Não eliminado / 30986, Anna Paula Almeida Menezes, 7, 1783º, Não eliminado / 39557, Artur Matos Da Silva, 7, 1784º, Não eliminado / 41863, Jonatas De Oliveira Santos Conceição, 7, 1785º, Não eliminado / 34916, Bruna Dos Anjos Silva, 7, 1786º, Não eliminado / 37200, Ana Laura Meneses, 7, 1787º, Não eliminado / 45039, Adriana De Jesus Andrade, 7, 1788º, Não eliminado / 32339, Ana Oliveira Cunha, 7, 1789º, Não eliminado / 50052, Rebeca De Sousa Silva Pereira, 7, 1790º, Não eliminado / 35320, Lucas Cardoso Matos, 7, 1791º, Não eliminado / 26824, Djair Simon Jesus Oliveira, 7, 1792º, Não eliminado / 27517, Rodrigo Sacramento Santos, 7, 1793º, Não eliminado / 44439, Marizene Aquino Souza, 7, 1794º, Não eliminado / 32314, Lavínia Santos Borges Oliveira, 7, 1795º, Não eliminado / 35541, Isabel Ramos Santos, 7, 1796º, Não eliminado / 27545, Rebeca Oliveira Conceição, 7, 1797º, Não eliminado / 43174, Edmile Lopes Brito, 7, 1798º, Não eliminado / 32993, Andressa Marques Silva, 7, 1799º, Não eliminado / 32655, Wesley De Souza Gomes, 7, 1800º, Não eliminado / 46012, Lucas Robson Silva, 7, 1801º, Não eliminado / 31697, Tiago Martins Correia Da Silva, 7, 1802º, Não eliminado / 49939, Maria Santos Sousa, 7, 1803º, Não eliminado / 44169, Samuel Monteiro De Oliveira Santana, 7, 1804º, Não eliminado / 47165, Analí, 7, 1805º, Não eliminado / 41038, Sulamita Nunes Mendes, 7, 1806º, Não eliminado / 38212, Wesley Veloso Cerqueria Doria, 7, 1807º, Não eliminado / 42867, Noádia Lis Dos Santos Matos, 7, 1808º, Não eliminado / 42975, Lyz Carvalho Figueiredo, 7, 1809º, Não eliminado / 39454, Lucas Alcantara Dos Santos, 7, 1810º, Não eliminado / 43413, Larissa Sousa Silva De Jesus, 7, 1811º, Não eliminado / 44607, Juliana Vieira Ferreira, 7, 1812º, Não eliminado / 38834, Jocimara Ferreira Souza, 7, 1813º, Não eliminado / 32474, Lucas Freire Mota, 7, 1814º, Não eliminado / 32457, Claudiane Ramos Lopes, 7, 1815º, Não eliminado / 43150, Nayla Freitas Gonçalves, 7, 1816º, Não eliminado / 32345, Gustavo Da Cruz De Souza, 7, 1817º, Não eliminado / 48353, Ivone Dos Santos, 7, 1818º, Não eliminado / 26428, Jackson Dourado Alencar, 7, 1819º, Não eliminado / 49934, Milena Joaquina Da Costa, 7, 1820º, Não eliminado / 30594, Geovana Correia Damacena, 7, 1821º, Não eliminado / 35664, Victória De Souza Soares, 7, 1822º, Não eliminado / 27721, Leideane De Jesus Oliveira, 7, 1823º, Não eliminado / 40108, Inara Dantas Matos, 7, 1824º, Não eliminado / 39302, Marcela Jesus De Moura, 7, 1825º, Não eliminado / 36700, Elenildo Dos Santos Fernandes, 7, 1826º, Não eliminado / 36876, Iago Sousa Rosas, 7, 1827º, Não eliminado / 37633, Marailde Silva Guedes, 7, 1828º, Não eliminado / 49679, Larissa Dos Santos Nunes, 7, 1829º, Não eliminado / 32188, Aparício De Santana Santos, 7, 1830º, Não eliminado / 38973, Emerson Santos Da Costa, 7, 1831º, Não eliminado / 41298, Naiara Rodrigues Varjão, 7, 1832º, Não eliminado / 29828, Giovanna Nascimento De Sena, 7, 1833º, Não eliminado / 49008, Evelyn Coelho Rocha, 7, 1834º, Não eliminado / 42820, José Carlos Ferreira Dos Santos, 7, 1835º, Não eliminado / 34208, Mariana Da Anunciação Ribeiro, 7, 1836º, Não eliminado / 29866, Joseane Da Silva Santos, 7, 1837º, Não eliminado / 27926, Gabriela Souza De Oliveira Duraes, 7, 1838º, Não eliminado / 27564, Thaiane Mota Araujo Dos Santos, 7, 1839º, Não eliminado / 45191, Rayna Cristina Amorim Dos Santos, 7, 1840º, Não eliminado / 39092, Paula Jordana Cavalcante Ferreira, 7, 1841º, Não eliminado / 38169, Felipe Carlos Santos Sampaio, 7, 1842º, Não eliminado / 34314, Thairine De Cassia S. S. Lima, 7, 1843º, Não eliminado / 33320, Robson Dos Santos Silva, 7, 1844º, Não eliminado / 39518, Ellen Nara Ribeiro Santos, 7, 1845º, Não eliminado / 49907, Daniel Henrique Silva Cruz, 7, 1846º, Não eliminado / 26896, Douglas Luiz Matias Da Silva, 7, 1847º, Não eliminado / 32522, Flávio Teles Menezes, 7, 1848º, Não eliminado / 30306, Thamiris Caldeira Mascarenhas, 7, 1849º, Não eliminado / 26696, Gilmaiane Soares De Oliveira Teles, 7, 1850º, Não eliminado / 29406, Emmile Martins Freitas Nascimento, 7, 1851º, Não eliminado / 36568, Lucas De Souza Xavier, 7, 1852º, Não eliminado / 46099, Fernanda, 7, 1853º, Não eliminado / 30053, João Victor Leite De Lima, 7, 1854º, Não eliminado / 29672, Tainná Silva De Amorim, 7, 1855º, Não eliminado / 35491, Jackeline Ferreira De Almeida Bispo, 7, 1856º, Não eliminado / 46470, Joandra Souza Andrade, 7, 1857º, Não eliminado / 46468, Ana Beatriz Sousa Monteiro, 7, 1858º, Não eliminado / 37740, Mayra Alexssandra Santos Da Silva, 7, 1859º, Não eliminado / 27039, Mateus Nepomuceno Costa, 7, 1860º, Não eliminado / 48148, Jaqueline Lima Pereira, 7, 1861º, Não eliminado / 47328, Luis Felipe Da Silva Araújo, 7, 1862º, Não eliminado / 43541, Maele Gorete Sobral, 7, 1863º, Não eliminado / 32284, Mariane Borges Souza, 7, 1864º, Não eliminado / 36758, Mikael Da Silva Marques, 7, 1865º, Não eliminado / 45947, Emanuel Wanderson Enio Araujo De Amorim, 7, 1866º, Não eliminado / 34479, Jessica Da Silva Machado, 7, 1867º, Não eliminado / 41268, Juliana Coelho Ramos, 7, 1868º, Não eliminado / 49410, Beatriz Mikaelly Da Silva Santos, 7, 1869º, Não eliminado / 47645, Alheny De Souza Gomes, 7, 1870º, Não eliminado / 39466, Tácio Rocha De Carvalho, 7, 1871º, Não eliminado / 44245, Yasmin Iris Cardoso Amorim, 7, 1872º, Não eliminado / 40344, Débora Souza De Oliveira, 7, 1873º, Não eliminado / 49505, Carlos Antonio Nascimento Dos Santos, 7, 1874º, Não eliminado / 41594, Luan Marco Boaventura Barbuda, 7, 1875º, Não eliminado / 42512, Yuri Dantas Teixeira, 7, 1876º, Não eliminado / 35846, Camila Carla Medrado Do Nascimento, 7, 1877º, Não eliminado / 33053, Vanessa Mendes Araujo Salvaterra, 7, 1878º, Não eliminado / 48940, Mariana Da Silva Nascimento, 7, 1879º, Não eliminado / 38576, Gênesis Mateus De Souza, 7, 1880º, Não eliminado / 41598, Eric Barbosa Da Silva, 7, 1881º, Não eliminado / 29027, Ellen Jennifer Soares Santana, 7, 1882º, Não eliminado / 45585, Andreza Ribeiro Cordeiro, 7, 1883º, Não eliminado / 27242, Aline Pereira Dos Santos, 7, 1884º, Não eliminado / 44824, Ayanna Rafaela Boa Morte Verde Dos Santos, 7, 1885º, Não eliminado / 30497, Mauricio Santana Da Fe Oliveira, 7, 1886º, Não eliminado / 29957, Melissa Lima Sales De Almeida, 7, 1887º, Não eliminado / 33875, Talita Ricardo Rodrigues, 7, 1888º, Não eliminado / 30967, Joilma, 7, 1889º, Não eliminado / 27176, Andressa Gonçalves Matos Silva, 7, 1890º, Não eliminado / 29656, Luissa Reis, 7, 1891º, Não eliminado / 50086, Ramon Da Silva Borges, 7, 1892º, Não eliminado / 38877, Gilberto Pereira Dos Santos Neto, 7, 1893º, Não eliminado / 36362, Railson Gonçalves, 7, 1894º, Não eliminado / 33530, Isis Santos Ferreira, 7, 1895º, Não eliminado / 45775, Ismael De Almeida Mota, 7, 1896º, Não eliminado / 28850, Elisãngela Sacramento Da Conceição, 7, 1897º, Não eliminado / 35944, Jônatas Santos Santana, 7, 1898º, Não eliminado / 50169, Jeniffer Stifani Vieira Silva, 7, 1899º, Não eliminado / 47434, Tácila Brandão De Hungria, 7, 1900º, Não eliminado / 44696, João Victor Borges Moura Santos, 7, 1901º, Não eliminado / 50366, Rogério Miranda De Jesus, 7, 1902º, Não eliminado / 36053, Hannah De Barros Castro, 7, 1903º, Não eliminado / 39967, Amanda Carvalho Silva, 7, 1904º, Não eliminado / 42574, Breno Lamat Carvalho Pires, 7, 1905º, Não eliminado / 49673, Victor Costa Macedo, 7, 1906º, Não eliminado / 37798, Daniel Nery Farias, 7, 1907º, Não eliminado / 33018, Karol Rosa Pereira, 7, 1908º, Não eliminado / 41018, Letícia Oliveira Canário Belfort, 7, 1909º, Não eliminado / 30871, Milena Magalhaes Cruz, 7, 1910º, Não eliminado / 46098, Silvio Ferreira Dos Santos Junior, 7, 1911º, Não eliminado / 47180, Alex Celio De Jesus Da Rocha, 7, 1912º, Não eliminado / 48868, Uanderson Dos Santos, 7, 1913º, Não eliminado / 47026, Mayla De Sousa Miranda, 7, 1914º, Não eliminado / 32735, Edimundo Pereira De Oliveira, 7, 1915º, Não eliminado / 29990, Alice Tiburcio Pires, 7, 1916º, Não eliminado / 48664, Wilson, 7, 1917º, Não eliminado / 47800, Rhenata Vitoria Oliveira Santos, 7, 1918º, Não eliminado / 39959, Maria Eloisa Andrade Dos Santos, 7, 1919º, Não eliminado / 35117, Pedro Henrique Oliveira Meirelles, 7, 1920º, Não eliminado / 49325, João Eduardo Dos Santos Ferreira, 7, 1921º, Não eliminado / 49302, Pablo, 7, 1922º, Não eliminado / 26603, Letícia Borges Santana, 7, 1923º, Não eliminado / 34490, Carlos Vitor Santos Gomes, 7, 1924º, Não eliminado / 33368, Caio Roberto De Santa Isabel Celestino, 7, 1925º, Não eliminado / 29644, Gabriel Braga Fonsêca, 7, 1926º, Não eliminado / 31370, Marília Da Cruz Miranda, 7, 1927º, Não eliminado / 35998, Karina Barreto Castro, 7, 1928º, Não eliminado / 31438, Dinaldo De Carvalho Lacerda Júnior, 7, 1929º, Não eliminado / 29093, David Fernandes De Jesus Neto, 7, 1930º, Não eliminado / 30043, Iuri Souza De Jesus, 7, 1931º, Não eliminado / 29489, Andressa Lima, 7, 1932º, Não eliminado / 37123, Elaine Campos Ribeiro, 7, 1933º, Não eliminado / 38233, Rafaela, 7, 1934º, Não eliminado / 32815, Mayra Santos Pimentel, 7, 1935º, Não eliminado / 26761, Pedro Henrique De Azevedo, 7, 1936º, Não eliminado / 30216, Aila Daiana Borges Santos, 7, 1937º, Não eliminado / 31781, Joao Vitor Silva Santos, 7, 1938º, Não eliminado / 43070, Weslley De Jesus Santos, 7, 1939º, Não eliminado / 32200, Liliane Santos Bispo, 7, 1940º, Não eliminado / 26741, Lorena Cerqueira, 7, 1941º, Não eliminado / 49060, Laís De Sena Conceição, 7, 1942º, Não eliminado / 38021, Niele De Jesus Dos Santos, 7, 1943º, Não eliminado / 46476, Millena Gil Da Silva Ferreira, 7, 1944º, Não eliminado / 44392, Julio Oliveira Alves Neto, 7, 1945º, Não eliminado / 45846, Jefferson Sodré Oliveira, 7, 1946º, Não eliminado / 31595, Paulo Ricardo Alves De Andrade, 7, 1947º, Não eliminado / 35219, Beatriz Lima De Oliveira, 7, 1948º, Não eliminado / 43091, Samuel Ribeiro Dos Santos, 7, 1949º, Não eliminado / 38583, Karine Alves De Queiroz, 7, 1950º, Não eliminado / 49337, Railana Santana Rocha, 7, 1951º, Não eliminado / 27237, Vitor Hugo Cruz Araujo, 7, 1952º, Não eliminado / 40965, Joan Brando Fernandes Loiola, 7, 1953º, Não eliminado / 27859, Amanda Lopes Fialho, 7, 1954º, Não eliminado / 48423, Luiz Felipe Oliveira Souza, 7, 1955º, Não eliminado / 27336, Stephanie Helen Santos Dos Santos, 7, 1956º, Não eliminado / 36583, Rafaella Ferreira Cerqueira, 7, 1957º, Não eliminado / 48994, Cássia Cabral Dos Santos Nascimento, 7, 1958º, Não eliminado / 34506, Emmily Santana De Oliveira, 7, 1959º, Não eliminado / 46119, Victória Dos Santos Reis, 7, 1960º, Não eliminado / 28098, Fernanda Dos Santos Nascimento, 7, 1961º, Não eliminado / 47432, Kassio Pereira Silva, 7, 1962º, Não eliminado / 34316, William Costa Matos, 7, 1963º, Não eliminado / 38636, Edmundo Nascimento Da Silva Junior, 7, 1964º, Não eliminado / 35810, Micaele Alves De Souza, 7, 1965º, Não eliminado / 33257, João Vítor De Jesus Da Hora Santos, 7, 1966º, Não eliminado / 43090, Danilo Santana De Lima, 7, 1967º, Não eliminado / 27303, Laeana Oliveira De Teive E Argollo, 7, 1968º, Não eliminado / 34229, Daniel Da Silva Alves, 7, 1969º, Não eliminado / 46353, João Gabriel Bessa Falcao, 7, 1970º, Não eliminado / 36086, Bruna Karine Nascimento Silva Ferreira, 7, 1971º, Não eliminado / 43991, Kamila Mirelly Passos De Oliveira, 7, 1972º, Não eliminado / 43970, Caio Barreto Vitoria, 7, 1973º, Não eliminado / 49067, Gabrielle Santana De Oliveira, 7, 1974º, Não eliminado / 46158, Maria Victória Santos Santa Bárbara, 7, 1975º, Não eliminado / 46089, Yasmin Cerqueira Rodrigues, 7, 1976º, Não eliminado / 32992, Ingrid De Souza Nogueira, 7, 1977º, Não eliminado / 49331, Jose Antonio Kalid Filho, 7, 1978º, Não eliminado / 42911, Pedro Victor Furtado De Almeida, 7, 1979º, Não eliminado / 44516, Matheus Santos Conceição, 7, 1980º, Não eliminado / 32895, Sinara De Jesus Barbosa, 7, 1981º, Não eliminado / 32030, Iury Lago Fraga, 7, 1982º, Não eliminado / 42778, Wudson Guilherme Chaves Monteiro, 7, 1983º, Não eliminado / 32396, Asafe Dos Anjos Jesus, 7, 1984º, Não eliminado / 35562, Fylipe Gomes De Oliveira Santos, 7, 1985º, Não eliminado / 49059, Israel Filipe Barbosa Da Silva, 7, 1986º, Não eliminado / 32421, Emilly De Jesus Lemos, 7, 1987º, Não eliminado / 33305, Stephanie Das Neves Santos, 7, 1988º, Não eliminado / 40959, Natália Ribeiro Do Amor Divino, 7, 1989º, Não eliminado / 37587, Layla Barbosa Da Conceicao, 7, 1990º, Não eliminado / 30831, Geovanna Sena De Abreu, 7, 1991º, Não eliminado / 49759, Maria Eduarda Dos Santos Rocha, 7, 1992º, Não eliminado / 36420, Wildson Calhau Dos Santos, 7, 1993º, Não eliminado / 39496, Paulo, 7, 1994º, Não eliminado / 48243, Marcio Borges De Souza, 7, 1995º, Não eliminado / 48766, João Marcos Brandão Da Purificação Leite, 7, 1996º, Não eliminado / 46491, Yngrid Souza Dos Santos, 7, 1997º, Não eliminado / 34540, Melanie Rosário Pacheco, 7, 1998º, Não eliminado / 49262, Cauane Rodrigues De Souza, 7, 1999º, Não eliminado / 26775, Karen Caroline Rocha Pereira Silva, 7, 2000º, Não eliminado / 47185, Gislane Fernandes Machado, 7, 2001º, Não eliminado / 32586, Kelly Brenda Souza França, 7, 2002º, Não eliminado / 46845, Pedro Henrique Silva Fernandes, 7, 2003º, Não eliminado / 42464, Wirlan Das Neves Santos, 7, 2004º, Não eliminado / 34519, Joao Victor Silva Santos, 7, 2005º, Não eliminado / 47316, Amanda Ellen Nascimento Da Silva Costa, 7, 2006º, Não eliminado / 31655, João Vitor Silva De Oliveira, 7, 2007º, Não eliminado / 37188, Elaine Santana Nunes, 7, 2008º, Não eliminado / 44299, Thayanne Gabrielle Dos Santis De Athaydes, 7, 2009º, Não eliminado / 48948, Maria Luiza Fraga Da Silva, 7, 2010º, Não eliminado / 37539, Vitória Regina Da Silva Santos, 7, 2011º, Não eliminado / 29016, Ana Katarina Magalhães Lima, 7, 2012º, Não eliminado / 45483, Mariana De Almeida Da Silva, 7, 2013º, Não eliminado / 44368, Gabriel Oliveira Santos Franco, 7, 2014º, Não eliminado / 31030, Vitória Santos De Jesus, 7, 2015º, Não eliminado / 39824, Patricia Santos Nascimento, 7, 2016º, Não eliminado / 36890, Camila De Oliveira Cardoso, 7, 2017º, Não eliminado / 50047, Jeciane Estalia Silva Torres Galindo, 7, 2018º, Não eliminado / 39356, Emanuele De Jesus, 7, 2019º, Não eliminado / 38106, Fernando Silva De Andrade, 7, 2020º, Não eliminado / 40940, Danilo Ferreira Do Espírito Santo, 7, 2021º, Não eliminado / 40850, Vitor Menezes Dos Santos, 7, 2022º, Não eliminado / 33943, Thayla De Souza Santos, 7, 2023º, Não eliminado / 27613, Danilo Souza Santos, 7, 2024º, Não eliminado / 46612, Viviane Xavier Dos Santos, 7, 2025º, Não eliminado / 49114, Lucas De Jesus Santos, 7, 2026º, Não eliminado / 47786, Caliana Andrade De Souza, 7, 2027º, Não eliminado / 30378, Bruna Ketellin Santos Mota, 7, 2028º, Não eliminado / 48042, Victor Lucas Reis Neves De Souza, 7, 2029º, Não eliminado / 31126, Rebeka Tavares Pereira, 7, 2030º, Não eliminado / 50437, Andressa De Castro Igino, 7, 2031º, Não eliminado / 37365, Natalia Silva De Jesus, 7, 2032º, Não eliminado / 35108, Lorena Mendes Dos Santos, 7, 2033º, Não eliminado / 27649, Eliana Da Conceição Santos, 7, 2034º, Não eliminado / 36425, Katherine Santos Dos Santos, 7, 2035º, Não eliminado / 31385, Dhemerson Souza Cunha, 7, 2036º, Não eliminado / 26449, Byanca Silva Costa, 7, 2037º, Não eliminado / 35681, Felipe De Souza Carvalho, 7, 2038º, Não eliminado / 31989, Hellen Rodrigues Silva, 7, 2039º, Não eliminado / 30328, Pâmella Moreira Garcia, 7, 2040º, Não eliminado / 43853, Andre Hudson Costa Da Paz, 7, 2041º, Não eliminado / 32338, Marlon Vitor Gramacho Costa, 7, 2042º, Não eliminado / 48101, Erick Matheus Brito Silva, 7, 2043º, Não eliminado / 32838, Mirela Larissa Santos E Santos, 7, 2044º, Não eliminado / 36963, Naryelle Ribeiro Dos Santos, 7, 2045º, Não eliminado / 31890, Giselle Rebouças Silva, 7, 2046º, Não eliminado / 47758, Maicon Da Silva Santana, 7, 2047º, Não eliminado / 37919, Gabriel Alves Dos Santos Barros, 7, 2048º, Não eliminado / 30012, Jackson Santos Santana, 7, 2049º, Não eliminado / 27465, Daniel Carneiro Pastor, 7, 2050º, Não eliminado / 50297, João Pedro Campos Pereira Pinto, 7, 2051º, Não eliminado / 34042, Vitória Da Conceição Silva E Silva, 7, 2052º, Não eliminado / 46384, Vanessa Da Silva Rocha, 7, 2053º, Não eliminado / 35533, Yara Pereira Xavier, 7, 2054º, Não eliminado / 48944, Paula Da Silva Bacelar, 7, 2055º, Não eliminado / 49483, Caroline De Freitas Do Nascimento, 7, 2056º, Não eliminado / 45409, Victória Henry Pereira, 7, 2057º, Não eliminado / 39243, Márcio Eduardo Da Silva Messias, 7, 2058º, Não eliminado / 27906, Klleyson Oliveira Santos, 7, 2059º, Não eliminado / 50365, Bianca Gouveia Costa Pinheiro, 7, 2060º, Não eliminado / 33756, Kaio Dos Santos Nascimento, 7, 2061º, Não eliminado / 49458, Adriel Cleiton Andrade Santos, 7, 2062º, Não eliminado / 47989, Emille Vitoria Pereira Ferreira, 7, 2063º, Não eliminado / 28854, Paulo Daniel Korossy Santos, 7, 2064º, Não eliminado / 39519, João Carlos Clemente Da Silva, 7, 2065º, Não eliminado / 39979, Aiza Da Cruz Jesus, 7, 2066º, Não eliminado / 34872, Moreno Caetano Moreira Dos Santos Goes, 7, 2067º, Não eliminado / 49978, Mirela Ramos Conceicao, 7, 2068º, Não eliminado / 28201, Thiago Castro Dos Santos, 7, 2069º, Não eliminado / 30150, Murilo Santos Valverde Da Silva, 7, 2070º, Não eliminado / 30663, Cecilia Beatriz Silva Dos Santos Queiroz, 7, 2071º, Não eliminado / 49780, Gerlaine Cardoso Dos Santos, 7, 2072º, Não eliminado / 28042, Milena Alves Da Silva, 7, 2073º, Não eliminado / 37768, Laiane Da Paixão Silva, 7, 2074º, Não eliminado / 45898, Thiago Oliveira Mascarenhas, 7, 2075º, Não eliminado / 40842, Pedro Assunção Neto, 7, 2076º, Não eliminado / 33067, Carolaine Santos Da Silva, 7, 2077º, Não eliminado / 28696, Yasmin Galvao Mendes, 7, 2078º, Não eliminado / 47057, Mauro Fernando Braga Santiago, 7, 2079º, Não eliminado / 45982, Renata De Jesus Santos, 7, 2080º, Não eliminado / 50004, Crislaine Cardoso Pereira, 7, 2081º, Não eliminado / 42957, André Da Silva Santana, 7, 2082º, Não eliminado / 37520, Ian Reis De Araujo, 7, 2083º, Não eliminado / 27161, Evelyn Milena Santos De Oliveira, 7, 2084º, Não eliminado / 26273, Nadyla Arcanjo De Assis, 7, 2085º, Não eliminado / 42497, Juliana Da Hora Santos, 7, 2086º, Não eliminado / 42726, Carllos Mário Da Silva Santos, 7, 2087º, Não eliminado / 38784, Judielen Santana Duarte, 7, 2088º, Não eliminado / 37195, Lucas Roberto Dos Santos Barbosa, 7, 2089º, Não eliminado / 32789, Carlos Henrique Cardeal Rosa, 7, 2090º, Não eliminado / 42436, Marciel Santana Mendes, 7, 2091º, Não eliminado / 37246, Steffany Santos De Jesus, 7, 2092º, Não eliminado / 41528, Taiane Ludmila Cerqueira Dos Santos, 7, 2093º, Não eliminado / 26979, Pedro Henrique De Santana Lima, 7, 2094º, Não eliminado / 28355, Leila Farias Correia, 7, 2095º, Não eliminado / 46643, Ewerton Conceição Grigorio, 7, 2096º, Não eliminado / 41851, Istefany, 7, 2097º, Não eliminado / 43232, Francine Samilly Mendes Guimarães De Souza, 7, 2098º, Não eliminado / 50477, Rickelvi Vilela De Araújo, 7, 2099º, Não eliminado / 45773, Alice Alves De Carvalho, 7, 2100º, Não eliminado / 27138, Thiele De Souza Silva, 7, 2101º, Não eliminado / 27770, Sabrina Dos Santos Cunha, 7, 2102º, Não eliminado / 32308, Cassiane De Jesus Lopes, 7, 2103º, Não eliminado / 50368, Renato Souza Dos Santos, 7, 2104º, Não eliminado / 42581, Renata Santana Pereira, 7, 2105º, Não eliminado / 39060, Brenna Vanessa Silva Carneiro, 7, 2106º, Não eliminado / 31502, Cedric Pinho Barth, 7, 2107º, Não eliminado / 33851, Roberto Jorge Santos Leão Junior, 7, 2108º, Não eliminado / 26834, Maria Aparecida Damasceno Silva, 7, 2109º, Não eliminado / 36149, Ester Dos Santos Dos Santos, 7, 2110º, Não eliminado / 27376, Elessandra Barbosa Lima, 7, 2111º, Não eliminado / 27736, Jefferson Alves Marques, 7, 2112º, Não eliminado / 33140, Bruno Santos Moreira, 7, 2113º, Não eliminado / 44221, Melanye Vivian Leal Deiró Borba, 7, 2114º, Não eliminado / 36098, Camila Lima Dumas, 7, 2115º, Não eliminado / 32978, Luiza Souza Rios, 7, 2116º, Não eliminado / 45051, Xaiany Costa Da Silva, 7, 2117º, Não eliminado / 45439, Maria Júlia Mayoral Silva Pedroso, 7, 2118º, Não eliminado / 28286, Juciane Santos Silva, 7, 2119º, Não eliminado / 40824, Luana De Jesus Santos Silva, 7, 2120º, Não eliminado / 38957, Fernanda Ferreira Silva, 7, 2121º, Não eliminado / 30122, Aislane Iris Sena Almeida, 7, 2122º, Não eliminado / 30398, Bruno Reis Matos, 7, 2123º, Não eliminado / 29066, Caroline Rodrigues Dias, 7, 2124º, Não eliminado / 30461, Robson Gomes Moreira, 7, 2125º, Não eliminado / 45661, Lucas São Paulo Dos Santos, 7, 2126º, Não eliminado / 36965, Camile Santos De Lima, 7, 2127º, Não eliminado / 31531, Rodrigo Garcez Ferreira Silva, 7, 2128º, Não eliminado / 27554, Tainara Lima, 7, 2129º, Não eliminado / 30431, Lavínia Barbosa De Brito, 7, 2130º, Não eliminado / 41793, Alef De Jesus Santos, 7, 2131º, Não eliminado / 50064, Anna Mel Passos De Almeida, 7, 2132º, Não eliminado / 26287, Mateus Fagundes Dos Santos Souza, 7, 2133º, Não eliminado / 35645, Brenda Gonçalves De Andrade, 7, 2134º, Não eliminado / 27810, Ana Carolina Guimarães, 7, 2135º, Não eliminado / 26190, Amanda Oliveira De Jesus Barbosa, 7, 2136º, Não eliminado / 27454, Nicolly De Meneses Santos, 7, 2137º, Não eliminado / 32873, Brenda Santos Conceição, 7, 2138º, Não eliminado / 46341, Joao Pedro Nunes Pimentel Souza, 7, 2139º, Não eliminado / 46216, Lucas De Oliveira Bomfim, 7, 2140º, Não eliminado / 33190, Camilla Santana Santos, 7, 2141º, Não eliminado / 48751, Messias Barbosa Silva, 7, 2142º, Não eliminado / 37502, Pedro Carlos Teixeira Apolinario, 7, 2143º, Não eliminado / 34102, Tamires Bispo Dos Santos, 7, 2144º, Não eliminado / 29673, Ricardo Lima Da Silva Junior, 7, 2145º, Não eliminado / 30503, Breno Barreto Teixeira Da Silva, 7, 2146º, Não eliminado / 46338, Emanuel Paixão Silva, 7, 2147º, Não eliminado / 41141, Victoria Lis Silva Reis Dos Santos, 7, 2148º, Não eliminado / 40641, Amanda Martins Do Rosario Silva, 7, 2149º, Não eliminado / 47143, Jaiana De Jesus Santos, 7, 2150º, Não eliminado / 29789, Isa Débora Silva De Alcantara, 7, 2151º, Não eliminado / 36207, José Cláudio Cunha Dos Santos, 7, 2152º, Não eliminado / 40116, Brenno Fernando Silva Saraiva, 7, 2153º, Não eliminado / 49228, Leandro Da Silva Reis Pereira, 7, 2154º, Não eliminado / 33089, Waleska Martins Dourado, 7, 2155º, Não eliminado / 40531, Anna Carolina Silva Kruschewsky, 7, 2156º, Não eliminado / 33630, Giovanna Santos Silva, 7, 2157º, Não eliminado / 36407, Carla Juliana Sales, 7, 2158º, Não eliminado / 28836, Caique Alves De Oliveira, 7, 2159º, Não eliminado / 29965, Silas De Sousa Silva Puridade, 7, 2160º, Não eliminado / 44264, Julia Dos Santos Athaydes, 7, 2161º, Não eliminado / 47992, Amanda Souza Da Silva, 7, 2162º, Não eliminado / 49212, Anailson Dos Santos De Souza, 7, 2163º, Não eliminado / 47397, Vivian Dos Santos Santana, 7, 2164º, Não eliminado / 49588, Lorena Ellen Curvelo De Sousa, 7, 2165º, Não eliminado / 44415, Ewerton Fernandes Lopes Santos, 7, 2166º, Não eliminado / 43932, Jaine Dias Rocha, 7, 2167º, Não eliminado / 32767, Maria Eduarda Alves Macedo Dos Santos, 7, 2168º, Não eliminado / 47088, Jaqueline Silva Matos, 7, 2169º, Não eliminado / 49005, Keven Fernandes Pimentel, 7, 2170º, Não eliminado / 42792, Maria Eduarda Novais De Deus, 7, 2171º, Não eliminado / 34427, Paulo Matheus Almeida Dos Anjos, 7, 2172º, Não eliminado / 35492, Maria Clara Gomes Dos Santos, 7, 2173º, Não eliminado / 26511, Ana Clara Sena Pereira Moitinho, 7, 2174º, Não eliminado / 26752, Ian Gustavo Pereira Ferreira, 7, 2175º, Não eliminado / 40407, Jadson Silveira Dos Santos, 7, 2176º, Não eliminado / 49579, Guilherme Gusmao Cruz, 7, 2177º, Não eliminado / 40769, Francielly Pinto Lima, 7, 2178º, Não eliminado / 34600, Fabio Ribeiro De Jesus, 7, 2179º, Não eliminado / 47809, Emily Paim Sousa Martins, 7, 2180º, Não eliminado / 31183, Eduarda Oliveira Dos Santos, 7, 2181º, Não eliminado / 34721, Isabelle Carneiro De Almeida, 7, 2182º, Não eliminado / 33154, Lorrany De Souza Oliveira, 7, 2183º, Não eliminado / 37218, Denilson Silva Pereira Dos Santos, 7, 2184º, Não eliminado / 43635, Amanda Santos Do Nascimento, 7, 2185º, Não eliminado / 35746, Luis Henrique, 7, 2186º, Não eliminado / 29107, Tauã Victor Reis Dos Santos Cardoso, 7, 2187º, Não eliminado / 29457, Jamile De Paula Dourado, 7, 2188º, Não eliminado / 45729, Luan Bruno Dos Santos Castro, 7, 2189º, Não eliminado / 28607, Jonathas Amorim Dourado, 7, 2190º, Não eliminado / 39500, Eduarda Alves Nunes, 7, 2191º, Não eliminado / 32524, Wesley Reis Dos Santos, 7, 2192º, Não eliminado / 43501, Lucas Machado Lima, 7, 2193º, Não eliminado / 43408, Adriele Sales Santos, 7, 2194º, Não eliminado / 36036, Emilly Cayara Carvalho Rodrigues, 7, 2195º, Não eliminado / 41579, Naila Aleluia Souza Da Silva, 7, 2196º, Não eliminado / 34999, Deyvide Da Costa Silva, 7, 2197º, Não eliminado / 33391, Gabriela Galdino Paixão, 7, 2198º, Não eliminado / 27529, Wesley Lucas Pereira Dourado, 7, 2199º, Não eliminado / 30678, Renata Catonio Da Silva, 7, 2200º, Não eliminado / 48149, Camila, 7, 2201º, Não eliminado / 48054, Edielson Claudino De Azevedo Junior, 7, 2202º, Não eliminado / 31740, Isla Sofia De Lima Pessoa, 7, 2203º, Não eliminado / 42582, Samuel David Sousa Reis, 7, 2204º, Não eliminado / 31862, Vinícius Pereira Santana, 7, 2205º, Não eliminado / 30097, Sabrina, 7, 2206º, Não eliminado / 27459, Nelson Manoel Dos Santos Neto, 7, 2207º, Não eliminado / 36367, Nauany Damasceno França, 7, 2208º, Não eliminado / 47016, Maria Graciele Lobo Silva, 7, 2209º, Não eliminado / 42577, Samira Rodrigues Chaves, 7, 2210º, Não eliminado / 32882, Luana Dos Santos Prado, 7, 2211º, Não eliminado / 41052, Valdecir Mendes, 7, 2212º, Não eliminado / 50141, Arlindo Sanchez Gonzalez, 5, 2213º, Não eliminado / 43847, Adenilton, 5, 2214º, Não eliminado / 47901, Fátima Jurema Moreira Brito, 5, 2215º, Não eliminado / 38883, Rosangela Botelho Dos Santos, 5, 2216º, Não eliminado / 30335, Eufrasio Ferreira De Almeida, 5, 2217º, Não eliminado / 30900, Guilherme Ferreira Lopes, 5, 2218º, Não eliminado / 42858, Rosa Maria Sant Anna Sobrinho, 5, 2219º, Não eliminado / 49733, Moema Batista Coutinho, 5, 2220º, Não eliminado / 38152, Antônio Cezar, 5, 2221º, Não eliminado / 32967, Marlene Conceicao Nascimento, 5, 2222º, Não eliminado / 30274, Gilvonete Das Graças Leite Do Rosário, 5, 2223º, Não eliminado / 32784, Antonio Carlos Assunção De Goes, 5, 2224º, Não eliminado / 46376, Nilton Pereira Da Silva, 5, 2225º, Não eliminado / 42519, Josefina Maria Souza Costa, 5, 2226º, Não eliminado / 34632, Alvaro Júlio Raggio Cunha, 5, 2227º, Não eliminado / 33119, Vanda Maria Gonçalves Rocha, 5, 2228º, Não eliminado / 26604, Francisco Claudio De Jesus Ramos, 5, 2229º, Não eliminado / 39888, Vanuza Dos Anjos, 5, 2230º, Não eliminado / 38224, Maildes Da Silva, 5, 2231º, Não eliminado / 37454, Ana Cláudia Dos Santos Teles, 5, 2232º, Não eliminado / 45691, Anália, 5, 2233º, Não eliminado / 37486, Suzana Hildeth Conceição Pereira De Souza, 5, 2234º, Não eliminado / 32305, Audilene Dos Santos Souza, 5, 2235º, Não eliminado / 26182, Patrícia Fabiane Gusmão D Ias De Souza, 5, 2236º, Não eliminado / 32621, Josefa Adenilza De Jesus Silva, 5, 2237º, Não eliminado / 31214, Michele, 5, 2238º, Não eliminado / 44055, Thiago Goes Monteiro, 5, 2239º, Não eliminado / 35680, Antonio Igor Santana Correia, 5, 2240º, Não eliminado / 50176, Rejane Da Conceição Rates, 5, 2241º, Não eliminado / 36723, Ivna De Brito Spinola, 5, 2242º, Não eliminado / 35444, Samuel Hedene Teixeira Moraes, 5, 2243º, Não eliminado / 36381, Maiane Cunha De Jesus, 5, 2244º, Não eliminado / 32130, Jociele Ferraz De Oliveira, 5, 2245º, Não eliminado / 27732, Marcio Jean Dos Santos Silva, 5, 2246º, Não eliminado / 30543, Tatiana Dos Santos Pereira Nunes, 5, 2247º, Não eliminado / 30037, Lailla Mikaeli Passos, 5, 2248º, Não eliminado / 28108, Ana Paula De Oliveira Magalhães, 5, 2249º, Não eliminado / 36125, Antônio Cerqueira Da Conceição Filho, 5, 2250º, Não eliminado / 31696, Genilton Chagas Júnior, 5, 2251º, Não eliminado / 31867, Yan De Jesus Dos Santos, 5, 2252º, Não eliminado / 44886, Erlane Rodrigues Teixeira, 5, 2253º, Não eliminado / 45319, Kelly Lopes, 5, 2254º, Não eliminado / 49864, Caio Dos Santos Cerqueira Ribeiro, 5, 2255º, Não eliminado / 42545, Patrick Adrian Nascimento Souza, 5, 2256º, Não eliminado / 47321, Mateus Almeida Aragão, 5, 2257º, Não eliminado / 44534, João Victor Rosa Ramos, 5, 2258º, Não eliminado / 49130, Joao, 5, 2259º, Não eliminado / 49369, Daniel Sealian, 5, 2260º, Não eliminado / 47653, Adson Paim Santos, 5, 2261º, Não eliminado / 42593, Aline Santos De Jesus, 5, 2262º, Não eliminado / 42070, Jeferson Ramos Lima, 5, 2263º, Não eliminado / 49404, Pedro Henrique Piedade Rios Santana, 5, 2264º, Não eliminado / 34877, Joel Conceição Lima, 5, 2265º, Não eliminado / 36538, Gilson Soares Santos, 5, 2266º, Não eliminado / 49178, Natalino Argolo Santos, 5, 2267º, Não eliminado / 44910, Jacinelia Santana Souza, 5, 2268º, Não eliminado / 39480, Zelandia Santos De Almeida Nascimento, 5, 2269º, Não eliminado / 26023, Francisco Elenilson Cunha Alves, 5, 2270º, Não eliminado / 33795, Ana Maria Cunha De Araujo Vidal, 5, 2271º, Não eliminado / 43816, Delsindo Alfaya Costa, 5, 2272º, Não eliminado / 35084, Joselito Bastos Mota, 5, 2273º, Não eliminado / 37757, João Onesimo Da Costa Brito, 5, 2274º, Não eliminado / 50277, Carlos Ferreira, 5, 2275º, Não eliminado / 29504, Antonio Sergio Lopes Da Silva, 5, 2276º, Não eliminado / 48385, Nailza Oliveira Lima E Lima, 5, 2277º, Não eliminado / 48014, Mércia Cleide Dias Santiago Azevedo, 5, 2278º, Não eliminado / 38396, Wellington Gil De Souza, 5, 2279º, Não eliminado / 42576, Diva Maria Souza Costa, 5, 2280º, Não eliminado / 38656, Márcia Virgínia Botelho Dos Santos, 5, 2281º, Não eliminado / 27205, Valter Soeiro Cabral Filho, 5, 2282º, Não eliminado / 49090, Evandro Dos Santos Silva, 5, 2283º, Não eliminado / 40831, Sandra Lúcia Gonçalves De Bernardes, 5, 2284º, Não eliminado / 32850, Luiz Alberto Sales Dos Santos, 5, 2285º, Não eliminado / 43164, Jandaira De Jesus Machado, 5, 2286º, Não eliminado / 31003, Carlos Augusto Brito Dos Santos, 5, 2287º, Não eliminado / 30465, Ene Tereza Lemos Dos Santos, 5, 2288º, Não eliminado / 46312, José Augusto Oliveira Da Silva, 5, 2289º, Não eliminado / 45724, Valdinei Viana Marques, 5, 2290º, Não eliminado / 48597, João Pereira De Jesus., 5, 2291º, Não eliminado / 40876, Fabio Pires Ferreira, 5, 2292º, Não eliminado / 27993, Mário José Conceição Dos Santos, 5, 2293º, Não eliminado / 47583, Eulina Leal Dos Santos, 5, 2294º, Não eliminado / 49863, Douglas Elí Moraes De Sales, 5, 2295º, Não eliminado / 50450, Cleide Guimaraes Goes, 5, 2296º, Não eliminado / 33911, Severo, 5, 2297º, Não eliminado / 27975, Paulo Cezar Dos Santos Lima, 5, 2298º, Não eliminado / 49697, Reinaldo Andrade Alves, 5, 2299º, Não eliminado / 32128, Lucinete Almeida Silva, 5, 2300º, Não eliminado / 32277, Rosenval Cerqueira Santos, 5, 2301º, Não eliminado / 38492, Giovanna Maria Ribeiro Da Silva, 5, 2302º, Não eliminado / 43472, Marcia Maria De Abreu Freitas, 5, 2303º, Não eliminado / 30573, Railton Damasceno Mota, 5, 2304º, Não eliminado / 30968, Marlete Fernandes De Jesus, 5, 2305º, Não eliminado / 43176, Marli Rosa Da Silva, 5, 2306º, Não eliminado / 27204, Roque Dos Santos Alves, 5, 2307º, Não eliminado / 50033, Ana Magneli Santos Neves, 5, 2308º, Não eliminado / 46907, Zelia Nepomuceno De Oliveira, 5, 2309º, Não eliminado / 42274, Celso Antonio Da Costa Pereira, 5, 2310º, Não eliminado / 35175, Josefa Gralcinete Pereira, 5, 2311º, Não eliminado / 43427, José Adriano Da Silva Costa, 5, 2312º, Não eliminado / 36520, José Freire De Souza, 5, 2313º, Não

eliminado / 36976, Dernival Marques De Menezes Filho, 5, 2314º, Não eliminado / 40289, Ana Cláudia Conceição Da Hora, 5, 2315º, Não eliminado / 30532, Ubiracy Conceição Souza Araújo, 5, 2316º, Não eliminado / 36431, Luciana Albuquerque Dias, 5, 2317º, Não eliminado / 46132, Alda Licia Pereira Santana, 5, 2318º, Não eliminado / 50317, Josinete Sousa Do Nascimento, 5, 2319º, Não eliminado / 26132, Maristela Araújo De Santana, 5, 2320º, Não eliminado / 44101, David Fernando Borges Amaral, 5, 2321º, Não eliminado / 28033, César Pereira Dos Santos, 5, 2322º, Não eliminado / 49486, Marcos Antonio Pereira Borges, 5, 2323º, Não eliminado / 36915, André Luiz Sampaio Da Cunha, 5, 2324º, Não eliminado / 36228, Adriana Da Silva Lopes, 5, 2325º, Não eliminado / 36434, Marília Meireles Paim, 5, 2326º, Não eliminado / 43948, Giorlando José Aleluia De Jesus, 5, 2327º, Não eliminado / 31516, Ediedina Pereira Xavier, 5, 2328º, Não eliminado / 26070, Derialda Dos Santos Lima, 5, 2329º, Não eliminado / 26255, José Roberto Leal Da Silva, 5, 2330º, Não eliminado / 30789, Eliene Brito Dos Santos Torres, 5, 2331º, Não eliminado / 42303, Aníbal José Da Silva Filho, 5, 2332º, Não eliminado / 35497, Maria Anita Ribeiro Dias, 5, 2333º, Não eliminado / 29745, Renato Batista Santana, 5, 2334º, Não eliminado / 28020, Alexandro Silva Freitas, 5, 2335º, Não eliminado / 48020, Luziane De Jesus Ferreira, 5, 2336º, Não eliminado / 50266, Edilson Alves Dos Santos, 5, 2337º, Não eliminado / 47158, Sueli, 5, 2338º, Não eliminado / 48939, Viviane Ribeiro Dos Santos, 5, 2339º, Não eliminado / 38182, Allan Carvalho Fonseca, 5, 2340º, Não eliminado / 38999, Ivaney Soares De Souza Costa, 5, 2341º, Não eliminado / 49889, Egídio Pires Gomes Apulto, 5, 2342º, Não eliminado / 45550, Manuel Messias Nascimento De Souza, 5, 2343º, Não eliminado / 37130, Aldalice Pedreira Do Couto Ferraz Gonçalves, 5, 2344º, Não eliminado / 40162, Gladston Santos Lima, 5, 2345º, Não eliminado / 29608, Robson Pereira De Santana, 5, 2346º, Não eliminado / 50008, Irene José Do Couto Conceição, 5, 2347º, Não eliminado / 48985, Cristiane Lacerda Machado, 5, 2348º, Não eliminado / 35453, Ana Lucia Castro De Deus, 5, 2349º, Não eliminado / 36629, Jonas Ribeiro Costa, 5, 2350º, Não eliminado / 28306, Taisa Dorea Santos, 5, 2351º, Não eliminado / 40867, Veranice Da Silva, 5, 2352º, Não eliminado / 27212, Ana Lúcia Régis Dos Santos, 5, 2353º, Não eliminado / 33073, Aldaci Merces Costa, 5, 2354º, Não eliminado / 50038, Adriana Maria Silva Santos, 5, 2355º, Não eliminado / 40487, Joao Santos Nascimento, 5, 2356º, Não eliminado / 37459, Nildo Andrade Santos, 5, 2357º, Não eliminado / 35059, Wellington, 5, 2358º, Não eliminado / 47319, Ginaldo Bulcão Silva, 5, 2359º, Não eliminado / 42754, Robson Marinho Da Silva, 5, 2360º, Não eliminado / 42515, Ana Josefa Dos Reis, 5, 2361º, Não eliminado / 35077, Genice Alves Dos Santos, 5, 2362º, Não eliminado / 41512, Edimillson, 5, 2363º, Não eliminado / 42071, Claudio Macedo Alves, 5, 2364º, Não eliminado / 39126, Adilson Bispo Da Costa, 5, 2365º, Não eliminado / 26594, Natalicia De Almeida Cruz Silva, 5, 2366º, Não eliminado / 47730, Jucilene De Jesus Machado, 5, 2367º, Não eliminado / 34009, Paulo Sebastião De Jesus Cunha, 5, 2368º, Não eliminado / 50079, Katiana Lima Dos Santos, 5, 2369º, Não eliminado / 36419, Eloneide De Oliveira Correia, 5, 2370º, Não eliminado / 35970, Jeremias De Santana, 5, 2371º, Não eliminado / 26066, Neide Costa Medeiros Rosa, 5, 2372º, Não eliminado / 43822, Karina Any Do Valle Vigas, 5, 2373º, Não eliminado / 30049, Avanildes Oliveira Dos Santos Batista, 5, 2374º, Não eliminado / 43608, Enock Alve Pacheco, 5, 2375º, Não eliminado / 48396, Sinval Bomfim Nascimento, 5, 2376º, Não eliminado / 31380, Antonio Da Conceicao Santana, 5, 2377º, Não eliminado / 33338, Alexandre Rodrigues De Meneses, 5, 2378º, Não eliminado / 40589, Florismar Santana De Oliveira, 5, 2379º, Não eliminado / 37424, Luciene Oliveira Guimarães Santos, 5, 2380º, Não eliminado / 41294, Alessandra Batistadesantana, 5, 2381º, Não eliminado / 39686, Valdete Borges De Oliveira, 5, 2382º, Não eliminado / 38330, Joelma Silva Santos, 5, 2383º, Não eliminado / 43329, Vanuza Maria Alves, 5, 2384º, Não eliminado / 30657, Alexandro Da Silva Nascimento, 5, 2385º, Não eliminado / 39412, Luciene Sobrinho Da Silva Santos, 5, 2386º, Não eliminado / 36423, Marisangela Lima Da Silva, 5, 2387º, Não eliminado / 38129, Silvia Santana Pereira, 5, 2388º, Não eliminado / 32714, Maria Das Graças, 5, 2389º, Não eliminado / 47759, Lindailda Nunes Bonfim, 5, 2390º, Não eliminado / 29353, Elivanzete Araujo Dos Santos, 5, 2391º, Não eliminado / 40066, Jucilene Ferreeira Dos Santos, 5, 2392º, Não eliminado / 44938, Sergio Souza Santana, 5, 2393º, Não eliminado / 30064, Maria Cristina De Matos Reis, 5, 2394º, Não eliminado / 49670, Cleriston Santana Alves, 5, 2395º, Não eliminado / 30340, Andréa Galdino Ramalho Lima, 5, 2396º, Não eliminado / 38368, Claudio Santos Duarte, 5, 2397º, Não eliminado / 44491, Ana Lúcia Santiago Pinho, 5, 2398º, Não eliminado / 42161, Carla Dos Santos Nogueira, 5, 2399º, Não eliminado / 29587, Valdinete Machado Menezes, 5, 2400º, Não eliminado / 33741, Regina Dos Santos Pereira, 5, 2401º, Não eliminado / 38203, Hiran Nascimento Teixeira, 5, 2402º, Não eliminado / 37137, Daiane De Oliveira Pereira De Azevedo, 5, 2403º, Não eliminado / 41079, Luzia Conceição Santiago Da Fonseca, 5, 2404º, Não eliminado / 37290, Eliene De Jesus Santos, 5, 2405º, Não eliminado / 32931, Ademírio De Almeida, 5, 2406º, Não eliminado / 29991, Valdir De Souza Germano, 5, 2407º, Não eliminado / 36324, Marli Amarante Dos Santos, 5, 2408º, Não eliminado / 28400, Mirian Cavalcante Gama, 5, 2409º, Não eliminado / 46374, Jilceli Santos Almeida, 5, 2410º, Não eliminado / 30337, Claudia Santiago Santos De Souza, 5, 2411º, Não eliminado / 32050, Silvania Campos Dos Reis, 5, 2412º, Não eliminado / 27602, Lázaro Antônio Sousa Santos, 5, 2413º, Não eliminado / 31174, Carlos Vagner Cardoso Alves, 5, 2414º, Não eliminado / 35256, Julieta Barbosa Nery, 5, 2415º, Não eliminado / 41658, Janilma Lins Silva, 5, 2416º, Não eliminado / 40643, Sandra Santana Barreto, 5, 2417º, Não eliminado / 32942, Michele Maria Borges Batista, 5, 2418º, Não eliminado / 49334, Fabiana Nascimento Carvalho, 5, 2419º, Não eliminado / 48479, Andreia Dos Santos Fernandes, 5, 2420º, Não eliminado / 36372, Joanice Borges Lima, 5, 2421º, Não eliminado / 32849, Fernnda Silvestre De Oliveira Santos, 5, 2422º, Não eliminado / 35465, Marcio Oliveira Nascimento, 5, 2423º, Não eliminado / 50142, Dina Silva Scher, 5, 2424º, Não eliminado / 38964, Luciana De Jesus Bonfim Costa, 5, 2425º, Não eliminado / 36248, Idalia Souza Santos Conceição, 5, 2426º, Não eliminado / 43869, Luciana Conceição Silva, 5, 2427º, Não eliminado / 43102, Dionice Cristina Moreira Fetal, 5, 2428º, Não eliminado / 48030, Graciele Araújo Da Silva, 5, 2429º, Não eliminado / 41002, Ricardo Luís Santos De Jesus, 5, 2430º, Não eliminado / 34713, Giovanni Ferreira Mascarenhas, 5, 2431º, Não eliminado / 45941, Sebastião Alves Dos Santos, 5, 2432º, Não eliminado / 39413, Vagna Maria De Souza Santos, 5, 2433º, Não eliminado / 38637, Rogerio Santana De Morais, 5, 2434º, Não eliminado / 43634, Marlecio Dos Santos Assunção, 5, 2435º, Não eliminado / 43406, Patrícia Conceição Oliveira, 5, 2436º, Não eliminado / 44578, Kelly Cristina Santos Da Silva, 5, 2437º, Não eliminado / 35879, Tatiana Nunes Rocha, 5, 2438º, Não eliminado / 38201, Renata Juriti De Freitas, 5, 2439º, Não eliminado / 49039, Gilberto De Araújo Ferreira, 5, 2440º, Não eliminado / 28457, Ana Carla Oliveira Dos Santos, 5, 2441º, Não eliminado / 36118, Paulo Luiz Lima Pedreira Do Couto Ferraz, 5, 2442º, Não eliminado / 50241, Irlene Marcia Araujo Pereira, 5, 2443º, Não eliminado / 38271, Odenilton Santos Brito, 5, 2444º, Não eliminado / 30884, Lúcio Soares, 5, 2445º, Não eliminado / 48704, Selma Dantas Dos Santos Ferreira, 5, 2446º, Não eliminado / 36099, Edilson Mascarenhas De Souza, 5, 2447º, Não eliminado / 48716, Eliene De Jesus Machado, 5, 2448º, Não eliminado / 49537, Marcia Celeste Castro Mota, 5, 2449º, Não eliminado / 31727, Josenir Lopes Carvalho, 5, 2450º, Não eliminado / 30819, Roberto Ferreira Vilas Boas, 5, 2451º, Não eliminado / 37474, Márcio Rogério Silva, 5, 2452º, Não eliminado / 50454, Márcia Maria Santos Medeiros, 5, 2453º, Não eliminado / 39333, Edna Araújo Dos Santos, 5, 2454º, Não eliminado / 36588, Juscelino De Oliveira Pinho, 5, 2455º, Não eliminado / 37741, Luciana Da Paixao Santana Silva, 5, 2456º, Não eliminado / 37594, Gelma, 5, 2457º, Não eliminado / 42459, Ana Cristina Gonçalves Paixão Santos, 5, 2458º, Não eliminado / 31440, Alessandro Conceição Ferreira, 5, 2459º, Não eliminado / 44154, Gilson Xavier Silva, 5, 2460º, Não eliminado / 37126, Maria Alice Cerqueira Santos, 5, 2461º, Não eliminado / 30388, Ana Paula Daltro Santana Vitória, 5, 2462º, Não eliminado / 30084, Andréa Dias Nunes, 5, 2463º, Não eliminado / 37175, Nilvania Maria Batista, 5, 2464º, Não eliminado / 43586, Iramaia Rodrigues Fraga, 5, 2465º, Não eliminado / 31111, Viviane Da Silva Damaceno Brandão Santos, 5, 2466º, Não eliminado / 36509, Luciana Nunes De Araújo, 5, 2467º, Não eliminado / 30087, Luciana Antonia, 5, 2468º, Não eliminado / 27627, Valdicinea Almeida Da Silva Nascimento, 5, 2469º, Não eliminado / 33738, Ana Lorena Pereira Assis, 5, 2470º, Não eliminado / 31116, Fabian Dos Santos Correia, 5, 2471º, Não eliminado / 31872, Claudenice Correia Dos Santos, 5, 2472º, Não eliminado / 31917, Márcia Figueredo Lima Leite, 5, 2473º, Não eliminado / 50290, Débora Gama Santos Dos Santos, 5, 2474º, Não eliminado / 40067, Arlete Matos Anunciação, 5, 2475º, Não eliminado / 39100, David Silva Oliveira, 5, 2476º, Não eliminado / 41663, Fatima Amorim Miranda, 5, 2477º, Não eliminado / 50149, Daiana Sampaio, 5, 2478º, Não eliminado / 36103, Elisângela Pereira Da Cruz, 5, 2479º, Não eliminado / 35102, José Everardo Da Silveira, 5, 2480º, Não eliminado / 34184, Manuela Oliveira Gomes, 5, 2481º, Não eliminado / 42181, José Domingos Nunes Dos Santos, 5, 2482º, Não eliminado / 48305, Cláudia Cecília Monteiro Rodrigues, 5, 2483º, Não eliminado / 48676, Josemar, 5, 2484º, Não eliminado / 31263, Nilson Neres Da Fonseca, 5, 2485º, Não eliminado / 28915, Gileno Sena Santa Cruz, 5, 2486º, Não eliminado / 46911, Cátia Dos Santos Silva, 5, 2487º, Não eliminado / 45632, Ana Cristina Nascimento Dos Santos, 5, 2488º, Não eliminado / 35386, José Ednei De Lima, 5, 2489º, Não eliminado / 37958, Barbara Catia Oliveira Lima, 5, 2490º, Não eliminado / 36309, Tatiane Pinto De Ormande, 5, 2491º, Não eliminado / 34868, Cristiane Nascimento Santana, 5, 2492º, Não eliminado / 25978, Genilza Almeida Da Silva, 5, 2493º, Não eliminado / 39822, Angela Silva Do Rosário, 5, 2494º, Não eliminado / 43752, Flavio Da Conceicao Santana, 5, 2495º, Não eliminado / 44626, Monica Santos Oliveira, 5, 2496º, Não eliminado / 28270, Daniel Francisco Alexandre Das Virgens, 5, 2497º, Não eliminado / 31683, José Carlos Nascimento, 5, 2498º, Não eliminado / 40948, Robson Santos De Brito, 5, 2499º, Não eliminado / 35817, Luiz Carlos Santos Souza, 5, 2500º, Não eliminado / 35861, Ana Maria Brito, 5, 2501º, Não eliminado / 41803, Gilcelia Fagundes Barbosa Dos Anjos, 5, 2502º, Não eliminado / 43209, Mayana Dos Santos Oliveira, 5, 2503º, Não eliminado / 35114, Erika Dos Santos Silva, 5, 2504º, Não eliminado / 46403, Dasimar Rodrigues Ribeiro, 5, 2505º, Não eliminado / 40025, Nailza Mascarenhas Vaz Souza, 5, 2506º, Não eliminado / 44113, Eliene De Jesus Dos Santos, 5, 2507º, Não eliminado / 44231, Rosângela Rodrigues, 5, 2508º, Não eliminado / 29157, Cleverton Da Silva Barros, 5, 2509º, Não eliminado / 40822, Ueliton Lima Da Silva, 5, 2510º, Não eliminado / 43461, Sueli Conceição De Oliveira, 5, 2511º, Não eliminado / 31304, Cristiane Duque Dos Santos, 5, 2512º, Não eliminado / 31830, Tatiane Copque Dos Santos, 5, 2513º, Não eliminado / 28760, Daniel Sena Silva, 5, 2514º, Não eliminado / 31816, Auricelia De Oliveira Gonçalves, 5, 2515º, Não eliminado / 48477, Vanderlei Ferreira Silva Junior, 5, 2516º, Não eliminado / 26391, Milena Oliveira Dórea, 5, 2517º, Não eliminado / 44286, Jadson Anderson Anjos Dos Santos, 5, 2518º, Não eliminado / 41412, Odilon Raimundo Nascimento Neves, 5, 2519º, Não eliminado / 45298, Clementino Manoel Do Bonfim Filho, 5, 2520º, Não eliminado / 31318, Gilmara Santos Santana, 5, 2521º, Não eliminado / 31561, Ana Paula Oliveira Santos, 5, 2522º, Não eliminado / 31646, Jaciane Farias Ribeiro, 5, 2523º, Não eliminado / 44498, Elisabeth Reis De Jesus, 5, 2524º, Não eliminado / 38963, Marcia Brito Da Silva Moreira, 5, 2525º, Não eliminado / 33578, Luciano Oliveira Rodrigues, 5, 2526º, Não eliminado / 30324, Ednalva Costa Silva Ribeiro, 5, 2527º, Não eliminado / 30428, Andrea, 5, 2528º, Não eliminado / 30770, Adriano Mendes De Almeida, 5, 2529º, Não eliminado / 32512, Genevaldo Nunes Dos Santos, 5, 2530º, Não eliminado / 47466, Roberto Bezerra De Morais, 5, 2531º, Não eliminado / 50077, Maria Joceline Silva Da De Jesus, 5, 2532º, Não eliminado / 27673, Cláudio Carneiro Lima, 5, 2533º, Não eliminado / 46385, Fabrício Azevedo Da Silva, 5, 2534º, Não eliminado / 46375, Josilene Dos Santos Palmeira, 5, 2535º, Não eliminado / 50115, Bruno Moreira Teodoro, 5, 2536º, Não eliminado / 38503, Augusto Miranda De Jesus, 5, 2537º, Não eliminado / 48506, Jaqueline Cruz Ramos, 5, 2538º, Não eliminado / 39404, Jaelson Alves Dos Santos, 5, 2539º, Não eliminado / 39737, Leomir Andrade Portugal, 5, 2540º, Não eliminado / 48008, Alex Santos De Souza, 5, 2541º, Não eliminado / 43646, Denise Souza Pinho, 5, 2542º, Não eliminado / 49849, Edson Luiz Pereira Dos Santos Júnior, 5, 2543º, Não eliminado / 26055, Ana Campos Almeida Rosário, 5, 2544º, Não eliminado / 40188, Eliana Santos De Oliveira Lima, 5, 2545º, Não eliminado / 40699, Danielle Cafezeiro Carneiro Pires, 5, 2546º, Não eliminado / 49425, Cleiton Marques Vargas, 5, 2547º, Não eliminado / 39418, Aluana Keite Ferreira Da Silva, 5, 2548º, Não eliminado / 30229, Sodrea Alves Da Silva, 5, 2549º, Não eliminado / 46222, Miguel Alves Da Silva, 5, 2550º, Não eliminado / 31337, Josiane De Oliveira Sampaio, 5, 2551º, Não eliminado / 49249, Eliene Dos Santos Peixoto, 5, 2552º, Não eliminado / 46096, Daniela Batista Vieira, 5, 2553º, Não eliminado / 49781, Gilvanildo Amor Divino De Oliveira, 5, 2554º, Não eliminado / 36346, Sauro De Oliveira Pereira, 5, 2555º, Não eliminado / 45682, Joilson Amorim Santos, 5, 2556º, Não eliminado / 45175, Ana Débora De Andrade Moura, 5, 2557º, Não eliminado / 42553, Roseane Costa Araújo Andrade, 5, 2558º, Não eliminado / 42097, Cristineide De Sousa Santos, 5, 2559º, Não eliminado / 38223, Jaqueline Da Silva Sena, 5, 2560º, Não eliminado / 26698, Ábia Pereira Ferreira, 5, 2561º, Não eliminado / 27684, Monica Silva De Brito, 5, 2562º, Não eliminado / 26745, Ana Rodrigues Pereira, 5, 2563º, Não eliminado / 32933, Uerbe Seixas Cardoso, 5, 2564º, Não eliminado / 28082, Gilmaria Serpa Oliveira, 5, 2565º, Não eliminado / 49809, Girlene Da Silva Santos Pereira, 5, 2566º, Não eliminado / 41521, Domingos Matos De Brito Andrade, 5, 2567º, Não eliminado / 31677, Jordania Alves De Oliveira, 5, 2568º, Não eliminado / 32012, Ailton Silva Santos, 5, 2569º, Não eliminado / 32865, Carla Ferreira Silva, 5, 2570º, Não eliminado / 30297, Clelia Ribeiro Dos Santos, 5, 2571º, Não eliminado / 33042, Edi Jango Carneiro Santos, 5, 2572º, Não eliminado / 50361, Josuel Dos Santos Silva, 5, 2573º, Não eliminado / 50104, Uiara Amaral Americo, 5, 2574º, Não eliminado / 48365, Samilla Cerqueira Martins Oliveira, 5, 2575º, Não eliminado / 48949, Ademir Dias Palma, 5, 2576º, Não eliminado / 47338, Anaci Xavier Dos Santos, 5, 2577º, Não eliminado / 40532, Etilandia Souza Santos, 5, 2578º, Não eliminado / 44042, Edna Souza Dos Santos, 5, 2579º, Não eliminado / 45633, Adailton De Araujo Souza, 5, 2580º, Não eliminado / 29882, Caroline Gonçalves Esteves, 5, 2581º, Não eliminado / 26728, Mônica Da Silva Dourado Neri, 5, 2582º, Não eliminado / 42745, Cassia Jamile Teles Franco, 5, 2583º, Não eliminado / 34887, Carlos Miguel Da Conceição Junior, 5, 2584º, Não eliminado / 34162, Veridiana Menezes Dos Santos, 5, 2585º, Não eliminado / 36516, Gisele Rebelo Caldeira Lara, 5, 2586º, Não eliminado / 27972, Edcarlos Costa Silva, 5, 2587º, Não eliminado / 34993, Walter Ildefonso Batista De Oliveira Junior, 5, 2588º, Não eliminado / 48740, Cintia Rodrigues De Santana, 5, 2589º, Não eliminado / 38888, Gleice Santos Da Conceição, 5, 2590º, Não eliminado / 40676, Glaucia Brito Dos Santos, 5, 2591º, Não eliminado / 32199, Marivania Alves De Santana, 5, 2592º, Não eliminado / 36195, Marcelo Menezes Dos Santos, 5, 2593º, Não eliminado / 46134, Patricia Mendes De Cerqueira, 5, 2594º, Não eliminado / 29962, Geisa Ferreira Silva Rodrigues, 5, 2595º, Não eliminado / 39960, Daniela De Carvalho Maia, 5, 2596º, Não eliminado / 35980, Maria Gorete Dos Santos Costa, 5, 2597º, Não eliminado / 48894, Wilna Paula Silva Alves Oliveira, 5, 2598º, Não eliminado / 36595, Lívia Maria Costa Santos, 5, 2599º, Não eliminado / 48992, Inêis Lima Sousa, 5, 2600º, Não eliminado / 34210, Jailma Conceição Dos Santos, 5, 2601º, Não eliminado / 49320, Leandro Levi Da Silva Oliveira, 5, 2602º, Não eliminado / 45199, Rosana Patricia Sacramento Dos Santos, 5, 2603º, Não eliminado / 26119, Idaelma Fernandes Lima, 5, 2604º, Não eliminado / 44241, Leidejane Brito, 5, 2605º, Não eliminado / 49728, Patrícia Dos Santos Leão, 5, 2606º, Não eliminado / 35031, Leandro Silva Carneiro, 5, 2607º, Não eliminado / 30091, Jose Claudio Dos Santos Martins, 5, 2608º, Não eliminado / 31751, Claudemira Pereira Marques, 5, 2609º, Não eliminado / 37398, Josilene Nascimento Lima, 5, 2610º, Não eliminado / 28857, Denize Rosa De Jesus França, 5, 2611º, Não eliminado / 45534, Jordan Carvalho Da Silva, 5, 2612º, Não eliminado / 38166, Everton Radeque Da Cunha Santos, 5, 2613º, Não eliminado / 40901, Tadiano Assis Correia, 5, 2614º, Não eliminado / 29216, Cristina Menezes Lemos, 5, 2615º, Não eliminado / 47547, Jadson Maciel Matos, 5, 2616º, Não eliminado / 45992, Gizelia Oliveira Barbosa Apolonio Santos, 5, 2617º, Não eliminado / 42352, Kelly Daniella Rocha Santos, 5, 2618º, Não eliminado / 38319, Pablo Henrique Andrade De Morais, 5, 2619º, Não eliminado / 38320, Manuela Dos Santos Silva, 5, 2620º, Não eliminado / 40383, Soraia Moreira Bomfim, 5, 2621º, Não eliminado / 28624, José Osmar Guimarães Santos, 5, 2622º, Não eliminado / 44850, Claudia Porto Da Silva, 5, 2623º, Não eliminado / 39506, Rosiane Da Cruz De Jesus, 5, 2624º, Não eliminado / 37222, Marcos Paulo Oliveira Santos Santos, 5, 2625º, Não eliminado / 34712, Manoela De Oliveira Florisvaldo, 5, 2626º, Não eliminado / 38554, Leide Daiane Santos De Souza, 5, 2627º, Não eliminado / 43873, Antonio Carlos Alves Lourenço Junior, 5, 2628º, Não eliminado / 29762, Jaciana Carvalho Lima, 5, 2629º, Não eliminado / 31463, Luzinete Gomes Mendonça, 5, 2630º, Não eliminado / 30868, Adriane Santos Souza Vilas Boas, 5, 2631º, Não eliminado / 34080, Mario Celso Costa Junior, 5, 2632º, Não eliminado / 38327, Luciene Lopes Diniz Alves, 5, 2633º, Não eliminado / 45904, Diane Cerqueira Lima, 5, 2634º, Não eliminado / 43863, Dayse Kalila Dias Costa, 5, 2635º, Não eliminado / 41037, Patrícia Mabel De Jesus Oliveira, 5, 2636º, Não eliminado / 34323, Ariane Santos De Jesus, 5, 2637º, Não eliminado / 43263, Leandro Pinto Falcão, 5, 2638º, Não eliminado / 35390, Karine Lima Moreira De Menezes, 5, 2639º, Não eliminado / 36110, Heli Carla Souza Cerqueira, 5, 2640º, Não eliminado / 47833, Everaldina Dos Santos Ribeiro, 5, 2641º, Não eliminado / 30435, Jorleide Lopes Da Silva, 5, 2642º, Não eliminado / 46053, Marilene Silva Simas Santana, 5, 2643º, Não eliminado / 39592, Edineia Amaral, 5, 2644º, Não eliminado / 32317, Esmeraldo Pereira Silva, 5, 2645º, Não eliminado / 31320, Valdir Nascimento Lima, 5, 2646º, Não eliminado / 38394, Maria Valeria Quezado Dias, 5, 2647º, Não eliminado / 28780, Cristiano Cerqueira De I, 5, 2648º, Não eliminado / 30633, Lorena Campos Santos Silva, 5, 2649º, Não eliminado / 26929, Daniela Leise Souza Leite Passos, 5, 2650º, Não eliminado / 38932, Josemi Caetano Santos, 5, 2651º, Não eliminado / 37808, Delma Luana Reis Souza Cruz, 5, 2652º, Não eliminado / 31081, Jacson Bispo Dos Santos, 5, 2653º, Não eliminado / 49392, André Luiz Nascomento Araújo, 5, 2654º, Não eliminado / 48163, Sonara Marcionilia Dos Santos, 5, 2655º, Não eliminado / 31163, Ana Claudia Oliveira Dos Santos, 5, 2656º, Não eliminado / 38494, Taiala Maissa Assunção Campbell, 5, 2657º, Não eliminado / 39396, Taize De Souza, 5, 2658º, Não eliminado / 40057, Josenilton Cerqueira De Oliveira, 5, 2659º, Não eliminado / 34165, Leila Reis Da Cruz, 5, 2660º, Não eliminado / 41666, Adriana Brandão De Souza, 5, 2661º, Não eliminado / 28034, Jomara Barreto Do Carmo, 5, 2662º, Não eliminado / 44567, Gislene Aragão Rodrigues, 5, 2663º, Não eliminado / 46190, Gildeci Ramos Da Silva Vieira, 5, 2664º, Não eliminado / 43324, Carlene Leite De Oliveira, 5, 2665º, Não eliminado / 37280, Patricia Cristiane Cerqueira, 5, 2666º, Não eliminado / 35305, Michele Carvalho Silva, 5, 2667º, Não eliminado / 38606, Magnaldo Silva Santos, 5, 2668º, Não eliminado / 48493, Adeilton Figueredo Barbosa Júnior, 5, 2669º, Não eliminado / 27034, Amarildo Ribeiro Da Silva, 5, 2670º, Não eliminado / 33173, Dayana Oliveira Scoppetta Brito, 5, 2671º, Não eliminado / 46236, Elbert Correia Ferreira, 5, 2672º, Não eliminado / 26369, Vanessa Silva Sobrinha, 5, 2673º, Não eliminado / 42534, Viviane, 5, 2674º, Não eliminado / 50279, Jonas Rocha Freire Júnior, 5, 2675º, Não eliminado / 32935, Lucimary Andrade Farias, 5, 2676º, Não eliminado / 29023, Leucide Gois De Souza, 5, 2677º, Não eliminado / 45265, Juliana Souza Santana, 5, 2678º, Não eliminado / 48882, Nilson Pereira De Araújo, 5, 2679º, Não eliminado / 44718, Wandyr Nascimento Barreto, 5, 2680º, Não eliminado / 48922, Edmilson Pereira Teixeira, 5, 2681º, Não eliminado / 37295, Fernanda Silva Matos, 5, 2682º, Não eliminado / 49295, Tatiane Oliveira Dos Santos Bispo, 5, 2683º, Não eliminado / 44537, Erica Karine Lopes Da Silva, 5, 2684º, Não eliminado / 42365, Charles Chagas Do Nascimento, 5, 2685º, Não eliminado / 33361, Rosineide Santos Lopes, 5, 2686º, Não eliminado / 34037, Luana Anunciação De Souza, 5, 2687º, Não eliminado / 49637, Eunice Santana Santos, 5, 2688º, Não eliminado / 30833, Gilson, 5, 2689º, Não eliminado / 29846, Priscila Barbosa Dos Santos, 5, 2690º, Não eliminado / 26109, Priscilla De Almeida Santos, 5, 2691º, Não eliminado / 50197, Clarice De Jesus Freitas Rodrigues, 5, 2692º, Não eliminado / 31146, Maiana Santos De Freitas Silva, 5, 2693º, Não eliminado / 34862, Gerson Dos Reis Passo, 5, 2694º, Não eliminado / 26613, Andre Pindobeira Costa, 5, 2695º, Não eliminado / 43043, Naira Barboza De Almeida Guimarães, 5, 2696º, Não eliminado / 31885, Kelvim, 5, 2697º, Não eliminado / 31621, Cassia Da Silva Oliveira, 5, 2698º, Não eliminado / 49681, Sidinei Alves Rodrigues, 5, 2699º, Não eliminado / 39657, Marli Carvalho Oliveira, 5, 2700º, Não eliminado / 30412, Leandro Augusto Brandão, 5, 2701º, Não eliminado / 50120, Valdemir Aquino Santos, 5, 2702º, Não eliminado / 37639, Gislane Lima De Araujo, 5, 2703º, Não eliminado / 49798, Liliane Bispo De Jesus, 5, 2704º, Não eliminado / 36141, George Rosario Dos Santos, 5, 2705º, Não eliminado / 28438, Jonathan Silva Dos Santos, 5, 2706º, Não eliminado / 40826, Deivison Da Conceição Gonçalves, 5, 2707º, Não eliminado / 35845, Luana De Brito Henrique, 5, 2708º, Não eliminado / 43848, Renato Luis Pereira Borges, 5, 2709º, Não eliminado / 38688, Conceicao Silva Alexandrino, 5, 2710º, Não eliminado / 48931, Liliana Teles Damasceno, 5, 2711º, Não eliminado / 43846, Arlisson De Jesus Barros, 5, 2712º, Não eliminado / 32138, Paulo De Santana Alves, 5, 2713º, Não eliminado / 28251, Carlos Antônio Muniz Lima, 5, 2714º, Não eliminado / 50185, Ana Cariene Pereira De Amorim, 5, 2715º, Não eliminado / 47430, Claudia Souza Cruz, 5, 2716º, Não eliminado / 31496, Geovana Moura Pereira, 5, 2717º, Não eliminado / 28625, Wellon Nascimento Lopes, 5, 2718º, Não eliminado / 30211, Rosana, 5, 2719º, Não eliminado / 34572, Nilthson Santos Dias, 5, 2720º, Não eliminado / 35892, Jailton Dos Santos Pereira, 5, 2721º, Não eliminado / 33276, Thiago Costa Dos Santos, 5, 2722º, Não eliminado / 42095, Joana Darc Dos Santos Silva, 5, 2723º, Não eliminado / 46213, Gevaldo Ferreira De Jesus, 5, 2724º, Não eliminado / 49299, Tiago José Da Cruz Santos, 5, 2725º, Não eliminado / 39427, Magna Santos De Jesus, 5, 2726º, Não eliminado / 32580, Cyntia Lima Franco De Oliveira, 5, 2727º, Não eliminado / 29010, Tiago Silva Lima, 5, 2728º, Não eliminado / 32598, Liliane Lago Dos Santos, 5, 2729º, Não eliminado / 43314, Juliana, 5, 2730º, Não eliminado / 38134, Priscila Rossi Reimao, 5, 2731º, Não eliminado / 30783, Veronica María De Jesus Pinho, 5, 2732º, Não eliminado / 27255, Adriele Almeida Dos Santos, 5, 2733º, Não eliminado / 48531, Robson Oliveira Sampaio, 5, 2734º, Não eliminado / 49799, Giselle, 5, 2735º, Não eliminado / 27022, Jormam De Oliveira Passos, 5, 2736º, Não eliminado / 32772, Tainara Santos De Jesus, 5, 2737º, Não eliminado / 41504, Dayane, 5, 2738º, Não eliminado / 48936, Ari Carlos Dos Santos Sousa, 5, 2739º, Não eliminado / 38039, Jorgivan De Araujo Oliveira, 5, 2740º, Não eliminado / 32064, Cassia Almeida Reis, 5, 2741º, Não eliminado / 34706, Ana Lu De Jesus Silva, 5, 2742º, Não eliminado / 28943, Maria Antônia Caetano Bonfim, 5, 2743º, Não eliminado / 42937, Magda Leite Souza, 5, 2744º, Não eliminado / 30140, Monica Pereira Da Silva Sampaio, 5, 2745º, Não eliminado / 50304, Thiago Rogerio Dias Ribeiro Ferreira, 5, 2746º, Não eliminado / 48455, Maiere Santana Piabas Nunes, 5, 2747º, Não eliminado / 32627, Adriana De Jesus Marques, 5, 2748º, Não eliminado / 30944, Natalício Santos Souza, 5, 2749º, Não eliminado / 26986, José Deusete Reis Dos Santos, 5, 2750º, Não eliminado / 29893, Joseane Soares Do Nascimento, 5, 2751º, Não eliminado / 34011, Jonatas Souza Medeiros, 5, 2752º, Não eliminado / 40925, Jairo Bahia Dos Santos E Santos, 5, 2753º, Não eliminado / 32594, Wagner Neves Dos Santos, 5, 2754º, Não eliminado / 40505, Lindinalva De Jesus Da Silva, 5, 2755º, Não eliminado / 33646, Raquel De Amorim, 5, 2756º, Não eliminado / 26560, Elane Santana Santos, 5, 2757º, Não eliminado / 49706, Adriana Silva Bispo, 5, 2758º, Não eliminado / 44574, Manuela Santos Marques, 5, 2759º, Não eliminado / 43330, Ailton Lopes De Carvalho, 5, 2760º, Não eliminado / 29507, Verônica Rosa Silva, 5, 2761º, Não eliminado / 42402, Cássia Dos Santos Santos, 5, 2762º, Não eliminado / 30551, Aline Machado Da Silva Cerqueira, 5, 2763º, Não eliminado / 38222, Douglas Mendes Lopes, 5, 2764º, Não eliminado / 33086, Laianne Brito Gama De Souza, 5, 2765º, Não eliminado / 43262, Everton Cerqueira Falcao, 5, 2766º, Não eliminado / 27561, Kaisa Aguiar Costa, 5, 2767º, Não eliminado / 45894, Tamiles Da Silva Santa Quitéria, 5, 2768º, Não eliminado / 32340, Vitor Antônio Armede Ribeiro, 5, 2769º, Não eliminado / 49536, Evandro Dos Santos Pereira Neto, 5, 2770º, Não eliminado / 41245, Daniela De Freitas Cerqueira, 5, 2771º, Não eliminado / 38827, Ricardo Trindade Santos, 5, 2772º, Não eliminado / 44723, Paulo Sérgio Ferreira Dos Santos, 5, 2773º, Não eliminado / 41320, Regiane Costa Dos Santos, 5, 2774º, Não eliminado / 26527, Daniel Leandro Dos Santos ., 5, 2775º, Não eliminado / 32862, Juliana Gomes Conceicao, 5, 2776º, Não eliminado / 30947, Jaqueline Santos De Deus, 5, 2777º, Não eliminado / 32391, Israel Brandao Moraes, 5, 2778º, Não eliminado / 42889, Edileuza Pereira Da Silva, 5, 2779º, Não eliminado / 28551, Mayara Ferreira Da Costa, 5, 2780º, Não eliminado / 38067, Jeane Medeiros Fagundes, 5, 2781º, Não eliminado / 43000, Ana Alice Da Silva Ferreira Anjos, 5, 2782º, Não eliminado / 29632, Max Correia De Souza, 5, 2783º, Não eliminado / 32245, Evanildo De Brito Santos, 5, 2784º, Não eliminado / 38514, Jossiene De Souza Santos Lago, 5, 2785º, Não eliminado / 36756, Silvia Ferreira Onofre Matos De Jesus, 5, 2786º, Não eliminado / 36217, Laisa De Jesus Santos, 5, 2787º, Não eliminado / 42016, Maria Cristina De Jesus Seles, 5, 2788º, Não eliminado / 34840, Ubineide Silva Dos Santos, 5, 2789º, Não eliminado / 41071, Laiane, 5, 2790º, Não eliminado / 39040, Charline Da Conceição Dos Anjos, 5, 2791º, Não eliminado / 32577, Renata Alves, 5, 2792º, Não eliminado / 38297, Ronivaldo Dos Santos Dias, 5, 2793º, Não eliminado / 49238, Paula Emanuela Barbosa De Araujo, 5, 2794º, Não eliminado / 29950, Lilian Cristina De Andrade Carvalho, 5, 2795º, Não eliminado / 42453, Vania Pereira Da Silva, 5, 2796º, Não eliminado / 32887, Udson Monteiro Da Gama, 5, 2797º, Não eliminado / 38457, Laiane Da Silva Sena, 5, 2798º, Não eliminado / 39455, Ana Glória Santos Silva, 5, 2799º, Não eliminado / 34751, David Damasceno Santana, 5, 2800º, Não eliminado / 41377, Amarildo Sousa Da Silva, 5, 2801º, Não eliminado / 30915, Geisa Jesus Coelho Souza, 5, 2802º, Não eliminado / 28840, Josenildes Bastos Dos Santos, 5, 2803º, Não eliminado / 46848, Anderson Jose Da Silva, 5, 2804º, Não eliminado / 28373, Mikelle Da Silva Santos, 5, 2805º, Não eliminado / 30561, Larson Menezes Soares, 5, 2806º, Não eliminado / 32932, Silas Silva Dos Santos Santana, 5, 2807º, Não eliminado / 28164, Vânia Da Silva Santos Lima, 5, 2808º, Não eliminado / 47501, Charles Da Silva Santos, 5, 2809º, Não eliminado / 31657, Cyntia Mayara Silva De Jesus, 5, 2810º, Não eliminado / 40635, Ozinei Gomes Borges, 5, 2811º, Não eliminado / 32211, Juliana Da Silva Oliveira, 5, 2812º, Não eliminado / 49469, Paulo Rafael Dias Da Silva, 5, 2813º, Não eliminado / 40187, Mário Henrique Dos Santos Ferreira, 5, 2814º, Não eliminado / 39629, Jeciane Santos Vieira, 5, 2815º, Não eliminado / 36747, Jaíres De Souza Coelho, 5, 2816º, Não eliminado / 48654, Jefferson Almir Silva Santos, 5, 2817º, Não eliminado / 42568, Silvana Oliveira Cruz Dos Santos, 5, 2818º, Não eliminado / 47794, Joilson Barreto Lima, 5, 2819º, Não eliminado / 34984, Sidney Rego Costa, 5, 2820º, Não eliminado / 35518, Camila Nascimento Santos, 5, 2821º, Não eliminado / 32646, Vanessa Nunes Cerqueira Do Nascimento, 5, 2822º, Não eliminado / 44654, Mayara Santos Gacilin, 5, 2823º, Não eliminado / 46313, Poliana Santos Da Silva, 5, 2824º, Não eliminado / 43251, Naiara Brito Oliveira, 5, 2825º, Não eliminado / 31591, Tamires Santos Teodoro, 5, 2826º, Não eliminado / 33602, Leticia Alves Oliveira, 5, 2827º, Não eliminado / 33216, Ivan Santos De Jesus, 5, 2828º, Não eliminado / 32547, Edmar Silva Santos, 5, 2829º, Não eliminado / 30294, Gabriela Gomes Da Rocha, 5, 2830º, Não eliminado / 32693, Raquel Santos De Matos, 5, 2831º, Não eliminado / 34001, Rafaela Florentina Dos Santoss, 5, 2832º, Não eliminado / 32995, Fabricia De Jesus Dias, 5, 2833º, Não eliminado / 45040, Ivan De Jesus Da Paixão, 5, 2834º, Não eliminado / 38542, Jaqueline Souza Dos Santos, 5, 2835º, Não eliminado / 46013, Marleide De Souza Santos, 5, 2836º, Não eliminado / 49667, Jéssica Conceição Pacheco, 5, 2837º, Não eliminado / 48321, Daiane Marques Silva, 5, 2838º, Não eliminado / 28314, Elizangela Santana Machado, 5, 2839º, Não eliminado / 34143, Juracy Barbosa Do Nascimento Junior, 5, 2840º, Não eliminado / 48380, Leia Francisca De Carvalho, 5, 2841º, Não eliminado / 37635, Leliane Nascimento Santos, 5, 2842º, Não eliminado / 41127, Sérgio Luis Dos Reis, 5, 2843º, Não eliminado / 29355, Manoel Tiago Souza Sacramento, 5, 2844º, Não eliminado / 47836, Tais Pereira De Matos Santana, 5, 2845º, Não eliminado / 39516, Ana Carolina Montezuma Dos Santos, 5, 2846º, Não eliminado / 30626, Marlus Henrique Morais De Miranda, 5, 2847º, Não eliminado / 34975, Renata De Souza Santana, 5, 2848º, Não eliminado / 48539, Romario Lima Do Vale, 5, 2849º, Não eliminado / 36848, Elisandro Da Conceição Hora, 5, 2850º, Não eliminado / 26831, Cleudimar, 5, 2851º, Não eliminado / 41124, Alice Da Silva Aquino, 5, 2852º, Não eliminado / 26794, Murillo Costa Aguiar, 5, 2853º, Não eliminado / 33410, Taise Vasconcelos Batista, 5, 2854º, Não eliminado / 32061, Elton Georgene Santos De Souza, 5, 2855º, Não eliminado / 30591, Iqueru Caiman Lopes Da Silva, 5, 2856º, Não eliminado / 37499, Elaine Santana Dos Santos, 5, 2857º, Não eliminado / 31205, Marcos Vinícius Silva Santos, 5, 2858º, Não eliminado / 29937, Maize, 5, 2859º, Não eliminado / 50209, Douglas Bispo Dos Santos, 5, 2860º, Não eliminado / 40658, Jaiane Garcia Barbosa, 5, 2861º, Não eliminado / 32892, Rafaela Vieira De Santana, 5, 2862º, Não eliminado / 27749, Thais Dos Santos Conceição, 5, 2863º, Não eliminado / 30828, Laise Sales Fernandes, 5, 2864º, Não eliminado / 28364, Camila Simões De Oliveira Carneiro, 5, 2865º, Não eliminado / 26842, Nivia Jaqueline Da Silva Marques, 5, 2866º, Não eliminado / 48941, Yuri Cerqueira Santana, 5, 2867º, Não eliminado / 43834, Mércia Silva Batista, 5, 2868º, Não eliminado / 43319, Graciele Santana Souza, 5, 2869º, Não eliminado / 39411, Hudson Vieira Silva, 5, 2870º, Não eliminado / 49771, Fabiana Oliveira Santos De Castro, 5, 2871º, Não eliminado / 48955, Carla Adrielle Alves Da Cruz De Jesus De Jesus, 5, 2872º, Não eliminado / 45643, Camila Souza Dos Santos, 5, 2873º, Não eliminado / 35992, Rosângela França Lima, 5, 2874º, Não eliminado / 50159, Claudinaldo Marques De Souza, 5, 2875º, Não eliminado / 32691, Sharmon Louis De Carvalho, 5, 2876º, Não eliminado / 42520, José Martins De Brito Ferreira, 5, 2877º, Não eliminado / 41474, Jaqueline De Oliveira Ferreira, 5, 2878º, Não eliminado / 27143, Marcia Melo Dos Santos, 5, 2879º, Não eliminado / 26218, Hermani Teles Maciel, 5, 2880º, Não eliminado / 31802, Flavio Ferreira De Araujo, 5, 2881º, Não eliminado / 46798, Sandrine Messias Dos Santos, 5, 2882º, Não eliminado / 31573, Daiane Sousa Machado, 5, 2883º, Não eliminado / 35020, Raquel Rodrigues Da Silva, 5, 2884º, Não eliminado / 38093, Lidiane Evangelio De Oliveira, 5, 2885º, Não eliminado / 38122, Crisleide Alves Santos, 5, 2886º, Não eliminado / 39428, Elimara Miranda Dos Santos, 5, 2887º, Não eliminado / 46103, Elvis Cleris De Souza, 5, 2888º, Não eliminado / 28250, Neuran Almeida De Sousa, 5, 2889º, Não eliminado / 33583, Jessica Veruska De Jesus Lobo, 5, 2890º, Não eliminado / 31844, Licilene Maria Santana Dos Santos, 5, 2891º, Não eliminado / 27105, Roseli Marcelina De Oliveira Barbosa, 5, 2892º, Não eliminado / 50177, Daniela Sena Da Silva, 5, 2893º, Não eliminado / 42687, Marcelo Santos Souza, 5, 2894º, Não eliminado / 48795, Maurício De Oliveira Da Paixao, 5, 2895º, Não eliminado / 39810, Alisson Silva Santos, 5, 2896º, Não eliminado / 49448, Pollyana Viana, 5, 2897º, Não eliminado / 37067, Marcos Antônio Gonçalves Nunes, 5, 2898º, Não eliminado / 31149, Danilo Dias Cerqueira, 5, 2899º, Não eliminado / 40738, Isabel Cristina Mendes Lima, 5, 2900º, Não eliminado / 42638, Marina Tiele Castro Da Silva, 5, 2901º, Não eliminado / 26222, Maria Fernanda Bispo Santana, 5, 2902º, Não eliminado / 37168, Isabela Freire Santos, 5, 2903º, Não eliminado / 39620, Marcus Santana Monteiro, 5, 2904º, Não eliminado / 41175, Silvia Letícia De Jesus Alves, 5, 2905º, Não eliminado / 41802, Crislaine Souza De Magalhães, 5, 2906º, Não eliminado / 45330, Jildeon Ferreira Do Nascimento, 5, 2907º, Não eliminado / 42336, Thiago Arcanjo Da Vitória, 5, 2908º, Não eliminado / 26376, Larissa Lisboa Neves Rangel, 5, 2909º, Não eliminado / 39784, Edinea De Jesus Souza, 5, 2910º, Não eliminado / 27032, Tarcisio De Almeida Bastos, 5, 2911º, Não eliminado / 29535, Letícia De Oliveira Dos Reis, 5, 2912º, Não eliminado / 49922, Adriana Almeida Amarante, 5, 2913º, Não eliminado / 46071, Tuane Magalhães Da Silva, 5, 2914º, Não eliminado / 33334, Ana Creuza De Jesus Santos, 5, 2915º, Não eliminado / 31492, Simone Aquino Costa, 5, 2916º, Não eliminado / 41809, Ademayara Ferreira Costa Ramos, 5, 2917º, Não eliminado / 33645, Humberto Xavier De Andrade Junior, 5, 2918º, Não eliminado / 42502, Neemias Ribeiro Dos Santos, 5, 2919º, Não eliminado / 28543, Cleciane Pereira Dos Santos, 5, 2920º, Não eliminado / 46147, Adriano Angelim De Aragao, 5, 2921º, Não eliminado / 49853, Magali Rodrigues Dos Santos, 5, 2922º, Não eliminado / 38861, Naiara Santos Da Silva Oliveira, 5, 2923º, Não eliminado / 34504, Cintia Lima Carqueija, 5, 2924º, Não eliminado / 38089, Islan Ozório Nascimento, 5, 2925º, Não eliminado / 27370, Vágner Souza Santos, 5, 2926º, Não eliminado / 36385, Daniela Dos Santos Da Conceição Machado, 5, 2927º, Não eliminado / 36585, Ila Maria Sá Dos Santos, 5, 2928º, Não eliminado / 27640, Luessyo Batista Martins, 5, 2929º, Não eliminado / 32614, Renivaldo Marques Santos, 5, 2930º, Não eliminado / 50084, Abelionario De Sa Almeida, 5, 2931º, Não eliminado / 30327, Najara Alves Calheiros Santos, 5, 2932º, Não eliminado / 32378, Karen Kelen Russi Souza, 5, 2933º, Não eliminado / 49214, Luiz Carlos De Jesus Lopes, 5, 2934º, Não eliminado / 30856, Liviane Nascimento Santos, 5, 2935º, Não eliminado / 44226, Bruno Ricardo Batista Dos Santos, 5, 2936º, Não eliminado / 30076, Elenilson Sousa Santos, 5, 2937º, Não eliminado / 37568, Naiane Silva De Jesus, 5, 2938º, Não eliminado / 41797, Pedro Henrique Silva Santos, 5, 2939º, Não eliminado / 37550, Cleonice Mota De Souza Bastos, 5, 2940º, Não eliminado / 30107, Leandro Dos Santos Moura, 5, 2941º, Não eliminado / 41134, Fernanda Carvalho Rabelo Sampaio, 5, 2942º, Não eliminado / 26084, Marcos Correia Dos Santos, 5, 2943º, Não eliminado / 40522, Nadjane Silva De Assis, 5, 2944º, Não eliminado / 41364, Edmar Gonçalves De Oliveira, 5, 2945º, Não eliminado / 25936, Everson Nascimento Pereira, 5, 2946º, Não eliminado / 28514, Rafael Martins De Oliveira, 5, 2947º, Não eliminado / 35713, Daniela Souza Dos Santos, 5, 2948º, Não eliminado / 40192, Talita Queiroz Gomes, 5, 2949º, Não eliminado / 46285, Glaucia Souza Valenca, 5, 2950º, Não eliminado / 43826, Luiz Deivison, 5, 2951º, Não eliminado / 30964, Wildson Cavalcante Lima, 5, 2952º, Não eliminado / 38234, Wellington, 5, 2953º, Não eliminado / 29570, Amanda Ferreira De Oliveira, 5, 2954º, Não eliminado / 38654, Diego Reis Dos Santos, 5, 2955º, Não eliminado / 28225, Naiara Conceição Azevedo Dos Santos, 5, 2956º, Não eliminado / 42144, Jornan Teixeira Silva, 5, 2957º, Não eliminado / 29913, Elton Souza De Assis, 5, 2958º, Não eliminado / 28283, Thais Santos Gonçalves, 5, 2959º, Não eliminado / 49272, Ana Paula Silva Dos Santos, 5, 2960º, Não eliminado / 30347, Mariana Adriano Rios, 5, 2961º, Não eliminado / 49561, Erica Da Conceição Silva, 5, 2962º, Não eliminado / 32706, André Felipe Da Silva Sampaio Matos, 5, 2963º, Não eliminado / 46187, Rogerio Dos Santos Cardoso, 5, 2964º, Não eliminado / 27181, Dhiônata Maykon Pires Azevêdo, 5, 2965º, Não eliminado / 33877, Laís De Jesus Souza, 5, 2966º, Não eliminado / 48703, Ericksnando Da Silva Santos, 5, 2967º, Não eliminado / 31741, Cristiano De Freitas Costa, 5, 2968º, Não eliminado / 45059, Angelica Nascimento Rocha, 5, 2969º, Não eliminado / 32488, Nelson Moraes Avelino, 5, 2970º, Não eliminado / 32957, Jeroan Ismael Florisvaldo Pereira, 5, 2971º, Não eliminado / 34927, Jiceli Batista Teles, 5, 2972º, Não eliminado / 35159, Maria Jaise Ferreira Torres, 5, 2973º, Não eliminado / 47098, Carolina Santos Barbosa, 5, 2974º, Não eliminado / 28398, Kelliane Ramos Da Silva, 5, 2975º, Não eliminado / 37969, Marcela Brandão De Souza, 5, 2976º, Não eliminado / 49297, Mila Célia Santos De Jesus, 5, 2977º, Não eliminado / 47073, Renata Nascimento Ataide, 5, 2978º, Não eliminado / 44159, Andressa Silva Paiva, 5, 2979º, Não eliminado / 33539, Carlos Eduardo De Jesus Carvalho, 5, 2980º, Não eliminado / 36437, Andrea Alves Da Silva, 5, 2981º, Não eliminado / 37014, Douglas Dos Santos Souza, 5, 2982º, Não eliminado / 27129, Juliana Pereira Azevedo, 5, 2983º, Não eliminado / 46618, Jamiile Santos De Jesu, 5, 2984º, Não eliminado / 33699, Lucineide Santana Silva, 5, 2985º, Não eliminado / 26169, Paloma De Almeida Dias, 5, 2986º, Não eliminado / 31358, Marcilene Couto Santos, 5, 2987º, Não eliminado / 34839, Nadja De Jesus Santos, 5, 2988º, Não eliminado / 50161, Isnadia De Aragão Oliveira Medeiros, 5, 2989º, Não eliminado / 37610, Adriana Alves De Jesus, 5, 2990º, Não eliminado / 36021, Mariana Silva Dos Santos, 5, 2991º, Não eliminado / 31222, Suelen Louise Oliveira Da Silva Lefundes, 5, 2992º, Não eliminado / 27870, Maeve Macedo Santos, 5, 2993º, Não eliminado / 32096, Elielma Santana De Jesus, 5, 2994º, Não eliminado / 37853, Daiane Santos Da Silva, 5, 2995º, Não eliminado / 47999, Rafael Souza Da Silva, 5, 2996º, Não eliminado / 33405, Jose Aparecido Antonio Dos Santos, 5, 2997º, Não eliminado / 40783, Veronica Cruz Barros, 5, 2998º, Não eliminado / 31404, Ivone Cardoso Silva, 5, 2999º, Não eliminado / 36065, Railson De Carvalho Santos, 5, 3000º, Não eliminado / 26234, Eridian, 5, 3001º, Não eliminado / 41488, Ayla Fernandes Arapiraca Dos Santos, 5, 3002º, Não eliminado / 39372, Ellen Carolina Da Silva Gondim, 5, 3003º, Não eliminado / 33029, Maria Jose De Oliveira, 5, 3004º, Não eliminado / 27623, Aguimael Pereira Nunes, 5, 3005º, Não eliminado / 49872, Cleriston Dos Santos Nascimento, 5, 3006º, Não eliminado / 41829, Edielson Almeida Do Nascimento, 5, 3007º, Não eliminado / 41353, Andreia Rosário Lima Conceicao, 5, 3008º, Não eliminado / 50091, Crislania De Jesus Santos, 5, 3009º, Não eliminado / 28462, Andrei Santos Dos Anjos, 5, 3010º, Não eliminado / 32959, Junio César Nunes Burgues, 5, 3011º, Não eliminado / 46946, Ana Bárbara De Souza Ribeiro, 5, 3012º, Não eliminado / 30287, Elane Você Santos, 5, 3013º, Não eliminado / 42107, Luana Michele Bartolomeu Miranda, 5, 3014º, Não eliminado / 26569, Jardene Francisca De Souza, 5, 3015º, Não eliminado / 32481, Keila De Jesus Ramos Nunes, 5, 3016º, Não eliminado / 46465, Thais Luiza Guedes, 5, 3017º, Não eliminado / 30941, Tays Alves Santos, 5, 3018º, Não eliminado / 44236, Joseane Paixão Góes Ribeiro, 5, 3019º, Não eliminado / 45961, Glaucio Ferreira Damasceno De Lima, 5, 3020º, Não eliminado / 43818, Zilma, 5, 3021º, Não eliminado / 35145, Francielly Santos Souza, 5, 3022º, Não eliminado / 34828, Claudionete Soares Jardim, 5, 3023º, Não eliminado / 29528, Adriane Maria De Jesus, 5, 3024º, Não eliminado / 28563, Geovane Martins De Souza Dourado, 5, 3025º, Não eliminado / 42048, Dianine De Oliveira Farias, 5, 3026º, Não eliminado / 50150, Leide Dafiny Santos Nunes, 5, 3027º, Não eliminado / 48367, Erica Dos Santos Santana, 5, 3028º, Não eliminado / 32039, Jilvan Francisco De Araújo Dos Anjos, 5, 3029º, Não eliminado / 29878, Odarlane Dias De Oliveira Silva, 5, 3030º, Não eliminado / 41111, Paulo Alberto Cerqueira Adorno, 5, 3031º, Não eliminado / 50076, Gilian Lima Dos Santos, 5, 3032º, Não eliminado / 37654, Fabiana, 5, 3033º, Não eliminado / 34220, Erick Everton Da Hora Oliveira, 5, 3034º, Não eliminado / 47114, Jose Carlos Ferreira Gramosa Junior, 5, 3035º, Não eliminado / 32342, Felipe Santana Monteiro, 5, 3036º, Não eliminado / 42092, Silas Dos Santos Silva, 5, 3037º, Não eliminado / 49485, Geisa, 5, 3038º, Não eliminado / 45621, Daiane De Souza Almeida, 5, 3039º, Não eliminado / 29120, Íris Carolinne Santos Bezerra Rodrigues, 5, 3040º, Não eliminado / 36796, Zinga Dos Santos Da Silva, 5, 3041º, Não eliminado / 44933, Nailma Santana Barbosa, 5, 3042º, Não eliminado / 45635, Gerson Dos Santos De Jesus, 5, 3043º, Não eliminado / 36572, Claudio Antonio De Sousa Roza Junior, 5, 3044º, Não eliminado / 31638, Diego Santana Dos Santos, 5, 3045º, Não eliminado / 35370, Tainah Silva Santos, 5, 3046º, Não eliminado / 37769, Marcelo Dias Santos Junior, 5, 3047º, Não eliminado / 31566, Tasla Lorena Mendes Da, 5, 3048º, Não eliminado / 29197, Taciane, 5, 3049º, Não eliminado / 26481, Tatiany Dos Santos Alves Pires, 5, 3050º, Não eliminado / 50374, Leovitor Queiroz Nunes Ribeiro Duarte, 5, 3051º, Não eliminado / 43812, Ana Paula Da Silva Dos Santos, 5, 3052º, Não eliminado / 44038, Franklin Mendes Ribeio, 5, 3053º, Não eliminado / 45987, Jardina Santos Andrade, 5, 3054º, Não eliminado / 50364, Cleisson Pereira Dos Santos Oliveira, 5, 3055º, Não eliminado / 34985, Luiz De Souza Carvalho Júnior, 5, 3056º, Não eliminado / 38126, Iasmim Lisboa Sinfrônio, 5, 3057º, Não eliminado / 46483, Daniele Silva De Jesus, 5, 3058º, Não eliminado / 29708, Wesley Da Silva Farias, 5, 3059º, Não eliminado / 30259, Sidnei Dos Santos Silva, 5, 3060º, Não eliminado / 28954, Milla Caroline Conceição De Souza, 5, 3061º, Não eliminado / 41411, Isaias Lima Ozorio Dos Santos, 5, 3062º, Não eliminado / 48826, Rodrigo Santos De Jesus, 5, 3063º, Não eliminado / 39770, Taiana Da Silva Rodrigues, 5, 3064º, Não eliminado / 45841, Taís Gonçalves Moreira Magalhães, 5, 3065º, Não eliminado / 31997, Bruna Lais Lima, 5, 3066º, Não eliminado / 48469, Jaciene, 5, 3067º, Não eliminado / 35287, Bianca Luane Lima Rosa, 5, 3068º, Não eliminado / 35552, Sonia Da Silva Santos, 5, 3069º, Não eliminado / 48357, Gustavo Maciel Dos Santos Silva, 5, 3070º, Não eliminado / 27961, Rosana De Almeida Bispo, 5, 3071º, Não eliminado / 28629, Gleidiane Gomes, 5, 3072º, Não eliminado / 31001, Valesca, 5, 3073º, Não eliminado / 29388, Joelma, 5, 3074º, Não eliminado / 50236, Nadijane Santos Santana, 5, 3075º, Não eliminado / 47445, Wesley Ian Da Silva Santos, 5, 3076º, Não eliminado / 44409, Lucas Jesus Dos Santos, 5, 3077º, Não eliminado / 47479, Luis Da Silva Novais, 5, 3078º, Não eliminado / 29523, Debora Gomes Amorim, 5, 3079º, Não eliminado / 47921, Naiara Santos Reis, 5, 3080º, Não eliminado / 33003, Larissa Pereira Oliveira, 5, 3081º, Não eliminado / 30201, Erik Manoel Dos Santos, 5, 3082º, Não eliminado / 35731, Isabela Pacheco Moreira De Jesus, 5, 3083º, Não eliminado / 49242, Caroline Putumuju Da Silva, 5, 3084º, Não eliminado / 46267, Cleiton Pereira Do Carmo, 5, 3085º, Não eliminado / 34977, Tamires Da Rocha Teixeira, 5, 3086º, Não eliminado / 49801, Letícia Vieira De Andrade Bezerra, 5, 3087º, Não eliminado / 43417, Elionei De Jesus Santos, 5, 3088º, Não eliminado / 48194, Antonia Paula Conceição De Jesus, 5, 3089º, Não eliminado / 49943, Carine Santos Souza, 5, 3090º, Não eliminado / 34660, Maria Grassiele Pereira Santos, 5, 3091º, Não eliminado / 39649, Fernando Antonio Santos Silva Júnior, 5, 3092º, Não eliminado / 29498, David, 5, 3093º, Não eliminado / 26279, Laís Goes Adan, 5, 3094º, Não eliminado / 35290, Márjore Das Dores Santos, 5, 3095º, Não eliminado / 39142, Ismael Dos Santos, 5, 3096º, Não eliminado / 49040, Josiane Silva De Carvalho, 5, 3097º, Não eliminado / 30240, Sthefane, 5, 3098º, Não eliminado / 32736, Kethelinn Larissa Sousa Silva, 5, 3099º, Não eliminado / 30221, Ronald Lira Fiel, 5, 3100º, Não eliminado / 33151, Jedson Cruz Dos Santos, 5, 3101º, Não eliminado / 44229, Hélio Ferreira Dos Santos, 5, 3102º, Não eliminado / 45421, Mirele Dantas Cardozo, 5, 3103º, Não eliminado / 46143, Rafael Dultra Silva, 5, 3104º, Não eliminado / 49280, Nicoli Oliveira De Souza, 5, 3105º, Não eliminado / 46748, Tatiane Da Hora De Jesus, 5, 3106º, Não eliminado / 36885, Deise Santana Dos Santos, 5, 3107º, Não eliminado / 44301, Amanda Franca Dos Santos, 5, 3108º, Não eliminado / 47552, Tiago Lopes Coelho Vieira, 5, 3109º, Não eliminado / 32676, Andreza, 5, 3110º, Não eliminado / 49288, Kaique Barreto Brandão, 5, 3111º, Não eliminado / 40779, Leidiane Almeida De Souza, 5, 3112º, Não eliminado / 38007, Dener Santos Da Cruz, 5, 3113º, Não eliminado / 47095, Tamyles Santos Alves Dias, 5, 3114º, Não eliminado / 30277, Carla Santana Dos Santos, 5, 3115º, Não eliminado / 31308, Railton Batista Monteiro Da Cruz, 5, 3116º, Não eliminado / 31668, Lorrane Bernardes Araújo, 5, 3117º, Não eliminado / 43307, Carlos Alberto Santos Junior, 5, 3118º, Não eliminado / 49620, Douglas Mario Da Silva’, 5, 3119º, Não eliminado / 49880, Halana Dos Santos Alves, 5, 3120º, Não eliminado / 29022, Luis Filipe Gomes De Andrade, 5, 3121º, Não eliminado / 32233, Keityllan Caroline Da Costa Santana, 5, 3122º, Não eliminado / 31386, Alessandro Santos Rodrigues, 5, 3123º, Não eliminado / 45454, Patrik Moreira Baía, 5, 3124º, Não eliminado / 36930, Gisele Menezes Dos Santos, 5, 3125º, Não eliminado / 49071, Adriane Silva Nascimento, 5, 3126º, Não eliminado / 31876, Tatiane Vaz Da Silva, 5, 3127º, Não eliminado / 31960, Leonardo Nunes De Carvalho Mastrillo, 5, 3128º, Não eliminado / 43381, Carine Santana Souza, 5, 3129º, Não eliminado / 31906, Andria Rafaela Alves Santos, 5, 3130º, Não eliminado / 30301, Juliano, 5, 3131º, Não eliminado / 29095, Raisa Lima Da Silva, 5, 3132º, Não eliminado / 36992, Joás Da Silva Barbosa, 5, 3133º, Não eliminado / 47124, Dedora, 5, 3134º, Não eliminado / 39340, Bruno Leon Andrade Moreira, 5, 3135º, Não eliminado / 35553, Maiara De Souza Carvalho, 5, 3136º, Não eliminado / 32759, Jamerson Dos Santos Silva, 5, 3137º, Não eliminado / 43776, Charles De Souza Nascimento, 5, 3138º, Não eliminado / 47041, Daniele, 5, 3139º, Não eliminado / 40264, Ana Flavia Barros Pereira, 5, 3140º, Não eliminado / 46679, Lislley Raany Dos Santos Fogaça, 5, 3141º, Não eliminado / 49394, Cristiane, 5, 3142º, Não eliminado / 46910, Antonio Janderson Santos Almeida, 5, 3143º, Não eliminado / 28914, Thais Brito Dos Anjos Costa, 5, 3144º, Não eliminado / 41738, Antonio, 5, 3145º, Não eliminado / 30600, Andre Luiz Santana Santos, 5, 3146º, Não eliminado / 30931, Lucas Henrique Lemos Da Silva, 5, 3147º, Não eliminado / 36142, Diego Bispo De Souza, 5, 3148º, Não eliminado / 50089, Joicy Kelly Cordeiro Santana, 5, 3149º, Não eliminado / 41154, Caroline Da Silva Amorim Santana, 5, 3150º, Não eliminado / 40212, Girlan Dos Santos Ribeiro, 5, 3151º, Não eliminado / 43434, Silmara Gomes Da Silva, 5, 3152º, Não eliminado / 40486, Jasmin, 5, 3153º, Não eliminado / 30517, Lucas Santos Silva, 5, 3154º, Não eliminado / 50117, Thainá Alves De Brito Ferreira Santos, 5, 3155º, Não eliminado / 28534, Osvaldo Raimundo Da Conceicao Junior, 5, 3156º, Não eliminado / 31479, Romidia Correia Fortunato, 5, 3157º, Não eliminado / 31148, Mara Nunes Dos Santos, 5, 3158º, Não eliminado / 34391, Rayane Kelle Silva Dos Santos, 5, 3159º, Não eliminado / 37549, Uilma Alves De Santana, 5, 3160º, Não eliminado / 27415, Itajai Dos Santos Lima, 5, 3161º, Não eliminado / 49792, Joice Anunciação Dos Santos, 5, 3162º, Não eliminado / 45462, Giovanni Andrade Dos Santos, 5, 3163º, Não eliminado / 39007, Mauricio, 5, 3164º, Não eliminado / 33979, Danilo Carneiro Da Silva, 5, 3165º, Não eliminado / 37327, Tiago Sampaio Conceiçao, 5, 3166º, Não eliminado / 41196, Aline, 5, 3167º, Não eliminado / 36429, Roberico De Almeida Souza, 5, 3168º, Não eliminado / 30246, Rodrigo Gomes Costa, 5, 3169º, Não eliminado / 32376, Haira Conceicao Da Silva, 5, 3170º, Não eliminado / 34131, Elivan Santos De Jesus, 5, 3171º, Não eliminado / 31884, Ianca Barbosa Da Silva, 5, 3172º, Não eliminado / 35121, Rebeca Nunes Dos Santos, 5, 3173º, Não eliminado / 37380, Joilma Dos Santos Conceição, 5, 3174º, Não eliminado / 47340, João Júnio Nô Dos Santos Oliveira, 5, 3175º, Não eliminado / 40705, Marcos Araújo De Albuquerque, 5, 3176º, Não eliminado / 50085, Taene Dos Santos Oliveira Nascimento, 5, 3177º, Não eliminado / 26249, Joslaine Conceição Dos Santos, 5, 3178º, Não eliminado / 27932, Ericles Dos Santos Bezerra, 5, 3179º, Não eliminado / 47582, Gláucio Santana Dantas, 5, 3180º, Não eliminado / 33773, Luan Thallyson Dos Santos De Araújo, 5, 3181º, Não eliminado / 26524, Manoel Da Silva Costa, 5, 3182º, Não eliminado / 35055, Laise Souza Da Conceição, 5, 3183º, Não eliminado / 42182, Danilo Dos Santos Silva, 5, 3184º, Não eliminado / 39639, Wesley, 5, 3185º, Não eliminado / 41877, Adrielly Santos Beato, 5, 3186º, Não eliminado / 34859, Tailane Gonçalves Moreira, 5, 3187º, Não eliminado / 31237, Ana Carolina Dos Santos Martins, 5, 3188º, Não eliminado / 28452, Maurício Cruz Da Silva, 5, 3189º, Não eliminado / 49140, Sérgio Gabriel Miranda Santos Da Silva, 5, 3190º, Não eliminado / 34666, Eliene Ribeiro Silva, 5, 3191º, Não eliminado / 48556, Priscila Conceição Costa, 5, 3192º, Não eliminado / 43975, Daniela Ribeiro Da Cruz Veloso Marques, 5, 3193º, Não eliminado / 40564, Leticia De Jesus Dos Santos, 5, 3194º, Não eliminado / 38418, Uéslei Rocha Cardoso, 5, 3195º, Não eliminado / 32167, Victor Hugo Santos Souza, 5, 3196º, Não eliminado / 30716, Isac Carvalho De Souza, 5, 3197º, Não eliminado / 44041, Maiane Silva Santos, 5, 3198º, Não eliminado / 44182, Laiane Fernandes Dos Santos, 5, 3199º, Não eliminado / 39733, Bruna Micaelly Matos Ribeiro, 5, 3200º, Não eliminado / 38349, Renata Da Cruz, 5, 3201º, Não eliminado / 45419, Daniela Da Conceição Gomes, 5, 3202º, Não eliminado / 42744, Tailane Nunes Santana, 5, 3203º, Não eliminado / 26655, Yuri Da Paixão Sampaio, 5, 3204º, Não eliminado / 41644, Jefferson Carvalho Gomes, 5, 3205º, Não eliminado / 34430, Giselle Silva Do Nascimento, 5, 3206º, Não eliminado / 36035, Priscila Chagas De Jesus, 5, 3207º, Não eliminado / 48961, Gabriel Muniz De Freitas, 5, 3208º, Não eliminado / 33399, Matheus Vinicius Borges Nascimento, 5, 3209º, Não eliminado / 33719, Paloma Cristina Da Silva Moreira, 5, 3210º, Não eliminado / 30210, Vinícius Silva Macedo, 5, 3211º, Não eliminado / 49345, Hilton Lima Dos Santos Junior, 5, 3212º, Não eliminado / 31489, Fábio Carvalho De Souza Júnior, 5, 3213º, Não eliminado / 34791, Luan Christian Da Silva, 5, 3214º, Não eliminado / 36773, Késsia Kerollayne Bastos Ribeiro, 5, 3215º, Não eliminado / 39637, Mirlene Nascimento De Jesus Oliveira, 5, 3216º, Não eliminado / 32641, Rosenaide Maia De Oliveira, 5, 3217º, Não eliminado / 37831, Jackson Conceição De Jesus, 5, 3218º, Não eliminado / 27149, Luis Eduardo Carvalho Santana, 5, 3219º, Não eliminado / 32133, Raielle, 5, 3220º, Não eliminado / 45692, Egnaldo Menezes Dos Passos Junior, 5, 3221º, Não eliminado / 30462, Rychard Soares De Jesus, 5, 3222º, Não eliminado / 36056, Viviane Santos De Oliveira, 5, 3223º, Não eliminado / 26748, Williane Santos Do Nascimento, 5, 3224º, Não eliminado / 30693, Maria José Derlania De Aquino Santos, 5, 3225º, Não eliminado / 31875, Iasmim Oliveira Barreto Almeida, 5, 3226º, Não eliminado / 42650, Igor Nascimento Chagas, 5, 3227º, Não eliminado / 42875, Saulo Marco Costa Pereira, 5, 3228º, Não eliminado / 27872, Eliseu De Jesus Dos Santos Matos, 5, 3229º, Não eliminado / 42408, Jeferson Almeida Santos, 5, 3230º, Não eliminado / 29517, Italo Reis Mascarenhas, 5, 3231º, Não eliminado / 41257, Allan Assis Gonzaga Dos Santos, 5, 3232º, Não eliminado / 36663, Nailta Jesus Dos Santos, 5, 3233º, Não eliminado / 40967, Veronica, 5, 3234º, Não eliminado / 32617, Rafael Oliveira Dos Santos, 5, 3235º, Não eliminado / 41534, Thainá Martins De Mendonça, 5, 3236º, Não eliminado / 37851, Sandro Da Silva Soares Junior, 5, 3237º, Não eliminado / 36928, Larissa Reis Dantas, 5, 3238º, Não eliminado / 26256, Gleiciele Lima Silva, 5, 3239º, Não eliminado / 31974, Nicole Ferreira De Jesus, 5, 3240º, Não eliminado / 28482, Karolayne Moura Rameiro, 5, 3241º, Não eliminado / 35942, Marize Bispo Ramos, 5, 3242º, Não eliminado / 48486, Darlan, 5, 3243º, Não eliminado / 26853, Gean, 5, 3244º, Não eliminado / 47991, Arllyson Pereira Rodrigues, 5, 3245º, Não eliminado / 26601, Erica Raylane Oliveira Carvalho Fagundes, 5, 3246º, Não eliminado / 27500, Cibele, 5, 3247º, Não eliminado / 49159, Orlando Andrade Lisboa, 5, 3248º, Não eliminado / 26426, Larissa Rocha Souza, 5, 3249º, Não eliminado / 32076, Ismael Jonatas De Jesus Santana Boaventura, 5, 3250º, Não eliminado / 29842, Antonio Benevides Neto, 5, 3251º, Não eliminado / 33468, Madiana Dos Santos Trindade, 5, 3252º, Não eliminado / 37388, Alexissandro De Souza Carvalho, 5, 3253º, Não eliminado / 33304, Mariana Santos Pereira, 5, 3254º, Não eliminado / 26800, Luciano Pereira Da Silva Oliveira, 5, 3255º, Não eliminado / 43723, Maurício Nedson Almeida De Jesus Da Silva, 5, 3256º, Não eliminado / 34803, Juciane Dos Santos Lima, 5, 3257º, Não eliminado / 33786, Iran Oliveira Santos, 5, 3258º, Não eliminado / 26059, Daniela Conceição Santos De Souza, 5, 3259º, Não eliminado / 43029, Queila Deodato Felix, 5, 3260º, Não eliminado / 26405, Fernanda, 5, 3261º, Não eliminado / 39571, Alberto Cersar Dos Reis, 5, 3262º, Não eliminado / 26289, Wendell De Jesus Seixas, 5, 3263º, Não eliminado / 46621, Ianca Da Silva Vitória, 5, 3264º, Não eliminado / 44592, Kamila Kelly Santos Da Silva Carvalho, 5, 3265º, Não eliminado / 26784, Iasmim Rios Macêdo, 5, 3266º, Não eliminado / 49171, Jamile Dos Santos Oliveira, 5, 3267º, Não eliminado / 48412, Jaqueline Machado Da Silva, 5, 3268º, Não eliminado / 44329, Clebison Azevedo Pereira, 5, 3269º, Não eliminado / 48167, Sued De Jesus Cruz, 5, 3270º, Não eliminado / 38079, Rafael Ferreira Da Conceição, 5, 3271º, Não eliminado / 36570, Meybson Da Silva Pereira, 5, 3272º, Não eliminado / 38598, Flavia Silva Santana, 5, 3273º, Não eliminado / 44576, Jaqueline Rocha Lima Da Silva, 5, 3274º, Não eliminado / 40917, Cynthia Santos De Oliveira, 5, 3275º, Não eliminado / 37042, Vanessa Silva Sousa, 5, 3276º, Não eliminado / 37605, Bruna Da Conceição De Jesus, 5, 3277º, Não eliminado / 42312, Sintia Rocha De Oliveira, 5, 3278º, Não eliminado / 48849, Alesson De Jesus Bispo, 5, 3279º, Não eliminado / 29710, Jackson De Souza Da Silva, 5, 3280º, Não eliminado / 45625, Alana Santos De Jesus, 5, 3281º, Não eliminado / 42562, Everton Santos Lima, 5, 3282º, Não eliminado / 50028, Francielle Fiore Lima, 5, 3283º, Não eliminado / 48248, Alisson Cerqueira Santos, 5, 3284º, Não eliminado / 30008, Vitória Ferreira Da Conceição, 5, 3285º, Não eliminado / 31924, Janilia Pereira Dos Santos, 5, 3286º, Não eliminado / 42495, Natalia Fantinel Bittencourt Dos Santos, 5, 3287º, Não eliminado / 30393, Bianca Cerqueira Feitoza, 5, 3288º, Não eliminado / 44036, Carlos Wallace Brito Santos, 5, 3289º, Não eliminado / 30363, Daniel Aaron Barouh Nunes, 5, 3290º, Não eliminado / 48369, Deusinei, 5, 3291º, Não eliminado / 39218, Ewerton Yuri Sousa Santos, 5, 3292º, Não eliminado / 33582, Marco Paulo Santos De Jesus, 5, 3293º, Não eliminado / 31991, Amanda Caroline Santos De Oliveira, 5, 3294º, Não eliminado / 34109, Yuri Da Cruz Jesus França, 5, 3295º, Não eliminado / 34326, Robson Alves Das Neves Junior, 5, 3296º, Não eliminado / 46608, Letícia Batista Da Conceição, 5, 3297º, Não eliminado / 31980, Gisely Dos Santos Ferreira, 5, 3298º, Não eliminado / 48572, Tauane, 5, 3299º, Não eliminado / 42090, Jesana Silva Ribeiro Nascimento, 5, 3300º, Não eliminado / 40985, Débora Cristina Nascimento Duarte, 5, 3301º, Não eliminado / 34753, Andressa Da Silva De Jesus, 5, 3302º, Não eliminado / 50466, Camila Dos Santos Pereira, 5, 3303º, Não eliminado / 27659, Lucas Da Silva Martins, 5, 3304º, Não eliminado / 41273, Elizandra Alves Do Carmo, 5, 3305º, Não eliminado / 37836, Milena Carvalho Ferreira, 5, 3306º, Não eliminado / 26709, Kauane Pinheiro, 5, 3307º, Não eliminado / 41177, Caroline Bonifácio, 5, 3308º, Não eliminado / 31312, Ariadson Silva Vieira, 5, 3309º, Não eliminado / 47687, Daniela Santos Silva, 5, 3310º, Não eliminado / 37461, Aine Carla De Santana Santos, 5, 3311º, Não eliminado / 34129, Débora Barbosa De Santana Reis Santos, 5, 3312º, Não eliminado / 39706, Vanessa Dórea De Souza, 5, 3313º, Não eliminado / 44064, Tailane Barreto Cruz Chalegre, 5, 3314º, Não eliminado / 48306, Ingrid Sabrina Da Silva Ribeiro, 5, 3315º, Não eliminado / 44879, Vinicius Henrique Pereira Da Silva, 5, 3316º, Não eliminado / 37566, Michele Nascimento De Souza, 5, 3317º, Não eliminado / 32336, Maria Naíza De Souza Gama, 5, 3318º, Não eliminado / 47580, Gilvanir Paixao Mesquita Torquato, 5, 3319º, Não eliminado / 34332, Edilene Dos Santos Neves, 5, 3320º, Não eliminado / 32439, Luan Patrick Moraes Santos, 5, 3321º, Não eliminado / 29111, Rodrigo Soares Santos, 5, 3322º, Não eliminado / 37281, Jéssica Dos Santos, 5, 3323º, Não eliminado / 32423, Yuri Silva Wokaman, 5, 3324º, Não eliminado / 31952, Carina Do Nascimento Lopes, 5, 3325º, Não eliminado / 27558, Edilberto Matheus Castro De Azevedo, 5, 3326º, Não eliminado / 49892, Wesley Dias De Paula, 5, 3327º, Não eliminado / 37355, Stephanie Costa Da Silva, 5, 3328º, Não eliminado / 28440, Mhagda Feoitosa Lima, 5, 3329º, Não eliminado / 28775, Cicero Pereira Da Silva, 5, 3330º, Não eliminado / 45343, Fernanda Damasceno Da Silva, 5, 3331º, Não eliminado / 29668, Vitória Thaíse De Andrade Pimentel, 5, 3332º, Não eliminado / 34341, Carlos De Araújo Santos, 5, 3333º, Não eliminado / 26445, Gildo Pereira Ferreira, 5, 3334º, Não eliminado / 44297, Victor Santos Santa Rosa, 5, 3335º, Não eliminado / 27102, Gabriela Santos Ribeiro, 5, 3336º, Não eliminado / 33604, Mariana Souza De Oliveira, 5, 3337º, Não eliminado / 49133, Uriel Oliveira Nascimento, 5, 3338º, Não eliminado / 31211, Mateus Bispo Santos, 5, 3339º, Não eliminado / 39139, Cristiano Da Silva Pinheiro, 5, 3340º, Não eliminado / 29958, Jadson Andrade De Oliveira, 5, 3341º, Não eliminado / 50225, Tiago Sousa Da Silva, 5, 3342º, Não eliminado / 29212, Paloma Nascimento Santana, 5, 3343º, Não eliminado / 28071, Alison Luz Silva, 5, 3344º, Não eliminado / 34386, Gleisiane Pereira De Jesus, 5, 3345º, Não eliminado / 48748, Jucilea Soares Oliveira, 5, 3346º, Não eliminado / 37898, Gabriel Silva Soares Oliveira, 5, 3347º, Não eliminado / 49527, Alaiz Silva Dos Santos, 5, 3348º, Não eliminado / 41007, Kennedy Soares Rodrigues, 5, 3349º, Não eliminado / 30384, Joiciane Moreira Ventura Da Silva, 5, 3350º, Não eliminado / 29998, Laís Nunes Do Carmo, 5, 3351º, Não eliminado / 49487, Linda Ines Souza Dos Santos, 5, 3352º, Não eliminado / 30471, Estephane Santiago Silva, 5, 3353º, Não eliminado / 39175, Brenda, 5, 3354º, Não eliminado / 37342, Wendel Henrique Conceição Gomes França, 5, 3355º, Não eliminado / 36759, Carla Michele Souza Santos, 5, 3356º, Não eliminado / 35478, Milena Silva Borges, 5, 3357º, Não eliminado / 27908, Jainara Sampaio, 5, 3358º, Não eliminado / 34920, Marcos Vinicius De Castro Carvalho, 5, 3359º, Não eliminado / 31390, Renan Santos Taboza Dos Santos, 5, 3360º, Não eliminado / 32552, Lucas Oliveira Sodre, 5, 3361º, Não eliminado / 35608, Aline De Jesus Rozario, 5, 3362º, Não eliminado / 36780, Magda Nascimento De Andrade, 5, 3363º, Não eliminado / 40296, João Vinícius Santos De Oliveira, 5, 3364º, Não eliminado / 29221, Marcos Venício Dos Santos Moreira, 5, 3365º, Não eliminado / 35939, Claudia, 5, 3366º, Não eliminado / 30570, Thayna Cerqueira De Souza, 5, 3367º, Não eliminado / 30493, Matheus Henrique Dos Santos Silva, 5, 3368º, Não eliminado / 45791, Tarcio Felipe De Lima Brito, 5, 3369º, Não eliminado / 34015, Luciana Anunciação Almeida, 5, 3370º, Não eliminado / 31525, Sthephanie Da Conceição Silva Santos, 5, 3371º, Não eliminado / 34671, Clodiogenes De Lima Gabino, 5, 3372º, Não eliminado / 44284, Taiana Santana Santa Rosa, 5, 3373º, Não eliminado / 42918, Gabriela, 5, 3374º, Não eliminado / 45978, Beatriz Pereira Da Cruz Maia, 5, 3375º, Não eliminado / 49897, William Emerson Mascarenhas Guimaraes, 5, 3376º, Não eliminado / 28665, Iury Ferreira Da Silva, 5, 3377º, Não eliminado / 40593, Mateus Ferreira De Oliveira, 5, 3378º, Não eliminado / 45369, Vanessa Gramosa, 5, 3379º, Não eliminado / 39182, Tainá Dos Santos Diogo, 5, 3380º, Não eliminado / 41593, Gabriela Neves Vieira Da Silva, 5, 3381º, Não eliminado / 50151, Daniel Victor Santos Leitao, 5, 3382º, Não eliminado / 32630, Felipe Conceição Lima, 5, 3383º, Não eliminado / 49784, Jamile Conceição Dos Santos, 5, 3384º, Não eliminado / 28617, Luiz Felipe Brito Dos Santos, 5, 3385º, Não eliminado / 49973, Eduarda De Assis Souza, 5, 3386º, Não eliminado / 27977, Jonathan Willian, 5, 3387º, Não eliminado / 35345, Roberto Da Cruz Correia, 5, 3388º, Não eliminado / 42706, Jeieli Lais Sousa Silva, 5, 3389º, Não eliminado / 33002, Geiza Pereira Santos, 5, 3390º, Não eliminado / 43872, Arielle Cardoso Moreira, 5, 3391º, Não eliminado / 43977, Estefane De Santana Silva, 5, 3392º, Não eliminado / 31936, Thayná Alves Vieira Sampaio, 5, 3393º, Não eliminado / 34901, Aiala De Jesus Souza, 5, 3394º, Não eliminado / 50363, Leonardo Bomfim Dos Santos Sousa, 5, 3395º, Não eliminado / 31401, Liliane Gomes Moreira, 5, 3396º, Não eliminado / 35340, Ana Carolina Moura Santos, 5, 3397º, Não eliminado / 33295, Marilia Oliveira Silva, 5, 3398º, Não eliminado / 27064, Daniel Mariano Gomes Santos, 5, 3399º, Não eliminado / 44128, George Martins Souza Silva, 5, 3400º, Não eliminado / 44571, Samilly Dos Anjos Gonçalves Da Silva, 5, 3401º, Não eliminado / 27367, Tarcio Almeida Dos Santos, 5, 3402º, Não eliminado / 30916, Liliana Pessoa Cordeiro, 5, 3403º, Não eliminado / 45685, Natan Dos Santos, 5, 3404º, Não eliminado / 27678, Helder Ferreira Santana, 5, 3405º, Não eliminado / 33350, Hericles D Luca Nascimento Santos, 5, 3406º, Não eliminado / 38601, Naeckson Junior Santana Dos Santos, 5, 3407º, Não eliminado / 32472, Patrícia De Andrade Sales, 5, 3408º, Não eliminado / 49905, Paloma Aquino Alves, 5, 3409º, Não eliminado / 43527, Bruno De Oliveira Gonçalves, 5, 3410º, Não eliminado / 29461, Beatriz Matos Magalhaes Odwyer, 5, 3411º, Não eliminado / 37671, Edilza Paulino Dos Santos, 5, 3412º, Não eliminado / 35393, Lucas Gabriel Falcão De Matos, 5, 3413º, Não eliminado / 35956, Manoel Messias Reis Fontes, 5, 3414º, Não eliminado / 41813, Laion Thiery Silva E Silva, 5, 3415º, Não eliminado / 30067, Mairla Dos Santos Miranda, 5, 3416º, Não eliminado / 38401, Larissa Cerqueira De Jesus, 5, 3417º, Não eliminado / 42041, Thais Suede Santos Pereira, 5, 3418º, Não eliminado / 47680, Willian Correia Da Conceição, 5, 3419º, Não eliminado / 46368, Gabriela Almeida Marques, 5, 3420º, Não eliminado / 26905, Ana Gabriela Silva Alexandria, 5, 3421º, Não eliminado / 27290, Zulmira Vitoria Dos Santos Sant Anna, 5, 3422º, Não eliminado / 32678, Sara Cristina Pereira De Souza, 5, 3423º, Não eliminado / 29975, Tyala De Santana Santos, 5, 3424º, Não eliminado / 30607, Arihelen Amaral Barbosa Da Silva, 5, 3425º, Não eliminado / 39727, Sara Nascimento Dos Anjos, 5, 3426º, Não eliminado / 44283, Jordan Dos Santos Dos Reis, 5, 3427º, Não eliminado / 35391, Anesio Santana Fogaça, 5, 3428º, Não eliminado / 37415, Danilo Santos Do Carmo, 5, 3429º, Não eliminado / 34684, Reginalda Andrade Dos Reis, 5, 3430º, Não eliminado / 36650, Wesley De Almeida Borba De Jesus, 5, 3431º, Não eliminado / 28455, Iorrana Bispo Da Silva, 5, 3432º, Não eliminado / 31467, Brunna Gabrielly Mota Dos Reis Peixoto Cunha, 5, 3433º, Não eliminado / 40085, Marcos Antonio Marcelo Dos Santos, 5, 3434º, Não eliminado / 31125, Luiz Gabriel Dos Santos Jesus, 5, 3435º, Não eliminado / 35152, Steffane Da Rocha Pereira, 5, 3436º, Não eliminado / 29222, Brenda De Lima Fernandes, 5, 3437º, Não eliminado / 27796, Marcus Vinicius Rodrigues Dos Santos, 5, 3438º, Não eliminado / 48033, Joao Paulo Vaz Da Silva, 5, 3439º, Não eliminado / 49161, Bárbara Vitória Ferreira Marques De Queiroz, 5, 3440º, Não eliminado / 31481, Luciano Dos Santos Costa, 5, 3441º, Não eliminado / 44603, Thaynara, 5, 3442º, Não eliminado / 32251, Cinara De Jesus Alexandrino, 5, 3443º, Não eliminado / 42633, Maria Leticia Reis Dantas, 5, 3444º, Não eliminado / 42610, Patrick, 5, 3445º, Não eliminado / 39198, Welington, 5, 3446º, Não eliminado / 29271, Jessica Freitas Bastos, 5, 3447º, Não eliminado / 33862, Sara Ferreira Gonçalves, 5, 3448º, Não eliminado / 32619, Estela Stéfanne Santos Do Nascimento, 5, 3449º, Não eliminado / 40704, Suelen Conceição Santos, 5, 3450º, Não eliminado / 31715, Cely Gabrielle Da Silva Santos Novaes, 5, 3451º, Não eliminado / 28175, Maurício Fábio Dourado Silva Júnior, 5, 3452º, Não eliminado / 41878, Alisson Pereira Dos Santos, 5, 3453º, Não eliminado / 31275, Natalia Pereira De Farias, 5, 3454º, Não eliminado / 44889, Jose Kelvin Da Silva Clemente, 5, 3455º, Não eliminado / 48797, Beatriz, 5, 3456º, Não eliminado / 30614, Geovana Dos Santos De Jesus, 5, 3457º, Não eliminado / 33118, Laiane Santos De Araujo, 5, 3458º, Não eliminado / 36562, Lucas Da Silva Santos, 5, 3459º, Não eliminado / 26990, Vinícius Da Silva Santos Nunes, 5, 3460º, Não eliminado / 50302, Gabriel Silva De Almeida, 5, 3461º, Não eliminado / 29881, Ravenna Silva Santos, 5, 3462º, Não eliminado / 39010, Elias Bispo Da Silva, 5, 3463º, Não eliminado / 32511, Alexandre Do Carmo Sanches Gomes, 5, 3464º, Não eliminado / 30370, Lavinia Emilly Dos Santos Silva, 5, 3465º, Não eliminado / 40912, Gabriel Accioly Santos, 5, 3466º, Não eliminado / 35519, Nabla Ravenna Machado Xavier Da Silva, 5, 3467º, Não eliminado / 32221, Matheus Santos Oliveira, 5, 3468º, Não eliminado / 34182, Matheus Nepomuceno Da Cruz, 5, 3469º, Não eliminado / 39907, Laís Letícia De Jesus Alves Dos Santos, 5, 3470º, Não eliminado / 35999, Murilo Dos Santos Dias, 5, 3471º, Não eliminado / 45269, Maiara Carvalho Dos Santos, 5, 3472º, Não eliminado / 34319, Anna Angélica Da Silva Sales, 5, 3473º, Não eliminado / 50063, Etoni Souza Passos Dos Santos, 5, 3474º, Não eliminado / 30386, Anna Clara Silva Pires, 5, 3475º, Não eliminado / 26530, Israel Santos Silveira, 5, 3476º, Não eliminado / 34331, Tainá Rosário Dos Santos, 5, 3477º, Não eliminado / 46871, Damião De Jesus Sousa, 5, 3478º, Não eliminado / 42477, Jéssica Moreira Pereira, 5, 3479º, Não eliminado / 40774, Luciano Santos De Jesus, 5, 3480º, Não eliminado / 34783, Erica Araújo Da Silva, 5, 3481º, Não eliminado / 41108, Lais Do Nascimento Fonseca, 5, 3482º, Não eliminado / 34019, Ingrid, 5, 3483º, Não eliminado / 30673, Mateus Lucas Dos Santos Sena, 5, 3484º, Não eliminado / 33496, Hortência Alves Abreu, 5, 3485º, Não eliminado / 28097, Diego Oliveira Campos, 5, 3486º, Não eliminado / 26925, Elen Batista Rocha, 5, 3487º, Não eliminado / 41778, Dandara Mendes, 5, 3488º, Não eliminado / 30400, Thais Oliveira Macedo, 5, 3489º,

Não eliminado / 33737, Stanley Vinícius Nascimento Santiago, 5, 3490º, Não eliminado / 33099, Alesson Araujo Nascimento, 5, 3491º, Não eliminado / 30857, Elisandra Santana Dos Santos Da Cruz, 5, 3492º, Não eliminado / 50244, Evelin, 5, 3493º, Não eliminado / 42081, Valterlin José Da Silva, 5, 3494º, Não eliminado / 30158, Claudio Roberto Almeida Da Silva Castro, 5, 3495º, Não eliminado / 43414, Wendel Do Nascimento Aquino, 5, 3496º, Não eliminado / 31091, Vitoria Dos Santos Faleta Costa, 5, 3497º, Não eliminado / 44355, Anna Valéria Dias Silva Serra, 5, 3498º, Não eliminado / 42438, Alexandre Vieira Cabral, 5, 3499º, Não eliminado / 34118, Lucas Gabriel Sales Lima, 5, 3500º, Não eliminado / 30399, Amanda Carvalho Macedo, 5, 3501º, Não eliminado / 47625, Rafaela Carla Da Silva, 5, 3502º, Não eliminado / 48140, Deyvid De Jesus De Aguiar, 5, 3503º, Não eliminado / 30073, Leticia Ferreira Silva Narciso, 5, 3504º, Não eliminado / 41444, Claudio Alves Dos Santos, 5, 3505º, Não eliminado / 47427, Juliana Azevedo Cerqueira, 5, 3506º, Não eliminado / 46622, Debora Santos E Santos, 5, 3507º, Não eliminado / 28382, Igor Gabriel Maciel Lemos, 5, 3508º, Não eliminado / 33323, Diana Lopes Gomes, 5, 3509º, Não eliminado / 32633, Nicole, 5, 3510º, Não eliminado / 37700, Samuel Da Silva Cunha, 5, 3511º, Não eliminado / 30256, Nicolly Carvalho Leal Soares, 5, 3512º, Não eliminado / 42785, Sabrina Sousa Martins Silva, 5, 3513º, Não eliminado / 44888, Larissa, 5, 3514º, Não eliminado / 32446, Naiara Silva Santos Almeida, 5, 3515º, Não eliminado / 33695, Lucas Souza De Oliveira Rios, 5, 3516º, Não eliminado / 31017, Vítor Santos Soares Dos Santos, 5, 3517º, Não eliminado / 38429, Maira Conceição Alves, 5, 3518º, Não eliminado / 43971, Cátia Emile Nascimento De Oliveira Cordeiro, 5, 3519º, Não eliminado / 32077, Irvina Santos Freitas Marques, 5, 3520º, Não eliminado / 50020, Adryan Vinicius Oliveira Almeida, 5, 3521º, Não eliminado / 31010, André Richard Michael Cardoso, 5, 3522º, Não eliminado / 30636, Daelma Santos Costa, 5, 3523º, Não eliminado / 26490, Viviane Da Silva Sousa, 5, 3524º, Não eliminado / 27792, Jamile, 5, 3525º, Não eliminado / 49807, Débora Dos Santos Oliveira, 5, 3526º, Não eliminado / 44856, Graziela Pereira Alves, 5, 3527º, Não eliminado / 47416, Maicon Alves Da Silva, 5, 3528º, Não eliminado / 30689, Renata, 5, 3529º, Não eliminado / 34286, Felipe Batista Da Silva, 5, 3530º, Não eliminado / 47194, Lucas Salvador Moreno Pinho, 5, 3531º, Não eliminado / 36569, Jonatas Santos Vieira, 5, 3532º, Não eliminado / 39977, Gabriel Souza Dos Santos, 5, 3533º, Não eliminado / 45236, Vanessa Dias, 5, 3534º, Não eliminado / 31953, David Aleksander Reis De Souza, 5, 3535º, Não eliminado / 26484, Ana Paula Cruz Da Silva, 5, 3536º, Não eliminado / 29187, Arle De Lucena Miranda, 5, 3537º, Não eliminado / 46950, Elias Santos Dos Santos, 5, 3538º, Não eliminado / 41858, Beatriz Santos Souza Amorim, 5, 3539º, Não eliminado / 26731, Luiz Paulo Dias Dos Santos, 5, 3540º, Não eliminado / 50191, Luiz Alfredo Reis Teles Da Silva, 5, 3541º, Não eliminado / 36409, Deivide Dos Santos Lopes, 5, 3542º, Não eliminado / 39376, Eliakim Da Silva Santos, 5, 3543º, Não eliminado / 42163, Claricia Santos Felix, 5, 3544º, Não eliminado / 49881, Thais Santos De Jesus, 5, 3545º, Não eliminado / 26301, Carlos Kleber Dourado Martins Viana, 5, 3546º, Não eliminado / 30477, Ludimila Lima Jesus, 5, 3547º, Não eliminado / 33850, Rosane Vidal Dos Santos, 5, 3548º, Não eliminado / 37274, Lucas Santos Silva, 5, 3549º, Não eliminado / 42451, Richard Brendo Oliveira Amaral, 5, 3550º, Não eliminado / 40333, Bruna Vitória De Souza Alves, 5, 3551º, Não eliminado / 45893, José Augusto De Cristo Neto, 5, 3552º, Não eliminado / 41807, Tamires Santos Machado, 5, 3553º, Não eliminado / 49209, Amanda Araujo Pedra, 5, 3554º, Não eliminado / 35816, David Misael Ribeiro De Carvalho, 5, 3555º, Não eliminado / 31747, Thamile Da Silva Ferreira, 5, 3556º, Não eliminado / 33046, Raissa Almeida Da Silva Santos, 5, 3557º, Não eliminado / 32858, Paula Virginia França Rodrigues De Souza, 5, 3558º, Não eliminado / 38300, Maria Lígia Oliveira Soares, 5, 3559º, Não eliminado / 26571, Adriele Barbosa Freitas, 5, 3560º, Não eliminado / 32068, Gabriela Paixão De Barros Ribeiro, 5, 3561º, Não eliminado / 46121, Gabriel Lins Mota, 5, 3562º, Não eliminado / 48930, Andre Lucas França Ferreira, 5, 3563º, Não eliminado / 28484, Liala Pereira De Andarde, 5, 3564º, Não eliminado / 30332, Maria Alice Da Silva Santos, 5, 3565º, Não eliminado / 39720, Jaíne Dos Santos, 5, 3566º, Não eliminado / 49778, Felipe, 5, 3567º, Não eliminado / 26825, Cristhian Chaves Dos Santos, 5, 3568º, Não eliminado / 31912, Cinira Rodrigues Da Franca, 5, 3569º, Não eliminado / 27225, Lorena Lessa Alves De Queiroz, 5, 3570º, Não eliminado / 44340, Vinicius Silva Da Cruz, 5, 3571º, Não eliminado / 42928, Ruan Pablo Assis Alves, 5, 3572º, Não eliminado / 33179, Ana Carolina Campos De Souza, 5, 3573º, Não eliminado / 49828, Gisele Souza Dos Santos, 5, 3574º, Não eliminado / 42340, Emília Nascimento Dos Reis, 5, 3575º, Não eliminado / 32117, Lucas Santos De Souza, 5, 3576º, Não eliminado / 44806, Gabriel Souza Dos Santos, 5, 3577º, Não eliminado / 48605, Jaíne Dos Santos, 5, 3578º, Não eliminado / 26308, Alessandra Ariel Mendes Dos Santos, 5, 3579º, Não eliminado / 49857, Wendel Dos Santos Lims, 5, 3580º, Não eliminado / 34094, Solange Santos De Andrade, 5, 3581º, Não eliminado / 29349, Millena Da Silva Santos, 5, 3582º, Não eliminado / 30910, Felipe Neves Dos Santos, 5, 3583º, Não eliminado / 43758, Cecília De Souza Pereira, 5, 3584º, Não eliminado / 41494, Breno Pereira Dos Santos Da Cruz, 5, 3585º, Não eliminado / 39205, Caroline De Oliveira Felix, 5, 3586º, Não eliminado / 38976, Matheus Oliveira De Morais, 5, 3587º, Não eliminado / 34446, Isabella Stephany Freitas Santana, 5, 3588º, Não eliminado / 34677, Angel Jiulie Da Costa Maciel, 5, 3589º, Não eliminado / 47440, Antônio Augusto Silva Santos, 5, 3590º, Não eliminado / 41502, Guilherme Alves Da Cruz, 5, 3591º, Não eliminado / 31586, Maicon Gleidson Costa Santos, 5, 3592º, Não eliminado / 31823, Cristian Batista De Cerqueira, 5, 3593º, Não eliminado / 44174, Eliomara Santos Dos Santos, 5, 3594º, Não eliminado / 26223, Adriele Oliveira Bernades Dos Santos, 5, 3595º, Não eliminado / 41964, Atricio Andrade De Souza, 5, 3596º, Não eliminado / 48869, Samira Dias Santana, 5, 3597º, Não eliminado / 28764, Derle Batista De Souza, 5, 3598º, Não eliminado / 31261, Rana Thaise Ribeiro Almeida, 5, 3599º, Não eliminado / 45656, Kizy Souza Silva, 5, 3600º, Não eliminado / 48212, Yasmin Dias Correia Marques, 5, 3601º, Não eliminado / 31122, Kalber Souza Dos Santos, 5, 3602º, Não eliminado / 34771, Lucas Bittencourt Silva, 5, 3603º, Não eliminado / 40617, Tailane Conceição De Jesus, 5, 3604º, Não eliminado / 27276, Bianca Sena Dos Santos, 5, 3605º, Não eliminado / 49570, Emile Ferreira De Souza, 5, 3606º, Não eliminado / 33606, Rebeca De Jesus Araujo, 5, 3607º, Não eliminado / 44506, Maria Leticia Dos Santos Oliveira, 5, 3608º, Não eliminado / 45840, Rafaela Goes, 5, 3609º, Não eliminado / 43630, Ilan Pierre Souza Ribeiro, 5, 3610º, Não eliminado / 47766, Maiza Macedo, 5, 3611º, Não eliminado / 36336, Larissa, 5, 3612º, Não eliminado / 36304, Pedro Guilherme Anunciação Ramos Da Cruz, 5, 3613º, Não eliminado / 49556, Alexandre De Jesus Ferreira, 5, 3614º, Não eliminado / 40944, Wallace Kildere Santos Da Cunha, 5, 3615º, Não eliminado / 49447, Iago De Oliveira Santos, 5, 3616º, Não eliminado / 37075, Yoná Moreira Lima, 5, 3617º, Não eliminado / 29550, Ludmyla Martins De França, 5, 3618º, Não eliminado / 43748, Maria Clara Marcial, 5, 3619º, Não eliminado / 44449, João Pedro Conceição De Andrade, 5, 3620º, Não eliminado / 38414, Thais Andrade Santos, 5, 3621º, Não eliminado / 43999, Dubia Anniely, 5, 3622º, Não eliminado / 39171, Pedro Ramos Rios, 5, 3623º, Não eliminado / 45617, Alisson Matheus De Jesus Costa, 5, 3624º, Não eliminado / 34637, Adrian Keven Souza De Jesus, 5, 3625º, Não eliminado / 48636, Valdira De Souza Santos, 5, 3626º, Não eliminado / 39800, Paula Vitória Damasceno Maia, 5, 3627º, Não eliminado / 31790, Cleidiane Santos Silva, 5, 3628º, Não eliminado / 34557, Álice Stefany Lima De Souza, 5, 3629º, Não eliminado / 30826, Crislânia Das Neves, 5, 3630º, Não eliminado / 27347, Joao Pedro Caetano Souza, 5, 3631º, Não eliminado / 42445, Andressa Beatriz Santana Pereira, 5, 3632º, Não eliminado / 26124, Anna Isabele Ferreira Dos Santos, 5, 3633º, Não eliminado / 40539, Leandro, 5, 3634º, Não eliminado / 36596, Igor Da Silva Santos, 5, 3635º, Não eliminado / 33683, Larysse Ferreira Da Silva, 5, 3636º, Não eliminado / 44481, Lorrana Da Silva Pereira, 5, 3637º, Não eliminado / 32562, Lara Luz Mata Dos Reis Lopes, 5, 3638º, Não eliminado / 44908, Crislane Novaes Dos Santos, 5, 3639º, Não eliminado / 30807, Rafael, 5, 3640º, Não eliminado / 48841, Jonatas Anjos De Souza, 5, 3641º, Não eliminado / 33903, Jessiane Cintra Oliveira, 5, 3642º, Não eliminado / 41796, Yuri Santana Da Costa, 5, 3643º, Não eliminado / 47242, Luma Cristina Ferreira Guirra, 5, 3644º, Não eliminado / 31532, Felipe Gabriel Lopes Alves, 5, 3645º, Não eliminado / 31016, Isabel De Jesus Aquino, 5, 3646º, Não eliminado / 49436, Wellington De Souza Alves, 5, 3647º, Não eliminado / 30746, Natiele Borges Lima, 5, 3648º, Não eliminado / 32351, Iago De Sá Silva, 5, 3649º, Não eliminado / 42096, Larissa Gabriela Da Silva Sousa, 5, 3650º, Não eliminado / 40482, Geovana Oliveira Dos Santos, 5, 3651º, Não eliminado / 34891, Cate Elen Da Paixão Moreira, 5, 3652º, Não eliminado / 40326, Welton Oliveira De Carvalho, 5, 3653º, Não eliminado / 28284, Samuel Henrique Almeida Silva Santos, 5, 3654º, Não eliminado / 39388, Aline Barreto Dos Santos, 5, 3655º, Não eliminado / 26408, Nalanda Dos Santos Silva, 5, 3656º, Não eliminado / 42920, Vanderson Silva Dos Santos, 5, 3657º, Não eliminado / 36783, Giovanna Dos Santos Ferreira Miranda, 5, 3658º, Não eliminado / 37299, Milena De Jesus Lima Conceição, 5, 3659º, Não eliminado / 49824, Heron Klisman Souza Santos, 5, 3660º, Não eliminado / 31256, Maria Eduarda Brasil Lima, 5, 3661º, Não eliminado / 31860, Lorrana Dos Santos Pereira, 5, 3662º, Não eliminado / 33931, Mariana Da Silva Machado, 5, 3663º, Não eliminado / 40208, Cauan De Oliveira Lima, 5, 3664º, Não eliminado / 29456, Laisa Sá Teles Silva, 5, 3665º, Não eliminado / 30544, Iasmin Silva Santos, 5, 3666º, Não eliminado / 37536, Leandro Ribeiro Mangueira, 5, 3667º, Não eliminado / 29735, Tamires Lamara Moreira Dos Santos, 5, 3668º, Não eliminado / 35938, Kailane, 5, 3669º, Não eliminado / 49926, Vinicius Muniz Cunha, 5, 3670º, Não eliminado / 28576, Wanessa Dos Santos Pereira, 5, 3671º, Não eliminado / 41563, Monique Beatriz Da Silva Santana, 5, 3672º, Não eliminado / 27750, Kailane De Santana Abreu, 5, 3673º, Não eliminado / 43068, Lucidelma Dos Santos Ribeiro, 5, 3674º, Não eliminado / 36192, Amanda Rodrigues Da Silva, 5, 3675º, Não eliminado / 37670, Luiz Felipe De Oliveira Sampaio, 5, 3676º, Não eliminado / 47592, Mariana Batista Lacerda, 5, 3677º, Não eliminado / 31970, Camile Miranda De Souza, 5, 3678º, Não eliminado / 39220, Dalila Conceição Assunção De Jesus, 5, 3679º, Não eliminado / 46766, João Vitor Jesus De Oliveira, 5, 3680º, Não eliminado / 39359, Douglas Barbosa De Souza, 5, 3681º, Não eliminado / 48283, Thalis Cauã Da Silva Souza, 5, 3682º, Não eliminado / 48998, Brenna Neris Queiroz, 5, 3683º, Não eliminado / 42088, Valeria Martins Borges, 5, 3684º, Não eliminado / 42955, Joedson, 5, 3685º, Não eliminado / 49274, Kaike Oliveira Melo, 5, 3686º, Não eliminado / 30141, Mirelly De Oliveira Silva, 5, 3687º, Não eliminado / 29868, Cauã Rangel Fernandes Sousa, 5, 3688º, Não eliminado / 37940, Kleiton, 5, 3689º, Não eliminado / 33684, Gisele, 5, 3690º, Não eliminado / 28016, Carolina Bispo Da Silva, 5, 3691º, Não eliminado / 31920, Hirlan, 5, 3692º, Não eliminado / 49413, Jeovanna Silva, 5, 3693º, Não eliminado / 33980, Jeane Ribeiro De Souza, 5, 3694º, Não eliminado / 46439, Anderson Victor Ribeiro Farias, 5, 3695º, Não eliminado / 45390, Caroline Silva De Souza, 5, 3696º, Não eliminado / 49013, Vitoria Da Rocha Silva, 5, 3697º, Não eliminado / 48562, Wesley De Carvalho Rodrigues, 5, 3698º, Não eliminado / 26138, Bruna Alana Santos Almeida, 5, 3699º, Não eliminado / 37802, Monalisa Nunes Do Carmo Silva, 5, 3700º, Não eliminado / 45589, Glórya Maria Santos Batista, 5, 3701º, Não eliminado / 44905, Ana Clara Alves Dos Santos, 5, 3702º, Não eliminado / 35360, Loreena Da Silva Gomes, 5, 3703º, Não eliminado / 50443, Evellyn Karen De Jesus Da Silva, 5, 3704º, Não eliminado / 47386, Ruth, 5, 3705º, Não eliminado / 43333, Bruno Henrique Mendes Garcia Lorenzo De Jesus, 5, 3706º, Não eliminado / 50488, Emilly Medeiros Santana, 5, 3707º, Não eliminado / 35003, Thauanne, 5, 3708º, Não eliminado / 39037, Jennifer Gabriele Giffoni Dos Santos, 5, 3709º, Não eliminado / 26543, Vinícius Fernandes De Jesus, 5, 3710º, Não eliminado / 38791, Ana Carla Santos Brito, 5, 3711º, Não eliminado / 41287, Diogo Gomes De Souza Santos, 5, 3712º, Não eliminado / 37224, Felipe De Araújo Silva Ferreira, 5, 3713º, Não eliminado / 49336, Ramilly Almeida Dos Santos, 5, 3714º, Não eliminado / 26772, Taís De Almeida Cruz Silva, 5, 3715º, Não eliminado / 41402, Ângelo Ryan Nascimento De Oliveira, 5, 3716º, Não eliminado / 29112, Ana Cecília Dos Santos, 5, 3717º, Não eliminado / 27696, Pedro Henrique De Jesus Silva, 5, 3718º, Não eliminado / 42771, Sthefanny De Souza Castro, 5, 3719º, Não eliminado / 30040, Sofia Queiroz Do Carmo, 5, 3720º, Não eliminado / 38178, Ana Caroline Cristo Da Silva Santos, 5, 3721º, Não eliminado / 48213, Tanilo Pereira De Almeida, 5, 3722º, Não eliminado / 46699, Laysa Santos Da Silva, 5, 3723º, Não eliminado / 38363, Beatriz Antônia Santos Fonseca, 5, 3724º, Não eliminado / 49844, Isabele Daiane Dantas Verçosa, 5, 3725º, Não eliminado / 44248, Samir Pepe Bispo, 5, 3726º, Não eliminado / 36435, Raquel Dos Santos Santana, 5, 3727º, Não eliminado / 49928, Monique Moreira Souza, 5, 3728º, Não eliminado / 36279, Isadora Silva Sodré, 5, 3729º, Não eliminado / 27681, Danilo Dos Santos Guimarães, 5, 3730º, Não eliminado / 48445, Márcia Santana Cerqueira, 5, 3731º, Não eliminado / 45491, Luis Guilherme Martins Albrecht, 5, 3732º, Não eliminado / 37106, Érica Alves Dos Santos, 5, 3733º, Não eliminado / 26489, Betânia, 5, 3734º, Não eliminado / 32644, Francisco Jonas Da Silva Costa, 5, 3735º, Não eliminado / 38299, Maria Graziela Rodrigues De Souza, 5, 3736º, Não eliminado / 50071, Fabiola De Almeida, 5, 3737º, Não eliminado / 47202, Mayana Bennes Santos, 5, 3738º, Não eliminado

2. ES – ÁGUIA BRANCA

33006, Renilza Moura Falquete Cardoso, 10, 1º, Classificado / 30935, Adilson Viana Santos, 10, 2º, Não eliminado / 43130, Ensino Superior, 10, 3º, Não eliminado / 35024, Rosemare Nascimento Dos Anjos Campos, 10, 4º, Não eliminado / 33817, Sandra Bastos Alves Rocha, 10, 5º, Não eliminado / 43198, Harlenson Cristiano Stanley, 10, 6º, Não eliminado / 30981, Diane Almeida Lemos Viana, 10, 7º, Não eliminado / 43546, Fabiana Da Silva Oliveira, 10, 8º, Não eliminado / 39138, Isaías Pereira, 10, 9º, Não eliminado / 43772, Patricia Albrigo, 10, 10º, Não eliminado / 42376, Elizabeth Negris Weiss, 10, 11º, Não eliminado / 38073, Natal Zava Lima, 10, 12º, Não eliminado / 32834, Ingrid Novais Lima, 10, 13º, Não eliminado / 40368, Aolibama Da Silva De Moraes, 10, 14º, Não eliminado / 45349, Thais Elisa De Andrade, 10, 15º, Não eliminado / 47673, Leilane Ávila De Sousa, 10, 16º, Não eliminado / 46485, Thiago Figueredo Dos Anjos, 10, 17º, Não eliminado / 48181, Vanessa Fuentes Nunes, 10, 18º, Não eliminado / 41278, Fabiana Silva Santos, 10, 19º, Não eliminado / 40845, Vando De Souza Kiill, 10, 20º, Não eliminado / 49910, Gustavo Da Silva Martins Lima, 10, 21º, Não eliminado / 49275, Luciano Valoiz Pinheiro, 10, 22º, Não eliminado / 46252, Jamili Marquardt Marianelli, 10, 23º, Não eliminado / 37208, Eva Pereira Bispo De Jesus Borges, 10, 24º, Não eliminado / 49066, Nathalya Oliveira Da Fonseca, 10, 25º, Não eliminado / 44943, Ana Isa Ribeiro Beraldo, 10, 26º, Não eliminado / 47289, Marcela Ataides De Oliveira Souza, 10, 27º, Não eliminado / 36873, Rodrigo Alves De Souza, 10, 28º, Não eliminado / 32707, Natália Rodrigues De Araujo, 10, 29º, Não eliminado / 35293, Mauricio Pimenta Martins, 10, 30º, Não eliminado / 38266, Cassiano Rocha Thomaz, 10, 31º, Não eliminado / 46304, Luryan Sangali Martins, 10, 32º, Não eliminado / 30933, Eloíza Dos Santos Eller, 10, 33º, Não eliminado / 34595, Diná Carvalho Pereira, 10, 34º, Não eliminado / 34380, Samuel Vaz Mota, 10, 35º, Não eliminado / 48987, Bruna Galvao Da Silva, 10, 36º, Não eliminado / 44035, Yasmin De Jesus Oliveira, 10, 37º, Não eliminado / 35139, Miriam Cajá Costa, 7, 38º, Não eliminado / 34367, Vera Lucia De Souza Fedeszen, 7, 39º, Não eliminado / 35863, Rosa Aparecida De Souza, 7, 40º, Não eliminado / 50298, Matieli Francisca Rosa, 7, 41º, Não eliminado / 29160, Cristiane Neves De Souza Dias, 7, 42º, Não eliminado / 35715, Viviane Almeida De Jesus, 7, 43º, Não eliminado / 46432, Robert Teixeira Da Cruz, 7, 44º, Não eliminado / 44476, Gildasio, 7, 45º, Não eliminado / 41526, Evans Raulino Do Nascimento Dos Santos, 7, 46º, Não eliminado / 44679, Camila Borges Ferreira, 7, 47º, Não eliminado / 31110, Antônio Marcos Santos De Carvalho, 7, 48º, Não eliminado / 34606, André Nazara Da Conceição, 7, 49º, Não eliminado / 43444, Jhessica Dos Santos Dias Andrade, 7, 50º, Não eliminado / 45300, Adriana, 7, 51º, Não eliminado / 37931, Sabrina De Cássia Lina Dos Santos, 7, 52º, Não eliminado / 41212, Jennifer Dos Santos Alcântara De Matos, 7, 53º, Não eliminado / 32842, Dayanne Da Silva Conceição, 7, 54º, Não eliminado / 30809, Ester Batista Dos Santos, 7, 55º, Não eliminado / 34513, Lidya Cruz Pereira, 7, 56º, Não eliminado / 44823, Edcarlos De Jesus Vieira, 7, 57º, Não eliminado / 29797, Ana Beatriz Silva Borges, 7, 58º, Não eliminado / 37533, Gessica Dos Santos, 7, 59º, Não eliminado / 49339, Adriele Da Silva Medeiros, 7, 60º, Não eliminado / 47627, Breno Marquesini De Lazari, 7, 61º, Não eliminado / 46575, Stephany Pereira De Jesus, 7, 62º, Não eliminado / 45793, Estéfane Elen Ferreira Dos Santos, 7, 63º, Não eliminado / 47257, Márcio Henrique Ataides De Oliveira, 7, 64º, Não eliminado / 40427, Angélica Do Reis Nietto, 7, 65º, Não eliminado / 38094, Nadila Vitória Breda, 7, 66º, Não eliminado / 43762, Lorena Nascimento Coutinho, 7, 67º, Não eliminado / 46067, Débora Gomes De Oliveira, 7, 68º, Não eliminado / 40261, Diego Pascoal Bastos, 7, 69º, Não eliminado / 46212, Daniel Antonio De Souza, 7, 70º, Não eliminado / 34582, Gabrielly Breda Fedeszen, 7, 71º, Não eliminado / 44313, Gabriel Breda Fedeszen, 7, 72º, Não eliminado / 48787, Adelcilene De Melo Silva, 7, 73º, Não eliminado / 35714, Petter Dalla Bernardina De Amorim, 7, 74º, Não eliminado / 39735, Gabrielly De Fátima Prudêncio Gomes, 7, 75º, Não eliminado / 35455, Evilândia Da Silva Carvalho, 7, 76º, Não eliminado / 43050, Juliana Siqueira Souza, 7, 77º, Não eliminado / 47897, Jose Carlos Athayde Belizario, 5, 78º, Não eliminado / 47946, Rebeca Vargas Da Costa, 5, 79º, Não eliminado / 37223, Nilson De Jesus Rangel, 5, 80º, Não eliminado / 33665, Selma Pereira De Oliveira, 5, 81º, Não eliminado / 50351, Maria Aparecida De Souza Lima, 5, 82º, Não eliminado / 36117, Cynthia Gomes Da Costa, 5, 83º, Não eliminado / 29206, Carlos Alberto De Lima Caetano, 5, 84º, Não eliminado / 28690, Danielle Da Silva Alvarenga, 5, 85º, Não eliminado / 46735, Marilia Raquel Da Luz Barros, 5, 86º, Não eliminado / 36301, Luzinete Da Silva Gomes, 5, 87º, Não eliminado / 38587, Elizabeth Barbosa De Lima, 5, 88º, Não eliminado / 27484, Fabrício Machado Brrtoni, 5, 89º, Não eliminado / 35716, Vitor Hugo Freitas Santos, 5, 90º, Não eliminado / 38090, Cleudione, 5, 91º, Não eliminado / 44175, Maiara Dutra Barbosa, 5, 92º, Não eliminado / 36765, Natália Aparecida Da Costa, 5, 93º, Não eliminado / 36502, Tatiana Gomes Santos, 5, 94º, Não eliminado / 42018, Tiara, 5, 95º, Não eliminado / 40401, Emlly Sena Huguinim Gomes, 5, 96º, Não eliminado / 37830, Ingrid Mesquita Oliveira, 5, 97º, Não eliminado / 32979, Lauana Raiara Gonçalves De Souza, 5, 98º, Não eliminado / 37023, Wesleison Bruni Dos Reis, 5, 99º, Não eliminado / 45010, Kelly Gonçalves De Souza, 5, 100º, Não eliminado / 44461, Walner Marcos Precioso Neto, 5, 101º, Não eliminado / 45634, Janini Justino Lopes, 5, 102º, Não eliminado / 26464, Ronalti Santana Nunes Mesquita, 5, 103º, Não eliminado / 30050, Luana Sinfroni Nerys, 5, 104º, Não eliminado / 30862, Franciele Da Silva Sampaio, 5, 105º, Não eliminado / 49439, Nathielly Semeao Nicoli, 5, 106º, Não eliminado / 45693, Sarah Da Silva Rangel, 5, 107º, Não eliminado / 32311, Josilâine Barreiros Santos, 5, 108º, Não eliminado / 35597, Josiane Miranda Rosa, 5, 109º, Não eliminado / 34738, Livia Piol, 5, 110º, Não eliminado / 40956, Thiago Gabriel Rosa, 5, 111º, Não eliminado / 43828, Isabela Silva Almeida, 5, 112º, Não eliminado / 42912, Larissa Barros Ribeiro Constantino, 5, 113º, Não eliminado / 49991, Luis Carlos Da Silva Junior, 5, 114º, Não eliminado / 47894, Guilherme Tiburcio Costa, 5, 115º, Não eliminado / 42139, Matheus Pereira Da Silva, 5, 116º, Não eliminado

3. ES – ITAGUAÇU

47278, Luciano Maximo Ferreira, 10, 1º, Não eliminado / 48938, Nivaldo Morais Pessoa, 10, 2º, Não eliminado / 33916, Glawber De Sousa Rios, 10, 3º, Não eliminado / 49710, Carlos André De Oliveira Esberard, 10, 4º, Não eliminado / 47179, Lucas Storari Reis, 10, 5º, Não eliminado / 35098, Samara De Paula Campos Braga, 10, 6º, Não eliminado / 38447, José Lucas Dos Santos Rodrigues, 10, 7º, Não eliminado / 49408, Jessica Gonçalves Da Silva, 10, 8º, Não eliminado / 45238, Lavinia Carolina De Jesus, 10, 9º, Não eliminado / 38498, Victor Honorato Coutinho De Lima, 10, 10º, Não eliminado / 39287, Luis Felipe Moscon Gomes, 10, 11º, Não eliminado / 29510, Patricia Nascimento Binda, 10, 12º, Não eliminado / 26878, Gilvane Alves De Oliveira, 10, 13º, Não eliminado / 31849, Flavia Rodrigues Do Nascimento, 10, 14º, Não eliminado / 29556, Leonardo Baldotto Bridi Kiepper, 10, 15º, Não eliminado / 35510, Emanuelly Dos Santos Fick, 10, 16º, Não eliminado / 38592, Ingrid Ketti, 7, 17º, Não eliminado / 40076, Moisés Dos Santos Da Silva Correa, 7, 18º, Não eliminado / 41679, Daniela Dos Santos Gonçalves, 7, 19º, Não eliminado / 32122, Edijones Pereira De Souza, 7, 20º, Não eliminado / 39429, Francielle Brites Rocha, 7, 21º, Não eliminado / 46074, Alicia Pires, 7, 22º, Não eliminado / 37245, Lorena Costa De Lima, 7, 23º, Não eliminado / 42572, Luis Henrique De Oliveira, 7, 24º, Não eliminado / 42601, Bruna Paula Pereira, 7, 25º, Não eliminado / 43482, Isadora Becalli De Castro, 7, 26º, Não eliminado / 36666, Maria Rita Teixeira Oliveira, 7, 27º, Não eliminado / 28639, Thamara Amorim Santos, 5, 28º, Não eliminado / 49463, Zelita Lopes De Oliveira, 5, 29º, Não eliminado / 29324, Janaina Eliedna Da Silva Marquez, 5, 30º, Não eliminado / 38173, Maicon Do Nascimento Veloso, 5, 31º, Não eliminado / 49779, Bruna Marinho Martins Leitão Damásio, 5, 32º, Não eliminado / 36967, Edna De Melo Luiza, 5, 33º, Não eliminado / 29808, Maiara Peixoto Pinheiro, 5, 34º, Não eliminado / 37227, Bruna Lopes Moraes, 5, 35º, Não eliminado / 39527, Jaiane Da Silva, 5, 36º, Não eliminado / 45709, Ramon Fraisleben Demoner, 5, 37º, Não eliminado / 48569, Adriana Santana, 5, 38º, Não eliminado / 34739, Samon Campos Braga, 5, 39º, Não eliminado / 40198, João Carlos Da Silva, 5, 40º, Não eliminado / 38657, Rian Pablo De Andrade Quintino, 5, 41º, Não eliminado / 47967, Leticia Luzia Rosa Aguiar, 5, 42º, Não eliminado / 49513, Nicoly Vicente De Andrade, 5, 43º, Não eliminado / 47203, Pedro Henrique Dos Santos Criales, 5, 44º, Não eliminado

4. ES – SANTA LEOPOLDINA

33704, Felipe Miranda Ferreira, 10, 1º, Classificado / 45908, Sérgio Vitória Pinheiro, 10, 2º, Classificado / 38921, Kléber Rodrigues De Lima, 10, 3º, Não eliminado / 50461, Aurélio Raimundo Barros, 10, 4º, Não eliminado / 37149, Rita De Cássia De Almeida Landi, 10, 5º, Não eliminado / 41215, Maria Ivonete Rodrigues Pego, 10, 6º, Não eliminado / 29899, Luiza Helena Da Silva Costa, 10, 7º, Não eliminado / 38421, Roberto José Da Silva, 10, 8º, Não eliminado / 26548, Carmen Lucia Gama Marchão, 10, 9º, Não eliminado / 41771, Daniel Sabino Martins, 10, 10º, Não eliminado / 43819, Luciana Ribeiro Martins Rodrigues, 10, 11º, Não eliminado / 49795, Jonas De Souza Vieira, 10, 12º, Não eliminado / 43217, Maria Augusta Matos Semblano, 10, 13º, Não eliminado / 41138, Ana Paula Souza Silva, 10, 14º, Não eliminado / 40342, Janaina Silva Dos Santos, 10, 15º, Não eliminado / 43170, Rosana Aparecida Pires Fernandes, 10, 16º, Não eliminado / 49093, Jadson Rodrigues Belem, 10, 17º, Não eliminado / 29167, Julio Cezar Pereira Da Silva, 10, 18º, Não eliminado / 49431, Simone Henrique De Azevedo, 10, 19º, Não eliminado / 36851, Isabel Cristina Costa Ottoni, 10, 20º, Não eliminado / 37336, Fabiana Da Silva Freire, 10, 21º, Não eliminado / 38246, Maria Augusta Moulin Fantezia, 10, 22º, Não eliminado / 35804, Alessandro Da Silva, 10, 23º, Não eliminado / 29752, Moyses Santos Junior, 10, 24º, Não eliminado / 41151, Alexandre Moreira Campos Mendes, 10, 25º, Não eliminado / 37788, Alessandro Barbosa Cardoso, 10, 26º, Não eliminado / 47870, Carlos Henrique Pereira Calmon, 10, 27º, Não eliminado / 50384, Josiane Maria Da Silva, 10, 28º, Não eliminado / 32904, João Carlos Mendes Pereira, 10, 29º, Não eliminado / 46348, Rafael Da Silva Ribeiro, 10, 30º, Não eliminado / 33521, Daniele Martins Pereira, 10, 31º, Não eliminado / 37833, Marcelo Gomes Bastos, 10, 32º, Não eliminado / 34005, Marcela Pittol Baratela Lodi, 10, 33º, Não eliminado / 29940, Lethycia Santos Costa, 10, 34º, Não eliminado / 35404, Silvana Belmonte Hibell, 10, 35º, Não eliminado / 34635, Luis Carlos Lombardi Junior, 10, 36º, Não eliminado / 28154, Newton Dellatorre Neto, 10, 37º, Não eliminado / 37001, Maykon Albani Nascimento, 10, 38º, Não eliminado / 46231, Jamile Dos Santos Peixoto, 10, 39º, Não eliminado / 30829, Rodrigo Lima Vieira, 10, 40º, Não eliminado / 35395, Franciane Emanuele De Carvalho, 10, 41º, Não eliminado / 30885, Rodrigo Gomes Monaco, 10, 42º, Não eliminado / 41255, Iloide Gonçalves Teodoro, 10, 43º, Não eliminado / 47074, Acumã Maia Da Silva, 10, 44º, Não eliminado / 39692, Fernanda Maria Rodrigues Ribeiro, 10, 45º, Não eliminado / 47767, Moysés Vaz Diniz Neto, 10, 46º, Não eliminado / 40224, Anderson Chagas Damasceno, 10, 47º, Não eliminado / 26374, Matheus Pinto Ribeiro Oliveira, 10, 48º, Não eliminado / 29347, Gustavo Alves Barbosa, 10, 49º, Não eliminado / 47348, Ícaro Moraes Paiva Paraiso, 10, 50º, Não eliminado / 34808, Camila Mozer Fassarella, 10, 51º, Não eliminado / 38069, Thiago Barrios Ferreira Antunes, 10, 52º, Não eliminado / 38469, Simone Poppe Oliveira Lopes, 10, 53º, Não eliminado / 35259, Renan Faé Salvador, 10, 54º, Não eliminado / 33057, Felipe Viana Rocha, 10, 55º, Não eliminado / 50472, Róberty Bruno, 10, 56º, Não eliminado / 44061, Lorena Ribeiro Da Silva, 10, 57º, Não eliminado / 27298, Thiago Ferreira Vasconcellos, 10, 58º, Não eliminado / 28204, Aurelio Carlos Lopes Da Silva, 10, 59º, Não eliminado / 41137, Robson Mates, 10, 60º, Não eliminado / 36328, Antiele Cristina Oliveira Dias De Moura, 10, 61º, Não eliminado / 47690, Thiago Santos Barros, 10, 62º, Não eliminado / 47404, Gabriel Busatto Prando, 10, 63º, Não eliminado / 34838, Danyela Galvão Da Silva, 10, 64º, Não eliminado / 50410, Geisiele Samora De Amorim Da Silva, 10, 65º, Não eliminado / 35744, João Vítor De Oliveira Ramos, 10, 66º, Não eliminado / 39633, Ricardo Antonio Da Silva Freire Neto, 10, 67º, Não eliminado / 37944, Victor De Melo Moschen, 10, 68º, Não eliminado / 45817, Daniella Fiuza Guilherme, 10, 69º, Não eliminado / 44057, João Carlos Dias Ferreira, 10, 70º, Não eliminado / 44688, Marcel Fiorentini Sant Anna, 10, 71º, Não eliminado / 40600, Dayvison Hatla Soares Tavares, 10, 72º, Não eliminado / 28772, Ayra Souza Faria De Oliveira, 10, 73º, Não eliminado / 28682, Jefferson Antônio Pacheco Martins De Sá, 10, 74º, Não eliminado / 35544, Daniel Sarmento Tatagiba, 10, 75º, Não eliminado / 41103, Ana Carolina Teixeira De Almeida, 10, 76º, Não eliminado / 40244, Larissa Dos Santos Machado, 10, 77º, Não eliminado / 48959, Joyce Ferreira Serrano, 10, 78º, Não eliminado / 42940, Mateus Coelho Miranda Cunha, 10, 79º, Não eliminado / 50111, Giuliana De Andrade Barbosa, 10, 80º, Não eliminado / 44002, Bruna Alves Eccel, 10, 81º, Não eliminado / 38588, Arthur Gonçalves Cunha, 10, 82º, Não eliminado / 38475, Luiz Feliphe Alves Bravin, 10, 83º, Não eliminado / 38660, Mirna Tetzner Ramos, 10, 84º, Não eliminado / 31382, Mayckon Hermes Ventura, 10, 85º, Não eliminado / 33638, João Victor De Morais Cunha, 10, 86º, Não eliminado / 38552, Geysa Costa De Andrade Machado De Oliveira, 10, 87º, Não eliminado / 38115, Acsa Behrend Pereira, 10, 88º, Não eliminado / 33092, Suelen Santos Siller, 10, 89º, Não eliminado / 36728, Mariana De Andrade Barbosa, 10, 90º, Não eliminado / 47788, Igor Souza De Deus, 10, 91º, Não eliminado / 27208, Jaécio Matos Santos Filho, 10, 92º, Não eliminado / 49582, Alison Moreira De Souza, 10, 93º, Não eliminado / 43182, Marcos Fernandes Carvalho, 10, 94º, Não eliminado / 33398, Gabriel Costa Silva, 10, 95º, Não eliminado / 27897, Viviane Costa Horácio, 10, 96º, Não eliminado / 40097, Marcela D’avila Dos Santos, 10, 97º, Não eliminado / 35129, Robert Willian Tesch, 10, 98º, Não eliminado / 33470, Rodrigue Castelo Dos Santos, 10, 99º, Não eliminado / 49489, Luiz Guilherme Bellucio Orlandi Pinto, 10, 100º, Não eliminado / 45948, Larissa Barroa Silva, 10, 101º, Não eliminado / 32462, Eliane Rangel Nunes Villa Nova, 7, 102º, Não eliminado / 36525, José Ricardo Guimarães, 7, 103º, Não eliminado / 26317, Leonardo Silva Piscelli, 7, 104º, Não eliminado / 44553, Thayná De Lira Pereira, 7, 105º, Não eliminado / 40683, Helena Assunção Gontijo De Oliveira, 7, 106º, Não eliminado / 39086, Marcos Roberto Lopes, 7, 107º, Não eliminado / 38743, Valdivino Loose, 7, 108º, Não eliminado / 31720, Dalira Brandt Borges Eloy, 7, 109º, Não eliminado / 28409, Carlos Alberto Almeida Da Silva, 7, 110º, Não eliminado / 37456, Miguel De Magalhães, 7, 111º, Não eliminado / 41295, Janaína De Jesus Pereira, 7, 112º, Não eliminado / 44183, Eduardo Moraes Do Carmo, 7, 113º, Não eliminado / 43779, Wallace Da Conceição Dos Anjos, 7, 114º, Não eliminado / 38214, Moyses Fonseca Bastos Junior, 7, 115º, Não eliminado / 26203, Giulliano Monteiro Alves, 7, 116º, Não eliminado / 46150, Cinthia Venturini, 7, 117º, Não eliminado / 29699, Flávia Cristina Luiz Dos Santos, 7, 118º, Não eliminado / 38142, Andressa De Freitas Ferreira Trancoso, 7, 119º, Não eliminado / 37264, Joselita Campos Da Cruz Silva, 7, 120º, Não eliminado / 47313, Rosana Schumacher, 7, 121º, Não eliminado / 45044, Vanessa Cardoso Silva Rabelo, 7, 122º, Não eliminado / 41694, Ronaldo Tadeu Tinoco De Azevedo, 7, 123º, Não eliminado / 33514, Rodrigo, 7, 124º, Não eliminado / 45558, Henrique Afonso Dos Santos, 7, 125º, Não eliminado / 26573, José Luis Francilino, 7, 126º, Não eliminado / 48670, Pierre Teixeira Dos Santos, 7, 127º, Não eliminado / 37113, Dienniffer De Oliveira Alves, 7, 128º, Não eliminado / 42215, Walesca Alves Garcia, 7, 129º, Não eliminado / 32492, João Vítor Moreira Dos Santos, 7, 130º, Não eliminado / 41433, Rafael Cerqueira Da Silva, 7, 131º, Não eliminado / 32907, Thiago Barbosa, 7, 132º, Não eliminado / 40232, João Paulo Rodrigues Batista, 7, 133º, Não eliminado / 45205, Leandro Santos Do Nascimento, 7, 134º, Não eliminado / 43838, Natalício Manoel Da Costa Júnior, 7, 135º, Não eliminado / 41501, Nubia Soares Fidelis, 7, 136º, Não eliminado / 42801, Jackson Moreira Da Silva, 7, 137º, Não eliminado / 32755, Ronisson Ferreira Ribeiro, 7, 138º, Não eliminado / 43615, Mateus Manoel Rodrigues Dos Santos Costa, 7, 139º, Não eliminado / 45962, Raphael Luís De Souza Damasceno, 7, 140º, Não eliminado / 41041, Liviane Oliveira Alves, 7, 141º, Não eliminado / 35606, Letícia De Souza Oliveira Teixeira, 7, 142º, Não eliminado / 34688, Vinicius Maciel Cogo, 7, 143º, Não eliminado / 47562, Luiz Gustavo De Sousa Cypreste, 7, 144º, Não eliminado / 30813, Almir Gomes De Oliveira Junior, 7, 145º, Não eliminado / 50373, Danielle Sabriny Rocha Ferreira, 7, 146º, Não eliminado / 27847, Rebeca Estanislau Paiva Da Silva, 7, 147º, Não eliminado / 33008, Vinicius Dias Dos Santoss, 7, 148º, Não eliminado / 36340, Franciely, 7, 149º, Não eliminado / 27274, Kenedy Da Silva Gonçalves, 7, 150º, Não eliminado / 34392, Gracielli Tonno Quaresma, 7, 151º, Não eliminado / 35005, Taise Conceição De Oliveira Silva, 7, 152º, Não eliminado / 42559, Nicolas Donato Vescovi De Melo, 7, 153º, Não eliminado / 27886, Gérsia Rosa Pereira Simmer, 7, 154º, Não eliminado / 35525, Thayanne Ramalhete Lima, 7, 155º, Não eliminado / 44028, Reggymara Oliveira Da Silva, 7, 156º, Não eliminado / 34836, Jhonatan Da Silva Falcao, 7, 157º, Não eliminado / 39999, Fabíola, 7, 158º, Não eliminado / 43428, Edilaine Martins Da Silva, 7, 159º, Não eliminado / 42578, Ana Carolina De Souza Telles Capettini, 7, 160º, Não eliminado / 42334, Gabriel De Azeredo Gabrielli, 7, 161º, Não eliminado / 33789, Priscilla De Menezes Daguiel, 7, 162º, Não eliminado / 33317, Samara Aparecida Do Carmo Rodrigues, 7, 163º, Não eliminado / 35631, Romario Caetano Pinto, 7, 164º, Não eliminado / 41156, Allan Gabriel Da Silva Lopes, 7, 165º, Não eliminado / 48110, Dafny Batista Dos Santos Felix Da Silva, 7, 166º, Não eliminado / 38378, Marinalda De Fátima Pereira, 7, 167º, Não eliminado / 50288, Maria Clara Barreto Góes Cardoso, 7, 168º, Não eliminado / 36451, Juliana Malta Santos, 7, 169º, Não eliminado / 35234, Sara Dieny Chaves Ribeiro, 7, 170º, Não eliminado / 30974, Flayks Max Conceição De Oliveira, 7, 171º, Não eliminado / 38133, Ana Carolina Ribeiro Da Costa, 7, 172º, Não eliminado / 34134, Cintia Alves Santos, 7, 173º, Não eliminado / 40839, Andreza Matos Guimarães, 7, 174º, Não eliminado / 33352, Lucas Figueiredo Da Costa Rangel, 7, 175º, Não eliminado / 48061, Gabriel Gonçalves Loureiro, 7, 176º, Não eliminado / 45160, Rogério Teixeira Melo, 7, 177º, Não eliminado / 33825, Raquel De Oliveira Firme, 7, 178º, Não eliminado / 38786, Gabriel Arthur Cardoso, 7, 179º, Não eliminado / 49705, Kezia De Souza Nascimento, 7, 180º, Não eliminado / 49937, Victória Godinho Dória, 7, 181º, Não eliminado / 27989, Vitor Facco Mollulo Da Silva, 7, 182º, Não eliminado / 30059, Mário Cezário Dos Santos Teixeira, 7, 183º, Não eliminado / 42703, Anna Luisa De Sousa Nascimento, 7, 184º, Não eliminado / 42015, Giulio Lennon Motta Pereira, 7, 185º, Não eliminado / 49362, Daniel Duarte De Souza Filho, 7, 186º, Não eliminado / 33768, Luiz Gustavo Ribeiro Cavalcante, 7, 187º, Não eliminado / 43075, Lucas Alves Do Nascimento, 7, 188º, Não eliminado / 41880, Caique Gaiba De Souza, 7, 189º, Não eliminado / 46964, Ana Paula Lamberti Soares, 7, 190º, Não eliminado / 33095, João Victor Rodrigues Costa, 7, 191º, Não eliminado / 33106, Pedro Henrique De Godoy Miura, 7, 192º, Não eliminado / 34259, Crisley Gouvea Lima, 7, 193º, Não eliminado / 46813, Stéfhany Das Virgens Dos Santos, 7, 194º, Não eliminado / 49986, Luan Matheus Pinheiro Souza Da Silva, 7, 195º, Não eliminado / 34414, Werika Pereira Soares, 7, 196º, Não eliminado / 34103, Pedro Ygor De Souza Dos Santos Dantas, 7, 197º, Não eliminado / 44268, Isack Rosario Campos, 7, 198º, Não eliminado / 47382, Gabriel Barbosa Santos, 7, 199º, Não eliminado / 48988, Larissa Paulo De Andrade, 7, 200º, Não eliminado / 44843, Ana Luiza De Oliveira Morgado, 7, 201º, Não eliminado / 41254, Ana Júlia Machado Da Silva, 7, 202º, Não eliminado / 38595, Thayãn Dos Santos Moreira Vargas De Jesus, 7, 203º, Não eliminado / 38925, Sérgio Bopp De Souza, 5, 204º, Não eliminado / 40256, Maria Das Graças Duarte, 5, 205º, Não eliminado / 49803, Débora Vicente Coutinho, 5, 206º, Não eliminado / 40207, Ely Soares, 5, 207º, Não eliminado / 45787, Marina Furtunato, 5, 208º, Não eliminado / 34745, Aparecida Da Costa Duarte, 5, 209º, Não eliminado / 34136, Maria Aparecida Pereira Da Silva, 5, 210º, Não eliminado / 43191, Laura Fernandes, 5, 211º, Não eliminado / 41886, Rozinete Nascimento Cunha, 5, 212º, Não eliminado / 30804, Alexsandro Santos De Castro, 5, 213º, Não eliminado / 38283, Alessandro Fonseca Ferreira, 5, 214º, Não eliminado / 45658, Ailton Dias Lima, 5, 215º, Não eliminado / 38419, Alexandre Luiz Brahim Leite, 5, 216º, Não eliminado / 37526, Fabio Moreira Jardim, 5, 217º, Não eliminado / 46001, Josimar, 5, 218º, Não eliminado / 29571, Robson De Brito, 5, 219º, Não eliminado / 36418, Francisca Gilmara Brito, 5, 220º, Não eliminado / 26866, Cristiane Melo De Sá, 5, 221º, Não eliminado / 47491, Eliane Souza Cunha, 5, 222º, Não eliminado / 46956, Rosane Cútis De Lima, 5, 223º, Não eliminado / 40767, Guilherme Santos Da Costa Coitinho, 5, 224º, Não eliminado / 36643, Jerry Laudino Da Rocha, 5, 225º, Não eliminado / 35368, Claudiceia Dos Santos Souza, 5, 226º, Não eliminado / 30895, Elen Cristina Coutinho Dos Santos Vieira, 5, 227º, Não eliminado / 27495, Fernando Jorgete Chagas, 5, 228º, Não eliminado / 44243, Alceir Sergio Pinto Martins Junior, 5, 229º, Não eliminado / 38982, Louredanea Vale Damásio, 5, 230º, Não eliminado / 33271, Charlene, 5, 231º, Não eliminado / 28444, Sirley Oliveira Da Cunha, 5, 232º, Não eliminado / 40624, Alex, 5, 233º, Não eliminado / 34933, Bruno De Souza Bragança, 5, 234º, Não eliminado / 34848, Gloria Saager, 5, 235º, Não eliminado / 43765, Edna Santos Dos Anjos Da Conceição, 5, 236º, Não eliminado / 36190, Patrick Nascimento Pimenta, 5, 237º, Não eliminado / 32242, Diogo Bezerra Da Silva, 5, 238º, Não eliminado / 34510, Raquel Broedel Sabino Silva, 5, 239º, Não eliminado / 35920, Valeria Nunes, 5, 240º, Não eliminado / 29682, Victor Dutra Rosa, 5, 241º, Não eliminado / 29948, Idelci Antonio Gomes Junior, 5, 242º, Não eliminado / 42065, Rachel Da Silva Gomes Reis, 5, 243º, Não eliminado / 48065, Rodrigo Silva Ferreira, 5, 244º, Não eliminado / 34748, Lidiane França Steiner, 5, 245º, Não eliminado / 46018, Jose Carlos Ribeiro Junior, 5, 246º, Não eliminado / 29516, Rodrigo Dos Santos Lima, 5, 247º, Não eliminado / 28050, Ana Paula Verciene Vieira, 5, 248º, Não eliminado / 29640, Simara Dos Santos Arruda, 5, 249º, Não eliminado / 42160, John Kennedy Costa De Souza, 5, 250º, Não eliminado / 41239, Geones Paiva Júnior, 5, 251º, Não eliminado / 26435, Leonardo De Oliveira Pessoa, 5, 252º, Não eliminado / 42169, Josue Da Silva Gomes, 5, 253º, Não eliminado / 49645, Aryane Muniz Vitorino, 5, 254º, Não eliminado / 50486, Karolini Roberta Domingos Da Silva, 5, 255º, Não eliminado / 46517, Jhonatan Rufino Domingos Pereira, 5, 256º, Não eliminado / 35722, Larissa Ribeiro Murilho, 5, 257º, Não eliminado / 38445, Pedro Paulo Romano Velloso Vermelho, 5, 258º, Não eliminado / 33504, Jucelia Vanzeler Santos, 5, 259º, Não eliminado / 32658, Francielle Jesus Silva, 5, 260º, Não eliminado / 49650, William Santos De Almeida, 5, 261º, Não eliminado / 46413, Flávia Meira Rocha, 5, 262º, Não eliminado / 41442, Cassy Jones Da Silva Ferreira, 5, 263º, Não eliminado / 29403, Lorena Da Silva Boone, 5, 264º, Não eliminado / 31212, Tainara Silva De Araújo, 5, 265º, Não eliminado / 49011, Izadora Lima De Aquino, 5, 266º, Não eliminado / 49375, Daniel Rosa De Oliveira Filho, 5, 267º, Não eliminado / 37604, Alice Borges Campos, 5, 268º, Não eliminado / 33325, Igor Santana Pontes, 5, 269º, Não eliminado / 35994, Ygor Da Costa, 5, 270º, Não eliminado / 45254, Brenda Loureiro Gramelisch, 5, 271º, Não eliminado / 30798, Maria Madalena Obollari De Souza, 5, 272º, Não eliminado / 32297, Edilany Oliveira Dos Santos, 5, 273º, Não eliminado / 34189, Andrielli Rodrigues De Souza Hifner, 5, 274º, Não eliminado / 45322, Tiago Ardison, 5, 275º, Não eliminado / 37490, Kenedy Barbosa De Jesus, 5, 276º, Não eliminado / 29414, Rayane Lopes Da Silva, 5, 277º, Não eliminado / 40998, Keity Natalia Rodrigues Alexandrino Ribeiro, 5, 278º, Não eliminado / 40668, Ariadne Correia Da Silva, 5, 279º, Não eliminado / 35186, Juliana Alves Rangel, 5, 280º, Não eliminado / 38239, Ana Júlia Schaeffer, 5, 281º, Não eliminado / 38619, Maria Luiza De Jesus Souza Cangussu, 5, 282º, Não eliminado / 43184, Lucas André Costa Reis, 5, 283º, Não eliminado / 36578, Vitória Cristina Gonzaga De Andrade, 5, 284º, Não eliminado / 34224, Luan Lucas Belo De Carvalho, 5, 285º, Não eliminado / 33533, Matheus Fermino Correa, 5, 286º, Não eliminado / 49568, Adriely Sales Cipriano, 5, 287º, Não eliminado / 31939, Eliomar Ferreira Sales, 5, 288º, Não eliminado / 45067, Alexandre Cardoso Bravim, 5, 289º, Não eliminado / 35792, Pedro Lucas Florentino Dos Santos, 5, 290º, Não eliminado / 36206, Orly Wemerson José Da Silva Filho, 5, 291º, Não eliminado / 44941, Ygor Silva Dos Santos, 5, 292º, Não eliminado / 40402, Caio Cardoso Figueiredo Mariano, 5, 293º, Não eliminado / 46052, Jordanna Bremenkamp Do Nascimento, 5, 294º, Não eliminado / 34266, Wendria Vithória Filgueira Costa, 5, 295º, Não eliminado / 38284, Júlia Poleto Clarindo, 5, 296º, Não eliminado / 36062, Sabrina, 5, 297º, Não eliminado / 36068, Samara Marçal De Oliveira, 5, 298º, Não eliminado / 28295, Izadora De Oliveira Fernandes, 5, 299º, Não eliminado / 28466, Rogério Justino De Assis, 5, 300º, Não eliminado

5. ES – SANTA MARIA DE JETIBÁ

48630, Gilmar Lima Vargas, 10, 1º, Classificado / 31234, Manoel Carlos Pinheiro Pinto, 10, 2º, Classificado / 39559, Carlos Eduardo Da Silva Costa, 10, 3º, Não eliminado / 36946, Thais Garcia Simoes, 10, 4º, Não eliminado / 35342, Jair Rodrigues Dos Santos, 10, 5º, Não eliminado / 38391, Luciano Raggi De Oliveira, 10, 6º, Não eliminado / 27401, Bernadete Marques Mesquitela Zoti 09, 10, 7º, Não eliminado / 29437, Reginaldo Rodrigues De Souza, 10, 8º, Não eliminado / 44673, Chrystine Pereira Viana, 10, 9º, Não eliminado / 28289, Lucilene Tenis De Souza, 10, 10º, Não eliminado / 46502, Claudia Taylor Nunes, 10, 11º, Não eliminado / 38348, Thiago Ribeiro Lessa, 10, 12º, Não eliminado / 44934, Sandra Maria Lopes, 10, 13º, Não eliminado / 30669, Marcelo Ribeiro, 10, 14º, Não eliminado / 37942, Jose Jean Cardoso Lopes, 10, 15º, Não eliminado / 37532, Luciano Firmino Lopes, 10, 16º, Não eliminado / 28005, Kelly Ferreira Do Nascimento, 10, 17º, Não eliminado / 37071, Regiani Maria Macedo Rodrigues, 10, 18º, Não eliminado / 49878, Marlucio Correia Araujo, 10, 19º, Não eliminado / 42678, Julio Cesar Morais Da Silva, 10, 20º, Não eliminado / 50012, Vanessa Fidelis Da Silva, 10, 21º, Não eliminado / 48219, Ronildo Stieg, 10, 22º, Não eliminado / 48691, Raquel Guilhermino, 10, 23º, Não eliminado / 40631, Manoela Cristina De Souza Barreto, 10, 24º, Não eliminado / 46803, Leandro Amorim Martins, 10, 25º, Não eliminado / 28477, Gustavo Da Silva Alves, 10, 26º, Não eliminado / 39228, Fábio Vieira De Meira, 10, 27º, Não eliminado / 44131, Erick Alexandro De Melo Porto, 10, 28º, Não eliminado / 49921, Maria De Fatima Damaceno Bravin, 10, 29º, Não eliminado / 36903, Dayane Diogo Correia, 10, 30º, Não eliminado / 26330, Janaina Ferreira Do Nascimento, 10, 31º, Não eliminado / 33528, Simone Augusta Dos Santos, 10, 32º, Não eliminado / 28658, Diane Batista Paula, 10, 33º, Não eliminado / 38160, Drielly Rodrigues Prims, 10, 34º, Não eliminado / 29690, Flavia Roriz Silva, 10, 35º, Não eliminado / 40090, Thiago Zanotti Giuberti, 10, 36º, Não eliminado / 41840, Thais Campos Nunes Rodrigues, 10, 37º, Não eliminado / 29394, Aline Ana De Oliveira Marciano, 10, 38º, Não eliminado / 41720, Thais Freitas Sena Xavier, 10, 39º, Não eliminado / 31252, Vamberto Fernandes De Souza Junior, 10, 40º, Não eliminado / 31620, Wallace Nunes Lima Costa, 10, 41º, Não eliminado / 49072, Kely Cristiane De Almeida Santos, 10, 42º, Não eliminado / 46199, Laís, 10, 43º, Não eliminado / 47127, Luana Silva Kunz, 10, 44º, Não eliminado / 40356, Daniel Vago, 10, 45º, Não eliminado / 33206, Marcus Vinicius Khouri Araujo, 10, 46º, Não eliminado / 38321, Talita, 10, 47º, Não eliminado / 49285, Luis Arthur Pereira Correa, 10, 48º, Não eliminado / 43285, Miryan Aparecida Viana Brandao, 10, 49º, Não eliminado / 44034, Amanda Ferreira Santos, 10, 50º, Não eliminado / 45342, Isaque Albino Da Costa Amorim, 10, 51º, Não eliminado / 49002, Cassia Luciana Gomes Fiuza, 10, 52º, Não eliminado / 40347, Louise Christine Rodrigues Ramos, 10, 53º, Não eliminado / 33045, Nathan Bruno Moreira Lopes, 10, 54º, Não eliminado / 36909, Lucas Martins Lira, 10, 55º, Não eliminado / 47907, Gislayara Jastrow Pagung, 10, 56º, Não eliminado / 34762, Leticia Dos Santos Verediano, 10, 57º, Não eliminado / 43949, Laysla Vieira Salgado, 10, 58º, Não eliminado / 45571, Letícia Soares Da Silva, 10, 59º, Não eliminado / 44629, Lorenzo Gonçalves De Almeida, 10, 60º, Não eliminado / 42222, Danielle Benevides De Oliveira, 10, 61º, Não eliminado / 36067, Kleanne Rocha Sartorio, 10, 62º, Não eliminado / 36386, Matheus Oliveira Euzebio, 10, 63º, Não eliminado / 46771, Nayala Aparecida Avelino Gonçalves, 10, 64º, Não eliminado / 39901, Jovaildo De Jesus Santana, 7, 65º, Não eliminado / 31896, Luis Carlos Barreira Dos Santos, 7, 66º, Não eliminado / 26910, Gustavo Conceicao Mercon, 7, 67º, Não eliminado / 47842, Paulo Henrique Da Silva Santana, 7, 68º, Não eliminado / 48068, Sandra Regina De Vargas, 7, 69º, Não eliminado / 29938, Adriano Pereira De Oliveira, 7, 70º, Não eliminado / 48997, Vanessa Miertschink, 7, 71º, Não eliminado / 50015, Alexandra Bassani Graciano, 7, 72º, Não eliminado / 39698, Luciano Sousa Campos, 7, 73º, Não eliminado / 46350, Cristiano Andre De Freitas, 7, 74º, Não eliminado / 50167, Jonas Amaral, 7, 75º, Não eliminado / 42947, Sthefany Guimaraes Dos Santos, 7, 76º, Não eliminado / 30987, Joice Gums, 7, 77º, Não eliminado / 47624, Larissa Helena Jacob, 7, 78º, Não eliminado / 44396, Alessandra Maria De Araujo Rangel Gomes, 7, 79º, Não eliminado / 37117, Érika Cristina Ferreira De Moraes, 7, 80º, Não eliminado / 41280, Flávio De Sousa Dos Reis, 7, 81º, Não eliminado / 30777, Vitória Bonez Roos, 7, 82º, Não eliminado / 46931, Kakos Favoreto, 7, 83º, Não eliminado / 26357, Daniela Imaculada Rodrigues Da Silva, 7, 84º, Não eliminado / 39647, Karine Soares Santana, 7, 85º, Não eliminado / 40448, Enos Nascimento De Souza, 7, 86º, Não eliminado / 31456, Rafael Barbosa Queiroz, 7, 87º, Não eliminado / 37529, Arthur Galdino Lima E Sousa, 7, 88º, Não eliminado / 48932, Lorena Jardim De Oliveira Hianc, 7, 89º, Não eliminado / 40033, Rhayane Ketner Dos Santos Da Silveira, 7, 90º, Não eliminado / 40196, Jonathan Fontana Chaves, 7, 91º, Não eliminado / 42375, Mislany Cristina De Medeiros Da Cunha, 7, 92º, Não eliminado / 31843, Larissa Silva Santos, 7, 93º, Não eliminado / 48032, Yuri Rangel De Almeida, 7, 94º, Não eliminado / 32574, Leonam Monteiro Mendonça Xavier, 7, 95º, Não eliminado / 33884, Claudia Karina Camargo, 7, 96º, Não eliminado / 32191, Taina Dos Santos Amorim, 7, 97º, Não eliminado / 44324, Kassia Silva Brandão, 7, 98º, Não eliminado / 50218, Mariana Ferreira Carvalho, 7, 99º, Não eliminado / 45495, Mariana Lucena Girardi, 7, 100º, Não eliminado / 45363, Saymon Garcia De Oliveira, 7, 101º, Não eliminado / 44807, Mateus Da Silva Ferreira, 7, 102º, Não eliminado / 37358, Lorena Stocco Batista, 7, 103º, Não eliminado / 26498, Marcos Thierry Da Silva Monteverde, 7, 104º, Não eliminado / 46733, Ana Paula De Souza Sales, 7, 105º, Não eliminado / 44303, Rafael Hillen Andrade, 7, 106º, Não eliminado / 50182, Luciane Laurett, 7, 107º, Não eliminado / 38317, Tainá Dupinho De Oliveira, 7, 108º, Não eliminado / 29100, Danyella Costa Da Silva, 7, 109º, Não eliminado / 46938, Hillari Victoria Boldt Biff, 7, 110º, Não eliminado / 47329, Symone Vicente Gonoring, 7, 111º, Não eliminado / 38161, Wariston Bento Pereira, 7, 112º, Não eliminado / 35316, Vanessa Knaak, 7, 113º, Não eliminado / 41153, Nataniele Avelar Silva, 7, 114º, Não eliminado / 35761, Antonio De Oliveira Leite, 5, 115º, Não eliminado / 31299, Jane Martins Pinheiro, 5, 116º, Não eliminado / 35567, Nelson Nestor De Souza Filho, 5, 117º, Não eliminado / 49231, Luiz Renato Almeida De Souza, 5, 118º, Não eliminado / 50088, Clemivaldo Prochnow Gonoring, 5, 119º, Não eliminado / 49075, Dornelia Holz Envangelista, 5, 120º, Não eliminado / 36325, Maria Rosângela Dias Dos Santos, 5, 121º, Não eliminado / 38531, Laís Bermudes, 5, 122º, Não eliminado / 37652, Vanessa, 5, 123º, Não eliminado / 45727, Adair Rodrigues Dos Santos, 5, 124º, Não eliminado / 40981, Wesley Francisco Manhani, 5, 125º, Não eliminado / 29079, Marilson Pereira Vieira, 5, 126º, Não eliminado / 49192, Henry Paulo Sergio Barreto, 5, 127º, Não eliminado / 40503, Marta De Lourdes Moraes Da Silva, 5, 128º, Não eliminado / 49269, Paulo Marra De Oliveira, 5, 129º, Não eliminado / 43684, Irlanda Aires Cravo, 5, 130º, Não eliminado / 48159, Eliana Felhberg Da Silva, 5, 131º, Não eliminado / 42143, Maicon Diego Silva Reis, 5, 132º, Não eliminado / 47772, Helena Maria Naitcel Loose, 5, 133º, Não eliminado / 40483, Nelina Soares De Oliveira Viegas, 5, 134º, Não eliminado / 48271, Vivian Marise Prado Pereira, 5, 135º, Não eliminado / 31098, Renata Cristina Lima Da Fonseca, 5, 136º, Não eliminado / 47013, Andrielly Leite Da Silva, 5, 137º, Não eliminado / 42592, Billinaiti Ferreira Da Silva, 5, 138º, Não eliminado / 47070, Rosana Monteiro Da Silva, 5, 139º, Não eliminado / 49896, Djalma Galazzi Vieira, 5, 140º, Não eliminado / 50138, Eliete Dos Passos, 5, 141º, Não eliminado / 48211, Cleidimara Pereira, 5, 142º, Não eliminado / 30805, Lorena Scholz De Carvalho, 5, 143º, Não eliminado / 31853, Luis Carlos Barreira Dos Santos Junior, 5, 144º, Não eliminado / 47509, Paula Dos Reis Vimercati, 5, 145º, Não eliminado / 36591, Rosilane Nascimento Pautz, 5, 146º, Não eliminado / 48910, Nathalia De Sá Toste, 5, 147º, Não eliminado / 36985, Estefânia Pereira, 5, 148º, Não eliminado / 33269, Igor, 5, 149º, Não eliminado / 45446, Joao Filipe Fernandes Matos, 5, 150º, Não eliminado / 29145, Raize Alves Da Hora Batista, 5, 151º, Não eliminado / 38385, Luiz Paulo Vago De Freitas, 5, 152º, Não eliminado / 43960, Victor Leandro Martins, 5, 153º, Não eliminado / 31059, Camila Auer Pereira Das Posses, 5, 154º, Não eliminado / 32659, Polyana Martins Simmer, 5, 155º, Não eliminado / 40489, Josiene Vieira Guedes Almeida, 5, 156º, Não eliminado / 41800, Gideon Hermano Do Carmo, 5, 157º, Não eliminado / 30683, Ketlen Nascimento Rocha, 5, 158º, Não eliminado / 34926, Rita De Kassia Silva Gonçalves, 5, 159º, Não eliminado / 46360, Wilson Hespanhol Fialho Pereira, 5, 160º, Não eliminado / 44251, Iago Romana De Jesus, 5, 161º, Não eliminado / 28057, Ana Luysa Da Rocha Mendes, 5, 162º, Não eliminado / 37823, Leandra Rocha Oliveira Rodrigues Dos Santos, 5, 163º, Não eliminado / 41044, Debora Carvalho Silva, 5, 164º, Não eliminado / 39973, Gustavo Oliveira Mendes, 5, 165º, Não eliminado / 50013, Natália Vaz Cristovam, 5, 166º, Não eliminado / 46637, Bruna Batista Leitão, 5, 167º, Não eliminado

6. GO – CAIAPÔNIA

44589, Lívia Mainente Blady Fernandes, 10, 1º, Não eliminado / 48879, Wania Aurelia Paixao Costa, 10, 2º, Não eliminado / 48398, Rosiney Francisco Dos Santos, 10, 3º, Não eliminado / 34269, Telma Ferreira Novaes, 10, 4º, Não eliminado / 50246, Edileusa Maria Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 30909, Danilo Oliveira Borges, 10, 6º, Não eliminado / 32326, Débora Cristina Ribeiro, 10, 7º, Não eliminado / 49814, Sharlene, 10, 8º, Não eliminado / 48363, Derlange De Ataides Brito, 10, 9º, Não eliminado / 34964, Carla Jordania Oliveira, 10, 10º, Não eliminado / 48865, Camila Pereira Da Silva, 10, 11º, Não eliminado / 49373, Danila Gonçalves Brito Santos, 10, 12º, Não eliminado / 41117, Ednaldo Nascimento Neto, 10, 13º, Não eliminado / 49173, Fatima Cristina Da Silva, 10, 14º, Não eliminado / 41647, Josileide Veras De Sousa, 10, 15º, Não eliminado / 39748, Randes Paulo Monteiro Dos Santos, 10, 16º, Não eliminado / 32261, Stella Gonçalves De Souza, 10, 17º, Não eliminado / 39772, Miryan Djeneffer De Souza, 10, 18º, Não eliminado / 49434, Felipe Sousa Peres, 10, 19º, Não eliminado / 28237, Emelly Raielly Da Silva Lima, 10, 20º, Não eliminado / 33655, Thalita Miranda Ferreira, 10, 21º, Não eliminado / 47368, Livia Castro Silva Moraes, 10, 22º, Não eliminado / 28490, Hebert Batista Osorio, 10, 23º, Não eliminado / 49651, Léia Dos Santos Aquino Andrade, 10, 24º, Não eliminado / 49936, Karla Karoline Fonseca Garcia, 10, 25º, Não eliminado / 34643, Luiz Carlos Pereira Da Silva, 10, 26º, Não eliminado / 45189, Sarah Nascimento Santana, 10, 27º, Não eliminado / 48035, Lucas Gomes Da Silva, 10, 28º, Não eliminado / 39569, Regina Fernandes Gomide, 7, 29º, Não eliminado / 43547, Lindomar Mendes Pereira, 7, 30º, Não eliminado / 26516, Cristiano Rick, 7, 31º, Não eliminado / 37174, Emiliano Costa Lima, 7, 32º, Não eliminado / 50128, Nivia Costa Moraes, 7, 33º, Não eliminado / 41163, Michael Jackson De Sousa E Silva, 7, 34º, Não eliminado / 28611, Geruze Martins Fernandes, 7, 35º, Não eliminado / 48928, Isabela Cristina Moreira Brauna, 7, 36º, Não eliminado / 49566, Adriana Paulina Santos, 7, 37º, Não eliminado / 44559, Flávia Andrade Dos Santos, 7, 38º, Não eliminado / 29256, Thamirys Ramos Oliveira, 7, 39º, Não eliminado / 32256, Willian Santos De Castro, 7, 40º, Não eliminado / 46800, Vinicius Rodrigues De Oliveira, 7, 41º, Não eliminado / 27687, Ubiratã Bernardes De Souza Filho, 7, 42º, Não eliminado / 49368, Laleska Alvez Silva, 7, 43º, Não eliminado / 49773, Raysa Das Dores Machado, 7, 44º, Não eliminado / 29293, Rayanne Oliveira Da Silva, 7, 45º, Não eliminado / 30729, Márcia Eduarda, 7, 46º, Não eliminado / 49329, Sabrina, 7, 47º, Não eliminado / 42479, Alex Ferreira Ramos, 7, 48º, Não eliminado / 42987, Thalita De Jesus Peres, 7, 49º, Não eliminado / 45736, Dalila Caldeira Ribeiro, 7, 50º, Não eliminado / 43354, Lucas De Sousa Santos, 7, 51º, Não eliminado / 26978, Pedro Henrique Martins Dias, 7, 52º, Não eliminado / 49223, Jez Da Silva Dourado, 7, 53º, Não eliminado / 42876, Maria De Fatima Miranda Brito, 5, 54º, Não eliminado / 35690, Jaine De Andrade Leonidio, 5, 55º, Não eliminado / 49359, Vivian Ferreira Silva, 5, 56º, Não eliminado / 29482, Thais Eveline Moura De Lima, 5, 57º, Não eliminado / 38841, Fernanda De Jesus Sarmento, 5, 58º, Não eliminado / 46058, Jessica Juliana Da Silva, 5, 59º, Não eliminado / 32835, Ana Carolina Ferreira De Almeida Silva, 5, 60º, Não eliminado / 36680, Rita, 5, 61º, Não eliminado / 27512, Ana Cristiny Cardoso Quaresma, 5, 62º, Não eliminado / 41544, Carlos Eduardo Veloso Da Silva, 5, 63º, Não eliminado / 50027, Rodrigo Ferreira Santos Santana, 5, 64º, Não eliminado / 48725, Franciel De Sousa Conceição, 5, 65º, Não eliminado

7. GO – CHAPADÃO DO CÉU

47407, Alexandre Bittencourt Gripp, 10, 1º, Classificado / 41828, Nayara Ribeiro De Jesus, 10, 2º, Não eliminado / 40758, Zilvone Freitas Valentim Alves, 10, 3º, Não eliminado / 35984, Carla Eveline Tozetto, 10, 4º, Não eliminado / 40255, Benta Ribeira De Castro, 10, 5º, Não eliminado / 45402, Renata Emilia Silva De Almeida, 10, 6º, Não eliminado / 36159, Herivelton Barbosa De Freitas, 10, 7º, Não eliminado / 26832, Regiane Ferreira Six, 10, 8º, Não eliminado / 35014, Sabrina Ferreira De Souza Beltode, 10, 9º, Não eliminado / 33964, Adriana Maria Marques De Moura, 10, 10º, Não eliminado / 48334, Luciana Dos Santos Nascimento, 10, 11º, Não eliminado / 33442, Marta Alves Veloso, 10, 12º, Não eliminado / 31576, Patricia Severiana Alves, 10, 13º, Não eliminado / 36016, Gisely Ferreira Barbosa, 10, 14º, Não eliminado / 41093, Elaine Lopes De Carvalho, 10, 15º, Não eliminado / 34126, Adriana Ferreira De Oliveira, 10, 16º, Não eliminado / 27441, Debora Dos Santos Soares, 10, 17º, Não eliminado / 46009, Ana Lúcia Oliveira Calixto, 10, 18º, Não eliminado / 38415, Carlione Barbosa Ramos, 10, 19º, Não eliminado / 32162, Marcolina Reis De Matos, 10, 20º, Não eliminado / 32733, Elson Santos De Sousa, 10, 21º, Não eliminado / 40712, Juliano Silva Da Paz, 10, 22º, Não eliminado / 47591, Fabrício Malaquias Pereira, 10, 23º, Não eliminado / 26818, Júlia, 10, 24º, Não eliminado / 32239, Lorhane Filgueira Da Silva, 10, 25º, Não eliminado / 28454, Alan Santos De Oliveira, 10, 26º, Não eliminado / 34320, Franciane Dias Da Silva, 10, 27º, Não eliminado / 42826, Jéssica Leyner Lucena Guirra, 10, 28º, Não eliminado / 32121, Pâmella Moabe Tomaz Tosta Carvalho, 10, 29º, Não eliminado / 33953, Alécio Soares Maia, 10, 30º, Não eliminado / 36671, Ana Carolina De Sousa Rodrigues, 10, 31º, Não eliminado / 40176, Ana Gardielly Da Conceiçaõ Silva, 10, 32º, Não eliminado / 26673, Merien Joseelene Araújo Sampaio, 10, 33º, Não eliminado / 27635, Luis Henrique Bandeira Araújo, 10, 34º, Não eliminado / 28876, Jandiara Tavares Do Ribamar, 10, 35º, Não eliminado / 35706, Jorge Xavier Da Silva, 10, 36º, Não eliminado / 40949, Leticia De Paula Sciola, 10, 37º, Não eliminado / 38632, Kassio Henrique De Carvalho Oliveira, 10, 38º, Não eliminado / 49291, Elisangela Grevenhagen, 10, 39º, Não eliminado / 30276, Tainá Ferreira Lima De Assis, 10, 40º, Não eliminado / 31450, Anna Karoline Corrêa, 10, 41º, Não eliminado / 41582, Késsio Jhonnes De Sousa Silva, 10, 42º, Não eliminado / 32844, Antonio Robson Gonçalves, 10, 43º, Não eliminado / 33120, Sulamita De Araújo Silva Freire, 10, 44º, Não eliminado / 35702, Carlos Antonio Martins Oliveira, 10, 45º, Não eliminado / 31196, Arietha Anjos Galdino, 10, 46º, Não eliminado / 27283, Anderson Bastos Da Conceição, 10, 47º, Não eliminado / 35459, Bianca Aparecida Biazi De Souza, 10, 48º, Não eliminado / 47631, Guilherme Vieira Da Silva, 10, 49º, Não eliminado / 42428, André Victor Martins Miranda, 10, 50º, Não eliminado / 30364, Ana Gabrielly Ferreira Bernardes Assis, 10, 51º, Não eliminado / 49742, Quézia Gadelha Costa, 10, 52º, Não eliminado / 45428, Luana Ferreira Amaral, 10, 53º, Não eliminado / 38459, Kellen Rios Silva, 10, 54º, Não eliminado / 28241, Nelizi Lauren Oliveira Da Silva, 10, 55º, Não eliminado / 31609, Nathaly Moura De Sa Silva, 10, 56º, Não eliminado / 48902, Silvania Maria Montezano, 7, 57º, Não eliminado / 37364, Maria Delvanice Da Conceição Sousa, 7, 58º, Não eliminado / 32186, Eliane Pereira Da Silva Menezes, 7, 59º, Não eliminado / 38291, Adaias Martins Da Silva, 7, 60º, Não eliminado / 30215, Alessandra Carneiro De Albuquerque, 7, 61º, Não eliminado / 29006, José Wilson Da Conceição, 7, 62º, Não eliminado / 47569, Eva Sousa Santos, 7, 63º, Não eliminado / 39431, Olieth Antonia Camelo, 7, 64º, Não eliminado / 26807, Érica Cristina De Souza, 7, 65º, Não eliminado / 45128, Maria Do Socorro De Andrade Silva, 7, 66º, Não eliminado / 33678, Ivanilson Da Costa, 7, 67º, Não eliminado / 34915, Adineia Dos Santos Silva, 7, 68º, Não eliminado / 32568, Juraci Alves Machado, 7, 69º, Não eliminado / 31073, Euzilene Silva Costa, 7, 70º, Não eliminado / 48481, Viviane Ferreira Vida, 7, 71º, Não eliminado / 29514, Maria Vanda De Sousa Costa, 7, 72º, Não eliminado / 36688, Deivid Ribeiro Da Silva Lana, 7, 73º, Não eliminado / 40863, Angelita Dos Anjos Gonçalves, 7, 74º, Não eliminado / 38227, Carina De Aguiar Fonseca, 7, 75º, Não eliminado / 35917, Josilaine Da Silva Oliveira, 7, 76º, Não eliminado / 33016, Michael Gabriel Carneiro Matos Viana, 7, 77º, Não eliminado / 41523, Paulo Morão Alves Da Costa, 7, 78º, Não eliminado / 31645, Paula Queiroz Carvalho, 7, 79º, Não eliminado / 43221, Jossicleia Lopes De Sousa, 7, 80º, Não eliminado / 28546, Janaína Filipin Konzen, 7, 81º, Não eliminado / 27915, Marcio Cleiton Costa Dos Santos, 7, 82º, Não eliminado / 49507, Thiago Henrique Arruda Simoes, 7, 83º, Não eliminado / 34034, Eurislene Dourado De Oliveira, 7, 84º, Não eliminado / 43373, Daniele Cris Da Silva Maciel, 7, 85º, Não eliminado / 34258, Camila Dias De Jesus Oliveira, 7, 86º, Não eliminado / 36667, Amanda Conceição Dos Santos, 7, 87º, Não eliminado / 34784, Yara, 7, 88º, Não eliminado / 43885, Gilberto Junior Mendes Resende, 7, 89º, Não eliminado / 45917, Rauane Borges De Almeida, 7, 90º, Não eliminado / 28396, Beatriz Soares De Abreu, 7, 91º, Não eliminado / 31402, Ildeane Macedo Marques, 7, 92º, Não eliminado / 44031, Getulio Castro De Lima, 7, 93º, Não eliminado / 40390, Rayanny Soares Silva, 7, 94º, Não eliminado / 31349, Juliana Costa Silva, 7, 95º, Não eliminado / 43259, Wallyson Marques Araujo, 7, 96º, Não eliminado / 42386, Eduarda Amorim Silva, 7, 97º, Não eliminado / 31270, Adriely Santos Pinheiro, 7, 98º, Não eliminado / 33558, Natália Souza Tigre, 7, 99º, Não eliminado / 30750, Cristina Zimmermann Ferreira, 7, 100º, Não eliminado / 26705, Isadora Caroline Barros Silva, 7, 101º, Não eliminado / 43173, Fellipe Oliveira De Jesus, 7, 102º, Não eliminado / 47659, Renata Gomes Simões Da Silva, 7, 103º, Não eliminado / 38507, Maria Rita Da Silva Santos, 7, 104º, Não eliminado / 43280, Iasmin Vitória Da Silva, 7, 105º, Não eliminado / 30696, José Vinicius Da Silva Santos, 7, 106º, Não eliminado / 36733, Sabrina Oliveira Silva, 7, 107º, Não eliminado / 36273, Ruan Silva Rodrigues Vieira, 7, 108º, Não eliminado / 44158, Danthyellen Hamyla Gonçalves Santiago, 7, 109º, Não eliminado / 37638, Maiza Ferreira De Souza, 5, 110º, Não eliminado / 36623, Marlon Pereira Ferreira, 5, 111º, Não eliminado / 30667, Islei De Carvalho Antonietti, 5, 112º, Não eliminado / 31522, Patricia Rodrigues Gomes, 5, 113º, Não eliminado / 28566, Ronaldo Custódio De Moraes, 5, 114º, Não eliminado / 44876, Wesley Lima De Oliveira, 5, 115º, Não eliminado / 30638, Cíntia Siqueira Salgado, 5, 116º, Não eliminado / 44460, Helienay Daiany, 5, 117º, Não eliminado / 29959, Marcela Martins, 5, 118º, Não eliminado / 29064, Pedro Filipe Da Silva Novais, 5, 119º, Não eliminado / 38230, Denice Rodrigues Barbosa, 5, 120º, Não eliminado / 28321, Thais Da Silva Oliveira, 5, 121º, Não eliminado / 28681, Italo Miguel, 5, 122º, Não eliminado / 36184, Maria Eulalia Campos Diniz, 5, 123º, Não eliminado / 28600, Glauciene Dos Santos Silva, 5, 124º, Não eliminado / 27829, Tiago Moura Dos Santos, 5, 125º, Não eliminado / 30848, Rusmigley Cassia Santos, 5, 126º, Não eliminado / 31227, Rosana, 5, 127º, Não eliminado / 32813, Islane Macedo Marques, 5, 128º, Não eliminado / 27909, William Ramalho De Sousa, 5, 129º, Não eliminado / 30284, Elissandra De Lima Ohland, 5, 130º, Não eliminado / 29952, Jessica, 5, 131º, Não eliminado / 37007, Tarliani Santos Reis, 5, 132º, Não eliminado / 30823, Diego Henrique Da Paz, 5, 133º, Não eliminado / 28415, Dayana Bruna Da Silva Pereira, 5, 134º, Não eliminado / 34474, Vinícius Albano Nery, 5, 135º, Não eliminado / 30867, Natalia Valéria Da Silva, 5, 136º, Não eliminado / 40510, Matheus Correia Da Silva, 5, 137º, Não eliminado / 30780, Heide Mirele Carrijo Resende, 5, 138º, Não eliminado / 31034, Ana Paula Fernandes Souza Dias, 5, 139º, Não eliminado / 30173, Hiago Caroba Oliveira Número, 5, 140º, Não eliminado / 31336, Roseane Ribeiro Da Silva, 5, 141º, Não eliminado / 28992, Raniele Dias Da Costa, 5, 142º, Não eliminado / 27088, Gilmara Cardoso Cavalcante, 5, 143º, Não eliminado / 34475, Tainara Dalite Pereira Da Silva, 5, 144º, Não eliminado / 33177, Monize Alves Couto, 5, 145º, Não eliminado / 35458, Laissa Lorrany Pereira, 5, 146º, Não eliminado / 40382, Cicera Emiliana Ferreira Da Silva, 5, 147º, Não eliminado / 27988, Carlos Henrique Araujo Rodrigues, 5, 148º, Não eliminado / 29261, Thawanda Gabriela Silva Fanca, 5, 149º, Não eliminado / 42716, Carlos Daniel Rosa De Morais, 5, 150º, Não eliminado / 32517, Zayra Alana Oliveira Dos Santos Carvalho, 5, 151º, Não eliminado / 36546, Jhenyfer Barbosa Dos Santos, 5, 152º, Não eliminado / 41475, Klaus Bunning Serafim, 5, 153º, Não eliminado / 33299, Jessica De Lima Cardoso, 5, 154º, Não eliminado / 34378, Beatriz Benevides Silva Amorim, 5, 155º, Não eliminado / 26568, Mozarth Pereira Neto, 5, 156º, Não eliminado / 31877, Thais, 5, 157º, Não eliminado / 30744, Pedro Henrique Carneiro, 5, 158º, Não eliminado / 27822, Lucas Rebouças Maia, 5, 159º, Não eliminado / 27108, Bruna Camila Vieira Silva, 5, 160º, Não eliminado / 46048, Rayane Caetano Monteiro, 5, 161º, Não eliminado

8. GO – NOVA CRIXÁS

26399, Marcos Joaquim Ribeiro De Noronha, 10, 1º, Classificado / 28667, Amanda Aguiar Cardoso, 10, 2º, Não eliminado / 36560, Maria Selma Da Silva Cavalcante, 10, 3º, Não eliminado / 35171, Lúcia Aparecida Do Egito, 10, 4º, Não eliminado / 40369, Angelo José Da Silva Faria, 10, 5º, Não eliminado / 41332, José Adoan Pereira De Souza, 10, 6º, Não eliminado / 29096, Saulo Mota Santos, 10, 7º, Não eliminado / 41549, Sueli Maria De Oliveira, 10, 8º, Não eliminado / 29185, Maria Fernanda Martins Da Costa, 10, 9º, Não eliminado / 42313, Fábia Eloi De Oliveira Santana, 10, 10º, Não eliminado / 37817, Jose Dos Reis Pereira Junior, 10, 11º, Não eliminado / 43519, Jucelia Pinto Da Trindade, 10, 12º, Não eliminado / 42429, Lennln David Menezes Da Silva, 10, 13º, Não eliminado / 48204, Luciano Ribeiro Martins, 10, 14º, Não eliminado / 43327, Valquíria Gomes Pereira Corrêa, 10, 15º, Não eliminado / 36763, Ana Paula Sousa Dos Santos, 10, 16º, Não eliminado / 30305, Aline Maria Schimaltz Sena Silva, 10, 17º, Não eliminado / 45771, Reymond Xavier De Lima, 10, 18º, Não eliminado / 27061, Gilberto Silva Dos Santos, 10, 19º, Não eliminado / 40048, Kelly Regina Pereira Lopes, 10, 20º, Não eliminado / 31855, Lohan Moreira Bispo, 10, 21º, Não eliminado / 39685, Maxson Reid Castro Feitosa, 10, 22º, Não eliminado / 39614, João Batista Fonseca Melo, 10, 23º, Não eliminado / 42614, Ana Cristina Rosa D Abadia, 10, 24º, Não eliminado / 39696, Idione Dos Reis Vaz, 10, 25º, Não eliminado / 46364, Laura, 10, 26º, Não eliminado / 40083, Antonia Cláudia Borges Sobrinjo, 10, 27º, Não eliminado / 28036, Ricardo Costa Ferreira, 10, 28º, Não eliminado / 48370, Mayara Domingas Alves, 10, 29º, Não eliminado / 35762, Letícia Lemes E Silva, 10, 30º, Não eliminado / 49433, Amalia Jennefer De Moraes Moreira, 10, 31º, Não eliminado / 27812, Thais Angelica Soares Moreira Franco, 10, 32º, Não eliminado / 26985, Rita De Cássia Cortes Da Silva, 10, 33º, Não eliminado / 27986, Pabulla Sayara Barbosa Soares, 10, 34º, Não eliminado / 50178, Cleverson Rodrigues Dos Santos Silva, 10, 35º, Não eliminado / 32157, Edivaldo Vaz Barbosa Lima, 10, 36º, Não eliminado / 33915, Rayane Santos De Andrade, 10, 37º, Não eliminado / 48799, Bruna Gomes Cardoso, 10, 38º, Não eliminado / 26113, Ana Karolina Almeida Barros, 10, 39º, Não eliminado / 40735, Raquel Souza Rezende, 10, 40º, Não eliminado / 46082, Rodrigo Costa Nascimento, 10, 41º, Não eliminado / 46603, Joao Paulo Pereira Silva, 10, 42º, Não eliminado / 45310, Raphael Isaac Da Silva Santos, 10, 43º, Não eliminado / 25918, Antonio Wilker Freitas Rodrigues, 10, 44º, Não eliminado / 33148, Diana Da Silva, 10, 45º, Não eliminado / 30637, Jhonatan Curtolo Garcia, 10, 46º, Não eliminado / 26126, Thiago Batista Chaves, 10, 47º, Não eliminado / 48609, Jordana Vitória Souza Peixoto, 10, 48º, Não eliminado / 31599, David Lennon Duarte Da Silva, 10, 49º, Não eliminado / 42526, Hyorana Soares Dias, 10, 50º, Não eliminado / 39667, Denise De Sousa Oliveira Montes, 10, 51º, Não eliminado / 26411, Rubevania Carolane Vieira Lopes, 10, 52º, Não eliminado / 49474, Walter Antônio De Oliveira, 7, 53º, Não eliminado / 41413, Maria Gomes, 7, 54º, Não eliminado / 42868, Alane De Sousa Silva, 7, 55º, Não eliminado / 43185, Kailany Vicente Rodrigues, 7, 56º, Não eliminado / 38150, Iraci Maria De Liro Alves, 7, 57º, Não eliminado / 34532, Ivanete Meneguete Brito, 7, 58º, Não eliminado / 50030, Ariolene Da Costa Santana, 7, 59º, Não eliminado / 42315, Cristóvão Porfirio Da Silva, 7, 60º, Não eliminado / 37205, Wesdey Felix Ferreira, 7, 61º, Não eliminado / 39918, Joana Darc Pereira Nunes, 7, 62º, Não eliminado / 27793, Wagner Henrique Peixoto, 7, 63º, Não eliminado / 48914, Lorena Kaiser Morais De Mesquita, 7, 64º, Não eliminado / 32137, Flávio Jonathan Alves Da Silva, 7, 65º, Não eliminado / 39394, Cleonice Rodrigues David De Sousa, 7, 66º, Não eliminado / 28176, Camila Donato Dos Santos, 7, 67º, Não eliminado / 41538, Pedro De Alcântara Muniz De Sousa, 7, 68º, Não eliminado / 28938, Oziel Sousa, 7, 69º, Não eliminado / 27552, Glésia Ferreira De Souza Buriti, 7, 70º, Não eliminado / 38884, Johnatan Rocha Do Vale, 7,

71º, Não eliminado / 45536, Sidneia Martins Xavier, 7, 72º, Não eliminado / 43048, Eli Fernando Silva, 7, 73º, Não eliminado / 42998, Jefferson Rocha Nunes, 7, 74º, Não eliminado / 26389, Luiz Carlos Correia Santiago Júnior, 7, 75º, Não eliminado / 34485, Graciele Aparecida Silva, 7, 76º, Não eliminado / 39662, Celismar Oliveira Montes, 7, 77º, Não eliminado / 42833, João Marcos Melo Monteiro, 7, 78º, Não eliminado / 45135, Debora Rodrigues De Sousa, 7, 79º, Não eliminado / 39408, Wesley De Almeida Andrade Junior, 7, 80º, Não eliminado / 30268, Ingrid Leandra Camargos Antonio, 7, 81º, Não eliminado / 49901, Guilherme Da Silva, 7, 82º, Não eliminado / 26058, Samara Batista Da Silva, 7, 83º, Não eliminado / 33978, Marciano Dutra De Barros, 7, 84º, Não eliminado / 34237, Gabriel Sertão Rodrigues De Brito, 7, 85º, Não eliminado / 32566, Daniela Rodrigues Moreira, 7, 86º, Não eliminado / 38897, Gabriel Gomes Da Silva Ferreira, 7, 87º, Não eliminado / 32052, Augusta Karoline Pinheiro Dias, 7, 88º, Não eliminado / 40558, José Felipe Custódia De Azevedo, 7, 89º, Não eliminado / 27809, Arielly Rodrigues Guimaraes, 7, 90º, Não eliminado / 43487, Daniel Marcos Araújo Lopes, 7, 91º, Não eliminado / 42890, Euderles Almeida Gomes, 5, 92º, Não eliminado / 49965, Daniele Cristina Alves Lotti, 5, 93º, Não eliminado / 42570, Erlinda Ramos, 5, 94º, Não eliminado / 29102, Sergio Luiz Dos Santos Levino, 5, 95º, Não eliminado / 49358, Sandra Alves De Souza, 5, 96º, Não eliminado / 46669, Ivonete Narcizio Ferreira, 5, 97º, Não eliminado / 43224, Gildete Dias Sabino De Souza, 5, 98º, Não eliminado / 48986, Verônica Pereira De Lima, 5, 99º, Não eliminado / 38569, Amanda Giovanne, 5, 100º, Não eliminado / 28630, Herlane Alves Torres, 5, 101º, Não eliminado / 27365, Victor Reinaldo Dos Santos Martins, 5, 102º, Não eliminado / 40093, Fernanda Lemos Azevedo, 5, 103º, Não eliminado / 42322, Maria Aparecida Braz Do Nascimento Sousa, 5, 104º, Não eliminado / 33286, Naira Rúbia Vieira De Araújo, 5, 105º, Não eliminado / 40620, Ângelo Gabriel Santos Cavalcante, 5, 106º, Não eliminado / 29833, Karoline Da Costa Sousa, 5, 107º, Não eliminado / 48238, Édila Alves Dos Santos, 5, 108º, Não eliminado / 39879, Felícia Peixoto Dos Santos, 5, 109º, Não eliminado / 31903, Jose Carlos Evangelista De Souza, 5, 110º, Não eliminado / 42799, Eduardo Jose Eleoterio, 5, 111º, Não eliminado / 49847, Marta Brito Lisboa, 5, 112º, Não eliminado / 43651, Delvane Dos Santos Conceição, 5, 113º, Não eliminado / 39947, Leilyane De Oliveira Dias, 5, 114º, Não eliminado / 42049, Luciene, 5, 115º, Não eliminado / 40001, Valter Da Silva Barros, 5, 116º, Não eliminado / 37597, Thales Cavalcante Pereira, 5, 117º, Não eliminado / 40792, Tatiane Cristina Nunes De Araujo, 5, 118º, Não eliminado / 26266, Max Viana Da Silva Oliveira, 5, 119º, Não eliminado / 39818, Renata, 5, 120º, Não eliminado / 26723, Jeniffer Coelho Gomes, 5, 121º, Não eliminado / 34837, Valeria Rodrigues Pereira, 5, 122º, Não eliminado / 47304, Lorrany Martins Da Costa Santiago, 5, 123º, Não eliminado / 41627, Kaliane Rodrigues De Souza, 5, 124º, Não eliminado / 47889, Jean Cesar Nunes De Melo, 5, 125º, Não eliminado / 31762, Leidiane De Sousa Rangel, 5, 126º, Não eliminado / 45901, Angela, 5, 127º, Não eliminado / 34222, Leticia Almeida Rolindo, 5, 128º, Não eliminado / 49383, Hannah Aimée Ferreira Vasconcelos, 5, 129º, Não eliminado / 29986, Maria Regina Neri De Sousa, 5, 130º, Não eliminado / 44080, Deborah Valeria Sales Marinho De Sousa, 5, 131º, Não eliminado / 44747, Paulo Henrique Nascimento Guimaraes, 5, 132º, Não eliminado / 41573, Thálito Barboza Dutra, 5, 133º, Não eliminado / 40227, Ryan Batista De Souza, 5, 134º, Não eliminado / 46763, Caroline Martins Alves, 5, 135º, Não eliminado

9. GO – SANCLERLÂNDIA

44953, Sinval Nunes Moura Filho, 10, 1º, Não eliminado / 37369, José Dias Da Cruz, 10, 2º, Não eliminado / 45797, Patrick Januário Ferreira Silva, 10, 3º, Não eliminado / 49492, Cleide Bispo Ribeiro, 10, 4º, Não eliminado / 29790, Mariney Oliveira Roriz De Almeida Souza, 10, 5º, Não eliminado / 41375, Seli, 10, 6º, Não eliminado / 47455, Suêd Vieira Damasceno, 10, 7º, Não eliminado / 49764, Antonio Basilio Da Silva, 10, 8º, Não eliminado / 49855, Marineth Alves Martins Camargo, 10, 9º, Não eliminado / 40832, Vanderlei Dantas Rodrigues, 10, 10º, Não eliminado / 38664, Aparecida Oliveira Santos, 10, 11º, Não eliminado / 49874, Gleibe Lopo Dos Santos Peres Balduino, 10, 12º, Não eliminado / 47646, Mamadjam Djalo, 10, 13º, Não eliminado / 30375, Jefferson Lapot Costa, 10, 14º, Não eliminado / 39811, Alexandra Abadia Ramos Padilha Ferreira, 10, 15º, Não eliminado / 34734, Claudineide Marques Almeida, 10, 16º, Não eliminado / 37308, Adriane Alves De Oliveira, 10, 17º, Não eliminado / 40386, Helton Sebastião Da Silva Costa, 10, 18º, Não eliminado / 48794, Eliane Cristina Moreira Ramos, 10, 19º, Não eliminado / 43524, Washington Fernando De Souza, 10, 20º, Não eliminado / 41326, César Camargo, 10, 21º, Não eliminado / 29431, Alzeni Gonçalves De Abreu, 10, 22º, Não eliminado / 47829, José Márcio Cardoso Gonçalves Júnior, 10, 23º, Não eliminado / 44497, Kaliany Pereira Dos Santos Silva, 10, 24º, Não eliminado / 39840, Wellington Augusto Da Silva, 10, 25º, Não eliminado / 40299, Eduardo Augusto Gonçalves Levino, 10, 26º, Não eliminado / 34108, Juliana Dias De Souza Amorim Custódio, 10, 27º, Não eliminado / 41881, Adriana Alves Do Nascimento, 10, 28º, Não eliminado / 26528, Marlaine Silva Santos, 10, 29º, Não eliminado / 47877, Denise Antônia Rezende, 10, 30º, Não eliminado / 28199, Rogerio Divino Pinheiro, 10, 31º, Não eliminado / 29926, Paulo Roberto Matos Da Silva, 10, 32º, Não eliminado / 33965, Paulo Vítor Reis Cintra, 10, 33º, Não eliminado / 33654, Lilia Adorno Martins, 10, 34º, Não eliminado / 43644, Addan Tritty Rezende De Souza, 10, 35º, Não eliminado / 37748, Ludmylla Ferreira Marques, 10, 36º, Não eliminado / 49462, Patrícia Dantas De Macedo Nobre, 10, 37º, Não eliminado / 50301, Luiz Gustavo Sena Da Silva, 10, 38º, Não eliminado / 37211, Luiz Henrique Fernandes De Albuquerque, 10, 39º, Não eliminado / 49029, Eduardo Inácio Caetano De Almeida, 10, 40º, Não eliminado / 42288, Vanessa Gomes De Paula Rocha, 10, 41º, Não eliminado / 28906, Vivianny Gomes De Castro, 10, 42º, Não eliminado / 48577, Renato Barbosa Da Silva, 10, 43º, Não eliminado / 36762, Ageu Silva Marinho, 10, 44º, Não eliminado / 30475, Thais Alves Oliveira, 10, 45º, Não eliminado / 45756, Rodolfo Aparecido Santos Guimarães, 10, 46º, Não eliminado / 36834, Karolino Torres Quintanilha, 10, 47º, Não eliminado / 26393, Ana Carolina Borges De Almeida, 10, 48º, Não eliminado / 43997, Tamires Monteiro Góis, 10, 49º, Não eliminado / 33785, Stella Maria Ferreira Camargo, 10, 50º, Não eliminado / 44016, Deborah Lima Rodrigues, 10, 51º, Não eliminado / 26323, Michelly Luz Dos Santos, 10, 52º, Não eliminado / 49089, Larisse Maria De Sousa, 10, 53º, Não eliminado / 33688, Julia Rocha De Sousa, 10, 54º, Não eliminado / 45858, Lavínia Ellen Ferreira Silva, 10, 55º, Não eliminado / 43028, Renato Sardinha De Moraes, 10, 56º, Não eliminado / 46478, Mylena Jordanne Ferreira Da Silva Moreira, 10, 57º, Não eliminado / 41284, Karoline Mendes Soares, 10, 58º, Não eliminado / 49613, João Pedro Morais, 10, 59º, Não eliminado / 47140, Annalara, 10, 60º, Não eliminado / 31851, Marcus Paulo Silva Souza, 10, 61º, Não eliminado / 39448, Luciane Dos Reis Galvao, 10, 62º, Não eliminado / 38114, Rubens Pereira Dourado, 7, 63º, Não eliminado / 50272, Maraiza Ramos Vieira, 7, 64º, Não eliminado / 37625, Maria Do Socorro Pontes, 7, 65º, Não eliminado / 32607, Gernezeli Borba Gomes Siqueira, 7, 66º, Não eliminado / 37041, Aurélio Vieira Marques, 7, 67º, Não eliminado / 27180, Silvio Júnior Pereira Cassimiro, 7, 68º, Não eliminado / 49119, Durval Flávio De Sousa Júnior, 7, 69º, Não eliminado / 32798, Maria Do Socorro Pereira Barbosa, 7, 70º, Não eliminado / 43246, Sirley Farias Alves, 7, 71º, Não eliminado / 38952, Josivaldo Raymundo De Lyra, 7, 72º, Não eliminado / 43612, André Luiz Batista, 7, 73º, Não eliminado / 41174, Maximiliano De Melo Alves, 7, 74º, Não eliminado / 43415, Walniclei Alves Freitas, 7, 75º, Não eliminado / 46246, Gleibson Vieira De Andrade Pereira, 7, 76º, Não eliminado / 32801, Renata Gonzaga De Araújo Souza Da Silva, 7, 77º, Não eliminado / 43526, Larissa Naves Vasconcelos Costa, 7, 78º, Não eliminado / 29352, Ananias Almeida De Oliveira, 7, 79º, Não eliminado / 32334, Fernando Henrique Da Costa Figueira Pacheco, 7, 80º, Não eliminado / 28273, Adriana Santos Vieira, 7, 81º, Não eliminado / 39876, Maria Santielly Moreira De Faria Maia, 7, 82º, Não eliminado / 42797, Patricia Moreira Neves De Oliveira Tinoco, 7, 83º, Não eliminado / 35513, Stalin Augusto Almeida De Souza, 7, 84º, Não eliminado / 40757, Douglas Ferreira Silva, 7, 85º, Não eliminado / 44916, Alkaell Miras Pereira Ferreira Garcez, 7, 86º, Não eliminado / 29471, Rosenvaldo José D Abadia Neto, 7, 87º, Não eliminado / 48329, Amanda Rodrigues Moreira Da Silva, 7, 88º, Não eliminado / 34171, Samara Da Costa Silva, 7, 89º, Não eliminado / 50283, Luiza Dias Santana Neto, 7, 90º, Não eliminado / 45412, Leandro Fernandes Da Silva, 7, 91º, Não eliminado / 43598, Uayster, 7, 92º, Não eliminado / 36247, Paulo Henrique Da Silva Machado, 7, 93º, Não eliminado / 40817, Ramon De Souza Rodrigues, 7, 94º, Não eliminado / 29932, Marcos Phyllip De Sousa, 7, 95º, Não eliminado / 45427, Jade Bianca Silveira De Godoy, 7, 96º, Não eliminado / 30369, Vitor Espírito Santo Oliveira De Brito, 7, 97º, Não eliminado / 40298, Havila Dias Dos Santos Lobo De Paula, 7, 98º, Não eliminado / 39596, Sylvia Beatriz Soares, 7, 99º, Não eliminado / 40272, Dhiemes José De Paula Lobo, 7, 100º, Não eliminado / 39939, Halycia De Castro Silva, 7, 101º, Não eliminado / 37932, Jorcelino Rodrigues Do Prado Neto, 7, 102º, Não eliminado / 33411, Samara Cirqueira Leite, 7, 103º, Não eliminado / 33024, Luiz Fernando Felisberto Bueno, 7, 104º, Não eliminado / 40424, Alessandro Ferreira De Oliveira, 7, 105º, Não eliminado / 50002, Lohã Neves Deodato, 7, 106º, Não eliminado / 35520, Mariana De Sousa Oliveira, 7, 107º, Não eliminado / 43416, Mateus Felipe De Oliveira, 7, 108º, Não eliminado / 32429, Pablo Henrique Pereira Da Silva, 7, 109º, Não eliminado / 37622, Rafaela Alves, 7, 110º, Não eliminado / 43566, Charles Pires Do Rosario, 7, 111º, Não eliminado / 44389, Wladimir, 5, 112º, Não eliminado / 42884, Antonio Jacinto Morais Filho, 5, 113º, Não eliminado / 42473, Maria Idenilda De Queiroz Souto, 5, 114º, Não eliminado / 29502, Sirley Correia De Assunçao, 5, 115º, Não eliminado / 45499, André Luiz De Carvalho Teodoro, 5, 116º, Não eliminado / 49842, Mos Padilha Ferreir, 5, 117º, Não eliminado / 44291, Cleudes Ferreira Da Costa, 5, 118º, Não eliminado / 37302, Tânia Márcia Martins Faria, 5, 119º, Não eliminado / 30622, Maria Lucia Da Silva, 5, 120º, Não eliminado / 44258, Marcelo Barbosa De Souza, 5, 121º, Não eliminado / 32758, Jeremias Pereira Dos Santos, 5, 122º, Não eliminado / 41628, Madisson Marques Das Chagas, 5, 123º, Não eliminado / 50016, Lucivania Rosa Pereira, 5, 124º, Não eliminado / 34564, Cristian Stvenson Silva Aires, 5, 125º, Não eliminado / 26649, Bruna De Souza Oliveira, 5, 126º, Não eliminado / 26699, Ariana Rodrigues De Sousa, 5, 127º, Não eliminado / 31537, Ezequiel Ferreira Barbosa, 5, 128º, Não eliminado / 33839, Charliane Ferreira Lopes Monteiro De Andrade, 5, 129º, Não eliminado / 32609, Raul, 5, 130º, Não eliminado / 47838, Joiciene Rodrigues Silva, 5, 131º, Não eliminado / 47789, Renata Rodrigues Silva Borba, 5, 132º, Não eliminado / 44593, Marcos Batista Da Silva, 5, 133º, Não eliminado / 36849, Rafael Pinheiro, 5, 134º, Não eliminado / 34953, Lucas Pereira Lima, 5, 135º, Não eliminado / 41429, Leudenice Nunes Pereira, 5, 136º, Não eliminado / 34857, Aline Zanquetim Moreira Silva, 5, 137º, Não eliminado / 42470, Marcia Justiniano De Araujo, 5, 138º, Não eliminado / 30797, Fábio Augusto De Souza Maschio, 5, 139º, Não eliminado / 41775, Kaio Augusto Medeiros Leão, 5, 140º, Não eliminado / 50444, João Vitor Ferreira Godoi, 5, 141º, Não eliminado / 49367, Geovana Alves Macedo, 5, 142º, Não eliminado / 33866, Israel De Sousa Ribeiro, 5, 143º, Não eliminado / 49736, Raissa Gomes De Oliveira, 5, 144º, Não eliminado / 50140, Miguel Oliveira Dos Santos, 5, 145º, Não eliminado / 35023, Gracyele Menezes Ribeiro, 5, 146º, Não eliminado

10. GO – VILA PROPICIO

27318, Mário Sérgio Corrêa Pereira De Moura E Silva, 10, 1º, Classificado / 41592, João Fernando Naves, 10, 2º, Não eliminado / 47935, Francisca Eudóxia Fontes Ibiapina, 10, 3º, Não eliminado / 41611, Ingrid Iorrany Vieira, 10, 4º, Não eliminado / 45104, Chrystian De Jesus Carvalho, 10, 5º, Não eliminado / 44187, Rita Aparecida Da Silva, 10, 6º, Não eliminado / 49720, Antônio Acebispo Monteiro Da Silva, 10, 7º, Não eliminado / 29955, Roberto Alves Da Cruz, 10, 8º, Não eliminado / 33186, Célia De Fatima Lopes Da Silva, 10, 9º, Não eliminado / 37169, Divina Maria De Faria, 10, 10º, Não eliminado / 27720, Wesley Antonio Vieira Mota, 10, 11º, Não eliminado / 45027, Marlene De Sousa Fonseca Almeida, 10, 12º, Não eliminado / 46160, Leila Ribeiro Alves, 10, 13º, Não eliminado / 43750, Rivelino Luiz Coelho, 10, 14º, Não eliminado / 38119, Marivandia Lemos Do Nascimento, 10, 15º, Não eliminado / 37827, Ricardo Luiz Moraes Barros, 10, 16º, Não eliminado / 27281, Deivid Maciel De Oliveira, 10, 17º, Não eliminado / 33879, Roseneide Dos Santos Oliveira, 10, 18º, Não eliminado / 29739, Eironides Luiza De Jesus, 10, 19º, Não eliminado / 32411, Maridalva Soares Santana, 10, 20º, Não eliminado / 31306, Maria Do Bom Parto Da Silva, 10, 21º, Não eliminado / 49019, Elisangela Cristina Campos Nelvam, 10, 22º, Não eliminado / 31738, Carlos Eduardo Negri De Souza, 10, 23º, Não eliminado / 47551, Tania Balbino De Lima, 10, 24º, Não eliminado / 32551, Adriana Franco De Oliveira, 10, 25º, Não eliminado / 43348, Angela Braga De Jesus, 10, 26º, Não eliminado / 37189, Valdevan Bezerra Pereira, 10, 27º, Não eliminado / 41929, Lucelia Da Silva Mesquita, 10, 28º, Não eliminado / 29372, Hilmara Araújo Dos Santos, 10, 29º, Não eliminado / 37444, Edmar Monteiro Da Silva Júnior, 10, 30º, Não eliminado / 41630, Francisco José Oliveira Silva, 10, 31º, Não eliminado / 48232, Andréia Fernandes Leão, 10, 32º, Não eliminado / 49246, Márcia Maria Dias Rocha, 10, 33º, Não eliminado / 42939, Clariane Rodrigues Dos Reis, 10, 34º, Não eliminado / 33158, Mara Andrade Armelin, 10, 35º, Não eliminado / 47090, Daniela Martins Barbosa, 10, 36º, Não eliminado / 35112, Eliane Cristina Dagoberto, 10, 37º, Não eliminado / 41703, Jorzelino Costa Nogueira, 10, 38º, Não eliminado / 34090, Raquel Vieira De Oliveira Leal, 10, 39º, Não eliminado / 38590, Sarah Cristina De Andrade Santos, 10, 40º, Não eliminado / 39152, Ezequiel Alves De Jesus, 10, 41º, Não eliminado / 39053, Marina De Almeida Souza, 10, 42º, Não eliminado / 29585, Donato Gomes De Carvalho, 10, 43º, Não eliminado / 42029, Henrique Da Silva Martins França, 10, 44º, Não eliminado / 31509, Danielle Lima Costa, 10, 45º, Não eliminado / 41613, Rosiane Carlos Da Silva, 10, 46º, Não eliminado / 27068, Déborah Silvério Dos Santos, 10, 47º, Não eliminado / 34487, Laina Maria De Santana Trindade, 10, 48º, Não eliminado / 45097, Douglas Ricardo Corrêa De Jesus, 10, 49º, Não eliminado / 37780, Jesuina Ferreira Da Silva, 10, 50º, Não eliminado / 29761, Danilo Fernandes Maciel, 10, 51º, Não eliminado / 31192, Carlos Victor Leal Costa Fortes, 10, 52º, Não eliminado / 32154, Thainá Dias De Oliveira, 10, 53º, Não eliminado / 40215, Wanderson Correia De Castro, 10, 54º, Não eliminado / 50489, Maria Cícera De Sousa Silva, 10, 55º, Não eliminado / 38087, Jeancarlo, 10, 56º, Não eliminado / 43378, Crislaine Evangelista Da Silva, 10, 57º, Não eliminado / 44507, Bruno Vicente De Luna Barros Perrone Campos, 10, 58º, Não eliminado / 38857, Luís Antônio Viana Da Silva, 10, 59º, Não eliminado / 42285, Henrique De Melo Itacarambi, 10, 60º, Não eliminado / 47375, José Wilson Diniz Guimarães Silva, 10, 61º, Não eliminado / 28010, Jhonnatan Arrais De Pinho, 10, 62º, Não eliminado / 43633, Alexandre Alves Moreira, 10, 63º, Não eliminado / 49677, Gabriel Martins Sousa Paulo, 10, 64º, Não eliminado / 27551, Stanlley Alves Da Silva, 10, 65º, Não eliminado / 41781, Maqsueide Aguiar Moraes Brandão, 10, 66º, Não eliminado / 50192, Jorge Luiz Cordeiro Costa, 10, 67º, Não eliminado / 27856, Marciheli Queiroz Pantoja, 10, 68º, Não eliminado / 50019, Maísa Barbosa Rocha, 10, 69º, Não eliminado / 50392, Michele Konemann Da Silva, 10, 70º, Não eliminado / 26734, Denis Rafael Gonçalves Queiroz, 10, 71º, Não eliminado / 41629, Carine Moreira Alves, 10, 72º, Não eliminado / 34856, Karen Rodrigues Barros, 10, 73º, Não eliminado / 32966, Luana De Souza Melo, 10, 74º, Não eliminado / 29803, Marquialem De Almeida Alves, 10, 75º, Não eliminado / 31371, Victória Ribeiro Leite Aires, 10, 76º, Não eliminado / 48549, Lorrane Cristina Dos Santos Silva, 10, 77º, Não eliminado / 28680, Jaqueline Dos Prazeres Ferreira, 10, 78º, Não eliminado / 44973, Jaqueline Lopes Carneiro Pereira, 10, 79º, Não eliminado / 47728, Rodrigo Barbosa Tavares, 10, 80º, Não eliminado / 42963, Thales Paulo Cardoso Fonseca, 10, 81º, Não eliminado / 35812, Thatianne De Oliveira Silva, 10, 82º, Não eliminado / 28948, Juliana Pereira Da Silva, 10, 83º, Não eliminado / 44917, Fernanda Lopes Dos Santos, 10, 84º, Não eliminado / 49816, Katheriny Nunes Tavares, 10, 85º, Não eliminado / 45690, Mirelly Martins Da Silva, 10, 86º, Não eliminado / 37608, Mateus Santana Silva, 10, 87º, Não eliminado / 27487, Nicolas Gaudencio Gonzaga, 10, 88º, Não eliminado / 26362, Ágatha Lizandra Leite De Oliveira, 10, 89º, Não eliminado / 34350, Elizonildo Ferreira Dos Reis, 10, 90º, Não eliminado / 37158, Maria Clara Da Silva Moreira, 10, 91º, Não eliminado / 29201, Marcelo Carlos De Oliveira, 10, 92º, Não eliminado / 48557, Thays Luany Lima Santos, 10, 93º, Não eliminado / 32267, Laisla Caroline Mendes Moreira, 10, 94º, Não eliminado / 29395, Carla Silva Ferreira, 10, 95º, Não eliminado / 26799, Talita Barbosa Dos Santos, 10, 96º, Não eliminado / 49657, Ingridy Blenda Coelho De Souza, 10, 97º, Não eliminado / 28957, João Paulo Tavares Farias, 10, 98º, Não eliminado / 41545, Eduarda Gabrielle França Cunha, 10, 99º, Não eliminado / 32788, Marianna Albernas Araujo, 10, 100º, Não eliminado / 46232, Christyan Dos Anjos, 10, 101º, Não eliminado / 34456, Lara Gonçalves De Souza, 10, 102º, Não eliminado / 26591, Jhenifer Pereira Neres, 7, 103º, Não eliminado / 30585, Nilva Soares Da Silva, 7, 104º, Não eliminado / 46638, Cleyber Moura Da Silva, 7, 105º, Não eliminado / 43783, Maria Jose Luiz Tavares, 7, 106º, Não eliminado / 43120, Carlos Leonardo Magnabosco, 7, 107º, Não eliminado / 37879, Josirene Ribeiro Florêncio, 7, 108º, Não eliminado / 36904, Emidio Pereira Da Silva Junior, 7, 109º, Não eliminado / 43570, Wesley Carneiro Da Cunha, 7, 110º, Não eliminado / 30079, Cleiton Antonio Sobrinho, 7, 111º, Não eliminado / 43496, Jorge Ivan Cesario Vieira, 7, 112º, Não eliminado / 31328, Angelina Assunção Viana, 7, 113º, Não eliminado / 40619, Alexandre Alves De Souza, 7, 114º, Não eliminado / 30371, Aline Maria Schimaltz Sena Silva, 7, 115º, Não eliminado / 28431, Elenilton Botelho Da Silva, 7, 116º, Não eliminado / 49083, Maria Esmelina Braz De Oliveira, 7, 117º, Não eliminado / 31702, Ladilene Alves Negri, 7, 118º, Não eliminado / 46006, Julismar Rodrigues Dos Santos, 7, 119º, Não eliminado / 32888, Rodrigo Moraes Da Silva, 7, 120º, Não eliminado / 27271, Eduardo Vieira Rocha, 7, 121º, Não eliminado / 45283, Carlo Antônio Cavalcante Araújo Junior, 7, 122º, Não eliminado / 40554, Eulania Ramos De Lima, 7, 123º, Não eliminado / 49220, Klézia Jeany Batista Fonseca, 7, 124º, Não eliminado / 49528, Jéssica Rodrigues Da Silva, 7, 125º, Não eliminado / 42691, Victor Silva, 7, 126º, Não eliminado / 35157, Hingrity Maria Almeida Da Silva, 7, 127º, Não eliminado / 38081, Juliana, 7, 128º, Não eliminado / 43155, Stenio Jose Rodrigues Da Silva, 7, 129º, Não eliminado / 50078, Vinícius Pereira De Mendonça, 7, 130º, Não eliminado / 34484, Luan Teixeira De Sousa, 7, 131º, Não eliminado / 34338, Jéssica Ellen Gonçalves Da Fonseca Vieira, 7, 132º, Não eliminado / 45758, Wesley Rodrigues Rosa, 7, 133º, Não eliminado / 41361, Marcos Felipe Alves Oliveira, 7, 134º, Não eliminado / 44526, Gustavo Douglas Cruz, 7, 135º, Não eliminado / 34442, Josianne Costa Santos, 7, 136º, Não eliminado / 49296, Amanda Paula Sales Vieira, 7, 137º, Não eliminado / 48592, Francisco Junior, 7, 138º, Não eliminado / 26982, Eveli Luana Barroso Trindade, 7, 139º, Não eliminado / 41769, Suelen Camargo Pires, 7, 140º, Não eliminado / 49472, José Garcia Neto, 7, 141º, Não eliminado / 42992, Elisângela Santana Bernardes, 7, 142º, Não eliminado / 47415, Juliana De Sousa Carvalho, 7, 143º, Não eliminado / 43771, Ladiesley Thauane Barbosa Siqueira, 7, 144º, Não eliminado / 43020, Raiane Alves Da Conceição, 7, 145º, Não eliminado / 32285, Daniel Silva Moreira Junior, 7, 146º, Não eliminado / 26843, Amanda Amorim Rocha, 7, 147º, Não eliminado / 37570, Sara Moraes Vieira, 7, 148º, Não eliminado / 37976, Ágatha Louise De Sousa Dos Santos, 7, 149º, Não eliminado / 29851, Felipe Pereira Reis, 7, 150º, Não eliminado / 44006, João Victor Ferreira, 7, 151º, Não eliminado / 32083, Ana Júlia, 7, 152º, Não eliminado / 47819, Luiz Fernando Alves Souza, 7, 153º, Não eliminado / 41524, Gabriel Rodrigues, 7, 154º, Não eliminado / 29683, Quéren Hapuque Ferreira Da Silva, 7, 155º, Não eliminado / 30339, Santiago Gomes Dos Santos Fraga, 7, 156º, Não eliminado / 43574, Hellen Victória Barbosa De Ataídes, 7, 157º, Não eliminado / 50029, Sara Lima Beirão, 7, 158º, Não eliminado / 26276, Marcos Victor, 7, 159º, Não eliminado / 44599, Jessica De Freitas Martins, 7, 160º, Não eliminado / 34384, Heloísa Vitória, 7, 161º, Não eliminado / 28951, Marisete Dos Santos Faustino, 5, 162º, Não eliminado / 44622, Joao Ubaldo Costa Brito, 5, 163º, Não eliminado / 33507, Reyjes Almeida Dos Santos, 5, 164º, Não eliminado / 27674, Cristiane Henrique Da Silva, 5, 165º, Não eliminado / 42670, Sandra Pereira Da Silva Dos Santos, 5, 166º, Não eliminado / 43477, Cicera Oliveira Ferreira Leal, 5, 167º, Não eliminado / 37903, Ednaldo, 5, 168º, Não eliminado / 43367, Ivan Dias Dos Reis, 5, 169º, Não eliminado / 40056, Alcione De Sousa, 5, 170º, Não eliminado / 29848, Petronilia Da Silva Tavares Souza, 5, 171º, Não eliminado / 32282, Patricia Da Natividade Dos Santos, 5, 172º, Não eliminado / 31714, Rosely Santos Silva, 5, 173º, Não eliminado / 28006, Marcela Ferreira De Brito, 5, 174º, Não eliminado / 48273, Jean Paulino De Oliveira, 5, 175º, Não eliminado / 28832, Marcela Fragoso Da Silva, 5, 176º, Não eliminado / 49218, William Pereira Auguato, 5, 177º, Não eliminado / 45301, Rômulo Carlos Binhotti, 5, 178º, Não eliminado / 37586, David Ferreira Da Silva Morato, 5, 179º, Não eliminado / 41745, Márcio Vinícius Da Silva, 5, 180º, Não eliminado / 29896, Dannes Batista Barbosa, 5, 181º, Não eliminado / 28568, Aparecida Daiana Vieira Rocha, 5, 182º, Não eliminado / 46613, Ana Paula Correia De Lima, 5, 183º, Não eliminado / 31583, Célio Rodrigues Da Silva, 5, 184º, Não eliminado / 27206, Daiana Nunes Lourenço, 5, 185º, Não eliminado / 28614, Gladson Fonseca Alves, 5, 186º, Não eliminado / 34261, Valdeir, 5, 187º, Não eliminado / 31036, Aline Suzana Silva Ribeiro Santos, 5, 188º, Não eliminado / 29117, Kayo Ferrnando Maciel Nogueira De Melo, 5, 189º, Não eliminado / 32910, Jessica Lucia Dos Santos Silva, 5, 190º, Não eliminado / 26115, Luan De Paiva Nascimento, 5, 191º, Não eliminado / 35838, Kelre Alves Da Silva, 5, 192º, Não eliminado / 33537, Helliamara Valença Nunes, 5, 193º, Não eliminado / 28993, Layane Da Conceição Dos Santos, 5, 194º, Não eliminado / 27666, Leonardo Da Silva Matos, 5, 195º, Não eliminado / 45391, Lorrane Silva Rocha Dos Santos, 5, 196º, Não eliminado / 42700, Jailton Da Silva Ferreira, 5, 197º, Não eliminado / 41916, Jessica Lorraine Alves Da Silva, 5, 198º, Não eliminado / 28472, Tailla Fernandes Da Costa, 5, 199º, Não eliminado / 50311, Nayara Cunha Do Nascimento, 5, 200º, Não eliminado / 46390, Thiago Souza Galhardo, 5, 201º, Não eliminado / 49683, Natalia Maria Targino Souza, 5, 202º, Não eliminado / 45698, Leyliane Costa Santos, 5, 203º, Não eliminado / 29830, Marcos Vinícius Oliveira Do Nascimento, 5, 204º, Não eliminado / 49215, Gizelle Da Silva Cardoso, 5, 205º, Não eliminado / 44112, Daniel Pereira Sousa Costa, 5, 206º, Não eliminado / 41726, Juliana Barbara Da Silva Souza, 5, 207º, Não eliminado / 33619, Gustavo Valença Nunes, 5, 208º, Não eliminado / 29792, Maria Eduarda Ferreira Aguiar Damasceno, 5, 209º, Não eliminado / 49202, Victor Gabriel Sousa Gomes, 5, 210º, Não eliminado / 33726, Stella Duarte Silva Vieira, 5, 211º, Não eliminado / 36779, Elias Costa Bittencourt, 5, 212º, Não eliminado / 29231, Karolayne Stephany Oliveira Ferreira, 5, 213º, Não eliminado / 44984, Otávio Fonseca Do Nascimento, 5, 214º, Não eliminado

11. MG – ARAÚJOS

48391, Rodrigo Maldonado Gama, 10, 1º, Classificado / 39038, Ester Pinho Alves Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 42803, Maria Aparecida Lacerda Magalhães, 10, 3º, Não eliminado / 49418, Hortência Cabral De Souza, 10, 4º, Não eliminado / 36533, Ana Carolina Gadelha Gontijo, 10, 5º, Não eliminado / 49990, Israel Elias Costa, 10, 6º, Não eliminado / 48476, Flávia Cristina Araujo Silva, 10, 7º, Não eliminado / 37350, Junia Jeycielle Maria Dos Santos, 10, 8º, Não eliminado / 30568, Julyenne Alynne Da Conceição Soares, 10, 9º, Não eliminado / 46920, Cássia Pereira Lima, 10, 10º, Não eliminado / 36482, Mercia Cristina Silva Alves, 10, 11º, Não eliminado / 34344, Maria Camila Do Nascimento, 10, 12º, Não eliminado / 33880, Maikom Bruno Gonçalves, 10, 13º, Não eliminado / 37311, Joyce Fernandes De Oliveira, 10, 14º, Não eliminado / 37627, Keucilene De Fátima Oliveira Concesso, 7, 15º, Não eliminado / 39415, Liliane Gonçalves Celestino Dias, 7, 16º, Não eliminado / 32657, Janaina Barcelos De Carvalho, 7, 17º, Não eliminado / 31011, Maiky Anne Gomes De Araujo, 7, 18º, Não eliminado / 42713, Helio Magno Oliveira Ribeiro, 7, 19º, Não eliminado / 37339, Gabriela De Cassia Aguar Maia, 7, 20º, Não eliminado / 37153, Adrielle, 7, 21º, Não eliminado / 48143, Isadora Terezinha Martins Alves, 7, 22º, Não eliminado / 48144, Clarice Martins Alves, 7, 23º, Não eliminado / 47346, Dayane Luiza Macedo Silva, 7, 24º, Não eliminado / 45144, Mateus Santiago Moreira, 7, 25º, Não eliminado / 36069, Carlos Eduardo Oliveira Machado, 7, 26º, Não eliminado / 49399, João Roberto Nunes Branquinho, 7, 27º, Não eliminado / 49861, João Vítor Cabral Brandão, 7, 28º, Não eliminado / 35431, Maria Rita Guimarães, 5, 29º, Não eliminado / 44792, Julio Cesar Ferreira, 5, 30º, Não eliminado / 46704, Ildene Ribeiro, 5, 31º, Não eliminado / 29476, Rubens De Moraes, 5, 32º, Não eliminado / 36000, Sandra Cristina Da Silva, 5, 33º, Não eliminado / 36402, Adriana Cristina Corrêa, 5, 34º, Não eliminado / 46481, Paricia Keeler Teixeira, 5, 35º, Não eliminado / 30734, Simone Da Conceição Soares, 5, 36º, Não eliminado / 50221, Juarez Xavier Rodrigues, 5, 37º, Não eliminado / 35115, Pamela Viviane De Andrade Aguiar, 5, 38º, Não eliminado / 26526, Patrick Mendes Rodrigues, 5, 39º, Não eliminado / 35442, Iris, 5, 40º, Não eliminado / 39236, Nathalia Cristina Oliveira Da Rocha, 5, 41º, Não eliminado / 30612, Débora Pereira Damasceno, 5, 42º, Não eliminado / 30610, Kaylene Suriel Soares Souza, 5, 43º, Não eliminado / 38581, Maria Fernanda Esteves Silva, 5, 44º, Não eliminado

12. MG – BETIM – REGIONAL ICAIVERA

47959, Ivone Alves Machado, 10, 1º, Classificado / 45761, Hermes Dias Gonçalves, 10, 2º, Não eliminado / 49503, Denise Mara Guirado De Sousa, 10, 3º, Não eliminado / 26754, Eliane De Castro Calheiros, 10, 4º, Não eliminado / 35034, Rosângela Aparecida Da Silva Peixoto, 10, 5º, Não eliminado / 47030, Fabiana Marques De Morais Almeida, 10, 6º, Não eliminado / 36939, Marilene Ferreira Alves, 10, 7º, Não eliminado / 43004, Maria Luiza Amaral Barbosa, 10, 8º, Não eliminado / 45916, Ruth Bento Correa, 10, 9º, Não eliminado / 43820, Simone Maria Da Silva, 10, 10º, Não eliminado / 49107, Amauri Morais, 10, 11º, Não eliminado / 26151, Guiomar Rita Do Carmo Scheeren, 10, 12º, Não eliminado / 43087, Antônio Anderson Duarte, 10, 13º, Não eliminado / 30888, Luis Heldinei Silva, 10, 14º, Não eliminado / 42056, Cleide Gualberto Dos Santos Sena, 10, 15º, Não eliminado / 38541, Edmilson De Paula Rodrigues, 10, 16º, Não eliminado / 46373, José Soares Neto, 10, 17º, Não eliminado / 27254, Cilaine Maria De Paula, 10, 18º, Não eliminado / 42881, Lizania Alves Da Silva Osorio, 10, 19º, Não eliminado / 44854, Wallace Espirito Santo Fonseca, 10, 20º, Não eliminado / 28190, Renato Gonçalves Valente, 10, 21º, Não eliminado / 44697, Joenilza Santana Feitosa, 10, 22º, Não eliminado / 34649, Valdei Dos Anjos Novaes, 10, 23º, Não eliminado / 45403, Ederson De Sousa, 10, 24º, Não eliminado / 32726, Maria Da Glória Teixeira Teles, 10, 25º, Não eliminado / 39974, Fernando Luiz Alves Soares, 10, 26º, Não eliminado / 47037, Rosicler Isabel De Amorim De Souza, 10, 27º, Não eliminado / 29627, Carla Patrícia Dias, 10, 28º, Não eliminado / 44472, Rodrigo De Faria Paschoal, 10, 29º, Não eliminado / 37468, Daniella Borges Machado, 10, 30º, Não eliminado / 32804, Samanta Penido Bicalho Louzada, 10, 31º, Não eliminado / 48376, Maria Pastora Batista Da Silva, 10, 32º, Não eliminado / 46548, Maria Aparecida Teles De Almeida, 10, 33º, Não eliminado / 49642, Eliseu Ritter, 10, 34º, Não eliminado / 42443, Regina Celi Juventino, 10, 35º, Não eliminado / 37140, Fabrício Mourão Bastos, 10, 36º, Não eliminado / 48847, Mauro Roberto Correa Da Silva, 10, 37º, Não eliminado / 42348, Léa Maura De Souza Froes, 10, 38º, Não eliminado / 39486, Carlos Rodrigo Almeida, 10, 39º, Não eliminado / 41486, Thales Deon Coelho Pimenta, 10, 40º, Não eliminado / 48975, Adriana Ramos Martins, 10, 41º, Não eliminado / 32507, Maria Aparecida Rodrigues Da Silva, 10, 42º, Não eliminado / 29039, Alexandra Ribeiro Nazaro, 10, 43º, Não eliminado / 37781, Zoé Maria Vieira Da Silva, 10, 44º, Não eliminado / 31592, Rosângela Da Conceição Silva, 10, 45º, Não eliminado / 49058, Angelina Solange Silva De Oliveira, 10, 46º, Não eliminado / 36827, Ana Paula De Oliveira, 10, 47º, Não eliminado / 31698, Jaine Oliveira Da Silva Furtado, 10, 48º, Não eliminado / 26870, André Luiz Amaral Da Costa, 10, 49º, Não eliminado / 27717, Carla Juliana Martins, 10, 50º, Não eliminado / 38589, Luana Barbosa Da Silva, 10, 51º, Não eliminado / 27992, Marco Diego Capellini Das Dores, 10, 52º, Não eliminado / 26513, Aline Débora Santana Thedim, 10, 53º, Não eliminado / 44536, Denise Maura De Jesus Hora, 10, 54º, Não eliminado / 31766, Fabiana Felizarda De Oliveiras Venancio, 10, 55º, Não eliminado / 43094, Pedro Lapones De Amaral Gontijo Cunha, 10, 56º, Não eliminado / 37074, Murilo Araujo Rodrigues, 10, 57º, Não eliminado / 37754, Marlene Sidonila Da Silva, 10, 58º, Não eliminado / 48359, Juliana Elias Lopez, 10, 59º, Não eliminado / 39746, Silviane Leite Pereira Santos, 10, 60º, Não eliminado / 28446, Roberto Marcio Pinheiro Maia Sobrinho, 10, 61º, Não eliminado / 46184, Elaine Da Silva Dias Nogueira, 10, 62º, Não eliminado / 39393, Tânia Carmo Menezes, 10, 63º, Não eliminado / 39895, Alexsandra Cristina De Souza, 10, 64º, Não eliminado / 36282, Luiz Antonio Rodrigues Dias, 10, 65º, Não eliminado / 47385, Renata Maria Silva Sales, 10, 66º, Não eliminado / 49050, Adiane Cardoso De Souza, 10, 67º, Não eliminado / 39260, Chlesliane Silva Gomes, 10, 68º, Não eliminado / 43709, Cleberson Marcelo Dos Santos, 10, 69º, Não eliminado / 36458, Marcelo Ferreira Antunes, 10, 70º, Não eliminado / 40252, Flávia Pereira Perdigão, 10, 71º, Não eliminado / 42086, Josiane Priscilla Marcelino Ferreira, 10, 72º, Não eliminado / 46810, Erika Gonçalves Dos Santos, 10, 73º, Não eliminado / 27232, Allana Ramony Batista Fernandes, 10, 74º, Não eliminado / 33573, Cristiane Das Graças Da Silva Camargo, 10, 75º, Não eliminado / 37138, Diogo Rafael Dos Santos, 10, 76º, Não eliminado / 44004, Juliana Ottoni De Oiveira, 10, 77º, Não eliminado / 42209, Andréia De Souza Rodrigues, 10, 78º, Não eliminado / 49175, Michele Martins Da Silva, 10, 79º, Não eliminado / 41844, Kelly Simões Pimentel, 10, 80º, Não eliminado / 48899, Letícia Maria Badaró De Carvalho, 10, 81º, Não eliminado / 35260, Adriana Santos Duarte, 10, 82º, Não eliminado / 37686, Mariana Fernandes Da Silva, 10, 83º, Não eliminado / 39132, Ana Karolina Pereira Bitancourt De Andrade, 10, 84º, Não eliminado / 49386, Nazila Nayara Silva De Oliveira, 10, 85º, Não eliminado / 49333, Bernardo Augusto Rosa, 10, 86º, Não eliminado / 41385, Marcos Moreira Dos Santos, 10, 87º, Não eliminado / 50075, Rafael Felipe Ribeiro, 10, 88º, Não eliminado / 32357, Yojana Irina Menendez Rivero, 10, 89º, Não eliminado / 33389, Dalian Alves Teixeira Barros, 10, 90º, Não eliminado / 48401, Renan Morais Sodré, 10, 91º, Não eliminado / 49417, Geórgia Pereira Jardim, 10, 92º, Não eliminado / 32178, Ricardo Fernandes, 10, 93º, Não eliminado / 37500, Danielle Alves De Oliveira Santos, 10, 94º, Não eliminado / 38279, Patrícia Fabiana Lourenço, 10, 95º, Não eliminado / 38586, Debora Rodrigues, 10, 96º, Não eliminado / 43785, Fernanda Gulart Feliciano, 10, 97º, Não eliminado / 35334, Marina Helena Da Silva Oliveira, 10, 98º, Não eliminado / 34296, Lais Ferreira Silva, 10, 99º, Não eliminado / 46228, Marcelia Moreira Rodrigues De Souza Israel, 10, 100º, Não eliminado / 33977, Jaqueline Fátima Silva Carneiro, 10, 101º, Não eliminado / 42782, Stéphany De Castro Silva, 10, 102º, Não eliminado / 29784, Guilherme Henrique Proença, 10, 103º, Não eliminado / 50031, Isaías Franco Ramalho, 10, 104º, Não eliminado / 40526, Dandara Martins Jorge, 10, 105º, Não eliminado / 35628, Karina Resende Brasil, 10, 106º, Não eliminado / 37286, Nathália Aline Barbosa Cotta, 10, 107º, Não eliminado / 40206, Vinicius Passos Soares, 10, 108º, Não eliminado / 47961, Marina Freitas Guimarães, 10, 109º, Não eliminado / 42475, Jennifer Romano Guimarães Ferber, 10, 110º, Não eliminado / 41540, Debora Lorrayne Da Costa, 10, 111º, Não eliminado / 47362, Ludmilla Stephanie Antunes Da Da Silva, 10, 112º, Não eliminado / 49745, Poliana Lisboa Dos Santos, 10, 113º, Não eliminado / 49222, Izabela Barreto Martins Quintão, 10, 114º, Não eliminado / 44695, Werick Martins Dos Reis Silva, 10, 115º, Não eliminado / 29179, Tales Henrique Vicente Da Silva, 10, 116º, Não eliminado / 41165, Lorraine Sales Dias, 10, 117º, Não eliminado / 29033, Diogo De Souza Costa, 10, 118º, Não eliminado / 40317, Debora Sara Fernandes De Souza, 10, 119º, Não eliminado / 31099, Igor Maciel Da Silva, 10, 120º, Não eliminado / 31171, Jessica De Souza Rocha, 10, 121º, Não eliminado / 35996, Débora Andrade Soares Corrêa, 10, 122º, Não eliminado / 39610, Giovani Laboissiere Ferreira, 10, 123º, Não eliminado / 46866, Edson Francisco Bicalho Júnior, 10, 124º, Não eliminado / 43498, Ana Carolina De Souza, 10, 125º, Não eliminado / 49341, Thayrinne Gabriela Lopes Oliveira, 10, 126º, Não eliminado / 40673, Jessica Jane Ribeiro Rodrigues, 10, 127º, Não eliminado / 29321, Thayna Belchior Fernandes Da Silva, 10, 128º, Não eliminado / 31313, João Tiévison Reis, 10, 129º, Não eliminado / 43537, Melissa Vieira De Oliveira, 10, 130º, Não eliminado / 34000, Vinícius Emílio Silva De França, 10, 131º, Não eliminado / 31083, Isabela Cristina Nogueira Dos Anjos, 10, 132º, Não eliminado / 28888, Dayanne Eva Dos Santos Rosa Ferreira, 10, 133º, Não eliminado / 48965, Bruna Ribeiro Antunes, 10, 134º, Não eliminado / 38879, Julia Da Silva Vieira, 10, 135º, Não eliminado / 48509, Eduardo Otávio Souza Santos, 10, 136º, Não eliminado / 48631, Gisele Aparecida Rocha Silva, 10, 137º, Não eliminado / 39259, Bruno Fernandes Nepomuceno, 10, 138º, Não eliminado / 28881, Jennifer Nunes Melo, 10, 139º, Não eliminado / 31834, Kézia Cristina Dos Reis Andrade, 10, 140º, Não eliminado / 43888, Tarsyla Mariani Aguiar De Souza, 10, 141º, Não eliminado / 38252, Matheus Ferreira Martins Miguel, 10, 142º, Não eliminado / 33868, Lorena Júlia Ferreira Silva, 10, 143º, Não eliminado / 40443, Thalita Samara Bleme Cândido, 10, 144º, Não eliminado / 27341, Otávio Henrique Das Dores Pereira, 10, 145º, Não eliminado / 27828, Uziel, 10, 146º, Não eliminado / 26152, Aline Lopes Veloso, 10, 147º, Não eliminado / 44881, Marília Dias Rocha Rodrigues, 7, 148º, Não eliminado / 44423, Rosane Tocafundo, 7, 149º, Não eliminado / 34318, Laureanna Santos Campos, 7, 150º, Não eliminado / 40529, Thays Caroline Castro Paixão Da Silva, 7, 151º, Não eliminado / 33430, Nara Andrea De Souza Oliveira, 7, 152º, Não eliminado / 29440, Rogerio Almeida Rezende, 7, 153º, Não eliminado / 37941, Mirtes, 7, 154º, Não eliminado / 41460, Eunice Franklin Santos, 7, 155º, Não eliminado / 43325, Cleber Gonzaga, 7, 156º, Não eliminado / 49036, Helio Caldeira De Souza, 7, 157º, Não eliminado / 49414, Margarene Da Silva Jardim Carvalho, 7, 158º, Não eliminado / 38041, Adriana Da Silva Pereira, 7, 159º, Não eliminado / 31329, Helaine Marques Da Silva Faria, 7, 160º, Não eliminado / 49933, Rosilene Vieira Da Silva, 7, 161º, Não eliminado / 35448, Valdevino Vicente Pereira, 7, 162º, Não eliminado / 39402, Luciano, 7, 163º, Não eliminado / 27634, André Luiz Silva, 7, 164º, Não eliminado / 30507, Marcelo Ribeiro Da Silva, 7, 165º, Não eliminado / 33838, Edson Pena, 7, 166º, Não eliminado / 37525, Wellington Pinto Zimbra, 7, 167º, Não eliminado / 50251, Jaqueline De Fátima Almeida Gaudio Donde, 7, 168º, Não eliminado / 34028, 8211227, 7, 169º, Não eliminado / 35655, Sandra Neves Rosa Nogueira, 7, 170º, Não eliminado / 27540, Júlio César Da Silva Franco, 7, 171º, Não eliminado / 40785, Marivaldo Pereira Santos, 7, 172º, Não eliminado / 26729, Daniel Da Cruz Nascimento, 7, 173º, Não eliminado / 38388, Alisson Alves De Souza, 7, 174º, Não eliminado / 36083, Marcelo Aparecido De Oliveira Mendes, 7, 175º, Não eliminado / 46423, Ronaro Alves Da Silva, 7, 176º, Não eliminado / 33193, Erjo Santos Silva, 7, 177º, Não eliminado / 26306, Anderson Henrique De Melo, 7, 178º, Não eliminado / 48250, Bruno Hipólito Paula, 7, 179º, Não eliminado / 36589, Sergio Ferreira Antunes, 7, 180º, Não eliminado / 46194, Alessandra Silva Dias, 7, 181º, Não eliminado / 32108, Renata Mendes, 7, 182º, Não eliminado / 45183, Natália, 7, 183º, Não eliminado / 39325, Marco Antonio Dos Santos Porto, 7, 184º, Não eliminado / 41748, Renata L Guimarães, 7, 185º, Não eliminado / 39338, Fernanda Cristina Sant Ana, 7, 186º, Não eliminado / 43717, Lucimar Aparecida Alves, 7, 187º, Não eliminado / 36549, Eder Silva Da Costa, 7, 188º, Não eliminado / 37455, Bárbara Aparecida Torquetti De Castro, 7, 189º, Não eliminado / 35179, Bruno Felipe De Laia Rocha, 7, 190º, Não eliminado / 36687, Roselaine Das Neves Silva Gomes, 7, 191º, Não eliminado / 37349, Andreza Maria Pinto Pereira, 7, 192º, Não eliminado / 32751, Dayane Karem Da Silva, 7, 193º, Não eliminado / 26232, Fabiene Candida Da Silva Lessa, 7, 194º, Não eliminado / 32774, Tatiane Veras Da Silva Borges, 7, 195º, Não eliminado / 33393, Cynthia Rodrigues Paes, 7, 196º, Não eliminado / 41423, Monique Aparecida Pimentel De Oliveira, 7, 197º, Não eliminado / 40859, Elias Do Rosário Nunes, 7, 198º, Não eliminado / 36970, Ana Carolina Nascimento Tiburcio, 7, 199º, Não eliminado / 37889, José Luiza Alves De Souza Junior, 7, 200º, Não eliminado / 38341, Conceicao Auxiliadora Borges Ferreira Oliveira, 7, 201º, Não eliminado / 30219, Roberto Costa Bastos, 7, 202º, Não eliminado / 50129, Carolina Freitas Figueiredo, 7, 203º, Não eliminado / 45834, Angela Rodrigues Da Costa, 7, 204º, Não eliminado / 44884, Fábio Duarte Lopes Silva, 7, 205º, Não eliminado / 47875, Enéias Josué Da Costa, 7, 206º, Não eliminado / 31930, Rafael Silvestre Almeida Costa, 7, 207º, Não eliminado / 35829, Tatiane Cardoso De Souza, 7, 208º, Não eliminado / 46410, Gislene Gomes De Souza, 7, 209º, Não eliminado / 38277, Maila, 7, 210º, Não eliminado / 50425, Cleber Glaucio De Souza Freitas, 7, 211º, Não eliminado / 43539, Walisson Caetano Oliveira, 7, 212º, Não eliminado / 49977, Thayan Gama Barboza, 7, 213º, Não eliminado / 46309, Rodrigo Dos Reis Costa, 7, 214º, Não eliminado / 39883, Dayane Joana Alves De Oliveira, 7, 215º, Não eliminado / 32185, Kelly Cristina Nascimento Gomes, 7, 216º, Não eliminado / 49567, Natália Carolina Pereira Araújo, 7, 217º, Não eliminado / 41693, Pedro Henrique Menezes Vital, 7, 218º, Não eliminado / 40284, Elaine Oliveira Rodrigues Da Cruz, 7, 219º, Não eliminado / 37807, Vanessa Cristhian Assis Campos Do Prado, 7, 220º, Não eliminado / 37554, Luana Alves Martins, 7, 221º, Não eliminado / 31413, Fernanda Costa, 7, 222º, Não eliminado / 34358, Lorrayne Chaves Pereira, 7, 223º, Não eliminado / 49827, Daniela Fernanda Dos Anjos Teodoro, 7, 224º, Não eliminado / 50238, Andressa Gonçalves De Paula, 7, 225º, Não eliminado / 44320, Milena Cristine Oliveira Alves, 7, 226º, Não eliminado / 46301, Luana Lacerda Do Carmo De Souza, 7, 227º, Não eliminado / 45105, Alex Victor Barreto Araujo, 7, 228º, Não eliminado / 30068, Edson Matheus Souto Da Costa, 7, 229º, Não eliminado / 44929, Yara Carvalho Morao Guerrieri, 7, 230º, Não eliminado / 49298, Lemuel Allan Pereira Silva, 7, 231º, Não eliminado / 32943, Alexandre Vinicius Soares, 7, 232º, Não eliminado / 39560, Anderson De Oliveira Marinho, 7, 233º, Não eliminado / 41737, Danillo De Souza Graça, 7, 234º, Não eliminado / 34523, Taylor Dos Santos Marques Moraes, 7, 235º, Não eliminado / 45240, Larissa Bordoni De Souza, 7, 236º, Não eliminado / 46955, Katia Do Carmo Pinheiro Jardim, 7, 237º, Não eliminado / 39546, Iracy De Mattos Barroso, 7, 238º, Não eliminado / 28492, Francislayne Ferreira De Souza, 7, 239º, Não eliminado / 43294, Raissa Nunes França, 7, 240º, Não eliminado / 50440, Paulo Henrique Souza Reis, 7, 241º, Não eliminado / 44860, João Marcos Gomes De Sousa, 7, 242º, Não eliminado / 40923, Natália Gonçalves Leijôto, 7, 243º, Não eliminado / 33218, Lucas Pinheiro Ribeiro, 7, 244º, Não eliminado / 38710, Camila Moreira Silva, 7, 245º, Não eliminado / 37585, Lorrayne Silva Pereira, 7, 246º, Não eliminado / 50032, Gabriel Freitas Lacerda, 7, 247º, Não eliminado / 45125, Lavínia Correa Miranda Da Silva, 7, 248º, Não eliminado / 41292, Pablo Antônio Pádua, 7, 249º, Não eliminado / 32111, Giovanne Ferreira Fonseca, 7, 250º, Não eliminado / 34888, Thalia Tatiane Godoi De Almeida, 7, 251º, Não eliminado / 35123, Guilherme Hugo Carvalho Fonseca, 7, 252º, Não eliminado / 27626, Jéssica Farias Santos, 7, 253º, Não eliminado / 28299, Dayane Aparecida Felipe, 7, 254º, Não eliminado / 49021, Mathias Samer Moura Paixao, 7, 255º, Não eliminado / 46323, Aline Silva, 7, 256º, Não eliminado / 41487, Ruan Felipe Ramos Rocha, 7, 257º, Não eliminado / 40245, Vinícius Pádua Louredo, 7, 258º, Não eliminado / 44130, Rangel Marcal De Oliveira Da Silva, 7, 259º, Não eliminado / 48458, Vinícius Muniz De Faria, 7, 260º, Não eliminado / 34287, Patrine Stefany Batista De Oliveira, 7, 261º, Não eliminado / 36255, Luana Oliveira Barbosa, 7, 262º, Não eliminado / 33874, Louyse Pereira Da Silva, 7, 263º, Não eliminado / 42806, Carolina Gabriele De Alencar Figueiredo, 7, 264º, Não eliminado / 38063, Joan Dias Franco, 7, 265º, Não eliminado / 28685, Raquel Camila Rocha Monteiro, 7, 266º, Não eliminado / 46556, Gabriela Ramos Gomes De Oliveira, 7, 267º, Não eliminado / 50467, Igor Phelipe Guimarães Pereira, 7, 268º, Não eliminado / 35551, Monique Ellen Pereira Barbosa, 7, 269º, Não eliminado / 48218, Laissa Alves Carvalho, 7, 270º, Não eliminado / 50249, Ingred Larissa Miranda Goulart, 7, 271º, Não eliminado / 37575, Melissa Guiomar Silva Gouveia, 7, 272º, Não eliminado / 27369, Thiago Sandemberg Silva Gomes, 7, 273º, Não eliminado / 44632, Poliana Silva Do Nascimento, 7, 274º, Não eliminado / 40260, Caio Lisboa De Sena Pimenta, 7, 275º, Não eliminado / 42032, Thais Ferreira Zape Araujo, 7, 276º, Não eliminado / 32846, Paula Caroline Coelho Da Silva, 7, 277º, Não eliminado / 45257, Ana Flávia Leandro Da Silva, 7, 278º, Não eliminado / 36230, Camille Ramos, 7, 279º, Não eliminado / 28269, Diogo Henrique Morais De Oliveira, 7, 280º, Não eliminado / 48236, Hilquias Alcântara Souza, 7, 281º, Não eliminado / 28862, Alan Adenir Alves Dos Reis, 7, 282º, Não eliminado / 40446, Wagner De Jesus Ferreira, 5, 283º, Não eliminado / 29198, Galba De Oliveira Santana, 5, 284º, Não eliminado / 38570, Isabela Aparecida De Jesus Borges, 5, 285º, Não eliminado / 43913, Júllia Pereira Santos, 5, 286º, Não eliminado / 30133, Tamires Luciana Costa Ferreira, 5, 287º, Não eliminado / 43625, Ian De Souza Lemos, 5, 288º, Não eliminado / 30260, Geraldo Alves Ferreira, 5, 289º, Não eliminado / 43190, Maurilio Marques De Faria, 5, 290º, Não eliminado / 42474, Maria Dos Remédios, 5, 291º, Não eliminado / 27710, Vilcilene Cipolli, 5, 292º, Não eliminado / 49526, Quézia Gomes Do Prado Diniz, 5, 293º, Não eliminado / 29401, Joao Teodoro Da Silva Filho, 5, 294º, Não eliminado / 45242, Janaina Lopes Costa Parreiras, 5, 295º, Não eliminado / 37033, Cleonice Coura Da Costa Silva, 5, 296º, Não eliminado / 30794, Edinei Da Cruz Pinheiro, 5, 297º, Não eliminado / 39986, Cristina De Aguiar E Silva Oliveira, 5, 298º, Não eliminado / 35046, Dirceia Aparecida De Pinho Caldeira, 5, 299º, Não eliminado / 30313, Elza Helena Bispo Da Silva, 5, 300º, Não eliminado / 30129, Darci Alves Ferreira Vasconcelos, 5, 301º, Não eliminado / 27250, Maria Ocilene Feitosa De Lima, 5, 302º, Não eliminado / 41670, Leandro Antonio De Oliveira, 5, 303º, Não eliminado / 41030, Willer Lacerda Júnior, 5, 304º, Não eliminado / 38005, Lidia Parecida Guimaraes, 5, 305º, Não eliminado / 27740, Flavia Batista Pires, 5, 306º, Não eliminado / 49701, Kátia Mara Costa Barreto, 5, 307º, Não eliminado / 33308, Vilmar Antonio Gomes, 5, 308º, Não eliminado / 34556, Elson Miguel De Jesus, 5, 309º, Não eliminado / 31493, Alessandra Cardoso Basilio, 5, 310º, Não eliminado / 33776, Roseli Pereira Melo De Souzaa, 5, 311º, Não eliminado / 40690, Luciana Rocha, 5, 312º, Não eliminado / 31082, Fernando Jardim Nunes, 5, 313º, Não eliminado / 39650, Gilson Claudio Nogueira, 5, 314º, Não eliminado / 50087, Flavio Xavier Da Silva, 5, 315º, Não eliminado / 42466, Mirna Cristian Alves De Sousa Cavalcante, 5, 316º, Não eliminado / 34159, Ricardo Morais Alves, 5, 317º, Não eliminado / 37518, Kátia Eliana Ferreira Gomes, 5, 318º, Não eliminado / 38108, Carla Leandra Soares Silva Braga, 5, 319º, Não eliminado / 48139, Débora Cristina Carmona, 5, 320º, Não eliminado / 38231, Marleide Gomes Colares, 5, 321º, Não eliminado / 35202, Franquislaine De Araujo Carvalho, 5, 322º, Não eliminado / 42026, Simone Silva Soares, 5, 323º, Não eliminado / 44509, Dayse Dos Santos Moraes, 5, 324º, Não eliminado / 42509, Jacqueline Pereira Dos Santos, 5, 325º, Não eliminado / 39295, Cristiane Rodrigues De Oliveira, 5, 326º, Não eliminado / 38518, Cláudio Luiz Dos Santos, 5, 327º, Não eliminado / 31088, Ana Maria Rocha Fagundes Rodrigues, 5, 328º, Não eliminado / 41617, Viviane Da Silva Nunes, 5, 329º, Não eliminado / 26538, Elisiane Gonçalves De Quadros Moreira, 5, 330º, Não eliminado / 27482, Alexandre De Souza Melo, 5, 331º, Não eliminado / 32688, Juliana Paula De Assis Campos, 5, 332º, Não eliminado / 41001, Dirlene Barbosa Da Silva, 5, 333º, Não eliminado / 29562, Neide Pereira De Melo Silva, 5, 334º, Não eliminado / 45266, Fernanda Magalhaes De Almeida, 5, 335º, Não eliminado / 43996, Fernanda Alves De Souza Baptista, 5, 336º, Não eliminado / 46254, Maria Aline Gonçalves De Sousa, 5, 337º, Não eliminado / 38806, Adriana Hempel Andrade, 5, 338º, Não eliminado / 41430, Cleber Reginaldo Eduardo, 5, 339º, Não eliminado / 49974, Ericka De Paula Olimpio, 5, 340º, Não eliminado / 32106, Simone Gomes Da Silva, 5, 341º, Não eliminado / 40485, Adilson Junio Corrêa Pereira, 5, 342º, Não eliminado / 29253, Elaine Esteves Rosa Soares, 5, 343º, Não eliminado / 37489, Rodrigo Pereira De Souza, 5, 344º, Não eliminado / 49744, Janaina Maria Simplicio Lopes, 5, 345º, Não eliminado / 47068, Lilian Da Silva Perez, 5, 346º, Não eliminado / 36321, Hudson Ferreira Mello, 5, 347º, Não eliminado / 42341, Rafael Bittencourt De Andrade, 5, 348º, Não eliminado / 38442, Johnny Carlos Godoy Ferreira, 5, 349º, Não eliminado / 34289, Emerson Giovani Silva Alves, 5, 350º, Não eliminado / 29342, Luana De Oliveira Rezende, 5, 351º, Não eliminado / 44021, Gustavo Tomas Silva, 5, 352º, Não eliminado / 35109, Wilson Márcio De Mello Salviano, 5, 353º, Não eliminado / 45820, Alesandra Filgueiras, 5, 354º, Não eliminado / 46379, Mariana Bonato Dos Santos, 5, 355º, Não eliminado / 39244, Daniela Matos Ribeiro, 5, 356º, Não eliminado / 26297, Deborah Vieira Carvalho Rodrigues, 5, 357º, Não eliminado / 37891, Guilherme Tadeu Teixeira Da Rocha, 5, 358º, Não eliminado / 34099, Daniela Catarina Lordeiro, 5, 359º, Não eliminado / 27875, Vinicius De Freitas, 5, 360º, Não eliminado / 42177, Marcos Vinicius Santos Coelho, 5, 361º, Não eliminado / 43600, Andrea Filgueiras De Oliveira, 5, 362º, Não eliminado / 28594, Joice Ramos De Lima Xavier, 5, 363º, Não eliminado / 49062, Lucas Rafael, 5, 364º, Não eliminado / 33359, Patrícia Gonçalves De Sa, 5, 365º, Não eliminado / 27086, Mayara Oliveira De Santana, 5, 366º, Não eliminado / 45389, Michele Aparecida Rodrigues, 5, 367º, Não eliminado / 40445, Michele Dos Santos Rocha, 5, 368º, Não eliminado / 48960, Ricardo Fares De Oliveira, 5, 369º, Não eliminado / 46381, Franciele Danúbia Lima, 5, 370º, Não eliminado / 49554, Marciene Evelyn De Morais, 5, 371º, Não eliminado / 43565, Alisson Filgueiras, 5, 372º, Não eliminado / 48581, Ana Carolina De Souza Melo, 5, 373º, Não eliminado / 28868, Laila Fabíola Rosa Amasio, 5, 374º, Não eliminado / 42537, Fabio Junior Costa Martins, 5, 375º, Não eliminado / 26505, Juliane Gomes De Souza, 5, 376º, Não eliminado / 48558, Vanessa Borges Santos, 5, 377º, Não eliminado / 33139, Paulo Rafael Magalhães Souza, 5, 378º, Não eliminado / 37374, Thaisa Dutra Moreira De Miranda, 5, 379º, Não eliminado / 34238, Marcos Felipe De Oliveira Rezende, 5, 380º, Não eliminado / 34400, Marcia Da Costa Agostinho, 5, 381º, Não eliminado / 46315, Alessandra De Souza Cunegundes, 5, 382º, Não eliminado / 44455, Maico Lima Guerrieri, 5, 383º, Não eliminado / 34570, Helenice Rodrigues Agostinho, 5, 384º, Não eliminado / 36427, Sebastião Saymon Silveira Ruas, 5, 385º, Não eliminado / 47797, Uanderson Gonçalves Dos Santos, 5, 386º, Não eliminado / 27092, Jhenifer Bianca Gomes Dos Santos, 5, 387º, Não eliminado / 46224, Jessica Camila De Aguilar Silva, 5, 388º, Não eliminado / 31977, Izabela Fernanda Gomes De Souza, 5, 389º, Não eliminado / 37885, Vanessa Alves Mariano, 5, 390º, Não eliminado / 45359, Thássila Cristina De Oliveira Borges, 5, 391º, Não eliminado / 41822, Keyla Estefânia Celestino Da Silva, 5, 392º, Não eliminado / 39615, Warley Rodrigues Toledo, 5, 393º, Não eliminado / 42210, Jaqueline Ferreira Silva, 5, 394º, Não eliminado / 47166, Jonas Alves Oliveira, 5, 395º, Não eliminado / 43666, Thamara Lorena Gomes Dimas, 5, 396º, Não eliminado / 26610, Kátia Dos Santos, 5, 397º, Não eliminado / 41821, Mylena De Oliveira Costa, 5, 398º, Não eliminado / 44646, Débora Da Silva Oliveira, 5, 399º, Não eliminado / 35719, Lethicia Karen Costa Anselmo, 5, 400º, Não eliminado / 46123, Natália Cristina Araújo, 5, 401º, Não eliminado / 46563, William Vieira Cortes, 5, 402º, Não eliminado / 48618, Sara Dos Santos Silva, 5, 403º, Não eliminado / 27630, Izabella Ellen De Morais, 5, 404º, Não eliminado / 39477, Juliana Ribeiro De Araujo, 5, 405º, Não eliminado / 35190, Jéssica Vieira De Oliveira, 5, 406º, Não eliminado / 36821, Jéssica Oliveira Batista, 5, 407º, Não eliminado / 32711, Marina Ionara Costa, 5, 408º, Não eliminado / 43402, Isaque, 5, 409º, Não eliminado / 49727, Kywane Rafaela Batista Dos Santos, 5, 410º, Não eliminado / 30836, Wanderson Andrade Dos Santos, 5, 411º, Não eliminado / 44188, Deivison Barbosa Dos Santos, 5, 412º, Não eliminado / 27617, Pedro, 5, 413º, Não eliminado / 37939, Filipe Ribeiro Dos Santos, 5, 414º, Não eliminado / 35699, Isaías Augusto De Souza Reis, 5, 415º, Não eliminado / 42320, Luiz Henrique Pereira Gomes, 5, 416º, Não eliminado / 35775, Giovana Nayara Soares Ribeiro, 5, 417º, Não eliminado / 30009, Daniela Luis Pires, 5, 418º, Não eliminado / 39710, Christian, 5, 419º, Não eliminado / 42997, Lorena Sousa Matias, 5, 420º, Não eliminado / 35501, Vanessa Gabrielle De Souza, 5, 421º, Não eliminado / 41473, Maria Carolina Dias Da Silva, 5, 422º, Não eliminado / 28634, Tainara Vitória Dos Santos Ramos, 5, 423º, Não eliminado / 48832, Gisele Freire Martins, 5, 424º, Não eliminado / 32043, Nicolle Liniker Martins De Oliveira, 5, 425º, Não eliminado / 38818, Juliana Dos Santos Gomes, 5, 426º, Não eliminado / 30307, Ester Ribeiro Da Silva, 5, 427º, Não eliminado / 43691, Marco Antônio Do Amaral Oliveira, 5, 428º, Não eliminado / 46537, Vitor Emanoel Amancio Espindola, 5, 429º, Não eliminado / 35779, Larissa Alves Pereira, 5, 430º, Não eliminado / 41559, Ederlon Ribeiro Teixeira, 5, 431º, Não eliminado

13. MG – BETIM – REGIONAL TERESÓPOLIS

45017, Júlio César Duarte, 10, 1º, Não eliminado / 37377, Jacqueline Pereira De Souza, 10, 2º, Não eliminado / 44395, Hércules Santos Dias, 10, 3º, Não eliminado / 42845, Glauber Nunes De Jesus, 10, 4º, Não eliminado / 41864, Romário Junio Teixeira Gois, 10, 5º, Não eliminado / 26669, Ritiele Doroteia Silva Furtunato, 10, 6º, Não eliminado / 44900, Marcelo Rodrigues Duarte, 10, 7º, Não eliminado / 49770, Roberto Ribeiro De Freitas, 10, 8º, Não eliminado / 48503, Shirley Rocha Cezar, 10, 9º, Não eliminado / 34737, Marília Elizabeth Pinto Saldanha, 10, 10º, Não eliminado / 40155, Augusto Cezar Peres, 10, 11º, Não eliminado / 27377, Julio Cezar Alves Rodrigues, 10, 12º, Não eliminado / 32740, Ronaldo Eustáquio Da Silva, 10, 13º, Não eliminado / 30085, Silvana Elias Silva, 10, 14º, Não eliminado / 30892, Alexandre Jose Rubim Gonçalves, 10, 15º, Não eliminado / 36224, Marluci Dos Santos Vieira, 10, 16º, Não eliminado / 35394, Maria Aparecida Bernardes, 10, 17º, Não eliminado / 45045, Marines Aparecida De Oliveira, 10, 18º, Não eliminado / 31423, Heloisa Nascimento Dias, 10, 19º, Não eliminado / 31495, Richard Dennis Babilonia Santillan, 10, 20º, Não eliminado / 43081, Luciane Conceição Salvo, 10, 21º, Não eliminado / 48134, Marlus Francisco Toledo, 10, 22º, Não eliminado / 49432, Oteliria Rosa De Souza, 10, 23º, Não eliminado / 48463, Carlos Alberto Vieira Pinto, 10, 24º, Não eliminado / 39136, Flávia Gonçalves De Morais, 10, 25º, Não eliminado / 49217, Rilse Antônia Carvalho, 10, 26º, Não eliminado / 32518, Daniel Dos Santos Junior, 10, 27º, Não eliminado / 49407, Rosemary Dos Santos Fernandes, 10, 28º, Não eliminado / 45178, José Braz Araújo, 10, 29º, Não eliminado / 50286, Rozeni Silva Freitas, 10, 30º, Não eliminado / 30950, Sidney Elias Das Dores, 10, 31º, Não eliminado / 38798, Alcione Lucia Fernandes Dos Santos, 10, 32º, Não eliminado / 37128, Ana Elisa Pereira Fideles, 10, 33º, Não eliminado / 40247, Paulo Estevão Lemos Budah De Souza, 10, 34º, Não eliminado / 27227, Emerson Paulo Catarino, 10, 35º, Não eliminado / 30724, Luciana Ferreira Braz, 10, 36º, Não eliminado / 42899, Cristina Dos Santos Martins, 10, 37º, Não eliminado / 50228, Silvana Maria Da Silva, 10, 38º, Não eliminado / 41133, Graziella Barbosa, 10, 39º, Não eliminado / 45032, Eduardo Tadeu Da Silva, 10, 40º, Não eliminado / 48223, Thiago Muniz Rocha, 10, 41º, Não eliminado / 30354, Fagno Rosa De Souza, 10, 42º, Não eliminado / 30181, Gabriela Soares Da Silva, 10, 43º, Não eliminado / 40973, Priscila Conceição Da Silva, 10, 44º, Não eliminado / 41083, Carolina Almeida De Moura, 10, 45º, Não eliminado / 39487, Henrique Ladeira Furtado, 10, 46º, Não eliminado / 50448, Carina De Jesus Aguiar, 10, 47º, Não eliminado / 33596, Rosa Francisca Da Silva, 10, 48º, Não eliminado / 49829, Edivânia De Jesus Silva, 10, 49º, Não eliminado / 46026, Rafael Gonzaga De Mendonça, 10, 50º, Não eliminado / 46066, André Henrique Alves De Souza, 10, 51º, Não eliminado / 47793, Eduardo Stein Mineiro, 10, 52º, Não eliminado / 46454, Dayse Tomazi Da Silva, 10, 53º, Não eliminado / 44078, Jonatas Martins Corguinha, 10, 54º, Não eliminado / 30389, Leandro Antunes De Souza, 10, 55º, Não eliminado / 28535, Maria Edileia Lima Venturim, 10, 56º, Não eliminado / 26975, Philippe Henrique Da Silva Madeira, 10, 57º, Não eliminado / 37445, Tiago Alves Souza, 10, 58º, Não eliminado / 30512, Sara Morena Lobo Jardim, 10, 59º, Não eliminado / 25931, Carolina Drager Bastos De Almeida Jesus, 10, 60º, Não eliminado / 46646, Joice Kelle Chaves Ferreira, 10, 61º, Não eliminado / 49097, Franciani Imaculada Vidal, 10, 62º, Não eliminado / 44705, Pedro Henrique Menezes Do Espirito Santo, 10, 63º, Não eliminado / 48221, Paula Daiana De Paulo, 10, 64º, Não eliminado / 44450, Mariane Pereira Da Silva, 10, 65º, Não eliminado / 37258, Fernando Henrique Conrado, 10, 66º, Não eliminado / 45969, Euslâny Ferreira Ávila De Oliveira, 10, 67º, Não eliminado / 46510, Sarah Maria Ribeiro Guimaraes Alves, 10, 68º, Não eliminado / 39478, Michelle Alcântara Silva Pereira, 10, 69º, Não eliminado / 26886, Lucas De Araújo, 10, 70º, Não eliminado / 40350, Israel Rodrigues De Souza, 10, 71º, Não eliminado / 49213, Carolina Cramer Almeida Marques Moura, 10, 72º, Não eliminado / 43981, Thales Alves Moreira Nunes, 10, 73º, Não eliminado / 46201, Fernanda Gabriela Gomes, 10, 74º, Não eliminado / 36912, Mayara Cristina Da Silva Xavier, 10, 75º, Não eliminado / 41240, Victoria Campello Rosas Da Silva, 10, 76º, Não eliminado / 49584, Renan Douglas Da Silva Honorato, 10, 77º, Não eliminado / 50199, Jéssica Aline De Carvalho, 10, 78º, Não eliminado / 34899, Priscila Maria Da Silva, 10, 79º, Não eliminado / 45001, Hudson Dias Da Silva, 10, 80º, Não eliminado / 40961, Elves Silva Moreira, 10, 81º, Não eliminado / 47505, Izabela Munique Felipe Lima, 10, 82º, Não eliminado / 48025, Ruth Danielle Oliveira Figueiredo Salgado, 10, 83º, Não eliminado / 37971, Ludmilla Magalhães Bueno, 10, 84º, Não eliminado / 33801, Marcio Junio Santos Simões, 10, 85º, Não eliminado / 28340, Breno Amorim Da Silva, 10, 86º, Não eliminado / 49028, Débora Cristina Moura Bonfim, 10, 87º, Não eliminado / 49904, Thaisa Lucas Braga, 10, 88º, Não eliminado / 33407, Dalila De Souza Maciel, 10, 89º, Não eliminado / 49969, Lucas Pires Trindade, 10, 90º, Não eliminado / 37318, Cristhian Adriano Nonato Ferreira, 10, 91º, Não eliminado / 42974, Marcos Vinicius Dimas Pacifico, 10, 92º, Não eliminado / 44838, Angel Monalisa Silva Cunha, 10, 93º, Não eliminado / 29151, Stella Cardoso Silva, 10, 94º, Não eliminado / 46832, Amanda Martins Lacerda, 10, 95º, Não eliminado / 45545, Cristina Neves Da Silva, 10, 96º, Não eliminado / 40585, Daniela Lopes Dos Santos, 10, 97º, Não eliminado / 33633, Marcela Drumond Soares Silva, 10, 98º, Não eliminado / 49758, Nathalia De Souza Lima, 10, 99º, Não eliminado / 44237, Ariely Mendes Alves, 10, 100º, Não eliminado / 37607, Lorena Danielle Santos, 10, 101º, Não eliminado / 49315, Lucas Rocha Santos, 10, 102º, Não eliminado / 49063, Vitor Hugo Silva Santos, 10, 103º, Não eliminado / 44213, Karolina Santos Hugo, 10, 104º, Não eliminado / 50026, Paulo Henrique Da Fonseca, 10, 105º, Não eliminado / 41233, Isabelle Jeanne Saldanha Xavier, 10, 106º, Não eliminado / 47962, Karine Martins Aleixo, 10, 107º, Não eliminado / 29156, Gabriele Suelen Alves Sanches, 10, 108º, Não eliminado / 40727, Aline Rosa Nunes, 10, 109º, Não eliminado / 42231, Sara Pires Lima, 10, 110º, Não eliminado / 28589, Marcos Vinícius Soares Bomfim Fraga, 10, 111º, Não eliminado / 38978, Breno Duarte Fernandes, 10, 112º, Não eliminado / 41510, Rafael Dos Santos Aleixo, 10, 113º, Não eliminado / 42969, Selmaria Santos De Oliveira, 10, 114º, Não eliminado / 37439, Jefferson Gomes De Oliveira, 10, 115º, Não eliminado / 41988, Marina Souza Marques, 10, 116º, Não eliminado / 47777, Lucas David Silva Do Nascimento, 10, 117º, Não eliminado / 42814, Adrian Levindo De Lima, 10, 118º, Não eliminado / 38528, Amanda Caroline Vieira, 10, 119º, Não eliminado / 32852, Alberto Leonardo Gomes Ramos, 7, 120º, Não eliminado / 36371, Beatriz Fernandes, 7, 121º, Não eliminado / 35126, Meire Rodrigues Dos Santos, 7, 122º, Não eliminado / 27295, Juliana Machado Furbino, 7, 123º, Não eliminado / 44013, Erika Da Paixão Meireles Missiaggia, 7, 124º, Não eliminado / 41897, Nicola Junio Paulista, 7, 125º, Não eliminado / 37669, Adriana Claudia Santos Assunção, 7, 126º, Não eliminado / 46068, Paulo Roberto Duarte De Oliveira, 7, 127º, Não eliminado / 50456, Weberth Lucio Silote, 7, 128º, Não eliminado / 41021, Luciana, 7, 129º, Não eliminado / 26191, Adilson Luiz Pinto Pereira, 7, 130º, Não eliminado / 41136, Ionildo Vicente Da Silva, 7, 131º, Não eliminado / 49967, Bruno Leonardo Da Silva, 7, 132º, Não eliminado / 27523, Juliana Maria Costanti Da Silva, 7, 133º, Não eliminado / 41200, Fátima Maria Clemente Ferreira Ferreira, 7, 134º, Não eliminado / 38899, Aline Reis Gomes Rodrigues, 7, 135º, Não eliminado / 30557, Teresa Cristina De Sousa Silva, 7, 136º, Não eliminado / 45897, Manuela Cabral De Melo, 7, 137º, Não eliminado / 32525, Jeferson Gomes De Souza, 7, 138º, Não eliminado / 48524, Perboyre Werbert Madeira, 7, 139º, Não eliminado / 43158, Luciana Nascimento Pereira, 7, 140º, Não eliminado / 50248, Carla Elisiane De Jesus Fagundes, 7, 141º, Não eliminado / 43703, Pedro Goncalves Leal, 7, 142º, Não eliminado / 29177, Silneta Barbosa Dos Santos, 7, 143º, Não eliminado / 44874, Josefa Delma Gomes De Sousa, 7, 144º, Não eliminado / 49164, Daniella De Oliveira Ribeiro, 7, 145º, Não eliminado / 46095, Priscila Caldeira Silva, 7, 146º, Não eliminado / 34640, Iane Nathalia Coutinho Silva, 7, 147º, Não eliminado / 31654, Mirlaine Fernanda Silva Souza, 7, 148º, Não eliminado / 36491, Stefany Dos Reis Ramos, 7, 149º, Não eliminado / 37697, Maria Aparecida Oliveira, 7, 150º, Não eliminado / 38800, Felipe Vieira Ribeiro, 7, 151º, Não eliminado / 50110, Emily De Oliveira Onofre Fernandes, 7, 152º, Não eliminado / 45053, Fabrício Igor Pereira Miranda, 7, 153º, Não eliminado / 26681, Renata Paula Canuto Profeta, 7, 154º, Não eliminado / 33894, Bruna Helena Silva Almeida, 7, 155º, Não eliminado / 36826, Renan Roberto Sandim, 7, 156º, Não eliminado / 33898, Frosther Rodrigues, 7, 157º, Não eliminado / 50139, Leandro Gomes Santos, 7, 158º, Não eliminado / 39049, Ana Luiza Alfredo Do Carmo, 7, 159º, Não eliminado / 39380, Francielle Olimpia Araujo Soares, 7, 160º, Não eliminado / 27918, Genildo Conceição De Jesus, 7, 161º, Não eliminado / 34002, Ezequiel Matos Fernandes, 7, 162º, Não eliminado / 50378, Lorena Menezes Teixeira, 7, 163º, Não eliminado / 39284, Valquiria Maciejewsky Rosestolato, 7, 164º, Não eliminado / 32014, Felipe Francisco Gomes Da Silva, 7, 165º, Não eliminado / 26512, Crismara De Sousa Aniceto, 7, 166º, Não eliminado / 43049, Tatiane Rodrigues Dos Santos, 7, 167º, Não eliminado / 38713, Marcos Vitor Pardim Souza, 7, 168º, Não eliminado / 37938, Rodrigo Reis Divino, 7, 169º, Não eliminado / 39892, Sandra Xavier Fialho, 7, 170º, Não eliminado / 32289, Suellen Regina Lopes Soares, 7, 171º, Não eliminado / 39072, Lucas Henrique Fernandes Chaves, 7, 172º, Não eliminado / 50390, Stefanny Gil Bandeira Azevedo, 7, 173º, Não eliminado / 37946, Joice Júnia Alves Gonçalves De Oliveira, 7, 174º, Não eliminado / 43082, Raira Mara De Jesus Marques, 7, 175º, Não eliminado / 37571, Mateus Tadeu Mendes Gonzaga, 7, 176º, Não eliminado / 47395, Gabriela Torres, 7, 177º, Não eliminado / 39645, Rejiane Antônio Adriano, 7, 178º, Não eliminado / 38444, Ingrid Caroline Batista, 7, 179º, Não eliminado / 42063, Deborah Cristina Da Rocha, 7, 180º, Não eliminado / 46521, Míriam Gabrielle Carvalho Dos Santos, 7, 181º, Não eliminado / 40862, Isabela Juliana Da Silva, 7, 182º, Não eliminado / 35844, Sarah Maria Vieira Da Silva, 7, 183º, Não eliminado / 43383, Nelson Oliveira Kremer, 7, 184º, Não eliminado / 47230, Rebeca, 7, 185º, Não eliminado / 38144, Vicente Nascimento Da Mata, 7, 186º, Não eliminado / 47665, Marcus Vinicius De Morais Silva, 7, 187º, Não eliminado / 33787, Ralliston Santos Lima, 7, 188º, Não eliminado / 27586, Matheus Da Costa Reis, 7, 189º, Não eliminado / 44880, Leidiane Da Silva Santos, 7, 190º, Não eliminado / 50393, Vinicius Gabriel Do Amaral Fausino, 7, 191º, Não eliminado / 49139, Ane Caroline Cardoso Alves, 7, 192º, Não eliminado / 42613, Isabelle Miranda Baldaia, 7, 193º, Não eliminado / 48511, Sinara Ruany Chaves Lopes, 7, 194º, Não eliminado / 43878, Luiza Carolina Freitas Cabral, 7, 195º, Não eliminado / 49376, Marcos Vinícius De Souza Pereira, 7, 196º, Não eliminado / 42442, Joyce Aparecida Daniel, 7, 197º, Não eliminado / 30934, Jeferson Alves Tibúrcio, 7, 198º, Não eliminado / 50252, Wanielly Malaquias De Carvalho, 7, 199º, Não eliminado / 45233, Eryckson Adauto Gomes Nascimento, 7, 200º, Não eliminado / 46205, Ruan De Jesus Araújo, 7, 201º, Não eliminado / 34511, Carlos Daniel Rodrigues Vieira, 7, 202º, Não eliminado / 42843, Cleiton De Barros Muniz, 7, 203º, Não eliminado / 27349, Dalila, 7, 204º, Não eliminado / 37588, Yanne, 7, 205º, Não eliminado / 47084, Bruna Rodrigues Torres, 7, 206º, Não eliminado / 50081, Henrique Freitas Lacerda, 7, 207º, Não eliminado / 44050, Sandro Rogerio De Jesus Gomes, 7, 208º, Não eliminado / 37673, Farley, 7, 209º, Não eliminado / 28824, Gabriela Marques De Oliveira, 7, 210º, Não eliminado / 29768, Bruna Thamara Ferreira Andre, 7, 211º, Não eliminado / 29265, Eduardo Da Silva Schaper Pessoa, 7, 212º, Não eliminado / 34368, Elianara, 7, 213º, Não eliminado / 46023, Sérgio Gabriel Maris Freitas Da Silva, 7, 214º, Não eliminado / 37763, Carolayne Teixeira De Oliveira, 7, 215º, Não eliminado / 26592, Marco Tulio Das Dores Oliveira, 7, 216º, Não eliminado / 48815, Andre Henrique Nassralla Vieira, 7, 217º, Não eliminado / 48686, Gabriel Duarte, 7, 218º, Não eliminado / 29245, Carlos Daniel Da Silva Schaper Pessoa, 7, 219º, Não eliminado / 28169, Luiz Eduardo Souza Silva, 7, 220º, Não eliminado / 44494, Darciola Ramos Rodrigues, 5, 221º, Não eliminado / 32762, Aloisio Vilela Aroeira, 5, 222º, Não eliminado / 47948, Márcio, 5, 223º, Não eliminado / 28000, Celio Elias Dos Santos, 5, 224º, Não eliminado / 42831, Andrea Gomes Lucindo, 5, 225º, Não eliminado / 49903, Marcilene De Oliveira Mendes, 5, 226º, Não eliminado / 34702, Mariza Aparecida Pinto De Souza, 5, 227º, Não eliminado / 27486, Antonieta De Jesus Costa, 5, 228º, Não eliminado / 28892, Luiz Claudio Graciano, 5, 229º, Não eliminado / 45197, Mcmuller Da Silva Costa, 5, 230º, Não eliminado / 45563, José Teixeira De Jesus, 5, 231º, Não eliminado / 32374, Emerson De Paula, 5, 232º, Não eliminado / 44799, Cintia Aparecida De Amorim, 5, 233º, Não eliminado / 41580, Janser Silva Batista, 5, 234º, Não eliminado / 29956, Daniela Bertolin Oliveira, 5, 235º, Não eliminado / 33307, Janaína, 5, 236º, Não eliminado / 31931, Júnia Batista Da Silva, 5, 237º, Não eliminado / 31145, Miriam, 5, 238º, Não eliminado / 41901, Eloides Viana De Oliveira Santos, 5, 239º, Não eliminado / 38360, Catia Cilene Silva, 5, 240º, Não eliminado / 35691, Almerito Pereira Ribeiro, 5, 241º, Não eliminado / 42970, Shirley Pascoal Santos, 5, 242º, Não eliminado / 28193, Elizangela Da Penha Mendonça, 5, 243º, Não eliminado / 37233, Selma Lemes Romas De Moura, 5, 244º, Não eliminado / 33990, Débora Michele V Souza, 5, 245º, Não eliminado / 31053, Renilde Alves Leal Moreira, 5, 246º, Não eliminado / 39899, Emerson Alves Dos Reis, 5, 247º, Não eliminado / 46846, Claudia Elizabeth De Souza, 5, 248º, Não eliminado / 30026, Grasielle Alves De Andrade, 5, 249º, Não eliminado / 36952, Cristina De Paula Marques Alvim, 5, 250º, Não eliminado / 50003, Marcos Ribeiro Andrade, 5, 251º, Não eliminado / 47565, Denise Maria Da Silva De Araújo, 5, 252º, Não eliminado / 42134, Thiago Isac Cabral, 5, 253º, Não eliminado / 42225, Carla Do Carmo Peruci, 5, 254º, Não eliminado / 50323, Marcela Felipe Da Silva, 5, 255º, Não eliminado / 29592, Cintia Mara Diniz Soares, 5, 256º, Não eliminado / 28902, Denise Borges De Araújo Leal, 5, 257º, Não eliminado / 38491, Anderson Filgueiras, 5, 258º, Não eliminado / 42734, Gleidson Gomes Da Cunha, 5, 259º, Não eliminado / 34067, Romildo Gonçalves De Abreu, 5, 260º, Não eliminado / 42949, Katia Cristiane De Andrade Correa, 5, 261º, Não eliminado / 30834, Carlos Eduardo Augusto Santos, 5, 262º, Não eliminado / 36522, Denise Aparecida Da Silva, 5, 263º, Não eliminado / 44288, Priscila Damiana Da Silva Batista, 5, 264º, Não eliminado / 49619, Clodoaldo Cosme Da Silva, 5, 265º, Não eliminado / 49948, Daniel Machado Monteiro, 5, 266º, Não eliminado / 33475, Alex Lopes Haganete, 5, 267º, Não eliminado /

39045, Michelle, 5, 268º, Não eliminado / 39590, Fernando Dos Reis Sarmento, 5, 269º, Não eliminado / 34283, Vinícius Gonçalves Do Nascimento, 5, 270º, Não eliminado / 45293, Letícia Alves Santos, 5, 271º, Não eliminado / 38147, Glauber, 5, 272º, Não eliminado / 49818, Michelle De Deus Mendes Faria, 5, 273º, Não eliminado / 26137, Dailany Monção Chaves, 5, 274º, Não eliminado / 29725, Viviane Barbosa Dos Santos, 5, 275º, Não eliminado / 49699, Natacha Cruz Da Silva Santana De Paula, 5, 276º, Não eliminado / 35900, Daiane Rosa Correia, 5, 277º, Não eliminado / 38998, Marcelo Lucas Da Silva, 5, 278º, Não eliminado / 30269, Stephanie Ferreira Vargas E Silva, 5, 279º, Não eliminado / 30054, Emanuela Hildemia Assis Carlos, 5, 280º, Não eliminado / 39619, Rosely Lidiane Da Silva Duarte, 5, 281º, Não eliminado / 38779, Daniela Polyana Fernandes Da Silva Nascimento, 5, 282º, Não eliminado / 46261, Juliane Aparecida Florencio, 5, 283º, Não eliminado / 37321, Daniele De Oliveira Ribeiro Furtado, 5, 284º, Não eliminado / 32917, Joselaine Da Fonseca, 5, 285º, Não eliminado / 40913, Kelly Dos Santos Meira, 5, 286º, Não eliminado / 49443, Fernanda Soares Pereira, 5, 287º, Não eliminado / 28823, Lorraine Evelyn De Abreu, 5, 288º, Não eliminado / 35568, William De Oliveira Silva, 5, 289º, Não eliminado / 47150, Antonia Cleia Pereira Dos Santos, 5, 290º, Não eliminado / 37695, Ana Paula Caetano E Silva, 5, 291º, Não eliminado / 40063, Caren Do Carmo Oliveira, 5, 292º, Não eliminado / 32682, Arnold Lopes Porto, 5, 293º, Não eliminado / 32632, Andreia Miranda Da Silva, 5, 294º, Não eliminado / 34741, Thaís Rodrigues Agostinho, 5, 295º, Não eliminado / 46157, Vagner Ávila, 5, 296º, Não eliminado / 32168, Janaina Patricia De Carvalho De Almeida, 5, 297º, Não eliminado / 49263, Mateus Rodrigues Santos, 5, 298º, Não eliminado / 38770, Douglas Henrique Silva, 5, 299º, Não eliminado / 29860, Jackline Barbosa De Novais Tá, 5, 300º, Não eliminado / 35187, Ana Flavia Fernandes, 5, 301º, Não eliminado / 31923, Aline Alexandra Rafael, 5, 302º, Não eliminado / 43026, Pedro Henrique Oliveira Silva, 5, 303º, Não eliminado / 36513, Iasmin Serrah Rocha Souza Antunes, 5, 304º, Não eliminado / 47639, Andreia Cristina Damas De Oliveira, 5, 305º, Não eliminado / 38831, Elimar Oliveira De Paula, 5, 306º, Não eliminado / 37400, Lorrane Da Silva Dias Barboza, 5, 307º, Não eliminado / 27410, Josilaine Rita Da Silva, 5, 308º, Não eliminado / 34026, Fernanda Sabino De Almeida, 5, 309º, Não eliminado / 37508, Jéssica Luiza Da Silva, 5, 310º, Não eliminado / 44403, Josiane De Sousa Lima, 5, 311º, Não eliminado / 41082, Daniela Dos Santos Amorim, 5, 312º, Não eliminado / 28944, Jean Carlos Soares Lima, 5, 313º, Não eliminado / 37384, Thais Hoffman, 5, 314º, Não eliminado / 31868, Bruno Willian Rocha Siqueira, 5, 315º, Não eliminado / 33202, Maria Helena Alves Nascimento, 5, 316º, Não eliminado / 35181, Janaina Iara Ferreira Pinto De Araujo, 5, 317º, Não eliminado / 38920, Gabrielle Santos Rodrigues, 5, 318º, Não eliminado / 36986, Priscila Martins De Lima, 5, 319º, Não eliminado / 29183, Matheus Inácio Da Cruz, 5, 320º, Não eliminado / 37709, Matheus Vieira Nonato, 5, 321º, Não eliminado / 30171, Stefania Barbosa Santos, 5, 322º, Não eliminado / 29296, Lavine Carneiro Da Silva, 5, 323º, Não eliminado / 49999, Igor Galles Araújo, 5, 324º, Não eliminado / 33115, Letícia Souza Pacheco, 5, 325º, Não eliminado / 42719, Gustavo Henrique Do Nascimento Soares, 5, 326º, Não eliminado / 39694, Ariane Venâncio Caldeira Costa, 5, 327º, Não eliminado / 32853, Miguel Ângelo Oliveira Tito, 5, 328º, Não eliminado / 28054, Alice Marques Da Silva, 5, 329º, Não eliminado / 41354, Carolina Ferreira Silvério Pinto, 5, 330º, Não eliminado / 44022, Giovana Maria Fernandes Ferreira, 5, 331º, Não eliminado / 28128, Ingrid Layane Da Silva Soares, 5, 332º, Não eliminado / 30997, Julia Cristina De Jesus Silvestre Moura, 5, 333º, Não eliminado / 47168, Davi Jose, 5, 334º, Não eliminado / 46114, Thais Rodrigues De Souza, 5, 335º, Não eliminado / 34588, Luana Manoela Dias, 5, 336º, Não eliminado / 37024, Hellen Sthefane Siqueira, 5, 337º, Não eliminado / 37050, Gabriel Felipe Pereira Da Silva Santos, 5, 338º, Não eliminado / 41068, Mele Martins Silva, 5, 339º, Não eliminado / 49518, Pamela Emanuelle Guirado De Sousa, 5, 340º, Não eliminado / 40156, Maria Eduarda Santos, 5, 341º, Não eliminado / 44040, Jhenifer Junia Alves Mota, 5, 342º, Não eliminado / 26895, Juliana Barbara Oliveira Cunha, 5, 343º, Não eliminado / 38930, Thiago Ryan Dias De Oliveira, 5, 344º, Não eliminado / 48179, Lucas Gabriel Da Silva Martins, 5, 345º, Não eliminado / 47401, Matheus Carvalho De Souza, 5, 346º, Não eliminado

14. MG – CAIANA

26185, Cláudio Rodrigues Asvello, 10, 1º, Classificado / 38282, Moisés Antunes De Assis, 10, 2º, Não eliminado / 47763, Juliana, 10, 3º, Não eliminado / 27211, Vitor Viana Silva, 10, 4º, Não eliminado / 34214, Jennifer Pinheiro Tinti, 10, 5º, Não eliminado / 49482, Felipe Candido Dias Davini, 10, 6º, Não eliminado / 50458, Carlos Henrique Britis, 7, 7º, Não eliminado / 35784, Jaime Gomes Dos Santos Junior, 7, 8º, Não eliminado / 38796, Natane Kely Da Silva, 7, 9º, Não eliminado / 31488, Cynthia Serrao Moraes, 7, 10º, Não eliminado / 38705, Lidiana De Oliveira Lucas, 7, 11º, Não eliminado / 34973, Luíza Ananias Araújo Rodrigues Brinate, 7, 12º, Não eliminado / 35230, Thamiris Bevilaqua De Andrade, 7, 13º, Não eliminado / 30452, Alex Almeida Martins, 7, 14º, Não eliminado / 49698, José Antonio Costa, 5, 15º, Não eliminado / 31405, Rosilene Tolentino Silva Santos, 5, 16º, Não eliminado / 34243, Jaqueline Tolentino Da Silva, 5, 17º, Não eliminado

15. MG – CAPETINGA

36804, Marcos Cesar Eziquiel, 10, 1º, Classificado / 35986, Sander Bruno Soares, 10, 2º, Não eliminado / 42681, Daniela Da Rocha Camboim, 10, 3º, Não eliminado / 46045, Renata Santos Da Conceição, 10, 4º, Não eliminado / 26180, Gustavo Faleiros De Souza, 10, 5º, Não eliminado / 37079, Marice Silva Santos Pereira, 10, 6º, Não eliminado / 44240, Angelica Romualdo Silva Vilela, 10, 7º, Não eliminado / 27963, Mário Teodoro De Souza Neto, 10, 8º, Não eliminado / 27996, Adriéle Ferreira Diniz Faleiros, 10, 9º, Não eliminado / 26361, João Paulo Teodoro De Souza Faleiros, 10, 10º, Não eliminado / 47162, Giovanni Cândido Ferreira Júnior, 10, 11º, Não eliminado / 31435, Lidiana, 10, 12º, Não eliminado / 33766, Amanda Carolina De Fatima Germano, 10, 13º, Não eliminado / 40103, Brenda Neves Andrade, 10, 14º, Não eliminado / 33890, Luiz Paulo Silveira Faleiros, 10, 15º, Não eliminado / 38762, Beatriz Cardoso Rodrigues, 10, 16º, Não eliminado / 35489, Pietra Faleiros Andrade, 10, 17º, Não eliminado / 29129, Elza Aparecida Coelho, 7, 18º, Não eliminado / 28088, Mariana Sousa Borges, 7, 19º, Não eliminado / 26188, Cláudia Roberta Silva, 7, 20º, Não eliminado / 49508, Ana Carmen Dos Santos Kamimura, 7, 21º, Não eliminado / 28345, Tatiani, 7, 22º, Não eliminado / 30928, Regiane Firmino De Andrade, 7, 23º, Não eliminado / 33996, Laísa Helena Barbosa, 7, 24º, Não eliminado / 45123, Raynner Chuva Campos, 7, 25º, Não eliminado / 41171, Erikson Diemison De Melo, 7, 26º, Não eliminado / 29591, Ana Paula Resende Bandeira, 7, 27º, Não eliminado / 26344, Paula Cristina Seabra, 7, 28º, Não eliminado / 36143, Guilherme Ferreira De Assis, 7, 29º, Não eliminado / 35795, Bruno Souza Cardoso, 7, 30º, Não eliminado / 29613, Andreia Costa Celestino, 7, 31º, Não eliminado / 49629, Charliane, 7, 32º, Não eliminado / 27563, Débora Cristina Silva, 7, 33º, Não eliminado / 32134, Amanda Neves Alves, 7, 34º, Não eliminado / 31419, Juliana Fávaro Do Prado, 7, 35º, Não eliminado / 42812, Isabel Da Silva De Paulo, 7, 36º, Não eliminado / 27577, Hysadora Nogueira Bernardes, 7, 37º, Não eliminado / 26883, Vibia Gabriela Sofiati Moraes, 7, 38º, Não eliminado / 39390, Raphaela Assalin Ferreira Sousa, 7, 39º, Não eliminado / 36284, Jennyfer Lorrany Oliveira Pimenta, 7, 40º, Não eliminado / 34867, Loren Keith Faleiros Pereira, 7, 41º, Não eliminado / 29615, Marcos Paulo Moura Diniz, 7, 42º, Não eliminado / 31177, Laudiceia Maria Faleiros, 5, 43º, Não eliminado / 30048, Maria Nissefa Pereira Bedo Oliveira, 5, 44º, Não eliminado / 42794, Terezinha Mezencio Da Silva Ferreira, 5, 45º, Não eliminado / 27825, Luciana, 5, 46º, Não eliminado / 38480, Cleusa Maria De Fátima Cunha, 5, 47º, Não eliminado / 30727, Juliano Regis Gomes, 5, 48º, Não eliminado / 38329, Rosane Andrade De Lima, 5, 49º, Não eliminado / 36158, Acácio Roberto Da Silva, 5, 50º, Não eliminado / 39392, Jailson Pereira De Andrade, 5, 51º, Não eliminado / 40739, Fabricia, 5, 52º, Não eliminado / 31179, Francisco, 5, 53º, Não eliminado / 27314, Tatiana Veiga Fernandes, 5, 54º, Não eliminado / 27164, Miriam Cavallieri Pinto, 5, 55º, Não eliminado / 26803, Juliana Pereira Firmino Silva, 5, 56º, Não eliminado / 27246, Valdirene Duarte Da Mata Bernardes, 5, 57º, Não eliminado / 32811, Rodrigo Ferreira Lopes, 5, 58º, Não eliminado / 33557, Maida Silva Santos Canásio, 5, 59º, Não eliminado / 26579, Silvia Helena Costa, 5, 60º, Não eliminado / 30416, Natalia Bernardes Pereira, 5, 61º, Não eliminado / 28448, João Paulo Silva, 5, 62º, Não eliminado / 27245, Daiane Da Conceição, 5, 63º, Não eliminado / 26129, Paulo Fernando Resende, 5, 64º, Não eliminado / 27603, Murilo Souza Dias, 5, 65º, Não eliminado / 27008, Patricia Cristina Da Cruz Paulino, 5, 66º, Não eliminado / 31681, Carlos Eduardo Dos Santos Pimenta, 5, 67º, Não eliminado / 26204, Antônio Carlos Naves Filho, 5, 68º, Não eliminado / 33466, Rafael. Faleiros De Sousa, 5, 69º, Não eliminado / 34035, Suellen Cristina Botêga, 5, 70º, Não eliminado / 28162, Yonara Aparecida Silva Moura, 5, 71º, Não eliminado / 44381, Liliane Almeida Da Silva, 5, 72º, Não eliminado / 34957, Ester, 5, 73º, Não eliminado / 32642, Larissa Faleiros Da Silva, 5, 74º, Não eliminado / 26499, Amanda Costa Bastos, 5, 75º, Não eliminado / 36681, Amanda Morais De Araújo, 5, 76º, Não eliminado / 26332, Maria Heloísa De Souza Nascimento, 5, 77º, Não eliminado / 28030, Ana Lívia De Oliveira Andrade, 5, 78º, Não eliminado / 26510, Clotildes Ap. Da Silva Sousa, 5, 79º, Não eliminado

16. MG – CAPITÓLIO

29230, Marcos Antônio Moreira Pacheco, 10, 1º, Classificado / 44803, Guilherme Henrique Soares Costa, 10, 2º, Não eliminado / 34119, Paulo Otávio Cruz Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 46265, Maria Lúcia Dos Santos, 10, 4º, Não eliminado / 36503, Rosangela Ferreira De Carvalho Borges, 10, 5º, Não eliminado / 35418, Sônia De, 10, 6º, Não eliminado / 26564, Sandra Regina Sabino, 10, 7º, Não eliminado / 31462, Américo Alves Cerqueira Passos, 10, 8º, Não eliminado / 43803, Uilian Dos Anjos Oliveira Gonzales, 10, 9º, Não eliminado / 50132, Núbia Do Nascimento, 10, 10º, Não eliminado / 47426, Breno Eloi Braga, 10, 11º, Não eliminado / 45675, Fernanda Cristina De Oliveira Almada, 10, 12º, Não eliminado / 41752, Piter Querino De Souza, 10, 13º, Não eliminado / 29576, Simone Cristina Wolf, 10, 14º, Não eliminado / 38565, Cristiano Sacramento, 10, 15º, Não eliminado / 39347, Edineia Da Costa Correia, 10, 16º, Não eliminado / 41819, Nilamara Silva Proença, 10, 17º, Não eliminado / 35212, Ketley Pereira Lauar Soares Guedes, 10, 18º, Não eliminado / 32103, Keila Figueiredo Dos Santos Silva, 10, 19º, Não eliminado / 50180, Judas, 10, 20º, Não eliminado / 43892, Ana Claudia Ferreira Da Silva, 10, 21º, Não eliminado / 40551, Suellen Oliveira Leffen Da Vitoria, 10, 22º, Não eliminado / 44058, Dayane Rodrigues De Almeida, 10, 23º, Não eliminado / 34917, Veronica Gresilene Pereira Bernardes, 10, 24º, Não eliminado / 39384, Paulo Davi Oliveira, 10, 25º, Não eliminado / 45347, Henrique Dias Pinto, 10, 26º, Não eliminado / 38006, Matheus Gonçalves De Mendonça, 10, 27º, Não eliminado / 41283, Roberta Tavares De Oliveira, 10, 28º, Não eliminado / 37230, Hadassa Carolinny Soares De Oliveira, 10, 29º, Não eliminado / 42746, Luana Prado De Souza, 10, 30º, Não eliminado / 39039, Lilyan Valeria Cruz Silva, 10, 31º, Não eliminado / 32298, Mirislaine Martins Silva De Lima, 10, 32º, Não eliminado / 27504, Vinicius Araujo Santos, 10, 33º, Não eliminado / 36920, Alex Oliveira Dos Santos, 10, 34º, Não eliminado / 32090, Gêisa Ramos Ribeiro, 10, 35º, Não eliminado / 41824, Igor Hiroshi Hagy, 10, 36º, Não eliminado / 37934, José Lucas Rodrigues Pinheiro, 10, 37º, Não eliminado / 42978, Mateus Inagaki Marcelino, 10, 38º, Não eliminado / 46992, Thayná Da Silva Ribas, 10, 39º, Não eliminado / 49260, Taiz Santos Vilela, 10, 40º, Não eliminado / 35516, João Pedro Chaves Guedes, 10, 41º, Não eliminado / 43911, Amanda Aparecida Bernardes Silva, 10, 42º, Não eliminado / 27895, Junia Maria Batista, 10, 43º, Não eliminado / 43957, Larissa Ramos Dos Santos, 10, 44º, Não eliminado / 43739, Vinícius Santos Alves, 10, 45º, Não eliminado / 49982, Maria Luisa Jardim Nascimento, 10, 46º, Não eliminado / 37362, Thálita Nathiele Gonçalves Dos Santos, 10, 47º, Não eliminado / 44771, Larissa De Moraes Silva, 10, 48º, Não eliminado / 34292, Franciele De Caldas Santos, 10, 49º, Não eliminado / 49968, Debora Dos Santos Bastos, 10, 50º, Não eliminado / 28174, Ricardo Katsuji, 7, 51º, Não eliminado / 48565, Oriana Panicali Machado, 7, 52º, Não eliminado / 32876, Zilda, 7, 53º, Não eliminado / 32109, Andreia Aparecida Felipe, 7, 54º, Não eliminado / 35396, Marcelo Resende Da Silva, 7, 55º, Não eliminado / 45619, Tatiana Alves Luz, 7, 56º, Não eliminado / 48875, Denise Palmuti Rosestolato, 7, 57º, Não eliminado / 35537, Petrina De Oliveira Monteiro, 7, 58º, Não eliminado / 38614, Marco Aurelio De Oliveira, 7, 59º, Não eliminado / 44120, Luziana Lúcia Goulart Vilela, 7, 60º, Não eliminado / 26319, Ana Paula Da Silva Dutra, 7, 61º, Não eliminado / 46878, Gilson Nascimento Da Silva, 7, 62º, Não eliminado / 43814, Denis Venceslau Melo, 7, 63º, Não eliminado / 50292, Clebio Coutinho Dos Santos, 7, 64º, Não eliminado / 35851, Diego Barbosa Amaral, 7, 65º, Não eliminado / 26392, Lucas Lacerda De Pontes Bigonha, 7, 66º, Não eliminado / 46188, Filipe Petermann De Souza, 7, 67º, Não eliminado / 43809, Thayná Alves Souza, 7, 68º, Não eliminado / 43464, Victor Marcelo Santos Barroso, 7, 69º, Não eliminado / 26957, Melkezedeque Pimenta Cardoso, 7, 70º, Não eliminado / 43833, Isadora De Sousa Dias, 7, 71º, Não eliminado / 49624, Alekssandr De Gois Rodriguez Gonzaga, 7, 72º, Não eliminado / 50432, Jeniffer Silva Almeida, 7, 73º, Não eliminado / 40484, Tamiris De Oliveira Dias, 7, 74º, Não eliminado / 47670, Pedro Henrique Silva Oliveira, 7, 75º, Não eliminado / 28716, Marcelo Faria De Araujo, 7, 76º, Não eliminado / 40645, Maria Aparecida De Oliveira, 5, 77º, Não eliminado / 33713, Jose Antonio Da Silva, 5, 78º, Não eliminado / 48661, Claudia Alexandre De Oliveira, 5, 79º, Não eliminado / 43749, Eliana Almeida Da Luz, 5, 80º, Não eliminado / 44081, Ana De Lourdes Alves, 5, 81º, Não eliminado / 32877, Nelsina Fatima Santos, 5, 82º, Não eliminado / 26326, Ederson Silva Moura, 5, 83º, Não eliminado / 29172, Ana Paula Paranhos Do Carmo, 5, 84º, Não eliminado / 43979, Eduardo Henrique Dutra, 5, 85º, Não eliminado / 34169, Janaína Florêncio De Oliveira, 5, 86º, Não eliminado / 45672, Alessandro Pereira Alves Campos, 5, 87º, Não eliminado / 49774, Marcos Augusto Da Silva Soares, 5, 88º, Não eliminado / 44030, Naurísia Rosa Gomes Silva, 5, 89º, Não eliminado / 31176, Marcos Antônio Gonçalves Nunes, 5, 90º, Não eliminado / 43740, Luan Souza Costa, 5, 91º, Não eliminado / 31432, Haron Amorim Ramos, 5, 92º, Não eliminado / 37555, Laiane, 5, 93º, Não eliminado / 49981, Valdeson Rodrigues Chaves, 5, 94º, Não eliminado / 30448, Matheus, 5, 95º, Não eliminado / 45714, Igor Oliveira Dias, 5, 96º, Não eliminado / 46889, Bruno Igor Gonçalves, 5, 97º, Não eliminado / 49495, Camilla Da Silva Goltara, 5, 98º, Não eliminado / 47865, Junior Lemos De Oliveira Chagas, 5, 99º, Não eliminado / 50136, Gustavo Soares Ribeiro, 5, 100º, Não eliminado / 33744, Caio Vinícius Lima Batista, 5, 101º, Não eliminado / 40466, Nathália Miranda Aranha, 5, 102º, Não eliminado / 44865, Leandra Louzada Vaz Terra, 5, 103º, Não eliminado / 43290, Anita Cristina Ferreira Alves, 5, 104º, Não eliminado

17. MG – CARMO DO CAJURU

46474, Renata De Faria Cordeiro, 10, 1º, Classificado / 31521, Rener Rodrigues Soares, 10, 2º, Não eliminado / 27885, Sirley Cardoso, 10, 3º, Não eliminado / 32063, Solange Aparecida De Oliveira Soares, 10, 4º, Não eliminado / 43714, Eduardo De Cássio Oliveira Reis, 10, 5º, Não eliminado / 38821, Adriana Fonseca Dos Santos, 10, 6º, Não eliminado / 39804, Edenilson Luiz De Araújo, 10, 7º, Não eliminado / 44019, Kenia Maria Ramos, 10, 8º, Não eliminado / 26967, Everton Juliano Mendonça, 10, 9º, Não eliminado / 48628, Marcelo Ribeiro Silva, 10, 10º, Não eliminado / 30791, Ederson Alves De Oliveira, 10, 11º, Não eliminado / 38716, Regina Oliveira De Jesus, 10, 12º, Não eliminado / 27880, Vilma Aparecida Rocha Moura, 10, 13º, Não eliminado / 44207, Ana Paula Peixoto De Oliveira, 10, 14º, Não eliminado / 28797, Diego Henrique Soares, 10, 15º, Não eliminado / 45222, Jéssica Mônica Rabelo Do Carmo, 10, 16º, Não eliminado / 49374, Kamilla Sousa Batista Silva, 10, 17º, Não eliminado / 49971, Yury Loogan Santos, 10, 18º, Não eliminado / 34884, Marcus Vinicius Monteiro Deodato, 10, 19º, Não eliminado / 48550, Gustavo Filipe Da Silva Moreira, 10, 20º, Não eliminado / 38766, Carolina Dias Pereira Aquino, 10, 21º, Não eliminado / 30293, Joice Dos Reis Fiúza, 10, 22º, Não eliminado / 48522, Ana Bárbara Soares Lopes, 10, 23º, Não eliminado / 46665, Kellen De Souza Monteiro, 10, 24º, Não eliminado / 46600, Genison Alves Silva, 7, 25º, Não eliminado / 44530, Leandro Ferreira Dos Santos, 7, 26º, Não eliminado / 41857, Marnon Pereira Do Carmo, 7, 27º, Não eliminado / 38895, Valério Batista Peguini, 7, 28º, Não eliminado / 39479, Sheila Cristina De Oliveira Alvarenga, 7, 29º, Não eliminado / 44096, Adriana Da Silva Pereira, 7, 30º, Não eliminado / 37612, Gildasio Leandro Da Silva, 7, 31º, Não eliminado / 44611, Fernanda Paula Mara Da Silva Morais, 7, 32º, Não eliminado / 43223, Ângelo Thadeu Fonseca Coelho, 7, 33º, Não eliminado / 50190, Maria Laura Caixeta Rodrigues Da Silvia, 7, 34º, Não eliminado / 32590, Hele De Fátima Resende Da Silva, 7, 35º, Não eliminado / 49442, Eliziane Daiane De Carvalho Florêncio, 7, 36º, Não eliminado / 46007, Mirilaine Aparecida De Camargos, 7, 37º, Não eliminado / 45399, Italo Batista Soares, 7, 38º, Não eliminado / 48541, Gustavo Nilo Santos De Moura, 7, 39º, Não eliminado / 32747, Taise Gomes Branquinho, 7, 40º, Não eliminado / 35865, Geisiele Pereira Camargos, 7, 41º, Não eliminado / 47268, Sara Lúcia Batista Fernandes, 7, 42º, Não eliminado / 44573, Natalia Gercina Batista Duarte, 7, 43º, Não eliminado / 48837, Stefany Lara Candido Andrade, 7, 44º, Não eliminado / 27363, Gabriel Artur Aparecido Fonseca, 7, 45º, Não eliminado / 37602, Thayane De Oliveira, 7, 46º, Não eliminado / 30690, Nubia Victoria Marcal E Silva, 7, 47º, Não eliminado / 30322, Otávio Henrique Silva Castro, 7, 48º, Não eliminado / 50281, Simei Pereira Leite Liduario, 7, 49º, Não eliminado / 34084, Edmilson Alves De Sousa, 5, 50º, Não eliminado / 39483, Mario Lucio Nogueira Dos Santos, 5, 51º, Não eliminado / 50321, Alexis Souza Basílio, 5, 52º, Não eliminado / 35410, Julio Cesar Silva, 5, 53º, Não eliminado / 48566, Daniela De Cássia Lauriano, 5, 54º, Não eliminado / 44533, Elizabeth De Almeida Oliveira Conrado, 5, 55º, Não eliminado / 45963, Diego Vitor Coutinho Silva, 5, 56º, Não eliminado / 50391, Adriano Duarte De Oliveira, 5, 57º, Não eliminado / 49179, Fabiane Letícia Pereira Gomes, 5, 58º, Não eliminado / 48118, Frances Teles Vilela, 5, 59º, Não eliminado / 45764, Tiago Alves Fonseca, 5, 60º, Não eliminado / 49530, Ellen Ferreira De Andrade, 5, 61º, Não eliminado / 35827, Jonathan Inacio Santos Soares, 5, 62º, Não eliminado / 35558, Ja´íne Rafaela Souza Matias, 5, 63º, Não eliminado / 30691, Danielle Gontijo Bolino, 5, 64º, Não eliminado / 45804, Isabella Monteiro Almeida Rodrigues, 5, 65º, Não eliminado / 47063, Milene Eduarda Venâncio De Oliveira, 5, 66º, Não eliminado

18. MG – CONCEIÇÃO DE IPANEMA

49347, Wellington Schimit, 10, 1º, Classificado / 46598, Dennis Géa Zschaber Nogueira, 10, 2º, Não eliminado / 31850, Antônia Meire Bezerra De Oliveira, 10, 3º, Não eliminado / 40032, Clariana Pereira Da Silva, 10, 4º, Não eliminado / 41307, Robson Costa Cosedey, 10, 5º, Não eliminado / 31882, Alisson Gomes De Souza, 10, 6º, Não eliminado / 49997, Vanessa Conceição Teixeira, 10, 7º, Não eliminado / 39107, Erasmo Borges Dos Santos Junior, 10, 8º, Não eliminado / 50203, Lucas Cardoso, 7, 9º, Não eliminado / 28087, Pedro Fernandes Silva, 7, 10º, Não eliminado / 50275, Liz Kaiser Oliveira Saar Vieiraa, 7, 11º, Não eliminado / 36803, Daiane Gonçalves Queiroz, 7, 12º, Não eliminado

19. MG – CUPARAQUE

35153, Edson Rosa Paiva, 10, 1º, Classificado / 39658, Alessandra Da Rocha Forasteiro, 10, 2º, Não eliminado / 41341, Lúcia Nobre Rosa, 10, 3º, Não eliminado / 45014, Kathuzza Rodrigues De Freitas Ramos, 10, 4º, Não eliminado / 49605, Bruno Silva Moreira, 10, 5º, Não eliminado / 39887, Isabelle Siqueira Scalercio De Aquino, 10, 6º, Não eliminado / 47581, Vitoria Karoline Caires Dantas, 10, 7º, Não eliminado / 38718, Pierre Schneider Vitor Rainha, 10, 8º, Não eliminado / 29426, Adriana Nunes De Oliveira, 7, 9º, Não eliminado / 36594, Jhonny Soares Da Fonseca, 7, 10º, Não eliminado / 34549, Talita Faria Dutra Francisco, 7, 11º, Não eliminado / 46351, Elimar Filipe De Paula, 7, 12º, Não eliminado / 48829, Mariza Helena Pereira Vidal, 7, 13º, Não eliminado / 32306, Stephanie Da Silva Barros, 7, 14º, Não eliminado / 35506, Lara Da Silva Ribeiro, 7, 15º, Não eliminado / 46237, Luan Pinheiro Ornelas Costa, 7, 16º, Não eliminado / 41585, Cícero Gomes Damasceno Moura, 7, 17º, Não eliminado / 29717, Brenda Cândida Pereira, 7, 18º, Não eliminado / 38287, Kauan Sanches Bonjour Medeiros, 7, 19º, Não eliminado / 49871, João Kassio Ferreira Fernandes, 7, 20º, Não eliminado / 27937, Reginaldo Lopes De Souza, 5, 21º, Não eliminado / 26089, Catia Regina Macedo De Freitas, 5, 22º, Não eliminado / 37344, Fernando Vieira De Souza, 5, 23º, Não eliminado / 37330, Fernanda Bernardes Rodrigues E Souza, 5, 24º, Não eliminado / 39759, Priscila Rodrigues Pedrosa Corrêa, 5, 25º, Não eliminado / 27610, Filipe Miranda De Jesus, 5, 26º, Não eliminado / 39903, Danilo Gomes De Oliveira, 5, 27º, Não eliminado / 41424, Samuel Lima Da Silva, 5, 28º, Não eliminado / 45521, Maria Luiza Vaz Oliveira, 5, 29º, Não eliminado / 44412, José Pedro Silva Raposa Mariano, 5, 30º, Não eliminado

20. MG – ESPÍRITO SANTO DO DOURADO

49506, Marta Rodrigues Lopes, 10, 1º, Classificado / 41491, Christiano Junio Calixto, 10, 2º, Não eliminado / 41132, Danielle Moreira De Castro, 10, 3º, Não eliminado / 39269, Eva Vieira Silva, 10, 4º, Não eliminado / 48451, Henrique De Paiva Costa, 10, 5º, Não eliminado / 33714, Cayo Vitor Silva, 10, 6º, Não eliminado / 26091, Bruno, 10, 7º, Não eliminado / 37207, Aluizio José Torres, 10, 8º, Não eliminado / 50206, Maria Fernanda Camargo Carvalho Dias, 10, 9º, Não eliminado / 42619, Leandro Médici Bernardes, 7, 10º, Não eliminado / 46426, Gustavo Pereira, 7, 11º, Não eliminado / 35585, Alessandra, 7, 12º, Não eliminado / 46585, Ruth Goncalves Ancelmo, 7, 13º, Não eliminado / 41479, Juliano Michel Dias Lopes, 7, 14º, Não eliminado / 36845, Rewrisson André Valentim Viana, 7, 15º, Não eliminado / 33779, Gabriel Dos Santos Vituri, 7, 16º, Não eliminado / 33531, Branda Thalyta Chaves Prado, 7, 17º, Não eliminado / 33627, Maria Do Carmo Prado Loiola, 5, 18º, Não eliminado / 42629, Kátia Regina Saturno De Souza, 5, 19º, Não eliminado / 45596, Alexandra, 5, 20º, Não eliminado / 48937, Elizabeth Nogueira Nascimento, 5, 21º, Não eliminado

21. MG – INHAPIM

34268, Jose Manoel De Oliveira, 10, 1º, Classificado / 30635, Lucilene Pereira De Lima, 10, 2º, Não eliminado / 33280, Alberto Carlos Duarte Ferreira, 10, 3º, Não eliminado / 42927, Jennifer Vieira Almeida, 10, 4º, Não eliminado / 49076, Luciana Mara Medeiros Oliveira, 10, 5º, Não eliminado / 42435, Vitor Emanuel Pinto Cardoso, 10, 6º, Não eliminado / 31746, Andrea Martins Alves, 10, 7º, Não eliminado / 49303, Priscila Carolina Araújo Silva, 10, 8º, Não eliminado / 40920, Alan Raphael Jesus Da Silva, 10, 9º, Não eliminado / 35009, Sergio, 7, 10º, Não eliminado / 43104, José Carlos De Oliveira, 7, 11º, Não eliminado / 50043, Maura Joana Da Consolacao, 7, 12º, Não eliminado / 46850, Raul Camilo Coelho Motta, 7, 13º, Não eliminado / 49811, Adailton Alves, 7, 14º, Não eliminado / 47347, Juliane Marcolino Dos Santos, 7, 15º, Não eliminado / 46487, Fabson Matheus Martins, 7, 16º, Não eliminado / 44939, Josiane Araújo Fernandes, 7, 17º, Não eliminado / 42384, Ricardo Izidoro Da Silva Junior, 7, 18º, Não eliminado / 30588, Gislania Leite Da Silva, 7, 19º, Não eliminado / 37725, Ricardo Da Silva Santos, 5, 20º, Não eliminado / 36448, Kennedy Freixo Campos, 5, 21º, Não eliminado / 33236, Edneia Oliveira Souza Brito, 5, 22º, Não eliminado / 44142, Margarete Dos Reis Macedo, 5, 23º, Não eliminado / 39562, Ednalva Mendes De Souza, 5, 24º, Não eliminado / 49216, Michael Douglas Ferreira Da Silva, 5, 25º, Não eliminado / 50074, Mário Edson Leite De Sena, 5, 26º, Não eliminado / 37476, Gesiel Gonçalves Teixeira, 5, 27º, Não eliminado / 49321, Daniel Junio Da Silva Pereira, 5, 28º, Não eliminado / 50103, Luan Gomes Rodrigues, 5, 29º, Não eliminado / 50046, Yasmin Nunes De Freitas, 5, 30º, Não eliminado

22. MG – ITABIRA – DISTRITO

37460, Sirlei Marques Souza Cenak, 10, 1º, Classificado / 38050, Hérica Aparecida Resende Medalha, 10, 2º, Não eliminado / 38993, Simone Margareth Vidigal Peixoto Miranda, 10, 3º, Não eliminado / 42609, Mauricio De Fátima Sena, 10, 4º, Não eliminado / 36084, Ana De Lourdes Ferreira Lacerda Guimaraes, 10, 5º, Não eliminado / 41080, Maria Da Conceicao Santos, 10, 6º, Não eliminado / 35933, Vanderlei Lázaro De Freitas, 10, 7º, Não eliminado / 42621, Emanuelle Martins Da Silveira, 10, 8º, Não eliminado / 44133, Livia Santos Souza, 10, 9º, Não eliminado / 38370, Valdete Braz De Souza Gomes Dos Santos, 10, 10º, Não eliminado / 33163, Claudiane Emanuele Prado, 10, 11º, Não eliminado / 47775, Kelvim Allison Silva Almeida, 10, 12º, Não eliminado / 45743, Felipe Morais Domingues Brandao, 10, 13º, Não eliminado / 44587, Tamiris De Souza, 10, 14º, Não eliminado / 30123, Deiziane Aparecida Da Silva, 10, 15º, Não eliminado / 44110, Ana Paula Rodrigues De Souza, 10, 16º, Não eliminado / 35499, Maria Aparecida Da Silva, 7, 17º, Não eliminado / 39923, Erica Aparecida Ribeiro, 7, 18º, Não eliminado / 29817, Barbara Kelly Da Silva, 7, 19º, Não eliminado / 37206, Carla Dos Santos Souza, 7, 20º, Não eliminado / 35563, João Paulo Siqueira Da Conceicao Silva, 7, 21º, Não eliminado / 42172, Evanilda Maria Da Cruz, 5, 22º, Não eliminado / 50053, Rochele Henriques De Oliveira, 5, 23º, Não eliminado / 45494, William Cesar Da Silva, 5, 24º, Não eliminado / 30170, Lucimar Neves Ferreira, 5, 25º, Não eliminado / 39250, Gleidison Jose Da Silva, 5, 26º, Não eliminado / 35163, Matheus Luiz Da Cruz Nunes, 5, 27º, Não eliminado / 50152, Camila Ferreira Ribeiro Dos Santos, 5, 28º, Não eliminado / 34614, Raimara Brito Silva, 5, 29º, Não eliminado / 40790, Tawany Marcia Maciel De Oliveira, 5, 30º, Não eliminado / 46908, Kely, 5, 31º, Não eliminado

23. MG – NOVA SERRANA

46680, José Elias Brito Fonseca, 10, 1º, Classificado / 48216, Muiriactan Freitas Lobão, 10, 2º, Não eliminado / 29258, Paulo Sergio Alves Reis, 10, 3º, Não eliminado / 44407, Fernando Jose Das Virgens, 10, 4º, Não eliminado / 48314, Camila Dias Raposo, 10, 5º, Não eliminado / 38693, Edison Augusto Firmino Garcia, 10, 6º, Não eliminado / 47613, Laurinete Martins Alves, 10, 7º, Não eliminado / 44767, Simone Maria Silva De Souza Ribeiro, 10, 8º, Não eliminado / 44508, Diná Maria Mendonça, 10, 9º, Não eliminado / 32527, Rita De Cássia De Azevedo Carabajal, 10, 10º, Não eliminado / 27555, Silvana Ângela Tricoli, 10, 11º, Não eliminado / 49422, Edmara Ribeiro Canuto, 10, 12º, Não eliminado / 41408, Jones Antonio Dos Santos, 10, 13º, Não eliminado / 44892, Renata Cristiane Rodrigues Silva, 10, 14º, Não eliminado / 36685, Milene Sabino E Silva, 10, 15º, Não eliminado / 44219, Denilson Ferreira Cardoso, 10, 16º, Não eliminado / 30100, Márcia Ribeiro De Souza, 10, 17º, Não eliminado / 27571, Manuela Faustino Siqueira, 10, 18º, Não eliminado / 36818, Marlene Nascimento Dos Santos, 10, 19º, Não eliminado / 44459, Edson Fábio Lima De Faria, 10, 20º, Não eliminado / 31258, Yrlaneide Cardoso De Oliveira Lima, 10, 21º, Não eliminado / 34176, Bruna Genoveva Nunes Dos Santos, 10, 22º, Não eliminado / 38934, Jairo José Alves, 10, 23º, Não eliminado / 35665, Jacilene Da Silva Pessoa, 10, 24º, Não eliminado / 46424, Maria Luiza Rodrigues De Araujo, 10, 25º, Não eliminado / 43471, Zenaide De Jesus Pereira, 10, 26º, Não eliminado / 43659, Otavio Souza De Menezes, 10, 27º, Não eliminado / 28999, Gilson Vieira Da Costa, 10, 28º, Não eliminado / 36039, Natália Amaral, 10, 29º, Não eliminado / 30785, Edinalva Patrícia Dos Santos Oliveira, 10, 30º, Não eliminado / 43018, Maicon Júnio Batista, 10, 31º, Não eliminado / 36468, Cristóvão Nogueira Araújo, 10, 32º, Não eliminado / 47933, Ana Carolina De Andrade, 10, 33º, Não eliminado / 42425, Hernandes Pereira Dos Santos, 10, 34º, Não eliminado / 33782, João Paulo Ferreira Fonseca, 10, 35º, Não eliminado / 34437, Jadson Da Silva Campos, 10, 36º, Não eliminado / 44544, Paulo Henrique Gomes Rodrigues, 10, 37º, Não eliminado / 45247, Ney Augusto Da Silva, 10, 38º, Não eliminado / 43508, Glaucia Roberta Martins Dias, 10, 39º, Não eliminado / 44121, Natalia Aparecida Soares Branco, 10, 40º, Não eliminado / 37524, Patrícia Guedes Moreira Silva, 10, 41º, Não eliminado / 44000, Aline Da Silva Araújo, 10, 42º, Não eliminado / 40728, Jonathan Oliveira Mercez, 10, 43º, Não eliminado / 39102, Almir Paulo Rangel De Almeida, 10, 44º, Não eliminado / 39194, Yago Mendes, 10, 45º, Não eliminado / 28039, Hugo Eugenio Vieira, 10, 46º, Não eliminado / 41721, Leuriane Castro Dos Santos, 10, 47º, Não eliminado / 30891, Leonardo De Araujo Feitosa, 10, 48º, Não eliminado / 39567, Jocenei Rosa Da Costa, 10, 49º, Não eliminado / 27582, Jonathas Eurípedes De Abreu, 10, 50º, Não eliminado / 33001, Layane Clementino Dos Santos Silva, 10, 51º, Não eliminado / 50165, Tatiane Marques Bezerra Santos, 10, 52º, Não eliminado / 37356, Linda Inês Vicente Dos Santos, 10, 53º, Não eliminado / 47924, Maria Eduarda Aparecida De Paula, 10, 54º, Não eliminado / 41689, Revonaldo Andrade Santana, 10, 55º, Não eliminado / 39832, Aryel Cavalcante Quintela De Araujo, 10, 56º, Não eliminado / 26083, Pablo Araujo Santos, 10, 57º, Não eliminado / 35095, Alex Barbosa Padilha Junior, 10, 58º, Não eliminado / 42989, Lucas De Souza Calazans, 10, 59º, Não eliminado / 47826, Michelle Franco Da Silva Santos, 10, 60º, Não eliminado / 44161, Josiele Zambiasi, 10, 61º, Não eliminado / 50375, Jhonatan Bruno De Oliveira Silva, 10, 62º, Não eliminado / 29290, Fernanda Aparecida Ribeiro, 10, 63º, Não eliminado / 49987, Kethlen Do Socorro Gomes De Lima, 10, 64º, Não eliminado / 41152, Geraldo Silvio Pinto, 7, 65º, Não eliminado / 48706, Natália Zita De Sousa Bispo, 7, 66º, Não eliminado / 34172, Vanderlei Costa, 7, 67º, Não eliminado / 45157, Ana Paula Gonçalves Do Couto Lauar, 7, 68º, Não eliminado / 43755, Renata Aparecida Lemos, 7, 69º, Não eliminado / 50231, Vanessa Aparecida Gonçalves Cruz, 7, 70º, Não eliminado / 33770, Eva Maria Ferreira Figueiredo, 7, 71º, Não eliminado / 41673, Ester Maria De Fátima Ribeiro, 7, 72º, Não eliminado / 28570, Maylda Gonçalves Barbosa, 7, 73º, Não eliminado / 50329, André Da Silva Coelho, 7, 74º, Não eliminado / 37392, Thaís Rodrigues Lima, 7, 75º, Não eliminado / 47726, Elias Ernando Pereira Lima, 7, 76º, Não eliminado / 36713, Fernando Rodrigues De Araujo, 7, 77º, Não eliminado / 44365, Marcos Alves Dos Santos, 7, 78º, Não eliminado / 47031, Marcelo Miguel Lemos Araujo, 7, 79º, Não eliminado / 50353, Ana Paula Gonçalves De Oliveira, 7, 80º, Não eliminado / 49753, Kelly Elisângela Mendes Costa, 7, 81º, Não eliminado / 44883, Carla Aparecida Batista Ribeiro, 7, 82º, Não eliminado / 47785, Daniele Maria Teixeira, 7, 83º, Não eliminado / 49664, Stefani Gomes Vieira, 7, 84º, Não eliminado / 48413, Mariano Lúcio Guedes Albuquerque, 7, 85º, Não eliminado / 43529, Jucelia Tatiane De Oliveira Pereira, 7, 86º, Não eliminado / 26065, Adriana Ferreira Braga Silva, 7, 87º, Não eliminado / 39281, Camila Caroline Silva Borges, 7, 88º, Não eliminado / 26721, Mileny Dos Santos Leal, 7, 89º, Não eliminado / 37470, Diogo Vinicius Da Silva, 7, 90º, Não eliminado / 39497, Weider Vinicios De Oliveira, 7, 91º, Não eliminado / 27919, Iago Lucian Borges De Aquino, 7, 92º, Não eliminado / 49838, Carlos Hailton Ferreira De Souza, 7, 93º, Não eliminado / 41162, Iramara De Freitas Reis, 7, 94º, Não eliminado / 34815, Elisiane Alves Santos, 7, 95º, Não eliminado / 31669, Tailane Ramos Vasconcelos, 7, 96º, Não eliminado / 43662, Rogiano Gomes Pereira, 7, 97º, Não eliminado / 39118, Cleonice Joana, 7, 98º, Não eliminado / 42338, Flaviane Carvalho Severino, 7, 99º, Não eliminado / 50017, Rafaela Bastos Calegari, 7, 100º, Não eliminado / 39854, Lucas Queiroz De Oliveira, 7, 101º, Não eliminado / 46691, Henrique Farias Seixas Ferro, 7, 102º, Não eliminado / 30788, Maria Clara Cosme Lourenço, 7, 103º, Não eliminado / 45442, Nathane Soares Da Silva, 7, 104º, Não eliminado / 46614, Kátia Cristina Pereira Lopes, 7, 105º, Não eliminado / 43679, Mateus Gonçalves De Queiros Pena, 7, 106º, Não eliminado / 40320, Guilherme Da Luz Batista, 7, 107º, Não eliminado / 41459, Thauane Patrícia Pereira Castelar, 7, 108º, Não eliminado / 32170, Maria Alice De Souza Nascimento, 7, 109º, Não eliminado / 42755, Matheus Moura Fernandes, 7, 110º, Não eliminado / 33142, Pedro Henrique Nascimento Couto, 7, 111º, Não eliminado / 35735, Thais Helena Oliveira Leite Dantas, 7, 112º, Não eliminado / 36675, Vitoria Patricia Silva Oliveira, 7, 113º, Não eliminado / 37977, Ana Luísa Costa Santos, 7, 114º, Não eliminado / 40692, Maria Francyelle Saraiva De Sousa, 7, 115º, Não eliminado / 43867, Débora Damasceno Batista, 7, 116º, Não eliminado / 26174, Joelisson Andrade Barreto, 7, 117º, Não eliminado / 37064, Barbara Oliveira Santos, 7, 118º, Não eliminado / 27101, Lucas Rhuan De Sá Viturino, 7, 119º, Não eliminado / 44444, Lucas Eduardo Rodrigues Coutinho, 7, 120º, Não eliminado / 37488, Ranieri Ferreira Santos, 7, 121º, Não eliminado / 26462, Emillyn Miranda, 7, 122º, Não eliminado / 37021, Maria Victória Amaral Gontijo, 7, 123º, Não eliminado / 41045, Kauan Renner Alves De Castro, 7, 124º, Não eliminado / 48885, Julia Gabriele De Oliveira, 7, 125º, Não eliminado / 50181, Ronaldo Cesar Soares De Azevedo, 5, 126º, Não eliminado / 34271, Joel Batista Dos Santos, 5, 127º, Não eliminado / 50098, Sebastião Teodoro A.filho, 5, 128º, Não eliminado / 40360, Marcelo Santos Manso, 5, 129º, Não eliminado / 48544, Erika Aparecida Santos Diniz, 5, 130º, Não eliminado / 44454, Elisangela Barbara Ferreira Medeiros Maciel, 5, 131º, Não eliminado / 39648, Ivone Aparecida Alvarenga Babosa, 5, 132º, Não eliminado / 40199, Eliston Limas Pinto, 5, 133º, Não eliminado / 37776, Damião Medina Dos Santos, 5, 134º, Não eliminado / 42661, Laurinda Cordeiro Dos Santos, 5, 135º, Não eliminado / 38120, Sabrina De Oliveira E Silva Couto, 5, 136º, Não eliminado / 49509, Emerson José Da Silva, 5, 137º, Não eliminado / 26110, Renata Afonso De Oliveira Duarte, 5, 138º, Não eliminado / 43669, Calvet Fernandes, 5, 139º, Não eliminado / 45738, Ailton Juvencio, 5, 140º, Não eliminado / 32611, Guilherme De Alvarenga, 5, 141º, Não eliminado / 40759, Débora Betânia Gomes Dos Santos, 5, 142º, Não eliminado / 43744, Telma Nicacio Da Costa Cabral, 5, 143º, Não eliminado / 39625, Silvana Martins Silva Luiz, 5, 144º, Não eliminado / 38128, Vinicius, 5, 145º, Não eliminado / 41887, Cleidiane Teixeira Da Silva, 5, 146º, Não eliminado / 45215, Agnaldo Niz Dos Santos, 5, 147º, Não eliminado / 40883, Márcia Aparecida Das Dores Firmino, 5, 148º, Não eliminado / 40411, Luís Eduardo Ferreira França, 5, 149º, Não eliminado / 38308, Sandra Ramos Vieira, 5, 150º, Não eliminado / 27273, Deborah Letícia Sales Pereira, 5, 151º, Não eliminado / 44164, Eliel Oliveira Rezende Chagas, 5, 152º, Não eliminado / 31981, Jaysson Correa Da Silva, 5, 153º, Não eliminado / 36487, Renato Mateus Leite, 5, 154º, Não eliminado / 44197, Maria Do Socorro Soares Santos, 5, 155º, Não eliminado / 35789, Adriana Cardoso Dos Santos, 5, 156º, Não eliminado / 41650, Raquel Conceiçao De Fatima Cordeiro, 5, 157º, Não eliminado / 39670, Silesia Dias Prates Duarte, 5, 158º, Não eliminado / 48006, Magaime Oliveira Pinto, 5, 159º, Não eliminado / 32824, Maria Nubia Vieira Alves, 5, 160º, Não eliminado / 49840, Gilvania Cruz Ramos Meireles, 5, 161º, Não eliminado / 50092, Deny Júnio Vinícius Pereira, 5, 162º, Não eliminado / 44405, Aline Maiara Bonfim Campos, 5, 163º, Não eliminado / 40722, Rosilene Aparecida De Jesus, 5, 164º, Não eliminado / 35148, Rosilene Rodrigues Pereira, 5, 165º, Não eliminado / 43757, Rosibel Santos Brito, 5, 166º, Não eliminado / 43521, Guilherme Braga Oliveira, 5, 167º, Não eliminado / 45744, Marcely Pereira De Arruda Filha, 5, 168º, Não eliminado / 45551, André Luiz Barbosa De Matos, 5, 169º, Não eliminado / 38143, Yurie, 5, 170º, Não eliminado / 39296, Willian Meira Nascimento Silva, 5, 171º, Não eliminado / 45065, Waldenia Dos Santos Fernandes Costa, 5, 172º, Não eliminado / 43279, Leticia Geovanna, 5, 173º, Não eliminado / 48721, Aline Franciane Lopes, 5, 174º, Não eliminado / 28372, Maurício Silva Oliveira, 5, 175º, Não eliminado / 28826, Thais Figueiredo Alves Braz, 5, 176º, Não eliminado / 38247, Maria Clara Ramos Silva, 5, 177º, Não eliminado / 45600, Janaína Edwirges Gomes, 5, 178º, Não eliminado / 45003, Valdinei Rodrigues Flávio Silva, 5, 179º, Não eliminado / 37959, Isabela, 5, 180º, Não eliminado / 38086, Otávio Mateus Silva, 5, 181º, Não eliminado / 49942, Diego Alves Paim, 5, 182º, Não eliminado / 40174, José Carlos Pereira Dos Santos Junior, 5, 183º, Não eliminado / 43478, Gabriel Pereira Rezende, 5, 184º, Não eliminado / 40228, Dalton Raimundo De Menezes Junior, 5, 185º, Não eliminado / 39978, Lasmine Santana De Macedo, 5, 186º, Não eliminado / 38511, Cícero Pereira Da Silva, 5, 187º, Não eliminado / 34044, Tatiana Catia Do Couto, 5, 188º, Não eliminado / 35886, Jéssica Mayara, 5, 189º, Não eliminado / 44496, Rafael De Paula Vieira, 5, 190º, Não eliminado / 40740, Jaqueline Santiago Dos Santos, 5, 191º, Não eliminado / 39844, Henrique Gabriel Silva De Sousa, 5, 192º, Não eliminado / 47626, Fernanda Carvalho Padilha, 5, 193º, Não eliminado / 41243, Arielly Cristtina Pires Borges, 5, 194º, Não eliminado / 48057, Fabricio Martins Santiago, 5, 195º, Não eliminado / 48501, Gabriella Geovanna Da Cruz, 5, 196º, Não eliminado / 39765, Jânio Gonçalves Junior, 5, 197º, Não eliminado / 42666, Ingrid Vitória Cordeiro, 5, 198º, Não eliminado / 45329, Bruno Rafael Duarte Godoy Lemes, 5, 199º, Não eliminado / 44981, Luís Gustavo Cabral Longuinho, 5, 200º, Não eliminado / 43976, Guilherme, 5, 201º, Não eliminado / 45591, Sâmela De Brito Miranda, 5, 202º, Não eliminado / 40642, Herik Duarte Fidelis De Souza, 5, 203º, Não eliminado / 45405, Maria Eduarda Barbosa Da Silva, 5, 204º, Não eliminado / 27440, Igor Bertholdi De Oliveira, 5, 205º, Não eliminado / 30285, Eliakin Mendes Tavares, 5, 206º, Não eliminado

24. MG – PAINEIRAS

30196, Isabelle Braga Cardoso, 10, 1º, Classificado / 37420, Joelma Lúcio Do Carmo, 10, 2º, Não eliminado / 35978, Simone De Siqueira Campos, 10, 3º, Não eliminado / 33455, Alessandra Azevedo Fraga Campos, 10, 4º, Não eliminado / 50137, Bruna Horrana Alves Dos Santos, 10, 5º, Não eliminado / 40537, Alexandre Alves De Andrade, 10, 6º, Não eliminado / 36708, Aleksandro Do Carmo Rocha, 7, 7º, Não eliminado / 49800, Neimar Alves Barcelos, 7, 8º, Não eliminado / 35733, Gabrielly Carolina De Jesus E Silva, 7, 9º, Não eliminado / 36070, Kaine Abgail Cordeiro De Gouvea, 7, 10º, Não eliminado / 38690, Jean Marques Menezes Ferreira, 7, 11º, Não eliminado / 46503, Vinícius E Silva Chaves, 7, 12º, Não eliminado / 43747, Aida Ribeiro E Silva Chaves, 5, 13º, Não eliminado / 48548, Emerson Campos De Almeida, 5, 14º, Não eliminado / 50358, Roseli Pereira Da Silva Lucas, 5, 15º, Não eliminado / 39682, Lucimara Adniz Soares Caetano, 5, 16º, Não eliminado / 38890, Mayara Sabino Gomes Silva, 5, 17º, Não eliminado

25. MG – PAINS

45385, Sônia Maria Da Costa André, 10, 1º, Classificado / 40891, Anderson Clayton De Oliveira, 10, 2º, Não eliminado / 48599, Emerson Da Silva Cardoso, 10, 3º, Não eliminado / 48191, Wallace Pereira Oliverio, 10, 4º, Não eliminado / 26672, Fabiana Simões, 10, 5º, Não eliminado / 27300, Cássia Carine Moreira, 10, 6º, Não eliminado / 46692, Lígia Márcia Alves Vilela, 10, 7º, Não eliminado / 40570, Richard Guilherme Benfica Silva, 10, 8º, Não eliminado / 45261, Jorcelina Larissa Paim, 10, 9º, Não eliminado / 45441, Jessyca Aparecida De Moraes, 10, 10º, Não eliminado / 33525, Michele Viana, 10, 11º, Não eliminado / 44524, Mariana Da Costa Silveira, 10, 12º, Não eliminado / 48729, Silvana Teixeira Da Silva, 7, 13º, Não eliminado / 45099, Taécio José Gonçalves, 7, 14º, Não eliminado / 47488, Cleiton Da Silva, 7, 15º, Não eliminado / 45026, Rickxander Meirelles De Sena, 7, 16º, Não eliminado / 43773, Fernanda Diniz Da Silva, 7, 17º, Não eliminado / 44979, Samara Fernanda De Paula Silva, 7, 18º, Não eliminado / 45250, Poliana, 7, 19º, Não eliminado / 48421, Tainá, 7, 20º, Não eliminado / 44968, Ana Laura Silva Ribeiro, 7, 21º, Não eliminado / 44907, Maria Eduarda Cândido Da Silva, 7, 22º, Não eliminado / 49797, Carla Beatriz Silva Leal, 7, 23º, Não eliminado / 35822, Marisa Fatima Silva, 7, 24º, Não eliminado / 46834, Heloisa Dos Santos Schunck, 7, 25º, Não eliminado / 48323, Diogo De Melo Pereira, 7, 26º, Não eliminado / 44993, Marcela Gabriela Vieira Silva, 7, 27º, Não eliminado / 46880, Isabella, 7, 28º, Não eliminado / 27229, Richardson Santos Andrade, 5, 29º, Não eliminado / 48782, Valteci Luiz Da Silva, 5, 30º, Não eliminado / 46460, Roosewelth, 5, 31º, Não eliminado / 45112, Renata Silva Venancio Moraes, 5, 32º, Não eliminado / 45696, Débora, 5, 33º, Não eliminado / 31201, Ediney Emerson Gabriel Da Silva, 5, 34º, Não eliminado / 45235, Sandra Aparecida Dos Reis, 5, 35º, Não eliminado / 45788, Daniele Ribeiro Castelo, 5, 36º, Não eliminado / 45769, Paloma Lara Oliveira Silva, 5, 37º, Não eliminado / 45913, Mikaela Amanda Costa Nunes, 5, 38º, Não eliminado / 45055, Luana Michelle De Faria, 5, 39º, Não eliminado / 44901, Hévelin Aparecida Alves Cardoso, 5, 40º, Não eliminado / 45792, Letícia, 5, 41º, Não eliminado / 45796, Júlia Cristina Silva Campos, 5, 42º, Não eliminado / 44992, Ana Paula, 5, 43º, Não eliminado / 45212, Daniel Fernandes Andrade Lopes, 5, 44º, Não eliminado

26. MG – PATOS DE MINAS – POSTO I

26759, Lucas Alves Teles Pereira, 10, 1º, Classificado / 42457, Rosemeire Durães Simões, 10, 2º, Não eliminado / 37028, Ivan Ricardo Dos Reis, 10, 3º, Não eliminado / 29755, Flávia Marisa Aquino Pereira Da Rocha, 10, 4º, Não eliminado / 28294, Hudson Wiris Pereira, 10, 5º, Não eliminado / 47490, Gustavo Lúcio Rocha Alves, 10, 6º, Não eliminado / 38351, Bruna Stephane Soares Araujo Santos, 10, 7º, Não eliminado / 27850, Aparecida Pereira Passos, 7, 8º, Não eliminado / 38521, Simara Maria Viana, 7, 9º, Não eliminado / 27449, Priscila Cristina Correia Maia, 7, 10º, Não eliminado / 32899, Joice Moreira Da Silva, 7, 11º, Não eliminado / 26715, Leticia Gomes De Assis, 7, 12º, Não eliminado / 32495, Yara Boaventura Mendonça De Oliveira, 7, 13º, Não eliminado / 42343, Jorge Fabiano Ferreira, 5, 14º, Não eliminado / 37244, Wanamark De Oliveira Alves, 5, 15º, Não eliminado / 30558, Douglas Eric Moacir Dias, 5, 16º, Não eliminado / 35400, Marcos, 5, 17º, Não eliminado / 31565, Delyton Devid Camargos Costa, 5, 18º, Não eliminado / 41293, Raissa Aparecida Silva, 5, 19º, Não eliminado / 30188, Fernando Ferreira Da Silva, 5, 20º, Não eliminado / 46036, Bruna Lorrany De Oliveira Pereira, 5, 21º, Não eliminado / 46372, Diovany José Dias Do Vale Vieira, 5, 22º, Não eliminado / 33997, Brendo Fonseca Araujo, 5, 23º, Não eliminado / 37732, Nicole Stefany Dos Santos Oliveira, 5, 24º, Não eliminado / 46892, Pedro Henrique Rodrigues Ferreira, 5, 25º, Não eliminado

27. MG – PATOS DE MINAS – POSTO II

40657, Cássia Maria Da Costa Pedro, 10, 1º, Classificado / 32023, Thalles Alves Tormim Da Veiga, 10, 2º, Não eliminado / 49731, Marcelo Henrique Alves Siqueira, 10, 3º, Não eliminado / 29548, Rafael Bracarence Magalhães, 10, 4º, Não eliminado / 26328, Fernanda Borges Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 43736, Amanda Cavallare Lima, 7, 6º, Não eliminado / 39781, Jeferson Evangelista Alves, 7, 7º, Não eliminado / 45594, Sandra Ferreira Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 40972, Catia Regiane Aparecida Dos Santos, 5, 9º, Não eliminado / 36389, Marcos Paulo Severino Barbosa, 5, 10º, Não eliminado / 38024, Giovani Bruno Marinho Oliveira, 5, 11º, Não eliminado / 49197, Milena Gomes Da Silva Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 28223, Allef Guimel Machado Silva, 5, 13º, Não eliminado

28. MG – PATROCÍNIO DO MURIAÉ

49158, Marta Lúcia Vieira Ávila, 10, 1º, Classificado / 43073, Vladimir De Souza Força, 10, 2º, Não eliminado / 33059, Jorge Jackson Fernandes, 10, 3º, Não eliminado / 35934, Alvaro Fernando Da Silva Gonzaga, 10, 4º, Não eliminado / 37184, Neide, 10, 5º, Não eliminado / 28575, Lùcio Costa, 10, 6º, Não eliminado / 40733, Erick Cavalcante Cândido, 10, 7º, Não eliminado / 50493, Elisangela Vencionek Maganha Lara, 10, 8º, Não eliminado / 31798, Rodolfo Renan De Queiroz Almeida, 10, 9º, Não eliminado / 34834, Suelia De Souza Faria, 10, 10º, Não eliminado / 49546, Alessandra Da Silva Figueiredo Braga, 10, 11º, Não eliminado / 49094, Savio Da Silva Aguiar, 10, 12º, Não eliminado / 31745, Nicyara Poeys De Freitas, 10, 13º, Não eliminado / 39272, Renata Veiga Soares, 10, 14º, Não eliminado / 45487, Mabel Cirne, 10, 15º, Não eliminado / 33219, Gilberto Sá Dos Santos, 10, 16º, Não eliminado / 48141, Rosilene De Andrade Damacena, 10, 17º, Não eliminado / 34764, Belarmino Anastacio Neto, 10, 18º, Não eliminado / 42656, Ana Maria Alcântara Silva Lima, 10, 19º, Não eliminado / 40610, Altiva Lacerda Binas Arleu, 10, 20º, Não eliminado / 47186, Carla Cristhie Braz Rocha Pessanha, 10, 21º, Não eliminado / 30937, Antonio Jose Vanilson Dealmeida, 10, 22º, Não eliminado / 34027, Yuri Da Silva Moreira, 10, 23º, Não eliminado / 31557, Shany Irineu Frederico Dos Santos, 10, 24º, Não eliminado / 49941, Michael Galvão Prata, 10, 25º, Não eliminado / 27995, Juliana Aparecida Correa Bitencourt, 10, 26º, Não eliminado / 45983, Fernanda Ferreira Mendes, 10, 27º, Não eliminado / 49693, Iris Cristina José Gabriel, 10, 28º, Não eliminado / 33181, Ana Paula Da Silva, 10, 29º, Não eliminado / 50060, Guilherme Antônio De Azeredo Gomes, 10, 30º, Não eliminado / 43024, Salviano Rodrigues Dos Santos, 10, 31º, Não eliminado / 33800, Franciele Aparecida De Azevedo Ferreira, 10, 32º, Não eliminado / 34354, Lindyson Nazareth Venancio, 10, 33º, Não eliminado / 46497, Mariana Almeida Leles De Oliveira, 10, 34º, Não eliminado / 44204, Hugo Menezes De Barros, 10, 35º, Não eliminado / 50022, Edilan Martins De Oliveira, 10, 36º, Não eliminado / 46054, Breno Salvador Da Silva, 10, 37º, Não eliminado / 44681, Priscila Moraes Souza, 10, 38º, Não eliminado / 35952, Luiz Otávio De Moura Barbosa, 10, 39º, Não eliminado / 30404, Marcela De Oliveira Costa, 10, 40º, Não eliminado / 33969, Bruno Freixo Rocha Ladeira, 10, 41º, Não eliminado / 37251, Soraia Rohen Christo Garnier, 10, 42º, Não eliminado / 50153, Cayo Ferreira Carvalho, 10, 43º, Não eliminado / 32799, Gilmara Soares Carneiro, 10, 44º, Não eliminado / 38206, Joyce Cirino Da Silva, 10, 45º, Não eliminado / 26395, Yuri Dornelas Vieira, 10, 46º, Não eliminado / 33214, Beatriz Torres E Ribeiro, 10, 47º, Não eliminado / 41801, Gabriel Andrade De Souza Galvão, 10, 48º, Não eliminado / 39866, Barabra Aparecida Freitas Albino, 7, 49º, Não eliminado / 39076, Heraldo De Miranda Felix Junior, 7, 50º, Não eliminado / 46525, Cristiano Rosa Correa, 7, 51º, Não eliminado / 46530, Jadyson Ricardo Nina Mendonça, 7, 52º, Não eliminado / 42667, Ramon Carlos De Lima, 7, 53º, Não eliminado / 33249, Matheus Emidio Vargas Batista, 7, 54º, Não eliminado / 32072, Juliany Vieira Leal De Souza, 7, 55º, Não eliminado / 29737, Priscila, 7, 56º, Não eliminado / 43967, Andrezza Jordani Santos Silva, 7, 57º, Não eliminado / 26390, Mariana, 7, 58º, Não eliminado / 29325, Maxmilia Teixeira Goulart, 7, 59º, Não eliminado / 34322, Robson Da Silva Rosa, 7, 60º, Não eliminado / 40541, Kamilla, 7, 61º, Não eliminado / 27362, Iury Xavier De Oliveira, 7, 62º, Não eliminado / 38694, Tatiana Soares De Oliveira, 7, 63º, Não eliminado / 35947, Gustavo De Souza, 7, 64º, Não eliminado / 35372, Lara Calazães Gonçalves, 7, 65º, Não eliminado / 37624, Matheus Ataide De Souza Rodrigues Bonifácio, 7, 66º, Não eliminado / 31476, Marcos Vinicius Da Silva Amaral, 7, 67º, Não eliminado / 37029, Cristiane Alves Da Silva Freitas, 7, 68º, Não eliminado / 32460, Yasmim De Fátima Dos Santos De Aquino, 7, 69º, Não eliminado / 34701, Alice Miguel Reis Da Silva, 7, 70º, Não eliminado / 30860, Daniella, 7, 71º, Não eliminado / 26889, João Victor Meira De Souza, 7, 72º, Não eliminado / 33810, Mirella Faria De Souza, 7, 73º, Não eliminado / 48197, Nilson Neto De Souza, 5, 74º, Não eliminado / 38611, Carlos Roberto Da Rocha, 5, 75º, Não eliminado / 42809, Ronaldo Vargas Werneck, 5, 76º, Não eliminado / 33692, Sandra Cristina De Oliveira Paula, 5, 77º, Não eliminado / 43036, Paulo César De Freitas, 5, 78º, Não eliminado / 28974, Marcio Greicks Nunes Soares, 5, 79º, Não eliminado / 49312, Magno Rodrigues Borborema Freire, 5, 80º, Não eliminado / 41081, Dagmar Gonçalves Fortini Camargo, 5, 81º, Não eliminado / 48853, Arão Abranches, 5, 82º, Não eliminado / 27457, Robson De Barros, 5, 83º, Não eliminado / 33270, Margareth Athaides Costa, 5, 84º, Não eliminado / 41823, Rogerio, 5, 85º, Não eliminado / 42859, Patricia Silva Coutinho Campos, 5, 86º, Não eliminado / 30334, Leonardo Menon Alves, 5, 87º, Não eliminado / 37731, Cleber Júnio Da Silva, 5, 88º, Não eliminado / 33180, Elias Ferreira Martins, 5, 89º, Não eliminado / 34704, Wendel Alves Ferreira, 5, 90º, Não eliminado / 34982, Fabiana Alexandra De Amorim, 5, 91º, Não eliminado / 34097, Luis Leandro Calegari, 5, 92º, Não eliminado / 32177, Marcos Antonio Da Silva, 5, 93º, Não eliminado / 26096, Juliana Silvério Dantas, 5, 94º, Não eliminado / 41816, Grazielle, 5, 95º, Não eliminado / 35620, Rodrigo, 5, 96º, Não eliminado / 33171, Joscilene Candida Correa, 5, 97º, Não eliminado / 50479, Patricia De Fatima Braga Laia, 5, 98º, Não eliminado / 41189, Karine, 5, 99º, Não eliminado / 29278, Beatriz Viana Ferreira, 5, 100º, Não eliminado / 42165, Anísio Dos Santos Júnior De Belço, 5, 101º, Não eliminado / 34654, Giselle Cristina Da Silva Machado, 5, 102º, Não eliminado / 34074, Marcos Paulo Motta De Souza, 5, 103º, Não eliminado / 49643, Wesley Gonçalves Teixeiras, 5, 104º, Não eliminado / 31153, João Vitor Neves Fernandes, 5, 105º, Não eliminado / 43391, Fabiana Hezel De Oliveira, 5, 106º, Não eliminado / 41195, Rebeca De Araujo Freitas Fortini, 5, 107º, Não eliminado / 37513, Cassiane Antunes Dias Da Silva, 5, 108º, Não eliminado / 37162, Edilson Miguel Reis, 5, 109º, Não eliminado / 46762, Rafael Santos Alves, 5, 110º, Não eliminado / 37816, Anna Luiza Siqueira Maia, 5, 111º, Não eliminado

29. MG – POUSO ALTO

30656, Célia Conde Texceira, 10, 1º, Classificado / 48360, Tedson Marcos Dionízio Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 28557, Delcilene Reis Guerreiro, 10, 3º, Não eliminado / 39301, Luís Cláudio De Carvalho, 10, 4º, Não eliminado / 27079, Maria Andreia De Oliveira Trindade, 10, 5º, Não eliminado / 32036, Reginaldo Da Conceição Anastacio, 10, 6º, Não eliminado / 28266, Marcelo Luis De Souza Moreira, 10, 7º, Não eliminado / 47433, Maria Aparecida Da Silva, 10, 8º, Não eliminado / 49694, Gracianny Da Silva Ferreira, 10, 9º, Não eliminado / 50370, Francisca Simone Dos Santos E Silva, 10, 10º, Não eliminado / 28925, Marcelly Barcellos De Jesus, 10, 11º, Não eliminado / 47082, Fernanda Aparecida Dantas, 10, 12º, Não eliminado / 44871, Isabela De Souza Borges Dos Santos, 10, 13º, Não eliminado / 40054, Flavia Rodrigues Almeida, 10, 14º, Não eliminado / 45388, Victor Porfirio Da Silva Moreira, 10, 15º, Não eliminado / 50229, Mariana De Paula Ramiro, 10, 16º, Não eliminado / 42052, Ana Carolina Lourenço Fernandes Pinto, 10, 17º, Não eliminado / 49783, Daiana De Paula Paiva, 10, 18º, Não eliminado / 47985, Nataly De Barros Correa Fonseca, 10, 19º, Não eliminado / 47253, Eduardo Francisco Ivo, 10, 20º, Não eliminado / 41652, Jessica Lima Da Silva Barbosa, 10, 21º, Não eliminado / 50360, Bruno Parreira Veillard, 10, 22º, Não eliminado / 30430, Marle Pereira Silva, 10, 23º, Não eliminado / 28963, Lucas Costa Ribeiro, 10, 24º, Não eliminado / 31832, Augusto Fonseca De Oliveira, 10, 25º, Não eliminado / 37198, Sâmia Monteiro Santos, 10, 26º, Não eliminado / 45096, José Homero Mancilha, 10, 27º, Não eliminado / 35237, Lucas Victor Almeida Berbert Gonçalves, 10, 28º, Não eliminado / 48807, Mariana Batista Da Silva, 10, 29º, Não eliminado / 37431, Polyana Maria Alves Andrade, 10, 30º, Não eliminado / 45089, Vitória Aparecida Gaspar, 10, 31º, Não eliminado / 41525, Leonardo Machado Da Fonseca, 10, 32º, Não eliminado / 29070, Flavio Ferreira Morais, 7, 33º, Não eliminado / 47608, Vanessa Lucas Tomé, 7, 34º, Não eliminado / 44947, Luana Cândido Passos, 7, 35º, Não eliminado / 31895, Cleomar José De Freitas Vitorino, 7, 36º, Não eliminado / 42788, Júnior Sérgio De Souza Pereira, 7, 37º, Não eliminado / 37557, Evandro Francisco Ribeiro, 7, 38º, Não eliminado / 48916, Rafael Ribeiro De Paula, 7, 39º, Não eliminado / 44942, Marcelo, 7, 40º, Não eliminado / 27066, Hálaf Eusébio Dos Reis Pereira, 7, 41º, Não eliminado / 46569, Luiz Fernando Mendes De Souza, 7, 42º, Não eliminado / 45772, Marcelo Andrade Siqueira, 7, 43º, Não eliminado / 42117, Karina Fonseca Da Silva, 7, 44º, Não eliminado / 32369, Gilberto Antônio Leopoldino Junior, 7, 45º, Não eliminado / 35575, Larissa Santos Moraes, 7, 46º, Não eliminado / 44831, Tais Gabriele Fonseca Dos Santos, 7, 47º, Não eliminado / 34852, Brenda Albim Maciel, 7, 48º, Não eliminado / 28397, Alessandro Oliveira Da Conceição, 7, 49º, Não eliminado / 48269, Sarah H Fialho Ribeiro, 7, 50º, Não eliminado / 44952, Cristiane Mendes Freitas, 7, 51º, Não eliminado / 48909, Clarelice Da Silva Medeiros, 7, 52º, Não eliminado / 40309, Luciano Dos Santos, 5, 53º, Não eliminado / 48784, Sirlei Aparecido Ribeiro Carvalho, 5, 54º, Não eliminado / 36305, Demarcio Carrarine Reis, 5, 55º, Não eliminado / 37108, Carmem Soraya Dias Bortone, 5, 56º, Não eliminado / 44923, Bruno Rosental De Carvalho Ferreira, 5, 57º, Não eliminado / 46677, Carla Roberta Soares, 5, 58º, Não eliminado / 44424, Fernanda Quintanilha Silva Da Cunha, 5, 59º, Não eliminado / 37298, Geiva Cristina De Oliveira, 5, 60º, Não eliminado / 44877, Sabrina Ribeiro Da Cruz, 5, 61º, Não eliminado / 40336, Carla Letícia De França, 5, 62º, Não eliminado / 45824, Gislaine Da Silva Custódio, 5, 63º, Não eliminado / 44566, Eveline Aparecida De Souza Rocha, 5, 64º, Não eliminado / 41506, Letícia De Abreu Cesário Leme, 5, 65º, Não eliminado / 36717, Tais Nogueira Da Silva, 5, 66º, Não eliminado / 49065, Laisse Ariane Feitosa De Lima, 5, 67º, Não eliminado / 33283, Brenno Ramos De Souza Pereira, 5, 68º, Não eliminado / 41436, Bianca Dos Santos Silva Russano, 5, 69º, Não eliminado / 42066, Tamiris Da Silva Passos, 5, 70º, Não eliminado / 49751, Bianca, 5, 71º, Não eliminado / 50109, Wander Edson Nicola Nicola Junior, 5, 72º, Não eliminado / 32934, Ricardo De Oliveira, 5, 73º, Não eliminado / 33198, Henrique Martins Ribeiro, 5, 74º, Não eliminado

30. MG – SACRAMENTO

32994, Lucila De Oliveira Paulo Neves, 10, 1º, Não eliminado / 29661, Gustavo Rossato Coelho, 10, 2º, Não eliminado / 27139, Norma Dias, 10, 3º, Não eliminado / 41046, Graciete Aparecida Da Silva, 10, 4º, Não eliminado / 27337, Leandro De Souza Alves, 10, 5º, Não eliminado / 49170, Maira Figueira Avezum De Lima, 10, 6º, Não eliminado / 50313, Mariana Mendes De Moura, 10, 7º, Não eliminado / 32257, John Lennon Da Silva Domingues, 10, 8º, Não eliminado / 40833, Arthur Barbosa Sousa Santos, 10, 9º, Não eliminado / 44343, Pablo Rutierry Rodrigues Silva, 10, 10º, Não eliminado / 33182, Fárida Aparecida Dias Lucindo Dos Santos, 10, 11º, Não eliminado / 31972, Sophia Julia Correia E Silva, 10, 12º, Não eliminado / 41328, Lucilia Beatriz De Sousa E Silva, 10, 13º, Não eliminado / 39382, Elda Maria De Freitas Ribeiro De Andrade, 7, 14º, Não eliminado / 30758, Herlon Silveira Borges, 7, 15º, Não eliminado / 50005, Ismael De Jesus Silva, 7, 16º, Não eliminado / 26961, Jorge Luiz Araujo Batista, 7, 17º, Não eliminado / 36182, Veruska Fernanda Da Silva, 7, 18º, Não eliminado / 50406, Frederico Cardoso Martins, 7, 19º, Não eliminado / 44097, Maira Silva Santana, 7, 20º, Não eliminado / 48559, Lígia Aparecida Da Silva Bianchini, 7, 21º, Não eliminado / 42563, Korina Sedassari Galvão Do Vale, 7, 22º, Não eliminado / 45800, Sebastião Bento De Senne Neto, 7, 23º, Não eliminado / 48586, José Carlos Silva Barbosa, 7, 24º, Não eliminado / 41048, Amanda Borges De Oliveira, 7, 25º, Não eliminado / 49542, Daniel Roseno Do Nascimento, 7, 26º, Não eliminado / 27641, Anthony Irann Felizardo Rosa, 7, 27º, Não eliminado / 46062, Daniele Rodrigues, 7, 28º, Não eliminado / 35995, Sandra Brandão Teles, 5, 29º, Não eliminado / 49652, Maria Rosimeire Roseno Do Nascimento, 5, 30º, Não eliminado / 37256, Jaqueline Pereira Silva, 5, 31º, Não eliminado / 41053, Thalio Dos Santos Marques, 5, 32º, Não eliminado / 27010, Isabella Cristina Do Carmo Oliveira, 5, 33º, Não eliminado / 36151, Vanuzia Santos Atahyde, 5, 34º, Não eliminado / 35862, Pamela Gonçalves Oliveira, 5, 35º, Não eliminado

31. MG – SANTA CRUZ DE MINAS

49762, Marilda Batista Da Silva, 10, 1º, Classificado / 36493, Andrea Pereira De Rezende Correa, 10, 2º, Não eliminado / 41508, Ângela Rita Rodrigues Silva Brant, 10, 3º, Não eliminado / 33072, Carlos Magno Silva, 10, 4º, Não eliminado / 41203, Judite Francisca Emilio Braz, 10, 5º, Não eliminado / 29856, Jefferson Aparecido De Souza, 10, 6º, Não eliminado / 49343, Joice De Paula Da Silva, 10, 7º, Não eliminado / 28349, Mateus Eduardo Silva, 10, 8º, Não eliminado / 47018, André Alves Rocha, 10, 9º, Não eliminado / 30019, Débora Caliari De Lima, 10, 10º, Não eliminado / 28307, Ramon Martins Lopes, 10, 11º, Não eliminado / 36274, Isabella Cristina Valentim De Resende, 10, 12º, Não eliminado / 41302, Gezica Da Cunha Araujo, 10, 13º, Não eliminado / 38794, Sidney Celestino D Angelis, 10, 14º, Não eliminado / 40884, Lívia Marcelino Xavier, 10, 15º, Não eliminado / 30152, Gislaine Do Carmo Da Silva, 10, 16º, Não eliminado / 49819, Virginia Helena, 10, 17º, Não eliminado / 48679, Gregory Warley Nascimento, 10, 18º, Não eliminado / 27898, Rogerio Da Silva Rios, 10, 19º, Não eliminado / 38031, Rafael Maia Rodrigues, 10, 20º, Não eliminado / 48116, Jéssica Mara Coimbra Silva, 10, 21º, Não eliminado / 34789, Marcelle Ramos Coutinho Silva, 10, 22º, Não eliminado / 35823, Maria Izabel Silva De Oliveira, 10, 23º, Não eliminado / 33464, Alice Teixeira Oliveira, 10, 24º, Não eliminado / 36720, Lusia Barboza Galdino Dos Anjos, 7, 25º, Não eliminado / 49955, Alexandre Magno Dos Santos, 7, 26º, Não eliminado / 38700, Rafaela, 7, 27º, Não eliminado / 35505, Rosimar De Freitas Margarida, 7, 28º, Não eliminado / 36306, Priscila Dos Santos Luciano, 7, 29º, Não eliminado / 35335, Valéria Das Mercês De Carvalho, 7, 30º, Não eliminado / 41186, Poliana Letícia Muffato De Resende, 7, 31º, Não eliminado / 28116, Leonardo Drummond Guerra Silva, 7, 32º, Não eliminado / 42916, Ana Cecília Silvestre Montijo, 7, 33º, Não eliminado / 29890, Mateus Vieira Da Costa, 7, 34º, Não eliminado / 28068, Alexandre Sérgio De Oliveira Filho, 7, 35º, Não eliminado / 50100, Igor Mourão Altoé, 7, 36º, Não eliminado / 47064, Gabriela Rania Da Silva, 7, 37º, Não eliminado / 45556, Andre Morgan Caarvalho Silva, 7, 38º, Não eliminado / 29416, Cassia De Jesus Pires, 5, 39º, Não eliminado / 40348, Valdirene Aparecida Dos Santos, 5, 40º, Não eliminado / 28296, Simone Mara Do Nascimento, 5, 41º, Não eliminado / 49240, Clayton Pequeno Amorim, 5, 42º, Não eliminado / 29879, João Paulo Alves Santiago, 5, 43º, Não eliminado / 42561, Danilo Mendes Nolasco Ferreira, 5, 44º, Não eliminado / 41223, Alisson Ramsés De Oliveira, 5, 45º, Não eliminado / 32417, Tatiane Costa, 5, 46º, Não eliminado / 41317, Marina Francesca Pedocchi De Andrade, 5, 47º, Não eliminado

32. MG – SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

28392, Gabriel Henrique Mansueto, 10, 1º, Classificado / 44746, Maralise Alves Galdino Oliveira, 7, 2º, Não eliminado / 40362, Flávia Cristina Lopes Gonçalves, 7, 3º, Não eliminado / 48590, Sandra Santos De Moura, 7, 4º, Não eliminado / 27371, Taciane Lopes Fonseca, 7, 5º, Não eliminado / 39753, Márcia Luciana Ribeiro, 7, 6º, Não eliminado / 40416, Maria Eduarda Simoes Cardoso, 7, 7º, Não eliminado / 37440, Ruth Gonçalves Conceicao Pereira, 5, 8º, Não eliminado / 48851, Francieide Silva Damasceno, 5, 9º, Não eliminado / 42556, Fernanda Fraga Pinto, 5, 10º, Não eliminado / 30159, Marta Das Graças Fernandes, 5, 11º, Não eliminado / 48991, Daniela Oliveira Rodrigues Pugas, 5, 12º, Não eliminado / 40458, Wilhan Ferreira De Moura, 5, 13º, Não eliminado / 41568, Fabrícia Aparecida Nunes Duarte, 5, 14º, Não eliminado / 45066, Oberdan Macedo Mendonca, 5, 15º, Não eliminado / 39708, Camila Fidelis Da Silva, 5, 16º, Não eliminado / 40615, Beatriz Lacerda De Castro, 5, 17º, Não eliminado

33. MG – SENADOR AMARAL

31260, Fabio Francisco De Faria, 10, 1º, Classificado / 36785, Sandro Benedito Da Cunha, 10, 2º, Não eliminado / 40008, Selma França De Carvalho, 10, 3º, Não eliminado / 33223, Eliza Yuko Sakai, 10, 4º, Não eliminado / 37437, Aline Dos Santos, 10, 5º, Não eliminado / 38609, Gabriela Rabelo Costa, 10, 6º, Não eliminado / 31580, Jose Guilherme De Oliveira Souza, 7, 7º, Não eliminado / 39262, Amarilson Benedito Lopes Da Silva, 7, 8º, Não eliminado / 50319, Keli Cristina Da Silva Macedo, 7, 9º, Não eliminado / 50113, José Valdo Mendes De Oliveira, 7, 10º, Não eliminado / 33848, Raquel Motoyama Rodrigues, 7, 11º, Não eliminado / 37822, Patrick De Oliveira Aragão, 7, 12º, Não eliminado / 40861, Yasmim Almeida Duarte, 7, 13º, Não eliminado / 45934, Lucimar Do Carmo Silva, 5, 14º, Não eliminado / 33590, Alexandre Simoes, 5, 15º, Não eliminado / 36015, Elizabete Aparecida Dos Santos, 5, 16º, Não eliminado / 34995, Leonardo Carlos Silva Ribeiro, 5, 17º, Não eliminado / 45338, Marcos Paulo Ribeiro Pereira, 5, 18º, Não eliminado / 45735, Camila Vitoria Da Silva, 5, 19º, Não eliminado / 37766, Yuri Raí Lugo Rosa, 5, 20º, Não eliminado / 39587, Luana Tais Aparecida Marciano Araujo, 5, 21º, Não eliminado / 43718, Raiane Fernanda Teodoro, 5, 22º, Não eliminado / 39813, Nicole Karoliny Dos Santos, 5, 23º, Não eliminado / 42600, Jéssica Nicoly Pereira Reis, 5, 24º, Não eliminado / 39927, Lara Stefany Silva Teixeira, 5, 25º, Não eliminado

34. MG – SERRANIA

49583, Maria Das Gracas Belchior, 10, 1º, Classificado / 29583, Walkíria Leite Alves, 10, 2º, Não eliminado / 31971, Maicon Fabio, 10, 3º, Não eliminado / 28165, Márcia Aparecida De Oliveira, 10, 4º, Não eliminado / 47820, Juliana, 10, 5º, Não eliminado / 36626, Carlos Sousa Reis, 10, 6º, Não eliminado / 41256, Joyce Rodrigues Pala, 10, 7º, Não eliminado / 34225, Adriene Da Silva Miguel Moraes, 10, 8º, Não eliminado / 31067, Marcelo De Oliveira, 10, 9º, Não eliminado / 45146, Jenifer De Passos Aguiar, 10, 10º, Não eliminado / 37277, Renata Fernanda Nogueira, 10, 11º, Não eliminado / 49500, Gustavo Camargo Carvalho Dias, 10, 12º, Não eliminado / 32756, Breno Bellini Pereira, 10, 13º, Não eliminado / 42073, Leudiane Guimarães Machado, 10, 14º, Não eliminado / 33625, Robertha Victória Dos Reis Alves, 10, 15º, Não eliminado / 37325, Aparecida De Cássia Bueno Esteves, 10, 16º, Não eliminado / 28022, Everaldo José Da Cruz, 7, 17º, Não eliminado / 47354, Marcio José Venancio, 7, 18º, Não eliminado / 35559, Clerione Galvão De Azevedo, 7, 19º, Não eliminado / 30861, Ruth Marciano Ribeiro, 7, 20º, Não eliminado / 34105, Rosenilda Da Penha Ferreira, 7, 21º, Não eliminado / 34552, Aline Graziela Dos Santos, 7, 22º, Não eliminado / 35485, Diego Marcos Clarindo Da Silva, 7, 23º, Não eliminado / 35354, Leticia De Avila Vieira Costa, 7, 24º, Não eliminado / 34160, Thais Domingues Thiengo, 7, 25º, Não eliminado / 38602, Patrycia Caetani Martins, 7, 26º, Não eliminado / 37443, Sarah De Oliveira Pinto, 7, 27º, Não eliminado / 36692, Francieli Morais, 7, 28º, Não eliminado / 36188, Maykon Peres Ferreira De Souza, 7, 29º, Não eliminado / 46175, Ricardo Maximiliano Da Silva, 7, 30º, Não

eliminado / 34767, Caroline De Paula Souza, 7, 31º, Não eliminado / 35514, Paola Merante Da Silva, 7, 32º, Não eliminado / 34986, Eduarda Silva Zamarco Paulino, 7, 33º, Não eliminado / 36955, Maria Eduarda, 7, 34º, Não eliminado / 49092, Laís Costa De Mello, 7, 35º, Não eliminado / 46135, Vinícius Moreira Alves, 7, 36º, Não eliminado / 34021, Marcelo Augusto Fernandes Da Silva, 7, 37º, Não eliminado / 35276, Mariana Miguel, 7, 38º, Não eliminado / 50482, Ana Lívia Sarto Garcia, 7, 39º, Não eliminado / 37792, Amanda Gonçalves Silva, 7, 40º, Não eliminado / 46943, Flaviana Campos Moreira, 5, 41º, Não eliminado / 29413, Janete Alves Netto Silva, 5, 42º, Não eliminado / 42936, Marilia Silva, 5, 43º, Não eliminado / 41904, Jovelita Gomes Dos Santos Rodrigues, 5, 44º, Não eliminado / 39946, Ludimila Da Silva Vitor, 5, 45º, Não eliminado / 35467, Wilson Albert Gomes Da Cunha, 5, 46º, Não eliminado / 49464, Cintia Francisca Da Silva Pires, 5, 47º, Não eliminado / 46671, Erika Da Silveira Pereira, 5, 48º, Não eliminado / 46708, William De Morais Firmino, 5, 49º, Não eliminado / 35639, Alda Garcia Borges De Souza, 5, 50º, Não eliminado / 34241, Naiara Franciele Ferreira Souza, 5, 51º, Não eliminado / 40520, Anna Maria De Carvalho, 5, 52º, Não eliminado / 44674, Larissa Bernardes Da Silva, 5, 53º, Não eliminado / 41645, Rodrigo João Vitoriano, 5, 54º, Não eliminado / 39980, Bruno Da Silva Alves, 5, 55º, Não eliminado / 37688, Maria Paula Santos Dias, 5, 56º, Não eliminado / 39232, Gabriel Da Silva Alexandre, 5, 57º, Não eliminado / 49087, Paloma Maria Palazi, 5, 58º, Não eliminado / 44975, Emily Gonçalves Mariano, 5, 59º, Não eliminado / 36511, Maria Eduarda Moreira De Sousa, 5, 60º, Não eliminado / 36152, Ana Carla Rodrigues De Mattos, 5, 61º, Não eliminado / 36734, Jamile Fernanda Duarte Dos Santos, 5, 62º, Não eliminado

35. MG – SETE LAGOAS – POSTO DE COLETA IV

33187, Regina Maria Jeber, 10, 1º, Classificado / 46578, Raul Larcher De Almeida Miranda, 10, 2º, Não eliminado / 49306, Shirley Simone De Castro, 10, 3º, Não eliminado / 45434, Clesio Soares Silva, 10, 4º, Não eliminado / 42634, Marcia Dionisio Pereira Magalhaes, 10, 5º, Não eliminado / 47163, Jordânia De Almeida Santos, 10, 6º, Não eliminado / 39940, Evelin Castanheira Diniz, 10, 7º, Não eliminado / 29063, Janete Gonçalves De Jesus, 10, 8º, Não eliminado / 45683, Aveli Nunes Araujo, 10, 9º, Não eliminado / 39204, Luciano De Oliveira Goncalves, 10, 10º, Não eliminado / 43936, Luciana De Jesus Machado, 10, 11º, Não eliminado / 40237, Joice Judite Batista E Vieira, 10, 12º, Não eliminado / 44971, Rafael Luís Tavares Gomes, 10, 13º, Não eliminado / 47467, Camila Barcelos Avelar, 10, 14º, Não eliminado / 36718, Antoniella Souza Campos, 10, 15º, Não eliminado / 40218, Aline Abreu Campelo, 10, 16º, Não eliminado / 46626, Débora Pires Moreira Lourenço, 10, 17º, Não eliminado / 41731, Camila Martins Fonseca, 10, 18º, Não eliminado / 40851, Eros Fabrício Carvalho Silva, 10, 19º, Não eliminado / 41401, Alex Dener Alves Gonçalves, 10, 20º, Não eliminado / 49612, Aline Silvia Dias, 10, 21º, Não eliminado / 40242, Gabriel Xavier De Souza, 10, 22º, Não eliminado / 36267, Marilda Conceição Mendes Ferreira, 10, 23º, Não eliminado / 45156, Bruno César Da Silva Matos, 10, 24º, Não eliminado / 35766, Romario Artuzo De Araujo, 10, 25º, Não eliminado / 37164, Karine Patrícia De Oliveira Evangelista, 10, 26º, Não eliminado / 47919, Elida Fernanda De Paula Generoso, 10, 27º, Não eliminado / 38085, Lucas André Pereira Da Silva, 10, 28º, Não eliminado / 44793, Alex Luciano Gabriel E Silva Junior, 10, 29º, Não eliminado / 41201, Ana Paula D Assuncao Lopes, 10, 30º, Não eliminado / 38727, Giovane De Almeida Santos, 10, 31º, Não eliminado / 38280, Ana Flávia Muniz Vieira Xavier, 10, 32º, Não eliminado / 37193, Vanessa Abreu Nascimento, 10, 33º, Não eliminado / 40194, Gabriele Da Costa Araújo, 10, 34º, Não eliminado / 41119, Dênia Matias Almeida, 10, 35º, Não eliminado / 33908, Victor Lanza Soares, 10, 36º, Não eliminado / 37077, Franciele De Freitas Valadares, 10, 37º, Não eliminado / 37772, Pedro Miguel Ribeiro Marinho, 10, 38º, Não eliminado / 35685, Thainara Barbosa Pereira, 10, 39º, Não eliminado / 38177, Roger, 7, 40º, Não eliminado / 49446, Maria Augusta Pereira De Oliveira, 7, 41º, Não eliminado / 34801, Adriana Martins Vieira, 7, 42º, Não eliminado / 30045, Tânia Aparecida De Souza, 7, 43º, Não eliminado / 41566, Claudia Maria Pereira, 7, 44º, Não eliminado / 39088, Rogério Xavier Dos Santos, 7, 45º, Não eliminado / 35107, Dirlei Constância Ferreira, 7, 46º, Não eliminado / 42882, Alex Barbosa Padilha, 7, 47º, Não eliminado / 38236, Rogério Luciano Carvalho Silva, 7, 48º, Não eliminado / 33201, Carlos Eduardo Costa Vaz, 7, 49º, Não eliminado / 36474, Thiago Felipe Trajano, 7, 50º, Não eliminado / 50296, José Ricardo Carvalho Da Silva, 7, 51º, Não eliminado / 41713, Bianca Mendes Martins, 7, 52º, Não eliminado / 41271, Wemerson Almeida Fernandes, 7, 53º, Não eliminado / 36111, Maritza Siqueira Lima, 7, 54º, Não eliminado / 49204, Gabriel Estefano Lopes, 7, 55º, Não eliminado / 39174, Viviane Ferreira De Oliveira, 7, 56º, Não eliminado / 31891, Icaro De Souza Pereira, 7, 57º, Não eliminado / 37620, Jéssica Caroline Leal Dias, 7, 58º, Não eliminado / 50097, Lucas Pereira Da Costa, 7, 59º, Não eliminado / 37668, Gustavo Sena Pedrosa, 7, 60º, Não eliminado / 48322, Gabriele Cristina Alves De Paula, 7, 61º, Não eliminado / 31558, Maria Clara Nobre Soares, 7, 62º, Não eliminado / 26639, Kecilayne Luila Xavier, 7, 63º, Não eliminado / 39017, Débora Duarte De Paula, 7, 64º, Não eliminado / 45042, Leandro André Rodrigues Nogueira, 7, 65º, Não eliminado / 41826, Hemille Rayane Dos Santos Pereira, 7, 66º, Não eliminado / 42615, Matheus Da Costa Soares, 7, 67º, Não eliminado / 39023, Isabella, 7, 68º, Não eliminado / 26056, Cleyton, 7, 69º, Não eliminado / 47296, Ana Beatriz De Souza Silva, 7, 70º, Não eliminado / 38323, Carla Aparecida De Souza Barbosa, 5, 71º, Não eliminado / 31339, Cileme Gonçalves Faria Ribeiro, 5, 72º, Não eliminado / 38249, Elinéia Mirian Nunes Ribeiro, 5, 73º, Não eliminado / 34329, Elane Shirley Nunes Ribeiro, 5, 74º, Não eliminado / 50460, Julio Manoel Diogo Filho, 5, 75º, Não eliminado / 39094, Edna Gomes Da Silva, 5, 76º, Não eliminado / 32473, Ivanete Pinheiro Da Silva Maciel, 5, 77º, Não eliminado / 34913, Marcília Rodrigues De Jesus, 5, 78º, Não eliminado / 34893, Caio César Valgas, 5, 79º, Não eliminado / 42507, Paulo De Tarso Teixeira, 5, 80º, Não eliminado / 38237, Juliana Cristina Costa, 5, 81º, Não eliminado / 44144, Fernanda Cristina Ferreira Abreu, 5, 82º, Não eliminado / 37892, Fabiana Cristina Da Silva, 5, 83º, Não eliminado / 37483, Sidney, 5, 84º, Não eliminado / 40387, Jean Carlos Alves Campolina, 5, 85º, Não eliminado / 41091, Washington Lacerda Ferreira, 5, 86º, Não eliminado / 35622, Joaquim Alves Gomes8, 5, 87º, Não eliminado / 43154, Wanderson Matos Ferreira, 5, 88º, Não eliminado / 38430, Thiago, 5, 89º, Não eliminado / 34111, Mercia Aparecida Gomes Da Cruz De Abreu, 5, 90º, Não eliminado / 44380, Daniele Nunes Rabelo Fernandes Oliveira, 5, 91º, Não eliminado / 41723, Jonathan Marcelo De Paula Oliveira, 5, 92º, Não eliminado / 48103, Henrique Alves De Almeida, 5, 93º, Não eliminado / 38815, Meire Aparecida Teixeira Do Carmo, 5, 94º, Não eliminado / 45090, Vinicius Alves Batista, 5, 95º, Não eliminado / 27287, Priscylla Bessa De Sousa, 5, 96º, Não eliminado / 43178, Priscila Da Cruz Martins, 5, 97º, Não eliminado / 37505, Isabella Monteiro, 5, 98º, Não eliminado / 49663, Paulo Roberto Santana, 5, 99º, Não eliminado / 36403, Fabiana Cristina Moura Souza, 5, 100º, Não eliminado / 46663, Emanuelle Cristine Dos Santos Silva, 5, 101º, Não eliminado / 41158, Pedro Henrique Gomes Silva, 5, 102º, Não eliminado / 39305, Sabrina Kathleen De Oliveira, 5, 103º, Não eliminado / 36644, João Pedro Pereira Viana, 5, 104º, Não eliminado / 37236, Isadora Pereira Marinho, 5, 105º, Não eliminado / 39458, Taynara Fonseca Aparecida Gomes, 5, 106º, Não eliminado / 39008, Amanda, 5, 107º, Não eliminado / 36205, Thayssa Venâncio Nascimento, 5, 108º, Não eliminado / 36454, Bernardo Abner De Souza Marques, 5, 109º, Não eliminado / 44015, Mateus Avelar Faria, 5, 110º, Não eliminado

36. MS – CAMAPUÃ

36553, Ariane De Araújo Rodrigues Lima, 10, 1º, Classificado / 47379, Francielle Barraca Rezende, 10, 2º, Não eliminado / 49876, Zeila Aparecida Lemes Coelho, 10, 3º, Não eliminado / 34139, Auxiliadora Natalina De Oliveira, 10, 4º, Não eliminado / 46884, Valquiria Siqueira De Oliveira Gonçalves, 10, 5º, Não eliminado / 36551, Maria Isabel Domingos Gonçalves Lopes, 10, 6º, Não eliminado / 38140, Roniel Reis Dos Santos, 10, 7º, Não eliminado / 48884, Maria Estela Vilalba De Matos, 10, 8º, Não eliminado / 49517, Vanessa Da Silva, 10, 9º, Não eliminado / 45739, Leandro Silva Soares, 10, 10º, Não eliminado / 47181, Polleanny, 10, 11º, Não eliminado / 47315, Flávia Alves Do Rosário Cunegundes, 10, 12º, Não eliminado / 47005, Claudia Dos Santos Fulaneto, 10, 13º, Não eliminado / 47024, Marielle Pereira De Oliveira Machado, 10, 14º, Não eliminado / 37257, Joana Erica Leal Da Silva, 10, 15º, Não eliminado / 46998, Fagner Nogueira De Souza, 10, 16º, Não eliminado / 39805, Davi Acácio Ferreira Da Silva, 10, 17º, Não eliminado / 47770, Luana Barbosa Da Silva, 10, 18º, Não eliminado / 46130, Simone Da Silva, 10, 19º, Não eliminado / 47658, Silvia Teresa De Mello Oliveira, 7, 20º, Não eliminado / 46785, Celma, 7, 21º, Não eliminado / 49461, Silas Sousa Resplandes Silva, 7, 22º, Não eliminado / 38219, Daiana Sara Pereira De Vasconcelos, 7, 23º, Não eliminado / 47103, Welington Amorim Rodrigues, 7, 24º, Não eliminado / 48873, Romário Oliveira Dos Santos, 7, 25º, Não eliminado / 42971, Heltiene Ferreira Dos Santos, 7, 26º, Não eliminado / 48734, Tiago Pereira Lima, 7, 27º, Não eliminado / 47038, Larissa Rayane Oliveira Do Carmo, 7, 28º, Não eliminado / 47380, Daniel Andrade Viana Bolfe, 7, 29º, Não eliminado / 26796, Stefane Pereira Da Silva, 7, 30º, Não eliminado / 41511, Adriana Angélica Corrêa, 7, 31º, Não eliminado / 46721, Elaine Faustino Malaquias, 7, 32º, Não eliminado / 49696, María Nathalia Pereira De Souza, 7, 33º, Não eliminado / 46918, Edimara Almeida Da Silva, 7, 34º, Não eliminado / 47029, Michael Anisio Santos Ferreira, 7, 35º, Não eliminado / 49104, Lohraine De Souza Godinho, 7, 36º, Não eliminado / 32173, Alice Lopes Da Silva, 7, 37º, Não eliminado / 49137, Guilherme Lopes De Paula, 7, 38º, Não eliminado / 47012, Daniela Tereza De Souza, 7, 39º, Não eliminado / 47021, Mateus Miranda Dutra Pereira, 7, 40º, Não eliminado / 47122, Laila Fernanda Duarte Queiroz, 7, 41º, Não eliminado / 47096, Bruna Soares Weiand, 7, 42º, Não eliminado / 47594, Nicoly Alves Dos Anjos, 7, 43º, Não eliminado / 48830, Laís Carolina Manoel Da Silva, 7, 44º, Não eliminado / 40633, Hellen Cristine Pereira Mendonça, 7, 45º, Não eliminado / 37559, Monique Mendes Zandonai, 7, 46º, Não eliminado / 47863, Ana Carla Dos Reis, 7, 47º, Não eliminado / 36251, Marcia Mendes Costa, 5, 48º, Não eliminado / 47045, Silvana Pereira Da Silva, 5, 49º, Não eliminado / 47008, Márcia Cristina Vieira De Lima, 5, 50º, Não eliminado / 44967, Alexandre Cesar Sipsuba De Araujo De Araujo, 5, 51º, Não eliminado / 49195, Elisabete Evangelista Elisabete, 5, 52º, Não eliminado / 50261, Claudenice Ferreira Da Silva, 5, 53º, Não eliminado / 47078, Marluce Machado Da Silva, 5, 54º, Não eliminado / 31758, Wellington Torres, 5, 55º, Não eliminado / 48324, Evanildo Lopes Conegundes, 5, 56º, Não eliminado / 47177, Nataissa Barbosa Caboclo Gomes, 5, 57º, Não eliminado / 47069, Aline Machado Da Silva, 5, 58º, Não eliminado / 50295, Mirian Ramirez, 5, 59º, Não eliminado / 36498, Gleice Geissiane Conti, 5, 60º, Não eliminado / 46734, Julyane Christina Santos Da Costa, 5, 61º, Não eliminado / 37371, Aline Fernandes Da Silva, 5, 62º, Não eliminado / 38146, Elita Soares Da Silva, 5, 63º, Não eliminado / 36605, Daís Kelman Moreira Oliveira, 5, 64º, Não eliminado / 45368, Willian Da Silva, 5, 65º, Não eliminado / 36726, Augusto Toner Centurion Campos, 5, 66º, Não eliminado / 49054, Maria De Lourdes Calis Alves De Souza, 5, 67º, Não eliminado / 45075, Jocimara, 5, 68º, Não eliminado / 47050, Elias, 5, 69º, Não eliminado / 46893, Amanda Do Carmo Chagas, 5, 70º, Não eliminado / 29742, Leatryce Rosa Da Silva Leite, 5, 71º, Não eliminado / 47755, Clarice Da Silva Theobaldo, 5, 72º, Não eliminado / 50299, Bruna, 5, 73º, Não eliminado / 49491, Iasmyn De Sousa Rosa, 5, 74º, Não eliminado / 38194, Ingrid, 5, 75º, Não eliminado / 46954, Danielly Maidana Da Silva, 5, 76º, Não eliminado / 47868, Lauany De Oliveira Santana, 5, 77º, Não eliminado / 34760, Joao Carlos Souza Da Silva Junior, 5, 78º, Não eliminado / 42872, Davi De Souza Rodrigues, 5, 79º, Não eliminado / 40840, Suzana N Santana, 5, 80º, Não eliminado / 47022, Juliana Alves Gonçalves, 5, 81º, Não eliminado / 46900, Karolyne Domingos Amorim, 5, 82º, Não eliminado / 37005, Hellen Beatriz Alves Da Costa, 5, 83º, Não eliminado / 37146, Jean Martins Garcia, 5, 84º, Não eliminado / 47036, Pablo Henrique De Souza Ferreira, 5, 85º, Não eliminado / 40614, Marcus Vinicius Amaral Valentim, 5, 86º, Não eliminado / 47341, Rodrigo De Oliveira Figueiredo, 5, 87º, Não eliminado / 49455, Bianca Pereira De Oliveira, 5, 88º, Não eliminado / 40000, Ágatha Gabrielly Costa De Jesus, 5, 89º, Não eliminado / 27679, Bruna Vitória Lima Rosa, 5, 90º, Não eliminado / 42986, Ana Beatriz Oliveira De Souza, 5, 91º, Não eliminado / 49309, Ana Clara Gomes Dos Santos, 5, 92º, Não eliminado / 39826, Veronica Pereira Rodrigues, 5, 93º, Não eliminado

37. MS – JARAGUARI

36552, Antonio Augusto Gonçalves De Lima, 10, 1º, Classificado / 44828, Sandra Maria Dos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 33123, Francisco De Paula Vieira, 10, 3º, Não eliminado / 33948, Rodrigo Vedovato De Oliveira, 10, 4º, Não eliminado / 35403, Luciano Costa De Morais, 10, 5º, Não eliminado / 29404, Viviane Fernandes De Aquino, 10, 6º, Não eliminado / 36679, Aguinaldo Rodrigues, 10, 7º, Não eliminado / 30602, Rinaldo Garcia Da Silva, 10, 8º, Não eliminado / 47944, Maurício Gamarra Reggiori, 10, 9º, Não eliminado / 47251, Rogério Arruda Mendonça, 10, 10º, Não eliminado / 43442, Mario Marcio Arias, 10, 11º, Não eliminado / 39921, Georgina Vieira, 10, 12º, Não eliminado / 49551, Evelin Cristiane Dias Perdomo, 10, 13º, Não eliminado / 26783, Julio Anderson Baldueno, 10, 14º, Não eliminado / 43284, Adeilton Silva Santiago, 10, 15º, Não eliminado / 47538, Renata Rodrigues Barreto, 10, 16º, Não eliminado / 34928, Vitor Amadeu Dos Santos, 10, 17º, Não eliminado / 39336, Luis Fernando Ribeiro Abrao, 10, 18º, Não eliminado / 49340, Gustavo Rezende De Sousa, 10, 19º, Não eliminado / 33049, Maria Rosaria Mesa, 10, 20º, Não eliminado / 46979, Angélica Vanessa Da Silva, 10, 21º, Não eliminado / 43274, Lia Raquel Stopa Arcenio, 10, 22º, Não eliminado / 28687, Maria Vitória De Oliveira Lima, 10, 23º, Não eliminado / 29450, Kelli Cristina Decoud Fernandez, 10, 24º, Não eliminado / 48798, Denny Pereira Freitas, 10, 25º, Não eliminado / 31675, André Da Silva Vicente, 10, 26º, Não eliminado / 49009, Eliana Alves Ferreira, 10, 27º, Não eliminado / 33339, Marlete Ferreira De Sousa Lourenço, 10, 28º, Não eliminado / 47115, Emerson Henrique Teixeira Rodrigues, 10, 29º, Não eliminado / 32294, Fabriciane Malheiro, 10, 30º, Não eliminado / 45256, Keila Izabella Ribeiro Mariano, 10, 31º, Não eliminado / 49236, Fabio Araujo Xavier, 10, 32º, Não eliminado / 38648, Solange Regina De Oliveira, 10, 33º, Não eliminado / 46633, Juliana Saggin Britto, 10, 34º, Não eliminado / 48947, Tayane Dos Santos Silva, 10, 35º, Não eliminado / 29464, Suzane Aparecida De Figueiredo, 10, 36º, Não eliminado / 50126, Taína Rodrigues Gomes, 10, 37º, Não eliminado / 47845, Raizza Fátima Abadia Tulux Rocha, 10, 38º, Não eliminado / 34652, Jennyfer Da Silva Vargas, 10, 39º, Não eliminado / 36193, Aline Do Nascimento Araujo, 10, 40º, Não eliminado / 49632, Karine Petry, 10, 41º, Não eliminado / 29642, Gabriel Campos Rodrigues, 10, 42º, Não eliminado / 48744, Maristela Gonzaga Das Dores, 10, 43º, Não eliminado / 29138, Guilherme De Lima Santos, 10, 44º, Não eliminado / 33793, Jaqueline Oliveira De Souza Alves Rocha, 10, 45º, Não eliminado / 44894, Letícia Gussi, 10, 46º, Não eliminado / 46697, Silvia Camila Da Silva Carvalho, 10, 47º, Não eliminado / 43883, Venina Neta Gabriel Da Silva, 10, 48º, Não eliminado / 33860, Pâmella De Oliveira Gregorio, 10, 49º, Não eliminado / 41657, Karine Delgado Machado Aranda Vitor, 10, 50º, Não eliminado / 46429, Thiago Príncipe, 10, 51º, Não eliminado / 43631, Carla De Fátima Varela Coelho, 10, 52º, Não eliminado / 47571, Stephany Da Silva Brito Vargas, 10, 53º, Não eliminado / 32926, Lislie Melina Fietz De Souza Guerra, 10, 54º, Não eliminado / 28615, Emanoelle Einecke Cardoso, 10, 55º, Não eliminado / 47178, Lilian Aparecida Ribeiro Ferreira Anunciação, 10, 56º, Não eliminado / 33144, Alex Júlio, 10, 57º, Não eliminado / 41300, Élison Mello Rodrigues Prates, 10, 58º, Não eliminado / 38008, Luanara Da Silva Aranda, 10, 59º, Não eliminado / 36450, Beatriz Da Silva De Paula, 10, 60º, Não eliminado / 35435, Vilma Serpa Silva, 7, 61º, Não eliminado / 27763, Marta Marques Resende, 7, 62º, Não eliminado / 30145, Iracildes Martins Dos Reis, 7, 63º, Não eliminado / 33871, Daniel De Souza Oliveira, 7, 64º, Não eliminado / 32079, Jean Luiz Marc Macedo Rodrigues, 7, 65º, Não eliminado / 40181, Wagner Fernandes De Aquino, 7, 66º, Não eliminado / 35385, Tatiane De Mattos Czear, 7, 67º, Não eliminado / 43560, Pablo Gibran Diniz, 7, 68º, Não eliminado / 50282, Andreia Duarte Frutuoso, 7, 69º, Não eliminado / 33102, Hederson Da Silva Magalhães, 7, 70º, Não eliminado / 35413, Alzilene Luzia Leite Grassi, 7, 71º, Não eliminado / 43836, Joana Carolina Da Silva Lands, 7, 72º, Não eliminado / 45214, Ewerson Meins De Brittes, 7, 73º, Não eliminado / 47553, Luiz Gustavo Divino Cabral, 7, 74º, Não eliminado / 29091, Andrea Da Costa, 7, 75º, Não eliminado / 28432, Douglas Henrique Amaro Queiroz Blini, 7, 76º, Não eliminado / 32969, Lucyan Oliveira De Souza, 7, 77º, Não eliminado / 40713, Robson Kool De Souza Mendes, 7, 78º, Não eliminado / 30433, Giovani Bruno Pereira Vegini, 7, 79º, Não eliminado / 41143, Viviane Sanches Antunes Nuncao, 7, 80º, Não eliminado / 44522, Wellington Da Silva Rosa Fiais, 7, 81º, Não eliminado / 40734, Sander Silva, 7, 82º, Não eliminado / 32695, Christiano Da Silva Oliveira, 7, 83º, Não eliminado / 50465, Jackson Brites De Matos, 7, 84º, Não eliminado / 33250, Thais Luiza Rojas Da Silva, 7, 85º, Não eliminado / 50355, Matheus, 7, 86º, Não eliminado / 46951, Laiza Valentim Bento, 7, 87º, Não eliminado / 35464, Maria Luisa Cardozo Oviedo, 7, 88º, Não eliminado / 33899, Jennifer Karine Ferreira De Carvalho, 7, 89º, Não eliminado / 40262, Murilo Henrique Da Silva Lorentz, 7, 90º, Não eliminado / 49634, Mayara Soares Lemos, 7, 91º, Não eliminado / 42777, Gleycon Oliveira Benites, 7, 92º, Não eliminado / 38958, Mayara Rosa Nunez De Oliveira, 7, 93º, Não eliminado / 45423, Natalia De Cesero, 7, 94º, Não eliminado / 30151, Lucas De Oliveira, 7, 95º, Não eliminado / 32649, Paulo Gabriel Amarilha Faria, 7, 96º, Não eliminado / 38393, Melissa Gil Gleizer, 7, 97º, Não eliminado / 31255, Vitot Hugo De Sousa Mendonca, 7, 98º, Não eliminado / 33642, Eduardo Andrade Furtado, 7, 99º, Não eliminado / 46342, Raphael Hurso, 7, 100º, Não eliminado / 47641, Silizone Cristian Rodrigues Pereira, 7, 101º, Não eliminado / 42374, Leonardo, 7, 102º, Não eliminado / 41882, Higor, 7, 103º, Não eliminado / 49879, Natália Batista Siqueira, 7, 104º, Não eliminado / 49232, Vanessa De Oliveira Rosa Alves, 7, 105º, Não eliminado / 32031, Vinicius Guimarães Dias, 7, 106º, Não eliminado / 31224, Gabrielly Pereira Marques, 7, 107º, Não eliminado / 34246, Eloiza Do Nascimento Vianna, 7, 108º, Não eliminado / 27835, Vinicius De Oliveira Rosa Silva, 7, 109º, Não eliminado / 36979, Hildefran Dhefeson Lourenco De Abreu, 7, 110º, Não eliminado / 42756, Lucas Antony Lino De Oliveira, 7, 111º, Não eliminado / 30953, Flavio Tadeu Do Espírito Santo, 7, 112º, Não eliminado / 38305, Eduarda Helena Rezende, 7, 113º, Não eliminado / 30731, Kethelyn Karyne Da Silva Do Carmo, 7, 114º, Não eliminado / 46550, Elny Ramos Nunes, 7, 115º, Não eliminado / 36860, Ari Jorge Benites, 5, 116º, Não eliminado / 49569, Izaura Maria Freitas Silva, 5, 117º, Não eliminado / 36911, Zilma Gonçalves, 5, 118º, Não eliminado / 49534, Roseleide Pereira Vicente Teixeira, 5, 119º, Não eliminado / 43432, Rosimara Cambiaghi Saragoça Da Silva, 5, 120º, Não eliminado / 28152, Nadia Regina Martinez De Azevedo, 5, 121º, Não eliminado / 47830, Lindaura De Oliveira Lima, 5, 122º, Não eliminado / 34279, Emerson Ramalho Pereira, 5, 123º, Não eliminado / 28880, Adriana Garcia Nunes Pereira, 5, 124º, Não eliminado / 35760, Ilsilene Da Costa Mota, 5, 125º, Não eliminado / 37131, Miriã Cesar Teixeira, 5, 126º, Não eliminado / 34636, Angilberto Honório Rosa Filho, 5, 127º, Não eliminado / 42388, Tânia Cláudia De Arruda Silva, 5, 128º, Não eliminado / 27260, Katiane Da Silva, 5, 129º, Não eliminado / 28605, Cláudia Cristiane Furuse Dos Reis Barros, 5, 130º, Não eliminado / 26931, Adenilda Custódio Da Costa, 5, 131º, Não eliminado / 44837, Lindaura De Oliveira Sodré, 5, 132º, Não eliminado / 48833, Emerson Santos Muniz, 5, 133º, Não eliminado / 39699, Kelly Viega De Lima, 5, 134º, Não eliminado / 48614, Lucimar De Amorim Lira De Jesus, 5, 135º, Não eliminado / 48918, Diego De Souza, 5, 136º, Não eliminado / 42202, Edilson Soares Pierre, 5, 137º, Não eliminado / 27331, Vanessa Silva Pereira, 5, 138º, Não eliminado / 36973, Mariah Carla Fonseca Benites, 5, 139º, Não eliminado / 47931, Fabio Rodrigues Dos Santos, 5, 140º, Não eliminado / 45779, Elienice Luciana Santos Gomes, 5, 141º, Não eliminado / 50303, Maria Cláudia Batista, 5, 142º, Não eliminado / 41885, Laiana Balz Dornelles, 5, 143º, Não eliminado / 39730, Richards Martinez De Mattos, 5, 144º, Não eliminado / 28689, Dayane Lemes Ramires, 5, 145º, Não eliminado / 49199, Adriana Chaves Da Silva, 5, 146º, Não eliminado / 47086, Diego Santos Martins, 5, 147º, Não eliminado / 38670, Julieth Calonga, 5, 148º, Não eliminado / 49112, Everton Da Cruz Santos, 5, 149º, Não eliminado / 41646, Mike Vitor Da Silva, 5, 150º, Não eliminado / 48897, Patricia De Souza Da Silva, 5, 151º, Não eliminado / 50232, Aline Lima Medeiros, 5, 152º, Não eliminado / 40565, Leidiane Thais Pereira Guilherme, 5, 153º, Não eliminado / 29536, Uesla Dias Maciel, 5, 154º, Não eliminado / 41847, Luiz, 5, 155º, Não eliminado / 31341, Jose Wellington Soares Freitas, 5, 156º, Não eliminado / 45137, Fernando Lira Lopes, 5, 157º, Não eliminado / 49049, Mayara Crystyna De Souza Molina, 5, 158º, Não eliminado / 39867, Kelton Pereira Alaman, 5, 159º, Não eliminado / 49033, Isabely Cristina Santana Mattoso, 5, 160º, Não eliminado / 47062, Guilherme Dos Santos Costa Fernandes, 5, 161º, Não eliminado / 47575, Willian Mendes Mendonça, 5, 162º, Não eliminado / 29825, Vitoria Do Prado Mendes, 5, 163º, Não eliminado / 41483, Marcos Antonio De Almeida Cabral, 5, 164º, Não eliminado / 27601, Kedson Bejarano Mietschikowski, 5, 165º, Não eliminado / 28501, Leticia De Matos Zanata Alves, 5, 166º, Não eliminado

38. MS – NOVO HORIZONTE DO SUL

31235, Anizia S. O. Schaustz, 10, 1º, Classificado / 48487, Eusene De Lourdes Da Silva Orneles, 10, 2º, Não eliminado / 35966, Keyla De Jesus Pereira Gomes, 10, 3º, Não eliminado / 27071, Wilson Souza Da Silva, 10, 4º, Não eliminado / 36236, Márcio Barbosa Reginato, 10, 5º, Não eliminado / 38746, Julierme Moisés Lopes, 10, 6º, Não eliminado / 39488, Ediane Santarena, 10, 7º, Não eliminado / 47802, Vanessa Gomes Freitas, 10, 8º, Não eliminado / 36384, Alessandra, 10, 9º, Não eliminado / 27119, Gabriela Ferrari Neves, 10, 10º, Não eliminado / 36330, Vanessa Ladeia Moyses, 10, 11º, Não eliminado / 30336, Uliana De Souza, 10, 12º, Não eliminado / 37719, Thainara Cristina Ramos Pereira, 10, 13º, Não eliminado / 26239, Jéssica Camila Viana Dos Santos, 10, 14º, Não eliminado / 49099, Alaine Alves Moreira, 10, 15º, Não eliminado / 42424, Henrique Gabriel Lopes Dos Santos, 10, 16º, Não eliminado / 35423, Estefani Gonçalves, 10, 17º, Não eliminado / 35051, Gabriella Suzart Santana, 10, 18º, Não eliminado / 38072, Matheus Henrique Guilherme, 10, 19º, Não eliminado / 34425, Ana Carolina De Oliveira Silva, 10, 20º, Não eliminado / 28553, Marivalda Dos Santos Cavalcante, 7, 21º, Não eliminado / 36401, Luciana Patinho, 7, 22º, Não eliminado / 35623, Lucinéia De Souza Carvalho, 7, 23º, Não eliminado / 31279, Robson Pereira De Lima, 7, 24º, Não eliminado / 43916, Thais Didoné Araujo De Melo, 7, 25º, Não eliminado / 34878, Verlaine Vieira, 7, 26º, Não eliminado / 49765, Mauricio Pereira Dos Santos Junior, 7, 27º, Não eliminado / 36087, Eliana Paula De Souza Dos Santos, 7, 28º, Não eliminado / 38285, Maria Do Carmo Macedo Ramos, 7, 29º, Não eliminado / 33237, Lucas Capriata Vargas, 7, 30º, Não eliminado / 44909, Erick Henrique Ribeiro De Sousa, 7, 31º, Não eliminado / 33443, Thays Marques Duarte, 7, 32º, Não eliminado / 34722, Sabrina Heloiza Alvim Azevedo Marcossi, 7, 33º, Não eliminado / 46883, Mayla Soares, 7, 34º, Não eliminado / 43604, Ryann Henrique Moura Belido, 7, 35º, Não eliminado / 39617, Thiago Rodrigues Deola, 7, 36º, Não eliminado / 32667, Carolaine Balbino Goncalves, 7, 37º, Não eliminado / 49877, Joice Danieli De Melo Silva, 5, 38º, Não eliminado / 46961, Marcos Andre Meireles Alaman, 5, 39º, Não eliminado / 37054, Janaina Moreira De Souza, 5, 40º, Não eliminado / 34365, Juliana Karoline Moreira Lima, 5, 41º, Não eliminado / 50106, Paula Ferreira Da Silva, 5, 42º, Não eliminado / 38720, Marcelo Rodrigues, 5, 43º, Não eliminado / 34567, Silvana Paes Pontes, 5, 44º, Não eliminado / 38501, Vilson De Oliveira Debacker, 5, 45º, Não eliminado / 35124, Karen Eloisa Paganin Soares, 5, 46º, Não eliminado / 37567, Benedito Luiz Da Silva Neto, 5, 47º, Não eliminado / 38512, Francieli Alves De Campos, 5, 48º, Não eliminado / 34914, Karoline Cristina Souza Oliveira, 5, 49º, Não eliminado / 29922, Bruna Eduarda Maurício Dos Santps, 5, 50º, Não eliminado / 33960, Jorge Eduardo Da Silva, 5, 51º, Não eliminado / 37887, Kauanni Fernanda De Paula Dias, 5, 52º, Não eliminado / 36470, Edy Carlos Oliveira De Lima, 5, 53º, Não eliminado / 34389, Nayara Loiola De Souza, 5, 54º, Não eliminado

39. MT – CARLINDA

30029, Francisco Alarcon Gomes Correia, 10, 1º, Classificado / 30500, Jéssica Railine Evangélista Do Vale De Souza, 10, 2º, Não eliminado / 37689, Marcelo Da Silva Luiz, 10, 3º, Não eliminado / 26621, Rogério Da Luz, 7, 4º, Não eliminado / 38261, Marli Barbosa Pereira, 7, 5º, Não eliminado / 37187, Uilmarina Maria Da Silva, 7, 6º, Não eliminado / 35877, Nyedja Nayara Ortiz Wesseling, 7, 7º, Não eliminado / 28106, Bruno Ramos Siqueira, 7, 8º, Não eliminado / 28090, Annielly Nayannara Magalhães De Souza, 7, 9º, Não eliminado / 27949, Aracelly Braynne Magalhães De Souza, 7, 10º, Não eliminado / 42573, Wender, 7, 11º, Não eliminado / 38722, Bruno Da Silva Pereira, 7, 12º, Não eliminado / 38493, Nicole Dos Santos Da Silva, 7, 13º, Não eliminado / 43683, Adão Ruy Argentino, 5, 14º, Não eliminado / 30536, Luiz Carlos De Souza, 5, 15º, Não eliminado / 48535, Patrícia, 5, 16º, Não eliminado / 35745, Rosa Maria Ferreira De Araujo Dallastra, 5, 17º, Não eliminado / 40161, Ellen Patricia De Oliveira Bitencourt, 5, 18º, Não eliminado / 37509, Cristina Moraes Vieira, 5, 19º, Não eliminado / 44511, Júlia Sandri, 5, 20º, Não eliminado / 39193, Tiago Cordeiro Dos Santos Batista, 5, 21º, Não eliminado / 44637, Rodrigo Fernandes Da Silva, 5, 22º, Não eliminado / 37449, Nathiely Mendes Reis Frigeri, 5, 23º, Não eliminado / 28357, Eduardo Macedo Miranda, 5, 24º, Não eliminado

40. MT – CLAUDIA

49452, Washington Correa Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 46145, Jaciel Leal Lima, 10, 2º, Classificado / 38577, Thais Presa Campagnaro, 10, 3º, Não eliminado / 31630, Cleuzineia Oliveira De Souza Barreto, 7, 4º, Não eliminado / 37749, Janaína Elaini De Lima Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 32692, Izabel De Souza Medeiros, 7, 6º, Não eliminado / 31498, Gilseane Macêdo Paé, 7, 7º, Não eliminado / 39015, Emily Vieira Angeli, 7, 8º, Não eliminado / 32923, Itally Da Conceição De Sousa, 7, 9º, Não eliminado / 35930, Rodrigo Silva Do Nascimento, 5, 10º, Não eliminado / 40527, Lauane Bruna De Araújo Silvério, 5, 11º, Não eliminado / 47409, Valquiria Almeida Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 44422, Jonas Neves Rodrigues, 5, 13º, Não eliminado / 40018, Paolla Rosa Formighieri, 5, 14º, Não eliminado / 38259, Karen Brenda Sepulcro Dias, 5, 15º, Não eliminado / 39482, Glauciene Ramos Do Carmo, 5, 16º, Não eliminado / 48296, Evelin Tainara Nogueira Dos Santos, 5, 17º, Não eliminado / 33012, Gustavo Henrique Ribeiro Guedes, 5, 18º, Não eliminado / 41304, Giovana Gabriela Da Silva, 5, 19º, Não eliminado

41. MT – CONFRESA

37136, Anilton Sergio Passarello, 10, 1º, Classificado / 49294, Ana Paula Farias Melo, 10, 2º, Classificado / 42489, Antonio Santos Vale Barros, 10, 3º, Não eliminado / 42260, Alessandra Da Silva Mota Marino, 10, 4º, Não eliminado / 31883, Simone Aparecida Pedro Martins, 10, 5º, Não eliminado / 35651, Adailton Alves Santos, 10, 6º, Não eliminado / 28811, Fabrício Coelho Da Silva, 10, 7º, Não eliminado / 35332, Senhorinha Marluço Da Costa Zdradek, 10, 8º, Não eliminado / 26555, Jeova Medeiros Dos Santos Silva, 10, 9º, Não eliminado / 37569, Valdiceia Viana Morais Caetano, 10, 10º, Não eliminado / 44066, Heber Lino Dos Santos Arruda, 10, 11º, Não eliminado / 30936, Maria Antônia Rodrigues, 10, 12º, Não eliminado / 42174, Helena Patrícia Caetano De Freitas, 10, 13º, Não eliminado / 44447, Mara Graciela De Souza, 10, 14º, Não eliminado / 36120, Rita De Cássia Ferreira Da Silva, 10, 15º, Não eliminado / 30526, Junior Ferreira Noleto, 10, 16º, Não eliminado / 44147, Larissa Rodrigues De Souza, 10, 17º, Não eliminado / 38314, Solange Silva Maciel, 10, 18º, Não eliminado / 26988, Andrea, 10, 19º, Não eliminado / 34086, Rosyzella, 10, 20º, Não eliminado / 35328, Edileuza Maria Da Silva, 7, 21º, Não eliminado / 26854, Adriane Cristina Leobett, 7, 22º, Não eliminado / 35547, Fernanda Aparecida Dos Santos, 7, 23º, Não eliminado / 35554, Renato De Sousa Reis, 7, 24º, Não eliminado / 34058, Tarciane Carneiro Lima, 7, 25º, Não eliminado / 34608, Laucimar Fernandes Dias, 7, 26º, Não eliminado / 38232, Miriam Rodrigues Ferreira, 7, 27º, Não eliminado / 38225, Ana Tânia Ribeiro Da Silva Melo, 7, 28º, Não eliminado / 34448, Juliedima Joicy Silva Ericeira, 7, 29º, Não eliminado / 34787, Francielle Alves De Sousa, 7, 30º, Não eliminado / 46080, Daiane Mendes Costa, 7, 31º, Não eliminado / 39691, Edilson De Sousa Goncalves, 7, 32º, Não eliminado / 36226, Rogério De Sousa Trindade, 7, 33º, Não eliminado / 47173, Fabiana, 7, 34º, Não eliminado / 44025, Aline Da Silva Dos Santos, 7, 35º, Não eliminado / 42503, Wendel Átila Fernandes Silva, 7, 36º, Não eliminado / 47533, Jackson William Rodrigues Mendes, 7, 37º, Não eliminado / 33895, Matheus Muryel Bvorges Novaes, 7, 38º, Não eliminado / 35177, Ocimaira Gomes, 7, 39º, Não eliminado / 34040, Larissa Tavares Dos Santos Sousa, 7, 40º, Não eliminado / 37564, Matua Karaja, 7, 41º, Não eliminado / 42658, Kamila Ribeiro, 7, 42º, Não eliminado / 47754, Ennys Kadu Cirqueira Jardim, 7, 43º, Não eliminado / 36239, Kevin Santos Da Silva, 7, 44º, Não eliminado / 36768, Tatikelly Cunha Dos Santos, 7, 45º, Não eliminado / 42087, Elizangela Ferraz Barbosa Castro, 5, 46º, Não eliminado / 45230, Selma Melo Da Silva, 5, 47º, Não eliminado / 50006, Valdirene Da Graças De Morais Neves, 5, 48º, Não eliminado / 46935, Catiane Gonçalves Dos Santos, 5, 49º, Não eliminado / 31398, Elisângela Teixeira Da Silva, 5, 50º, Não eliminado / 48964, Sonia Aparecida Neres Guedes, 5, 51º, Não eliminado / 38281, Deuzely Pereira Da Silva, 5, 52º, Não eliminado / 40012, Luciana Da Silva Mendonça, 5, 53º, Não eliminado / 38463, Ivaneis Dias Da Paz, 5, 54º, Não eliminado / 34820, Geane Mendes Dos Santos, 5, 55º, Não eliminado / 35278, Fernanda Cristina Da Silva, 5, 56º, Não eliminado / 42053, Wanderson Marques Carvalho, 5, 57º, Não eliminado / 39732, Bruno, 5, 58º, Não eliminado / 45614, Edivan Neves Araujo, 5, 59º, Não eliminado / 39754, Julio César Alves Lima, 5, 60º, Não eliminado / 39865, Karina Alves Da Costa Piccolo, 5, 61º, Não eliminado / 39406, Leticia Karolaine Alves Pinheiro, 5, 62º, Não eliminado / 47847, Juliana Vieira Da Costa, 5, 63º, Não eliminado / 47791, Antônio Carlos Alves Dos Santos, 5, 64º, Não eliminado / 49763, Rayane, 5, 65º, Não eliminado / 44687, Patrícia Ribeiro Ferraz, 5, 66º, Não eliminado / 46280, Igor Vinicius Silverio Ferreira, 5, 67º, Não eliminado / 34844, Jully Dianne Lima De Souza, 5, 68º, Não eliminado / 39306, Emanuel Gonçalves De Macedo, 5, 69º, Não eliminado / 38481, Sandro Silva Maciel, 5, 70º, Não eliminado / 35173, Dayara Pereira Morais De Oliveira, 5, 71º, Não eliminado / 36567, Jaicelly, 5, 72º, Não eliminado / 48867, Sâmylla, 5, 73º, Não eliminado / 34495, Monica, 5, 74º, Não eliminado

42. MT – CURVELÂNDIA

40627, Edson Evangelista Carvalho, 10, 1º, Classificado / 37642, José Francisco Primo, 10, 2º, Não eliminado / 33918, Neuza Adriana Rossin Rocha, 10, 3º, Não eliminado / 40938, Verá Lucia Marques Vieira, 10, 4º, Não eliminado / 48007, Flávio De Queiroz Fernandes, 10, 5º, Não eliminado / 39795, Maria Domingas Da Silva, 10, 6º, Não eliminado / 34945, Sara De Oliveira Roberto, 10, 7º, Não eliminado / 47239, Rafaelly De Paula Morais, 10, 8º, Não eliminado / 50314, Adriano Araújo Torres, 10, 9º, Não eliminado / 40752, Fernanda Ferreira De Freitas, 10, 10º, Não eliminado / 45539, Cristina Bessa, 10, 11º, Não eliminado / 38098, Jaqueline Da Silva Borges, 10, 12º, Não eliminado / 39814, Geovane Jaivone, 10, 13º, Não eliminado / 49682, Ana Paula De Andrade Barbosa, 10, 14º, Não eliminado / 34364, Leticia Bazzi Do Nascimento Balbuena, 10, 15º, Não eliminado / 50438, Marcelo De Matos Oliveira, 10, 16º, Não eliminado / 34714, Josiane São Bernardo Da Cruz Garcia, 10, 17º, Não eliminado / 44864, Edinelson Amaral Santos, 10, 18º, Não eliminado / 37574, Denilton Mendes Da Silva, 10, 19º, Não eliminado / 44924, Elaine Cristina De Oliveira, 10, 20º, Não eliminado / 35627, Jessica De Souza Bezerra, 10, 21º, Não eliminado / 27689, Stela Vieira Da Silva, 10, 22º, Não eliminado / 49327, Paloma Da Silva, 10, 23º, Não eliminado / 30904, Vanessa Fabiana Teixeira, 10, 24º, Não eliminado / 44556, Ellen Caroline Da Silva Soares, 10, 25º, Não eliminado / 44890, Luiz Eduardo Ferreira, 10, 26º, Não eliminado / 44077, Ana Paula De Castro Melo, 10, 27º, Não eliminado / 44321, Vinicius Gomes Da Silva Araujo, 10, 28º, Não eliminado / 49767, Raiany Mota Ribeiro, 10, 29º, Não eliminado / 36295, Thamyris Caroline Dos Santos, 10, 30º, Não eliminado / 29274, Veronica Alves Espindola, 10, 31º, Não eliminado / 47451, Igor Henrique De Menezes Costa, 10, 32º, Não eliminado / 49862, Debora Caroline De Oliveira, 10, 33º, Não eliminado / 39958, Flavia Beatriz Torres De Souza, 10, 34º, Não eliminado / 50481, Graziela Rodrigues De Oliveira, 10, 35º, Não eliminado / 29109, Michelle, 7, 36º, Não eliminado / 44734, Maria Vanicleide Da Silva Pereira, 7, 37º, Não eliminado / 50468, Regiane Ferreira Bezerra, 7, 38º, Não eliminado / 44117, Luciane Fátima Magalhães De Sousa, 7, 39º, Não eliminado / 39399, Carolina De Arruda Maciel, 7, 40º, Não eliminado / 44400, Simone Silva Souza, 7, 41º, Não eliminado / 27953, Maylon Henrique Miranda Ribeiro, 7, 42º, Não eliminado / 33161, Thaisa Da Silva Pereira, 7, 43º, Não eliminado / 44904, Raquel Maia De Brito, 7, 44º, Não eliminado / 44527, Fabiana Alves Batista, 7, 45º, Não eliminado / 45095, Regina Vaz Da Silva, 7, 46º, Não eliminado / 33853, Jessica Poliana Dias Bueno, 7, 47º, Não eliminado / 36602, Erotides Katerine Costa Regis De Oliveira, 7, 48º, Não eliminado / 46923, Cleidson Victor Pereira De Souza, 7, 49º, Não eliminado / 27417, Vitor Hugo Martins De Oliveira, 7, 50º, Não eliminado / 44315, Amanda Medeiros Da Silva Torres, 7, 51º, Não eliminado / 44104, Maicon Ítalo De Oliveira Silva, 7, 52º, Não eliminado / 26347, Rodrigo Cardoso Dos Santos, 7, 53º, Não eliminado / 49768, Karolayne Duarte Faria, 7, 54º, Não eliminado / 49883, Rafael De Oliveira Ranzula, 7, 55º, Não eliminado / 45810, Jucilene Floriano Batista Federigi, 7, 56º, Não eliminado / 47420, Leonardo De Souza Silva, 7, 57º, Não eliminado / 44076, Layane Oliveira Dos Santos, 7, 58º, Não eliminado / 39148, Tarick Goveia Miatelo, 7, 59º, Não eliminado / 44893, Bruna Ribeiro Soares, 7, 60º, Não eliminado / 44370, Inês Vila Da Silva, 7, 61º, Não eliminado / 36563, Geovane, 7, 62º, Não eliminado / 44111, Isadora Pereira Barreto, 7, 63º, Não eliminado / 46647, Aline Rodrigues Siqueira, 7, 64º, Não eliminado / 46581, Karen Priscila Barbosa Da Rocha, 7, 65º, Não eliminado / 34223, Renan Victor Santos De Paiva, 7, 66º, Não eliminado / 49757, Welington Serenini Ferreira, 7, 67º, Não eliminado / 44964, Maria Danieli Magalhaes Pereira, 7, 68º, Não eliminado / 47099, Marinele Da Silva Santos, 5, 69º, Não eliminado / 44555, Joana Darc Ferreira De Morais, 5, 70º, Não eliminado / 43692, Emerson Costa Ribeiro Redez, 5, 71º, Não eliminado / 33560, Renato Da Silva, 5, 72º, Não eliminado / 46463, Adriana Da Silva Dos Santos, 5, 73º, Não eliminado / 44266, Lailson, 5, 74º, Não eliminado / 48843, Wanessa Gomes De Arruda, 5, 75º, Não eliminado / 39919, Thais Cristina Freitas Ferro, 5, 76º, Não eliminado / 48984, Elisangela Gesiele Silva Ortiz, 5, 77º, Não eliminado / 45531, Paulo Sérgio Mendes De Souza Cruz, 5, 78º, Não eliminado / 44487, Gislaine Aparecida Pereira Sampaio, 5, 79º, Não eliminado / 44452, Diana De Assis Ramos De Souza, 5, 80º, Não eliminado / 45719, Felipe Taveira Souza, 5, 81º, Não eliminado / 47352, Camila Aparecida Da Silva Brito, 5, 82º, Não eliminado / 42362, Julio Cesar Macedo De Souza, 5, 83º, Não eliminado / 44005, Giovanny De Souza Juvino, 5, 84º, Não eliminado / 50496, João Eduardo Vicente Aires Ortiz, 5, 85º, Não eliminado / 30424, Anayê Fernanda, 5, 86º, Não eliminado / 42517, João Henrique Vicenssott Dos Santos, 5, 87º, Não eliminado

43. MT – IPIRANGA DO NORTE

30194, Luiz Claudio Samadhi Almeida Da Silva, 10, 1º, Classificado / 40241, Jones Anschau Xavier De Oliveira, 10, 2º, Não eliminado / 26960, Rosana Alves Ferreira, 10, 3º, Não eliminado / 33909, Jessika Mirielly Guerra Da Silva Katsuda, 10, 4º, Não eliminado / 29676, Raquel Eliane Portela Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 36113, Jucelia Mattiazzi Barbosa, 7, 6º, Não eliminado / 42824, Thayza Taymora De Lima Souza, 7, 7º, Não eliminado / 35224, Jessica Da Silva Carvalho, 7, 8º, Não eliminado / 34670, Lina Da Silva Carvalho, 7, 9º, Não eliminado / 44694, Niva Alves De Oliveira, 5, 10º, Não eliminado / 38340, Eriton Dos Santosmagalhaes Silva, 5, 11º, Não eliminado / 33375, Patrícia Marçal Tuão Rezende, 5, 12º, Não eliminado / 48303, Adno Líssio Dias Fonseca, 5, 13º, Não eliminado / 38029, Priscila Martins Ribeiro, 5, 14º, Não eliminado / 35973, Gabriele Dos Santos Dutra, 5, 15º, Não eliminado

44. MT – JUARA

42250, Iari Gamir Barcellos Pereira Da Silva, 10, 1º, Não eliminado / 31734, Edvaldo Caetano Da Rocha, 10, 2º, Não eliminado / 32514, Regiane Cristina Dos Santos, 10, 3º, Não eliminado / 31518, Eliza Bezerra De Macedo, 10, 4º, Não eliminado / 46927, Débora Leandro Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 42558, Luis Henrique Gotardo De Araújo, 10, 6º, Não eliminado / 42183, Dherlin Marques Da Rocha, 10, 7º, Não eliminado / 36378, Quely Fernanda Beserra Dos Santos, 10, 8º, Não eliminado / 30774, Lorrani Cabrerizo Da Silva, 10, 9º, Não eliminado / 41206, Adori Machado Bittencourt, 7, 10º, Não eliminado / 34793, Nataniel Justino Dos Santos Filho, 7, 11º, Não eliminado / 29927, Eliziane Aparecida Da Rosa Braitbach, 7, 12º, Não eliminado / 31369, Celiane Santana Faria, 7, 13º, Não eliminado / 29495, Gislaine Braitbach Santos, 7, 14º, Não eliminado / 35764, Adriana, 7, 15º, Não eliminado / 42805, Jessica Clara Rodrigues Ribeiro, 7, 16º, Não eliminado / 30872, Ewerson Ravel Da Cruz Aguiar, 7, 17º, Não eliminado / 29995, Victor Hugo Linck, 7, 18º, Não eliminado / 29486, Ilidiane Machado Dos Santos, 7, 19º, Não eliminado / 31184, Willian Peres Jung, 7, 20º, Não eliminado / 29451, Lucas Antonio Silva De Rossi, 7, 21º, Não eliminado / 33561, Luana Soares Porto Dos Santos, 7, 22º, Não eliminado / 36901, Laila Gabriela Cardozo Carron, 7, 23º, Não eliminado / 29115, Vitória Helena De Melo Santos, 7, 24º, Não eliminado / 29993, Carolayne Pereira Souza, 7, 25º, Não eliminado / 31437, Rayne Gotardo Da Silva, 7, 26º, Não eliminado / 48299, Kamilla Rodrigues Sanches, 7, 27º, Não eliminado / 34675, Jhonatan, 7, 28º, Não eliminado / 38010, Reinaldo Garcia Ferreira, 5, 29º, Não eliminado / 45073, Regiane Cristina Da Silva, 5, 30º, Não eliminado / 31356, Juliana Morais, 5, 31º, Não eliminado / 36445, Miriana, 5, 32º, Não eliminado / 39321, Douglas Bervian Machado, 5, 33º, Não eliminado / 39417, Alexandro Da Silva, 5, 34º, Não eliminado / 31416, Lidiane, 5, 35º, Não eliminado / 47014, Aparecida Mendes Galdino, 5, 36º, Não eliminado / 38845, Barbara, 5, 37º, Não eliminado / 31418, Dayse, 5, 38º, Não eliminado / 31406, Alexsander, 5, 39º, Não eliminado / 29408, Janaine Kawane De Miranda, 5, 40º, Não eliminado / 29801, Grazyelle Silva Cruz, 5, 41º, Não eliminado / 37155, Ualisson Julião Da Silva, 5, 42º, Não eliminado / 35765, José Marcos Tserenhobodowe Paritsi E, 5, 43º, Não eliminado / 34805, Nathali Amanda Gregório Da Silva, 5, 44º, Não eliminado

45. MT – MATUPÁ

45866, Luzia Do Nascimento Barbeiro, 10, 1º, Não eliminado / 28621, Rosilene Dos Santos Silva, 10, 2º, Não eliminado / 49286, Anderson Junior Defente, 10, 3º, Não eliminado / 33422, Çççç, 10, 4º, Não eliminado / 33094, Raquel Alanoca De Mattos, 7, 5º, Não eliminado / 41405, Leonardo Marafon, 7, 6º, Não eliminado / 38871, Josiele Zulma De Freitas, 7, 7º, Não eliminado / 37179, Francieli Branco Araújo, 7, 8º, Não eliminado / 27437, Pamela Rayane Batista De Siqueira, 7, 9º, Não eliminado / 28986, Daniel Rodrigues Palácio, 7, 10º, Não eliminado / 45891, Edgard José De Souza Barbeiro, 5, 11º, Não eliminado / 36446, Ailton Dos Santos Diniz, 5, 12º, Não eliminado / 37897, Daiana Silva De Lima, 5, 13º, Não eliminado / 31378, Lailson Dos Reis, 5, 14º, Não eliminado / 35612, Jessica Franca Felinto Da Silva, 5, 15º, Não eliminado / 44514, Wesley Figueredo Dos Santos, 5, 16º, Não eliminado / 34295, Patricia Dos Santos Silva, 5, 17º, Não eliminado / 48990, Gabrieli Carolini Da Silva Rauber, 5, 18º, Não eliminado / 29147, Kimberly Kathy Leonel Lopes Gonçalves, 5, 19º, Não eliminado

46. MT – NOVA LACERDA

26261, Fabíola Santos Spinelli Barboza, 10, 1º, Classificado / 47342, Advilson Teixeira Torres, 10, 2º, Classificado / 26212, Alciana Correa Santos Silva, 10, 3º, Não eliminado / 49887, Jose Tiago Da Silva Abreu, 10, 4º, Não eliminado / 46674, Rafaela Cristina Sales De Oliveira, 10, 5º, Não eliminado / 44376, Elton Martins Da Silva, 10, 6º, Não eliminado / 32135, João Vítor Aguiar, 10, 7º, Não eliminado / 42860, Marcelo Henrique Silva, 7, 8º, Não eliminado / 29941, Elisandra, 7, 9º, Não eliminado / 44754, Solange Corrêa Rufino, 7, 10º, Não eliminado / 29827, Danielly Mayra Da Silva Atilio, 7, 11º, Não eliminado / 29397, Cleidiane Dias, 7, 12º, Não eliminado / 29059, Daniela Cristina De Oliveira, 7, 13º, Não eliminado / 36154, Emanuel Souza Da Silva, 7, 14º, Não eliminado / 33100, Beatriz Dias De Oliveira Carvalho, 7, 15º, Não eliminado / 29189, Fabricia Oliveira Martins, 7, 16º, Não eliminado / 34870, Aline De Oliveira De Campos, 7, 17º, Não eliminado / 41409, Marques Igor Silva Teixeira, 7, 18º, Não eliminado / 28565, Thalita Da Silva Santos, 7, 19º, Não eliminado / 38505, Marcelo Dias Salvaterra, 7, 20º, Não eliminado / 31048, Vitoria, 7, 21º, Não eliminado / 34014, Izabela Letícia Cossi Dos Santos, 7, 22º, Não eliminado / 35724, Andressa, 7, 23º, Não eliminado / 45490, Luiz Alberto Ribeiro Da Cruz, 5, 24º, Não eliminado / 31886, Luzini Aparecida Da Silva Magalhães, 5, 25º, Não eliminado / 35449, Neudes Sebastiana Bom Despacho Miranda, 5, 26º, Não eliminado / 30427, Maria Rosa De Souza, 5, 27º, Não eliminado / 28538, Rosangela Dos Santos Almeida, 5, 28º, Não eliminado / 41145, Silvania De Jesus, 5, 29º, Não eliminado / 48996, Vani Ferreira Lima Franco, 5, 30º, Não eliminado / 29430, Silviane Ribeiro Francisco, 5, 31º, Não eliminado / 28976, Maria Joziene Bezerra Rodrigues, 5, 32º, Não eliminado / 30157, Debora Mariano Bernardo Fantoni, 5, 33º, Não eliminado / 38383, Gizeli Rocha Freitas, 5, 34º, Não eliminado / 36234, Camila Taís Fernandes, 5, 35º, Não eliminado / 31724, Augusto Sebastião Espinoza Yovio, 5, 36º, Não eliminado / 28532, Súzan Laís Nascimento Da Silva, 5, 37º, Não eliminado / 29778, Yulissa Freitas Miranda Camara, 5, 38º, Não eliminado / 38732, Marcos Yuri Das Neves Lopes, 5, 39º, Não eliminado / 29588, Thaisnara Rodrigues Falcão, 5, 40º, Não eliminado / 32027, Carlos Augusto Surubi Lopes, 5, 41º, Não eliminado / 29453, Poliany Rodrigues Carapinha, 5, 42º, Não eliminado / 29467, Gabrielly Celestino Da Silva, 5, 43º, Não eliminado / 29126, Kawany Cristiny Soares Fabbrim, 5, 44º, Não eliminado

47. MT – NOVA MARINGÁ

35065, Carlos Henrique Ramalhete Fernandes, 10, 1º, Classificado / 38956, Claudia Beatrice Peixoto Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 28805, Camila Da Silva Barden, 10, 3º, Não eliminado / 36163, Luana Patricia Ricardo Silva, 7, 4º, Não eliminado / 46864, José Carlos Ribeiro Lima, 5, 5º, Não eliminado / 47325, Adriana Da Cruz Ribeiro, 5, 6º, Não eliminado / 44469, Leandro Alex Pawoski, 5, 7º, Não eliminado

48. MT – NOVA MONTE VERDE

49850, Rogerio Brito Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 37085, Karina Martins Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 49440, Taiane Lima, 10, 3º, Não eliminado / 47093, Mallory Sommerfeld De Lara, 10, 4º, Não eliminado / 47636, Carla Fernanda Vieira Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 49449, Cristiane Da Silva Lima, 7, 6º, Não eliminado / 50168, Camila Marcilio Dos Santos, 7, 7º, Não eliminado / 48502, Laisson Dos Santos Grama, 7, 8º, Não eliminado / 47638, Vitória Caroline Pereira, 7, 9º, Não eliminado / 49603, Mariana, 5, 10º, Não eliminado / 47717, Sebastião Rodrigues Dos Santos, 5, 11º, Não eliminado / 47060, Fernanda Trindade Alves, 5, 12º, Não eliminado / 43392, Rafael Franco Soares, 5, 13º, Não eliminado / 49244, Eidiane Dalila Moreira, 5, 14º, Não eliminado / 47965, Thais Costa Santos, 5, 15º, Não eliminado

49. MT – NOVA MUTUM

27140, Silvani Mendonça Sol, 10, 1º, Classificado / 30932, Josimar Da Luz, 10, 2º, Não eliminado / 38615, Gizelda Gonçalves Torres Rocha, 10, 3º, Não eliminado / 44342, Silvia Maria Montenegro Freire Dos Santos, 10, 4º, Não eliminado / 41425, Elins Ferreira De Souza Oliveira, 10, 5º, Não eliminado / 38412, Ronei Belarmino Da Silva, 10, 6º, Não eliminado / 39511, Elizangela Teixeira Longuinho Antiquera, 10, 7º, Não eliminado / 38379, Giuliane Lopes De Medeiros, 10, 8º, Não eliminado / 44383, Fernanda Sampaio De Alcantara, 10, 9º, Não eliminado / 27209, Eliselmo Da Silva Azevedo, 10, 10º, Não eliminado / 46319, Anderson Claudio De Figueiredo Monge, 10, 11º, Não eliminado / 39048, Nathália Aparecida Dos Reis Silveira, 10, 12º, Não eliminado / 48255, Anna Karolina Da Silva Rodrigues, 10, 13º, Não eliminado / 49740, Maria Luciana Dos Santos, 10, 14º, Não eliminado / 49365, Reginara Salgado Silva, 10, 15º, Não eliminado / 29967, Rosiléia Ramires Da Silva, 10, 16º, Não eliminado / 27173, David Emanuel De Souza Coelho, 10, 17º, Não eliminado / 32126, Mara Rocha De Santana, 10, 18º, Não eliminado / 41588, Edvaldo Carlos Moreira Da Costa, 10, 19º, Não eliminado / 50411, Jonatham Lima De Oliveira, 10, 20º, Não eliminado / 41498, Alan Agostinetto, 10, 21º, Não eliminado / 36969, Alisson Pereira Silva, 10, 22º, Não eliminado / 29140, Antônio Henrique Pasinato De Carvalho, 10, 23º, Não eliminado / 37591, Joscimara Nunes Da Fonseca, 10, 24º, Não eliminado / 37180, Weslei Ribeiro Dos Santos, 10, 25º, Não eliminado / 31115, Lissandra Santana Sampaio, 10, 26º, Não eliminado / 42921, Amanda Silva Carmona, 10, 27º, Não eliminado / 50245, Marlon Rocha Miranda De Souza, 10, 28º, Não eliminado / 42277, Carlos Eduardo Da Silva Costa, 10, 29º, Não eliminado / 43961, Caroline Benevides Trentini, 10, 30º, Não eliminado / 42284, Thays Cristina De Sousa, 10, 31º, Não eliminado / 28081, Moisés Marquês Dos Santos, 10, 32º, Não eliminado / 41139, Cristiane Alves Pedroso, 10, 33º, Não eliminado / 46003, Fernanda Marques Dos Santos, 7, 34º, Não eliminado / 32643, Maridalva Silva Santos, 7, 35º, Não eliminado / 28072, Rosemara Ferreira Campos Dikerts, 7, 36º, Não eliminado / 49412, Marina Rosa Da Silva, 7, 37º, Não eliminado / 43096, Cirlene Fatima Dos Santos, 7, 38º, Não eliminado / 49586, Maria Gorete Silva Araújo, 7, 39º, Não eliminado / 48545, Francisco Dias, 7, 40º, Não eliminado / 43966, Juliana Paula Paulik, 7, 41º, Não eliminado / 46984, Wanderson Welliton Frederico De Pinho, 7, 42º, Não eliminado / 38701, Thais Silva Goncalves, 7, 43º, Não eliminado / 39803, Polyanne Rodrigues De Almeida, 7, 44º, Não eliminado / 37544, Ramon Luiz Silva De Almeida, 7, 45º, Não eliminado / 40498, Júlio, 7, 46º, Não eliminado / 31623, Maurício Moreira Gomes, 7, 47º, Não eliminado / 44485, Elielson Joaquim Da Silva De Araújo, 7, 48º, Não eliminado / 49917, Ariele De Oliveira Urupe, 7, 49º, Não eliminado / 49460, Gabriel Serra, 7, 50º, Não eliminado / 42597, Isadora Lais Tavares Filgueira Dos Santos, 7, 51º, Não eliminado / 32535, Marcos Vinicius Duarte Da Silva, 7, 52º, Não eliminado / 34539, Maycon Douglas Louzada Araujo, 7, 53º, Não eliminado / 28475, Willian Ferreira Guimarães Portugal, 7, 54º, Não eliminado / 44986, Amabilly Gabrielly Souza Neponoceno, 7, 55º, Não eliminado / 39442, Amabile Lucia Campos De Lara, 7, 56º, Não eliminado / 34768, Jamilly Santos Trucolo, 7, 57º, Não eliminado / 27823, Higor Samuel Proença Da Costa, 7, 58º, Não eliminado / 41232, José Benedito Ferreira, 5, 59º, Não eliminado / 41564, Elias Pinheiro Dos Santos, 5, 60º, Não eliminado / 44840, Emerson Alves Da Silva, 5, 61º, Não eliminado / 44373, Enoque Campos Batista, 5, 62º, Não eliminado / 27328, Pedro Luis Pereira Moreira, 5, 63º, Não eliminado / 43698, Agnes Maurício Dias Baez, 5, 64º, Não eliminado / 31137, Alysson Roberto Cipriano Da Silva, 5, 65º, Não eliminado / 40135, Alexsandra Wellen Silva Neves, 5, 66º, Não eliminado / 36832, Tadeu Nascimento Costa, 5, 67º, Não eliminado / 48261, Joilson Da Silva Miranda, 5, 68º, Não eliminado / 40942, Rosenilda Rodrigues De Souza, 5, 69º, Não eliminado / 38084, Danuza Alexsandra Nunes, 5, 70º, Não eliminado / 41576, Ana Paula Lemes De Almeida, 5, 71º, Não eliminado / 43685, Victor Hugo Honorato De Almeida, 5, 72º, Não eliminado / 27015, Vitoria Maia Aldave, 5, 73º, Não eliminado / 42547, Atirson Silva Martins, 5, 74º, Não eliminado / 40754, Nicole Lemes Da Silva, 5, 75º, Não eliminado

50. MT – NOVO MUNDO

48713, Bruno Danilo Goudinho Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 37341, Greyce De Souza Barbosa, 10, 2º, Não eliminado / 33477, Jairle Sousa Nascimento, 10, 3º, Não eliminado / 42922, Elizeu De Souza Ramos, 7, 4º, Não eliminado / 36620, Jaqueline Rodrigues, 7, 5º, Não eliminado / 37472, Maria Helena De Jesus Silva, 7, 6º, Não eliminado / 27789, Genilson Dos Anjos Teixeira, 7, 7º, Não eliminado / 50337, João Anselmo Da Silva, 5, 8º, Não eliminado / 37896, Vânia Jaqueline De Moura Silva, 5, 9º, Não eliminado / 31290, Taissiane Da Silva Souza, 5, 10º, Não eliminado / 49498, Daniele Oliveira De Sousa, 5, 11º, Não eliminado / 36414, Eliseu Rodrigues Da Silva, 5, 12º, Não eliminado

51. MT – PORTO ESPERIDIÃO

50305, João Batista Lemes Da Silva, 10, 1º, Classificado / 37120, Dalva Oliveira Primo, 10, 2º, Classificado / 43710, Vanessa Gloria Da Silva Da Costa, 10, 3º, Não eliminado / 49635, Gilson Jose Gomes Viana, 10, 4º, Não eliminado / 44950, Rony Peterson Elias Vieira, 10, 5º, Não eliminado / 32269, Leticia Machado Ferreira De Faria, 10, 6º, Não eliminado / 50237, Marcos Da Silva, 10, 7º, Não eliminado / 47915, Rosania Lemos Vieira, 10, 8º, Não eliminado / 45276, Cleiton Calhau Lopes, 10, 9º, Não eliminado / 44327, Joyce Dos Reis Assunção, 10, 10º, Não eliminado / 45147, Edileiamartins Brito Pereira, 10, 11º, Não eliminado / 44178, Karen Cristina De Souza Silva, 10, 12º, Não eliminado / 47600, Bruna Tamires Reis Da Costa, 10, 13º, Não eliminado / 45470, Lucas Oliveira Brumati, 10, 14º, Não eliminado / 50094, Vinicius Da Silva Cambara, 10, 15º, Não eliminado / 49301, Jose Vander Urupe Massavi, 7, 16º, Não eliminado / 50359, Reginaldo, 7, 17º, Não eliminado / 44391, Rodrigo Santana, 7, 18º, Não eliminado / 50130, Ednara Regina Da Silva, 7, 19º, Não eliminado / 44196, Pamela Jhenifer Trindade Cardozo, 7, 20º, Não eliminado / 46904, Carolaine Rodrigues Mendes, 7, 21º, Não eliminado / 46422, Karolayne Silva Ferreira, 7, 22º, Não eliminado / 45033, Irislayne, 7, 23º, Não eliminado / 44800, Matheus De Lima Araújo, 7, 24º, Não eliminado / 46703, Julio Cesar Flores Surubi, 7, 25º, Não eliminado / 45155, Lucas Henrique Lara Da Silva, 7, 26º, Não eliminado / 48192, Wagner Marcio De Lana Filho, 7, 27º, Não eliminado / 47351, Fabricia Rocha Lopes, 7, 28º, Não eliminado / 43523, Mariana Chuve Rondon, 7, 29º, Não eliminado / 50179, Aline Cristina Soares Vitor, 7, 30º, Não eliminado / 49945, Marciely Pedraça Menezes, 7, 31º, Não eliminado / 48027, Maria Do Carmo Deodato, 7, 32º, Não eliminado / 46137, Vanda Moreira Da Silva Pereira, 5, 33º, Não eliminado / 49497, Adriana Rodrigues Da Silva, 5, 34º, Não eliminado / 50260, Agnaldo Maciel Salvaterra, 5, 35º, Não eliminado / 44098, Edelmira De Assunção, 5, 36º, Não eliminado / 38674, Maria De Fátima Santos Da Cruz Souza, 5, 37º, Não eliminado / 46989, Sandra Urtado Surubi, 5, 38º, Não eliminado / 45111, Fernanda Rondon, 5, 39º, Não eliminado / 44918, Fernanda Da Silva Vieira, 5, 40º, Não eliminado / 44737, Juliana Pachuri Mendes, 5, 41º, Não eliminado / 46094, Denier Bartolomeu Batista Suquere, 5, 42º, Não eliminado / 47792, Polliana, 5, 43º, Não eliminado / 44267, Thaysa, 5, 44º, Não eliminado / 28390, Jennifer Carolina Urtado Seba, 5, 45º, Não eliminado / 44046, Leonardo Molina Deusdara, 5, 46º, Não eliminado / 46028, Eliane Socore Chue, 5, 47º, Não eliminado / 45334, Lucas, 5, 48º, Não eliminado / 45373, Beatriz, 5, 49º, Não eliminado / 49714, Beatriz Cebalho Santana, 5, 50º, Não eliminado / 48560, Keilynara Velasco Dias, 5, 51º, Não eliminado / 47332, Bruna Marquioreto Alves, 5, 52º, Não eliminado / 44279, Amanda Leany Miranda Cardoso, 5, 53º, Não eliminado / 47768, Danielly Da Silva Diogo, 5, 54º, Não eliminado / 48099, Brunielly Ruman Turibios, 5, 55º, Não eliminado / 47260, Kaylaini Boarotto Poquiviqui, 5, 56º, Não eliminado / 49025, Brenda Cebalho Santana, 5, 57º, Não eliminado / 46966, Marielly Rodrigues Mendes, 5, 58º, Não eliminado / 48349, Esdrael Ramos Da Rocha, 5, 59º, Não eliminado / 44127, Alana, 5, 60º, Não eliminado

52. MT – POSTO CASTANHEIRA

28804, Ana Paula Nava, 10, 1º, Classificado / 28719, Rosicleia Gabardo Neneve, 10, 2º, Não eliminado / 37882, Priscila Araújo, 10, 3º, Não eliminado / 35711, Raimunda Silva Costa, 10, 4º, Não eliminado / 43865, Maryana Silva Moura, 10, 5º, Não eliminado / 34534, Aline Pires De Carvalho Cruz, 10, 6º, Não eliminado / 48235, Lídia Inácio Da Silva, 7, 7º, Não eliminado / 49300, Lucinete Rocha Rezende, 7, 8º, Não eliminado / 28280, Bianca Gomes Dos Santos, 7, 9º, Não eliminado / 35610, Vanuza Dos Santos Da Silva, 7, 10º, Não eliminado / 44027, Regiane Cristina Rodrigues Soares, 7, 11º, Não eliminado / 40022, Jaqueline Piscke Da Silva, 7, 12º, Não eliminado / 43954, Lucas Lindoso Amaral, 7, 13º, Não eliminado / 44640, Marcos Vinícius Ramos Wendler, 7, 14º, Não eliminado / 36797, Maria Enis Da Silva, 5, 15º, Não eliminado / 35066, Manoel Armondes Teixeira Junior, 5, 16º, Não eliminado / 44898, Tadeu Fernando Dos Santos Oliveira, 5, 17º, Não eliminado / 36725, Maria Luzia Da Silva, 5, 18º, Não eliminado / 31613, Ana Cláudia, 5, 19º, Não eliminado / 30897, Eriane Kayse Moraes Camara, 5, 20º, Não eliminado / 44505, Thaís Goveia Souza, 5, 21º, Não eliminado / 44750, Laila Cristiny Pereira Lopes, 5, 22º, Não eliminado

53. MT – POSTO COLNIZA

38731, Alair Souza Macedo, 10, 1º, Classificado / 31788, Andreia A. Matos, 10, 2º, Não eliminado / 37647, Luciana Cazangi, 10, 3º, Não eliminado / 41912, Luciana Miranda Tavres, 10, 4º, Não eliminado / 43145, Paulegar Dos Santos Silva, 10, 5º, Não eliminado / 40346, Carem Sthefanie Dos Santos Botelho, 7, 6º, Não eliminado / 46088, Oziel Junior Serafim Silva, 7, 7º, Não eliminado / 38854, Taynara Lima Monteiro, 7, 8º, Não eliminado

54. MT – POSTO JUINA

49712, Rosane Terezinha Tech, 10, 1º, Classificado / 36027, Osvaldo Rauber, 10, 2º, Classificado / 43891, Luzia Aparecida Dos Santos Burdella, 10, 3º, Não eliminado / 37678, Gisselly Alencar De Souza Araujo, 10, 4º, Não eliminado / 42525, Rosemeri Zucolotto, 10, 5º, Não eliminado / 45262, Zenaide Aparecida De Oliveira, 10, 6º, Não eliminado / 38509, Luciano Prestes De Oliveira, 10, 7º, Não eliminado / 39624, Sandra Mendonça, 10, 8º, Não eliminado / 47749, Elisangela Rodrigues De Lima, 10, 9º, Não eliminado / 46182, Tânia Dos Santos Maganha, 10, 10º, Não eliminado / 39786, Adriana Da Silva Beiral, 10, 11º, Não eliminado / 46106, Solange Andrade Dos Santos, 10, 12º, Não eliminado / 33580, Nilva Marques De Oliveira Da Silva, 10, 13º, Não eliminado / 38358, Marcio De Godoi Dos Santos, 10, 14º, Não eliminado / 41955, Danielle Evangelista Vitalino Cardoso, 10, 15º, Não eliminado / 33791, Bernardina Cordeiro De Mendonça Cinta Larga, 10, 16º, Não eliminado / 40148, Edivania Trams Lubiana, 10, 17º, Não eliminado / 45707, Joseni Dos Santos, 10, 18º, Não eliminado / 40804, Joas Soares Lauriano, 10, 19º, Não eliminado / 35131, Sabrina Dos Santos Bastos Pineli, 10, 20º, Não eliminado / 45035, Elayne Bispo Dos Santos Battisti, 10, 21º, Não eliminado / 34282, Luiz Carlos Dos Santos, 10, 22º, Não eliminado / 32805, Anny Karolyny Santos Do Prado, 10, 23º, Não eliminado / 42364, Marciana Da Luz Morales, 10, 24º, Não eliminado / 38938, Claudiana Nogueira Felisardo, 10, 25º, Não eliminado / 39223, Alice Castro De Melo, 10, 26º, Não eliminado / 42345, Roberta Dos Santos, 10, 27º, Não eliminado / 33833, Danielly Sousa Petelin, 10, 28º, Não eliminado / 48723, Andrieli Cardoso Marques, 10, 29º, Não eliminado / 38530, Deiviti Natanael Santana Do Nascimento, 10, 30º, Não eliminado / 38838, Fernanda Bastos Meira, 10, 31º, Não eliminado / 35638, Sabrina Maurina Almeida De Oliveira, 10, 32º, Não eliminado / 39995, Lucas Silvestre Ferreira Da Silva, 10, 33º, Não eliminado / 31831, Matheus Dos Santos Mesquita, 10, 34º, Não eliminado / 45268, Ana Paula Benetolli Camargo, 10, 35º, Não eliminado / 38931, Rafaela Dray Dos Santos, 10, 36º, Não eliminado / 39353, Gisele De Souza Azevedo, 10, 37º, Não eliminado / 47796, Kewlem Fabiana Dos Anjos De Moraes, 10, 38º, Não eliminado / 39375, Amanda Dos Santos Machado, 10, 39º, Não eliminado / 44902, Greice Kelli Francisca Da Silva, 7, 40º, Não eliminado / 39616, Mônica Priscilla Pescador, 7, 41º, Não eliminado / 42555, Liana, 7, 42º, Não eliminado / 43889, Valquiria De Lordes Bento Dos Santos, 7, 43º, Não eliminado / 48863, Marcileia Gomes Ferreira, 7, 44º, Não eliminado / 39134, Erenice Ventura Da Costa, 7, 45º, Não eliminado / 39006, Fábio, 7, 46º, Não eliminado / 45606, Mayara Pereira Da Costa Oliveira, 7, 47º, Não eliminado / 27797, Rafael Curzel Monte, 7, 48º, Não eliminado / 47579, Adaiane Morais Nogueira, 7, 49º, Não eliminado / 45064, Daniele Sousa Dos Santos Carvalho, 7, 50º, Não eliminado / 41804, Flaviane, 7, 51º, Não eliminado / 33671, Manoela Sousa Dos Santos, 7, 52º, Não eliminado / 49688, Maria Emília Flores De Oliveira, 7, 53º, Não eliminado / 27814, Marcia Tamires Zanzarini Perigo, 7, 54º, Não eliminado / 28202, Patricia Aparecida Lucas Guadagnini Candido, 7, 55º, Não eliminado / 44680, Geovane Alves Da Silva, 7, 56º, Não eliminado / 33107, Rayne Eduarda De Souza, 7, 57º, Não eliminado / 35768, Jessica Daiane Alves Dos Santos, 7, 58º, Não eliminado / 33446, Patricia Ribeiro Rodrigues, 7, 59º, Não eliminado / 28641, Michele Da Silva Santos, 7, 60º, Não eliminado / 39757, Jayne Da Silva Duarte, 7, 61º, Não eliminado / 38594, Claudeir Barreto Mariano, 7, 62º, Não eliminado / 44435, Mayara Fernanda Pereira, 7, 63º, Não eliminado / 38917, Claudison Almeida Mariano, 7, 64º, Não eliminado / 45429, Luiz, 7, 65º, Não eliminado / 38881, Thalia Berlezi Coimbra, 7, 66º, Não eliminado / 38600, Sindy Cleiry Barreto Mariano, 7, 67º, Não eliminado / 38966, Maxwell Eduardo Alves Antonio, 7, 68º, Não eliminado / 38873, Andrielen Matias Mendes, 7, 69º, Não eliminado / 44822, Thalya Eduarda De Amorim Gonçalves, 7, 70º, Não eliminado / 40703, Dayanna Carla Karina Martins Silva, 5, 71º, Não eliminado / 44722, Deisy Kelly Viana De Oliveira, 5, 72º, Não eliminado / 28331, Crislane Maria De Brito, 5, 73º, Não eliminado / 37469, Paulo Cesar Koraleski, 5, 74º, Não eliminado / 39756, Simone Marie Duarte De Sousa Moraes, 5, 75º, Não eliminado / 42184, Claudileia Souza Dos Santos, 5, 76º, Não eliminado / 35300, Sirlene Feitoza Da Silva, 5, 77º, Não eliminado / 43697, Elisangela Aparecida Monteiro Dos Santos, 5, 78º, Não eliminado / 40726, Uriel Alves Pereira, 5, 79º, Não eliminado / 35688, Eliseu Barbosa Ferreira, 5, 80º, Não eliminado / 37368, Flávia Ribeiro Telles Koraleski, 5, 81º, Não eliminado / 44093, Paula Fabiane De Almeida, 5, 82º, Não eliminado / 32542, Lucas Sabino De Oliveira, 5, 83º, Não eliminado / 39166, Fabiane, 5, 84º, Não eliminado / 39987, Carla Rafaela De Araujo Santos, 5, 85º, Não eliminado / 41289, Franciele, 5, 86º, Não eliminado / 41879, Ubiratan Diego Alves Dos Santos, 5, 87º, Não eliminado / 26037, Valeria Eloiza Alves Peres, 5, 88º, Não eliminado / 47942, Jessika Xavier Cruz, 5, 89º, Não eliminado / 38809, Fernanda Silva Pereira Loss, 5, 90º, Não eliminado / 37640, Carla De Almeida Rodrigues Da Silva, 5, 91º, Não eliminado / 46929, Paloma Batista Souza, 5, 92º, Não eliminado / 44542, Keila Cristina Ferreira Dos Santos, 5, 93º, Não eliminado / 38922, Apoliana Reis Marcelino, 5, 94º, Não eliminado / 38495, Alessandra Alves Cardoso, 5, 95º, Não eliminado / 40950, Paulo Cinta Larga, 5, 96º, Não eliminado / 42544, Douglas Vinicius De Souza Moraes, 5, 97º, Não eliminado / 50376, Suely Ranhe Siqueira, 5, 98º, Não eliminado / 26871, Ana Paula Marcelino Ribeiro, 5, 99º, Não eliminado / 35853, Thais Xavier Cruz, 5, 100º, Não eliminado / 40664, Carla Eduarda Ramos Divino, 5, 101º, Não eliminado / 42669, Aline Mendes França, 5, 102º, Não eliminado / 47071, Jhennyfer Patrícia Pereira, 5, 103º, Não eliminado / 43928, Ana Paula De Oliveira Amorim, 5, 104º, Não eliminado / 32883, Amanda Caroline Bento Vasconcelos, 5, 105º, Não eliminado / 39000, Jhessyka, 5, 106º, Não eliminado / 45697, Naelly Camile De Oliveira Santos, 5, 107º, Não eliminado / 49279, Eduarda Duarte Guimarães, 5, 108º, Não eliminado / 40226, Maiara Gisele Zanzarini Pérego, 5, 109º, Não eliminado / 44561, Danielle Maria Da Silva Santos, 5, 110º, Não eliminado / 34179, Oseias Souza Pires, 5, 111º, Não eliminado

55. MT – RONDOLANDIA

36333, Diva Aparecida Qui´ézi, 10, 1º, Classificado / 30166, Natasha Cruz, 10, 2º, Não eliminado / 49131, Gilberto Luiz Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 36743, Cleidimar Medeiros Pereira, 10, 4º, Não eliminado / 26235, Denis Nascimento Pereira, 10, 5º, Não eliminado / 34265, Thalles Junior Fidelis Souza, 7, 6º, Não eliminado / 35269, Joyce Luara De Oliveira Nascimento, 7, 7º, Não eliminado / 34128, Sabrina Manske, 7, 8º, Não eliminado / 34505, Lorena Isabel Pires Dias, 7, 9º, Não eliminado / 36366, Lorrayne, 7, 10º, Não eliminado / 46391, Ricardo Mota Dos Santos, 5, 11º, Não eliminado / 33448, Francielle Lopes Dos Santos, 5, 12º, Não eliminado / 43731, Luiz Gabriel, 5, 13º, Não eliminado / 34145, Maria Do Carmo Oliveira Dos Santos Lopes, 5, 14º, Não eliminado / 43305, Marco Antonio Gomes Righetti, 5, 15º, Não eliminado / 38869, Leidiane Pereira Mendes, 5, 16º, Não eliminado / 43489, Flávia Cristina Souza Leal, 5, 17º, Não eliminado / 34469, Idelfonso Pereira Da Conceição, 5, 18º, Não eliminado / 35557, Jéssica Gonçalves Da Silva, 5, 19º, Não eliminado / 32929, Kátia Pereira Da Silva Souza, 5, 20º, Não eliminado / 44728, Renata Calmon Souza, 5, 21º, Não eliminado / 37283, Viviane Xavier Strelow, 5, 22º, Não eliminado / 35937, Paula, 5, 23º, Não eliminado / 39084, Katleny Viturino Pires, 5, 24º, Não eliminado / 39179, Keitiana Teixeira Da Silva, 5, 25º, Não eliminado

56. MT – SANTA CRUZ DO XINGU

33846, Janaina Da Silva Passos, 10, 1º, Classificado / 36565, Danielly Tavares Da Silva, 7, 2º, Não eliminado

57. MT – SANTO ANTÔNIO DO LESTE

38116, Patricia Maria De Souza, 10, 1º, Classificado / 39255, Lis Adna Ferreira Barbosa, 10, 2º, Não eliminado / 46234, Valmir Moreira Ramos Júnior, 10, 3º, Não eliminado / 47410, Ivaires De Sousa Pereira, 10, 4º, Não eliminado / 45241, Elizania Freitas Dias, 10, 5º, Não eliminado / 48754, Abel Pinto Da Silva Junior, 10, 6º, Não eliminado / 49108, Edson Reinaldo Masqueda, 10, 7º, Não eliminado / 30695, Larissa Damaris Sabino De Oliveira, 10, 8º, Não eliminado / 31077, Franciele Barcello Sabino, 10, 9º, Não eliminado / 49415, Marissa De Jesus Santos, 10, 10º, Não eliminado / 37904, Vandira Sabino De Oliveira, 7, 11º, Não eliminado / 33937, Carmosina Do Carmo Santos, 7, 12º, Não eliminado / 47650, Sandra Santos Faria, 7, 13º, Não eliminado / 29968, Joice Cristina Vieira Do Nascimento, 7, 14º, Não eliminado / 48651, Leonardo Sousa Wa Rovedene, 7, 15º, Não eliminado / 47752, Jailda Sousa Silva, 7, 16º, Não eliminado / 47377, Alessandra Verginio, 7, 17º, Não eliminado / 29505, Izis Kamilla Ferreira Martins, 7, 18º, Não eliminado / 31131, Elizandra Araújo Leite, 7, 19º, Não eliminado / 49189, Carolaine Batista Silva, 7, 20º, Não eliminado / 49532, Gabrielle De Araujo Reges, 7, 21º, Não eliminado / 47714, Mimillay Wenmilly Oliveira Silva, 7, 22º, Não eliminado / 48710, Vanessa Alves Horácio, 7, 23º, Não eliminado / 46690, Thiago Silvio Da Silva Siqueira, 7, 24º, Não eliminado / 49020, Marcos Felipe, 7, 25º, Não eliminado / 35229, Rogerio, 5, 26º, Não eliminado / 47543, Thais Mendes, 5, 27º, Não eliminado / 47605, Victoria Aparecida Ferreira De Oliveira, 5, 28º, Não eliminado / 38420, Rosany Soarea Franca, 5, 29º, Não eliminado / 32818, José Marcos Dias Gonçalve, 5, 30º, Não eliminado / 50000, Ronilda Alves Da Silva Rosa, 5, 31º, Não eliminado / 36822, Lucivania, 5, 32º, Não eliminado / 37338, Fabiano Miranda De Freitas, 5, 33º, Não eliminado / 36432, Cilaine Amaral De Souza, 5, 34º, Não eliminado / 48579, Júnior Cesar Torquato, 5, 35º, Não eliminado / 39313, Silvana Gomes De Oliveira, 5, 36º, Não eliminado / 48259, Livia Da Silva Chagas Gonçalves, 5, 37º, Não eliminado / 43564, Ana Goncalves França, 5, 38º, Não eliminado / 48489, Glenda Lima Viégas, 5, 39º, Não eliminado / 49541, Lucimar Souza Viana, 5, 40º, Não eliminado / 37353, Doralice Pereura Da Silva, 5, 41º, Não eliminado / 43543, Ighor Ramon Defanti Fonseca, 5, 42º, Não eliminado / 47429, Ana Paula Pereira Costa, 5, 43º, Não eliminado / 48234, Luana De Moraes Costa Robe, 5, 44º, Não eliminado / 48081, Élson Marquês De Moraes, 5, 45º, Não eliminado / 48934, Marielle Rodrigues De Oliveira, 5, 46º, Não eliminado / 46021, Ana Paula Cavalli, 5, 47º, Não eliminado / 47476, Ana Paula Sousa Dos Santos, 5, 48º, Não eliminado / 48074, Lucas Gonçalves De Almeida, 5, 49º, Não eliminado / 49385, Millena Emiliana Santana, 5, 50º, Não eliminado / 47422, Bruno Agostinho Da Silva, 5, 51º, Não eliminado / 45451, Claudilaila Andreina Dos Santos, 5, 52º, Não eliminado / 48874, Larissa Lopes Dos Santos, 5, 53º, Não eliminado

58. MT – TABAPORÃ

43572, Neucleia Aparecida Camilo Lima, 10, 1º, Classificado / 33427, Daiane, 10, 2º, Não eliminado / 45906, Vitória Rocha Dos Santos, 10, 3º, Não eliminado / 49258, Ana Paula Vieira Da Silva, 10, 4º, Não eliminado / 46482, Regina Lucia Moraes Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 41672, Lidiane, 7, 6º, Não eliminado / 48913, Adenilton Pinheiro Dos Santos, 7, 7º, Não eliminado / 33365, Kaio Henrick Risso Antunes, 7, 8º, Não eliminado / 30092, Lozangela Katia Souza Linhares, 5, 9º, Não eliminado / 35929, Antônia Aparecida Chessa, 5, 10º, Não eliminado / 30116, Viviane Cristina Brizolla, 5, 11º, Não eliminado / 31084, Antonio Silva De Oliveira, 5, 12º, Não eliminado / 45383, Jéssica Caroline De Melo Laranja, 5, 13º, Não eliminado / 31277, Elenilda De Azevedo Silva, 5, 14º, Não eliminado / 38153, Ariele Aparecida Mendes, 5, 15º, Não eliminado / 31461, Ana Carolina Matias Moura Da Silva, 5, 16º, Não eliminado / 49747, Everton De Carvalho Rezer, 5, 17º, Não eliminado / 30317, Mauriele Eufrasio Da Silva, 5, 18º, Não eliminado / 37248, Diogo Henrique Silva Dos Santos, 5, 19º, Não eliminado

59. PA – ITAITUBA 2

48168, Ronaldo Carvalho Da Silva, 10, 1º, Classificado / 47364, Rejane Guimarães Correa, 10, 2º, Não eliminado / 29859, Eliaquim Garcia Monteiro, 10, 3º, Não eliminado / 45280, Nayara Dos Santos Mesquita, 10, 4º, Não eliminado / 49181, Marcileni Maia Cardoso, 10, 5º, Não eliminado / 40773, Maglene Farias De Andrade, 10, 6º, Não eliminado / 35245, Ambelino Minael Andrade Cunha, 10, 7º, Não eliminado / 38071, Carlos Alberto Gila Lima, 10, 8º, Não eliminado / 29371, Wanderberg Couto Oliveira, 10, 9º, Não eliminado / 50413, Alena Valdete Batista Barros, 10, 10º, Não eliminado / 42382, Raimunda Nonata De Sousa Melo, 10, 11º, Não eliminado / 36160, Renato Cunha Silva, 10, 12º, Não eliminado / 45386, Gelvana Almeida Costa, 10, 13º, Não eliminado / 36162, Rogério Trindade De Souza, 10, 14º, Não eliminado / 35042, Marcos Antonio Fernandes Andrade, 10, 15º, Não eliminado / 30464, Lucicleia Dos Santos Souza, 10, 16º, Não eliminado / 42813, Gardênia Da Costa Lima, 10, 17º, Não eliminado / 49547, Odair Jose Macedo Ferreira, 10, 18º, Não eliminado / 34563, Cristilene Maria Braga Chaves, 10, 19º, Não eliminado / 43258, Luiz Claudio Lopes Sodré, 10, 20º, Não eliminado / 49796, Suely Baia Dos Santos, 10, 21º, Não eliminado / 44658, Rejane De Paula Barbosa De Almeida, 10, 22º, Não eliminado / 36971, Flávia Souza Pimentel, 10, 23º, Não eliminado / 29978, Adriana Cristina Monteiro Dias, 10, 24º, Não eliminado / 42590, Ruzia Maria Nunes Do Nascimento, 10, 25º, Não eliminado / 35195, Raimundo Monteiro De Araujo, 10, 26º, Não eliminado / 36686, Simone Farias De Oliveira, 10, 27º, Não eliminado / 27444, Elenicy Amira Lemos Guimaraes, 10, 28º, Não eliminado / 33367, Andrea Jordana Neves Salomão, 10, 29º, Não eliminado / 47795, Kleyton Almeida De Lima, 10, 30º, Não eliminado / 29427, Telma Talmieri Santos Da Silva, 10, 31º, Não eliminado / 48993, Marconis Farias Ferreira, 10, 32º, Não eliminado / 47939, Maria Dias Silva, 10, 33º, Não eliminado / 32265, Ananeres Batista Da Silva, 10, 34º, Não eliminado / 34863, Luciana De Nazare Vilhena De Moraes, 10, 35º, Não eliminado / 49229, Eyda Paula Almeida De Oliveira Miranda, 10, 36º, Não eliminado / 33498, Valderley De Menezes Couto, 10, 37º, Não eliminado / 40363, Iranilton Dos Santos Maia, 10, 38º, Não eliminado / 37143, Lizane Brasil De Sousa, 10, 39º, Não eliminado / 41595, Hederson Belo Da Silva Silveira, 10, 40º, Não eliminado / 32144, Jose Sergio Martins De Sousa, 10, 41º, Não eliminado / 49741, Luiz Carlos Lobo Rodrigues, 10, 42º, Não eliminado / 44310, Dayse Emanuelle Gomes Da Costa, 10, 43º, Não eliminado / 37378, Vania Darlene Dos Santos Oliveira, 10, 44º, Não eliminado / 30373, Renata, 10, 45º, Não eliminado / 39071, Elenise Albuequerque Da Silva, 10, 46º, Não eliminado / 27950, Neuza Da Conceicao De Souza, 10, 47º, Não eliminado / 27899, Francisco Joelmir Alves Dos Santos, 10, 48º, Não eliminado / 49138, Rosenilce Santana Da Silva, 10, 49º, Não eliminado / 27364, Vanessa Pimentel Leal, 10, 50º, Não eliminado / 43006, Elton Júnior Dos Reis Paixão, 10, 51º, Não eliminado / 44660, Simone Freitas Bentes, 10, 52º, Não eliminado / 40675, Adriana Gloria Fonseca, 10, 53º, Não eliminado / 33436, Nayane Cristina Rebelo Da Silva, 10, 54º, Não eliminado / 50386, Marco Antonio Rodrigues Gama Macedo, 10, 55º, Não eliminado / 38033, Carlos Rafael Da Silva Nogueira, 10, 56º, Não eliminado / 45562, Josiane Santos Bandeira Inglês, 10, 57º, Não eliminado / 38392, Tiago Santos Matos, 10, 58º, Não eliminado / 45975, Ednilson Costa Gomes, 10, 59º, Não eliminado / 42753, Marilda Gonçalves Damasceno, 10, 60º, Não eliminado / 49786, Soraia Baia Dos Santos, 10, 61º, Não eliminado / 44633, Keila Cristina Santos Da Silva, 10, 62º, Não eliminado / 32963, Crys Everton Simões De Siqueira, 10, 63º, Não eliminado / 44406, Jacqueline Coêlho Santos, 10, 64º, Não eliminado / 32919, Thamires Fernandes Braga, 10, 65º, Não eliminado / 27733, Alex Rodrigues Fonseca, 10, 66º, Não eliminado / 30489, Fabiana Rocha Ribeiro, 10, 67º, Não eliminado / 34963, Tiago, 10, 68º, Não eliminado / 45476, Ana Claudia Alves De Carvalho, 10, 69º, Não eliminado / 38200, Gerson Junior Pacheco De Freitas, 10, 70º, Não eliminado / 29754, Veranilde Silva Sampaio, 10, 71º, Não eliminado / 42712, Felipe Augusto De Assis Camarão, 10, 72º, Não eliminado / 46333, Odivan Da Costa Rodrigues, 10, 73º, Não eliminado / 39874, Tatiane Alves Lobato, 10, 74º, Não eliminado / 46156, Aquiles Alves De Farias, 10, 75º, Não eliminado / 40349, Yuri Nato Mendes Da Silva, 10, 76º, Não eliminado / 36308, Gilson Freitas Costa, 10, 77º, Não eliminado / 35322, Karina De Melo Ferreira, 10, 78º, Não eliminado / 33617, Conceicao De Nazareth De Oliveira Bezerra Medeiros, 10, 79º, Não eliminado / 49794, Davidson Rodrigo Correia Dos Reis, 10, 80º, Não eliminado / 43694, Sheylla Crysttyna Costa Machado, 10, 81º, Não eliminado / 46022, Alex Lucas Souto, 10, 82º, Não eliminado / 42309, Elizabeth Santos Bezerra, 10, 83º, Não eliminado / 33087, Nathália Simões Siqueira, 10, 84º, Não eliminado / 37058, Walbert Sebastião Nascimento Do Nascimento, 10, 85º, Não eliminado / 26792, Flávia Fonseca De Oliveira, 10, 86º, Não eliminado / 44804, Sabriola Gimaque Pinheiro, 10, 87º, Não eliminado / 44372, Thaiza Danielly Cravo Pereira, 10, 88º, Não eliminado / 37512, Lucas Bezerra Sales, 10, 89º, Não eliminado / 41795, Raimunda Maria Rodrigues Gomes, 10, 90º, Não eliminado / 45687, Carla Tatiane Borges Leandro, 10, 91º, Não eliminado / 45979, Suane Teixeira Moreira, 10, 92º, Não eliminado / 47154, Andreza Farias Da Silva, 10, 93º, Não eliminado / 32463, Bianca Negrão Margalho, 10, 94º, Não eliminado / 46027, Juliane Santos Costa, 10, 95º, Não eliminado / 28723, Ingrede Berquema Oliveira Barra, 10, 96º, Não eliminado / 44614, Francisco Da Cruz Freitas Junior, 10, 97º, Não eliminado / 49743, Regiane Da Silva Oliveira Dos Reis, 10, 98º, Não eliminado / 39290, Clivian Flávia Rodrigues Lobo Alves, 10, 99º, Não eliminado / 49038, Stephanie Vaz Oliveira, 10, 100º, Não eliminado / 44990, Eduardo Campos De Almeida, 10, 101º, Não eliminado / 46651, Edison Ferreira De Oliveira, 10, 102º, Não eliminado / 34515, Alexandre Conceição De Souza, 10, 103º, Não eliminado / 36172, Amanda Pereira Miranda, 10, 104º, Não eliminado / 49810, Brenda Lohana Teixeira De Moraes, 10, 105º, Não eliminado / 48887, Malena Ramos Silva, 10, 106º, Não eliminado / 45502, Ramyres Cabral Vilhena, 10, 107º, Não eliminado / 44063, Estela Gaediche, 10, 108º, Não eliminado / 31674, Hermon Nogueira Lopes, 10, 109º, Não eliminado / 43531, Emilly Pinheiro De Oliveira, 10, 110º, Não eliminado / 33802, Simeone Dos Passos De Almeida, 10, 111º, Não eliminado / 41462, Ana Claudia Miranda Sarges, 10, 112º, Não eliminado / 34607, Rodrigo Soares Sabino, 10, 113º, Não eliminado / 48901, Messias De Souza Canto, 10, 114º, Não eliminado / 28843, Juliana Rayanne Silva Dos Santos, 10, 115º, Não eliminado / 38015, Francisco Alencar Almeida Rodrigues, 10, 116º, Não eliminado / 37294, Nívea Rossi Da Silva Braga, 10, 117º, Não eliminado / 47023, Iara Bruna Brito Da Silva, 10, 118º, Não eliminado / 39542, Gustavo Yuri Melo Da Costa, 10, 119º, Não eliminado / 36940, Jackson Elias Amaral Vilhena, 10, 120º, Não eliminado / 36772, Moisés Araujo Luz, 10, 121º, Não eliminado / 45835, Eduardo Sousa Lima, 10, 122º, Não eliminado / 47769, Gustavo Magave Dias, 10, 123º, Não eliminado / 42804, Leonardo Lukas Porfirio De Almeida, 10, 124º, Não eliminado / 41842, Dhebora Natalia Leão Coelho, 10, 125º, Não eliminado / 41390, Anthony Henrique De Azevedo Matos, 10, 126º, Não eliminado / 44278, Fernando Kesley Oliveira Alves, 10, 127º, Não eliminado / 38374, Flávia Karoliny Raiol De Oliveira, 10, 128º, Não eliminado / 32453, Ery Carollayny Costa Moreira, 10, 129º, Não eliminado / 47618, Raimundo Moreira Da Silva Neto, 10, 130º, Não eliminado / 37485, Larissa Gomes Da Silva, 10, 131º, Não eliminado / 30443, Desiele Neves De Almeida, 10, 132º, Não eliminado / 28908, Edilene Pinheiro Ferreira, 10, 133º, Não eliminado / 41380, Dayana Vitória Gomes Coelho, 10, 134º, Não eliminado / 44440, Thais Nunes Pimentel, 10, 135º, Não eliminado / 47614, Lucas Carodos Lopes, 10, 136º, Não eliminado / 34054, Diogo Marinho Linhares, 10, 137º, Não eliminado / 39348, Elen Pereira Monteiro, 10, 138º, Não eliminado / 50072, Andressa Diniz Cardoso, 10, 139º, Não eliminado / 45285, Maria Antonia Lopes Tavares, 10, 140º, Não eliminado / 38382, Ana Karina Rodrigues Coelho, 10, 141º, Não eliminado / 39462, Eucilene Soares De Magalhães, 10, 142º, Não eliminado / 42910, Daiane Cristina Gomes Coelho, 10, 143º, Não eliminado / 43410, Bruna Caldas Rodrigues, 10, 144º, Não eliminado / 47320, Emilly Laureiro Souza, 10, 145º, Não eliminado / 44759, Matheus Da Silva Costa, 10, 146º, Não eliminado / 45417, Anne Karla De Oliveira Amaral, 10, 147º, Não eliminado / 48912, Marcelly Dpaula Da Silva Lobato, 10, 148º, Não eliminado / 50162, Domício Ferreira De Magalhães, 7, 149º, Não eliminado / 36019, Cristiano Do Socorro Silva Da Silva, 7, 150º, Não eliminado / 29320, Ronison Viana De Almeida, 7, 151º, Não eliminado / 36655, Neuvane Costa Maia, 7, 152º, Não eliminado / 40248, Priscilla Negreiros Lima, 7, 153º, Não eliminado / 38687, Midielson Da Silva Pereira, 7, 154º, Não eliminado / 35928, Edson Rodrigues De Lima, 7, 155º, Não eliminado / 47335, Ariane Menezes Dias, 7, 156º, Não eliminado / 28360, Hamilton Luiz Dantas Da Costa, 7, 157º, Não eliminado / 44557, Denison Herman Horta De Aquino, 7, 158º, Não eliminado / 29849, Izan De Pinho Vidal, 7, 159º, Não eliminado / 41814, Marta Soares Vasconcelos Camara, 7, 160º, Não eliminado / 33711, Ronaldo Da Silva Viana, 7, 161º, Não eliminado / 42292, Sindecley Cardoso, 7, 162º, Não eliminado / 40140, Edilene D Soeiro, 7, 163º, Não eliminado / 44583, Ozenilda Macedo Da Silva, 7, 164º, Não eliminado / 39209, Antônia Maria De Medeiros De Souza, 7, 165º, Não eliminado / 34576, Marinalva Sousa Da Silva, 7, 166º, Não eliminado / 40980, Paulo Roberto Arraes Vale, 7, 167º, Não eliminado / 29565, Marta Da Costa Oliveira, 7, 168º, Não eliminado / 50396, Kelly Cris Leal De Albuquerque Garcia, 7, 169º, Não eliminado / 33321, Maria Raimunda De Sousa Farias, 7, 170º, Não eliminado / 30793, José Martins Campos, 7, 171º, Não eliminado / 41010, Alexsandra Barbosa Dos Santos, 7, 172º, Não eliminado / 32596, Francy Paula Pereira Da Silva, 7, 173º, Não eliminado / 30136, Jose Frank Carneiro De Barros, 7, 174º, Não eliminado / 47721, Tatiana Bandeira, 7, 175º, Não eliminado / 46005, Raimunda Araújo Da Silva Costa, 7, 176º, Não eliminado / 38751, Luciane Do Socorro Silva De Oliveira, 7, 177º, Não eliminado / 38117, Romeu Da Silva Braga, 7, 178º, Não eliminado / 49174, Bruno Pedro Farias Costa, 7, 179º, Não eliminado / 29843, Willen Monteiro Cardoso, 7, 180º, Não eliminado / 34291, Izael Ferreira De Oliveira, 7, 181º, Não eliminado / 32464, Elton Da Silva Batista, 7, 182º, Não eliminado / 34786, Ernani Brito Dos Santos, 7, 183º, Não eliminado / 32360, Poliana Santos De Sousa, 7, 184º, Não eliminado / 40172, Bruno Rafael De Oliveira Santos, 7, 185º, Não eliminado / 38075, Rosevane Silva Souza, 7, 186º, Não eliminado / 37163, Rosely Dos Santos Costa, 7, 187º, Não eliminado / 37910, Larissa Paula De Souza Borges, 7, 188º, Não eliminado / 34369, Jonas Duarte Martins, 7, 189º, Não eliminado / 48942, Eneias Portela De Aguiar, 7, 190º, Não eliminado / 31693, Maiara Cristina De Assis Lopes, 7, 191º, Não eliminado / 47187, Wellington Charles Trindade De Jesus, 7, 192º, Não eliminado / 33423, Jeremias, 7, 193º, Não eliminado / 46035, Paulo Wellington Da Silva Santos, 7, 194º, Não eliminado / 49411, Juliete Cristina Lobo Rodrigues, 7, 195º, Não eliminado / 36830, Edmilson Vilar Neres, 7, 196º, Não eliminado / 40937, Diego Paiva Ferreira, 7, 197º, Não eliminado / 26420, Camila Silva Dos Santos, 7, 198º, Não eliminado / 30618, Ariane Prissila Da Costa Rosário, 7, 199º, Não eliminado / 46459, Nilma Negrão Corrêa, 7, 200º, Não eliminado / 46467, Cristiane Matias Silveira, 7, 201º, Não eliminado / 29809, Jorgeleno Gomes Da Luz, 7, 202º, Não eliminado / 45509, Larissa Ferreira Bordalo, 7, 203º, Não eliminado / 30816, Thalita Carvalho De Moura, 7, 204º, Não eliminado / 49397, Luzirene De Souza Do Nascimento, 7, 205º, Não eliminado / 38640, Ada Marcela Paes De Carvalho, 7, 206º, Não eliminado / 36492, Danielen Da Costa Nunes, 7, 207º, Não eliminado / 33830, Veridiana Jacinta Prauze, 7, 208º, Não eliminado / 33104, Jessica Nascimento Mota, 7, 209º, Não eliminado / 37070, Nayara Barros De Paula, 7, 210º, Não eliminado / 38121, Everson De Souza Meireles, 7, 211º, Não eliminado / 36044, Samara Oliveira, 7, 212º, Não eliminado / 37665, Carlos Augusto Da Costa Cruz, 7, 213º, Não eliminado / 30595, Isis Nunes, 7, 214º, Não eliminado / 36171, Dulcineia Alves Sousa, 7, 215º, Não eliminado / 35373, Edisonia, 7, 216º, Não eliminado / 31578, Dayane Maria, 7, 217º, Não eliminado / 36173, Weverton José Lima Reis, 7, 218º, Não eliminado / 35010, Francisco Paulo Dos Santos Andrade, 7, 219º, Não eliminado / 40036, Malu Matos Souza, 7, 220º, Não eliminado / 38560, Muller Cardoso Pimentel, 7, 221º, Não eliminado / 33856, Daniella Adriane Monte Maia, 7, 222º, Não eliminado / 42256, Daniela De Aquino Tenorio, 7, 223º, Não eliminado / 37790, Jaina Samara Pereira Dos Santos, 7, 224º, Não eliminado / 35007, Marcio Antonio Silva Duarte, 7, 225º, Não eliminado / 26114, Alcilana Bentes Ribeiro, 7, 226º, Não eliminado / 27917, Dyeyvson Marcelo Freitas De Jesus, 7, 227º, Não eliminado / 35284, Edilson Nascimento, 7, 228º, Não eliminado / 40283, Thereza Cristina Marçal Galvão, 7, 229º, Não eliminado / 34735, Antonia Francielma Machado Rodrigues, 7, 230º, Não eliminado / 37397, Karina Aragão Da Silva, 7, 231º, Não eliminado / 37751, Josenildo Lopes Da Silva, 7, 232º, Não eliminado / 33372, Lucas Carvalho De Lima, 7, 233º, Não eliminado / 46317, Welliton, 7, 234º, Não eliminado / 32592, Michel Ferreira Da Silva, 7, 235º, Não eliminado / 46443, Joyce Tayze Pinheiro De Pinheiro Tavares, 7, 236º, Não eliminado / 39681, Adalberto De Aviz Gaspar, 7, 237º, Não eliminado / 39233, Rosely Teles Mendes, 7, 238º, Não eliminado / 45201, Augusto Cezar Matheus Do Nascimento Flexa, 7, 239º, Não eliminado / 38049, Acylino De Almeida Lins Neto, 7, 240º, Não eliminado / 31901, Tiago Pena Assuncao, 7, 241º, Não eliminado / 46185, Salete Misquita Gonçalves, 7, 242º, Não eliminado / 31542, Valeny De Araújo Cruz, 7, 243º, Não eliminado / 37462, Andressi Santos De Oliveira, 7, 244º, Não eliminado / 36463, Rainara Oliveira Dos Santos, 7, 245º, Não eliminado / 47265, Alice Rosário De Oliveira, 7, 246º, Não eliminado / 37968, Leogia Girlayne Fonte Lopes, 7, 247º, Não eliminado / 49401, Davi Cardoso Pinheiro, 7, 248º, Não eliminado / 49256, Débora Ester Alfaia Corrêa, 7, 249º, Não eliminado / 27395, Adriano Rocha Pereira, 7, 250º, Não eliminado / 43941, Hely, 7, 251º, Não eliminado / 37124, José Vitor Rodrigues Filgueira, 7, 252º, Não eliminado / 46251, Juliana Jhenifer Teles Dos Santos, 7, 253º, Não eliminado / 40523, Maria Izabel Damasceno Veloso, 7, 254º, Não eliminado / 39445, Joas Dos Santos Martins, 7, 255º, Não eliminado / 41359, Luisa Martins Falcão De Souza, 7, 256º, Não eliminado / 42902, Alessandra Do Nascimento, 7, 257º, Não eliminado / 36112, Rayssa Yasmim Barbosa Santa Rosa, 7, 258º, Não eliminado / 49995, Maria Vitória Silva Duarte, 7, 259º, Não eliminado / 46823, Amanda Vitória Silva Da Silva, 7, 260º, Não eliminado / 36183, Larilene Do Socorro Araújo Maciel, 7, 261º, Não eliminado / 35599, Silas Canté De Oliveira Júnior, 7, 262º, Não eliminado / 39677, Deyvison Chaves Ferreira, 7, 263º, Não eliminado / 29399, Jamile Castro Dos Santos, 7, 264º, Não eliminado / 27608, Alessandra De Jesus Moraes Martins, 7, 265º, Não eliminado / 38642, Henrique, 7, 266º, Não eliminado / 37760, Deborah Priscila Santos Leal, 7, 267º, Não eliminado / 36669, Ilton Carlos Saraiva Pacheco, 7, 268º, Não eliminado / 33319, Lauanda Ribeiro Aguiar, 7, 269º, Não eliminado / 27643, Antônia Fabíola Evangelista De Oliveira, 7, 270º, Não eliminado / 38662, Ailton Setúbal Nascimento, 7, 271º, Não eliminado / 34997, Jefferson Moraes Da Silva, 7, 272º, Não eliminado / 49010, Josiani Domiciano Silva, 7, 273º, Não eliminado / 33912, Rafaela Nascimento Fernandes Gusmão, 7, 274º, Não eliminado / 36404, Jackson Da Luz Braga, 7, 275º, Não eliminado / 49789, Jacobsk Amorim Santos, 7, 276º, Não eliminado / 49805, Geandréia Da Silva E Silva, 7, 277º, Não eliminado / 36480, Gustavo Gomes Braga, 7, 278º, Não eliminado / 40129, Nathalia Leticia Da Silva Andrade, 7, 279º, Não eliminado / 49313, Izabelly Carrera Barros, 7, 280º, Não eliminado / 38197, Karen Victória Cardoso Dos Santos, 7, 281º, Não eliminado / 35270, Erica Luize Maia De Souza, 7, 282º, Não eliminado / 36004, Jean Sousa Dos Santos, 7, 283º, Não eliminado / 45652, Ana Beatriz Do Carmo Nascimento, 7, 284º, Não eliminado / 33867, Ana Laura Braz Pereira, 7, 285º, Não eliminado / 49520, Luiz Paulo Gonçalves Dos Santos, 7, 286º, Não eliminado / 31945, Joseane Jankoski De Assis, 7, 287º, Não eliminado / 39900, Davi Moreira Dos Santos, 7, 288º, Não eliminado / 36055, Deídre Samires Abreu Das Chagas, 7, 289º, Não eliminado / 47287, Stefani Silva Oliveira, 7, 290º, Não eliminado / 32677, Valter Pereira Da Silva, 7, 291º, Não eliminado / 33575, Ana Beatriz Cabral Collares, 7, 292º, Não eliminado / 45784, Aisha Deiseane Carmo Dos Santos, 7, 293º, Não eliminado / 38032, Joana Dá Glória Alves, 7, 294º, Não eliminado / 35644, Gabrielle Da Silva Penaforte, 7, 295º, Não eliminado / 48755, Renata Marina Das Neves Pinheiro, 7, 296º, Não eliminado / 35912, João Augusto Reis Do Rosario, 7, 297º, Não eliminado / 32163, Mylaise Silva Da Silva, 7, 298º, Não eliminado / 47248, Viviane Dos Santos Moreira, 7, 299º, Não eliminado / 31486, Ana Amélia Rocha Da Silva, 7, 300º, Não eliminado / 31887, Fagner Brito Monteles, 7, 301º, Não eliminado / 47710, Lara Raissa Amorim Torres, 7, 302º, Não eliminado / 42372, Sâmia Lirne Da Silva Carvalho, 7, 303º, Não eliminado / 29648, Vitória Pantoja Moura, 7, 304º, Não eliminado / 28794, Paula Sabrina Do Rosário Cavalcante, 5, 305º, Não eliminado / 45807, Denize, 5, 306º, Não eliminado / 49891, Leonie Selma Pereira Silva, 5, 307º, Não eliminado / 38346, Lenicilda Do Socorro Aviz Do Nascimento, 5, 308º, Não eliminado / 48827, Raimunda Nonata Couto Balieiro, 5, 309º, Não eliminado / 36318, Eliana Guerreiro Marinho, 5, 310º, Não eliminado / 34081, Elvisley Wanzeller Do Rosario, 5, 311º, Não eliminado / 49056, Valdeci De Jesus Gomes, 5, 312º, Não eliminado / 37412, Adriana, 5, 313º, Não eliminado / 43322, Alberto Cruz Monteiro, 5, 314º, Não eliminado / 46553, Cezar Augusto De Paula Silva, 5, 315º, Não eliminado / 36604, Rosiane Nazaré Almeida Pinheiro, 5, 316º, Não eliminado / 49145, Reginaldo Luiz Da Silva Viana, 5, 317º, Não eliminado / 46686, Lucenilde Da Silva Correa, 5, 318º, Não eliminado / 26099, Maria Benedita Da Costa Maia, 5, 319º, Não eliminado / 45398, Lena Claudia Santos Rodrigues, 5, 320º, Não eliminado / 49180, Jorge Ribeiro Do Nascimento, 5, 321º, Não eliminado / 50435, Márcio Fernando Monteiro Garcia, 5, 322º, Não eliminado / 32273, Maria De Nazaré Cordovil De Souza, 5, 323º, Não eliminado / 32947, Marco Pollo Silva De Sousa, 5, 324º, Não eliminado / 34625, Marcos Paulo Rodrigues Martins, 5, 325º, Não eliminado / 45759, Ilza Roque De Lima, 5, 326º, Não eliminado / 35803, Dilvan Santos Dos Reis, 5, 327º, Não eliminado / 32628, Lindon Scylas Martins Viana, 5, 328º, Não eliminado / 35310, Lucilene Farias Vinhote, 5, 329º, Não eliminado / 39323, Elenice Da Conceicao Macedo, 5, 330º, Não eliminado / 42521, Patricia Alexsandra Chagas Conceição, 5, 331º, Não eliminado / 43030, Andreya Costa Torres, 5, 332º, Não eliminado / 30687, Sheila Simone Santos Silva, 5, 333º, Não eliminado / 30880, Jane Cleide Xavier De Oliveira, 5, 334º, Não eliminado / 50289, Rosiclea Gomes Vieira, 5, 335º, Não eliminado / 32634, Maria Goretti Sarmento Da Silva, 5, 336º, Não eliminado / 38141, Alessandra Socorro Pena Damasceno, 5, 337º, Não eliminado / 36557, Ivan De Miranda Nobre, 5, 338º, Não eliminado / 37980, Raimundo Jorge Sousa Do Nascimento, 5, 339º, Não eliminado / 39395, Gilvan Oliveira Da Silva, 5, 340º, Não eliminado / 38163, Arthur Fabrício Rocha Rodrigues, 5, 341º, Não eliminado / 33597, Regiane Almeida De Sousa, 5, 342º, Não eliminado / 35875, Fernanda Martins, 5, 343º, Não eliminado / 49658, Sara Cristina Da Silva Monteiro, 5, 344º, Não eliminado / 29441, João Oliveira Neto, 5, 345º, Não eliminado / 31232, Mário Marques Formigosa, 5, 346º, Não eliminado / 33730, Gassner Marques Ferreira, 5, 347º, Não eliminado / 35540, Nasthasja Paiva Chada, 5, 348º, Não eliminado / 50300, Iranildo Rebelo, 5, 349º, Não eliminado / 43559, Helder Junior Silva Costa, 5, 350º, Não eliminado / 34686, Sandreete Barros De Lima, 5, 351º, Não eliminado / 48318, Márcia Sousa Do Nascimento, 5, 352º, Não eliminado / 39719, Wagno Nascimento Lima, 5, 353º, Não eliminado / 46505, Simone Do Socorro Paranhos Pantoja Da Costa, 5, 354º, Não eliminado / 34038, Eder Costa Farias, 5, 355º, Não eliminado / 34912, Adilson Menezes Dos Santos, 5, 356º, Não eliminado / 49633, Elen Nilse Almeida De Oliveira Sousa, 5, 357º, Não eliminado / 32113, Bruno De Andrade Silva, 5, 358º, Não eliminado / 36913, Patrick Salim Guimarães Lobo, 5, 359º, Não eliminado / 36319, Adriana Santos Da Costa, 5, 360º, Não eliminado / 39130, Rosemeri Da Silva Rodrigues, 5, 361º, Não eliminado / 49142, Leila De Jesus Siqueira, 5, 362º, Não eliminado / 32516, Anderson, 5, 363º, Não eliminado / 49155, Francisco Alves De Souza Neto, 5, 364º, Não eliminado / 33892, Franderson Da Conceição Da Silva, 5, 365º, Não eliminado / 48933, Gabriel Da Rocha Figueiredo, 5, 366º, Não eliminado / 36641, Raimundo Carlos Silva Carvalho, 5, 367º, Não eliminado / 29838, Jacqueline Michelle Neves Melo, 5, 368º, Não eliminado / 46480, Rafael Góes Vieira, 5, 369º, Não eliminado / 36124, Alessandro Garcia Castro, 5, 370º, Não eliminado / 45204, Silvana Lameira De Nazare, 5, 371º, Não eliminado / 27017, Mariana Pereira Figueiredo, 5, 372º, Não eliminado / 33613, Robenilson Paixão Da Silva, 5, 373º, Não eliminado / 34032, Rodrigo Cruz Da Silva, 5, 374º, Não eliminado / 29980, Lilian Mota De Assis, 5, 375º, Não eliminado / 40351, Silvana Farias Do Rosário Silva Rosa, 5, 376º, Não eliminado / 38328, Cinthia Guedes Cordeiro Corrêa, 5, 377º, Não eliminado / 41668, Márcia De Jesus Fernandes, 5, 378º, Não eliminado / 34351, Jean Charle Mendes Pantoja, 5, 379º, Não eliminado / 32182, Guiomar Trajano Bezerra, 5, 380º, Não eliminado / 46512, Mônica Soares Barbosa, 5, 381º, Não eliminado / 46678, Daniele Coimbra Pantoja, 5, 382º, Não eliminado / 36809, Antonio Atilla Venancio De Araujo, 5, 383º, Não eliminado / 38490, Elizangela Mendes De Andrade Pinheiro, 5, 384º, Não eliminado / 46941, Ana Paula Da Silva Freitas, 5, 385º, Não eliminado / 37619, Valdiellen Laiz Moraes De Almeida, 5, 386º, Não eliminado / 40249, Luciana Barbosa Rufino, 5, 387º, Não eliminado / 38213, Marcel Diego Cunha Da Silva, 5, 388º, Não eliminado / 35913, Jonas Rosa De Abreu, 5, 389º, Não eliminado / 34467, Fabricia Bezerra Dos Santos Sirqueira, 5, 390º, Não eliminado / 50174, Monique Da Silva Blanco, 5, 391º, Não eliminado / 31819, Joao Vinicius Serafico Dos Santos, 5, 392º, Não eliminado / 41920, Luiz Otávio Avila Felix Filho, 5, 393º, Não eliminado / 36393, Rakel Cristina Amaral Dias, 5, 394º, Não eliminado / 35738, Miqueias Bastos Da Silva, 5, 395º, Não eliminado / 28025, Ana Lúcia Melgueiro Andrade, 5, 396º, Não eliminado / 30603, Denisson Vieira Da Mota, 5, 397º, Não eliminado / 48855, Ananda Cristine, 5, 398º, Não eliminado / 34106, Ronny Peterson Martins De Sousa, 5, 399º, Não eliminado / 37860, Kelcilene Ferreira Do Nascimento, 5, 400º, Não eliminado / 43706, Elton Rocha De Lima, 5, 401º, Não eliminado / 41006, Maria Rozimar Nunes Rocha, 5, 402º, Não eliminado / 33784, Chrisleny Darisse Barbosa Aoki, 5, 403º, Não eliminado / 32021, Marcelo Vieira Mougo, 5, 404º, Não eliminado / 34695, Joana Santana De Souza, 5, 405º, Não eliminado / 42406, Eriane Conceição Santos Da Silva, 5, 406º, Não eliminado / 42952, Ivanete Moraes Dos Reis, 5, 407º, Não eliminado / 43117, Jessica Bruna Lira, 5, 408º, Não eliminado / 47628, Naiara Freire Ribeiro, 5, 409º, Não eliminado / 40694, Alaci Silva Dias, 5, 410º, Não eliminado / 44062, Lucas Pablo Costa Teixeira, 5, 411º, Não eliminado / 29579, Marcelo Michael Maciel Pinto, 5, 412º, Não eliminado / 34114, Pierre Rickson Da Costa Melo, 5, 413º, Não eliminado / 45748, Ruan Iury Rodrigues Da Gama, 5, 414º, Não eliminado / 46522, Lidiana Moraes Do Amaral Machado, 5, 415º, Não eliminado / 48907, Paulo Renato Saldanha Ferreira, 5, 416º, Não eliminado / 45641, Marymarkety Batista De Lima, 5, 417º, Não eliminado / 28344, Luis Carlos Figueira De Sousa, 5, 418º, Não eliminado / 50387, Raphaela, 5, 419º, Não eliminado / 49370, Maria Beatriz Lisboa Garcia Pereira, 5, 420º, Não eliminado / 28453, Raquel Ferreira Da Conceição, 5, 421º, Não eliminado / 31410, Jorge Luis Nogueira Lima, 5, 422º, Não eliminado / 33265, Tiago, 5, 423º, Não eliminado / 34809, Karla Adriana De Almeida Melo, 5, 424º, Não eliminado / 46812, Hecton Pereira Da Silva, 5, 425º, Não eliminado / 36864, Bruno Luiz De Oliveira Monteiro, 5, 426º, Não eliminado / 50405, Matheus Baia Dos Santos, 5, 427º, Não eliminado / 35587, Deivid Nascimento De Lima, 5, 428º, Não eliminado / 32258, Ariane Bernardino Belo, 5, 429º, Não eliminado / 31240, Daniela Dayana Pereira Imbiriba, 5, 430º, Não eliminado / 33279, Robson Yuri Xavier Saraiva, 5, 431º, Não eliminado / 35231, Fabricio, 5, 432º, Não eliminado / 48206, Luana De Souza Ferreira, 5, 433º, Não eliminado / 36757, Karine Diani Tavares Benchaya, 5, 434º, Não eliminado / 49081, Fernanda Valente Santos, 5, 435º, Não eliminado / 44712, Mirian, 5, 436º, Não eliminado / 35546, Railan Da Silva Lameira, 5, 437º, Não eliminado / 39783, Luana, 5, 438º, Não eliminado / 38416, Ranielly, 5, 439º, Não eliminado / 36178, Rodrigo Cardoso De Souza Junior, 5, 440º, Não eliminado / 43777, Ana Paula Ferreira Ipiranga, 5, 441º, Não eliminado / 33066, Yan Gustavo Barros Das Neves, 5, 442º, Não eliminado / 44855, Irinelson Carvalho Oliveira, 5, 443º, Não eliminado / 44848, Luiz Felipe Maia Reis, 5, 444º, Não eliminado / 36320, Ian Patrick Castro De Aguiar, 5, 445º, Não eliminado / 47483, Júlio Albert Campos Duarte, 5, 446º, Não eliminado / 28001, Tamires De Souza, 5, 447º, Não eliminado / 30782, Jucilandson Nonato Dos Santos, 5, 448º, Não eliminado / 30109, Lourenco Ferreira Cunha, 5, 449º, Não eliminado / 38748, Leandro Da Silva Braga Júnior, 5, 450º, Não eliminado / 26880, Iderlane Silva De Queiroz, 5, 451º, Não eliminado / 38168, Rosivaldo Soares Da Silva, 5, 452º, Não eliminado / 32056, Mayara Caroline Machado Santos, 5, 453º, Não eliminado / 40977, Euclys Marco Fernandes, 5, 454º, Não eliminado / 34646, Igor Peres Dantas, 5, 455º, Não eliminado / 33296, Marlon Braz Da Silva, 5, 456º, Não eliminado / 44437, Raiara Vale Da Silva, 5, 457º, Não eliminado / 35264, Guacirema Guedes Rocha, 5, 458º, Não eliminado / 36941, Almir Monteiro Do Nascimento Filho, 5, 459º, Não eliminado / 40921, Rana Guilhon Marques, 5, 460º, Não eliminado / 39936, Aline Oliveira Pinheiro Correa, 5, 461º, Não eliminado / 33926, David Melo Pinheiro, 5, 462º, Não eliminado / 36441, Rafaela Correa Dos Anjos, 5, 463º, Não eliminado / 43440, Tell, 5, 464º, Não eliminado / 31999, Paulo Felipe Figueiredo Saraiva, 5, 465º, Não eliminado / 32508, Talyssa Mires Gesta Malcher, 5, 466º, Não eliminado / 33152, Kelly Da Silva Santiago, 5, 467º, Não eliminado / 33167, Jefferson Rodrigues Pereira, 5, 468º, Não eliminado / 49992, Fernanda Barros Franco, 5, 469º, Não eliminado / 47716, Thalison Rodrigues Castro, 5, 470º, Não eliminado / 34777, Jennifer Gonçalves Da Silva, 5, 471º, Não eliminado / 47271, Taynara Da Cruz Pereira, 5, 472º, Não eliminado / 28798, Nivaldo Marques Machado, 5, 473º, Não eliminado / 33300, Yuri Venâncio Silva, 5, 474º, Não eliminado / 33396, Any Caroliny Da Silva Gonçalves, 5, 475º, Não eliminado / 43862, Rosana Vieira Branches, 5, 476º, Não eliminado / 49078, Tiago Sa Patricio, 5, 477º, Não eliminado / 40587, Siria De Sena Barbosa, 5, 478º, Não eliminado / 47243, Jilvanda Diniz De Sousa, 5, 479º, Não eliminado / 38324, Celielma Sousa Almeida, 5, 480º, Não eliminado / 34772, Gabriel Ricardo Lobato Tavernard, 5, 481º, Não eliminado / 45931, Yorran Rendeiro Maciel, 5, 482º, Não eliminado / 35687, Dayana, 5, 483º, Não eliminado / 44216, Paulo Victor Silva De Andrade, 5, 484º, Não eliminado / 36006, Mayara Geise Dos Santos Pimentel, 5, 485º, Não eliminado / 38679, Rosivane, 5, 486º, Não eliminado / 48488, Naianny Moreira Souza, 5, 487º, Não eliminado / 36536, Jonas Vidal Campos, 5, 488º, Não eliminado / 32161, José Moacir Serrão Lima, 5, 489º, Não eliminado / 47681, Thalita Pires De Oliveira, 5, 490º, Não eliminado / 33110, Samara Barbosa Silva, 5, 491º, Não eliminado / 46179, Bruno Coelho Gonçalves, 5, 492º, Não eliminado / 28413, Ellen Caroline Lobo Da Silva, 5, 493º, Não eliminado / 46451, Vitória Kimberly De Sousa, 5, 494º, Não eliminado / 43553, Matheus Costa Da Silva, 5, 495º, Não eliminado / 29317, Igor Dos Santos Rodrigues, 5, 496º, Não eliminado / 28155, Júlia De Castro Mourão, 5, 497º, Não eliminado / 41088, Jacyara Naely Silva Do Espirito Santo, 5, 498º, Não eliminado / 29202, Samara Rocha Da Silva, 5, 499º, Não eliminado / 37584, Rayane Da Silva Sousa, 5, 500º, Não eliminado / 33998, Carlos Manoel Pinto Caldas, 5, 501º, Não eliminado / 49143, Carlos, 5, 502º, Não eliminado / 47207, Maria Ortencia Melo Gonçalves, 5, 503º, Não eliminado / 40142, Luana Girleine Fonte Lopes, 5, 504º, Não eliminado / 40332, Zenildo Dos Santos Quaresma, 5, 505º, Não eliminado / 49421, Keiceane Quadros Nascimento, 5, 506º, Não eliminado / 48844, Landson Mayan Silva Meneses, 5, 507º, Não eliminado / 47977, Luana Karoline Costa Da Silva, 5, 508º, Não eliminado / 41591, Fernanda Caroline Chaves De Aragão, 5, 509º, Não eliminado / 38235, Guilherme Da Silva Nascimento, 5, 510º, Não eliminado / 30205, Jennifer Dos Santos Martins, 5, 511º, Não eliminado / 44384, Michelly Silva De Lima, 5, 512º, Não eliminado / 38902, Denilson, 5, 513º, Não eliminado / 42956, Carla Simone Da Costa Carvalho, 5, 514º, Não eliminado / 28085, Elana Castro De Oliveira, 5, 515º, Não eliminado / 38389, Chrisellis Viana Leite Dos Santos, 5, 516º, Não eliminado / 44282, Kamila Thais Da Silva Sousa, 5, 517º, Não eliminado / 39365, Jamily Camila Rodrigues Carvalho, 5, 518º, Não eliminado / 34132, Maycon Gomes Rodrigues, 5, 519º, Não eliminado / 28724, Kedma Abreu Silva, 5, 520º, Não eliminado / 34601, Pedro Amandio Miranda Barbosa Júnior, 5, 521º, Não eliminado / 40576, Marcos Antônio Lopes De Lima, 5, 522º, Não eliminado / 41820, Joyce Pereira De Oliveira, 5, 523º, Não eliminado / 35594, Klaus Santos Medeiros, 5, 524º, Não eliminado / 34780, Ana Caroline Silva Nascimento, 5, 525º, Não eliminado / 49127, Lucia, 5, 526º, Não eliminado / 40724, Gabriel Afonso Silva De Almeida Lins, 5, 527º, Não eliminado / 39012, Maykon Alves Malato, 5, 528º, Não eliminado / 44709, Winicius Gustavo Santos Cunha, 5, 529º, Não eliminado / 42488, Brandon Pantoja Gomes, 5, 530º, Não eliminado / 32761, Fernando Carvalho De Oliveira, 5, 531º, Não eliminado / 32920, Flavio Carvalho De Oliveira, 5, 532º, Não eliminado / 36200, Paulo Henrique Andrade Martins, 5, 533º, Não eliminado / 48183, Antonielle Silva De Jesus, 5, 534º, Não eliminado / 45355, Beatriz Cristine Sousa Da Costa, 5, 535º, Não eliminado / 46181, Enzo Francisco Castelo Branco De Moraes, 5, 536º, Não eliminado / 47324, Eloísa Silva Oliveira, 5, 537º, Não eliminado / 35050, Karoline Thamires Pereira De Oliveira, 5, 538º, Não eliminado / 37774, Leandra Soares Leal, 5, 539º, Não eliminado

60. PA – NOVO REPARTIMENTO 2

28816, Francisco Gomes Longobardi Júnior, 10, 1º, Classificado / 32851, Iran Gomes Cardoso, 10, 2º, Classificado / 34087, Gisiane Barroso Leal, 10, 3º, Não eliminado / 34482, João Jeovan Oliveira Assunção Júnior, 10, 4º, Não eliminado / 31597, Ricardo Oliveira Lopes, 10, 5º, Não eliminado / 28527, Paulo Chjarles Barbosa Costa Nascimento, 10, 6º, Não eliminado / 38043, Antonio Miguel De Souza Almeida, 10, 7º, Não eliminado / 49581, Luis Flavio Ribeiro Dias, 10, 8º, Não eliminado / 30817, Maria Sirlene Oliveira Barbosa, 10, 9º, Não eliminado / 38470, Telma Cristina Dias Fonseca, 10, 10º, Não eliminado / 32260, Rosilandia De Maria Olimpio Negrao, 10, 11º, Não eliminado / 37030, Graça Inez Figueira De Oliveira Cardoso, 10, 12º, Não eliminado / 49109, Karla Patrícia Duarte De Oliveira, 10, 13º, Não eliminado / 45237, Eliana Andrade Alves Vieira, 10, 14º, Não eliminado / 37065, José Francisco Gonçalves, 10, 15º, Não eliminado / 43763, Maria Do Socorro De Carvalho Ribeiro, 10, 16º, Não eliminado / 50041, Benedita De Jesus Meireles, 10, 17º, Não eliminado / 49134, Edivan Da Silva Bezerra, 10, 18º, Não eliminado / 32983, João Francisco Nunes Da Fonseca, 10, 19º, Não eliminado / 40428, Maria Edna Silva De Sousa Gomes, 10, 20º, Não eliminado / 32312, Márcia De Souza Melo, 10, 21º, Não eliminado / 43876, Shyrlley Cristina Rodrigues Do Santos, 10, 22º, Não eliminado / 48415, Marildo Dos Santos, 10, 23º, Não eliminado / 42664, Ezequiel Gomes Soares, 10, 24º, Não eliminado / 45939, Gláucia Rodrigues Nascimento Medeiros, 10, 25º, Não eliminado / 38945, Patricia Pantoja Elleres Damasceno, 10, 26º, Não eliminado / 29727, Antonio Chaves Coorea Filho, 10, 27º, Não eliminado / 30106, Thais Maria De Almeida Pantoja Dos Santos, 10, 28º, Não eliminado / 48968, Elthon Ferreira Fontes, 10, 29º, Não eliminado / 38719, Jacqueline Mendonca Freire Pereira, 10, 30º, Não eliminado / 37059, Luiz Gustavo De Melo Estevão, 10, 31º, Não eliminado / 42093, Guimaraes Nascimento Lisboa Junior, 10, 32º, Não eliminado / 32073, Pedro Rodrigues De Alfaia, 10, 33º, Não eliminado / 29449, Ciane De Oliveira Rodrigues, 10, 34º, Não eliminado / 32164, Denise Castro Tavares, 10, 35º, Não eliminado / 30088, Adenilson Clayton França Bráz, 10, 36º, Não eliminado / 30429, Nádia Leiliane Lima De Freitas Protázio, 10, 37º, Não eliminado / 30286, Cíntia Maia Santos, 10, 38º, Não eliminado / 39528, Raimundo Nonato Quaresma Dos Santos, 10, 39º, Não eliminado / 44756, Libia Lobato Vieira, 10, 40º, Não eliminado / 35183, Ritiomar Dos Sntos Pimenta, 10, 41º, Não eliminado / 37759, Arlindo Figueiredo Do Rosário Júnior, 10, 42º, Não eliminado / 28773, Fábio Henrique Lindoso Dos Santos, 10, 43º, Não eliminado / 38303, Lidiane Oliveira Sales, 10, 44º, Não eliminado / 36211, Josilene Dos Reis Farias, 10, 45º, Não eliminado / 42596, Charles Costa Oliveira, 10, 46º, Não eliminado / 44763, Jaqueline Rosa Coelho, 10, 47º, Não eliminado / 49516, Janaina Freire Oliveira Dos Santos, 10, 48º, Não eliminado / 31732, Benedita Oliveira Da Silva, 10, 49º, Não eliminado / 50422, Rose Pereira Campos, 10, 50º, Não eliminado / 39966, Renata Do Socorro De Oliveira Bittencourt Pantoja, 10, 51º, Não eliminado / 46072, Isaías Marinho De Sousa, 10, 52º, Não eliminado / 41281, Adailton Alves Pereira, 10, 53º, Não eliminado / 27213, Fredson Leite De Oliveira, 10, 54º, Não eliminado / 35105, Ana Paula Sousa Da Rocha, 10, 55º, Não eliminado / 48331, Cleitoranierio De Melo Teixeira, 10, 56º, Não eliminado / 34802, Manoel Claudionor Lopes De Oliveira, 10, 57º, Não eliminado / 40799, Amynna Nayana Dos Santos Lima, 10, 58º, Não eliminado / 37015, Elton Cezar Soares, 10, 59º, Não eliminado / 39665, Bruce Glennon Ferreira De Franca, 10, 60º, Não eliminado / 36802, Rosilene Do Socorro De Oliveira Trindade, 10, 61º, Não eliminado / 41632, Eliane Pinheiro Lemos, 10, 62º, Não eliminado / 33701, Rafael Rodrigues Sacramento, 10, 63º, Não eliminado / 35374, Rafael Gomes Da Silva, 10, 64º, Não eliminado / 45627, Raimunda, 10, 65º, Não eliminado / 28782, Cleyson Pereira Da Silva, 10, 66º, Não eliminado / 49950, Bruno Costa De Oliveira, 10, 67º, Não eliminado / 33662, Roseane Costa Ewerton, 10, 68º, Não eliminado / 46667, Carleide Angelita Da Silva Luz, 10, 69º, Não eliminado / 50095, Douglas Santos Conduru, 10, 70º, Não eliminado / 31054, Tammy Costa Galvão, 10, 71º, Não eliminado / 32941, Marcelo Alves Bezerra, 10, 72º, Não eliminado / 40662, Neide Patricia Costa De Loureiro, 10, 73º, Não eliminado / 29630, Jucinei Duarte Santana, 10, 74º, Não eliminado / 48904, Sanderson Gomes Dos Santos, 10, 75º, Não eliminado / 44815, Ana Claudia Trindade Guimarães, 10, 76º, Não eliminado / 35176, Maria José Madeira Nascimento, 10, 77º, Não eliminado / 44668, Anderson Alax Lennon Santos Da Silva, 10, 78º, Não eliminado / 50134, Jonathan Baeta Leão, 10, 79º, Não eliminado / 49111, Kassio Anderson Castro Maues, 10, 80º, Não eliminado / 39568, Lucilene Rodrigues Dos Santos, 10, 81º, Não eliminado / 45306, Keila Morais Dos Santos, 10, 82º, Não eliminado / 41225, Rosicleia Da Silva Sales, 10, 83º, Não eliminado / 37848, Wanderson Goncalves Dos Santos, 10, 84º, Não eliminado / 32210, Juliane Do Socorro Mendonça Pereira, 10, 85º, Não eliminado / 45812, Tales Gomes Coroa, 10, 86º, Não eliminado / 44955, Marcia Correa Cursino, 10, 87º, Não eliminado / 28917, Kelly De Fátima Dos Santos Vieira, 10, 88º, Não eliminado / 40994, Jardileia Pimentel Meireles, 10, 89º, Não eliminado / 37430, Alcimara Oliveira Neves, 10, 90º, Não eliminado / 46796, Esther Da Silva Correa, 10, 91º, Não eliminado / 38325, Fabio Rodrigo Cruz De Araújo, 10, 92º, Não eliminado / 42622, Ana Claudia Sacchi Baldo, 10, 93º, Não eliminado / 50385, Taline Sousa Maues, 10, 94º, Não eliminado / 42557, Rômulo Alves Cunha, 10, 95º, Não eliminado / 38437, Tatiane Rodrigues Brito, 10, 96º, Não eliminado / 44858, Miriam Da Silva Correa, 10, 97º, Não eliminado / 31929, Luan Barbosa Ataide, 10, 98º, Não eliminado / 29872, David Galvão Alencar, 10, 99º, Não eliminado / 41465, Diovan Silva Garcia, 10, 100º, Não eliminado / 42752, Rodrigo Alexandre Ferreira Lemos, 10, 101º, Não eliminado / 40235, Sidney Bento Braga Santos, 10, 102º, Não eliminado / 45529, Ingrid Da Silva Lobato, 10, 103º, Não eliminado / 42893, Erika Raiol Pinheiro, 10, 104º, Não eliminado / 32416, Tamiris Pires Da Igreja, 10, 105º, Não eliminado / 46787, Roberto Celso Da Luz, 10, 106º, Não eliminado / 46499, Rafaela Ribeiro Siqueira, 10, 107º, Não eliminado / 38334, Shirlene Santos Batalha, 10, 108º, Não eliminado / 46807, Victor Lucas Almeida Brito Oliveira, 10, 109º, Não eliminado / 33844, Bruna Nayara Costa De Souza, 10, 110º, Não eliminado / 33551, Wellington Augusto Moreira Costa, 10, 111º, Não eliminado / 49316, Angela Da Silva Fontinele, 10, 112º, Não eliminado / 49088, Adailton Nascimento Cruz, 10, 113º, Não eliminado / 36416, Karen Alessandra Costa De Oliveira, 10, 114º, Não eliminado / 47145, Thamiris Medeiros De Azevedo, 10, 115º, Não eliminado / 33134, Elton De Sousa Gomes, 10, 116º, Não eliminado / 44713, Giselle Nayane Borges Gomes, 10, 117º, Não eliminado / 44172, Fiama Conceicao Da Silva Rodrigues, 10, 118º, Não eliminado / 43502, Aline Da Silva Gois, 10, 119º, Não eliminado / 44232, Marcelo Augusto Fernandes Figueiredo Filho, 10, 120º, Não eliminado / 45110, Eduardo De Moraes Borges Junior, 10, 121º, Não eliminado / 27654, Cristiane Almeida Dos Reis, 10, 122º, Não eliminado / 34711, Paulo Victor Soares Moraes, 10, 123º, Não eliminado / 27226, Jhully Laiane Souza Da Silva, 10, 124º, Não eliminado / 32220, Luciano Da Costa Sena, 10, 125º, Não eliminado / 27379, Eliaquim Gomes Alves Filho, 10, 126º, Não eliminado / 46876, Inacia Coelho Gomes, 10, 127º, Não eliminado / 44766, Herickson Ruan Silva Clemente, 10, 128º, Não eliminado / 47484, Jamille Corrêa Tocantins, 10, 129º, Não eliminado / 37577, Ruane Farias Da Silva, 10, 130º, Não eliminado / 35119, Miguel Neto Pinheiro Pantoja, 10, 131º, Não eliminado / 31792, Priscila Mota Reis, 10, 132º, Não eliminado / 33636, Natielly Elis Sousa De Miranda, 10, 133º, Não eliminado / 37561, Kelly Das Mercês Viana, 10, 134º, Não eliminado / 49511, Cindy Silva Da Silva, 10, 135º, Não eliminado / 33217, Thais Ataide De Araújo, 10, 136º, Não eliminado / 31800, Rosane Aragao Sarmento, 10, 137º, Não eliminado / 39579, Wylkelana Da Luz Abreu, 10, 138º, Não eliminado / 49823, Roberta Tainã Campos Soares, 10, 139º, Não eliminado / 49372, Andreza De Souza Castillo, 10, 140º, Não eliminado / 27675, Evelyn Tavares Machado, 10, 141º, Não eliminado / 46063, Karoline Kauane Dos Santos Barbosa, 10, 142º, Não eliminado / 33356, Jailson Pantaleao Raposo, 10, 143º, Não eliminado / 49832, Alanne Francy Moraes Tavares, 10, 144º, Não eliminado / 27965, Kleiciane De Sousa Rodrigues, 10, 145º, Não eliminado / 33629, Benevaldo Pompeu Cunha, 10, 146º, Não eliminado / 40429, Luciandro Afonso Basilio, 10, 147º, Não eliminado / 31244, Erika Evelyn Moura Fonseca, 10, 148º, Não eliminado / 43332, Valdez Junior Do Espirito Santo Carneiro, 10, 149º, Não eliminado / 44602, Nadriane Oliveira Ferreira, 10, 150º, Não eliminado / 39827, Kelton Coutinho Da Silva Coutinho, 10, 151º, Não eliminado / 37343, Aleffy Alex Cardoso De Sousa, 10, 152º, Não eliminado / 37329, Aristides Anderson Pereira Reis, 10, 153º, Não eliminado / 45473, Jefferson Igo Da Silva Oliveira, 10, 154º, Não eliminado / 35135, Carlos Andrei Da Silva Ribeiro, 10, 155º, Não eliminado / 33577, Wirllana Cardoso De Carvalho, 10, 156º, Não eliminado / 50145, Benedita Rafaela De Freitas De Almeida, 10, 157º, Não eliminado / 28618, Valéria Maria Coutinho Da Rocha, 10, 158º, Não eliminado / 33370, Andrew Viana Teles, 10, 159º, Não eliminado / 43532, Yan Carlos Ribeiro Costa, 10, 160º, Não eliminado / 41604, Douglas Do Nascimento Queiroz, 10, 161º, Não eliminado / 40353, Fabiana Vieira Pina, 10, 162º, Não eliminado / 45335, Isabela Dos Santos Lourenço Bastos, 10, 163º, Não eliminado / 43234, Thiago Alencar Cremones, 10, 164º, Não eliminado / 42478, Thayná De Oliveira Dos Anjos, 10, 165º, Não eliminado / 29884, Felipe Amaral Da Luz, 10, 166º, Não eliminado / 44683, Andreia Salem Brandao Coimbra Mota, 10, 167º, Não eliminado / 48177, Geovane Silva De Sousa, 10, 168º, Não eliminado / 39740, Josivana Pinheiro Silva, 10, 169º, Não eliminado / 45151, Endreo Benito, 10, 170º, Não eliminado / 39221, Brunna Hewellyn Duarte Pantoja, 10, 171º, Não eliminado / 41624, Laís Benedita Duarte De Oliveira, 10, 172º, Não eliminado / 48135, André Luiz Macedo Da Silva, 10, 173º, Não eliminado / 33408, Joel Victor Feitosa Da Silva, 10, 174º, Não eliminado / 42674, Jussara De Sousa Valente, 10, 175º, Não eliminado / 49684, Lorena Carolina Marques Monteiro, 10, 176º, Não eliminado / 50294, Stefanny Cristina Camara Silva Do Nascimento, 10, 177º, Não eliminado / 46492, Jackeline Do Nascimento Oliveira, 10, 178º, Não eliminado / 45195, Matheus Oliveira Vasconcelos, 10, 179º, Não eliminado / 43360, Thays Marcelly Monteiro Dias, 10, 180º, Não eliminado / 35155, Jean Victor Rocha De Menezes, 10, 181º, Não eliminado / 36469, Loiane Campos Da Rocha, 10, 182º, Não eliminado / 28852, Rodrigo José Del Vecchio Paiva, 10, 183º, Não eliminado / 38816, Lucas Lima Da Rocha, 10, 184º, Não eliminado / 28691, Layza Karine Pantoja Pinto, 10, 185º, Não eliminado / 27374, Wilcles De Souza Freitas, 10, 186º, Não eliminado / 49371, Giulia Leão Da Cunha Brabo, 10, 187º, Não eliminado / 46909, Igor Palheta Dos Santos, 10, 188º, Não eliminado / 31902, Natascha Nayana Da Paixao Barata, 10, 189º, Não eliminado / 33267, Fabiane Wanzeler Do Carmo, 10, 190º, Não eliminado / 37729, Márcia Cardoso Costa, 10, 191º, Não eliminado / 34492, Douglas Do Nascimento Borges, 10, 192º, Não eliminado / 33599, Tamiris Serra Alves De Lima, 10, 193º, Não eliminado / 38524, Matheus Silva De Almeida, 10, 194º, Não eliminado / 34979, Christyan De Castro Amorim Dias, 10, 195º, Não eliminado / 46741, Mikael De Lima Lisboa, 10, 196º, Não eliminado / 35235, Karine Figueira Alfaia, 10, 197º, Não eliminado / 39656, Liandra Caroline Do Rosário Soares, 10, 198º, Não eliminado / 42162, Aline Danielle Da Silva Ferreira, 10, 199º, Não eliminado / 48854, Fernando Farias Pinheiro, 10, 200º, Não eliminado / 47034, Kauane Gabriella F. Rodrigues, 10, 201º, Não eliminado / 31772, Fabiula De Sousa Oliveira, 10, 202º, Não eliminado / 39829, Jhonantas Lobo Vasconcelos, 10, 203º, Não eliminado / 44606, Pablo Souza De Sá, 10, 204º, Não eliminado / 47862, Lyvia De Nazaré De Oliveira Barros, 10, 205º, Não eliminado / 38376, Hilda Progênio Morais, 10, 206º, Não eliminado / 39917, Weslem Amorim Martins, 10, 207º, Não eliminado / 34151, Alcimylle Lauanne, 10, 208º, Não eliminado / 35904, Reilen Barros Rabelo, 10, 209º, Não eliminado / 40231, Emanuel Xavier Virgolino Conceição, 10, 210º, Não eliminado / 38992, Jorge Luiz Silva Da Silva, 10, 211º, Não eliminado / 33757, Fernanda Pinheiro Monteiro, 7, 212º, Não eliminado / 36198, Maria Do Socorro Rabelo Ferreira, 7, 213º, Não eliminado / 37746, Luciano Nunes Santiago, 7, 214º, Não eliminado / 41443, Gracinete Gomes Monteiro, 7, 215º, Não eliminado / 39938, Lecides Henrique Lima De Oliveira, 7, 216º, Não eliminado / 49391, Eliene Dos Santos De Sousa, 7, 217º, Não eliminado / 36918, Antonio Roberto Lopes Monteiro Jr, 7, 218º, Não eliminado / 31002, Tatiana Gomes Da Rocha, 7, 219º, Não eliminado / 42704, Adilson Ribeiro Silva, 7, 220º, Não eliminado / 36185, Elisangela Taveira De Souza, 7, 221º, Não eliminado / 40736, Rosiclea Ferreira Dias, 7, 222º, Não eliminado / 34693, Elioenai Leite Do Nascimento, 7, 223º, Não eliminado / 33987, Weslaine Aparecida Da Silva, 7, 224º, Não eliminado / 49691, Leandro Francisco Lima Do Nascimento, 7, 225º, Não eliminado / 50210, Daniela, 7, 226º, Não eliminado / 27426, Artur Henrique Barros Secco, 7, 227º, Não eliminado / 34520, Tilene Pimentel De Almeida, 7, 228º, Não eliminado / 38196, Nailana Lisboa Sacramento, 7, 229º, Não eliminado / 40762, Everton Gusmão Vila Real, 7, 230º, Não eliminado / 48499, Jucilene Miranda Ramos, 7, 231º, Não eliminado / 48532, Neidiane Demétrio Dos Santos, 7, 232º, Não eliminado / 38132, Maria Dos Reis Silva Oliveira Sales, 7, 233º, Não eliminado / 34057, Mônica Cristina Cruz Farias, 7, 234º, Não eliminado / 42659, Eduardo Cardoso Dos Reis, 7, 235º, Não eliminado / 42865, Rodrigo Dos Santos Pereira Melo, 7, 236º, Não eliminado / 28564, Cleidston Ferreira Padilha, 7, 237º, Não eliminado / 32872, Franpaulo Costa De Carvalho, 7, 238º, Não eliminado / 49479, Simone Sampaio Castro, 7, 239º, Não eliminado / 42816, Jean Samir Holanda Rufino, 7, 240º, Não eliminado / 46283, Miguel Leôncio Ferreira Da Cruz, 7, 241º, Não eliminado / 32181, Ebenezaydy Barbosa Dos Santos, 7, 242º, Não eliminado / 38936, Rodrigo Lima Nunes, 7, 243º, Não eliminado / 27723, Cintia De Oliveira Santana, 7, 244º, Não eliminado / 45145, Leonardo Moura Da Silva Junior, 7, 245º, Não eliminado / 50119, Cleonice Meireles Teixeira Soares, 7, 246º, Não eliminado / 41415, Romulo Vilhena Medeiros Junior, 7, 247º, Não eliminado / 34133, Lucinete Dos Santos Gomes, 7, 248º, Não eliminado / 39945, Isael Silva Soares, 7, 249º, Não eliminado / 39355, Lucielle Vilhena Dias, 7, 250º, Não eliminado / 39714, Alexandre Nascimento Dionisio, 7, 251º, Não eliminado / 43255, Elson Neves Ferreira, 7, 252º, Não eliminado / 49788, Lorens Roberto Rodrigues Lisboa, 7, 253º, Não eliminado / 45592, Josiel Das Neves Pinheiro, 7, 254º, Não eliminado / 49596, Wendel Varjão Do Nascimento, 7, 255º, Não eliminado / 45364, Osmaiana De Oliveira Ramos, 7, 256º, Não eliminado / 46271, Luciano Da Silva Costa, 7, 257º, Não eliminado / 30058, Monytarler Rodrigues Maciel, 7, 258º, Não eliminado / 30988, Raisa Abensur Pinto, 7, 259º, Não eliminado / 32475, Maria Keliane Sousa Freitas, 7, 260º, Não eliminado / 37335, Marcia Pereira Monteiro, 7, 261º, Não eliminado / 34249, Francisca Carla Chaves Dos Santos, 7, 262º, Não eliminado / 44332, Vladson Nilton De Almeida Viana, 7, 263º, Não eliminado / 50345, Tatiane Dos Santos Gomes, 7, 264º, Não eliminado / 27646, Beltran Rurick Guedes Lira, 7, 265º, Não eliminado / 40962, Aléx Danatas De Oliveira, 7, 266º, Não eliminado / 33760, Christian Marques Barros, 7, 267º, Não eliminado / 43183, Williams Nunes Coelho, 7, 268º, Não eliminado / 33058, Josias De Barros Franco Junior, 7, 269º, Não eliminado / 38409, Felipe De Moraes Baia, 7, 270º, Não eliminado / 46104, Wanderson Tadeu Ferreira Gomes, 7, 271º, Não eliminado / 34569, Lourdes Marília Oliveira Soares, 7, 272º, Não eliminado / 34514, Malena Cristina Pereira Mesquita Nogueira, 7, 273º, Não eliminado / 34790, Kelly Karoline Albuquerque Das Neves, 7, 274º, Não eliminado / 27737, Rogério Tavares Soares, 7, 275º, Não eliminado / 49430, Karison Alan Monteiro Dias, 7, 276º, Não eliminado / 33116, Évila Monção Silva, 7, 277º, Não eliminado / 39653, Fernanda Gabriela Maia, 7, 278º, Não eliminado / 33667, Rafael Costa Gavinho, 7, 279º, Não eliminado / 37083, Claudielson Dos Santos Sousa, 7, 280º, Não eliminado / 44811, Irani De Sousa Barros, 7, 281º, Não eliminado / 36793, Paula Carolina Farias Da Cunha, 7, 282º, Não eliminado / 42074, Maria Natiele Gomes Da Silva, 7, 283º, Não eliminado / 34461, João Gualberto Nogueira Junior, 7, 284º, Não eliminado / 29458, Cristian Santos Nunes, 7, 285º, Não eliminado / 29236, Yasmin Nascimento Vidal, 7, 286º, Não eliminado / 33076, Elliton Marcio Assunção Leite, 7, 287º, Não eliminado / 41261, Levy Paz Cardoso, 7, 288º, Não eliminado / 36496, Iayla Dos Santos Sacramento, 7, 289º, Não eliminado / 32713, Elisson Patrick Sousa Moraes, 7, 290º, Não eliminado / 44394, Isaias Pereira Trindade, 7, 291º, Não eliminado / 38618, Dara Cristina Lopes Baia, 7, 292º, Não eliminado / 32962, Rafaela Epitácio De Sousa, 7, 293º, Não eliminado / 32295, Vanessa Brito Pimentel, 7, 294º, Não eliminado / 40118, Sidney De Lima Rodrigues, 7, 295º, Não eliminado / 38839, Ketiley Lourenço Do Nascimento, 7, 296º, Não eliminado / 37463, Rayane Medeiros Da Silva, 7, 297º, Não eliminado / 36012, Ruan Ribeiro Gomes, 7, 298º, Não eliminado / 33849, Anna Beatriz Paiva De Moraes, 7, 299º, Não eliminado / 42500, Gisele Da Silva Penha, 7, 300º, Não eliminado / 44703, Marlon Rafael Nunes Vilhena, 7, 301º, Não eliminado / 37658, Gersio Andrei Silva Dos Santos, 7, 302º, Não eliminado / 48095, William Da Silva Virgolino, 7, 303º, Não eliminado / 48705, Pedro Gil Xavier Almeida Santos, 7, 304º, Não eliminado / 47383, Elida Alves Bezerra, 7, 305º, Não eliminado / 44954, Rayzon Ezequiel Alves Figueiredo, 7, 306º, Não eliminado / 46713, José Vinicius De Oliveira Amorim, 7, 307º, Não eliminado / 37820, Milena, 7, 308º, Não eliminado / 28789, Vitória Maria Oliveira Do Nascimento, 7, 309º, Não eliminado / 27219, Israel Rychard Oliveira Pinto, 7, 310º, Não eliminado / 48120, Francileia Ferreira Dos Santos, 7, 311º, Não eliminado / 48641, Max Batista Cardoso Paixao Filho, 7, 312º, Não eliminado / 49068, Jessyca Pantoja Cunha, 7, 313º, Não eliminado / 39031, Mayara Ferreira Valente, 7, 314º, Não eliminado / 49014, Lizandra Rocha De Souza, 7, 315º, Não eliminado / 48251, Celiene Andrade Da Silva, 7, 316º, Não eliminado / 37366, Arianny Michelly Rodrigues Borges, 7, 317º, Não eliminado / 38410, Antonio Silva Dos Santos, 7, 318º, Não eliminado / 42418, Marcelo Carvalho Cardoso, 7, 319º, Não eliminado / 37055, Shirley Cristina Vaz Batista, 7, 320º, Não eliminado / 33522, Aila Cristina Brandão Souza, 7, 321º, Não eliminado / 49077, Karla Ribeiro Pereira, 7, 322º, Não eliminado / 30893, Breno Gaia Viana Rodrigues, 7, 323º, Não eliminado / 38954, Deyvid Rodrigues Lobato, 7, 324º, Não eliminado / 32604, Ismael Lima, 7, 325º, Não eliminado / 39664, Wendras Sousa Da Silva, 7, 326º, Não eliminado / 28407, Alisson Da Silva Porto, 7, 327º, Não eliminado / 45108, Maria Ivanilde Rodrigues Fonseca, 7, 328º, Não eliminado / 49163, Edson Baratinha Pinheiro Junior, 7, 329º, Não eliminado / 49504, Beatriz Goncalves Rodrigues, 7, 330º, Não eliminado / 44249, Helenildo Nukles Das Neves Junior, 7, 331º, Não eliminado / 33803, Myrian Flávia Santos E Silva, 7, 332º, Não eliminado / 39113, Fabio Hidaka Ribamar, 7, 333º, Não eliminado / 46930, Gabriel Barreiros Cavalcante, 7, 334º, Não eliminado / 49084, Arisandra Cristina Corrêa Barbosa, 7, 335º, Não eliminado / 47133, Herlane Caroline Alves Melo, 7, 336º, Não eliminado / 33381, Amanda Gabryelly Lima Martins Abdon, 7, 337º, Não eliminado / 33005, Rayla Michelle Nunes Batista, 7, 338º, Não eliminado / 41557, Andria Siqueira Freire, 7, 339º, Não eliminado / 49352, Luan Feitosa Silva De Carvalho, 7, 340º, Não eliminado / 35348, Fabiola Cristina Gaia Correia, 7, 341º, Não eliminado / 34308, Mateus Coentro Rosa, 7, 342º, Não eliminado / 49640, Veronica Milena Padilha Ribeiro, 7, 343º, Não eliminado / 39975, Waslon Victor Nascimento Santa Rosa, 7, 344º, Não eliminado / 39747, Tyler Dos Santos De Sousa, 7, 345º, Não eliminado / 40745, Liandra De Nazare De Carvalho Magalhâes, 7, 346º, Não eliminado / 44468, Andressa Rafaela Gonçalves Tojal, 7, 347º, Não eliminado / 28517, Leandro Augusto Bezerra De Almeida, 7, 348º, Não eliminado / 42717, Hiago De Melo Gonçalves, 7, 349º, Não eliminado / 38256, Paulo Henrique Correia Lima, 7, 350º, Não eliminado / 30702, Elon Elton Moraes Conceição, 7, 351º, Não eliminado / 47498, Karen Vitória Santa Rosa Da Costa, 7, 352º, Não eliminado / 31861, Emilly Fernandes Rodrigues, 7, 353º, Não eliminado / 38465, Victor Hugo Martins De Morais, 7, 354º, Não eliminado / 49822, Thábitta Samyre Pereira De Sousa, 7, 355º, Não eliminado / 44572, Ana Leia Telles Dutra, 7, 356º, Não eliminado / 46344, Adrianne Bentes Martins, 7, 357º, Não eliminado / 33183, Tiago Alfaia Da Costa, 7, 358º, Não eliminado / 49821, Manoel Kildere Pereira Da Silva, 7, 359º, Não eliminado / 45339, Felipe Silva Pantoja, 7, 360º, Não eliminado / 36348, Marlon Augusto Silva Carvalho, 7, 361º, Não eliminado / 36858, Raianny Beatriz Trindade De Oliveira, 7, 362º, Não eliminado / 31665, Aimée Naryhan Batista Franco Dos Santos, 7, 363º, Não eliminado / 32902, Luigi Guilherme Pereira Rodrigues, 7, 364º, Não eliminado / 34342, Marcio Elizeu Campos Da Silva, 7, 365º, Não eliminado / 29163, Ana Caroline Oliveira Do Nascimento Sousa, 7, 366º, Não eliminado / 38574, Paulo Roberto Oliveira Dos Santos, 5, 367º, Não eliminado / 42116, Norma Iracema De Araújo Leãoo, 5, 368º, Não eliminado / 45798, Alexandro Roberto Reis Da Cunha, 5, 369º, Não eliminado / 44842, Miquéiada Rocha Ribeiro, 5, 370º, Não eliminado / 34199, Gabriel Isaac Carneiro Fima, 5, 371º, Não eliminado / 34773, Isabela Cristina Oliveira Nascimento, 5, 372º, Não eliminado / 42421, Alison, 5, 373º, Não eliminado / 45977, Alessandra Ferreirada Silva, 5, 374º, Não eliminado / 49496, Eliete Conceição Tarcilío, 5, 375º, Não eliminado / 31988, Ilma Rodrigues Da Silva, 5, 376º, Não eliminado / 49194, Noé Costa Lima, 5, 377º, Não eliminado / 31187, David Tadeu Do Nascimento Aragão, 5, 378º, Não eliminado / 38080, Augusto César Dias De Souza, 5, 379º, Não eliminado / 38375, Therezinha De Fátima Oliveira Aguiar, 5, 380º, Não eliminado / 33383, Nelson Vasconcelos Barbosa, 5, 381º, Não eliminado / 32397, Lindberg Gomes Dos Santos, 5, 382º, Não eliminado / 39089, Eugenivaldo Das Mercês Dias, 5, 383º, Não eliminado / 43715, Santino Da Cunha Prestes Júnior, 5, 384º, Não eliminado / 39539, João Junior Coelho Queiroz, 5, 385º, Não eliminado / 34720, Maria De Lourdes Pereira Dos Santos, 5, 386º, Não eliminado / 45244, Vicente De Paula Pinto, 5, 387º, Não eliminado / 45387, Ivo Barreto Pinheiro, 5, 388º, Não eliminado / 39972, Cristóvão Fontes Rodrigues, 5, 389º, Não eliminado / 37632, Silvia Gama Dos Santos, 5, 390º, Não eliminado / 46658, Katia Simony Martins Batista, 5, 391º, Não eliminado / 38198, Francisco Da Silva Pinheiro Junior, 5, 392º, Não eliminado / 29624, Arnaldo Gonçalves Rodrigues, 5, 393º, Não eliminado / 49243, Gleibson Nunes Miranda De Oliveira, 5, 394º, Não eliminado / 40693, Edinalva Barbosa De Carvalho, 5, 395º, Não eliminado / 35361, Valdenei Jose Leite Dos Santos, 5, 396º, Não eliminado / 36352, Ewerton Cauper Martins, 5, 397º, Não eliminado / 42571, Marcelo Thadeu De Castro Nobre, 5, 398º, Não eliminado / 35717, Silvia Roseny Capela De Almeida, 5, 399º, Não eliminado / 37847, Elessandra Galvão Matos, 5, 400º, Não eliminado / 48823, Francisca Helen Pereira De Sousa, 5, 401º, Não eliminado / 41958, Madson Nunes Piedade, 5, 402º, Não eliminado / 35479, Valdo Monteiro Do Rosario, 5, 403º, Não eliminado / 40179, Carlos Eduardo Ferreira Albuquerque, 5, 404º, Não eliminado / 50474, Francisca Ferreira Da Costa, 5, 405º, Não eliminado / 27445, Silvia Cristina Lopes Cavalcante, 5, 406º, Não eliminado / 33971, Valdo Silva E Souza Junior, 5, 407º, Não eliminado / 29741, Iracilde Lima Felismino, 5, 408º, Não eliminado / 50205, Evanildo Da Silva Cantanhede, 5, 409º, Não eliminado / 43927, Rubivaldo Lopes De Oliveira, 5, 410º, Não eliminado / 33657, Luciane Medeiros, 5, 411º, Não eliminado / 50250, Kleiton Celso Alves Da Conceição, 5, 412º, Não eliminado / 45457, Dalva Lucia Das Neves Gomes, 5, 413º, Não eliminado / 37457, Hermes Omero Maia Neves, 5, 414º, Não eliminado / 44847, Flávia Prosolina Da Silva, 5, 415º, Não eliminado / 38109, Marcela Santos Sousa, 5, 416º, Não eliminado / 42518, Marcia Paixao Da Silva, 5, 417º, Não eliminado / 41789, Vera Lucia Guedes Santos, 5, 418º, Não eliminado / 49787, Diana Medrano Rivera, 5, 419º, Não eliminado / 45527, Jacse Da Costa Martins, 5, 420º, Não eliminado / 43318, Isaac Moria De Oliveira Dias, 5, 421º, Não eliminado / 35363, Edilson Porto De Souza Junior, 5, 422º, Não eliminado / 28898, Giovane Da Silva Barroso, 5, 423º, Não eliminado / 33065, Rafaela Eduwirges Medeiros Silva, 5, 424º, Não eliminado / 41335, Vanessa Gomes Da Silva, 5, 425º, Não eliminado / 36517, Leidiane Coutinho Rebelo, 5, 426º, Não eliminado / 44961, Antonio Lailson Silva De Sousa, 5, 427º, Não eliminado / 27969, Flavia De Lima, 5, 428º, Não eliminado / 35923, Valdson Da Silva Borges, 5, 429º, Não eliminado / 32404, Izidoria Da Silva Almeida Talavera, 5, 430º, Não eliminado / 45231, Carla Cristina Monteiro Tavares, 5, 431º, Não eliminado / 48620, Wanderley Siqueira Rodrigues, 5, 432º, Não eliminado / 33209, Katia, 5, 433º, Não eliminado / 40409, Ana Pereira Silva Ferreira, 5, 434º, Não eliminado / 43629, Leandra Gazel, 5, 435º, Não eliminado / 45286, Madson De Freitas Soares Rodrigues, 5, 436º, Não eliminado / 31750, Cristiano Oliveira Nasciment, 5, 437º, Não eliminado / 46287, Leandro Girley Pinto Dos Santos, 5, 438º, Não eliminado / 38125, Francidenis Da Silva, 5, 439º, Não eliminado / 33975, Gabriella Aires Soeiro, 5, 440º, Não eliminado / 33433, Rosiana Santos Almeida, 5, 441º, Não eliminado / 31563, Antônio Reis Pereira Do Rosario, 5, 442º, Não eliminado / 43870, Isau Paulinho Dos Santos, 5, 443º, Não eliminado / 35402, Kris Kristofferson Piedade, 5, 444º, Não eliminado / 32889, Suellen Carneiro Ferreira De Carvalho, 5, 445º, Não eliminado / 42441, Annanda Laura Souza Carneiro, 5, 446º, Não eliminado / 42472, Ricelly Rafel Rodrigues De Souza, 5, 447º, Não eliminado / 29836, Johnattan Pereira, 5, 448º, Não eliminado / 35154, Arlene Cassiano Lima, 5, 449º, Não eliminado / 44772, Luziane Bentes De Miranda, 5, 450º, Não eliminado / 35654, Laynna Souza Gomes, 5, 451º, Não eliminado / 33781, Marcos Paulo Viana Da Costa, 5, 452º, Não eliminado / 31333, Marcos Costa De Oliveira, 5, 453º, Não eliminado / 43422, João Erivaldo Duarte Da Silva, 5, 454º, Não eliminado / 33220, Thiago Monteiro Da Silva, 5, 455º, Não eliminado / 43123, Thainá Santos Bezerra, 5, 456º, Não eliminado / 39600, Weverton De Jesus Dos Santos, 5, 457º, Não eliminado / 46528, Adenilma De Sousa Soares, 5, 458º, Não eliminado / 44778, Ruan Thiego Braz Mendes, 5, 459º, Não eliminado / 39169, André Luís Silva Dias, 5, 460º, Não eliminado / 27955, Larissa Pinheiro Freires, 5, 461º, Não eliminado / 34157, Jorlane Passos De Oliveira, 5, 462º, Não eliminado / 35708, Patrick Silva De Souza, 5, 463º, Não eliminado / 35788, Rafael Nascimento Da Conceição, 5, 464º, Não eliminado / 50409, Alessandro Ferreira Pinto, 5, 465º, Não eliminado / 43448, Felipe Silva Braga, 5, 466º, Não eliminado / 37666, Nicilene Gonçalves Mesquita, 5, 467º, Não eliminado / 33579, Fernando Portela Campos, 5, 468º, Não eliminado / 33242, Eduardo Pinheiro Barbosa, 5, 469º, Não eliminado / 49070, Andre Dos Santos Santana, 5, 470º, Não eliminado / 30983, Darlan Da Silva, 5, 471º, Não eliminado / 33027, Ygor Daniel Assunção Alfaia, 5, 472º, Não eliminado / 33445, Euzilene Alves Do Rosário, 5, 473º, Não eliminado / 33878, Geovane Da Conceição, 5, 474º, Não eliminado / 45700, Marlete Cristino Dos Santos, 5, 475º, Não eliminado / 42059, Marco Leony Pauxis Frazão, 5, 476º, Não eliminado / 38262, Francinete Teixeira Pimentel, 5, 477º, Não eliminado / 42339, Adair Da Costa Nunes, 5, 478º, Não eliminado / 32040, Madson Felipe Pereira Barbosa, 5, 479º, Não eliminado / 43010, Cristiane Ferreira Teixeira, 5, 480º, Não eliminado / 39028, Deyvison Allan Silva Dos Santos, 5, 481º, Não eliminado / 39173, Wingrid Cyanne Lisboa Da Silva, 5, 482º, Não eliminado / 46881, Elaine Silva Reis, 5, 483º, Não eliminado / 42589, Arnaldo Fernandes Rodrigues, 5, 484º, Não eliminado / 42878, Dimas Israel Cardoso Pinheiro, 5, 485º, Não eliminado / 33369, Stéfany, 5, 486º, Não eliminado / 39279, Rivaldo Ferreira Monteiro, 5, 487º, Não eliminado / 32020, Marcos Vinicius Barbosa Dias, 5, 488º, Não eliminado / 47160, Priscila Moraes Damasceno, 5, 489º, Não eliminado / 38725, Jonilson Almeida Castro, 5, 490º, Não eliminado / 30078, Joelma Maria Serrao Carvalho, 5, 491º, Não eliminado / 45415, Alcione Do Nascimento Júnior, 5, 492º, Não eliminado / 44545, Janaina Hiromi, 5, 493º, Não eliminado / 34681, Antonio Diemison Santos De Oliveira, 5, 494º, Não eliminado / 49559, Cid Tadeo Silva Dos Reis, 5, 495º, Não eliminado / 30859, Daiany Borges Da Silva, 5, 496º, Não eliminado / 33289, Cleidiane Silva Da Rocha, 5, 497º, Não eliminado / 38608, Lucas Gonçalves Alves, 5, 498º, Não eliminado / 39357, Renan Torres De Lima, 5, 499º, Não eliminado / 31069, Sávio Moraes Da Silva, 5, 500º, Não eliminado / 48796, Vanubia Suelen De Sousa Teixeira, 5, 501º, Não eliminado / 29494, Brenda Raisse Alves Silva, 5, 502º, Não eliminado / 31854, Daniel Da Silva, 5, 503º, Não eliminado / 39738, Hyrisson Días Da Silva, 5, 504º, Não eliminado / 37761, Roberto Artur Carvalho Estumano, 5, 505º, Não eliminado / 48350, Leonardo Assunção Sena, 5, 506º, Não eliminado / 46162, Eduardo Matheus Dos Santos Cardoso, 5, 507º, Não eliminado / 40225, Dennis Souza Ramos, 5, 508º, Não eliminado / 34347, Alyson Gabriel Valente, 5, 509º, Não eliminado / 42749, Regiane Nabiça Da Cruz, 5, 510º, Não eliminado / 41056, Rhodes Hagar Oliveira De Lima, 5, 511º, Não eliminado / 47193, Jaqueline Teixeira Borges, 5, 512º, Não eliminado / 49604, Patricia Da Silva Oliveira, 5, 513º, Não eliminado / 32998, Wáleri Yasmin Santos De Oliveira, 5, 514º, Não eliminado / 37048, Vitória Veiga De Souza, 5, 515º, Não eliminado / 48780, Erivan Souza Pereira, 5, 516º, Não eliminado / 35185, Ervaine Barreto Nascimento, 5, 517º, Não eliminado / 45964, Juliana Goncalves Lopes, 5, 518º, Não eliminado / 31962, Edenilde Soares Viana, 5, 519º, Não eliminado / 30413, Gizelia Da Silva Lima, 5, 520º, Não eliminado / 41839, Kelma Brena De Lima Wanzeler, 5, 521º, Não eliminado / 39032, Stefany Soares Dos Santos, 5, 522º, Não eliminado / 49900, Maiza Kathleem Favacho De Almeida, 5, 523º, Não eliminado / 38516, Ruana Pereira De Jesus, 5, 524º, Não eliminado / 37111, Arielson Pereira Vieira, 5, 525º, Não eliminado / 26959, Joab Meneses Rocha, 5, 526º, Não eliminado / 49695, Ana Caroline Da Silva Oliveira, 5, 527º, Não eliminado / 28402, Thiago Rodrigues Capela, 5, 528º, Não eliminado / 34429, Alice Silva Da Costa, 5, 529º, Não eliminado / 38557, Fernanda Da Veiga Lisboa, 5, 530º, Não eliminado / 47856, Wandersom De Moraes Pinho, 5, 531º, Não eliminado / 32567, Irian Cristina Da Costa Figueiredo, 5, 532º, Não eliminado / 43323, Wesley Alberto Souto Da Silva, 5, 533º, Não eliminado / 37004, Samuel De Sousa Oliveira, 5, 534º, Não eliminado / 45025, Pedro Lucas Barbosa Da Costa, 5, 535º, Não eliminado / 48449, Gleiser Dos Santos Almeida, 5, 536º, Não eliminado / 37435, Ian Vitor De Oliveira Araujo, 5, 537º, Não eliminado / 33805, Tharsis Gabriel Da Costa Neves, 5, 538º, Não eliminado / 41357, Diego, 5, 539º, Não eliminado / 36530, Mickelme Nunes Batista, 5, 540º, Não eliminado / 49424, Rian Sousa Isidorio, 5, 541º, Não eliminado / 27093, Daniele Cruz Nascimento, 5, 542º, Não eliminado / 35329, Vinícius Mendes De Sales, 5, 543º, Não eliminado / 37989, Arley Figueiredo Vianna, 5, 544º, Não eliminado / 28150, Rafael Ribeiro,

5, 545º, Não eliminado / 35524, Marcos Paulo Anad Azevedo, 5, 546º, Não eliminado / 42697, Pedro Henrique Oliveira Favacho, 5, 547º, Não eliminado / 44201, Adrilana Siqueira Freire, 5, 548º, Não eliminado / 39712, Gleiciane Soares Dos Santos, 5, 549º, Não eliminado / 26810, Samir Estevão Marques Moreira, 5, 550º, Não eliminado / 49639, Maigleicy Ribeiro Dos Santos, 5, 551º, Não eliminado / 47987, Thirson Da Silva Brasil, 5, 552º, Não eliminado / 26331, Karolaine Silva E Silva, 5, 553º, Não eliminado / 27853, Luciana Tavares Soares, 5, 554º, Não eliminado / 36395, Gelson Chaves Santos, 5, 555º, Não eliminado / 46051, Amanda Larissa Santos Da Silva, 5, 556º, Não eliminado / 41548, Gleyce Vitoria Bezerra De Lima, 5, 557º, Não eliminado / 45586, Fábio Williames Costa De Carvalho, 5, 558º, Não eliminado / 30172, Cauã Da Silva Biá Viana, 5, 559º, Não eliminado / 33495, Leojunio Silva Rodrigues, 5, 560º, Não eliminado / 41862, Arlane Ferreira Martins, 5, 561º, Não eliminado

61. PA – SÃO FÉLIX DO XINGU 1

38290, João Sousa Ferreira, 10, 1º, Classificado / 30450, Eliana Do Socorro Dos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 37129, Carla Maria Melo Sousa, 10, 3º, Não eliminado / 27866, Maria Iranice Da Silva Pereira, 10, 4º, Não eliminado / 39206, Valdeni Alves Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 44569, Deuzarina Ferreira Da Silva Mancio, 10, 6º, Não eliminado / 33523, José Roberto Aguiar Teixeira, 10, 7º, Não eliminado / 43642, Charles Sales Dos Santos, 10, 8º, Não eliminado / 43704, Elizeu Do Nascimento Doliveira, 10, 9º, Não eliminado / 48643, Railson De Matos Dantas, 10, 10º, Não eliminado / 36326, Eliana Corrêa E Silva, 10, 11º, Não eliminado / 36101, Sheila De Nazaré Costa Boaventura, 10, 12º, Não eliminado / 32626, Marcia Da Silva Nascimento Dos Santos, 10, 13º, Não eliminado / 40997, Genivaldo Silva Cruz, 10, 14º, Não eliminado / 35468, Regiane Cruz De Souza, 10, 15º, Não eliminado / 40476, Vânia Maria Da Silva, 10, 16º, Não eliminado / 30163, Roberta Franssineth Pimentel De Oliveira, 10, 17º, Não eliminado / 47519, Hilda Gomes Goes, 10, 18º, Não eliminado / 38742, Saullo Ipojucan Pinheiro Lima Brito, 10, 19º, Não eliminado / 26282, Daniele De Pinho Barreiros, 10, 20º, Não eliminado / 47968, Israel Do Nascimento Araújo, 10, 21º, Não eliminado / 49873, Daniela Cruz Novaes Costa, 10, 22º, Não eliminado / 28776, Suzeth Kassia De Sousa Amador, 10, 23º, Não eliminado / 42505, José Dos Santos Lima, 10, 24º, Não eliminado / 43297, Valtemir Almeida Silveira, 10, 25º, Não eliminado / 33351, Railson Ramos Da Silva, 10, 26º, Não eliminado / 27012, Edimilson Matias Lima, 10, 27º, Não eliminado / 33919, Sonia Maria Matos Pereira Serejo, 10, 28º, Não eliminado / 29009, Kleberson Michell Reis Burity, 10, 29º, Não eliminado / 26250, Lilian Cristina Monteiro Da Costa, 10, 30º, Não eliminado / 36095, Diego Souza Da Silva, 10, 31º, Não eliminado / 49775, Ana Caroline Carvalho De Souza Castro, 10, 32º, Não eliminado / 43734, Hugo Da Silva Torres, 10, 33º, Não eliminado / 29051, Aline Cristina Da Silva Santos, 10, 34º, Não eliminado / 49318, Drielli Marques De Sousa, 10, 35º, Não eliminado / 34232, Lúcia Cristina Franco Braga, 10, 36º, Não eliminado / 38464, Charles Alves De Souza Pastana Yudja Juruna, 10, 37º, Não eliminado / 45838, Artur Rodrigo Pereira Barros, 10, 38º, Não eliminado / 32822, Leidiane Do Nscimento Sousa, 10, 39º, Não eliminado / 35534, Israel Silva Andrade, 10, 40º, Não eliminado / 49254, Suany Ribeiro Dias Dos Santos, 10, 41º, Não eliminado / 31589, Naiza Xavier Dos Santos, 10, 42º, Não eliminado / 45370, Franciele Dos Santos Assunção, 10, 43º, Não eliminado / 36240, Ana Paula Ferreira De Lima, 10, 44º, Não eliminado / 35045, Fagner Miranda Galucio De Andrade, 10, 45º, Não eliminado / 42776, Erivelton Dias Cruz, 10, 46º, Não eliminado / 39178, Geiciane Santos De Souza, 10, 47º, Não eliminado / 30207, Thaís Milane Lagoia De Sousa De Souza, 10, 48º, Não eliminado / 35100, Amanda Nazareth Martins Pereira Barros, 10, 49º, Não eliminado / 47981, Rayssa Cardoso Da Silva, 10, 50º, Não eliminado / 29433, Andreza Raquel Reis Burity, 10, 51º, Não eliminado / 44948, Mabia Sthefany Rodrigues, 10, 52º, Não eliminado / 34521, Anna Karolliny, 10, 53º, Não eliminado / 47702, Crislane Lima Da Silva, 10, 54º, Não eliminado / 45153, Laiane Dos Santos Dias, 10, 55º, Não eliminado / 34956, Cleidiene De Oliveira Valentim, 10, 56º, Não eliminado / 45179, Rildo Miranda Leao, 10, 57º, Não eliminado / 46004, Adilson Ferreira Balieiro Junior, 10, 58º, Não eliminado / 31538, Thais Maitê Lobato Corrêa, 10, 59º, Não eliminado / 42301, Viviane Cristina Caldas Garcia, 10, 60º, Não eliminado / 32712, Jairo Correa Braga, 10, 61º, Não eliminado / 41305, Jamylle Regina De Melo Vergolino, 10, 62º, Não eliminado / 32588, Murilo Pereira Mattos, 10, 63º, Não eliminado / 44160, Iany Ferreira Negrao, 10, 64º, Não eliminado / 42401, Kerly Cristina Melo Pereira, 10, 65º, Não eliminado / 34409, Edikelen Da Cunha Ribeiro, 10, 66º, Não eliminado / 37093, Mariane Dos Santos Silva, 10, 67º, Não eliminado / 46631, Jacylia Laís Freitas Frazão, 10, 68º, Não eliminado / 41011, Paloma Wanzeler Dias, 10, 69º, Não eliminado / 32249, Alexandre Wallyson Viana Do Nascimento, 10, 70º, Não eliminado / 48182, Danielle De Souza Braga, 10, 71º, Não eliminado / 41265, Sianny Vanessa Da Silva Freitas, 10, 72º, Não eliminado / 36752, Tais Dos Reis Da Silva, 10, 73º, Não eliminado / 42456, Mateus Dos Santos Ramos Pinto, 10, 74º, Não eliminado / 36934, Jhonnathan Basthen Da Silva Do Nascimento, 10, 75º, Não eliminado / 30406, Beatriz Narciza Dos Santos Costa, 10, 76º, Não eliminado / 42759, Karine Barbosa Gomes, 10, 77º, Não eliminado / 33799, Raul Wagnele Carvalho Cabral, 10, 78º, Não eliminado / 49734, Pablo Alexandre Pompilio Da Costa, 10, 79º, Não eliminado / 31028, Dáfny Maria Dos Santos, 10, 80º, Não eliminado / 33044, Izandra De Sousa Varela, 10, 81º, Não eliminado / 45928, João Pedro Assunção Monteiro, 10, 82º, Não eliminado / 49310, Camily Vitória Alves Da Silva, 10, 83º, Não eliminado / 30545, Antonio Sérgio Barata Da Silva, 7, 84º, Não eliminado / 31759, Edinilda Pinto Novaes Da Silva, 7, 85º, Não eliminado / 34696, Verena Amador Costa, 7, 86º, Não eliminado / 40462, Rafaela, 7, 87º, Não eliminado / 45392, Saiury Izabel De Lima Teixeira, 7, 88º, Não eliminado / 49856, Marcelo Ribeiro Castilho, 7, 89º, Não eliminado / 34952, Fernando José Assis Souza, 7, 90º, Não eliminado / 49467, Rita De Cassia Lima Do Nascimento, 7, 91º, Não eliminado / 45555, Simey De Jesus Moura Lopes, 7, 92º, Não eliminado / 39268, Idene Da Cruz Silva, 7, 93º, Não eliminado / 49186, Edinilza Martins De Sousa, 7, 94º, Não eliminado / 39825, Lilian Nascimento Dos Santos, 7, 95º, Não eliminado / 40388, Edivan Crecencia Da Silva, 7, 96º, Não eliminado / 38191, Jose Ribeiro, 7, 97º, Não eliminado / 41033, Luciana De Nazaré Neves De Melo, 7, 98º, Não eliminado / 32455, Cassio Cleiton Gomes De Oliveira, 7, 99º, Não eliminado / 38655, Keila Karina Alves De Souza, 7, 100º, Não eliminado / 33318, Manuelle Amoras Dos Santos, 7, 101º, Não eliminado / 39128, Elizia Silva Santos Paz, 7, 102º, Não eliminado / 38241, Kennya De Paula Dos Santos Souza, 7, 103º, Não eliminado / 29646, Antonio De Abreu Rocha, 7, 104º, Não eliminado / 35968, Jean Roberto Caldeira Ramos, 7, 105º, Não eliminado / 48810, Abraão Chagas De Farias, 7, 106º, Não eliminado / 41699, Leiliane Almeida De Moraes, 7, 107º, Não eliminado / 37560, Josilene Serrão Andrade, 7, 108º, Não eliminado / 29083, Cleidianne Maciel Farias, 7, 109º, Não eliminado / 43980, Thiago Pinheiro Cavalcante, 7, 110º, Não eliminado / 32579, Arlene Gomes Da Gama, 7, 111º, Não eliminado / 33083, Gedida Afonso De Miranda, 7, 112º, Não eliminado / 41193, Francilane Lopes Dos Santos Barros, 7, 113º, Não eliminado / 48989, Fagno Almeida Lima, 7, 114º, Não eliminado / 38107, Thalita Sousa Vieira, 7, 115º, Não eliminado / 28710, Gisele Lima Alves, 7, 116º, Não eliminado / 26103, Rodrigo, 7, 117º, Não eliminado / 48107, Thamirys Carvalho Costa, 7, 118º, Não eliminado / 36622, Carolina Dos Anjos Lustosa, 7, 119º, Não eliminado / 48239, Maclei Toledo Da Silva, 7, 120º, Não eliminado / 34149, Jonathan Mesquita Miranda, 7, 121º, Não eliminado / 49961, Raynne Barbosa Carvalho, 7, 122º, Não eliminado / 31253, Juciel Moura Jardim, 7, 123º, Não eliminado / 27158, Mateus Pinto Winker, 7, 124º, Não eliminado / 39463, Vanessa Furtado Dos Santos, 7, 125º, Não eliminado / 27285, Camila Santos De Oliveira, 7, 126º, Não eliminado / 49724, Rochelane Sales De Resende, 7, 127º, Não eliminado / 33566, Tayna Batista Pimentel, 7, 128º, Não eliminado / 49749, Rosana Medeiros Dos Santos Sena, 7, 129º, Não eliminado / 34305, Kheibe Cristiano Modesto Jardim, 7, 130º, Não eliminado / 36138, Allyne Maciel Da Silva, 7, 131º, Não eliminado / 48431, Thaisa Gomes De Oliveira, 7, 132º, Não eliminado / 39984, Marília Ferreira Quaresma, 7, 133º, Não eliminado / 49722, Raline Silva Alencar, 7, 134º, Não eliminado / 42871, Viviane Gessica De Oliveira Lima, 7, 135º, Não eliminado / 47586, Antonio Randes Ricardo De Melo, 7, 136º, Não eliminado / 32268, John Shayne De Oliveira Santos, 7, 137º, Não eliminado / 38155, Gabriel Neves Da Silva, 7, 138º, Não eliminado / 36714, Alessandro Sousa De Oliveira, 7, 139º, Não eliminado / 49723, João Pedro Sena De Oliveira, 7, 140º, Não eliminado / 50470, Jesiel Alfaia Dos Santos, 7, 141º, Não eliminado / 27301, Jose Luiz Dos Santos Afonso, 7, 142º, Não eliminado / 44007, Marieli Cordeiro Da Cunha, 7, 143º, Não eliminado / 39298, Rodrigo Dos Santos Silva, 7, 144º, Não eliminado / 34299, Yuri Abner De Lima Teixeira, 7, 145º, Não eliminado / 29365, Lenilson Dos Santos Serrão, 7, 146º, Não eliminado / 40698, Antonio Alves De Moura Junior, 7, 147º, Não eliminado / 43199, Valdeilson Rocha Do Nascimento, 7, 148º, Não eliminado / 49132, Suzi Caldas De Carvalho, 7, 149º, Não eliminado / 27194, Giovanna Caroline Carvalho De Moraes, 7, 150º, Não eliminado / 42325, Kamila Osnaycka Silva Da Silveira, 7, 151º, Não eliminado / 46887, Marielle Silva Ferreira, 7, 152º, Não eliminado / 49914, Salles De Caldas Castro, 7, 153º, Não eliminado / 48917, Vanderson Alves Andrade Da Silva, 7, 154º, Não eliminado / 41831, Monica Leão Machado, 7, 155º, Não eliminado / 32212, Estéfani Ferreira Lopes Landin, 7, 156º, Não eliminado / 28003, Brenda Mariana Da Silva Damas, 7, 157º, Não eliminado / 31946, Joanne Leal Almeida Silva, 7, 158º, Não eliminado / 42720, Juliana Ribeiro Da Silva, 7, 159º, Não eliminado / 30629, Gabrielly Cristine Feio Cunha, 7, 160º, Não eliminado / 27625, Suelen Sam Borges Trindade, 7, 161º, Não eliminado / 38813, Andre Gabriel Dos Santos De Oliveira, 7, 162º, Não eliminado / 32821, Jéssica Gomes Dos Reis, 7, 163º, Não eliminado / 46092, Djalma Freitas Cardoso, 7, 164º, Não eliminado / 40442, Cleberson, 7, 165º, Não eliminado / 43552, Luma Melissa Macedo Cunha, 7, 166º, Não eliminado / 49512, Gabriel Da Silva Cardoso, 7, 167º, Não eliminado / 43093, Thiago Farias Tavares, 7, 168º, Não eliminado / 40504, Everton Luiz Ferreira Martins, 7, 169º, Não eliminado / 49261, Edinelson Macola Rente, 5, 170º, Não eliminado / 34589, Maria Ieda De Sousa, 5, 171º, Não eliminado / 40104, Vanessa Araujo Ramos, 5, 172º, Não eliminado / 32092, Adriene Menezes Costa, 5, 173º, Não eliminado / 40474, Francisco Galdino Da Costa Neto, 5, 174º, Não eliminado / 46079, Marly Gomes Do Egyto, 5, 175º, Não eliminado / 34198, Nazareno Pereira Da Silva Filho, 5, 176º, Não eliminado / 49031, Ronaldo Guilherme Pinho, 5, 177º, Não eliminado / 41724, Francisco Mauro Barreto Dos Santos, 5, 178º, Não eliminado / 48392, Edimilson Brito De Miranda, 5, 179º, Não eliminado / 29723, Jacques Dos Santos De Souza, 5, 180º, Não eliminado / 38910, Carlos Augusto Peixoto, 5, 181º, Não eliminado / 38876, Sandra Muniz Paz Peixoto, 5, 182º, Não eliminado / 38275, Edna Maria Da Silva Costa, 5, 183º, Não eliminado / 50380, Gilzelia Augusto Da Silva, 5, 184º, Não eliminado / 33547, Valcirene Nascimento, 5, 185º, Não eliminado / 33722, Andreia Morais Dos Santos, 5, 186º, Não eliminado / 39472, José Roberto Souza Dourado, 5, 187º, Não eliminado / 34709, Mauro Augusto Pacheco Sa, 5, 188º, Não eliminado / 29166, Debora Paula Retzlaff, 5, 189º, Não eliminado / 50403, Creuzenilde Figueiredo Lima, 5, 190º, Não eliminado / 48781, Marcio Roberto Dos Santos Nunes, 5, 191º, Não eliminado / 44669, Luciana Corrêa Lobel, 5, 192º, Não eliminado / 31690, Josiane Gomes Cruz, 5, 193º, Não eliminado / 34659, Alexandre Wagner Nascimento Souza De Oliveira, 5, 194º, Não eliminado / 31729, Creuza Alves De Sousa, 5, 195º, Não eliminado / 40253, Marcos Santos Da Silva, 5, 196º, Não eliminado / 35165, Walmir Dos Santos Weba, 5, 197º, Não eliminado / 31271, Carlos André Lobato De Oliveira, 5, 198º, Não eliminado / 26689, Karina Souza Brito Trindade, 5, 199º, Não eliminado / 48564, Deonice Dos Santos Lima, 5, 200º, Não eliminado / 46595, Giovanni Da Silva Almeida, 5, 201º, Não eliminado / 46751, Jorge Wilson Fonseca Reis, 5, 202º, Não eliminado / 42516, Marcos Vinicios Farias Menezes, 5, 203º, Não eliminado / 32434, Selma Dias De Sousa, 5, 204º, Não eliminado / 40718, Glelciene Neves De Oliveira, 5, 205º, Não eliminado / 36576, Jaime Dias Miranda, 5, 206º, Não eliminado / 49585, Denise Do Socorro Santos Da Costa, 5, 207º, Não eliminado / 38157, José Fernando Reis De Assis Junior, 5, 208º, Não eliminado / 28821, Ildenete Da Silva Machado, 5, 209º, Não eliminado / 29125, Patricia Suzely, 5, 210º, Não eliminado / 39067, Mirlene Sousa Borges Barros, 5, 211º, Não eliminado / 37429, Hailton Cunha Brito, 5, 212º, Não eliminado / 36312, Fábio Da Silva Do Rosario, 5, 213º, Não eliminado / 35325, Antonio De Paula Monteiro Da Silva, 5, 214º, Não eliminado / 32129, Raimundo Renato Favacho Rodrigues, 5, 215º, Não eliminado / 49471, Darlete Lopes Batista, 5, 216º, Não eliminado / 49270, Lenilda Trindade Pinto, 5, 217º, Não eliminado / 50135, Maria José P.sousa, 5, 218º, Não eliminado / 36854, Ana Paula De Oliveira Do Nascimento, 5, 219º, Não eliminado / 50144, José Alexandre Sarges Dos Santos, 5, 220º, Não eliminado / 38462, Emiquesia Ferreira De Assunçao, 5, 221º, Não eliminado / 29409, Henrique Reboucas Fonseca, 5, 222º, Não eliminado / 36523, Natalia Cecilia Alves De Sousa, 5, 223º, Não eliminado / 35835, Diego Cleython Holanda Da Silva, 5, 224º, Não eliminado / 31682, Heliane Albuquerque De Souza, 5, 225º, Não eliminado / 38345, Edinaldo Silva Souza, 5, 226º, Não eliminado / 41785, Maria Helena Moreira Costa, 5, 227º, Não eliminado / 47327, Alan Ferreira Da Costa, 5, 228º, Não eliminado / 49086, Elma Soares Lopes, 5, 229º, Não eliminado / 46552, Iziani Moraes Cordeiro, 5, 230º, Não eliminado / 35555, Edilene Souza Da Silva, 5, 231º, Não eliminado / 33014, Najla Clara Barbosa Souza, 5, 232º, Não eliminado / 42377, Rafaela Souza Lourenço, 5, 233º, Não eliminado / 48848, Natália Alves, 5, 234º, Não eliminado / 41047, Deyson Luan Souza De Oliveira, 5, 235º, Não eliminado / 36847, Fábio Reis Sousa, 5, 236º, Não eliminado / 30421, Claudio Renan Da Silva Costa, 5, 237º, Não eliminado / 33239, Milton Pinto Neto, 5, 238º, Não eliminado / 49444, Ana Cláudia Ferreira De Carvalho, 5, 239º, Não eliminado / 43388, Pamela Sena Dos Reis, 5, 240º, Não eliminado / 34491, Talyta Alves Da Silva, 5, 241º, Não eliminado / 34221, Herlem Suany Furtado Ferreira, 5, 242º, Não eliminado / 49201, Mayara Pereira Costa, 5, 243º, Não eliminado / 30520, Jessica Pereira Silva, 5, 244º, Não eliminado / 49772, Thais Lopes Da Luz, 5, 245º, Não eliminado / 31143, Alison De Lima Nunes, 5, 246º, Não eliminado / 35815, Izabel, 5, 247º, Não eliminado / 34853, Fernando Dos Santos Oliveira, 5, 248º, Não eliminado / 35935, Glenda Roberta Chaves Almeida, 5, 249º, Não eliminado / 50332, Marcos Vinicius Silva Dos Santos, 5, 250º, Não eliminado / 34312, Miguel Da Silva Sousa, 5, 251º, Não eliminado / 38767, Tayana Leticia Conceição De Sousa, 5, 252º, Não eliminado / 33143, Huana Barbosa Rodrigues, 5, 253º, Não eliminado / 35299, Luciane Silva Teixeira, 5, 254º, Não eliminado / 41522, Lucas Dos Santos Campos, 5, 255º, Não eliminado / 42381, Anderson Sousa Dos Santos, 5, 256º, Não eliminado / 47020, Kerilen Gleicy Sousa Da Silva, 5, 257º, Não eliminado / 33401, Ariel Cardoso Monteiro, 5, 258º, Não eliminado / 29513, Eliton Batista De Araújo, 5, 259º, Não eliminado / 31448, Priscila De Cassia Araujo De Sousa, 5, 260º, Não eliminado / 35526, Andressa Saraiva Ferreira, 5, 261º, Não eliminado / 34937, Rafael Silva De Oliveira, 5, 262º, Não eliminado / 36841, Patrick Fogaco Morais, 5, 263º, Não eliminado / 45482, Luiz Gabriel Oliveira Da Silva, 5, 264º, Não eliminado / 43080, Jean Pablo Brandão Lira, 5, 265º, Não eliminado / 50196, Anderson Junior Sousa Gomes, 5, 266º, Não eliminado / 29154, Adriany Carneiro Almeida, 5, 267º, Não eliminado / 31154, Natália Úrsula Teixeira Costa, 5, 268º, Não eliminado / 36575, Nayarah Silva Dos Santos, 5, 269º, Não eliminado / 36485, Thamires, 5, 270º, Não eliminado / 49618, Rogério Da Silva Oliveira, 5, 271º, Não eliminado / 33861, Fyneas Silva Oliveira, 5, 272º, Não eliminado / 49123, Marcelo Vitor, 5, 273º, Não eliminado / 28244, Fabricio Matos Pereira, 5, 274º, Não eliminado / 33435, Liliane Lima Da Silva, 5, 275º, Não eliminado / 38403, Dara Daniele Santos Da Silva, 5, 276º, Não eliminado / 50315, Antonio Elison Silva Costa, 5, 277º, Não eliminado / 50186, Sheila Gabrielle Freire, 5, 278º, Não eliminado / 34056, Rosenilda Da Silva Fernandes, 5, 279º, Não eliminado / 47431, Dario Souza Rodrigues Neto, 5, 280º, Não eliminado / 42602, Filipe Gomes Dos Santos, 5, 281º, Não eliminado / 48160, Jonas Andrade De Souza, 5, 282º, Não eliminado / 37103, Livia Santa Rosa Chagas, 5, 283º, Não eliminado / 42021, Andreza Lameira Alves, 5, 284º, Não eliminado / 35953, Brenda Bezerra Dos Santos, 5, 285º, Não eliminado / 33982, Daniel Rodrigues Da Silva, 5, 286º, Não eliminado / 50327, Luana Dantas, 5, 287º, Não eliminado / 33452, Marcelo Ferreira Lima, 5, 288º, Não eliminado / 43379, Mateus Alves De Oliveira, 5, 289º, Não eliminado / 39745, Ariele Do Carmo Nascimento, 5, 290º, Não eliminado / 36962, Renata Borges Lima, 5, 291º, Não eliminado / 41224, Ana Luise Saldanha Monteiro, 5, 292º, Não eliminado / 40496, Neyla Thayanne Bentes Da Silva, 5, 293º, Não eliminado / 49259, Pedro Paulo Góes Silva, 5, 294º, Não eliminado / 40163, Justo Xavier Souza, 5, 295º, Não eliminado / 40935, Eliezer Ferreira Romario, 5, 296º, Não eliminado / 47171, Welbber Rodrigues Marques, 5, 297º, Não eliminado / 39684, Fernanda Alves Araujo, 5, 298º, Não eliminado / 34544, Matheus Da Costa Silva, 5, 299º, Não eliminado / 37387, Carla, 5, 300º, Não eliminado / 36334, Manuela Lobato Cavalcante, 5, 301º, Não eliminado / 42151, Kételen Kauane Moura Gonçalves, 5, 302º, Não eliminado / 38488, Fernanda Filgueira Da Conceição, 5, 303º, Não eliminado / 34082, Cristiane Santos Dos Santos, 5, 304º, Não eliminado / 34355, Lorena Leal Rocha, 5, 305º, Não eliminado / 50254, Antonio Tiago Silva Da Costa, 5, 306º, Não eliminado / 43078, Carlos Henrique Da Silva, 5, 307º, Não eliminado / 33548, Leonardo Augusto Da Silva Pereira, 5, 308º, Não eliminado

62. PA – SÃO FÉLIX DO XINGU 2

44239, Luciano Da Costa, 10, 1º, Não eliminado / 34376, Afonso Pantoja Quintanilha, 10, 2º, Não eliminado / 33385, Jean Carlos Almeida, 10, 3º, Não eliminado / 38771, Desanira Raiol Pinheiro, 10, 4º, Não eliminado / 47284, Luciana Da Silva Abreu, 10, 5º, Não eliminado / 36100, Jusa De Lourdes Viana Ferreira, 10, 6º, Não eliminado / 49406, Raimunda Oliveira E Silva, 10, 7º, Não eliminado / 50398, Luzia Sousa Ferreira, 10, 8º, Não eliminado / 36122, Domingas Aparecida Dos Reis Barbosa, 10, 9º, Não eliminado / 31505, Cleonice Medrado Dos Reis, 10, 10º, Não eliminado / 29032, Raquel De Lima Cardoso, 10, 11º, Não eliminado / 33742, Jaqueline Patrícia Santana Modesto, 10, 12º, Não eliminado / 31841, Leandro De Oliveira Ribeiro, 10, 13º, Não eliminado / 28158, Cristiano Mendonça De Melo, 10, 14º, Não eliminado / 35635, Leticia Do Socorro Souza Brito, 10, 15º, Não eliminado / 40786, Leidiana De Souza, 10, 16º, Não eliminado / 43459, Adrielle Geovana Silva Oliveira, 10, 17º, Não eliminado / 32928, Welton Silva Lucena, 10, 18º, Não eliminado / 34110, Luana Rodrigues Vieira, 10, 19º, Não eliminado / 35893, Simão De Sousa Elarrat, 10, 20º, Não eliminado / 37645, Taynã Fonseca Corrêa, 10, 21º, Não eliminado / 50333, Thiago Mauricio Nunes Ferreira, 10, 22º, Não eliminado / 50335, Aldemir De Abreu Lopes Junior, 10, 23º, Não eliminado / 50090, Gabriela Miranda Galúcio De Andrade, 10, 24º, Não eliminado / 41678, Bruna Manuele Borges Magalhães, 10, 25º, Não eliminado / 32669, Paulo Cesar Melchiades Dos Santos, 7, 26º, Não eliminado / 28132, Josielle Almeida Braga, 7, 27º, Não eliminado / 41637, Elisvaudo Da Luz Do Amaral, 7, 28º, Não eliminado / 27256, Denise Almeida Ferreira, 7, 29º, Não eliminado / 44141, Andréia De Abreu, 7, 30º, Não eliminado / 36447, Valquíria Mendes Ferreira, 7, 31º, Não eliminado / 49611, Dulcineia Rodrigues Alfaia, 7, 32º, Não eliminado / 36455, Valdo Pereira Lopes, 7, 33º, Não eliminado / 49363, Franciele Rodrigues Fernandes, 7, 34º, Não eliminado / 40951, Edson Romario Rodrigues Dos Reis, 7, 35º, Não eliminado / 40042, Fernando Lima Costa, 7, 36º, Não eliminado / 39550, Antonio Manoel Sousa Da Silva, 7, 37º, Não eliminado / 26658, Jairironi Da Conceição Real, 7, 38º, Não eliminado / 31963, Juciane Araujo Ipiranga, 7, 39º, Não eliminado / 47141, Lucas Dos Santos Castro, 7, 40º, Não eliminado / 50223, Leandro Almeida Cordeiro, 7, 41º, Não eliminado / 50309, Cintia Regina Nascimento De Araújo, 7, 42º, Não eliminado / 50325, Matheus Sousa Da Silva Marques, 7, 43º, Não eliminado / 48088, Joel Silva De Jesus, 7, 44º, Não eliminado / 32315, Jose Renato Da Silva Sena, 7, 45º, Não eliminado / 37937, João Pedro Rangel Cardoso, 7, 46º, Não eliminado / 38805, Thelri Iêda Pereira Caldas E Silva, 7, 47º, Não eliminado / 26366, Estefani Jardim Miranda, 7, 48º, Não eliminado / 43861, Bruno Costa, 7, 49º, Não eliminado / 42233, Lucas, 7, 50º, Não eliminado / 36755, Breno Amaral Portela, 7, 51º, Não eliminado / 42709, Carlos Victor, 7, 52º, Não eliminado / 32946, Gustavo De Souza Gonçalves, 7, 53º, Não eliminado / 35425, Gabriele Dos Santos Galvão, 7, 54º, Não eliminado / 50487, Pettiellen Brandão Almeida, 7, 55º, Não eliminado / 34020, Océlio De Sousa Borges, 7, 56º, Não eliminado / 38825, Antonio Walter De Oliveira Neto, 5, 57º, Não eliminado / 35220, Iranildo Carvalho Do Carmo, 5, 58º, Não eliminado / 38427, Marinalva Viana Da Silva, 5, 59º, Não eliminado / 38833, Hamilton Rodrigues Mellos, 5, 60º, Não eliminado / 50227, Maria Osvaldina Ferreira Sousa, 5, 61º, Não eliminado / 47706, Silvano Rodrigues Santiago, 5, 62º, Não eliminado / 39773, Wilson De Oliveira Reis, 5, 63º, Não eliminado / 32716, Adson Fernandes Correa, 5, 64º, Não eliminado / 47161, Luzia, 5, 65º, Não eliminado / 35977, Erisvania Rodrigues, 5, 66º, Não eliminado / 42485, Clebson Luis Andrade De Assunção, 5, 67º, Não eliminado / 35380, Sandra Lúcia Furtado Dos Santos, 5, 68º, Não eliminado / 48325, Rosimeire Dos Santos Rodrigues, 5, 69º, Não eliminado / 36466, Hugo Luiz Alves De Lima, 5, 70º, Não eliminado / 35116, Milene Rodrigues Ferreira, 5, 71º, Não eliminado / 39777, Edilan Da Costa Gibson Almeida, 5, 72º, Não eliminado / 44798, Elineia Campos Nazaré, 5, 73º, Não eliminado / 41547, Marinalva De Fatima Souza Saraiva, 5, 74º, Não eliminado / 28871, Solange Lopes Corrêa, 5, 75º, Não eliminado / 30651, Priscila Carvalho Da Silva, 5, 76º, Não eliminado / 31368, Warle Ramon Sousa De França, 5, 77º, Não eliminado / 49470, Ricardo Alves Gomes, 5, 78º, Não eliminado / 31555, Audenise De Oliveira Ribeiro, 5, 79º, Não eliminado / 33788, Gislane Dos Santos Mesquita, 5, 80º, Não eliminado / 38777, Raimundo Davi Da Costa Melo, 5, 81º, Não eliminado / 32010, Andreza Dos Santos Brito, 5, 82º, Não eliminado / 36213, Patrycia D Paula Rodrigues Oliveira, 5, 83º, Não eliminado / 40452, Adria Cristiely Almeida Piedade, 5, 84º, Não eliminado / 37693, Reylane Mendes De Oliveira, 5, 85º, Não eliminado / 49042, Francisco Caldeira Dos Santos, 5, 86º, Não eliminado / 47263, Fabíola Cristina Dos Santos Negrão, 5, 87º, Não eliminado / 49435, Ellen Rocha Pereira, 5, 88º, Não eliminado / 48117, Beatriz Lopes Ribeiro, 5, 89º, Não eliminado / 32053, Erica Garcon Tenório, 5, 90º, Não eliminado / 41530, Eduardo Antonio Alves Campelo, 5, 91º, Não eliminado / 42894, Saimon Luis Nascimento Pavão, 5, 92º, Não eliminado / 35770, Bianca Pereira Da Silva, 5, 93º, Não eliminado / 38996, Bianca Nascimento Magalhães, 5, 94º, Não eliminado / 32330, Donizete Brito Costa, 5, 95º, Não eliminado / 44859, Claudilene Santos Dias, 5, 96º, Não eliminado / 30038, Karina Figueira Alfaia, 5, 97º, Não eliminado / 38405, Kheury Da Silva Rosa, 5, 98º, Não eliminado / 38257, Victor Luan Monteiro Da Silva, 5, 99º, Não eliminado

63. PB – CUITEGI

45380, Maria Elena Fiel Da Costa Morresi, 10, 1º, Classificado / 46804, Elizete Freire, 10, 2º, Não eliminado / 46768, Maria Verdinilde Gomes Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 50200, Carlos Magno De Oliveira, 10, 4º, Não eliminado / 30982, José Santana Ferreira Guimarães Neto, 10, 5º, Não eliminado / 33526, Airton Viana Da Silva, 10, 6º, Não eliminado / 46363, Risonaldo Carlos Da Silva, 10, 7º, Não eliminado / 28330, Reginaldo Nunes De Lima, 10, 8º, Não eliminado / 44281, Andre Mario Ampere Dos Santos Carneiro, 10, 9º, Não eliminado / 46685, Camila Da Silva Santos, 10, 10º, Não eliminado / 29961, Carlos Felipe Oliveira Silva, 10, 11º, Não eliminado / 37092, Deyvison Kallyson Da Silva Chaves, 10, 12º, Não eliminado / 44478, Amaury Ceciliano Bandeira, 10, 13º, Não eliminado / 42775, Clóvis Manoel Dodô E Silva, 10, 14º, Não eliminado / 40055, Wellington Otaviano Santos Corrêa, 10, 15º, Não eliminado / 39196, Angela Maria Barbosa Nunes, 10, 16º, Não eliminado / 46775, Larissa Cavalcanti Costa Peixoto, 10, 17º, Não eliminado / 42943, Damiao Soares Braz, 10, 18º, Não eliminado / 31009, Ana Claudia Dos Santos, 10, 19º, Não eliminado / 45012, Vera Lucia Luiza Da Silva, 10, 20º, Não eliminado / 47298, Kassia Rejane Araruna Bezerra, 10, 21º, Não eliminado / 41279, Kayro Alexandre Silva, 10, 22º, Não eliminado / 46546, Marluce Lima Do Nascimento, 10, 23º, Não eliminado / 27340, Paulo Augusto De Lima Júnior, 10, 24º, Não eliminado / 34728, Veronica Fernandes Da Silva, 10, 25º, Não eliminado / 27683, Edna Souza Quinto, 10, 26º, Não eliminado / 35079, Luiz Gustavo Fonseca Batalha, 10, 27º, Não eliminado / 43111, Maria Aparecida Dos Santos Barbosa, 10, 28º, Não eliminado / 48814, Marconi Oliveira Lima, 10, 29º, Não eliminado / 40092, Dagmar De Oliveira Batista, 10, 30º, Não eliminado / 40058, Ricardo Rocha Porto, 10, 31º, Não eliminado / 28354, Cristiane Felix Da Cruz Miranda, 10, 32º, Não eliminado / 49649, Carla Fernanda Felix Martins, 10, 33º, Não eliminado / 28728, Edvânia Caetano César De Araújo, 10, 34º, Não eliminado / 38549, Cristiany Da Cunha Anacleto Cantisani, 10, 35º, Não eliminado / 40513, Maria De Fátima Martiniano De Souza, 10, 36º, Não eliminado / 32532, Eliane Fernandes Da Silva, 10, 37º, Não eliminado / 38398, Samuel Aguiar Mariano, 10, 38º, Não eliminado / 26582, Josefa Elionaide Costa Do Nascimento, 10, 39º, Não eliminado / 35671, Ana Fabia Torres Pereira, 10, 40º, Não eliminado / 29044, Maria De Jesus Araújo, 10, 41º, Não eliminado / 40953, Neilson Vitor Da Silva, 10, 42º, Não eliminado / 40444, Simone Da Silva Silvestre, 10, 43º, Não eliminado / 39460, Eduardo Junior Da Conceicao, 10, 44º, Não eliminado / 43959, Andréa De Andrade Almeida, 10, 45º, Não eliminado / 36373, Jociel Vieira De Araujo, 10, 46º, Não eliminado / 26620, Gabriel Gonçalves, 10, 47º, Não eliminado / 37599, Celiana Aparecida Ferreira De Oliveira, 10, 48º, Não eliminado / 48805, Mithra Josyane Baepar Cabral Dos Santos, 10, 49º, Não eliminado / 35564, Shirlley Oliveira Da Silva, 10, 50º, Não eliminado / 33224, Samir Palmeira Sobral De Azevedo Melo, 10, 51º, Não eliminado / 26501, Diana Dos Santos Vieira, 10, 52º, Não eliminado / 28885, Lindolfo Alves Nascimento Neto, 10, 53º, Não eliminado / 48923, Wagner Nobrega De Souza, 10, 54º, Não eliminado / 35344, Tatiane Ferreira De Moraes, 10, 55º, Não eliminado / 39141, Wildemberg Carlos De Bulhoes, 10, 56º, Não eliminado / 43650, Aurileia Pereira Da Silva, 10, 57º, Não eliminado / 37565, Benites Goulart Morais Da Costa, 10, 58º, Não eliminado / 49859, Izanilde Barbosa Da Silva, 10, 59º, Não eliminado / 43908, Raniere Pereira Da Silva, 10, 60º, Não eliminado / 40763, Everton Luiz Souza Franco, 10, 61º, Não eliminado / 40695, Cleison Alberto De Barros Silva, 10, 62º, Não eliminado / 42649, Edcley Barbosa Alves, 10, 63º, Não eliminado / 38949, Ricardo Victor Tavares De França, 10, 64º, Não eliminado / 43037, Flaviana Davi Lira, 10, 65º, Não eliminado / 49239, Eduardo Jose De Lima Cavalcanti, 10, 66º, Não eliminado / 49899, Luciane Lourenco Dos Santos, 10, 67º, Não eliminado / 42483, Andreza Das Neves Rodrigues, 10, 68º, Não eliminado / 39158, Arabella Albuquerque Nunes Monteiro, 10, 69º, Não eliminado / 50485, Marcondes Rodrigues Da Silva, 10, 70º, Não eliminado / 48682, Gilmara Maria Freitas Lopes, 10, 71º, Não eliminado / 37876, Luana Gusmão Isidro Nóbrega, 10, 72º, Não eliminado / 31229, Alex Alves Da Silva, 10, 73º, Não eliminado / 29277, Manuela De Aguiar Santos Ribeiro, 10, 74º, Não eliminado / 40618, Maria Dos Remédios Alves, 10, 75º, Não eliminado / 34235, Adriano Pimentel Dória, 10, 76º, Não eliminado / 47976, Rosilene Oliveira Rocha, 10, 77º, Não eliminado / 38123, Júlio Da Penha Coresma, 10, 78º, Não eliminado / 41374, Iva Raquel Gomes Pereira Carvalho, 10, 79º, Não eliminado / 33377, Wagner Soares Ferreira, 10, 80º, Não eliminado / 39711, Josinaldo Da Silva, 10, 81º, Não eliminado / 40992, Marciel Alves Pessoa, 10, 82º, Não eliminado / 40376, Evaldo Bruno De Souza Silva, 10, 83º, Não eliminado / 30519, Pauriane Costa Ribeiro, 10, 84º, Não eliminado / 29590, Ritha De Cássia Pessoa Ferreira, 10, 85º, Não eliminado / 37009, Andiara Catarine Ferreira Da Silva, 10, 86º, Não eliminado / 39817, Rachel Reis Da Silva, 10, 87º, Não eliminado / 30969, Paulo Gabriel Do Nascimento Barreto, 10, 88º, Não eliminado / 38449, Viviane Martins De Oliveira, 10, 89º, Não eliminado / 27310, Josivania Da Silva Nascimento, 10, 90º, Não eliminado / 40372, Cristiane Martins De Araujo, 10, 91º, Não eliminado / 44256, Aécio De Oliveira Sousa, 10, 92º, Não eliminado / 33818, Nara Caroline Da Silva, 10, 93º, Não eliminado / 48217, Gilda De Souza Andrade, 10, 94º, Não eliminado / 35306, Lucas Neiva Peregrino, 10, 95º, Não eliminado / 26353, Maria Alanya Da Costa De Oliveira, 10, 96º, Não eliminado / 38596, Sérgio Berquó Camelo, 10, 97º, Não eliminado / 37963, Luiza Jussara M Dantas Silva, 10, 98º, Não eliminado / 49659, Tulio Gondim Alves, 10, 99º, Não eliminado / 43688, Eric Diniz Figueiredo, 10, 100º, Não eliminado / 30456, David Andson Da Silva Lopes, 10, 101º, Não eliminado / 41020, Renata Das Neves Oliveira, 10, 102º, Não eliminado / 40655, Ionara Da Silva Paiva Farias, 10, 103º, Não eliminado / 26011, Ulliane Calixto Suldini, 10, 104º, Não eliminado / 35428, Diego Cezar Da Silva Monteiro, 10, 105º, Não eliminado / 34049, Andréia Dias De Medeiros, 10, 106º, Não eliminado / 30677, Tiago Malaquias De Souza, 10, 107º, Não eliminado / 36544, Taianne Jenifer Araújo Lima, 10, 108º, Não eliminado / 36843, Aderlan Rodrigues De Vasconcelos, 10, 109º, Não eliminado / 34797, Luciene Gomes Lins Ribeiro, 10, 110º, Não eliminado / 41850, Diego Henrique Silva Da Costa, 10, 111º, Não eliminado / 40807, Wedna Ferreira Da Costa, 10, 112º, Não eliminado / 27069, Ronaldo Rodrigues Da Silva, 10, 113º, Não eliminado / 46397, Andresa Karine Rodrigues Novais De Jesus, 10, 114º, Não eliminado / 47442, Tercilia Rodrigues De Oliveira, 10, 115º, Não eliminado / 39763, Leonardo Nunes Carneiro, 10, 116º, Não eliminado / 37651, Liane Lira Da Costa, 10, 117º, Não eliminado / 28606, Edilaine Da Silva Trajano Santos, 10, 118º, Não eliminado / 33121, Yara Fausto De Albuquerque Geminiano, 10, 119º, Não eliminado / 33449, Tarsiane Maria Da Silva, 10, 120º, Não eliminado / 36573, Cynthia Karolinne Da Silva Almeida, 10, 121º, Não eliminado / 45136, Marlisson Filemon Alencar De Sa, 10, 122º, Não eliminado / 28905, Lívia Pereira Barros, 10, 123º, Não eliminado / 49402, Cassiana Maria Da Silva, 10, 124º, Não eliminado / 29904, Francisco Salatiel Clemente De Souza, 10, 125º, Não eliminado / 30436, Sillwe Capitulino Farias Costa, 10, 126º, Não eliminado / 32279, Luiz Henrique De Carvalho Filho, 10, 127º, Não eliminado / 42714, Manasses Da Silva Campelo, 10, 128º, Não eliminado / 44628, Williams Kleyton Rodrigues Ramos, 10, 129º, Não eliminado / 27442, Evelyane Xavier Pena, 10, 130º, Não eliminado / 39683, Tamilles Oliveira Costa, 10, 131º, Não eliminado / 29758, Cláucio Kleybson Lyra Dos Santos, 10, 132º, Não eliminado / 44411, Daianne Silva Barbosa, 10, 133º, Não eliminado / 49870, Jéssica Cristina Bezerra, 10, 134º, Não eliminado / 45353, Victor Da Costa Morresi, 10, 135º, Não eliminado / 45849, Maria Do Desterro Medeiros, 10, 136º, Não eliminado / 36837, Ligia Celli Marques Beserra, 10, 137º, Não eliminado / 34257, Luana Cristina De Souza Santos, 10, 138º, Não eliminado / 43741, Jadson Kleber Lustosa Ribeiro Da Silva, 10, 139º, Não eliminado / 27473, Lucas Machado Reis, 10, 140º, Não eliminado / 40144, Matheus Leôncio Martins Do Nascimento, 10, 141º, Não eliminado / 27719, Bruno Rodrigues Da Silva, 10, 142º, Não eliminado / 28901, Geane Alves De Lima, 10, 143º, Não eliminado / 48858, Caroline Delgado Freire, 10, 144º, Não eliminado / 42337, Rafaela Alexandra Marinho Dos Santos Barbosa França, 10, 145º, Não eliminado / 37987, Dennys Pessoa Pimenta Barbosa, 10, 146º, Não eliminado / 33098, Sebastião Da Silva Pinto, 10, 147º, Não eliminado / 35182, Gildemar Pereira De Macedo Neto, 10, 148º, Não eliminado / 48779, Leonardo Fereira Marcelino Costa, 10, 149º, Não eliminado / 30578, Hacsa Priscila Soares De Oliveira, 10, 150º, Não eliminado / 33146, Ibsen Andrade De Lima, 10, 151º, Não eliminado / 30017, Daniele Santos De Albuquerque, 10, 152º, Não eliminado / 36444, Mateus Augusto Do Nascimento, 10, 153º, Não eliminado / 28061, Kaique Aparecido Gonçalves E Silva, 10, 154º, Não eliminado / 29284, Hugo De Oliveira Silva, 10, 155º, Não eliminado / 44270, Rosilania Fernandes De Sousa, 10, 156º, Não eliminado / 33532, Renan Silva Ferreira, 10, 157º, Não eliminado / 36174, Felipe Da Silva Gonçalo, 10, 158º, Não eliminado / 36008, Dayane França Da Silva S, 10, 159º, Não eliminado / 33985, Ruth Dias Barbosa Marques, 10, 160º, Não eliminado / 48478, Lucicleide Gomes Da Rocha Souza, 10, 161º, Não eliminado / 32447, Mônica De Almeida Barbosa, 10, 162º, Não eliminado / 37105, Samuel De Souza Ferreira Júnior, 10, 163º, Não eliminado / 41509, Gabriela Dias De Souza, 10, 164º, Não eliminado / 47747, Ceciliane De Sousa Cordeiro, 10, 165º, Não eliminado / 35769, Adriano Oliveira Da Silva, 10, 166º, Não eliminado / 48190, Renan Gomes Da Silva, 10, 167º, Não eliminado / 40322, Jeferson Josefe De Queiroz Neto, 10, 168º, Não eliminado / 44760, José Iago Matheus Barbosa Costa, 10, 169º, Não eliminado / 28434, Larissa Da Silva Sherman, 10, 170º, Não eliminado / 40932, Hélio Gomes Da Silva Júnior, 10, 171º, Não eliminado / 40797, Thomas Kauam Gomes De Andrade, 10, 172º, Não eliminado / 49592, Tamires Batista Da Silva, 10, 173º, Não eliminado / 36951, Andreza Raielly Alexandre De Lima, 10, 174º, Não eliminado / 38293, Francisco Fortunato Dos Santos Junior, 10, 175º, Não eliminado / 49255, Wanessa Kelly Vieira De Vasconcelos, 10, 176º, Não eliminado / 32442, Ruan Rodrigues De Freitas, 10, 177º, Não eliminado / 36460, Tiago Sandro De Oliveira, 10, 178º, Não eliminado / 38729, Cicera Willy Marques Vieira, 10, 179º, Não eliminado / 44195, Ismênia Tatiane De Almeida Lima, 10, 180º, Não eliminado / 49420, Karine Maria Lacerda Silva, 10, 181º, Não eliminado / 33378, Paloma Késsia Santos Silva, 10, 182º, Não eliminado / 37974, Elizabeth Silva Dos Santos, 10, 183º, Não eliminado / 38801, Gefferson Lammy Da Silva Felix, 10, 184º, Não eliminado / 37404, Yago De Andrade Alves, 10, 185º, Não eliminado / 46707, Rafaela Sales Pereira Roxo, 10, 186º, Não eliminado / 47512, Larissa Rocha Pereira, 10, 187º, Não eliminado / 42934, Maria Layanny Sousa Dos Santos, 10, 188º, Não eliminado / 48547, Gisleine, 10, 189º, Não eliminado / 40243, Flaviany Teixeira Soares Da Silva, 10, 190º, Não eliminado / 36954, Zaidan Nascimento De Sousa, 10, 191º, Não eliminado / 42296, Irla Gabriele Nunes Henriques, 10, 192º, Não eliminado / 35266, José Renan Da Silva Souza, 10, 193º, Não eliminado / 30847, Maria Aparecida De Sousa Santos, 10, 194º, Não eliminado / 42389, Pedro Henrique Barcellos França, 10, 195º, Não eliminado / 43516, Francisco Vicente De Almeida Júnior, 10, 196º, Não eliminado / 41696, Ana Caroline Gomes Dos Reis, 10, 197º, Não eliminado / 41561, José Gabriel Araújo Do Bomfim, 10, 198º, Não eliminado / 35693, Dayanne Costa Fideles, 10, 199º, Não eliminado / 49790, Geovani Eduardo Bezerra, 10, 200º, Não eliminado / 42784, Thayse Pricily Oliveira Moura, 10, 201º, Não eliminado / 45321, Jardelly Santos Pia, 10, 202º, Não eliminado / 44011, Raquel De Souza Silva, 10, 203º, Não eliminado / 32814, Islane, 10, 204º, Não eliminado / 46624, Renata Barros Oliveira Gomes Da Silva, 10, 205º, Não eliminado / 30752, Eglicia Jamile Da Silva, 10, 206º, Não eliminado / 39438, Diane Serafim Da Silva, 10, 207º, Não eliminado / 47517, Felipe Moreira De Jesus, 10, 208º, Não eliminado / 46217, Filipe Kelsen Figueiredo Tavares, 10, 209º, Não eliminado / 35004, Ingrêdi Delfino Da Silva Martins, 10, 210º, Não eliminado / 35678, Lucas Wilson Da Silva, 10, 211º, Não eliminado / 29911, Daniel Jose Da Silva Neto, 10, 212º, Não eliminado / 49627, Natalia Barbosa Da Silva, 10, 213º, Não eliminado / 38499, Caroline Souza Dos Santos, 10, 214º, Não eliminado / 35358, Luan De Lima Souza, 10, 215º, Não eliminado / 34655, Dayanne Pereira Cavalcanti Silva, 10, 216º, Não eliminado / 48616, Ivan Lúcio De Carvalho Neto, 10, 217º, Não eliminado / 46097, Laura Roberta Wancherlyne Da Silva Venancio, 10, 218º, Não eliminado / 40599, Bianca Dos Santos Pessoa, 10, 219º, Não eliminado / 39761, Adriennius Marques Carneiro, 10, 220º, Não eliminado / 32327, Mikaella Jordania Da Silva Costa, 10, 221º, Não eliminado / 35074, Matheus Bronzeado Nunes, 10, 222º, Não eliminado / 29898, Caroline De Queiroz Costa, 10, 223º, Não eliminado / 31436, Márcia Alves Da Silva, 10, 224º, Não eliminado / 42907, Renata Júlia Cordeiro De Araújo, 10, 225º, Não eliminado / 26813, Emerson Matheus Medeiros Do Nascimento, 10, 226º, Não eliminado / 36982, Helison Felipe Da Silva Fortunato, 10, 227º, Não eliminado / 40136, Riquelison Aparecido Soares Da Silva, 10, 228º, Não eliminado / 36694, Mirely Kaline Gomes Maia, 10, 229º, Não eliminado / 38644, Tamiris De Souza Soares, 10, 230º, Não eliminado / 38532, Lucas Adriano De Góis Silva, 10, 231º, Não eliminado / 37178, Maria Luísa Tavares Silva De Andrade, 10, 232º, Não eliminado / 40608, José Bruno Luis Nascimento, 10, 233º, Não eliminado / 30713, Fábio José Da Silva Júnior, 10, 234º, Não eliminado / 47762, Adriel Ednaldo De Sales Silva, 10, 235º, Não eliminado / 41122, Fernando Luiz Gomes Da Silva, 7, 236º, Não eliminado / 35626, Alyson Bruno Do Nascimento, 7, 237º, Não eliminado / 37084, Jotemberg De Souza Ferreira, 7, 238º, Não eliminado / 36645, Renata Santos Da Silva, 7, 239º, Não eliminado / 39061, Matheus Souza, 7, 240º, Não eliminado / 26493, Denilson Jerônimo Silva Rodrigues, 7, 241º, Não eliminado / 32513, Miguel Benedito Da Silva, 7, 242º, Não eliminado / 30478, Christian Fernandes Soares De Souza, 7, 243º, Não eliminado / 48836, Maria Aparecida Monteiro Da Silva, 7, 244º, Não eliminado / 33673, Sidney Do Nascimento Souza, 7, 245º, Não eliminado / 37081, José Osvaldo Ferreira Da Silva, 7, 246º, Não eliminado / 28238, Claudio Viana De Almeida, 7, 247º, Não eliminado / 38208, Josiane Maria Beserra, 7, 248º, Não eliminado / 49393, Marly Bezerra Da Silva, 7, 249º, Não eliminado / 45745, Fabiano Luiz De Lima Andrade, 7, 250º, Não eliminado / 31429, Elzigene Tavares De Lima, 7, 251º, Não eliminado / 31319, Moisés Alexandre Evangelista Da Silva Lourenço, 7, 252º, Não eliminado / 36047, Divanize Monteiro Dos Anjos, 7, 253º, Não eliminado / 48416, Thereza Joseanne Melo De Arêa Leão Falcão, 7, 254º, Não eliminado / 35523, Klecia Maria Pereira De Lima Carvalho, 7, 255º, Não eliminado / 32081, Veronica Moreira Dos Santos Nascimento, 7, 256º, Não eliminado / 33653, Levy Wendell Da Cruz Silva, 7, 257º, Não eliminado / 30002, Fabio Da Silva Gomes, 7, 258º, Não eliminado / 36968, Evandro José Xavier, 7, 259º, Não eliminado / 41420, Regina Samara Vieira Gomes, 7, 260º, Não eliminado / 45855, Josenilda Do Nascimento Araujo, 7, 261º, Não eliminado / 41027, Marcondes Paulo De Azevedo, 7, 262º, Não eliminado / 31345, Geverton Fagner Monteiro Tomaz, 7, 263º, Não eliminado / 48076, Danilo Rocha Soares, 7, 264º, Não eliminado / 31793, Luana Fernanda Dos Santos Oliveira, 7, 265º, Não eliminado / 39779, Marciano João De Sousa, 7, 266º, Não eliminado / 29811, Ada Rosa Da Silva, 7, 267º, Não eliminado / 38289, Felipe De Vasconcelos Duarte, 7, 268º, Não eliminado / 31813, Deivson Da Silva Alves, 7, 269º, Não eliminado / 34653, Fernanda Melo Da Silva, 7, 270º, Não eliminado / 46457, Josinielry Araujo Rodrigues, 7, 271º, Não eliminado / 31918, Elida Dos Santos Nascimento, 7, 272º, Não eliminado / 29381, Gerlandia Gomes Da Silva, 7, 273º, Não eliminado / 28697, Lucio Almeida Araújo Amorim, 7, 274º, Não eliminado / 32278, Lenilson Dos Santos Targino, 7, 275º, Não eliminado / 30321, Aramis Ramos Leite Da Silva, 7, 276º, Não eliminado / 39025, Jaklecya Souza Da Cunha, 7, 277º, Não eliminado / 31779, Louyze De Paula Silva Da Fonseca, 7, 278º, Não eliminado / 39831, Thiago Marcel Galdino Olinto, 7, 279º, Não eliminado / 28449, Robson Santos Silva, 7, 280º, Não eliminado / 40286, Chrystianne Emmannuelly De Araujo, 7, 281º, Não eliminado / 42199, Maikon De Oliveira Veiga, 7, 282º, Não eliminado / 30498, Jonatas Valentino De Oliveira, 7, 283º, Não eliminado / 29285, Emanuelle Fernandes De Souza, 7, 284º, Não eliminado / 38915, Josué Alves Cabral, 7, 285º, Não eliminado / 30715, Patrícia Da Silva Meneses, 7, 286º, Não eliminado / 40556, Bruno Eduardo Ramos Campos, 7, 287º, Não eliminado / 40809, José Israel De Lima Almeida, 7, 288º, Não eliminado / 45701, Edezio Oliveira De Queiroz Filho, 7, 289º, Não eliminado / 45074, Jardson Alves Dos Santos, 7, 290º, Não eliminado / 31794, José Kleverson Nascimento Da Silva, 7, 291º, Não eliminado / 49136, Monica De Lima Roseno, 7, 292º, Não eliminado / 31300, José Henrique Florêncio Da Silva, 7, 293º, Não eliminado / 30971, Michael Filipe Mota Leite, 7, 294º, Não eliminado / 29374, Queliane Alves Da Silva, 7, 295º, Não eliminado / 28051, Samara Alves Ferreira, 7, 296º, Não eliminado / 41910, Katiane Camelo Da Silva, 7, 297º, Não eliminado / 41313, José Humberto Tomaz Da Silva Filho, 7, 298º, Não eliminado / 40164, Rafael Antonio Da Silva, 7, 299º, Não eliminado / 45540, Renata Maria Cândido Barros, 7, 300º, Não eliminado / 48900, Josiel De Gois Barros, 7, 301º, Não eliminado / 43687, Marcos Vinícius De Oliveira Nascimento, 7, 302º, Não eliminado / 33586, Jonas Campelo Dos Santos, 7, 303º, Não eliminado / 50490, Abraao Arruda De Freitas, 7, 304º, Não eliminado / 48788, Jucimar Carneiro Ferreira, 7, 305º, Não eliminado / 33643, Dayane Silva Santos Andrade De Melo, 7, 306º, Não eliminado / 48346, Amanda Ramalho Honório De Medeiros, 7, 307º, Não eliminado / 48152, Leniton Cezar De Saantana Silva, 7, 308º, Não eliminado / 42620, Artur Machado De Feu, 7, 309º, Não eliminado / 43712, Luciana Dos Santos Freires, 7, 310º, Não eliminado / 32773, Yan Santos Hipólito, 7, 311º, Não eliminado / 27351, Israel Venancio Da Silva, 7, 312º, Não eliminado / 49289, Gabriel Costa Moura, 7, 313º, Não eliminado / 50350, Maria De Fátima Gomes Silva, 7, 314º, Não eliminado / 35707, Nati Rita De Cassia Oliveira De Lima, 7, 315º, Não eliminado / 30199, Elaynne Felix Da Silva, 7, 316º, Não eliminado / 46543, Josefa Maria Dos Santos Ramo, 7, 317º, Não eliminado / 30220, Ferlaine Tainá Rolim Freitas, 7, 318º, Não eliminado / 33109, Diego Estavam Lima Cabral, 7, 319º, Não eliminado / 37806, Israel Vilar Viana Dantas, 7, 320º, Não eliminado / 42201, Douglas Marcelo Felix Barbosa Torres, 7, 321º, Não eliminado / 38096, José Pedro Lima Sodré, 7, 322º, Não eliminado / 34453, Luana Gomes Silva, 7, 323º, Não eliminado / 41675, Augusto César Bezerra Lemos, 7, 324º, Não eliminado / 39930, Suares De Souza Costa, 7, 325º, Não eliminado / 35199, Wallyson Junio Santos De Araujo, 7, 326º, Não eliminado / 42524, Tainá Dos Santos Da Silva, 7, 327º, Não eliminado / 40175, Lucas Cabral Da Silva, 7, 328º, Não eliminado / 49951, Erinaldo Alves Da Silva, 7, 329º, Não eliminado / 36947, Pedro Vitor De Lima Camara, 7, 330º, Não eliminado / 31768, Esterfano Diego Da Silva Tavares, 7, 331º, Não eliminado / 36092, Marcone Da Silva Filho, 7, 332º, Não eliminado / 26650, Isaac Rogério Da Silva, 7, 333º, Não eliminado / 38068, Joao Maique Bezerra Roseno, 7, 334º, Não eliminado / 33205, Alany Aparecida Viana De Fontes Fereira, 7, 335º, Não eliminado / 33096, Mayara Pacifico Marins Nazareth, 7, 336º, Não eliminado / 47873, Catherine Thereza Bezerra Da Silva, 7, 337º, Não eliminado / 47896, Anderson Martins Da Silva, 7, 338º, Não eliminado / 33718, Ruan Lucca Cardoso Pereira, 7, 339º, Não eliminado / 36898, Natália Dos Santos Pinheiro, 7, 340º, Não eliminado / 34470, Maria Helena Fernandes Dos Santos, 7, 341º, Não eliminado / 43500, Erick Americo Campos De Santana, 7, 342º, Não eliminado / 41352, Maria Eduarda Bernardo Da Silva, 7, 343º, Não eliminado / 34100, Janielly Da Silva Sousa, 7, 344º, Não eliminado / 32367, Lucas Santos De Souza, 7, 345º, Não eliminado / 43403, Jennifer Alves Dos Santos, 7, 346º, Não eliminado / 33855, Victor Gabriel De Andrade Santos, 7, 347º, Não eliminado / 49350, Daniel Bezerra De Oliveira, 7, 348º, Não eliminado / 33085, Hitallo Da Silva Araújo, 7, 349º, Não eliminado / 46109, Leonardo José Silva Ribeiro, 7, 350º, Não eliminado / 33010, João Pedro Rodrigues Dos Santos, 7, 351º, Não eliminado / 44217, Yasmin Tamyris De Almeida Lima, 7, 352º, Não eliminado / 46139, Luanna Victória Santos Marinho Da Cruz, 7, 353º, Não eliminado / 47418, Jonathas De Siqueira Barbosa Soares, 7, 354º, Não eliminado / 30806, Bruna Almeida Viegas Custódio, 7, 355º, Não eliminado / 41275, Wezely Souza Olegario, 7, 356º, Não eliminado / 49646, Lucas Samuel Da Silva, 7, 357º, Não eliminado / 40335, Samara Amorim Siqueira, 7, 358º, Não eliminado / 37210, Saara Suellen De Miranda Souza, 7, 359º, Não eliminado / 42361, Geovane Alves Paulino, 7, 360º, Não eliminado / 35047, Adriano Neris Da Silva, 7, 361º, Não eliminado / 33842, Anderson Emanuel Soares Sousa, 7, 362º, Não eliminado / 30110, Morana Rayssa Sousa Silva, 7, 363º, Não eliminado / 32587, Luana Da Silva Araújo, 7, 364º, Não eliminado / 34561, Joao Manoel Da Silva Neto, 7, 365º, Não eliminado / 26554, Analice Da Silva, 7, 366º, Não eliminado / 34574, Emanuelly Cristovão Barbosa Da Silva, 7, 367º, Não eliminado / 30589, Anderson Marques De Lima, 7, 368º, Não eliminado / 37884, Klowert Povoas Dos Santos, 7, 369º, Não eliminado / 33869, Cleoneide Gomes Pereira, 7, 370º, Não eliminado / 43148, Sarah Estherfany Farias Da Silva, 7, 371º, Não eliminado / 36709, Daniel Pedro Martiliano Magalhaes, 7, 372º, Não eliminado / 40456, Camila Pereira Da Silva, 7, 373º, Não eliminado / 50255, Maria José Jennifer Da Silva, 7, 374º, Não eliminado / 44925, Maria Eduarda Lins Da Silva, 7, 375º, Não eliminado / 50101, Ingrid Dandara De Oliveira Targino, 7, 376º, Não eliminado / 33226, Tayany Figueiredo De Araujo, 7, 377º, Não eliminado / 45163, Josueliton Jose Dos Santos Leocadio, 7, 378º, Não eliminado / 38774, Ivandson Kleber Ribeiro Da Costa Alves, 7, 379º, Não eliminado / 43555, Fernando Vinícius De Almeida Soares, 7, 380º, Não eliminado / 44594, Vanessa Hellen Lins Dos Santos, 7, 381º, Não eliminado / 27948, Vanessa Da Silva Olimpio, 7, 382º, Não eliminado / 28091, Mateus Faustino Da Silva, 7, 383º, Não eliminado / 29891, Walckria Santana Dos Santos, 7, 384º, Não eliminado / 46571, Anália Maciel De Araújo, 7, 385º, Não eliminado / 36883, Maria Cândida Rocha Dantas, 7, 386º, Não eliminado / 37815, Jaisllany Maria Almeida Teófilo, 7, 387º, Não eliminado / 45750, Priscila Clementino De Lucena, 7, 388º, Não eliminado / 36753, Sofia Souza Marques, 7, 389º, Não eliminado / 48828, Jacilene Da Silva Rodrigues, 7, 390º, Não eliminado / 39638, Ana Caroline Bezerra Soares, 7, 391º, Não eliminado / 36025, Luccas Matheus Ferreira Da Silva, 7, 392º, Não eliminado / 33288, Marques Henrique De Sousa, 7, 393º, Não eliminado / 40381, Rebeca Vitoria Arruda Da Silva, 7, 394º, Não eliminado / 35113, Luis Guilherme De Moura Lins Farias Costa, 7, 395º, Não eliminado / 29777, Lindemberg Soares De Oliveira Filho, 7, 396º, Não eliminado / 31935, Maria Gabriela Correia Silva, 7, 397º, Não eliminado / 34078, Ewerton Câmara Buriti, 7, 398º, Não eliminado / 32427, Nilton Dos Santos Silva, 5, 399º, Não eliminado / 36177, Francinaldo Alves De Sousa, 5, 400º, Não eliminado / 36170, Ednalva Dos Santos Oliveira, 5, 401º, Não eliminado / 38466, Igor Nicolau Soares De Oliveira, 5, 402º, Não eliminado / 44932, Palloma Gabrielly, 5, 403º, Não eliminado / 27502, Alvaro Cavalcanti Rodrigues, 5, 404º, Não eliminado / 39137, José Ozires Uchôa Gomes, 5, 405º, Não eliminado / 50306, Eduardo Soares Da Silva, 5, 406º, Não eliminado / 50308, Francisco Das Chagas Silva, 5, 407º, Não eliminado / 29567, Albani Tereza Monte De Oliveira, 5, 408º, Não eliminado / 37795, Josefa Tomé Gonçalves, 5, 409º, Não eliminado / 41222, Cátia Benicy De Lima, 5, 410º, Não eliminado / 32440, Aurea Michelle Santana Silva, 5, 411º, Não eliminado / 48629, Norma Magali Dos Santos, 5, 412º, Não eliminado / 26409, Juliana Ribeiro De Souza Rodrigues, 5, 413º, Não eliminado / 42743, Aluska Nascimento Alves Pinotti, 5, 414º, Não eliminado / 50352, Jocilene Abdala Dos Santos, 5, 415º, Não eliminado / 27693, Giseuda Holanda Da Silva, 5, 416º, Não eliminado / 29169, Wendell Charles Sousa De Araujo, 5, 417º, Não eliminado / 34633, Perpetua Maria Gomes Vieira Aragao, 5, 418º, Não eliminado / 32930, Diego José De Lucena, 5, 419º, Não eliminado / 48161, Erika Gomes Ferreira Inácio, 5, 420º, Não eliminado / 50439, Karine Gomes Da Silva, 5, 421º, Não eliminado / 39082, Ramon De Sousa Silva, 5, 422º, Não eliminado / 31635, Andréa Lúcia Sabino Da Silva, 5, 423º, Não eliminado / 30484, Maria Madalena Fernandes Silva, 5, 424º, Não eliminado / 32763, Albino Antonio De Oliveira Junior, 5, 425º, Não eliminado / 29443, Paulo Víctor Cremones, 5, 426º, Não eliminado / 46495, Rafaela Felipe Vieira, 5, 427º, Não eliminado / 32812, Daniela De Oliveira Dos Santos, 5, 428º, Não eliminado / 35146, Felipe Bergantin Lopes, 5, 429º, Não eliminado / 31424, Dalila Aline Bezerra Da Cruz, 5, 430º, Não eliminado / 32097, Josivania Dos Santos Barbosa Lima, 5, 431º, Não eliminado / 46683, Flávia Gomes Da Silva, 5, 432º, Não eliminado / 28279, Priscila Dos Santos Freitas, 5, 433º, Não eliminado / 43538, Izaqui Martins Da Silva, 5, 434º, Não eliminado / 27114, Xostenes Hermogenes Silva De Medeiros, 5, 435º, Não eliminado / 49525, Deisyane De Brito Farias, 5, 436º, Não eliminado / 35297, Daniele Carla De Miranda, 5, 437º, Não eliminado / 37422, Elisangela Feitosa De Sousa, 5, 438º, Não eliminado / 39873, Lucineide De Souza Barbosa, 5, 439º, Não eliminado / 26703, Fernando Tales Sousa Oliveira, 5, 440º, Não eliminado / 29067, Janaina Fontes Da Silva, 5, 441º, Não eliminado / 47003, Jailson Plácido Dos Santos, 5, 442º, Não eliminado / 42269, Valquiria Silva, 5, 443º, Não eliminado / 26704, Gerlane Celestino De Paula, 5, 444º, Não eliminado / 47534, Enilson Gomes De Lima, 5, 445º, Não eliminado / 42840, Leocardio Ferreira De Lima, 5, 446º, Não eliminado / 33509, Ádyla Araújo Moreira, 5, 447º, Não eliminado / 31396, Elaine Nunes Cordeiro, 5, 448º, Não eliminado / 26237, Girlene Santos Rocha, 5, 449º, Não eliminado / 34690, Arlinda, 5, 450º, Não eliminado / 26726, José Iran Gonçalves Feitosa, 5, 451º, Não eliminado / 41092, Maria Do Socorro Da Silva, 5, 452º, Não eliminado / 33162, Francisco Felismino Bernardo Neto, 5, 453º, Não eliminado / 48893, Jose Elias Cordeiro Neto, 5, 454º, Não eliminado / 35807, Alexia Moreira Paiva De Assis, 5, 455º, Não eliminado / 27743, Juliana Paiva Sudário, 5, 456º, Não eliminado / 37978, Rebeca Silva De Vasconcelos Santos, 5, 457º, Não eliminado / 33483, Bianca Xavier, 5, 458º, Não eliminado / 36857, José Bruno Ursulino Rodrigues, 5, 459º, Não eliminado / 40780, José Walter Da Silva Junior, 5, 460º, Não eliminado / 34934, Danillo Almeida De Oliveira, 5, 461º, Não eliminado / 34053, Dayane De França Almeida Lima, 5, 462º, Não eliminado / 45785, Tarcio Dantas Araujo, 5, 463º, Não eliminado / 30889, Marianne Gabrielly Dos Santos Sá Cavalcanti, 5, 464º, Não eliminado / 34667, Adenilza Tomaz Virgulino, 5, 465º, Não eliminado / 40847, Angélica Nunes Dos Santos, 5, 466º, Não eliminado / 50429, Maria José Andrade Dos Santos, 5, 467º, Não eliminado / 44570, Matheus Alves Trindade, 5, 468º, Não eliminado / 35172, Samilles, 5, 469º, Não eliminado / 42760, Rennan Gomes Da Silva, 5, 470º, Não eliminado / 41682, Osvaldo Gomes Da Silva Junior, 5, 471º, Não eliminado / 40815, Camila De Sá Brunet Dantas, 5, 472º, Não eliminado / 39702, Mylena Cardoso Dos Santos, 5, 473º, Não eliminado / 49380, Paula Maysa Coelho De Oliveira, 5, 474º, Não eliminado / 40616, Rafael Batista Da Silva, 5, 475º, Não eliminado / 30920, Elias Augusto De Lima Junior, 5, 476º, Não eliminado / 50268, Davi Ferreira De Assunção Silva, 5, 477º, Não eliminado / 33395, Pamella Pacifico Do Nascimento, 5, 478º, Não eliminado / 41833, Cíntia Beatriz Nascimento De Oliveira, 5, 479º, Não eliminado / 48591, Nayara Fernandes Do Nascimento, 5, 480º, Não eliminado / 33031, Wanderley Celino Lima, 5, 481º, Não eliminado / 42727, Gabriel Martins Leite, 5, 482º, Não eliminado / 31810, Jose Ivanilson Da Silva Nunes, 5, 483º, Não eliminado / 39341, Lucas Figueiredo Maia Rocha, 5, 484º, Não eliminado / 33417, José Roberto Gomes Da Silva Júnior, 5, 485º, Não eliminado / 36977, Jonathas Gonçalves Da Silva, 5, 486º, Não eliminado / 42482, Ana Beatriz Ferreira Dos Santos, 5, 487º, Não eliminado / 47979, Catarina Melysa Clidia Bezerra Da Silva, 5, 488º, Não eliminado / 29228, Eulália Júlia Fagundes Dos Santos, 5, 489º, Não eliminado / 41577, Ilison Do Nascimento Flor, 5, 490º, Não eliminado / 41110, Thayná Pereira Dos Santos, 5, 491º, Não eliminado / 34641, Jessica Silva Alves, 5, 492º, Não eliminado / 32098, Andreza Rodrigues Da Silva, 5, 493º, Não eliminado / 35383, Robert Silva Matias Da Penha, 5, 494º, Não eliminado / 36942, Mayná Da Silva Pinto, 5, 495º, Não eliminado / 35916, Larissa De Sousa Felix Macedo, 5, 496º, Não eliminado / 28376, Názia Luiny Veiga, 5, 497º, Não eliminado / 33489, Hugo Borges Barbosa, 5, 498º, Não eliminado / 32275, Camila Steffany Miranda Da Silva, 5, 499º, Não eliminado / 41764, Morgana Maria Do Nascimento Costa, 5, 500º, Não eliminado / 37043, João Guilherme Silva Santos, 5, 501º, Não eliminado / 34260, Daniel Macena Rodrigues, 5, 502º, Não eliminado / 37966, Marcos Vinicius Do Nascimento Souza, 5, 503º, Não eliminado / 38908, Emanuelly Michelly Do Nascimento Silva, 5, 504º, Não eliminado / 37018, Rayson Roniery Ribeiro Freitas, 5, 505º, Não eliminado / 40719, Vanessa Canuto Nunes, 5, 506º, Não eliminado / 31245, Emanuele Medeiros Firmino, 5, 507º, Não eliminado / 38135, Rayssa Ricardo Goncalves De Azevedo, 5, 508º, Não eliminado / 40293, Erysom Barros Xavier, 5, 509º, Não eliminado / 40269, Jaqueline Aparecida Rodrigues Da Silva, 5, 510º, Não eliminado / 47825, Jacivan Oliveira Dantas Filho, 5, 511º, Não eliminado / 33230, Valéria Kellyne Dos Santos Batista, 5, 512º, Não eliminado / 36727, Ana Beatriz De Oliveira Medeiros, 5, 513º, Não eliminado / 44092, Jessé Anthony Leonel Da Silva Salviano, 5, 514º, Não eliminado / 42198, Pedro De Oliveira Santos Filho, 5, 515º, Não eliminado / 44087, Tubias Elielton Cruz Da Silva, 5, 516º, Não eliminado / 30538, Diego Alves Da Silva, 5, 517º, Não eliminado / 29772, Angela Costa Da Silva, 5, 518º, Não eliminado / 36104, Israely Fernandes Da Silva, 5, 519º, Não eliminado / 49834, Henia Clareana Guedes Lucas, 5, 520º, Não eliminado

64. PB – MATINHAS

47993, José De Andrade Filho, 10, 1º, Classificado / 38612, Maria De Lourdes Correia, 10, 2º, Não eliminado / 34849, Josenilde Dos Santos França, 10, 3º, Não eliminado / 32809, Maria Do Desterro Rodrigues Da Silva, 10, 4º, Não eliminado / 49895, Virginia Guimarães Freire Mariz, 10, 5º, Não eliminado / 28374, Valdemar Neves De Sousa Filho, 10, 6º, Não eliminado / 38190, Sergio Gonçalves Nobrega, 10, 7º, Não eliminado / 37680, Geniglaucio Gusmao, 10, 8º, Não eliminado / 40836, Antonio Correia Da Silva Junior, 10, 9º, Não eliminado / 27496, Genilson Ancelmo Pereira, 10, 10º, Não eliminado / 41808, Daniela Maria Da Silva, 10, 11º, Não eliminado / 46436, Eduardo Fernandes Alves, 10, 12º, Não eliminado / 35443, Edione De Oliveira Nóbrega, 10, 13º, Não eliminado / 50243, Sonia Rodrigues De Souza, 10, 14º, Não eliminado / 34656, Paulo Emilio Tavares Neto, 10, 15º, Não eliminado / 49703, Vânia Maria Barbosa Campello, 10, 16º, Não eliminado / 37393, Dimarques Marques Da Silva, 10, 17º, Não eliminado / 44906, Roldão Borge Da Silva Neto, 10, 18º, Não eliminado / 26593, Aldair Leite De Castro Maia, 10, 19º, Não eliminado / 34875, Jean Nilze Freire De Araujo, 10, 20º, Não eliminado / 46421, Gildson Pires Alves, 10, 21º, Não eliminado / 49405, Luiz Marcelino De Figueiredo, 10, 22º, Não eliminado / 38337, Flávio André Ezaquiel Da Silva, 10, 23º, Não eliminado / 48816, Agberto Ferreira Dos Santos, 10, 24º, Não eliminado / 45379, Régia Suelena Bandeira De Souza Moura, 10, 25º, Não eliminado / 30052, Elisângela Barros Dantas, 10, 26º, Não eliminado / 30190, Poliana Cristina De Oliveira, 10, 27º, Não eliminado / 49389, Aderlene Bezerra De Araújo, 10, 28º, Não eliminado / 47602, Amansleone Da Silva Temoteo, 10, 29º, Não eliminado / 42637, Eliane Conceição Lima De Andrade, 10, 30º, Não eliminado / 35068, Ellis Angela Rates Moreira, 10, 31º, Não eliminado / 48338, André Ricardo De Oliveira Rodrigues, 10, 32º, Não eliminado / 38053, Ednalva De Souza Araújo, 10, 33º, Não eliminado / 48675, Andreia Maria De Amorim, 10, 34º, Não eliminado / 48227, Sérgio Emanoel Sá Silva, 10, 35º, Não eliminado / 43705, Maria Simone Alexandre Leite Ferreira, 10, 36º, Não eliminado / 28099, Antonio Marcos Leite, 10, 37º, Não eliminado / 39245, Edineide Gomes Da Silva, 10, 38º, Não eliminado / 45344, Fabiola Giorgia Rodrigues Sabino, 10, 39º, Não eliminado / 30024, Ernesto Ferreira Subrinho Júnior, 10, 40º, Não eliminado / 30270, Giselda Batista De Sena Souza, 10, 41º, Não eliminado / 38395, Silvia Maria Ferreira Da Silva, 10, 42º, Não eliminado / 40393, Edilene Dias Santos, 10, 43º, Não eliminado / 29491, Tatiana Felipe Da Silveira Santos, 10, 44º, Não eliminado / 38356, Ananias Queiroga De Oliveira Filho, 10, 45º, Não eliminado / 36417, Izolda Ferreira Do Nascimento, 10, 46º, Não eliminado / 37528, José Adriano Batista Da Silva, 10, 47º, Não eliminado / 33071, Dalliany Feijó De Melo Cabral, 10, 48º, Não eliminado / 42740, João Paulo Lessa Barbosa Nougueira, 10, 49º, Não eliminado / 34948, Andre Luis Targino Da Silva, 10, 50º, Não eliminado / 37659, Barbara Virgínia De Lima Goncalves, 10, 51º, Não eliminado / 31289, Sylvia Regina Campos Da Cunha, 10, 52º, Não eliminado / 38755, Gleyse De França Vieira, 10, 53º, Não eliminado / 50213, Aluska Cristina Silva Marques, 10, 54º, Não eliminado / 44777, Maria Sheylla Campos De Lima, 10, 55º, Não eliminado / 35285, Maria De Fátima Da Silva, 10, 56º, Não eliminado / 37951, Gicele Fernandes Martins Dantas, 10, 57º, Não eliminado / 40459, Natanael Inácio De Souza Júnior, 10, 58º, Não eliminado / 28293, Pammela De Oliveira Evaristo Dourado, 10, 59º, Não eliminado / 41463, Marcos Antonio Gomes De Lima, 10, 60º, Não eliminado / 34447, Cristiane Marins Do Nascimento, 10, 61º, Não eliminado / 49641, Antonio Carlos Rodrigues Silva, 10, 62º, Não eliminado / 26431, Maria Da Conceição Trajano De Farias, 10, 63º, Não eliminado / 37981, Maria Betânia Oliveira Ventura, 10, 64º, Não eliminado / 40732, Ademir Costa Da Silva Segundo, 10, 65º, Não eliminado / 42530, Maria Aparecida De Lima Silva, 10, 66º, Não eliminado / 35899, Edna Batista De Medeiros, 10, 67º, Não eliminado / 35890, Kylvia Cristina Paiva Dos Santos Lopes, 10, 68º, Não eliminado / 26848, Josefa Florentino Medeiros, 10, 69º, Não eliminado / 26231, José Roberto Da Silva Júnior, 10, 70º, Não eliminado / 40128, Jose Adenerson Alves Escorel Meira, 10, 71º, Não eliminado / 36187, Lidiane De Lima Vasconcelos, 10, 72º, Não eliminado / 39802, Beatriz Carvalho De Figueiredo, 10, 73º, Não eliminado / 28587, Pallomma Cristina Costa De Alcântara, 10, 74º, Não eliminado / 26181, Recilia Cristina Lima De Melo, 10, 75º, Não eliminado / 42159, Polyana Marta Da Silva, 10, 76º, Não eliminado / 35110, Ewerton Domingos Pereira, 10, 77º, Não eliminado / 43874, Amanda Gomes De Sousa Amorim, 10, 78º, Não eliminado / 37493, Elisangela Antero Tomaz, 10, 79º, Não eliminado / 42193, Elisabeth Porto Ramos Sampaio Rocha, 10, 80º, Não eliminado / 38433, Paloma De Santana Costa, 10, 81º, Não eliminado / 39768, Renato Wanderley Diniz, 10, 82º, Não eliminado / 46343, Sebastião José Da Silva Neto, 10, 83º, Não eliminado / 35426, Márcio Do Nascimento Santos, 10, 84º, Não eliminado / 27854, Pablo Lourenço Ribeiro De Almeida, 10, 85º, Não eliminado / 35330, Eduardo Henrique Lima De Andrade, 10, 86º, Não eliminado / 35225, Natalia Martins Da Silva, 10, 87º, Não eliminado / 33725, John Gutemberg Farias De Gouveia, 10, 88º, Não eliminado / 47664, Linartt Vieira Da Silva, 10, 89º, Não eliminado / 47698, Elisandra Oliveira Das Neves, 10, 90º, Não eliminado / 37115, Willian Da Conceição Quintal, 10, 91º, Não eliminado / 26829, Micheline Cristina Rufino Maciel, 10, 92º, Não eliminado / 36799, Alex Rodrigues Gomes, 10, 93º, Não eliminado / 29229, Natanael Jesus De Sousa, 10, 94º, Não eliminado / 27800, Railma Chimene Silva Dantas, 10, 95º, Não eliminado / 26851, Carlos Antonio Ferreira Nogueira, 10, 96º, Não eliminado / 27730, Antonio Manoel Carrijo Junior, 10, 97º, Não eliminado / 48220, Joelma Gomes Da Rocha Silva, 10, 98º, Não eliminado / 46471, Sidcleide Barbosa De Sousa, 10, 99º, Não eliminado / 26483, Robenilda Moreira Da Silva, 10, 100º, Não eliminado / 30998, José Mendes Ferreira, 10, 101º, Não eliminado / 36266, Fernando Costa Dos Santos, 10, 102º, Não eliminado / 28627, Maria Das Dores Pereira De Araujo, 10, 103º, Não eliminado / 42499, Andréa Souza Da Costa Silva, 10, 104º, Não eliminado / 49721, Joana Gabriel Cordeiro, 10, 105º, Não eliminado / 43244, George Ferreira De Sousa, 10, 106º, Não eliminado / 30326, Edycarla Ferreira De Albuquerque, 10, 107º, Não eliminado / 46774, Sergio Goncalves Da Silva Junior, 10, 108º, Não eliminado / 36051, Maria Jaqueline Da Silva, 10, 109º, Não eliminado / 44738, Raquel Medeiros De Souza Silva, 10, 110º, Não eliminado / 33527, Orion Lira Gomes, 10, 111º, Não eliminado / 36471, Rafaela Mayara De Oliveira Schuh, 10, 112º, Não eliminado / 29029, Soraya Do Nascimento Oliveira, 10, 113º, Não eliminado / 40775, Nisia Rebeca Melo Silva, 10, 114º, Não eliminado / 38390, Luana Marinho Do Nascimento, 10, 115º, Não eliminado / 36637, Lucas, 10, 116º, Não eliminado / 29131, Thiago Monteiro Soares, 10, 117º, Não eliminado / 35032, Rojaíne Lúcia Cardoso Santos, 10, 118º, Não eliminado / 36424, Romário Da Silva, 10, 119º, Não eliminado / 46083, Maria José De Medeiros, 10, 120º, Não eliminado / 37993, Maelson Da Silva Oliveira, 10, 121º, Não eliminado / 40976, Taieny Albuquerque Tinôco, 10, 122º, Não eliminado / 36153, Antônio Marcos Silva Pereira, 10, 123º, Não eliminado / 29511, Josivânia De Lima Amorim, 10, 124º, Não eliminado / 32556, Renner Holanda Cezarino, 10, 125º, Não eliminado / 37333, Francisco Artur Galdino Felix, 10, 126º, Não eliminado / 38738, Antonio Vinicius Silva De Azevedo, 10, 127º, Não eliminado / 34705, Micael Antonio Medeiros Lucena, 10, 128º, Não eliminado / 48627, José Ribeiro Da Silva Junior, 10, 129º, Não eliminado / 29250, Rosendo Chagas De Albuquerque, 10, 130º, Não eliminado / 38847, Karoline Bussolo Da Silva, 10, 131º, Não eliminado / 48943, Vitória Isabelle Victor Araújo, 10, 132º, Não eliminado / 35584, Savio Henrique Rebelo Barreto, 10, 133º, Não eliminado / 35700, Franciele Noestia Costa De Alencar, 10, 134º, Não eliminado / 33254, José Osmar Souza Dantas, 10, 135º, Não eliminado / 38408, John Willamys De Oliveira, 10, 136º, Não eliminado / 50068, Raguiara Primo Da Silva, 10, 137º, Não eliminado / 36657, Adriely Susany Barbosa Maciel, 10, 138º, Não eliminado / 27514, Renata Carla Florentino Matos, 10, 139º, Não eliminado / 49668, Fagner Michel De Andrade Lima, 10, 140º, Não eliminado / 35950, Fabiana De Melo Lins, 10, 141º, Não eliminado / 36574, Taise Freitas Eduardo, 10, 142º, Não eliminado / 32918, Joana Inês Pereira Da Costa, 10, 143º, Não eliminado / 50415, Priscilla De Sales Brito, 10, 144º, Não eliminado / 44020, Cleverson Da Silva, 10, 145º, Não eliminado / 29521, Deyvison Guimarães Barbosa, 10, 146º, Não eliminado / 47949, Vanessa Ohanna Ferreira Brandão, 10, 147º, Não eliminado / 38407, Ana Cláudia Souza Vidal De Negreiros, 10, 148º, Não eliminado / 27941, Rafaella Barbosa Fernandes Oliveira, 10, 149º, Não eliminado / 44758, Micaella Campos Gonçalves De Morais, 10, 150º, Não eliminado / 31691, Dhone Rerisson Delfino Vidal, 10, 151º, Não eliminado / 30449, Edlânia Maria De Souza, 10, 152º, Não eliminado / 44921, Diego Brito Santos, 10, 153º, Não eliminado / 39265, Fillipi Lúcio Nascimento Da Silva, 10, 154º, Não eliminado / 30714, Claudio Sergio Machado Rocha, 10, 155º, Não eliminado / 29047, Bruna Cavalcante Dos Santos, 10, 156º, Não eliminado / 48193, Antonia Renata Evangelista, 10, 157º, Não eliminado / 28378, Myllena Emelly De Paiva Carmo, 10, 158º, Não eliminado / 30764, Raicky De Oliveira Leandro, 10, 159º, Não eliminado / 34313, Jose Girlanio Sandes Soares, 10, 160º, Não eliminado / 33669, Rodrigo Cabral Alves, 10, 161º, Não eliminado / 47443, José Albano Romão De Araújo, 10, 162º, Não eliminado / 34642, Rosa Thamires Silva De Araujo, 10, 163º, Não eliminado / 36872, Aloma Daniela Umbelino Da Silva, 10, 164º, Não eliminado / 27669, Antonia Tuanne Barbosa De Sepulvida Silva, 10, 165º, Não eliminado / 32623, Lucas Hamller Barboza, 10, 166º, Não eliminado / 49045, Ayrton De Oliveira Medeiros, 10, 167º, Não eliminado / 45142, Chiara Kelly Costa Da Cruz, 10, 168º, Não eliminado / 37592, Alicyonea Caroliny Batista De Souza Coêlho, 10, 169º, Não eliminado / 39591, Ana Raelly Goes Da Costa, 10, 170º, Não eliminado / 34725, Flávia Michelle Pereira, 10, 171º, Não eliminado / 26688, Gerferson De Lima Araújo, 10, 172º, Não eliminado / 28196, Elaine Raquel Andrade Silva, 10, 173º, Não eliminado / 43667, Pedro Henrique Gonçalves Alexandre, 10, 174º, Não eliminado / 47733, Ewellyn Silva Souza, 10, 175º, Não eliminado / 48151, Glaudson Leonardo Dos Santos, 10, 176º, Não eliminado / 43858, José Flávio Santos De Sousa, 10, 177º, Não eliminado / 43124, Gustavo Xavier Dos Santos Filho, 10, 178º, Não eliminado / 33025, Débora Ferreira Batista, 10, 179º, Não eliminado / 35967, Carina Aparecida Lima Nunes, 10, 180º, Não eliminado / 46882, Claro Alvino Segundo Filho, 10, 181º, Não eliminado / 32765, Diogo Weslley De Souza Pimentel, 10, 182º, Não eliminado / 33921, Sara Tavares Costa, 10, 183º, Não eliminado / 48004, Débora Furtado Nóbrega, 10, 184º, Não eliminado / 39628, Gabriel Fernandes Pereira, 10, 185º, Não eliminado / 30535, Marciana Leandro Paz, 10, 186º, Não eliminado / 36148, Valmir Bruno De Souza Aguiar, 10, 187º, Não eliminado / 29751, Laécio De Oliveira Pinheiro, 10, 188º, Não eliminado / 48659, Natália Farias De Barros, 10, 189º, Não eliminado / 36507, Éllyda Monique Guedes Rodrigues, 10, 190º, Não eliminado / 32443, Nathália De Souza Camboim, 10, 191º, Não eliminado / 40239, Ariane Cristina Oliveira Olimpio, 10, 192º, Não eliminado / 41665, Moacyr Xavier Gomes Da Silva, 10, 193º, Não eliminado / 45971, Cynthia Emanuelle Campos Costa, 10, 194º, Não eliminado / 42705, Mireli Cristina Silva Do Nascimento, 10, 195º, Não eliminado / 38622, Darah Leticia Melo Lucena, 10, 196º, Não eliminado / 31888, Karoline Ferreira Moura, 10, 197º, Não eliminado / 47487, Fernanda Thaís De Lima Lopes, 10, 198º, Não eliminado / 42870, Maria Luiza De Oliveira Cordeiro, 10, 199º, Não eliminado / 34371, Valberto Honorato Da Silva, 10, 200º, Não eliminado / 29582, Miquéias Barbosa Formiga Alves, 10, 201º, Não eliminado / 37235, Luedja Espedita Santos Rocha, 10, 202º, Não eliminado / 28979, Redy Rocha De Medeiros, 10, 203º, Não eliminado / 25955, Rayane Estrela De Almeida, 10,

204º, Não eliminado / 41461, Júlia Evelyn De Sousa Rodrigues, 10, 205º, Não eliminado / 36022, José Parente Silva, 10, 206º, Não eliminado / 47213, Mariane Sousa Andrade, 10, 207º, Não eliminado / 47596, Ricardo Paz De Sousa, 10, 208º, Não eliminado / 48578, Gabriel José Silva Porto, 10, 209º, Não eliminado / 40524, Rillys Vinicius Lima Longuinho, 10, 210º, Não eliminado / 34163, Ana Clara De Sousa Santos, 10, 211º, Não eliminado / 43204, Francisco José Gomes Medeiros Batista, 10, 212º, Não eliminado / 47722, Jackson Rodigues Santos Da Silva, 10, 213º, Não eliminado / 28486, Alisson Roberto Paiva Tejo, 10, 214º, Não eliminado / 47906, Djair Alves De Andrade Filho, 10, 215º, Não eliminado / 45239, Ana Suélen Silva Oliveira, 10, 216º, Não eliminado / 37051, Aghata Mikaelly Pereira Santos, 10, 217º, Não eliminado / 44184, Ruan Filipe Ferreira De Albuquerque, 10, 218º, Não eliminado / 35353, Flavia Manuela Oliveira Mota, 10, 219º, Não eliminado / 45865, Democrito De Barros Sales, 10, 220º, Não eliminado / 49923, Daniel Costa Martins, 10, 221º, Não eliminado / 27520, Elionardo Gomes Dos Santos, 7, 222º, Não eliminado / 39611, Francisco Felipe Pereira Do Nascimento, 7, 223º, Não eliminado / 28759, Nairaina Rafaela Da Silva Barros, 7, 224º, Não eliminado / 49499, Kelliany Agostinho De Oliveira, 7, 225º, Não eliminado / 35503, Anna Cláudia Santos Batista, 7, 226º, Não eliminado / 32491, Francisca Lucia Almeida Santos, 7, 227º, Não eliminado / 34669, Luciane Ferreira De Souza, 7, 228º, Não eliminado / 27475, Maria Violeta Paulino, 7, 229º, Não eliminado / 47584, Lucyelma Cordeiro Souza, 7, 230º, Não eliminado / 30665, Márcia Scheila Diniz Abdala, 7, 231º, Não eliminado / 37734, Sebastião Medeiros Vieira, 7, 232º, Não eliminado / 36286, Luciano Dantas Barbosa, 7, 233º, Não eliminado / 43257, Alexandre Martins De Andrade, 7, 234º, Não eliminado / 30415, Rosani Viviane Sales Calábria, 7, 235º, Não eliminado / 42330, Laurene Do Nascimento Silva, 7, 236º, Não eliminado / 40625, Josemi Bezerra De Melo Maranhão, 7, 237º, Não eliminado / 34033, Jussier Batista Da Silva, 7, 238º, Não eliminado / 43557, Ailton José Da Silva, 7, 239º, Não eliminado / 32859, Edson Xavier Da Silva, 7, 240º, Não eliminado / 37144, Joana Paula Moraes Ferreira, 7, 241º, Não eliminado / 27135, Francisco Tiago França De Souza, 7, 242º, Não eliminado / 30939, Francyanne De Lima Santanna Gomes, 7, 243º, Não eliminado / 50123, Kildare Monteiro, 7, 244º, Não eliminado / 47353, Mirian Barbosa De Freitas, 7, 245º, Não eliminado / 29339, Antonia Alves Neta, 7, 246º, Não eliminado / 42444, Aline Maria De Freitas, 7, 247º, Não eliminado / 48312, Luciana Monteiro Gomes De Sousa, 7, 248º, Não eliminado / 26850, Joselma Trajano Dos Santos, 7, 249º, Não eliminado / 43811, Maria Do Socorro De Magalhaes Ferreira, 7, 250º, Não eliminado / 40651, Fabiana De Souza Lira, 7, 251º, Não eliminado / 35002, Francis Emmanuelle Barbosa Rodrigues, 7, 252º, Não eliminado / 28653, Adriana Carlos Diniz, 7, 253º, Não eliminado / 30261, Sibele De Cristo Clementino Rego, 7, 254º, Não eliminado / 35292, Daniel Abdias Cabral Meira, 7, 255º, Não eliminado / 48164, Ana Karla Da Silva Santos, 7, 256º, Não eliminado / 45164, Thiago Silva Bezerra, 7, 257º, Não eliminado / 39004, Tamires Eliane Da Silva Ferreira Bezerra, 7, 258º, Não eliminado / 25970, Lucicleide Ferreira Da Silva, 7, 259º, Não eliminado / 40467, Thiago Alves Nascimento, 7, 260º, Não eliminado / 28519, Francisco Wellington Sousa Silva, 7, 261º, Não eliminado / 35294, Paula Jardielle Martins Soares Da Silva, 7, 262º, Não eliminado / 34558, Maria Da Conceição Veloso Da Silva, 7, 263º, Não eliminado / 49718, Márcia Roberta Clementino Da Silva, 7, 264º, Não eliminado / 34904, Claudiana Pereira, 7, 265º, Não eliminado / 32246, Maycon Bruno De Souza Silva, 7, 266º, Não eliminado / 26424, Maria Lais De Sousa Lucas, 7, 267º, Não eliminado / 39277, Clebson Menezes Da Silva, 7, 268º, Não eliminado / 46999, Felipe Araujo Dos Santos, 7, 269º, Não eliminado / 28726, Romário Alves Brito, 7, 270º, Não eliminado / 49278, Álida Alexandre Da Silva, 7, 271º, Não eliminado / 31062, Cleverthon Pereira Da Silva, 7, 272º, Não eliminado / 41603, Deyse Tatiana Xavier De Oliveira, 7, 273º, Não eliminado / 30841, Zilmário Tenório Dos Santos Filho, 7, 274º, Não eliminado / 39642, Micarla Costa Da Silva, 7, 275º, Não eliminado / 46037, Luis Jefferson Da Silva Oliveira, 7, 276º, Não eliminado / 34228, Rafael Duarte Eleutério, 7, 277º, Não eliminado / 43922, Priscylla Miranda Bezerra, 7, 278º, Não eliminado / 48410, Franciane Nathali Ataíde Marques Da Silva, 7, 279º, Não eliminado / 46386, Bruno Lima Vila Nova, 7, 280º, Não eliminado / 30257, Gustavo Henrique Silva Santos, 7, 281º, Não eliminado / 48468, Alci Isidorio Da Silva, 7, 282º, Não eliminado / 48639, Denise De Sousa Bastos, 7, 283º, Não eliminado / 30762, Bruno Alves De Oliveira, 7, 284º, Não eliminado / 28023, Rafael Gomes Benicio Teixeira, 7, 285º, Não eliminado / 44149, Andreza Medeiros Diniz, 7, 286º, Não eliminado / 32241, Davdson Walan Clauber Ferreira, 7, 287º, Não eliminado / 37408, Pedro Selmerson Santos De Melo, 7, 288º, Não eliminado / 50146, Eliene Da Silva Costa, 7, 289º, Não eliminado / 29633, Aníbal Pereira Tinoco Neto, 7, 290º, Não eliminado / 40844, Michael Eduardo Santos Andrade, 7, 291º, Não eliminado / 28853, Murilo Marcos Nogueira Lins, 7, 292º, Não eliminado / 35312, Jallison Ferreira Dos Santos, 7, 293º, Não eliminado / 45461, Matheus Cavalcante Montenegro, 7, 294º, Não eliminado / 50035, Aline Da Silva Alves, 7, 295º, Não eliminado / 32341, Fillipe Samuel Da Silva, 7, 296º, Não eliminado / 40292, Thales Matheus Ricardo Da Silva, 7, 297º, Não eliminado / 33493, Joelton Cândido Ferreira Da Silva, 7, 298º, Não eliminado / 33628, Erica Da Silva Gomes, 7, 299º, Não eliminado / 49985, Camilla De Paula Rocha Do Bú, 7, 300º, Não eliminado / 49200, Raquel Conceição Barbosa Santos, 7, 301º, Não eliminado / 29718, Niberia Lopes Brandao, 7, 302º, Não eliminado / 48105, Adriana Da Conceição Silva Fagundes, 7, 303º, Não eliminado / 34814, Marcílio Felipe Pereira, 7, 304º, Não eliminado / 38675, Esmael Gadelha De Santana Neto, 7, 305º, Não eliminado / 38295, Bruna Querubino Neves Soares, 7, 306º, Não eliminado / 27391, Dayanne Morais Dos Santos, 7, 307º, Não eliminado / 39593, José De Sousa Pereira Junior, 7, 308º, Não eliminado / 43147, Jiliane Clementino Do Nascimento, 7, 309º, Não eliminado / 41447, Ana Paula Maria Da Silva, 7, 310º, Não eliminado / 35307, Marcos Francisco Silva Lourena, 7, 311º, Não eliminado / 26938, Joyce Carla Pereira Gomes, 7, 312º, Não eliminado / 44386, Lucas Rodrigo Correia Dos Santos Tabosa, 7, 313º, Não eliminado / 39276, Viviane Dos Santos Araújo, 7, 314º, Não eliminado / 38678, Caroline Lopes De Moura, 7, 315º, Não eliminado / 47423, Daniely Suelia Nascimento Trajano, 7, 316º, Não eliminado / 45400, Augusto Cesar Ribeiro Alves, 7, 317º, Não eliminado / 27644, Antonia Mariana Pereira Andrade, 7, 318º, Não eliminado / 31363, Pedro Henrique Maciel De Sousa, 7, 319º, Não eliminado / 42855, Maria Marta Da Silva Pereira, 7, 320º, Não eliminado / 37381, Lidiane Gomes De Souza, 7, 321º, Não eliminado / 36337, Natalia Da Silva Ferreira, 7, 322º, Não eliminado / 35530, Lucas Raffael De Alencar Souza, 7, 323º, Não eliminado / 34988, Alexandre Pereira Dos Santos, 7, 324º, Não eliminado / 32274, Deyvyd Ruan Tomaz Leite, 7, 325º, Não eliminado / 34252, Mariane Dos Santos Cruz, 7, 326º, Não eliminado / 36658, Alison Marques De Souza Ferreira, 7, 327º, Não eliminado / 26720, Valéria De Souza, 7, 328º, Não eliminado / 48657, Ismael Eleuterio De Souza Junior, 7, 329º, Não eliminado / 42790, Bruno De Oliveira Lima, 7, 330º, Não eliminado / 40280, Tiago Santos De Souza, 7, 331º, Não eliminado / 37685, Gabriel Rufino De Lucena, 7, 332º, Não eliminado / 33970, Thiago Duarte Gouveia, 7, 333º, Não eliminado / 26951, Paulo Marcelo Pires Da Silva, 7, 334º, Não eliminado / 33806, Leticia Santos Porto De Araújo, 7, 335º, Não eliminado / 47662, Evando Da Silva Filho, 7, 336º, Não eliminado / 42007, José Wedson Da Silva, 7, 337º, Não eliminado / 49069, Sara De Oliveira Alcantara, 7, 338º, Não eliminado / 46696, Jacyara Araújo De Oliveira, 7, 339º, Não eliminado / 35502, Natalya Letycia Da Nóbrega Teixeira, 7, 340º, Não eliminado / 28531, João Marcello Dos Santos Leal, 7, 341º, Não eliminado / 34107, Jaqueline Da Silva Santos, 7, 342º, Não eliminado / 26340, Kayque Silva Barros, 7, 343º, Não eliminado / 41732, Kailca Líbia Santos Martins, 7, 344º, Não eliminado / 26008, Mikaelen Rodrigues Ferreira, 7, 345º, Não eliminado / 42913, Ana Caroline Paula Maia, 7, 346º, Não eliminado / 38099, Gessica Karol Freitas Oliveira, 7, 347º, Não eliminado / 41743, Esteffanny Karollynne Santos Ribeiro, 7, 348º, Não eliminado / 28473, Luís Felipe De Azevêdo Medeiros, 7, 349º, Não eliminado / 37834, Talita Santos, 7, 350º, Não eliminado / 39855, Layhon Hamon Ferreira Da Silva, 7, 351º, Não eliminado / 28220, Adelcione Yorrana Anizio Da Silva, 7, 352º, Não eliminado / 36106, Wanessa Dos Santos Parente, 7, 353º, Não eliminado / 33841, Wesley Nunes Xavier, 7, 354º, Não eliminado / 40017, Samara Almeida Santiago, 7, 355º, Não eliminado / 28633, Ana Clara Sacramento Menezes, 7, 356º, Não eliminado / 26682, Aline De Lima Souza, 7, 357º, Não eliminado / 46619, Eduardo Galdino Dantas, 7, 358º, Não eliminado / 41601, Jefferson Da Nóbrega Farias, 7, 359º, Não eliminado / 42219, Anna Laura Martins Amorim Rosa, 7, 360º, Não eliminado / 33891, Bárbara Maria Mendes Da Silva, 7, 361º, Não eliminado / 50419, João Vitor, 7, 362º, Não eliminado / 45602, Elma Gomes De Sousa Gomes, 7, 363º, Não eliminado / 28428, Daniel Mario Da Costa Vercosa, 5, 364º, Não eliminado / 42230, Ivoneide Amorim Rosa, 5, 365º, Não eliminado / 39453, Rodrigo De Sousa Lima, 5, 366º, Não eliminado / 43194, Maria Jose Dos Santos, 5, 367º, Não eliminado / 33691, Ednildo Lopes Paulino, 5, 368º, Não eliminado / 39644, Maria Da Paz De Oliveira, 5, 369º, Não eliminado / 46727, Francinato, 5, 370º, Não eliminado / 41207, Maria Aparecida Marcelino Da Silva, 5, 371º, Não eliminado / 27414, Jose Luiz Do Nascimento, 5, 372º, Não eliminado / 41230, Djair Marques Dos Santos, 5, 373º, Não eliminado / 30812, Valdy Félix Lourenço, 5, 374º, Não eliminado / 31692, Roberio Oliveira Queiroz, 5, 375º, Não eliminado / 29176, Eliezer Cerqueira Da Silva, 5, 376º, Não eliminado / 48333, Ednalva Souza Nogueira, 5, 377º, Não eliminado / 39574, Sandro Alexandre De Souza, 5, 378º, Não eliminado / 39016, Edvaldo Lourenço Do Nascimento Silva, 5, 379º, Não eliminado / 40995, Eva Vilma, 5, 380º, Não eliminado / 41898, Elvis Marcos De Souza Lima, 5, 381º, Não eliminado / 49630, Carlos Alberto De Oliveira Santana, 5, 382º, Não eliminado / 35500, Aldir Tavares Da Silva, 5, 383º, Não eliminado / 36275, Jabson Soares Da Silva, 5, 384º, Não eliminado / 33222, Antonia, 5, 385º, Não eliminado / 28845, Vagner Cezario Aureliano, 5, 386º, Não eliminado / 42779, Paulo Roberto Dias Lima, 5, 387º, Não eliminado / 36456, Alana Cristina Siqueira Xavier, 5, 388º, Não eliminado / 36034, Manoel Messias Da Silva, 5, 389º, Não eliminado / 34936, Denise Maria Taveira Nunes, 5, 390º, Não eliminado / 26559, Jose Miguel Bezerra Dos Santos, 5, 391º, Não eliminado / 34148, Lourival De Carvalho Costa Neto, 5, 392º, Não eliminado / 34703, Josildo Moreira Da Silva, 5, 393º, Não eliminado / 34609, Willams, 5, 394º, Não eliminado / 28933, Aciane Freire Da Silva, 5, 395º, Não eliminado / 37675, Wendson Donato De Oliveira, 5, 396º, Não eliminado / 48186, Romero Dos Santos Silva, 5, 397º, Não eliminado / 30239, Mara Dalila Barbosa Pinto, 5, 398º, Não eliminado / 40897, José Carlos Da Silva, 5, 399º, Não eliminado / 40721, Fábio Mendes Da Silva, 5, 400º, Não eliminado / 49395, Igor Milanez De Lima Leão, 5, 401º, Não eliminado / 48946, Diogene Guedes Santana De Souza, 5, 402º, Não eliminado / 42800, Eliane Borges Linhares, 5, 403º, Não eliminado / 40205, Neemias Leandro Da Silva, 5, 404º, Não eliminado / 33568, Edisleyanne Costa Velez Lopes, 5, 405º, Não eliminado / 41324, Eriosvaldo Pereira Medeiros, 5, 406º, Não eliminado / 43359, André Luiz De Sousa, 5, 407º, Não eliminado / 36859, Geasiane Maria Da Silva, 5, 408º, Não eliminado / 43053, Andrea Cristina Lima Araujo De Siqueira, 5, 409º, Não eliminado / 39663, Aline Samaria Alves De Souza, 5, 410º, Não eliminado / 38900, Francisca Valdenice Martins, 5, 411º, Não eliminado / 32387, Tairone De Souza Vasconcelos, 5, 412º, Não eliminado / 50369, Maria Luiza Da Silva, 5, 413º, Não eliminado / 49169, Maria Das Graças Ferreira De Sousa Freitas, 5, 414º, Não eliminado / 31908, Luciana Mendes Ferreira, 5, 415º, Não eliminado / 27185, Savany Kelly De Sousa Araujo, 5, 416º, Não eliminado / 37363, Renata Caxias Da Silva, 5, 417º, Não eliminado / 28410, Mailson Germano Da Silva, 5, 418º, Não eliminado / 28893, Paulo Victor Pereira Barros, 5, 419º, Não eliminado / 45628, Luane Lopes Pães De Brito, 5, 420º, Não eliminado / 47197, Maria De Fatima Gomes Cula, 5, 421º, Não eliminado / 28556, Max Angelo Amaro, 5, 422º, Não eliminado / 36735, Raphaelly Maria De Oliveira Alves, 5, 423º, Não eliminado / 33592, Layenne Nayare Sampaio Da Silva, 5, 424º, Não eliminado / 35103, Maria Da Conceição Dos Santos, 5, 425º, Não eliminado / 41853, Robson Emanuel Bezerra De Sousa, 5, 426º, Não eliminado / 42696, Beatriz Raphaely Cabral Da Silva, 5, 427º, Não eliminado / 43445, Pedro Fernando Da Silva, 5, 428º, Não eliminado / 29442, Wagner Alves Da Silva, 5, 429º, Não eliminado / 42774, José Samuel Queiroz Silva, 5, 430º, Não eliminado / 49689, Tamiris Sousa Ramos Da Silva, 5, 431º, Não eliminado / 38764, Ana Carolini Maria Da Silva, 5, 432º, Não eliminado / 45783, Alex Dantas Do Nascimento Júnior, 5, 433º, Não eliminado / 29861, Maria Heloise Sabino Da Silva, 5, 434º, Não eliminado / 31825, Clayton Alexandre Da Silva, 5, 435º, Não eliminado / 50080, David Pereira Barbosa, 5, 436º, Não eliminado / 36365, Ianca Daiane Bezerra De Oliveira Felix, 5, 437º, Não eliminado / 48277, Rafaela Da Silva Cruz, 5, 438º, Não eliminado / 49854, Kayo Alexandre Lourenco Da Silva, 5, 439º, Não eliminado / 30402, Alessandra Da Silva Alves, 5, 440º, Não eliminado / 27655, Tathyana Gomes Da Costa, 5, 441º, Não eliminado / 30552, Larissa Regina Sousa Alves, 5, 442º, Não eliminado / 36555, Crislane Iris Gomes Da Silva, 5, 443º, Não eliminado / 44882, Lizandra Lair Silva Dantas, 5, 444º, Não eliminado / 40251, Luana Cabral, 5, 445º, Não eliminado / 36554, Matheus Eduardo Alves De Barros, 5, 446º, Não eliminado / 37214, Lucas Rodrigodo Nascimento Silva, 5, 447º, Não eliminado / 32069, Paulo Igor Beserra Lopes, 5, 448º, Não eliminado / 46847, Guilherme Barbosa, 5, 449º, Não eliminado / 47478, José Allan Felix De Souza Tavares, 5, 450º, Não eliminado / 30959, Kleber Vinícius Da Silva Queiroz, 5, 451º, Não eliminado / 49661, João Pedro Linhares Da Silva, 5, 452º, Não eliminado / 31533, Bárbara Vitória Arruda Amorim, 5, 453º, Não eliminado / 48184, Carlos Eduardo Gomes Lima, 5, 454º, Não eliminado / 46715, Bianca Da Silva Rodrigues, 5, 455º, Não eliminado / 29200, João Matheus De Figueiredo Tavares, 5, 456º, Não eliminado / 46607, Emílio Fernandes Alves, 5, 457º, Não eliminado / 33647, Maria Eduarda Calheiro Santos, 5, 458º, Não eliminado

65. PR – BOA VISTA DA APARECIDA

48683, Elaine Aparecida Wilges Kronbauer, 10, 1º, Classificado / 33635, Arthur Marandola Da Costa, 10, 2º, Não eliminado / 36795, Danieli Ruth Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 43005, Paola Ficagna, 10, 4º, Não eliminado / 34723, Daniel Henrique Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 30956, Marcio Oliveira Da Cal, 7, 6º, Não eliminado / 38761, Paulo Cesar Caetano, 7, 7º, Não eliminado / 39151, Romário Matheus Moraes Teixeira, 7, 8º, Não eliminado / 35771, Kelvyn Andrey Joao Savariz, 7, 9º, Não eliminado / 37630, Ketlin Cristina Swistalski Savariz, 7, 10º, Não eliminado / 38817, Grazieli Solange Siva, 7, 11º, Não eliminado / 36397, Patrick De Castro Silva, 7, 12º, Não eliminado / 27834, Roberto Carlos Panasievicz, 5, 13º, Não eliminado / 31381, Adriana Bento Chaves Soares, 5, 14º, Não eliminado / 30905, Suzane Maria Fiorentin Sabadini, 5, 15º, Não eliminado / 39424, Cenici Da Cruz Prasnievski, 5, 16º, Não eliminado / 34602, Gabriel, 5, 17º, Não eliminado / 49848, Matheus Henrique Silva Ribeiro, 5, 18º, Não eliminado / 30051, Avancilde De Fátima Aires De Toledo Rodrigues, 5, 19º, Não eliminado

66. PR – CLEVELÂNDIA

33727, Roque Kirchner, 10, 1º, Classificado / 33312, Meriele Francine Dos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 42953, Elucineia De Fátima Pereira, 10, 3º, Não eliminado / 49672, Marcia Ferreira Silveira Pereira, 10, 4º, Não eliminado / 45313, Helder José Dos Santos Siqueira, 10, 5º, Não eliminado / 40399, Ludiane Marana Rezende Ferron, 10, 6º, Não eliminado / 37672, Ana Paula Lagos, 10, 7º, Não eliminado / 34466, Nanderson Luiz Lustosa Mochnacz, 10, 8º, Não eliminado / 45905, Leonardo Felipe Carraro Dellani, 10, 9º, Não eliminado / 34359, Cleiton Suzin Dos Santos, 10, 10º, Não eliminado / 34584, Ivania Aparecida Rocha Da Luz, 7, 11º, Não eliminado / 35679, Rafaela Lopes Lima, 7, 12º, Não eliminado / 41773, Fernanda Cristina Flamia Cella, 7, 13º, Não eliminado / 50233, Marcos Vilson Venâncio, 7, 14º, Não eliminado / 26777, Alandi Gomes Marcondes, 7, 15º, Não eliminado / 49730, Grasieli Carneiro Cechetto, 7, 16º, Não eliminado / 38229, Jozeane, 7, 17º, Não eliminado / 48433, Indiamara Medeiros Gonzaga, 7, 18º, Não eliminado / 33424, Patricia, 7, 19º, Não eliminado / 50293, Jéssica Caroline Provenzi, 7, 20º, Não eliminado / 34051, Andre Augusto Gomes, 7, 21º, Não eliminado / 33772, Gabriel Maschio Jacobsen, 7, 22º, Não eliminado / 33228, Graziele Dos Santos Coles, 7, 23º, Não eliminado / 40431, Alysson, 7, 24º, Não eliminado / 34092, Emily Aparecida Camilo, 7, 25º, Não eliminado / 43249, Leonardo Moacyr De Souza Pessotto, 7, 26º, Não eliminado / 35466, Maria Luiza Pires Cordeiro, 5, 27º, Não eliminado / 33213, Vânia Rosemar Ferreira, 5, 28º, Não eliminado / 39547, Maicon Luiz Carvalho Rodrigues Dos Santos, 5, 29º, Não eliminado / 41704, Vera Lucia Stetst, 5, 30º, Não eliminado / 33735, Flavia Dias Florencio, 5, 31º, Não eliminado / 43152, Luana, 5, 32º, Não eliminado / 33865, João, 5, 33º, Não eliminado / 36905, Raphaella Ribeiro Mota, 5, 34º, Não eliminado

67. PR – FORMOSA

46824, Nelson Jacinto Pereira, 10, 1º, Classificado / 48203, Edgar Heimovski Junior, 10, 2º, Não eliminado / 31637, Laercio Barbosa Soares, 10, 3º, Não eliminado / 45518, Reginaldo Vieira De Souza, 10, 4º, Não eliminado / 40715, José Britto De Oliveira, 10, 5º, Não eliminado / 42298, Maria Goreti Petrachim, 10, 6º, Não eliminado / 41715, Marilene Maria Coito, 10, 7º, Não eliminado / 48925, Andrea Francisca Lages Carvalho, 10, 8º, Não eliminado / 31483, Janaina Atonazilda Dos Santos, 10, 9º, Não eliminado / 31283, Alexsander Marques Sobrinho, 10, 10º, Não eliminado / 48429, Arnaldo Samuel Gonçalves Da Silva, 10, 11º, Não eliminado / 31763, Josemilton Ferreira De Menezes, 7, 12º, Não eliminado / 30705, Alan Arildo Leme, 7, 13º, Não eliminado / 37773, Luzia Aparecida Nunes, 7, 14º, Não eliminado / 45669, Bruno Henrique Crema De Maio, 7, 15º, Não eliminado / 45601, Pablo Trulia Gonçalves, 7, 16º, Não eliminado / 49601, Fellipe Altran Fernandes, 7, 17º, Não eliminado / 35197, Angela Maria Geraldo Valezi, 5, 18º, Não eliminado

68. PR – ITAMBE

31511, Luiz Carlos De Lima, 10, 1º, Classificado / 42948, Marisa Fujiko Nagano, 10, 2º, Não eliminado / 37791, Edilson Marques De Gouvêa, 10, 3º, Não eliminado / 44053, Edileuza, 10, 4º, Não eliminado / 38667, Magno Aparecido De Mello, 10, 5º, Não eliminado / 49976, Josenildo Alves Da Silva, 10, 6º, Não eliminado / 40684, Mara Regina Mina, 10, 7º, Não eliminado / 46091, Lauriney Inocêncio De Oliveira, 10, 8º, Não eliminado / 38671, Aline Maria Gonçalves, 10, 9º, Não eliminado / 43660, Guilherme Antônio Pereira Viana Da Silva, 10, 10º, Não eliminado / 35326, Milena Dias De Oliveira, 10, 11º, Não eliminado / 49894, Jucilene Souza Rodrigues, 10, 12º, Não eliminado / 34185, Jonathas Erikson Martins, 10, 13º, Não eliminado / 43652, Franciscarlo De Souza, 10, 14º, Não eliminado / 27843, Mariane Vitalino, 10, 15º, Não eliminado / 49924, Maria Gabriela Dos Santos Fraga, 10, 16º, Não eliminado / 49166, Josué Souza Rodrigues, 10, 17º, Não eliminado / 27308, Isabela Vitalino, 10, 18º, Não eliminado / 28814, Gabriel Consolaro Loureiro, 10, 19º, Não eliminado / 43426, Giovanna Maria Da Silva, 10, 20º, Não eliminado / 32084, Rafaela Felix De Souza, 10, 21º, Não eliminado / 45466, Luize Dalpiaz, 7, 22º, Não eliminado / 35371, Luzinete Severino De Souza, 7, 23º, Não eliminado / 42186, Amanda Tacone, 7, 24º, Não eliminado / 32764, Guilherme Gritzenco, 7, 25º, Não eliminado / 48839, Tiago Donato Da Cruz, 7, 26º, Não eliminado / 40065, Alessandra De Sousa Nogueira Barbosa, 7, 27º, Não eliminado / 43575, Andressa Amorim De Assis, 7, 28º, Não eliminado / 33447, Bianca Bitencourt, 7, 29º, Não eliminado / 46827, Vanessa Ferreira De Souza, 7, 30º, Não eliminado / 29651, Madalena Câmera Dos Santos, 7, 31º, Não eliminado / 29383, Renan Mouzer, 7, 32º, Não eliminado / 46281, Luiz Felipe Rodrigues Cardoso, 7, 33º, Não eliminado / 34971, Luiz Fernando De Oliveira Pereira, 7, 34º, Não eliminado / 38621, Paulo William Lima Da Silva, 7, 35º, Não eliminado / 39872, Lays Brito Da Silva, 7, 36º, Não eliminado / 46500, Edna Marli Vieira, 5, 37º, Não eliminado / 45435, Lucelia Ramos Da Silva Amaral, 5, 38º, Não eliminado / 34468, Fernando Delfino Batista, 5, 39º, Não eliminado / 32950, Erick Leandro Teixeira, 5, 40º, Não eliminado / 43465, Denyse Ferreira Da Cruz, 5, 41º, Não eliminado / 45766, Everton Do Carmo Silva, 5, 42º, Não eliminado / 37323, Kalliyana Rodrig De Sousa, 5, 43º, Não eliminado / 47900, Eliane Andrade De Araújo, 5, 44º, Não eliminado

69. PR – JUSSARA

43730, Mateus Henrique Ramos De Melo, 10, 1º, Classificado / 40849, Celso Rosalino Junior, 10, 2º, Não eliminado / 40755, Victor Leonardo Alves, 10, 3º, Não eliminado / 43505, Éliton Mario Martins, 10, 4º, Não eliminado / 49349, João Paulo Paulin Viotto, 10, 5º, Não eliminado / 30815, Dariani Cristine Afonso, 10, 6º, Não eliminado / 43647, Luiz Humberto Luquetti Dias, 10, 7º, Não eliminado / 48408, Wanderley Willyan Torejani, 10, 8º, Não eliminado / 46250, Amanda Suelen Rodrigues Veras, 10, 9º, Não eliminado / 35038, David Wallace Barbosa De Almeida, 10, 10º, Não eliminado / 37551, Nivalmar Antunes, 7, 11º, Não eliminado / 37705, Marta Gonçalves Conceição, 7, 12º, Não eliminado / 38616, Valnisa Keila Barbosa Santana Barbosa, 7, 13º, Não eliminado / 36590, Rosimeire De Lima Rocha, 7, 14º, Não eliminado / 48017, Jaime Do Nascimento Silva, 7, 15º, Não eliminado / 37313, Jéssica Mara Da Silva, 7, 16º, Não eliminado / 36652, Karen Fabricio Santana, 7, 17º, Não eliminado / 49636, Jessika Luara Santos Costa, 7, 18º, Não eliminado / 36846, Tiago Da Silva Cavalines, 7, 19º, Não eliminado / 26659, Tiago Rafael Xavier, 7, 20º, Não eliminado / 37839, Vinícius Svieck Da Silva, 7, 21º, Não eliminado / 46539, Natalia Oliveira Piccioli, 7, 22º, Não eliminado / 42675, Jéssica Da Silva Rodrigues, 7, 23º, Não eliminado / 46776, Maria Eduarda Olenski, 7, 24º, Não eliminado / 36693, Luis Carlos Sanches Dos Reis Junior, 7, 25º, Não eliminado / 36798, Dhinefer, 5, 26º, Não eliminado / 29291, Maria Elizabeth Negreiros, 5, 27º, Não eliminado / 44873, Leonice, 5, 28º, Não eliminado / 41262, Ione Zawadski, 5, 29º, Não eliminado / 37702, Fabio França Ribeiro, 5, 30º, Não eliminado / 42729, Luciane Medeiros Voinarski, 5, 31º, Não eliminado / 37423, Renato Cesar Paris, 5, 32º, Não eliminado / 46394, Gisele Paula Coelho Bastos, 5, 33º, Não eliminado / 41896, Fabiana Moreira Bastos, 5, 34º, Não eliminado / 37394, Thaina Cristina Eugênio Vasconcelos, 5, 35º, Não eliminado / 45312, Felipe De Azevedo Da Costa, 5, 36º, Não eliminado / 36739, Bianka Da Silva Venancio, 5, 37º, Não eliminado

70. PR – MARMELEIRO

38064, Edna Mara Faust, 10, 1º, Classificado / 43045, Gizele De Cássia Marques Scheuer, 10, 2º, Não eliminado / 37441, Liliane Gonçalves Mendes, 10, 3º, Não eliminado / 50330, Ciliane Ribeiro De Lima, 10, 4º, Não eliminado / 30377, Loreni Teresinha Espaniol, 10, 5º, Não eliminado / 39589, Edivania Mora, 10, 6º, Não eliminado / 43497, Sonia Aparecida Gomes De Ramos, 10, 7º, Não eliminado / 34509, Alisson Irineu Flach, 10, 8º, Não eliminado / 38728, Jéssica, 10, 9º, Não eliminado / 33357, Lucas Ghizzi Bernarski, 10, 10º, Não eliminado / 49102, Daniela Francisca Conte Bortolini, 10, 11º, Não eliminado / 38627, Ingrid Lais Fedechen, 10, 12º, Não eliminado / 48767, Daiana Silveira Conte, 10, 13º, Não eliminado / 42644, Aline Elisa Veri, 7, 14º, Não eliminado / 34766, Viviane Cristina Santos Oliveira, 7, 15º, Não eliminado / 34650, Juliana Oliveira Couto Espíndola Vaz De Lima, 7, 16º, Não eliminado / 38756, Tais Carine Marquezin, 7, 17º, Não eliminado / 33208, Ana Cassia Mantovani Malaguti, 7, 18º, Não eliminado / 46515, Gabrieli Zorzi Da Rosa, 7, 19º, Não eliminado / 39481, Gabriele Veiga, 7, 20º, Não eliminado / 34431, Moacir De Farias, 5, 21º, Não eliminado / 36150, Joana Aparecida Bertol Arruda, 5, 22º, Não eliminado / 44404, Cleusa Bento, 5, 23º, Não eliminado / 41780, Daiani Linaterviski, 5, 24º, Não eliminado / 39197, Juliana Cristo Rudnick, 5, 25º, Não eliminado / 46601, Lilian Cristina Moraes Gnoatto, 5, 26º, Não eliminado / 35927, Luan Welinton Bertol Arruda, 5, 27º, Não eliminado / 33125, Patrícia Alves De Camargo Camargo, 5, 28º, Não eliminado / 30086, Luana Canci De Moura, 5, 29º, Não eliminado / 38953, Donatella Cristina Speorin Veloso, 5, 30º, Não eliminado / 43493, Hiago Ferrarini, 5, 31º, Não eliminado

71. PR – OURO VERDE

36999, Leonardo Fernando Batista, 10, 1º, Classificado / 26487, Sônia Figueira Rodrigues, 10, 2º, Não eliminado / 48292, Lucas Brandão Gonçalves, 10, 3º, Não eliminado / 47495, Franciele Silveira Maciel, 10, 4º, Não eliminado / 45718, Suziani Rohling Steffens, 10, 5º, Não eliminado / 33762, Josielle Magon, 10, 6º, Não eliminado / 38406, Adriel José De Quadros, 10, 7º, Não eliminado / 50217, Ivan Goncalves Da Silva, 10, 8º, Não eliminado / 49153, Edaiane Michele De Oliveira, 10, 9º, Não eliminado / 36791, Salvador Medeiros, 7, 10º, Não eliminado / 39241, Claudineia Da Silva, 7, 11º, Não eliminado / 49956, Isabella Rodrigues Rios, 7, 12º, Não eliminado / 41135, Vitória Ferreira De Oliveira, 7, 13º, Não eliminado / 44784, Renata Ludvig Da Silva, 7, 14º, Não eliminado / 49366, Bianca De Souza, 7, 15º, Não eliminado / 46940, Elizandra Lima Dos Santos, 7, 16º, Não eliminado / 48069, Graziela Neitzke, 5, 17º, Não eliminado / 49972, Filipe Da Silva Rosa, 5, 18º, Não eliminado

72. PR – POSTO DE COLETA DE PEROLA DO OESTE

46806, Mayara Cristina Dos Santos Giboski, 10, 1º, Classificado / 43443, Andressa Karine Nodari, 10, 2º, Não eliminado / 46458, Kalyta Nohana El Guedr, 10, 3º, Não eliminado / 29306, Edjalma Ramos Freire, 7, 4º, Não eliminado / 31716, Rubson Nascimento Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 47601, Camila Pereira Fernandes Rossotti, 7, 6º, Não eliminado / 37859, Julia Stopa Silva, 7, 7º, Não eliminado / 48424, Andrielly Pagnoncelli, 7, 8º, Não eliminado / 30212, Roseli Arnaldo De Alencar, 5, 9º, Não eliminado / 35983, Cristina, 5, 10º, Não eliminado / 31833, Fernanda Eduarda Kaim, 5, 11º, Não eliminado

73. PR – POSTO MARILÂNDIA

36001, Carina Larissa Campos, 10, 1º, Classificado / 42331, Amarildo Gomes Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 40461, Siumara Do Nascimento Teixeira, 10, 3º, Não eliminado / 34120, Farrel Jefrey Peres, 10, 4º, Não eliminado / 49609, Marli Luiza Sapatini, 10, 5º, Não eliminado / 36085, Moacir Henrique Almeida, 10, 6º, Não eliminado / 39315, Silvia Aparecida Batista, 10, 7º, Não eliminado / 50492, Fabio Vieira Ribeiro, 10, 8º, Não eliminado / 39187, Raquel Garcia Lopes Cassemiro, 10, 9º, Não eliminado / 40082, Elaine Pereira Rosa, 10, 10º, Não eliminado / 38399, Elaine Barboza Romeiro, 10, 11º, Não eliminado / 45056, Fabrício, 10, 12º, Não eliminado / 39467, José Fernando Pereira, 10, 13º, Não eliminado / 42190, Ariane Suelem De Jesus Dos Santos, 10, 14º, Não eliminado / 42880, Maycon, 10, 15º, Não eliminado / 48155, Lauro Cavalcante Luz, 10, 16º, Não eliminado / 45763, William Das Graças Ferraz De Vito, 10, 17º, Não eliminado / 49564, Antonio Carlos Vieira Dos Santos, 10, 18º, Não eliminado / 39363, Danielli Andrea Nardino, 10, 19º, Não eliminado / 49519, Clea Karina Dos Santos Boufleuer, 10, 20º, Não eliminado / 44490, Naiara Cristina Peres, 10, 21º, Não eliminado / 41476, Ana Naiara Dos Santos, 10, 22º, Não eliminado / 28756, Brenda Tiemi Avelino Matsui, 10, 23º, Não eliminado / 39838, Natanael Guimarães De Souza, 10, 24º, Não eliminado / 45382, Bruna Patricia Souza, 10, 25º, Não eliminado / 50356, Thainara Assis Pereira, 10, 26º, Não eliminado / 38758, Marjorye Morais Da Cunha, 10, 27º, Não eliminado / 44844, Rafaela Eduarda Correa De Oliveira, 10, 28º, Não eliminado / 38745, Paulo Augusto Paulo, 10, 29º, Não eliminado / 49949, Milena Rafaelly Do Couto, 10, 30º, Não eliminado / 39163, Jaqueline Aparecida Gomes, 10, 31º, Não eliminado / 40044, Kimberly Nathiely Da Silva Camargo, 10, 32º, Não eliminado / 39063, Evelin Cauani Da Silva, 7, 33º, Não eliminado / 44659, Fernanda Fernandes Rossi, 7, 34º, Não eliminado / 45304, Silvana, 7, 35º, Não eliminado / 49465, Everaldo Patrício De Barros, 7, 36º, Não eliminado / 38788, Melissa Carvalho Fontes, 7, 37º, Não eliminado / 38837, Alex Dos Reis Fernades, 7, 38º, Não eliminado / 40653, Franciane Lopes De Araújo, 7, 39º, Não eliminado / 41089, Danielli Cristina, 7, 40º, Não eliminado / 26887, Patricia Costa Da Cunha, 7, 41º, Não eliminado / 38580, Jéssica Botelho Dos Santos, 7, 42º, Não eliminado / 38486, Débora Eiko Takahashi Luciano, 7, 43º, Não eliminado / 45657, Willian Roberto Da Silva, 7, 44º, Não eliminado / 38510, Ana Paula De Oliveira, 7, 45º, Não eliminado / 47617, Renan Matheus Santos, 7, 46º, Não eliminado / 38647, Andrieli Diniz Freire, 7, 47º, Não eliminado / 40170, Gislaine Fernanda Dutra, 7, 48º, Não eliminado / 38985, Fernanda Carla Barbosa, 7, 49º, Não eliminado / 39934, Gislaine Jaqueline Dos Santos, 7, 50º, Não eliminado / 35574, Cristiano Wellington Guizellini, 7, 51º, Não eliminado / 39167, Letícia, 7, 52º, Não eliminado / 40273, Diego Egidio Da Silva, 7, 53º, Não eliminado / 43272, Natalia Ribeiro Da Silva, 7, 54º, Não eliminado / 39513, Emily Brandão Basso, 7, 55º, Não eliminado / 38703, Flávia Villagra, 7, 56º, Não eliminado / 41654, Natália Morais Mileski, 7, 57º, Não eliminado / 45951, Gisely Caldi, 7, 58º, Não eliminado / 39766, Thalia Cristina Kurunci, 7, 59º, Não eliminado / 39709, Nara Rubya Eloy Momente, 7, 60º, Não eliminado / 38843, Kethilyn Da Silva Xavier, 7, 61º, Não eliminado / 42941, Giovanna Lissoti De Almeida, 7, 62º, Não eliminado / 32690, Ana Beatriz Rodrigues Dattoli, 7, 63º, Não eliminado / 30509, Julio Cesar Jacinto, 7, 64º, Não eliminado / 44708, Bruna Gabrielli Candido, 7, 65º, Não eliminado / 38540, Samuel De Oliveira Feil, 7, 66º, Não eliminado / 34571, João Victor Antunes Pereira, 7, 67º, Não eliminado / 42112, Taila, 7, 68º, Não eliminado / 46901, Laura Emanuelle Da Silva, 7, 69º, Não eliminado / 39410, Camilly Lopes Nunes, 7, 70º, Não eliminado / 48281, Gracielly Vitória Pereira, 7, 71º, Não eliminado / 38558, Andreina Eugenio Rodrigues, 7, 72º, Não eliminado / 39288, Marcos Aurelio Guimarães, 5, 73º, Não eliminado / 40569, Laudicélia Alves, 5, 74º, Não eliminado / 38563, Daniele Souza Dos Reis, 5, 75º, Não eliminado / 38047, Fernandes Alves Fagundes, 5, 76º, Não eliminado / 30299, Michel Michelin, 5, 77º, Não eliminado / 38849, Patricia Pereira De Souza, 5, 78º, Não eliminado / 39303, Wellington Douglas Nunes, 5, 79º, Não eliminado / 39213, Danielly Ramos Da Silva Abreu, 5, 80º, Não eliminado / 40109, Jecy Kellen Fernandes Da Silva, 5, 81º, Não eliminado / 41306, Vanessa, 5, 82º, Não eliminado / 41173, Vivian Damasceno Gonçalves Kosloski, 5, 83º, Não eliminado / 39081, Karina Alves Antonio, 5, 84º, Não eliminado / 39095, Anderson Santiago, 5, 85º, Não eliminado / 36945, Michelle Louhanny Costa De Figueiredo, 5, 86º, Não eliminado / 39064, Marta Vitória, 5, 87º, Não eliminado / 39744, Micheli Stefani Gatto Correa, 5, 88º, Não eliminado / 43271, Willian Fernando Pereira, 5, 89º, Não eliminado / 39258, Martha Regina Peres, 5, 90º, Não eliminado / 41860, Ises Caroline Dos Santos Lima, 5, 91º, Não eliminado / 40113, Isabelle Cristine Dos Santos Miguel, 5, 92º, Não eliminado / 39248, Wesley Felipe Pedro Tavares, 5, 93º, Não eliminado / 39140, Crhistoffer Eduardo Soares, 5, 94º, Não eliminado / 39123, Isadora Dantas Felix, 5, 95º, Não eliminado / 40107, Hauani Maria Dos Santos, 5, 96º, Não eliminado / 39105, Josiane Borges Pereira, 5, 97º, Não eliminado / 41308, Alexandre Dos Santos Barbosa, 5, 98º, Não eliminado / 34372, Giovanna Jhara Cruz, 5, 99º, Não eliminado / 42611, Erick Felipe Fernandes, 5, 100º, Não eliminado / 41403, Amabilli Vitoria Teixeira Lima, 5, 101º, Não eliminado

74. PR – POSTO MAUÁ

38984, Nilza Doly Silva, 10, 1º, Classificado / 38131, Marcial Santana, 10, 2º, Não eliminado / 39261, Ary Thomaz Junior, 10, 3º, Não eliminado / 41003, Rita De Cássia Cordeiro Rosa Dos Anjos, 10, 4º, Não eliminado / 49064, Ivani, 10, 5º, Não eliminado / 35725, Rodrigo Galera Garcia, 10, 6º, Não eliminado / 32886, Cherly Christina Zankin Martins De Oliveira, 10, 7º, Não eliminado / 32622, Alex Otávio Da Silva, 10, 8º, Não eliminado / 26005, Josiane Domingues Rocha, 10, 9º, Não eliminado / 37034, Joice Cristina Pontes, 10, 10º, Não eliminado / 50357, Silvana Castro, 10, 11º, Não eliminado / 42643, Rafael Guiotti De Pádua, 10, 12º, Não eliminado / 49032, Anderson Henrique Batista, 10, 13º, Não eliminado / 32893, Vanessa Oliveira Dos Reis, 10, 14º, Não eliminado / 49419, Larissa Christina Franco Zanatta, 10, 15º, Não eliminado / 49494, Patricia Soares Ferreira, 7, 16º, Não eliminado / 36878, Roberta Dias Matias, 7, 17º, Não eliminado / 40169, Lucas Daniel Rafael Alves, 7, 18º, Não eliminado / 34497, Jackelinne Ventura Azevedo, 7, 19º, Não eliminado / 30966, Luiz Paulo Musiau Melchíades, 7, 20º, Não eliminado / 46830, Maria Eduarda Américo Alexandre, 7, 21º, Não eliminado / 39176, Anderson Junior Da Silva, 7, 22º, Não eliminado / 36716, Geovani Aparecido De Souza Andrade, 7, 23º, Não eliminado / 36088, Camilly Tainá Souza Da Silva, 7, 24º, Não eliminado / 43866, Alvaro Braz De Proenca Filho, 5, 25º, Não eliminado / 41090, Maurício César Silva Dos Anjos, 5, 26º, Não eliminado / 34824, Ednea Aparecida Rodrigues Santos, 5, 27º, Não eliminado / 41129, Débora Fernanda De Paula, 5, 28º, Não eliminado / 36278, Estela De Lima Figueredo, 5, 29º, Não eliminado / 43467, Julio Cesar Gaspar Batista, 5, 30º, Não eliminado / 34300, Nubia, 5, 31º, Não eliminado / 39211, Danielle Fernanda Da Silva, 5, 32º, Não eliminado / 35339, Rafaela Fátima De Jesus, 5, 33º, Não eliminado / 37552, Iracy Fiuza Batista, 5, 34º, Não eliminado / 39159, Paulo Cesar França, 5, 35º, Não eliminado / 37183, Ellyton Dos Santos Oliveira, 5, 36º, Não eliminado / 32001, Milena De Souza Mariano, 5, 37º, Não eliminado / 37181, Iago Henrique Silva, 5, 38º, Não eliminado / 38935, Thábata Gabriela Proença De Paula, 5, 39º, Não eliminado / 27098, Andriele Santos Medeiros, 5, 40º, Não eliminado / 32952, Ludimila Veronica De Souza, 5, 41º, Não eliminado / 36505, Emanoely Cristini Aquino, 5, 42º, Não eliminado / 36740, Aline Bianca Capelini Da Silva, 5, 43º, Não eliminado

75. PR – RIO BRANCO DO SUL

35694, Welsi Candido Wenceslau, 10, 1º, Classificado / 38238, Terezinha Mariano Da Silva, 10, 2º, Classificado / 47958, Sergio Mormulsuscynski, 10, 3º, Não eliminado / 48335, Antonio Carlos Da Cruz, 10, 4º, Não eliminado / 35088, Valdeci A. Dos Santos, 10, 5º, Não eliminado / 35392, Michelle Aparecida Corrêa, 10, 6º, Não eliminado / 42487, Cláudia Luiza De Souza Monteiro, 10, 7º, Não eliminado / 40639, Albalis De Oliveira Bissiatto Da Silva, 10, 8º, Não eliminado / 48260, Genésio Rimualdo Da Silva, 10, 9º, Não eliminado / 34740, Marcos Roberto Pedroso Santos, 10, 10º, Não eliminado / 28102, Giovana Maria De Souza, 10, 11º, Não eliminado / 46531, Ademar Americo Fornel, 10, 12º, Não eliminado / 32890, Angelo Paulo Pedroso, 10, 13º, Não eliminado / 31276, Adriano Theodorowicz, 10, 14º, Não eliminado / 49437, Eliana Cristina Zandeli Olivotto, 10, 15º, Não eliminado / 32936, Josely Luz Muller, 10, 16º, Não eliminado / 30949, Leroides Ferreira Martins, 10, 17º, Não eliminado / 30576, Elizafã Angelo Martins Melo, 10, 18º, Não eliminado / 39101, Solange De Fatima De Siqueira Da Silva, 10, 19º, Não eliminado / 48320, Solange, 10, 20º, Não eliminado / 35463, Hewerton Joary Matheus Ribeiro, 10, 21º, Não eliminado / 49577, Jonas Padilha, 10, 22º, Não eliminado / 46100, Aline Pereira Da Silva, 10, 23º, Não eliminado / 27089, Mauricio José Da Silva, 10, 24º, Não eliminado / 42239, Ana Gabriela Rodrigues Petter, 10, 25º, Não eliminado / 43780, Thiago Inácio Da Silva, 10, 26º, Não eliminado / 29581, Camila Lopes Pereira, 10, 27º, Não eliminado / 37314, Zuleide Faustino De Lima, 10, 28º, Não eliminado / 43395, Yussef El Amim, 10, 29º, Não eliminado / 41791, Luzineide Santos, 10, 30º, Não eliminado / 42490, Jeferson Lima De Souza, 10, 31º, Não eliminado / 46565, Bruno Mathias Paifer, 10, 32º, Não eliminado / 37611, Murilo Roberto Ribeiro Dos Santos Silva, 10, 33º, Não eliminado / 36638, Renata Fernanda De Assis Da Veiga, 10, 34º, Não eliminado / 30679, Gustavo Flores Junker, 10, 35º, Não eliminado / 36997, Elis Daiane Costa Da Silva, 10, 36º, Não eliminado / 34816, Edson Henrique Picolo Rodrigues, 10, 37º, Não eliminado / 35075, Kathyuce Carvalho Maciel, 10, 38º, Não eliminado / 49600, Juliana Kolling, 10, 39º, Não eliminado / 39910, Rodrigo Ferreira Chaves Santos, 10, 40º, Não eliminado / 43385, Felipe Balbi Tristão, 10, 41º, Não eliminado / 45876, Jessica Palanchuk, 10, 42º, Não eliminado / 26730, Pietro Albino Kania, 10, 43º, Não eliminado / 49959, Stefany Da Silva Szychovski, 10, 44º, Não eliminado / 50234, Eduarda Krik, 10, 45º, Não eliminado / 34091, Suzana Duffeck Zacarias, 10, 46º, Não eliminado / 44316, Maria Taís Oliveira Santana, 10, 47º, Não eliminado / 48082, Luiz Fernando Andrade De Oliveira, 7, 48º, Não eliminado / 34832, Auri José Souza Santos, 7, 49º, Não eliminado / 31259, Izaias Guedes De Aquino, 7, 50º, Não eliminado / 33656, Andre Luiz Alexandre Cardoso, 7, 51º, Não eliminado / 28126, Luiz Antonio Pertussatti Ribeiro, 7, 52º, Não eliminado / 42373, Mauricio Dos Santos, 7, 53º, Não eliminado / 33593, Eliane Francisca De Almeida, 7, 54º, Não eliminado / 31351, Sidnei Torres Cavalcanti, 7, 55º, Não eliminado / 32332, Alexandra Cristina Silva Sandes, 7, 56º, Não eliminado / 38426, Claudimar Fernandes De Morais E Silva, 7, 57º, Não eliminado / 32146, Raquel De Carvalho, 7, 58º, Não eliminado / 31233, Jeferson Aparecido Rodrigues De Lima, 7, 59º, Não eliminado / 49908, Claudiomir De Paulo, 7, 60º, Não eliminado / 41772, Cristina Maria Pupia, 7, 61º, Não eliminado / 48038, Joicielen Do Rocio Cordeiro, 7, 62º, Não eliminado / 41427, Carla Audrey Carneiro Sena, 7, 63º, Não eliminado / 34123, Ana Flavia Silva De Oliveira Zinher, 7, 64º, Não eliminado / 39993, Alessandro Toppel, 7, 65º, Não eliminado / 34450, Edivanio Apolinario Constante, 7, 66º, Não eliminado / 31021, Francisca Dos Reis Ferreira, 7, 67º, Não eliminado / 36656, Fábio Luiz Dos Santos, 7, 68º, Não eliminado / 32869, Giuliano Cortiano Gheur, 7, 69º, Não eliminado / 47828, Emerson Kazuo Maeda, 7, 70º, Não eliminado / 49319, Anne Borges De Andrade, 7, 71º, Não eliminado / 48935, Fabiane Marques De Souza, 7, 72º, Não eliminado / 43231, Jonathan Henrique De Jesus, 7, 73º, Não eliminado / 49182, Dionatan Uilian Ferreira, 7, 74º, Não eliminado / 37890, Danilo Soares Da Silva, 7, 75º, Não eliminado / 33331, Wendy Bruna De Lima Pedroso, 7, 76º, Não eliminado / 43753, Bruna Aparecida Da Silva Davini, 7, 77º, Não eliminado / 36072, Anderson Souza Lobo, 7, 78º, Não eliminado / 48170, Natalia Trevezani Da Silva, 7, 79º, Não eliminado / 26480, Guilherme Augusto Kroin, 7, 80º, Não eliminado / 37716, Ezequias Rodrigues Da Silva, 7, 81º, Não eliminado / 46588, Fabrício Gomes Da Silva, 7, 82º, Não eliminado / 41051, Wilvan Guimarães Silva, 7, 83º, Não eliminado / 41551, Ariadne Alves Pinto, 7, 84º, Não eliminado / 44595, Vinicius Ribeiro Zimmermann, 7, 85º, Não eliminado / 47808, Aline Kreutzer Gomes, 7, 86º, Não eliminado / 46356, Sandro Henrick Glock Passos, 7, 87º, Não eliminado / 39961, Sandro Cezar Tomé Junior, 7, 88º, Não eliminado / 38333, Amanda Da Silva Inacio, 7, 89º, Não eliminado / 48958, Silvane Da Silva Carniel, 7, 90º, Não eliminado / 46127, João Vitor Szadkoski Tescke, 7, 91º, Não eliminado / 28141, Samuel Elias Vera Tudela Parra, 7, 92º, Não eliminado / 40837, Ketelyn Andreia Rosa De Oliveira Calixto, 7, 93º, Não eliminado / 47888, David Manoel De Souza Nahn, 7, 94º, Não eliminado / 28841, Camila Schiavon Tigrinho, 7, 95º, Não eliminado / 45694, Angelica De Melo De Souza, 7, 96º, Não eliminado / 36659, Rebeca Fonseca Vergilio, 7, 97º, Não eliminado / 42462, João Gustavo De Oliveira Rieck, 7, 98º, Não eliminado / 45019, Maria Eugenia De Bonfim, 7, 99º, Não eliminado / 29695, Hudson Douglas Reis Pinto, 7, 100º, Não eliminado / 38384, Giuliana Eduarda Andrade Cruz, 7, 101º, Não eliminado / 50397, Camila Camargo Uliana, 7, 102º, Não eliminado / 30488, Pedro Henrique Dos Santos, 7, 103º, Não eliminado / 44733, Ismael Simões De Oliveira, 5, 104º, Não eliminado / 41859, Sidney José Zeni Ribeiro, 5, 105º, Não eliminado / 28616, Daulton Pereira, 5, 106º, Não eliminado / 44621, Rosiley Ribeiro Zimmermann, 5, 107º, Não eliminado / 26012, Laudiceia Soares Da Silva, 5, 108º, Não eliminado / 37453, Sidnei Pedroso De Moraes, 5, 109º, Não eliminado / 36357, Marcelo Sartori, 5, 110º, Não eliminado / 40918, Marcos Roberto Iansen, 5, 111º, Não eliminado / 36396, Aparecido Alves, 5, 112º, Não eliminado / 37865, Solange Dos Santos Da Silva, 5, 113º, Não eliminado / 37052, Maria Delma Da Costa, 5, 114º, Não eliminado / 46737, Josiane Mirene Pezzoti, 5, 115º, Não eliminado / 47033, Lígia Fernanda Silva De Oliveira, 5, 116º, Não eliminado / 42901, Alessandra Do Rocio Machado, 5, 117º, Não eliminado / 33009, Joelma Meira, 5, 118º, Não eliminado / 32884, Claudemir Belluzzi, 5, 119º, Não eliminado / 29243, Anderson, 5, 120º, Não eliminado / 41854, Luciano Jefferson Magalhães, 5, 121º, Não eliminado / 36609, Liceli Hubert, 5, 122º, Não eliminado / 38633, Gisele Skocynski, 5, 123º, Não eliminado / 37770, Scheila Monteiro Miranda, 5, 124º, Não eliminado / 32894, Daiane Simão Nogueira, 5, 125º, Não eliminado / 31827, Tarciso Augusto Da Silva Junior, 5, 126º, Não eliminado / 37293, Fernando Jose Vieira De Aquino, 5, 127º, Não eliminado / 49529, Gregório Da Silva Meruz, 5, 128º, Não eliminado / 38386, Luana Felisbino Rosa, 5, 129º, Não eliminado / 35629, Francisco De Assis Lopes Paiva, 5, 130º, Não eliminado / 34758, Rosimeri Lamin, 5, 131º, Não eliminado / 34700, Adrielly Nagaroli Carsoso, 5, 132º, Não eliminado / 44575, Cicero Francisco Oliveira De Sousa, 5, 133º, Não eliminado / 49738, Michele Adriana De Paula, 5, 134º, Não eliminado / 44715, Edinaldo Dos Santos, 5, 135º, Não eliminado / 31503, Luana Ferreira Chagas, 5, 136º, Não eliminado / 34234, Larissa Da Silva Carvalho Dias, 5, 137º, Não eliminado / 46358, Rodrigo Correia Monteiro, 5, 138º, Não eliminado / 36040, Rita De Cassia Borges, 5, 139º, Não eliminado / 39249, Daniel Do Nascimento Ramos, 5, 140º, Não eliminado

76. PR – RONDON

31748, Nadi Gomes Barbosa Seideman, 10, 1º, Não eliminado / 35319, Lucas Pacheco Gomes, 10, 2º, Não eliminado / 33748, Danisio Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 32724, Cássia Santana De Carvalho Rugeri, 10, 4º, Não eliminado / 37928, Gustavo Bernardes Hayashi De Alcantara, 10, 5º, Não eliminado / 46024, Elma Gomes Coutinho De Oliveira, 10, 6º, Não eliminado / 39441, Ludovico Carvalho Leite, 10, 7º, Não eliminado / 32205, Patricia Kelly Marinho Pinto, 10, 8º, Não eliminado / 29423, Gislaine Favaretti, 10, 9º, Não eliminado / 26153, Patrícia Paola Tomadon Stefanello, 10, 10º, Não eliminado / 29054, Jesse Pereira Pinto, 10, 11º, Não eliminado / 35143, Valéria Dos Santos Diniz Siqueira, 10, 12º, Não eliminado / 42363, Aira Silva Santos, 10, 13º, Não eliminado / 34591, Danillo Rubem Do Nascimento Castiglioni, 10, 14º, Não eliminado / 38666, Clarete Avila Nunes Lopes, 10, 15º, Não eliminado / 38242, Michelli Azarias Pereira, 10, 16º, Não eliminado / 38906, Arthur Fernandes Hidalgo, 10, 17º, Não eliminado / 28133, Ivan Da Silva Pereira, 10, 18º, Não eliminado / 42280, Wliana Da Silva Santos Domingos, 10, 19º, Não eliminado / 31310, Luiz Henrique Machado, 10, 20º, Não eliminado / 36356, Jeovana Dos Santos Da Silva, 10, 21º, Não eliminado / 34325, Milena Camili Cardoso Gomes De Oliveira, 10, 22º, Não eliminado / 33798, Thamiris, 10, 23º, Não eliminado / 27203, Sonia Serafim Viana, 7, 24º, Não eliminado / 26406, Kellen Priscila Machado, 7, 25º, Não eliminado / 49152, Eduardo Bezerra Da Silva, 7, 26º, Não eliminado / 26094, Renan Silva Souza, 7, 27º, Não eliminado / 32791, Anderson Vinicius De Souza, 7, 28º, Não eliminado / 28767, Leiliane Lourenco De Lima, 7, 29º, Não eliminado / 40601, Caroline Zulato De Oliveira, 7, 30º, Não eliminado / 48776, Mauricio Romano, 7, 31º, Não eliminado / 49545, Maisa, 7, 32º, Não eliminado / 31731, Natiely Ramos Moura Gabriel, 7, 33º, Não eliminado / 48072, Francieli Maria Zorzanelo Da Silva, 7, 34º, Não eliminado / 40327, Ana Julia Falção Martins, 7, 35º, Não eliminado / 34333, Paula Aline Hilbert Schmitz, 7, 36º, Não eliminado / 28302, Juliana Barros Da Silva, 7, 37º, Não eliminado / 42791, Evandro Carlos Correa, 5, 38º, Não eliminado / 43886, Elisabete Da Penha Rastelli, 5, 39º, Não eliminado / 31803, Marly Domingues Fogaça Figueiredo, 5, 40º, Não eliminado / 43788, Naildo Alves Fernandes, 5, 41º, Não eliminado / 29175, Thania Rodrigues Carreira, 5, 42º, Não eliminado / 29463, Fernando Angelo, 5, 43º, Não eliminado / 28274, Carla Janaína Silveira, 5, 44º, Não eliminado / 26160, Roseli Aparecida De Rodrigues Pereira, 5, 45º, Não eliminado / 49044, Eliane Tavares Da Silva, 5, 46º, Não eliminado / 41855, Ana Paula De Souza, 5, 47º, Não eliminado / 37553, Daniela Costa Dos Santos, 5, 48º, Não eliminado / 33093, Rita De Cassia Dos Santos Moreno, 5, 49º, Não eliminado / 37573, Amanda Andrade Da Silva, 5, 50º, Não eliminado / 42349, Thaliane Silva Pereira, 5, 51º, Não eliminado / 31701, Emilli Souza Silva, 5, 52º, Não eliminado / 38783, Paulo Mioto, 5, 53º, Não eliminado / 38865, Veronica Mioto, 5, 54º, Não eliminado / 28359, Matheus Bolonha Severino, 5, 55º, Não eliminado / 37292, Fernando Dos Santos Medeiros, 5, 56º, Não eliminado

77. PR – SANTA TEREZA DO OESTE

38864, Celestino Denardin, 10, 1º, Classificado / 33515, Marlise Antonio, 10, 2º, Não eliminado / 31216, Ana Paula De Lima Seibel, 10, 3º, Não eliminado / 32786, Fernando Carlos Kruger, 10, 4º, Não eliminado / 35736, Claudete Fraporti Ferreira Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 50274, Luzivania Andrade Ferreira, 10, 6º, Não eliminado / 38529, Juliano Provin Diehl, 10, 7º, Não eliminado / 32754, Graciela Cristina Barbosa, 10, 8º, Não eliminado / 28864, Lucinei Cabral Lopes, 10, 9º, Não eliminado / 39703, Solange Lemos De Morais, 10, 10º, Não eliminado / 42224, Roberto Do Carmo De Andrade, 10, 11º, Não eliminado / 41316, Fernando Campra Domanski, 10, 12º, Não eliminado / 48891, Evandro Matos Barreiro, 10, 13º, Não eliminado / 49493, João Emanuel Crivoi Da Silva, 10, 14º, Não eliminado / 37531, Leandra Muller Do Prado, 10, 15º, Não eliminado / 26158, Bruna Da Silva Quadros, 10, 16º, Não eliminado / 37687, Jeisson Mikulski Henning, 10, 17º, Não eliminado / 47527, Gabriel Valerio Da Silva, 10, 18º, Não eliminado / 49916, Julio Cesar Klippel Liberato, 10, 19º, Não eliminado / 44156, Lidiane Cossetin Alves, 10, 20º, Não eliminado / 48772, Eduarda Soares Marques, 10, 21º, Não eliminado / 45955, Rafaela Buratto, 10, 22º, Não eliminado / 34335, Gabrieli Aires, 10, 23º, Não eliminado / 44336, Jhonatan Elias Serafim, 10, 24º, Não eliminado / 50267, Camila Mariana Delallo Caus, 7, 25º, Não eliminado / 28247, Cristina Bastos De Souza, 7, 26º, Não eliminado / 33061, Wendell Souza Cardoso, 7, 27º, Não eliminado / 34023, Victo De Oliveira Soares, 7, 28º, Não eliminado / 36066, Stephanie Mayara Braga Lobato, 7, 29º, Não eliminado / 39540, Selma Rodrigues Da Silva, 7, 30º, Não eliminado / 42942, Adrielle Ferreira, 7, 31º, Não eliminado / 31590, Thallyuane Mayara Cares, 7, 32º, Não eliminado / 39183, Jean Carlos Barbas Alves, 7, 33º, Não eliminado / 32408, Wendel Marcelo Gomes Brandão, 5, 34º, Não eliminado / 36145, João Ricardo De Oliveira, 5, 35º, Não eliminado / 44167, Crislaine, 5, 36º, Não eliminado / 42723, Jayce Correia Batista, 5, 37º, Não eliminado / 44215, Dilvana Bonatto Martins De Andrade, 5, 38º, Não eliminado / 43514, Ana Paula Souza, 5, 39º, Não eliminado / 43076, Hadassa De Oliveira Rodrigues Sant’ana Zella, 5, 40º, Não eliminado

78. PR – SÃO JOÃO

48693, Jociane Dos Anjos Américo., 10, 1º, Classificado / 39926, Janete Dos Santos Herpich, 10, 2º, Não eliminado / 33082, Eliton Machado Do Bonfim, 10, 3º, Não eliminado / 36260, Adriana Tavares, 10, 4º, Não eliminado / 38830, Valdir Safraider Junior, 10, 5º, Não eliminado / 34415, Thiago Vinicius Rodrigues Trez, 10, 6º, Não eliminado / 42204, Andrieli De Lima, 10, 7º, Não eliminado / 39264, Willian Kelvin Guembitzki, 10, 8º, Não eliminado / 45341, Vanessa Carla Bochio, 10, 9º, Não eliminado / 47159, Lara Nascimento, 10, 10º, Não eliminado / 28859, Lucieli Pazini, 10, 11º, Não eliminado / 44867, Eduarda Caroline De Souza, 10, 12º, Não eliminado / 50001, Sílvio César Matias, 7, 13º, Não eliminado / 46129, Simone De Oliveira, 7, 14º, Não eliminado / 44839, Laudinei Zimmermann, 7, 15º, Não eliminado / 28017, Andrésio Luiz Oliveira De Barros, 7, 16º, Não eliminado / 39992, Mariele De Abreu, 7, 17º, Não eliminado / 38772, Vanessa Gomes Rosa Da Silva, 7, 18º, Não eliminado / 50388, Ederson Bortolamedi, 7, 19º, Não eliminado / 43678, Luana Bier Da Silva Muller, 7, 20º, Não eliminado / 35138, Clayciane Aparecida Dos Santos Alcântara, 7, 21º, Não eliminado / 34530, Karina Pionoski Rocha Da Silva, 7, 22º, Não eliminado / 26352, Ylana Marques Luciano, 7, 23º, Não eliminado / 43599, Arthur Ricardo Vanelli, 7, 24º, Não eliminado / 43160, Lacarla, 7, 25º, Não eliminado / 33807, Jadson Junior Da Silva Oliveira, 7, 26º, Não eliminado / 39906, Stefani Borsati, 7, 27º, Não eliminado / 47312, Charles, 5, 28º, Não eliminado / 34363, Susana Verenka Da Silva, 5, 29º, Não eliminado / 32563, Adoir Moises, 5, 30º, Não eliminado / 37087, Patrícia Juliana Ferreira Dos Santos Da Silva, 5, 31º, Não eliminado / 45887, Rafael Dalmolin, 5, 32º, Não eliminado / 40378, Silvana Cristina Saggin, 5, 33º, Não eliminado / 41379, Jaqueline Fátima De Abreu, 5, 34º, Não eliminado / 46714, Andressa Maria Moraes Da Luz, 5, 35º, Não eliminado / 42152, Jeniffer Kauana Coelho De Oliveira, 5, 36º, Não eliminado / 27499, Hélder Da Silva, 5, 37º, Não eliminado / 31399, Jenifer Américo Nowakowski, 5, 38º, Não eliminado / 43754, Geise Camila De Souza, 5, 39º, Não eliminado / 46639, Bianka Bier Faria, 5, 40º, Não eliminado

79. PR – SÃO PEDRO

46574, Dirce, 10, 1º, Classificado / 39928, Guilherme Silva Da Cruz, 10, 2º, Não eliminado / 42359, Aldene De Lima Nascimento, 10, 3º, Não eliminado / 37648, Jefferson Machado Da Silva Rodrigues, 10, 4º, Não eliminado / 49960, Gicilene Aparecida Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 28741, Ana Carolina Enz, 10, 6º, Não eliminado / 43345, Keila Maria Souza Cassimiro, 5, 7º, Não eliminado

80. PR – SUBAREA FOZ II-SMI

49644, Tarcìsio Becker Sobrinho, 10, 1º, Não eliminado / 34008, Ana Civiero, 10, 2º, Não eliminado / 48121, Ires Brand Morschbacher, 10, 3º, Não eliminado / 50343, Valmir José Gorisch, 10, 4º, Não eliminado / 49836, Erika Luciana Lima Da Costa, 10, 5º, Não eliminado / 44985, Pamela R G Luz, 10, 6º, Não eliminado / 42259, Ana Paula Melo De Souza Ledea, 10, 7º, Não eliminado / 33262, Josiane Bonete, 10, 8º, Não eliminado / 30480, Michele De Oliveira Silva, 10, 9º, Não eliminado / 45542, Mayra De Souza Ferreira, 10, 10º, Não eliminado / 39111, Adriano Siviero, 10, 11º, Não eliminado / 41435, Sthefanie Oliveira De Moura, 10, 12º, Não eliminado / 40139, Camila Souza Rangel Dos Santos, 10, 13º, Não eliminado / 37558, José Roberto Schitkoski Junior, 10, 14º, Não eliminado / 35991, Altemir Airton Jost, 7, 15º, Não eliminado / 28019, Miria Scheffer, 7, 16º, Não eliminado / 34664, Glauber Medeiros Pires De Lacerda, 7, 17º, Não eliminado / 50478, Clenir, 7, 18º, Não eliminado / 35296, Andréia Sabrina Schumann, 7, 19º, Não eliminado / 47677, Aline Cristina Castro Da Silva, 7, 20º, Não eliminado / 32794, Helena Maria Buche, 7, 21º, Não eliminado / 28379, Marcela Paula Lopes Perlin Czekster, 7, 22º, Não eliminado / 31676, Luziane Aparecida Kaim, 7, 23º, Não eliminado / 41492, Franciele Vanessa Reckziegel, 7, 24º, Não eliminado / 39367, Rosiane, 7, 25º, Não eliminado / 32790, Rayane Alice Carolino, 7, 26º, Não eliminado / 30434, Maikon Douglas Lemos, 7, 27º, Não eliminado / 34274, Rennan Cesar Madalena Lima, 7, 28º, Não eliminado / 36167, Guilherme Gonçalves Pauda, 7, 29º, Não eliminado / 40553, Eza Victória Clarinda De Santana De Araújo Lima Lôbo, 7, 30º, Não eliminado / 30605, Juliano Cesar Da Silva, 7, 31º, Não eliminado / 30835, Adson Rodrigues Vieira, 7, 32º, Não eliminado / 34846, Alex Sandro Santa Brígida De Sousa, 5, 33º, Não eliminado / 37600, Alisan Dos Santos, 5, 34º, Não eliminado / 37503, Márcia Monteiro Porto Becker, 5, 35º, Não eliminado / 32984, Tatiana Martins Guimarães Horbach, 5, 36º, Não eliminado / 33893, Tatiani Klassmann, 5, 37º, Não eliminado / 45715, Fabiano Rodrigo Ferreira Eloy, 5, 38º, Não eliminado / 40120, Itamar Pereira Galdino, 5, 39º, Não eliminado / 48026, Liane Raquel Jung, 5, 40º, Não eliminado / 28808, Luiz Henrique De Lima, 5, 41º, Não eliminado / 48123, Vanessa Cavalheiro De Souza, 5, 42º, Não eliminado / 40014, Rosa Maria Pereira Borja, 5, 43º, Não eliminado

81. PR – SUBAREA FOZ II-STI

31100, Norma Helena Firmina De Santa Rosa, 10, 1º, Classificado / 34353, Everton Campos Simplicio, 10, 2º, Não eliminado / 39329, Mayá Marina Martins Quintela, 10, 3º, Não eliminado / 36222, Fabiana Frasseto, 10, 4º, Não eliminado / 34075, Francinara Barbieri Rovani, 10, 5º, Não eliminado / 41277, Samira Arantes Albino, 10, 6º, Não eliminado / 39292, Alisson Stabellini, 10, 7º, Não eliminado / 38547, Vilson Pires De Oliveira, 10, 8º, Não eliminado / 39335, Diva Vieira Manzato, 10, 9º, Não eliminado / 35248, Maria De Fátima De Jesus, 10, 10º, Não eliminado / 46554, Miguel Bastos Silveira, 10, 11º, Não eliminado / 47841, Ivone De Castro Brambatti, 10, 12º, Não eliminado / 41190, Moacir Machado Rosa, 10, 13º, Não eliminado / 48055, Marni Gama Entrala, 10, 14º, Não eliminado / 48758, Rosângela De Fátima Vieira, 10, 15º, Não eliminado / 38863, Maria Das Dores Matias, 10, 16º, Não eliminado / 49845, Cláudia De Oliveira Baier, 10, 17º, Não eliminado / 36483, José Souto Pedrosa Segundo, 10, 18º, Não eliminado / 34428, Sandra Da Silva Baill, 10, 19º, Não eliminado / 43022, Silvia Duarte, 10, 20º, Não eliminado / 48920, Zélia Carrão Golnik, 10, 21º, Não eliminado / 44989, Jair Hendler Evaldt, 10, 22º, Não eliminado / 34436, Israel Martins Vieira, 10, 23º, Não eliminado / 46561, Cesar, 10, 24º, Não eliminado / 30873, Ana Gelva Faria, 10, 25º, Não eliminado / 34527, Alexsandro Rogerio Silva Dos Santos, 10, 26º, Não eliminado / 31364, Cristiane Moraes Da Silva, 10, 27º, Não eliminado / 32968, Katia Adriane Quilante, 10, 28º, Não eliminado / 31663, Márcia Helena Bernardes Sabino, 10, 29º, Não eliminado / 38199, Elizana Dcarvalho Navarro, 10, 30º, Não eliminado / 49846, Carmem Inez Cagliari, 10, 31º, Não eliminado / 43778, Regiane Engel, 10, 32º, Não eliminado / 30648, Luciana Dos Santos, 10, 33º, Não eliminado / 33033, Cristiano Crispim De Moura, 10, 34º, Não eliminado / 38422, Lucas Roberto Morgado Ferro, 10, 35º, Não eliminado / 48890, Andrea Benites Kalichewcki, 10, 36º, Não eliminado / 35692, Chrystian Jorge Bortoncello De Souza, 10, 37º, Não eliminado / 33358, Fabiano Fideles De Oliveira, 10, 38º, Não eliminado / 45688, Leandro De Souza Castro, 10, 39º, Não eliminado / 30586, Márcio Ricardo Tessaro, 10, 40º, Não eliminado / 32011, Klarissa Rossana Manfroi, 10, 41º, Não eliminado / 31530, Paula Daniela Raiol Bitar De Araújo, 10, 42º, Não eliminado / 30755, Suelen Milhomes Da Costa, 10, 43º, Não eliminado / 48115, Univercino Dos Santos Duarte Costa, 10, 44º, Não eliminado / 49015, Simone Cristina Da Conceição Oliveira, 10, 45º, Não eliminado / 31072, Charles Wagner De Souza, 10, 46º, Não eliminado / 33703, Bruno Da Silva, 10, 47º, Não eliminado / 35602, Daniele Soares Nascimento Gayer, 10, 48º, Não eliminado / 33754, Juliana Bueno De Oliveira, 10, 49º, Não eliminado / 37332, Leonardo Falcão Monteiro, 10, 50º, Não eliminado / 33649, Gisleine Cristina Manenti, 10, 51º, Não eliminado / 34361, Joao Das Neves Dias Neto, 10, 52º, Não eliminado / 49675, Carolina Miranda Vasco Fernandes, 10, 53º, Não eliminado / 42272, Débora De Castro Prismann Feijó, 10, 54º, Não eliminado / 36863, Jefferson Do Nascimento Muniz, 10, 55º, Não eliminado / 37305, Felipe Lara Falcão, 10, 56º, Não eliminado / 39666, Obed Ducles, 10, 57º, Não eliminado / 31108, Ewanderson Dresch, 10, 58º, Não eliminado / 32578, Viviane Siqueira Scheid, 10, 59º, Não eliminado / 32808, Gustavo Franco Bitencourt, 10, 60º, Não eliminado / 37385, Dlielly Alice Silva Do Nascimento, 10, 61º, Não eliminado / 50424, João Alberto Laber De Freitas, 10, 62º, Não eliminado / 42120, Francikléia Rodrigues Michels, 10, 63º, Não eliminado / 33011, Jakeline Rodrigues Loureiro, 10, 64º, Não eliminado / 35061, Lucas Cavalcante Mousinho, 10, 65º, Não eliminado / 47522, Samar Aline Delgado, 10, 66º, Não eliminado / 31377, Edimara Cristina Gribeler, 10, 67º, Não eliminado / 30878, Daniele Cristine Mendes Campos Thiophilo, 10, 68º, Não eliminado / 50157, Leandra Castro Do Amparo, 10, 69º, Não eliminado / 36584, Katiane Lavarda Quevedo Quintana, 10, 70º, Não eliminado / 48688, Adelina Panzo Morais, 10, 71º, Não eliminado / 37973, Juliana Alaine Eidt Machado, 10, 72º, Não eliminado / 44431, Bruno Alexandre Martins Brambati, 10, 73º, Não eliminado / 34346, Luis Henrique De Souza Encina, 10, 74º, Não eliminado / 41221, Igor Ruy Da Silva Luz, 10, 75º, Não eliminado / 33253, Elias Dias Rodrigues, 10, 76º, Não eliminado / 26504, Thiago Gonzales Varela, 10, 77º, Não eliminado / 41681, Fabiana Bravo Ramos, 10, 78º, Não eliminado / 31587, Alice, 10, 79º, Não eliminado / 33311, Guilherme Machado Alves, 10, 80º, Não eliminado / 48356, Thayná Cristina Prohman, 10, 81º, Não eliminado / 36767, Markson Rangel Silva, 10, 82º, Não eliminado / 31322, Thaina Rabelo De Carvalho, 10, 83º, Não eliminado / 42248, Valter Larssen Júnior, 10, 84º, Não eliminado / 44189, Juliana Correa Maria, 10, 85º, Não eliminado / 34170, Bruna De Oliveira Evaldt, 10, 86º, Não eliminado / 38030, Anjélica Jackeline Da Silva, 10, 87º, Não eliminado / 43135, Rafael Possatto Da Silva, 10, 88º, Não eliminado / 39794, Luana Fernanda Firman Ruiz, 10, 89º, Não eliminado / 31880, Daniel Cardoso De Lima De Moraes, 10, 90º, Não eliminado / 32015, Amanda Carolina Silva E Sousa, 10, 91º, Não eliminado / 43944, Douglas Mateus Marques De Oliveira, 10, 92º, Não eliminado / 46086, Daniela Karolina Maria Da Silva, 10, 93º, Não eliminado / 31353, Victor Cavalheiro De Souza, 10, 94º, Não eliminado / 30473, Mayara Cristina Dias, 10, 95º, Não eliminado / 30738, Vitória Carolina Klimann De Assis, 10, 96º, Não eliminado / 30948, Emili Dos Santos, 10, 97º, Não eliminado / 34212, Tainara, 10, 98º, Não eliminado / 41478, Krissia Katheryne Ranzan, 10, 99º, Não eliminado / 30963, Pedagogia, 10, 100º, Não eliminado / 35017, Lara Raquel Mazuco Muxfeldt, 10, 101º, Não eliminado / 44311, Mateus Do Nascimento Queiroz, 10, 102º, Não eliminado / 32051, Thalisson Willian Dos Santos Silva, 10, 103º, Não eliminado / 31958, Rafael Barbosa Soares, 10, 104º, Não eliminado / 35742, Murillo Schneiberg De Castro Lima, 7, 105º, Não eliminado / 31951, João Marcelo Carbonera Batista, 7, 106º, Não eliminado / 47995, Antonio Donisete Milharese, 7, 107º, Não eliminado / 34302, Rosana, 7, 108º, Não eliminado / 47643, Vanilza Jesus De Andrade, 7, 109º, Não eliminado / 50348, Ivani José Rezende, 7, 110º, Não eliminado / 40622, Adelinda Fátima De Souza Tavares, 7, 111º, Não eliminado / 31360, Maria Claudia Rolim Leite, 7, 112º, Não eliminado / 36532, Rua Antonio Salazar, 7, 113º, Não eliminado / 45381, Joelma De Andrade, 7, 114º, Não eliminado / 29402, Odile Da Conceição Neves, 7, 115º, Não eliminado / 33362, Luciana Luzia Maciel, 7, 116º, Não eliminado / 41536, Marilda Mello, 7, 117º, Não eliminado / 49488, Lizandta, 7, 118º, Não eliminado / 31707, Juliane Lazzarotto Arconti, 7, 119º, Não eliminado / 30579, Jicelia, 7, 120º, Não eliminado / 41867, Marcelo Augusto Ferreira De Souza, 7, 121º, Não eliminado / 49979, Fábio Henrick Ferreira Fernandes, 7, 122º, Não eliminado / 35228, Gleiciane Dos Santos Silva, 7, 123º, Não eliminado / 32086, Jucimara Rodrigues, 7, 124º, Não eliminado / 31151, Adriane Melo, 7, 125º, Não eliminado / 30457, Marcia, 7, 126º, Não eliminado / 50050, Aline Pereira De Lima, 7, 127º, Não eliminado / 31311, Queisselane Mendes Bonez, 7, 128º, Não eliminado / 49332, Robson Spelier, 7, 129º, Não eliminado / 43337, Jaqueline Da Conceição De Oliveira, 7, 130º, Não eliminado / 34293, Roberto Sotta, 7, 131º, Não eliminado / 38942, Letícia Demarchi, 7, 132º, Não eliminado / 34679, Camila Catarino De Sousa, 7, 133º, Não eliminado / 34486, Michellen Silva Ferreira, 7, 134º, Não eliminado / 34627, Jornelio De Brito Dilva, 7, 135º, Não eliminado / 41727, Rafael Lima Gonçalves Dos Santos, 7, 136º, Não eliminado / 43243, Eliane Rodrigues Da Cruz, 7, 137º, Não eliminado / 32571, Rita De Cassia Cordeiro Bello, 7, 138º, Não eliminado / 34639, Fabrício Bueno Dos Santos, 7, 139º, Não eliminado / 32991, Alex Junior Da Silva, 7, 140º, Não eliminado / 32891, Camila Wichinhewski Antunes, 7, 141º, Não eliminado / 32703, Gislaine Cardoso Dos Santos, 7, 142º, Não eliminado / 32094, Talita Ferreira Da Conceição, 7, 143º, Não eliminado / 31247, Julio Cesar Tassi, 7, 144º, Não eliminado / 42235, Thais Lopes Cassimiro, 7, 145º, Não eliminado / 47094, Luís Enrique Pereira Maioli, 7, 146º, Não eliminado / 35957, Thiago Ferreira De Melo, 7, 147º, Não eliminado / 38434, Bruna Da Rocha Porto, 7, 148º, Não eliminado / 31287, Gessica Ferreira De Oliveira, 7, 149º, Não eliminado / 34285, Fabricio Manente, 7, 150º, Não eliminado / 49676, Joseane Alicia Marques Bachmann, 7, 151º, Não eliminado / 34192, Amanda Pereira Duarte, 7, 152º, Não eliminado / 47654, Caroline De Moraes, 7, 153º, Não eliminado / 47545, Gabriel Mendes Do Nascimento, 7, 154º, Não eliminado / 37196, Luis Carlos Da Silva, 7, 155º, Não eliminado / 31285, Liz, 7, 156º, Não eliminado / 31785, Alini Paula, 7, 157º, Não eliminado / 42690, Viviane Barcaro Dantas, 7, 158º, Não eliminado / 30775, Eliani Rosa Figueiredo, 7, 159º, Não eliminado / 36197, Geovane Fachin Perini, 7, 160º, Não eliminado / 31004, Andressa Martins De Souza, 7, 161º, Não eliminado / 47459, Gustavo Mella De Jesus, 7, 162º, Não eliminado / 46959, Brenda Sthefany Pereira Tose, 7, 163º, Não eliminado / 40002, Denise Bernardo, 7, 164º, Não eliminado / 32254, Leonardo Dos Santos Santana, 7, 165º, Não eliminado / 30534, Aline Fernandes Da Rosa, 7, 166º, Não eliminado / 48483, Jafar Abdallah Nasser, 7, 167º, Não eliminado / 35090, Carlos Henrique Belis, 7, 168º, Não eliminado / 35025, Ezequiel Fernando This Gonçalves, 7, 169º, Não eliminado / 37053, Rubiane Lúcia Barbosa, 7, 170º, Não eliminado / 32355, Thaynara Afonso Da Silva, 7, 171º, Não eliminado / 30593, Tainara Camila, 7, 172º, Não eliminado / 32523, Larissa Santana De Miranda, 7, 173º, Não eliminado / 46843, Jean Carlos Kalfeld Silva, 7, 174º, Não eliminado / 42010, Rodrigo De Oliveira Silveira, 7, 175º, Não eliminado / 30609, Adriene Vidal Volff, 7, 176º, Não eliminado / 30792, Ligia Aparecida Domingues De Souza, 7, 177º, Não eliminado / 50382, Pedro Henrique Scherer Massuquini, 7, 178º, Não eliminado / 30886, Milena Marcelino Cruvinel, 7, 179º, Não eliminado / 45882, Andriele Artmann, 7, 180º, Não eliminado / 43421, Rafaela Crovador Pereira Carvalho, 7, 181º, Não eliminado / 31433, Amanda Da Silva Q, 7, 182º, Não eliminado / 37307, Gustavo Faria Peres, 7, 183º, Não eliminado / 44280, Ana Júlia De Souza Pereira, 7, 184º, Não eliminado / 48090, Arnaldo Costa De Assis Junior, 7, 185º, Não eliminado / 40970, Gabriel Zenatel Dos Santos, 7, 186º, Não eliminado / 31265, Luana Caroline Nihues, 7, 187º, Não eliminado / 38312, Gabriel, 7, 188º, Não eliminado / 31985, Daiane, 7, 189º, Não eliminado / 39693, Claudia Maiara Plack Mendes, 7, 190º, Não eliminado / 35318, Fernando Augusto De Maria Vasconcelos, 7, 191º, Não eliminado / 43530, Guilherme Henrique, 7, 192º, Não eliminado / 38591, Victoria Barboza, 7, 193º, Não eliminado / 34201, Camila Milena Gonçalves, 7, 194º, Não eliminado / 33316, Paula Gabriela Martins Pereira, 7, 195º, Não eliminado / 35174, Weslen Oliveira De Almeida, 7, 196º, Não eliminado / 34906, Eduardo Henrique Barros Szchaida, 7, 197º, Não eliminado / 33499, Agatha Juliany De Oliveira, 7, 198º, Não eliminado / 34566, Isaac Nascimento Melnik, 7, 199º, Não eliminado / 30577, Gabriele De Freitas Gomes, 7, 200º, Não eliminado / 33923, Willian Antonio Weis De Souza, 7, 201º, Não eliminado / 33570, Gelson Vinicius Muller, 7, 202º, Não eliminado / 34416, Danielly Nascimento Ize, 7, 203º, Não eliminado / 36526, Jean Carlos Dos Santos Rodrigues, 7, 204º, Não eliminado / 34465, Darlin Fernanda Mumbach Spies, 7, 205º, Não eliminado / 30767, Mayara Spieker Carvalho, 7, 206º, Não eliminado / 45133, Vinicius

Eduardo Ceccon, 7, 207º, Não eliminado / 42769, Jamyli Alves Lucas, 7, 208º, Não eliminado / 31202, Crystyan Adriano Melo Arruda, 7, 209º, Não eliminado / 44048, João Vitor De Castro Costa, 7, 210º, Não eliminado / 37467, Flávia Alessandra De Oliveira Andrzejewski, 7, 211º, Não eliminado / 46520, Maycon Luiz Squinzani, 7, 212º, Não eliminado / 30547, Nathália Estefani Waldow, 7, 213º, Não eliminado / 43556, Julia Fernanda Lima Mattje, 7, 214º, Não eliminado / 30707, Igor Davi Albino Martins, 7, 215º, Não eliminado / 50381, Mariana Simone Costa Raccolto, 7, 216º, Não eliminado / 46447, Júlia Kailany Pereira Da Silva Maia, 7, 217º, Não eliminado / 30710, Alessandra Naiara Plack Mendes, 7, 218º, Não eliminado / 35044, Kemyli Rebeca Procopio, 7, 219º, Não eliminado / 48842, Ana Caroline Brambatti, 7, 220º, Não eliminado / 43672, Izabel Da Silva Santos, 7, 221º, Não eliminado / 35255, Alexandre Wu, 5, 222º, Não eliminado / 39024, Elza Severo Scherer, 5, 223º, Não eliminado / 46039, Delacir Terezinha Weber, 5, 224º, Não eliminado / 35504, Alaor Alecio Brun, 5, 225º, Não eliminado / 34166, Ivanir Castaman, 5, 226º, Não eliminado / 41843, Jonas Basílio Marçal Filho, 5, 227º, Não eliminado / 31941, Paulo Grando, 5, 228º, Não eliminado / 33826, Ivanete Farias Es, 5, 229º, Não eliminado / 31445, Mariluci Alves, 5, 230º, Não eliminado / 30972, Dione Cristina Zachow, 5, 231º, Não eliminado / 31475, Ubirajara Dos Santos, 5, 232º, Não eliminado / 32229, Alessandro Fritz Cavalheiro, 5, 233º, Não eliminado / 49128, Maura Candida Torres, 5, 234º, Não eliminado / 44100, Jocimei Mariano Santana, 5, 235º, Não eliminado / 49361, Maria De Lurdes Ramirez Ramos, 5, 236º, Não eliminado / 35842, Carla Regina Bartz Von Muhlen, 5, 237º, Não eliminado / 41651, Karla Andressa Ferreira, 5, 238º, Não eliminado / 32044, Liliane Chagas, 5, 239º, Não eliminado / 31314, Luiz Marcelo Maciel, 5, 240º, Não eliminado / 40134, Nilceia Rosa Figueiredo, 5, 241º, Não eliminado / 31446, Ana Cláudia Lodi Rissini Guilhermi, 5, 242º, Não eliminado / 32911, Jackeline Ajalla De Araújo, 5, 243º, Não eliminado / 42140, Kleide Espindola, 5, 244º, Não eliminado / 44071, Edson Fernandes Da Rosa, 5, 245º, Não eliminado / 49578, Luciana, 5, 246º, Não eliminado / 30499, Ana Paula Ribeiro Da Silva, 5, 247º, Não eliminado / 45573, Izabel Natália Fabri, 5, 248º, Não eliminado / 50377, Suelen Stephanovichi, 5, 249º, Não eliminado / 41371, Luciane Ribeiro Da Silva, 5, 250º, Não eliminado / 31835, Glacir Walker Bueno, 5, 251º, Não eliminado / 31474, Tatiana Lima Fillipe, 5, 252º, Não eliminado / 30418, Cleverson Soares, 5, 253º, Não eliminado / 43356, Joneide De Godois Bueno, 5, 254º, Não eliminado / 49267, Flávia Pereira, 5, 255º, Não eliminado / 31029, Nara Siqueira Lima, 5, 256º, Não eliminado / 30505, Márcia Luiza Dassoler, 5, 257º, Não eliminado / 30472, Dalcilene Dos Santos De Paiva, 5, 258º, Não eliminado / 34375, Elis Aline Wolmuth, 5, 259º, Não eliminado / 31038, Micheli Alves, 5, 260º, Não eliminado / 34792, Luciane, 5, 261º, Não eliminado / 41763, Keila Pinto Martins, 5, 262º, Não eliminado / 31317, Marcelo, 5, 263º, Não eliminado / 37097, Aline Setti Barusso, 5, 264º, Não eliminado / 46239, Eliane Winkelmann, 5, 265º, Não eliminado / 33111, Elaine Cristina Santos Do Amaral, 5, 266º, Não eliminado / 32687, Marcos Hoppe Pletsch, 5, 267º, Não eliminado / 34424, Willian Luciano Rodrigues, 5, 268º, Não eliminado / 32618, Jaqueline Cristina Da Fonseca Dos Santos, 5, 269º, Não eliminado / 38181, Heider Ramon Do Nascimento Pereira, 5, 270º, Não eliminado / 43782, Maria De Fátima Meireles Nogueira, 5, 271º, Não eliminado / 37411, Nayara Ferreira Da Silva, 5, 272º, Não eliminado / 46547, Alexandra Natacha Arndt Nunes, 5, 273º, Não eliminado / 31494, Djenifer Laressa De Souza, 5, 274º, Não eliminado / 33255, Maria Daielli Da Silva, 5, 275º, Não eliminado / 32585, Francieli Batista Santos, 5, 276º, Não eliminado / 31323, Ivan Carlos Eckert, 5, 277º, Não eliminado / 30821, Isamare Dos Santos, 5, 278º, Não eliminado / 35565, Jercica Maria Brunetto Schwantes, 5, 279º, Não eliminado / 33516, Daiane Alexandre, 5, 280º, Não eliminado / 36430, Hedney Raul Do Nascimento Pereira, 5, 281º, Não eliminado / 31376, Simone Gonzales Dos Santos, 5, 282º, Não eliminado / 30688, Larissa Tayná Capobianco, 5, 283º, Não eliminado / 30741, Indianara Matias Pessoa, 5, 284º, Não eliminado / 31749, Claudia Oliveira De Novais Stadler, 5, 285º, Não eliminado / 43227, Jefferson Araujo Alves, 5, 286º, Não eliminado / 30640, Evelin, 5, 287º, Não eliminado / 35573, Shyrlen Daniele Galeano, 5, 288º, Não eliminado / 31350, Derci Soares Morales, 5, 289º, Não eliminado / 49521, Rafael Duarte Carolino, 5, 290º, Não eliminado / 31281, Leticia Caroline Candida Ferreira, 5, 291º, Não eliminado / 44198, Thais Pontes Da Cunha, 5, 292º, Não eliminado / 46118, Elisandra Tonetto De Souza, 5, 293º, Não eliminado / 30761, Thais Cristina Lima, 5, 294º, Não eliminado / 31343, Camila Lopes Da Silva, 5, 295º, Não eliminado / 31857, Kedma Gracielli Alexandre Barbosa, 5, 296º, Não eliminado / 31704, Suzana Raquel De Farias, 5, 297º, Não eliminado / 43200, Jessica Da Silva De Souza, 5, 298º, Não eliminado / 30772, Brenda, 5, 299º, Não eliminado / 30474, Ana Paula Lodi Mello, 5, 300º, Não eliminado / 29130, Vinicius Brandt, 5, 301º, Não eliminado / 41777, Tony Felipe Milani, 5, 302º, Não eliminado / 32672, Jennifer De Oliveira Da Cruz, 5, 303º, Não eliminado / 32661, Thaís Tamara, 5, 304º, Não eliminado / 33885, Jaqueline Lopes Ribeiro, 5, 305º, Não eliminado / 31189, Ana Carolina Dos Santos, 5, 306º, Não eliminado / 44645, Eduardo Rodrigues Silva, 5, 307º, Não eliminado / 31754, Aline Da Silva Cergio, 5, 308º, Não eliminado / 34426, Fabiane Samara Lopes, 5, 309º, Não eliminado / 40190, Valéria Luize Da Silva, 5, 310º, Não eliminado / 46974, Samara Regina Del Canalle Ferreira, 5, 311º, Não eliminado / 47621, Francieli Brito Dos Santos, 5, 312º, Não eliminado / 30925, Leonardo Martins, 5, 313º, Não eliminado / 31020, Rafaela De Oliveira Ferreira, 5, 314º, Não eliminado / 32150, Maria Helena De Freitas Benitez, 5, 315º, Não eliminado / 30487, Igor Dutra, 5, 316º, Não eliminado / 46586, Gemima Solinger Lauriano, 5, 317º, Não eliminado / 43407, Gleicilene Fernanda De Souza Nunes, 5, 318º, Não eliminado / 47374, Maria Alice Pereira Maioli, 5, 319º, Não eliminado / 33882, Elidio Ferreira Junior, 5, 320º, Não eliminado / 30845, Eliane Leonel De Souza, 5, 321º, Não eliminado / 33640, Amanda Carolina Lima, 5, 322º, Não eliminado / 35972, Luana Stephani Hoff Vieira, 5, 323º, Não eliminado / 31439, Bárbara Crystina Gonçalves Fillipe, 5, 324º, Não eliminado / 33425, Meiriele Da Silva Do Nascimento, 5, 325º, Não eliminado / 31150, Sabrina Danielli Müller Riveros, 5, 326º, Não eliminado / 50336, Gustavo Anibal De Oliveira Franco, 5, 327º, Não eliminado / 48738, Gabriela, 5, 328º, Não eliminado / 31301, Carlos Henrique Nunes Da Silva, 5, 329º, Não eliminado / 30940, Andressa Dos Santos, 5, 330º, Não eliminado / 34343, Deivid Lucas De Lima, 5, 331º, Não eliminado / 34393, Julie De Castro Lima, 5, 332º, Não eliminado / 44008, Nathaly Jeane Brandão, 5, 333º, Não eliminado / 49952, Amassés Fernando Alves Vogado, 5, 334º, Não eliminado / 40337, Matheus, 5, 335º, Não eliminado / 30537, Ester Souza De Oliveira, 5, 336º, Não eliminado / 42327, Gabrielly De Lima Silveira, 5, 337º, Não eliminado / 36852, Letícia Maria Boufleur Ten Caten, 5, 338º, Não eliminado / 32024, Keli Cristina Traczinski, 5, 339º, Não eliminado / 32881, Ana Luiza De Oliveira Lopes, 5, 340º, Não eliminado / 35583, Taynara Siqueira De Oliveira, 5, 341º, Não eliminado / 31293, Ana Carolina De Jorgi, 5, 342º, Não eliminado / 48718, Andryel Arenhart, 5, 343º, Não eliminado / 49750, Isabelly Fernanda De Oliveira, 5, 344º, Não eliminado / 44466, Gabriel Pablo Nascimento Alves, 5, 345º, Não eliminado / 36144, Vitor Santana Da Silva, 5, 346º, Não eliminado / 33591, Aline Marangoni, 5, 347º, Não eliminado / 31037, Alana Lopes Salvador, 5, 348º, Não eliminado / 48406, Kauã Matheus Rodrigues, 5, 349º, Não eliminado / 36766, Guilherme Rachelle, 5, 350º, Não eliminado / 34195, Vitor Kauê Moro Larssen, 5, 351º, Não eliminado / 31797, Augusto De Antoni Pavlak, 5, 352º, Não eliminado / 35030, Mariana Vitória Da Rocha Esteves, 5, 353º, Não eliminado / 30671, Winicius Milhomes Cordeiro, 5, 354º, Não eliminado / 38905, Fahir Lael, 5, 355º, Não eliminado / 34543, Camila Da Silva Marques, 5, 356º, Não eliminado / 35737, Tanykler Caina Siqueira De Oliveira, 5, 357º, Não eliminado / 30686, Marcos Vinicius Lima, 5, 358º, Não eliminado / 38165, Mariana Stachelski Rodrigues De Souza, 5, 359º, Não eliminado / 37099, Natália Antônia Dal Toé, 5, 360º, Não eliminado / 31775, Ahmed Hassan Omairi, 5, 361º, Não eliminado / 47871, Maria Eduarda Fabri Moraes, 5, 362º, Não eliminado / 40195, Daniel Enrique Dieger Da Silvia, 5, 363º, Não eliminado

82. PR – TAPIRA

39349, Marcilio Figueredo Batista, 10, 1º, Classificado / 42721, Fabiana Marques De Oliveira, 10, 2º, Não eliminado / 27106, Rodrigo Da Silva Alves, 10, 3º, Não eliminado / 42925, Vanessa Otavio Kocsis, 10, 4º, Não eliminado / 50431, Victor Henrique Fava, 10, 5º, Não eliminado / 26141, Carina Aparecida Silva Do Nascimento, 10, 6º, Não eliminado / 26716, Fernanda Dalmolin, 10, 7º, Não eliminado / 35401, Karina De Melo Santana, 10, 8º, Não eliminado / 37322, Mateus Rodrigues Dantas, 10, 9º, Não eliminado / 38551, Valdenice Romao Brir, 7, 10º, Não eliminado / 31064, Veronica Aparecida Da Cruz, 7, 11º, Não eliminado / 49550, Patrícia De Oliveira Da Silva, 7, 12º, Não eliminado / 40141, Kassia Karoline Veri Palma Francischini, 7, 13º, Não eliminado / 40540, Hernandes Martins Novais, 7, 14º, Não eliminado / 45826, Gelson Felipe Dutra, 7, 15º, Não eliminado / 41586, Bruno Rodrigues Timote Tulintino, 7, 16º, Não eliminado / 48561, Juliana, 5, 17º, Não eliminado / 36049, Cleberson, 5, 18º, Não eliminado / 30999, Gisele, 5, 19º, Não eliminado / 47006, Jonathan Jesus Batista Do Nascimento, 5, 20º, Não eliminado / 38661, Ricardo Lamberti De Lucena, 5, 21º, Não eliminado / 31173, Lucas Pereira Do Prado, 5, 22º, Não eliminado / 31444, Veronice Maria Da Cruz Nascimento, 5, 23º, Não eliminado

83. PR – TURVO

41480, Pedro Alceu Laurentino, 10, 1º, Classificado / 36043, Eduardo Rodrigues Da Silva, 10, 1º, Não eliminado / 40750, Lidia Vereia De Campos Ferreira, 10, 2º, Não eliminado / 47734, Viviana, 10, 2º, Não eliminado / 38792, Telma Campos Souza, 10, 3º, Não eliminado / 33554, Anderson Rodrigo Gomes De Souza, 10, 3º, Não eliminado / 41619, Edna Aparecida Cecchin, 10, 4º, Não eliminado / 38747, Carolina Pereira Rese, 10, 4º, Não eliminado / 33651, Josiel Pelaes Da Paixao, 10, 5º, Não eliminado / 33716, Karina Mariano, 10, 5º, Não eliminado / 33075, Luiz Antonio Opata, 10, 6º, Não eliminado / 48077, Letícia Clara Moura Lucena De Sousa, 10, 6º, Não eliminado / 42208, Genildo Assis De Paula, 10, 7º, Não eliminado / 48364, Ícaro Scarabelot Bardini, 10, 7º, Não eliminado / 31161, Samara Tiburcio Da Rosa, 10, 8º, Não eliminado / 50208, Caroline Lessa Carvalho, 10, 8º, Não eliminado / 47326, Mariceli, 10, 9º, Não eliminado / 38455, Vladineia Cardoso Rodrigues, 7, 9º, Não eliminado / 33615, Natália Caldas Reis Da Paixão, 10, 10º, Não eliminado / 47864, Elias Junior Francisco, 7, 10º, Não eliminado / 33659, Michael Wellington Sene, 10, 11º, Não eliminado / 45516, Lesley Talita Guimarães Santos, 7, 11º, Não eliminado / 35214, Claudemir Gulak, 10, 12º, Não eliminado / 45288, Rodrigo Da Silva Amorim, 7, 12º, Não eliminado / 47281, Samoel Cordeiro De Souza Primo, 10, 13º, Não eliminado / 26920, Natalia Rodrigues Cardoso, 7, 13º, Não eliminado / 47839, Emanuele Moraes Halma, 10, 14º, Não eliminado / 36980, Leandro Saturno De Oliveira, 7, 14º, Não eliminado / 47403, Andressa Aparecida Plavak Mendes, 10, 15º, Não eliminado / 46008, Rafaela Costa Da Rosa, 5, 15º, Não eliminado / 34395, Rebeka Aparecida Almeida Dos Santos, 10, 16º, Não eliminado / 31626, João Batista Tomaz Rodrigues, 5, 16º, Não eliminado / 33674, Barbara Tais Machado, 10, 17º, Não eliminado / 31593, Jaqueline, 10, 18º, Não eliminado / 41209, Jorge Mazurok, 7, 19º, Não eliminado / 49167, Julio Cesar Araujo Galvao, 7, 20º, Não eliminado / 30035, Lucilene Ferreira De Lima Cardoso, 7, 21º, Não eliminado / 40426, Aldriane Da Mata Da Silva, 7, 22º, Não eliminado / 38828, Roberta Nereci Arósio, 7, 23º, Não eliminado / 47236, Matheus Fae De Bairros, 7, 24º, Não eliminado / 47502, Karoline Peixoto Martins, 7, 25º, Não eliminado / 48685, Vanessa Da Silva Carvalho, 7, 26º, Não eliminado / 39834, Tatiany Palácio Hilgemberg, 7, 27º, Não eliminado / 45460, Maria Heduarda Babiuk Da Luz, 7, 28º, Não eliminado / 45068, Adélia Zimermann Lepamara, 7, 29º, Não eliminado / 50414, Luiz Alberto Weber, 7, 30º, Não eliminado / 49113, Sabryna, 7, 31º, Não eliminado / 46718, Rhaiana Zwaricz De Azevedo, 7, 32º, Não eliminado / 48471, Kamilla Emanoele Roth, 7, 33º, Não eliminado / 49833, Carlos Augusto Crisante Sinhori, 5, 34º, Não eliminado / 47387, Evanete Fedex Gloeden, 5, 35º, Não eliminado / 33416, Ladimir Domingues, 5, 36º, Não eliminado / 33196, Ricardo Ferreira Da Silva, 5, 37º, Não eliminado / 36046, Daniel Da Silva Santos, 5, 38º, Não eliminado / 50451, Zeila Padilha De Quadros, 5, 39º, Não eliminado / 49648, Rúbia Camargo, 5, 40º, Não eliminado / 35776, Vanessa Ozias Da Silva, 5, 41º, Não eliminado / 40064, Alexandra Alves Da Costa, 5, 42º, Não eliminado / 47349, Dieniffer De Oliveira Pacheco, 5, 43º, Não eliminado / 41344, Adriana De Lima Machado, 5, 44º, Não eliminado / 50158, Ana Claudia Rutes Tratsch, 5, 45º, Não eliminado / 48749, Andriele De Almeida Pereira, 5, 46º, Não eliminado / 44868, Paula Caroline Lepamara, 5, 47º, Não eliminado / 27413, Moisés Dos Santos Silva, 5, 48º, Não eliminado / 41421, Célia Zelone Pulnar, 5, 49º, Não eliminado / 41148, Bianca De Oliveira, 5, 50º, Não eliminado / 41909, Hiego Felipe De Oliveira Dos Santos, 5, 51º, Não eliminado

84. RO – PORTO VELHO 01

31636, Luís Carlos Ribeiro Soares, 10, 1º, Não eliminado / 26701, Claudio Antonio Rodrigues Leal, 10, 2º, Não eliminado / 39011, Diná De Souza Amorim, 10, 3º, Não eliminado / 30121, Rafaela Aparecida Do Nascimento, 10, 4º, Não eliminado / 26692, Flavia Bentes Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 46331, Valter Oliveira Da Cruz, 10, 6º, Não eliminado / 25961, Pedro Cavalcante Da Silva, 10, 7º, Não eliminado / 47843, Adriana Ribeiro Gonzaga Uchôa, 10, 8º, Não eliminado / 48878, Waldinho Flor De Almeida, 10, 9º, Não eliminado / 50175, Joana Almeida De Barros, 10, 10º, Não eliminado / 37276, Rita De Cássia Barbosa Lima, 10, 11º, Não eliminado / 30252, Maria José Lemos Da Conceição, 10, 12º, Não eliminado / 40888, Enilza Vasconcelos Da Silva, 10, 13º, Não eliminado / 45085, Leonidio Gomes Da Silva, 10, 14º, Não eliminado / 28878, Edilenilce De Araújo Brito, 10, 15º, Não eliminado / 37320, Alexandre Guida Martins, 10, 16º, Não eliminado / 33101, Lina Custodia Da Silva Assunção, 10, 17º, Não eliminado / 40801, Altemar Saldanha Menezes, 10, 18º, Não eliminado / 26918, Maria Aparecida Santos Matos, 10, 19º, Não eliminado / 41445, Edmilson Aparecido Vieira Dias, 10, 20º, Não eliminado / 26750, Núbia De Souza Silva, 10, 21º, Não eliminado / 35000, Leidson Da Silva Bezerra, 10, 22º, Não eliminado / 37266, Edsane Dos Santos Teixeira, 10, 23º, Não eliminado / 33261, Alair Bento Proença, 10, 24º, Não eliminado / 30023, Edith, 10, 25º, Não eliminado / 39379, Claudimar Mercedes Vilassa, 10, 26º, Não eliminado / 36678, Fabiana Souza De Oliveira, 10, 27º, Não eliminado / 28254, Ducicleide Da Silva Lima De Oliveira, 10, 28º, Não eliminado / 39110, Kellen Cristina David Dos Santos Costa, 10, 29º, Não eliminado / 39239, Clecio Santos Cardoso, 10, 30º, Não eliminado / 49124, Elissandra Soares Ramos, 10, 31º, Não eliminado / 32228, Daniela Araujo, 10, 32º, Não eliminado / 37040, Elilton Severino De Souza Manchineri, 10, 33º, Não eliminado / 39801, Roberto Vales Mendes, 10, 34º, Não eliminado / 26913, Leatrícia Amorim Da Silva Medeiros, 10, 35º, Não eliminado / 28661, Valeria Da Silva Freitas, 10, 36º, Não eliminado / 30938, Elismar Sousa Alves De Carvalho, 10, 37º, Não eliminado / 45127, Jacson Carlos Garcia Lobato, 10, 38º, Não eliminado / 50312, Aline Colombo Bueno, 10, 39º, Não eliminado / 27787, Vinicius Brlange Olivira De Carvalho Henriqus, 10, 40º, Não eliminado / 33668, Syrlene Do Nascimento Costa, 10, 41º, Não eliminado / 38347, Isamir Quintino França, 10, 42º, Não eliminado / 48178, Olinda Da Costa Almeida, 10, 43º, Não eliminado / 47757, Jose, 10, 44º, Não eliminado / 28809, Sueli Tavares De Brito, 10, 45º, Não eliminado / 40213, Bruno Puccinelli, 10, 46º, Não eliminado / 44801, Gillene Santos De Lima, 10, 47º, Não eliminado / 38103, Missiane Costa De Oliveira, 10, 48º, Não eliminado / 29919, Vanuce De Melo Ferreira, 10, 49º, Não eliminado / 43540, Jose Deymax De Sousa, 10, 50º, Não eliminado / 46551, Lucas Moreira De Souza Martins, 10, 51º, Não eliminado / 47231, Angelina Da Silva Freire Cavalcante, 10, 52º, Não eliminado / 44565, Danillo Antonio Ribeiro De Lira Cavalcanti, 10, 53º, Não eliminado / 40896, Cledson Marques Da Silva, 10, 54º, Não eliminado / 33131, Natassia Costa Lobato, 10, 55º, Não eliminado / 26201, Leidomar Junior, 10, 56º, Não eliminado / 41250, Edilene Herculana Ferreira Dalabeneta, 10, 57º, Não eliminado / 31927, Juliane Alves Gonçalves Trigueiro, 10, 58º, Não eliminado / 45181, Maria Antonia Brito Alves, 10, 59º, Não eliminado / 27118, Rafaela Da Silva Pereira Reis, 10, 60º, Não eliminado / 41197, Ana Claudia Do Nascimento Santos, 10, 61º, Não eliminado / 49247, Suzana De Souza Lima, 10, 62º, Não eliminado / 45839, Jardesson De Araújo Conceição, 10, 63º, Não eliminado / 39723, Eliana Maciel Da Costa, 10, 64º, Não eliminado / 29161, Flávio Junior Bandeira De Oliveira, 10, 65º, Não eliminado / 44691, Lídia Rezende Cordeiro, 10, 66º, Não eliminado / 41497, Elenilson Vieira Feitosa, 10, 67º, Não eliminado / 31272, Meline Ingride Pereira Bahia Santos, 10, 68º, Não eliminado / 46912, Jaira Da Silva Pedrosa, 10, 69º, Não eliminado / 33354, Mágyla Costa Moraes, 10, 70º, Não eliminado / 45746, Jucilene De Souza Paula, 10, 71º, Não eliminado / 33710, Liane, 10, 72º, Não eliminado / 37501, Joiciane Silveira De Lima, 10, 73º, Não eliminado / 37696, Emerson Costa Sena, 10, 74º, Não eliminado / 38151, Carlos Diego Balby Cruz, 10, 75º, Não eliminado / 27667, Adriele Ramos De Campos, 10, 76º, Não eliminado / 38645, Leandro Alves De Souza, 10, 77º, Não eliminado / 49918, Caroline Silva Do Nascimento, 10, 78º, Não eliminado / 33508, Priscila Braga Rodrigues, 10, 79º, Não eliminado / 27652, Roseni Viana Da Silva Lima, 10, 80º, Não eliminado / 38961, Akila Perroni Dos Santos, 10, 81º, Não eliminado / 29862, Kelly Christiny Da Silva Candido, 10, 82º, Não eliminado / 27490, Maria Solange Ferreira Gomes, 10, 83º, Não eliminado / 43597, Érica Marques Araújo Freire, 10, 84º, Não eliminado / 29182, Daniela Fonseca De Aguiar, 10, 85º, Não eliminado / 26162, Gedeon Moreira De Souza, 10, 86º, Não eliminado / 33933, Enrique Oliveira De Almeida, 10, 87º, Não eliminado / 43611, Renata Da Silva Conceição, 10, 88º, Não eliminado / 30291, Gleicequele Da Silva Ferreira Gonçalves, 10, 89º, Não eliminado / 28078, Cleidiane Amaral Da Rocha, 10, 90º, Não eliminado / 27779, Renan Tomás Santos, 10, 91º, Não eliminado / 39952, Francisco Pontes Braga, 10, 92º, Não eliminado / 39544, Eliene Costa Gomes, 10, 93º, Não eliminado / 28952, Valnei Felicio Da Silva Morais Júnior, 10, 94º, Não eliminado / 48000, Flávia Ferreira Da Silva, 10, 95º, Não eliminado / 36506, Janaina, 10, 96º, Não eliminado / 29061, Francisco Das Chagas Sousa Ribeiro, 10, 97º, Não eliminado / 35607, Ageu Vasconcelos Da Silva, 10, 98º, Não eliminado / 34645, Alan Freire Souza, 10, 99º, Não eliminado / 30442, Sara Gomes Albuquerque, 10, 100º, Não eliminado / 49191, Querolaine Da Silva Costa, 10, 101º, Não eliminado / 31195, Jéssica Leine Maia De Carvalho Farias, 10, 102º, Não eliminado / 37057, Juliana Carolina Da Silva, 10, 103º, Não eliminado / 46602, Suellen Rhuanna Dos Santos D’orazio, 10, 104º, Não eliminado / 44707, Breno Gonçalves Dos Santos, 10, 105º, Não eliminado / 41792, Ana Carla De Souza Lima, 10, 106º, Não eliminado / 39225, Elaine Samira Ribeiro De Araújo, 10, 107º, Não eliminado / 39051, Adriene Trajano, 10, 108º, Não eliminado / 48087, Alcides Pereira De Matos Filho, 10, 109º, Não eliminado / 38918, Shauane De Jesus Ferreira Rodrigues, 10, 110º, Não eliminado / 36778, Claudia Silva Reis Nunes, 10, 111º, Não eliminado / 50054, Gustavo Alonso Feitosa De Macedo, 10, 112º, Não eliminado / 40794, Daiane Nakasono Gondim, 10, 113º, Não eliminado / 46268, Mila Cristian Duarte Luciano, 10, 114º, Não eliminado / 46971, Anne Caroline Alves Meireles, 10, 115º, Não eliminado / 31689, Gilnária Gomes, 10, 116º, Não eliminado / 27933, Jaciana Pereira De Sousa, 10, 117º, Não eliminado / 42684, Patrick Matheus De Oliveira Sollis, 10, 118º, Não eliminado / 35067, Luís Camilo Barbosa Paulino, 10, 119º, Não eliminado / 27063, Maxmiller Rodrigues De Souza, 10, 120º, Não eliminado / 31499, Silmara De Jesus Santos, 10, 121º, Não eliminado / 47882, Sidemar Cozer De Brito, 10, 122º, Não eliminado / 42612, Cleom Rayckard Marques De Almeida, 10, 123º, Não eliminado / 26381, Daiane Carneiro Lima, 10, 124º, Não eliminado / 47619, Ana Camila Gomes De Araujo Batista, 10, 125º, Não eliminado / 30853, Barbara Brenda Freitas Alves Menezes, 10, 126º, Não eliminado / 29780, Sheilla Cristina Passos De Oliveira, 10, 127º, Não eliminado / 40930, Isis Amabile Ibiapina Pereira, 10, 128º, Não eliminado / 27046, Carla Fernanda Buss, 10, 129º, Não eliminado / 30410, Josafá De Castro Soares, 10, 130º, Não eliminado / 39146, Ariele Paixão Dos Santos, 10, 131º, Não eliminado / 46314, Hugo Leonardo Cuellar Magalhães, 10, 132º, Não eliminado / 37895, Airton De Figueiredo, 10, 133º, Não eliminado / 34401, Eduardo Henrique Oliveira De Vasconcelos Rabelo, 10, 134º, Não eliminado / 46040, Tulio Cesar Cordeiro Maximiano, 10, 135º, Não eliminado / 27292, Tiago Silva Ramos, 10, 136º, Não eliminado / 36987, Larissa Batista Marinho, 10, 137º, Não eliminado / 42131, Guilherme Rabelo Brunoro, 10, 138º, Não eliminado / 29116, Maria Jessica Barbosa Da Frota, 10, 139º, Não eliminado / 28827, Natecy Silva De Almeida, 10, 140º, Não eliminado / 30719, Aline Martendal Tomazzo, 10, 141º, Não eliminado / 36975, Marcos Souza Fonseca, 10, 142º, Não eliminado / 29139, Maísa Gomes Ferreira, 10, 143º, Não eliminado / 45615, Luciano Ítalo Tavares De Souza, 10, 144º, Não eliminado / 40756, Thais Lima Pereira Da Silva, 10, 145º, Não eliminado / 25922, Jose Tiago Alves Peninga Santos, 10, 146º, Não eliminado / 42951, Márcia Lemos Struthos Fialho, 10, 147º, Não eliminado / 38836, Regiane Apontes Macedo, 10, 148º, Não eliminado / 40768, Gabriella Brito Bernardo, 10, 149º, Não eliminado / 27728, Ana Letícia Neves Dos Santos, 10, 150º, Não eliminado / 33341, Lucas Gabriel Da Silva Moraes, 10, 151º, Não eliminado / 30030, Felipe Cândido Da Silva Cunha, 10, 152º, Não eliminado / 35338, Dayana Bezerra De Souza, 10, 153º, Não eliminado / 31955, Franciane Da Silva Brito Leles, 10, 154º, Não eliminado / 33887, Raniere Melo Da Silva, 10, 155º, Não eliminado / 40006, Maria Rosemeire Ribeiro Soares, 10, 156º, Não eliminado / 28666, Gabrielle Cristinne Rodrigues Silva, 10, 157º, Não eliminado / 49806, Yan Silva Simpson, 10, 158º, Não eliminado / 47102, Mariana Theol Denny Alves, 10, 159º, Não eliminado / 39877, Karolaine Pamplona Carvalho, 10, 160º, Não eliminado / 33942, Suziane Lopes Ceolin, 10, 161º, Não eliminado / 30168, Fernando Prudêncio Sapatéra, 10, 162º, Não eliminado / 43638, Gabriel De Alencar Felini, 10, 163º, Não eliminado / 31185, Andressa Silva Maia, 10, 164º, Não eliminado / 46746, Jaina Rodrigues Evangelista, 10, 165º, Não eliminado / 36891, Beatriz Chaves Brasil, 10, 166º, Não eliminado / 50240, Mônica Rosa Tiburcio Pinheiro, 10, 167º, Não eliminado / 49346, Karine Pottmaier Neu, 10, 168º, Não eliminado / 28678, José Victor Santos Carneiro, 10, 169º, Não eliminado / 46226, Thais Daniela Oliveira Souza, 10, 170º, Não eliminado / 35494, Karolinne Fortunato Dias, 10, 171º, Não eliminado / 46383, Bruna Karolayne Santos Da Silva, 10, 172º, Não eliminado / 26906, Matheus Reginaldo Santos Da Silva, 10, 173º, Não eliminado / 46742, Hannah Musa Lobato, 10, 174º, Não eliminado / 34747, Esmeralda Da Silva Cordeiro, 10, 175º, Não eliminado / 49808, Domiciana Ferreira Chavez, 10, 176º, Não eliminado / 48417, Márcia Maria Da Cruz Pires Dos Santos, 7, 177º, Não eliminado / 38483, Alcione Neri Correa, 7, 178º, Não eliminado / 41533, Damyle Hana Garcia Pantoja, 7, 179º, Não eliminado / 31138, Charles Oliveira Da Silva, 7, 180º, Não eliminado / 36889, Clemilson Teixeira De Miranda, 7, 181º, Não eliminado / 49782, Rosangela Ferreira Da Silva Cartagena, 7, 182º, Não eliminado / 27530, Alessandro Da Silva Morais, 7, 183º, Não eliminado / 45291, Deive Duraes, 7, 184º, Não eliminado / 37250, Kleize Dina Galvão Costa, 7, 185º, Não eliminado / 29625, Sergio Reis Ribeiro Folha, 7, 186º, Não eliminado / 38846, Lucinete Maio Silva, 7, 187º, Não eliminado / 28604, Claudecir Gomes, 7, 188º, Não eliminado / 27525, Juliane Silva Pantoja, 7, 189º, Não eliminado / 36045, Solange Maria Do Nascimento, 7, 190º, Não eliminado / 42270, Cristiana Salvador Silva, 7, 191º, Não eliminado / 50463, Daniela Santos Do Nascimento, 7, 192º, Não eliminado / 27632, Izaias Jose Coelho Muniz, 7, 193º, Não eliminado / 46817, Ana Cristina Da Silva Bandeira, 7, 194º, Não eliminado / 31673, Maria Azenir Castro De Souza, 7, 195º, Não eliminado / 44200, Eleonice Pereira Da Silva, 7, 196º, Não eliminado / 32520, Jaqueline Almeida Costa De Araújo, 7, 197º, Não eliminado / 29757, Perla De Oliveira Ibanes Souza, 7, 198º, Não eliminado / 28218, Carlos Andre Modesto Viana Trevisan, 7, 199º, Não eliminado / 28911, Enderson, 7, 200º, Não eliminado / 37628, Hosana Farias Pinto, 7, 201º, Não eliminado / 38646, Joseli Xavier Da Silva, 7, 202º, Não eliminado / 45814, Renata Honório Barbosa Lima, 7, 203º, Não eliminado / 30870, Marinaldo Maia Pinto, 7, 204º, Não eliminado / 35487, Érica Oliveira Da Silva, 7, 205º, Não eliminado / 49172, Itamar Pereira Da Silva, 7, 206º, Não eliminado / 38091, Maria Juzelia Soares De Araújo, 7, 207º, Não eliminado / 37152, Andreia Da Silva Nascimento, 7, 208º, Não eliminado / 44513, Rita De Cássia Bento Da Silva, 7, 209º, Não eliminado / 27976, Sergio Batista Dos Santos, 7, 210º, Não eliminado / 26838, Suelen De Oliveira Lima, 7, 211º, Não eliminado / 28705, Solange Ferreira Araújo, 7, 212º, Não eliminado / 41786, Tereza De Jesus De Franca, 7, 213º, Não eliminado / 28028, Marlene Silva De Menezes, 7, 214º, Não eliminado / 29454, Rosiane Gonzales Fonseca, 7, 215º, Não eliminado / 32418, Abimael, 7, 216º, Não eliminado / 39370, Lauriane Do Nascimento Moraes, 7, 217º, Não eliminado / 49250, Laís Campos De Carvalho, 7, 218º, Não eliminado / 32230, Suzane Ferreira Dantas, 7, 219º, Não eliminado / 28380, Simeão Frazão Tavernard Neto, 7, 220º, Não eliminado / 33955, Roseane De Souza Gaspar Sapatera, 7, 221º, Não eliminado / 29767, Rosimeire De Souza Rodrigues, 7, 222º, Não eliminado / 33954, Alessandra Rodrigues Francisco, 7, 223º, Não eliminado / 27019, Edilane Batista Da Silva, 7, 224º, Não eliminado / 37844, Denis Fernando Chaves Rodrigues, 7, 225º, Não eliminado / 27824, Vanessa Priscila De Amorim Monteiro, 7, 226º, Não eliminado / 26652, Crislene Da Conceição Melo, 7, 227º, Não eliminado / 48361, Cristina Freitas Dos Santos, 7, 228º, Não eliminado / 37451, Rosangela Gonçalves Da Silva, 7, 229º, Não eliminado / 28143, André Gude, 7, 230º, Não eliminado / 28800, Willis De Alencar Dias, 7, 231º, Não eliminado / 32497, Ângela Cristiane Do Couto Ribeiro, 7, 232º, Não eliminado / 27672, Cibele Alencar De Souza, 7, 233º, Não eliminado / 44739, Mirliane Silva Ferreira, 7, 234º, Não eliminado / 26596, Adriana Souza Pereira, 7, 235º, Não eliminado / 38533, Marcio Borges De Morais, 7, 236º, Não eliminado / 30300, Keila Cruz Alcantara, 7, 237º, Não eliminado / 30056, Maria Do Carmo De Aguiar, 7, 238º, Não eliminado / 49713, Liliane Delgado Bandeira Alves, 7, 239º, Não eliminado / 48418, Valéria Freitas Dos Santos, 7, 240º, Não eliminado / 37403, Dhairel Vieira Calazans, 7, 241º, Não eliminado / 35669, Joseane Almeida Dos Santos, 7, 242º, Não eliminado / 28561, Ana Paula De França Silva, 7, 243º, Não eliminado / 42043, José Daniel Araujo Umbelino, 7, 244º, Não eliminado / 45023, Geisiele Padilha Dos Santos, 7, 245º, Não eliminado / 33278, Rosane, 7, 246º, Não eliminado / 32405, Jose Ranier Oliveira Do Nascimento Junior, 7, 247º, Não eliminado / 39816, Glória Maria Da Silva Macêdo, 7, 248º, Não eliminado / 28537, Sergio Henrique Campos De Sa Teles, 7, 249º, Não eliminado / 31119, Arnaldo Gonçalves Neponuceno, 7, 250º, Não eliminado / 26849, Alanderson Faleh Do Amaral, 7, 251º, Não eliminado / 39585, Renata Da Silva Oliveira, 7, 252º, Não eliminado / 40100, Luan Ojopi Da Costa, 7, 253º, Não eliminado / 26970, Josélia De Souza Oliveira, 7, 254º, Não eliminado / 48604, Tatiane Pordeus Barboza, 7, 255º, Não eliminado / 37249, Marilene Da Silva Lobo, 7, 256º, Não eliminado / 32506, Juliana Soares Maia, 7, 257º, Não eliminado / 28208, Queila De Souza Carmo, 7, 258º, Não eliminado / 47155, Francisco De Assis Da Silva Santos, 7, 259º, Não eliminado / 38605, Camila De Oliveira Carvalho, 7, 260º, Não eliminado / 41235, Quéssia Farias Soares Dos Santos, 7, 261º, Não eliminado / 46327, Tuane Taina Do Nascimento, 7, 262º, Não eliminado / 35274, Saulo Freires Lima, 7, 263º, Não eliminado / 29263, Andressa Botelho Evangelista Sansão, 7, 264º, Não eliminado / 46276, Fernando Pinto Da Silva, 7, 265º, Não eliminado / 33363, Jefferson Fernandes Braga, 7, 266º, Não eliminado / 39420, Rosiane, 7, 267º, Não eliminado / 32500, Thiago Souza Gonçalves, 7, 268º, Não eliminado / 26771, Yasmin Ruiz Da Silva Mateus, 7, 269º, Não eliminado / 36093, Eunice Helen Parente Gonzaga, 7, 270º, Não eliminado / 46238, Felipe Dos Santos Brito, 7, 271º, Não eliminado / 34177, Marcelo Fortes Das Chagas, 7, 272º, Não eliminado / 34620, Antonio Vieira Castro, 7, 273º, Não eliminado / 43044, Karina Barbosa Da Silva, 7, 274º, Não eliminado / 37225, Miguel Pereira De Araujo Junior, 7, 275º, Não eliminado / 30075, Marta Cruz Pires, 7, 276º, Não eliminado / 40885, Jeferson Silva De Oliveira, 7, 277º, Não eliminado / 45944, Catia Dos Santos Freitas, 7, 278º, Não eliminado / 42645, Paulo Henrique Cardoso Costa De Oliveira, 7, 279º, Não eliminado / 32867, Jeane De Oliveira Ramos, 7, 280º, Não eliminado / 42399, Keila De Souza Falcão, 7, 281º, Não eliminado / 33863, Willian Da Silva Soares, 7, 282º, Não eliminado / 27573, Márcio Fernandes De Aguiar, 7, 283º, Não eliminado / 28967, Tais Cristina Feitosa De Alencar, 7, 284º, Não eliminado / 31641, Ingrid Bessa De Souza, 7, 285º, Não eliminado / 37927, Matheus Vieira Brito, 7, 286º, Não eliminado / 42383, Anderson Abadias Da Mota, 7, 287º, Não eliminado / 38309, Robson Whesllen Ferreira De Lima, 7, 288º, Não eliminado / 47652, Eryka Guillen Da Silva, 7, 289º, Não eliminado / 30989, Daniel Almeida Dos Santos, 7, 290º, Não eliminado / 50215, Thaynara Siqueira Santos, 7, 291º, Não eliminado / 33429, Max Diego Rodrigues De Oliveira, 7, 292º, Não eliminado / 45101, Elisane Abadia Silva, 7, 293º, Não eliminado / 49324, Joicekelly De Souza Costa, 7, 294º, Não eliminado / 32288, Lucas Roberto Da Silva Franco, 7, 295º, Não eliminado / 34263, Carlos André De Oliveira Siqueira, 7, 296º, Não eliminado / 27157, Gabriel Mariano Pinheiro Dourado, 7, 297º, Não eliminado / 28891, Haylson Da Silva Amaral, 7, 298º, Não eliminado / 35215, Erika Cruz Sousa, 7, 299º, Não eliminado / 30098, Alesson Mateus Pereira De Lima, 7, 300º, Não eliminado / 36534, Mateus Henrique Pinheiro Da Silva, 7, 301º, Não eliminado / 25996, Kerollyn Tamily Mendes Do Nascimento, 7, 302º, Não eliminado / 28509, Maria Zilda Colares Gomes, 7, 303º, Não eliminado / 30000, Matheus Do Nascimento Félix, 7, 304º, Não eliminado / 38753, Kacilene Flores Neris, 7, 305º, Não eliminado / 40636, Vanessa Sá Dos Santos, 7, 306º, Não eliminado / 38460, Samara Celino Martins, 7, 307º, Não eliminado / 44666, Thaiana Cristina Da Silva Campos, 7, 308º, Não eliminado / 28711, Miriã Dias Santos, 7, 309º, Não eliminado / 36410, Samuel De Souza Gomes, 7, 310º, Não eliminado / 50051, Gabriel Dos Santos Da Silva, 7, 311º, Não eliminado / 30655, Talia Aparecida Alves Do Nascimento, 7, 312º, Não eliminado / 26694, Hudson Lucas Pontes De Araújo, 7, 313º, Não eliminado / 26534, Thalia, 7, 314º, Não eliminado / 33215, Sabrina Lima Soares, 7, 315º, Não eliminado / 40969, Edennilson Da Silva Fonseca, 7, 316º, Não eliminado / 31943, Kessiane Mendes Pimentel, 7, 317º, Não eliminado / 36984, Samuel Arles Brito Do Nascimento, 7, 318º, Não eliminado / 27216, José Pereira Da Silva Júnior, 7, 319º, Não eliminado / 44861, Luiz Fernando Oro Waram Xijein Canoe, 7, 320º, Não eliminado / 32198, Marcos Vinicios Silva Andrade, 7, 321º, Não eliminado / 28181, Lucas Chaves Da Silva, 7, 322º, Não eliminado / 28949, Larissa Nathacha Roza Dos Santos, 7, 323º, Não eliminado / 35659, Mikael Thomas Santos Lima, 7, 324º, Não eliminado / 48201, Mayco, 7, 325º, Não eliminado / 38448, Kelis Alves Trindade Alencar, 7, 326º, Não eliminado / 28547, Ana Carolina Pereira, 7, 327º, Não eliminado / 45900, Daniel Moraes Dos Santos, 7, 328º, Não eliminado / 42261, Alexandre Magno, 7, 329º, Não eliminado / 31947, Waléria Sodré Coelho, 7, 330º, Não eliminado / 34205, Thais Brito Da Silva, 7, 331º, Não eliminado / 46654, Karolaine Amorim De Santana Silva, 7, 332º, Não eliminado / 42541, Nicole Costa Gonzaga, 7, 333º, Não eliminado / 38582, Marcos Eduardo Batista Dos Santos, 7, 334º, Não eliminado / 41687, Euler Gabriel, 7, 335º, Não eliminado / 27759, Yasmim Prata Villar Marcelino, 7, 336º, Não eliminado / 32227, Samiris Soares Da Silva, 7, 337º, Não eliminado / 29302, Letícia, 7, 338º, Não eliminado / 34062, Ângelo Ferreira Guimarães, 7, 339º, Não eliminado / 31642, Silas Ruiz Leite, 7, 340º, Não eliminado / 41241, Caroline De Oliveira Carneiro, 7, 341º, Não eliminado / 31471, Alisson Vinícius Barreto Da Silva, 7, 342º, Não eliminado / 46019, Hellena Catarina Dantas Asensi, 7, 343º, Não eliminado / 35593, Rodrigo Santos De Souza Silva, 7, 344º, Não eliminado / 26679, Ana Clara Rodrigues Dos Santos, 7, 345º, Não eliminado / 41160, Jessica Pereira Tavares, 7, 346º, Não eliminado / 31840, Alexandro Franco Duran, 7, 347º, Não eliminado / 40591, Karen, 7, 348º, Não eliminado / 39116, Hewelline Oliveira Silva, 7, 349º, Não eliminado / 28310, Mateus Morais Vieira Costa, 7, 350º, Não eliminado / 49501, Amanda Caroline Martins De Azevedo, 7, 351º, Não eliminado / 35825, Juliana Lima Da Silva, 7, 352º, Não eliminado / 37914, Tamires Da Silva Freitas, 7, 353º, Não eliminado / 43167, Lívia Coutinho Pimenta, 7, 354º, Não eliminado / 28416, Jones Junior Gomes Cruz, 7, 355º, Não eliminado / 32705, Joao Victor Souza Da Silva, 7, 356º, Não eliminado / 27879, Alexandra Naiane Dos Santos, 7, 357º, Não eliminado / 42818, Carolina Muñoz Roca, 7, 358º, Não eliminado / 37376, Milena Silva Alencar, 7, 359º, Não eliminado / 39231, Vitor Alves De Souza, 7, 360º, Não eliminado / 27107, Lucas Henrique De Souza Lopes, 7, 361º, Não eliminado / 35572, Ana Karoline De Lima Corrêa, 7, 362º, Não eliminado / 33277, Elias Alves Leitão Junior, 7, 363º, Não eliminado / 26683, Bruna Da Silva E Souza, 7, 364º, Não eliminado / 28849, Igor Ferreira Maciel, 7, 365º, Não eliminado / 26935, Amanda De Souza Souza, 7, 366º, Não eliminado / 33026, Joaquim Daniel Santos Silva, 7, 367º, Não eliminado / 37242, Andreza Evelem Monteiro Da Silva, 7, 368º, Não eliminado / 42679, Larissa Dos Santos Nascimento, 7, 369º, Não eliminado / 46570, Dhiego Rangel Crispim Ferreira, 7, 370º, Não eliminado / 47117, Kezia Santos De Oliveira, 7, 371º, Não eliminado / 31434, Ketlen Tainá Lagos Prestes, 7, 372º, Não eliminado / 48341, Sara Julia Freire Da Cruz, 7, 373º, Não eliminado / 41515, Francisco Barreto Da Silva, 7, 374º, Não eliminado / 32395, Yohannan Teixeira Vieira, 7, 375º, Não eliminado / 36786, Leonice Ramalho De Souza, 7, 376º, Não eliminado / 42244, Iorrana Melissa, 7, 377º, Não eliminado / 43925, Natália Calixto Da Costa E Silva, 7, 378º, Não eliminado / 36749, Higino Pereira Da Silva Neto, 7, 379º, Não eliminado / 49994, Kezia Vitoria Pires Vailant, 7, 380º, Não eliminado / 30358, Jennifer Khaylane Pinto Da Silva, 7, 381º, Não eliminado / 33712, Francine Vieira Da Rocha, 7, 382º, Não eliminado / 27384, Laíz Vitória Cirilo Meireles, 7, 383º, Não eliminado / 43513, Joao Antonio Siqueira Da Silva, 7, 384º, Não eliminado / 29551, Patrícia Custódio Resky, 5, 385º, Não eliminado / 26225, Manuel Rebelo De Freitas, 5, 386º, Não eliminado / 32316, Natalia Viana Pinto, 5, 387º, Não eliminado / 36488, Taissa De Souza Braga, 5, 388º, Não eliminado / 45200, Ane Vitória Luna Menezes, 5, 389º, Não eliminado / 34477, Auricelio, 5, 390º, Não eliminado / 39612, Jorge Alberto Elarrat Canto, 5, 391º, Não eliminado / 28066, Silas Rodrigues Andrade Junior, 5, 392º, Não eliminado / 39886, Maria Estela, 5, 393º, Não eliminado / 37154, Adimilson Silva Braga, 5, 394º, Não eliminado / 36261, Mireide Maria Façanha Da Silva, 5, 395º, Não eliminado / 49535, Katia Cristina Galvão Costa, 5, 396º, Não eliminado / 38860, Charles Marcelo Dos Santos, 5, 397º, Não eliminado / 48084, Ronnison Pereira De Alencar, 5, 398º, Não eliminado / 30289, Maria Moura Da Silva, 5, 399º, Não eliminado / 28541, Maria Auxiliadora Monteiro Soriano Cruz, 5, 400º, Não eliminado / 44627, Maria Conceição Viana Da Silva, 5, 401º, Não eliminado / 27399, Adenilza Ferreira De Souza Gomes, 5, 402º, Não eliminado / 36661, Eliane Pereira Da Silva, 5, 403º, Não eliminado / 42335, Eneliane Pantoja, 5, 404º, Não eliminado / 35308, Ivanilde Da Silva Moraes, 5, 405º, Não eliminado / 43431, Salomão Alves De Souza Souza, 5, 406º, Não eliminado / 29128, Josivanis Farias Mariscal, 5, 407º, Não eliminado / 34191, Jarmuth Vieira Pereira, 5, 408º, Não eliminado / 29037, Rossiléia Cunha De Souza, 5, 409º, Não eliminado / 40542, Maricelma Duarte Pinto, 5, 410º, Não eliminado / 40821, Clarissa Pereira Jaques, 5, 411º, Não eliminado / 42085, Simone Da Silva Barbosa, 5, 412º, Não eliminado / 28086, Auricelia Silva De Barros, 5, 413º, Não eliminado / 40858, Texlandia Lima De Sousa, 5, 414º, Não eliminado / 49141, Ana Cleide Farias Dos Santos, 5, 415º, Não eliminado / 34270, Simone Vial Garcia, 5, 416º, Não eliminado / 28417, Maria Vânia Soares De Sousa Nascimento, 5, 417º, Não eliminado / 32509, Adriano Bispo Correa, 5, 418º, Não eliminado / 50042, Fernanda Soares Ramos, 5, 419º, Não eliminado / 31560, Nicelia Pereira Montel, 5, 420º, Não eliminado / 41214, Antonio Auclemerson Borges Da Silva, 5, 421º, Não eliminado / 28323, Tatiane Barbosa De Araújo, 5, 422º, Não eliminado / 36896, Francisca Cleuzemilde Vera De Oliveira, 5, 423º, Não eliminado / 27775, Clebson Ferreira De Mota Reis, 5, 424º, Não eliminado / 40964, Márcia Moreira Costa, 5, 425º, Não eliminado / 43316, Luciana Calixto Vaz, 5, 426º, Não eliminado / 48791, José Vanderlei Da Silva, 5, 427º, Não eliminado / 40043, Maicon Mariano Gomes, 5, 428º, Não eliminado / 35327, Cristiane Morais Da Silva, 5, 429º, Não eliminado / 36176, Elane, 5, 430º, Não eliminado / 36350, Daniele Cristina Justiniano De Andrade, 5, 431º, Não eliminado / 28151, Juliana Sousa Bezerra, 5, 432º, Não eliminado / 30596, Arteniza Zimermann Gonçalves, 5, 433º, Não eliminado / 42176, Fernando Werneck Leal, 5, 434º, Não eliminado / 43607, Flávia Valcacer Nogueira, 5, 435º, Não eliminado / 49835, Aparecida Alves Da Silva, 5, 436º, Não eliminado / 46178, Marleide Carvalho De Barros, 5, 437º, Não eliminado / 27330, Evanildo Carlos Da Silva, 5, 438º, Não eliminado / 33275, Nadiele Fernandes Da Silva, 5, 439º, Não eliminado / 36598, Iranildo Santos Silva Júnior, 5, 440º, Não eliminado / 36254, Esthefany Azevedo De Oliveira, 5, 441º, Não eliminado / 35632, Marcílio Da Silva Souza, 5, 442º, Não eliminado / 37881, Raquel Souza Araújo, 5, 443º, Não eliminado / 45508, Eduardo Costa Das Neves, 5, 444º, Não eliminado / 47699, Arlan Pereira De Souza, 5, 445º, Não eliminado / 41205, Juliana Da Costa Lins, 5, 446º, Não eliminado / 27772, Uilian Ferreira De Jesus, 5, 447º, Não eliminado / 34944, Maria Cliciane Costa Araújo, 5, 448º, Não eliminado / 37427, Jaqueline De Oliveira Da Silva, 5, 449º, Não eliminado / 27167, Lívia Saboia De Souza, 5, 450º, Não eliminado / 35943, Quesia Costa Braga, 5, 451º, Não eliminado / 28510, Francielen Cunha De Souza, 5, 452º, Não eliminado / 43800, Andreia De Melo Castro, 5, 453º, Não eliminado / 33266, Janaina Lucindo, 5, 454º, Não eliminado / 35801, Adriana Nascimento Da Cruz, 5, 455º, Não eliminado / 40814, Gesisbel Ferreira Dos Santos, 5, 456º, Não eliminado / 32262, Thiago, 5, 457º, Não eliminado / 28465, Débora Neves Da Silva Pereira, 5, 458º, Não eliminado / 33574, Vanucicleia Cardoso Lima, 5, 459º, Não eliminado / 43423, Jaqueline Malta Ribeiro, 5, 460º, Não eliminado / 27611, Lucas França Da Silva, 5, 461º, Não eliminado / 39131, Rafael Soares Da Silva, 5, 462º, Não eliminado / 26618, Deusilene Lopes Do Nascimento, 5, 463º, Não eliminado / 29759, Lilian Da Silva Santos, 5, 464º, Não eliminado / 27085, Salvador Da Costa Souza, 5, 465º, Não eliminado / 49388, Bruce Garcia Ramos, 5, 466º, Não eliminado / 36521, Ana Cristina Dos Santos Brandão, 5, 467º, Não eliminado / 45192, Jessica Da Silva Gomes, 5, 468º, Não eliminado / 33670, Tacyanne Araujo Martines, 5, 469º, Não eliminado / 42708, Ademais Faleh Pinto, 5, 470º, Não eliminado / 42624, Danieli De Araujo, 5, 471º, Não eliminado / 27873, Renata Cristine Silva França, 5, 472º, Não eliminado / 33709, Vainer Soares De Abreu, 5, 473º, Não eliminado / 28883, Franciele Barbosa Fernandes, 5, 474º, Não eliminado / 27510, Ricardo Dantas, 5, 475º, Não eliminado / 28799, Uilian Cleber Ramos Ferreira, 5, 476º, Não eliminado / 40808, Daniela Orache De Castro Alves Dutra, 5, 477º, Não eliminado / 26743, Andreza Oliveira Cruz, 5, 478º, Não eliminado / 30630, Joana De Oliveira Braga, 5, 479º, Não eliminado / 31379, José Henrique Nobre Ximenes, 5, 480º, Não eliminado / 27706, Kelly Santana, 5, 481º, Não eliminado / 50256, Nataline Patrícia Ferreira Dos Santos, 5, 482º, Não eliminado / 34227, Juliano Rocha, 5, 483º, Não eliminado / 49356, Felipe Gomes Marinho, 5, 484º, Não eliminado / 25995, Francisco Oliveira De Freitas Junior, 5, 485º, Não eliminado / 28464, Alex Júnior De Souza Carvalho, 5, 486º, Não eliminado / 43815, Géssica Pinto Augustinho, 5, 487º, Não eliminado / 28670, Ana Paula Franco Gomes, 5, 488º, Não eliminado / 47570, Paulo Sergio Teixeira Da Rocha, 5, 489º, Não eliminado / 30154, Carlos Santana Da Silva, 5, 490º, Não eliminado / 36696, Jusivania Oliveira Dos Santos, 5, 491º, Não eliminado / 48698, Luis Eduardo Oliveira Santos, 5, 492º, Não eliminado / 28846, Vanessa, 5, 493º, Não eliminado / 27900, Ingrid Alves Monteiro, 5, 494º, Não eliminado / 28326, Jhenife Caroline, 5, 495º, Não eliminado / 41790, Josiele Caroline Rodrigues Caires, 5, 496º, Não eliminado / 28092, Brandon Luiz De Souza Freitas, 5, 497º, Não eliminado / 48024, Roberto Pereira Souza Santos, 5, 498º, Não eliminado / 29255, Hiago Roberto Carpina Da Silva, 5, 499º, Não eliminado / 27984, Sara, 5, 500º, Não eliminado / 27453, Carla Cristina Saraiva Da Silva, 5, 501º, Não eliminado / 47874, Erluandra Batista Souza, 5, 502º, Não eliminado / 43372, Wyther Santiago Sobrinho, 5, 503º, Não eliminado / 42465, Deniciane Ferreira Galdino Do Amaral, 5, 504º, Não eliminado / 27991, Francisca De Araujo Do Nascimento, 5, 505º, Não eliminado / 29008, Gabriel Miranda Morais, 5, 506º, Não eliminado / 28791, Arthur Darly Bezerra De Jesus, 5, 507º, Não eliminado / 37354, Amanda Da Silva Balarez, 5, 508º, Não eliminado / 28739, Micaelen Da Silva Mendona, 5, 509º, Não eliminado / 45420, Carlos Manoel Silva Neves, 5, 510º, Não eliminado / 31019, Tainã Chaves Dos Santos, 5, 511º, Não eliminado / 48911, Edwai Paiva Correia, 5, 512º, Não eliminado / 26844, Laira Louise Matos Moreira, 5, 513º, Não eliminado / 28046, Iza Guimarães, 5, 514º, Não eliminado / 31236, Patrick Prates Bastos, 5, 515º, Não eliminado / 27084, Dérik Silva De Moura, 5, 516º, Não eliminado / 40771, Jean Erik Barbosa Moreira, 5, 517º, Não eliminado / 50476, Carolaine Sudário Ribeiro, 5, 518º, Não eliminado / 39216, Eduardo Antonio Da Silva Agostinho, 5, 519º, Não eliminado / 47647, Fabio Kristie Swinka Ferreira, 5, 520º, Não eliminado / 37803, Janaina Alexandre Da Silva Araújo, 5, 521º, Não eliminado / 27537, Joeli Rodrigues Campos, 5, 522º, Não eliminado / 42102, Jardson Dos Santos Anjos, 5, 523º, Não eliminado / 31430, Janaina Pereira França De Carvalho, 5, 524º, Não eliminado / 44265, Taissa Silva Chaves Da Silva, 5, 525º, Não eliminado / 43945, Israel Da Silva Caetano, 5, 526º, Não eliminado / 34356, Gislaine Soares Da Silva, 5, 527º, Não eliminado / 31026, Renata Almeida De Sousa, 5, 528º, Não eliminado / 27888, Mirian Silva Goes, 5, 529º, Não eliminado / 26443, Thalia Da Silva, 5, 530º, Não eliminado / 42808, Luís Henrique Rodrigues Maciel, 5, 531º, Não eliminado / 28315, Wynne Da Silva Lima, 5, 532º, Não eliminado / 29626, Raliane De Oliveira Jordan, 5, 533º, Não eliminado / 36510, Rosiane Oliveira De Souza, 5, 534º, Não eliminado / 37068, Rosilene Oliveira De Souza, 5, 535º, Não eliminado / 34970, Lucas Chaves Dos Santos, 5, 536º, Não eliminado / 32456, Leandro Perez Teixeira, 5, 537º, Não eliminado / 49353, Alexandre Silvino Lima Marques Da Silva, 5, 538º, Não eliminado / 40193, Jose Luis Rodrigues Alves De Aragão, 5, 539º, Não eliminado / 42175, Paulo Fernando Moura Dutra, 5, 540º, Não eliminado / 27507, Valcicleia Dos Santos Barros, 5, 541º, Não eliminado / 43551, Israel Da Silva Cunha, 5, 542º, Não eliminado / 38112, Randrews Vinícius Malaquias Lima, 5, 543º, Não eliminado / 29981, Maria Eduarda Santiago Cardoso, 5, 544º, Não eliminado / 35076, Emyle Carolaine Nunes Aiden, 5, 545º, Não eliminado / 31966, José Profírio De Brito Neto, 5, 546º, Não eliminado / 28770, Vitor Silva Souza, 5, 547º, Não eliminado / 32219, Elisiane Evangelista Miranda Paiva, 5, 548º, Não eliminado / 26365, Yara Karine Silva Leal, 5, 549º, Não eliminado / 34348, Jeferson Neris Rodrigues, 5, 550º, Não eliminado / 43046, Victor Danilo Da Silva, 5, 551º, Não eliminado / 44366, Débora Mourão Pires, 5, 552º, Não eliminado / 38040, Sabrina Braga Dos Santos, 5, 553º, Não eliminado / 42105, Amanda Souza Marques, 5, 554º, Não eliminado / 34598, Ezequiel, 5, 555º, Não eliminado / 46969, Carlos Brendo Candido Carvalho, 5, 556º, Não eliminado / 28035, Eduardo Gomes Bezerra, 5, 557º, Não eliminado / 39246, Jacob Tempel Rebouças Gadelha, 5, 558º, Não eliminado / 49441, Roberto Ivens Rabelo Siqueira, 5, 559º, Não eliminado / 27045, Jheniffy Ribeiro Xavier, 5, 560º, Não eliminado / 28802, Angela Mariscal Rodrigues, 5, 561º, Não eliminado / 43933, Hércules Santana Da Silva Agostinho, 5, 562º, Não eliminado / 36494, Nataly Vitória Da Silva Oliveira, 5, 563º, Não eliminado / 31845, Felipi Andrei Ferreira Rodrigues, 5, 564º, Não eliminado / 27837, Caio Luís Soares Nunes, 5, 565º, Não eliminado / 33614, Matheus Da Silva Gomes Ribeiro, 5, 566º, Não eliminado / 35596, Gabriel Evangelista Arriates, 5, 567º, Não eliminado / 42552, Maiara Dutra Silva, 5, 568º, Não eliminado / 40201, Daniely Vitoria Pereira Gonçalves, 5, 569º, Não eliminado / 40512, Willys Martins Moreira, 5, 570º, Não eliminado / 45668, Rebecca Jheniffer Barros Magalhaes, 5, 571º, Não eliminado / 27380, Laura Maria Leite Santos, 5, 572º, Não eliminado / 34547, Thalia Neres, 5, 573º, Não eliminado / 27589, Yasmin Pereira Afonso, 5, 574º, Não eliminado / 45921, Anne Vitória Faial De Lima, 5, 575º, Não eliminado / 37664, Letícia Melissa Maia Macedo, 5, 576º, Não eliminado / 39224, Giovana Abreu De Almeida, 5, 577º, Não eliminado / 44650, Rayzza Fortunato Dias, 5, 578º, Não eliminado / 27883, Thalyta Lima Da Silva, 5, 579º, Não eliminado / 27727, Francisco Miguel Silva De Oliveira, 5, 580º, Não eliminado / 46346, Nataly Aparecida Xavier, 5, 581º, Não eliminado / 40384, Tailane Ferreira Felix, 5, 582º, Não eliminado / 43350, Diogo Silva Falcão, 5, 583º, Não eliminado / 28755, Mirelli Lorrany Carvalho Pintos, 5, 584º, Não eliminado / 29480, Juan Kennedy Leal Mendonça, 5, 585º, Não eliminado / 36789, Maycon Dias Da Silva, 5, 586º, Não eliminado / 33541, Daniele Pires De Lima, 5, 587º, Não eliminado / 26563, Pâmela Paulo Rodrigues, 5, 588º, Não eliminado / 26781, Izabelle Martins Rodrigues Alves Pacheco, 5, 589º, Não eliminado / 44170, Luiz Antônio De Melo Neto, 5, 590º, Não eliminado / 45227, Júlia Alves Farias, 5, 591º, Não eliminado / 41939, William Douglas Costa Leite, 5, 592º, Não eliminado / 28879, Gabriela Santos Da Silva, 5, 593º, Não eliminado / 36742, Eliseu Farias Da Silva, 5, 594º, Não eliminado / 32352, Barbara Lima Castro, 5, 595º, Não eliminado / 39724, Jemima Soares Rodrigues Dos Reis, 5, 596º, Não eliminado / 40425, Rafael Santos Nascimento, 5, 597º, Não eliminado / 37114, Kássila Coelho De Souza, 5, 598º, Não eliminado / 36033, Adhler Gusmão Barbosa De Matos, 5, 599º, Não eliminado / 29011, Felype Gustavo Fernandes De Araújo, 5, 600º, Não eliminado / 26379, Yanne Gabrielle Alves Muniz, 5, 601º, Não eliminado / 31744, Luiz Guilherme Gomes Cunha, 5, 602º, Não eliminado / 40578, Ewilly Horrana De Souza Soares, 5, 603º, Não eliminado / 34850, Rebeca Cristina Dos Santos Coelho, 5, 604º, Não eliminado / 26299, Sara Pimenta Silva, 5, 605º, Não eliminado / 36777, Kaylane Gomes Belarmino Nogueira, 5, 606º, Não eliminado / 40415, Eshilei Gabriele Nascimento Da Costa, 5, 607º, Não eliminado / 29077, João Pedro Gomes Ortis, 5, 608º, Não eliminado / 48888, Kleber Pedro Araújo De Carvalho Oliveira, 5, 609º, Não eliminado / 39836, Thayná Braga Campos, 5, 610º, Não eliminado / 43774, Brenda Yasmim Cândido Carvalho, 5, 611º, Não eliminado / 36820, Railiane Dos Santos Nogueira, 5, 612º, Não eliminado / 47182, Joel Gomes Rodrigues, 5, 613º, Não eliminado

85. RR – CANTÁ

45149, Francismar Galvão Da Penha, 10, 1º, Não eliminado / 45453, Willian Passos Viana, 10, 2º, Não eliminado / 30422, Rubervania Soares Silva, 10, 3º, Não eliminado / 45228, Eliezer Moreira Silva, 10, 4º, Não eliminado / 40830, Henrique Jorge Barbosa Almeida, 10, 5º, Não eliminado / 31324, Ana Angelica De Lima E Silva, 10, 6º, Não eliminado / 31611, Valmira Pereira Diniz, 10, 7º, Não eliminado / 36391, Iris Monteiro Fernandes, 10, 8º, Não eliminado / 40947, Elane De Sá Silva, 10, 9º, Não eliminado / 48332, Evilânia Pereira Paz, 10, 10º, Não eliminado / 46193, Vanderli De Souza Luz, 10, 11º, Não eliminado / 40217, Jeane Monteiro Fernandes, 10, 12º, Não eliminado / 46630, Bárbara Feitosa Farias, 10, 13º, Não eliminado / 40955, Andrios Macedo Do Nascimento, 10, 14º, Não eliminado / 37794, Joice Alves De Araújo, 10, 15º, Não eliminado / 36764, Cilene Neres Miranda, 10, 16º, Não eliminado / 37824, Angelica Vaz De Andrade Neta, 10, 17º, Não eliminado / 44995, Edileuza Cristina De Sousa, 10, 18º, Não eliminado / 38077, Maria Auxiliadora De Souza Oliveira, 10, 19º, Não eliminado / 28916, Denilson Alves Da Silva, 10, 20º, Não eliminado / 38676, Zilma Da Silva Mota, 10, 21º, Não eliminado / 49555, Jorailson Sousa Silva, 10, 22º, Não eliminado / 39715, Luana Baraúna Borges De Souza, 10, 23º, Não eliminado / 46211, Josiele Alexandra De Jesus Luz, 10, 24º, Não eliminado / 48111, Willas Duarte Oliveira, 10, 25º, Não eliminado / 30917, Jacqueline Da Silva Nogueira, 10, 26º, Não eliminado / 32114, Jusiene Cicera Da Silva Freitas, 10, 27º, Não eliminado / 32441, Reviellen Criscian Santos Dos Reis, 10, 28º, Não eliminado / 34439, Renata Karine Ferreira Da Silva, 10, 29º, Não eliminado / 29052, Elivania Leila Thomas Da Silva, 10, 30º, Não eliminado / 37873, Jennifer Ferreira Salazar, 10, 31º, Não eliminado / 33677, Gleidson Marcelo Franco Freitas, 10, 32º, Não eliminado / 38765, Lucianne Lima Fernandes Sampaio, 10, 33º, Não eliminado / 26586, Fernando De Almeida Paiva, 10, 34º, Não eliminado / 42179, Tayene Suene Diniz De Souza, 10, 35º, Não eliminado / 34488, Sariane Da Silva Michiles, 10, 36º, Não eliminado / 38736, Joziel De Oliveira Moraes Da Silva, 10, 37º, Não eliminado / 40078, Maria Samara Dos Santos Araujo, 10, 38º, Não eliminado / 50447, Jaini Miranda Lopes, 10, 39º, Não eliminado / 29020, Rayssa Dias Sabelli, 10, 40º, Não eliminado / 30005, Erica Conceição Gomes Alves, 10, 41º, Não eliminado / 40637, Emanuel De Oliveira De Moraes, 10, 42º, Não eliminado / 36633, Wirlandia Coelho De Alcantara, 10, 43º, Não eliminado / 50247, Fábio Bruno De Souza Dos Santos, 10, 44º, Não eliminado / 26654, Dieneson Silveira Arruda, 10, 45º, Não eliminado / 48889, Jakeline De Sousa Silva, 10, 46º, Não eliminado / 39291, Leonardo De Souza Vieira, 10, 47º, Não eliminado / 33324, Kevery Gomes De Oliveira Azevedo, 10, 48º, Não eliminado / 37262, Jéssica Bento Da Silva, 10, 49º, Não eliminado / 48062, Jordania De Souza Da Silva, 10, 50º, Não eliminado / 39346, Nadieny Lemos Melo, 10, 51º, Não eliminado / 27568, Taina, 10, 52º, Não eliminado / 38626, Andre Santos Merlo, 10, 53º, Não eliminado / 31523, Ronildo Da Conceição Sousa Firmino, 10, 54º, Não eliminado / 42542, Jéssica Karine Moreira França, 10, 55º, Não eliminado / 44331, Lauriane Rodrigues De Oliveira, 10, 56º, Não eliminado / 49266, Nathália Vieira De Arruda, 10, 57º, Não eliminado / 41529, Lídia Farias De Mesquita, 10, 58º, Não eliminado / 30628, Elisângela De Sousa Oliveira, 10, 59º, Não eliminado / 45829, Jose Mariz Duarte Ribeiro Junior, 10, 60º, Não eliminado / 49594, Lidia Joy Pantoja Moura, 10, 61º, Não eliminado / 27257, Ana Luiza Santana, 10, 62º, Não eliminado / 49906, Angélica Ferreira Wottrich, 10, 63º, Não eliminado / 49121, Pollyana Gomes Cantuária, 10, 64º, Não eliminado / 45393, Vanessa Magalhães Reolon, 10, 65º, Não eliminado / 37618, Roberta Sousa De Oliveira, 10, 66º, Não eliminado / 31123, Vanessa Costa Garcia, 10, 67º, Não eliminado / 36844, Airon Michel Dantas Nunes, 10, 68º, Não eliminado / 50276, Gilmara De Sousa Lucas, 10, 69º, Não eliminado / 29298, Jéssica Gomes De Brito, 10, 70º, Não eliminado / 47055, Fabiola Cordeiro Da Silva Rodrigues, 10, 71º, Não eliminado / 34463, Rafaela Vieira Teotonio, 10, 72º, Não eliminado / 33611, Thaiza Carolina Rodrigues Onorio, 7, 73º, Não eliminado / 40029, Waldilene Do Socorro Da Silva Leal, 7, 74º, Não eliminado / 43326, Sidney Pereira Lobato, 7, 75º, Não eliminado / 39566, Luciano Da Silva Paixão, 7, 76º, Não eliminado / 30876, Rosildo De Lima Reis, 7, 77º, Não eliminado / 29391, Marilza Demetrio Gama, 7, 78º, Não eliminado / 28024, Alex Da Silva Alexandre, 7, 79º, Não eliminado / 36316, Iracy De Oliveira Viana, 7, 80º, Não eliminado / 29834, Ediolene Barbosa Da Silva, 7, 81º, Não eliminado / 49599, Lorena Cristina Alves Da Silva Costa, 7, 82º, Não eliminado / 39343, Elane Lima Batista, 7, 83º, Não eliminado / 43239, Lucas Batista Oliveira Da Silva, 7, 84º, Não eliminado / 46839, Jefte Eolo Ferreira Da Silva, 7, 85º, Não eliminado / 34947, Amália Hionara Freitas Lima Da Silva, 7, 86º, Não eliminado / 37762, Wanterley Lima Barreto Louza, 7, 87º, Não eliminado / 31041, Érika Lílian Vaz De Moraes, 7, 88º, Não eliminado / 32832, Jânderton Santana Dos Santos, 7, 89º, Não eliminado / 35450, Francinaldo De Carvalho Nascimento, 7, 90º, Não eliminado / 42449, Izamara Neves Da Silva Oliveira, 7, 91º, Não eliminado / 49326, Jânio Cabral De Melo E Silva, 7, 92º, Não eliminado / 41500, Julio Cesar Pinheiro De Menezes Filho, 7, 93º, Não eliminado / 49655, Mauro De Sousa Paes, 7, 94º, Não eliminado / 45467, Marinara Ribeiro Brasil Monte, 7, 95º, Não eliminado / 48962, Nádia Luana Rodrigues Paz, 7, 96º, Não eliminado / 36364, Wryel Guilherme Loureiro Santana, 7, 97º, Não eliminado / 36698, Edrei Oliveira De Vasconcelos Andrade, 7, 98º, Não eliminado / 45789, Rebeca Rodrigues Pereira, 7, 99º, Não eliminado / 46192, Maria De Fátima Sandoval Nery, 7, 100º, Não eliminado / 47119, Eliasafe Da Silva Peixoto, 7, 101º, Não eliminado / 38768, Nataly Ferreira Da Silva Pereira Moraes, 7, 102º, Não eliminado / 40648, Claudio Renson De Souza Gomes, 7, 103º, Não eliminado / 40661, Renier Militão Amaro, 7, 104º, Não eliminado / 36706, Mateus Aragão Soares, 7, 105º, Não eliminado / 38692, Jully Gabriella Passos Mota, 7, 106º, Não eliminado / 40177, Tanaka Pithula Braga Leite, 7, 107º, Não eliminado / 49226, Arthur Moraes Gomes, 7, 108º, Não eliminado / 37967, Thiago Silva Monteiro, 7, 109º, Não eliminado / 44337, Germana Ramera Silva Gonçalves, 7, 110º, Não eliminado / 31520, Fernandes Amaro Militão, 7, 111º, Não eliminado / 31752, Naaty Alana Azevedo Da Silva, 7, 112º, Não eliminado / 29360, Francisco Marques Da Rocha Dos Santos, 7, 113º, Não eliminado / 29936, Hebert Dos Santos Da Boa Morte, 7, 114º, Não eliminado / 42635, Elissileny Barros Bessa, 7, 115º, Não eliminado / 38020, Geinan Vieira Morais, 7, 116º, Não eliminado / 40254, Mauricio Fernandes Sobrinho, 7, 117º, Não eliminado / 33685, Jhonatas Silva Santos, 7, 118º, Não eliminado / 50273, Fernanda Vitoria Sarmento De Oliveira, 7, 119º, Não eliminado / 37247, Eduardo Silva Sousa, 7, 120º, Não eliminado / 31452, Leandro Diniz Lima, 7, 121º, Não eliminado / 27541, João Victor Marques De Sousa, 7, 122º, Não eliminado / 47209, Douglas Pereira Araújo, 7, 123º, Não eliminado / 37243, Kevyn Italo Sousa De Araújo, 7, 124º, Não eliminado / 45553, Tiago Padron Cunha, 7, 125º, Não eliminado / 33995, Eliana Martins Da Silva, 7, 126º, Não eliminado / 49184, Manoel Otávio Do Nascimento Neto, 7, 127º, Não eliminado / 45872, Laurenice Alves Pimentel, 7, 128º, Não eliminado / 43852, Carlos Henrique Mota Diniz, 5, 129º, Não eliminado / 30476, Gilson Martins Diniz, 5, 130º, Não eliminado / 39307, Elisângela Márcia Santos Da Silva, 5, 131º, Não eliminado / 38750, Juciney Barros Ferreira, 5, 132º, Não eliminado / 27195, Darclene Gomes Ferreira, 5, 133º, Não eliminado / 32689, Jelton Costa Lima, 5, 134º, Não eliminado / 40094, Erica Da Silva E Silva, 5, 135º, Não eliminado / 44676, Joselia Maria Araujo Sena, 5, 136º, Não eliminado / 36232, Ildete Nogueira Silva, 5, 137º, Não eliminado / 38708, Francisca Altaci Alves Gomes, 5, 138º, Não eliminado / 40319, Pablo, 5, 139º, Não eliminado / 41798, Lalcy Mendes Da Silva Alves, 5, 140º, Não eliminado / 37359, Romulo Francisco Alves Gomes, 5, 141º, Não eliminado / 44205, Joseane Dos Santos Oliveira, 5, 142º, Não eliminado / 37471, Eliane De Sousa Oliveira, 5, 143º, Não eliminado / 50428, Maykson Andres Andrade Da Silva, 5, 144º, Não eliminado / 43603, Natassia Rosely Do Nascimento De Oliveira, 5, 145º, Não eliminado / 40811, Tania Sousa Da Silva, 5, 146º, Não eliminado / 36077, Fernanda Sousa Silva, 5, 147º, Não eliminado / 48003, Marcus Gomes Sales, 5, 148º, Não eliminado / 32651, Maria Eliení Barboza Silva, 5, 149º, Não eliminado / 37492, Rhaiany Duarte Queiroz, 5, 150º, Não eliminado / 39475, Diego Maciel, 5, 151º, Não eliminado / 33600, Ednaldo Soares Da Silva Luciano, 5, 152º, Não eliminado / 48253, Tatiane Da Silva, 5, 153º, Não eliminado / 43972, Wesley Felipe Gomes Braga, 5, 154º, Não eliminado / 48064, Gleicyane Cristina Esbell Ferreira, 5, 155º, Não eliminado / 36296, Tamires Gomes De Sousa, 5, 156º, Não eliminado / 40406, Andreia Pereira Da Silva, 5, 157º, Não eliminado / 38183, Natanael Santos Rodrigues, 5, 158º, Não eliminado / 44779, Ivyna Santos Lima, 5, 159º, Não eliminado / 47489, Mazinho De Lima, 5, 160º, Não eliminado / 38709, Igor Kennedy Praxedes Melo, 5, 161º, Não eliminado / 36989, Rodrigo Soares Dos Reis, 5, 162º, Não eliminado / 49686, Hanna Sthepanny Sampaio Da Silva, 5, 163º, Não eliminado / 32320, Rodrigo, 5, 164º, Não eliminado / 41381, Daniela De Melo Silva, 5, 165º, Não eliminado / 33545, Debora Patricia Costa Medeiros, 5, 166º, Não eliminado / 37482, Valterly Jesus, 5, 167º, Não eliminado / 35831, Adriele Marques Dos Santos, 5, 168º, Não eliminado / 43648, Franciene Laurentino Da Silva, 5, 169º, Não eliminado / 38673, Jhonaildo De Miranda Silva, 5, 170º, Não eliminado / 35087, Raquel Cristina, 5, 171º, Não eliminado / 28226, Isaque Brito Da Silva, 5, 172º, Não eliminado / 47138, Yana Ingrid Souza Lima, 5, 173º, Não eliminado / 35006, Thassia Hemilly Oliveira Aquino, 5, 174º, Não eliminado / 38061, Thaise Luciano Santos Da Silva, 5, 175º, Não eliminado / 29930, Adriana De Lima Ortiz, 5, 176º, Não eliminado / 28077, Joana De Aquino Santiago, 5, 177º, Não eliminado / 37726, Jonathas Costa, 5, 178º, Não eliminado / 42511, Marlesson Da Conceição Rodrigues, 5, 179º, Não eliminado / 35089, Joane Layendra Da Cunha Marques, 5, 180º, Não eliminado / 43072, Cassio Junio Da Costa Lima, 5, 181º, Não eliminado / 42598, Élissa Barroso Bessa, 5, 182º, Não eliminado / 32700, Syleno Vitor, 5, 183º, Não eliminado / 27836, Leonardo Ribeiro De Almeida, 5, 184º, Não eliminado / 50416, Tainá Mesquita Pereira, 5, 185º, Não eliminado / 26536, Juan Carlos Ferreira Barbosa, 5, 186º, Não eliminado / 27338, Lucas Ribeiro De Almeida, 5, 187º, Não eliminado / 36354, Wandeilson Fernandes Costa, 5, 188º, Não eliminado / 26760, Breno Francisco Alves Da Costa, 5, 189º, Não eliminado / 45674, João Pedro Cabral Monteiro, 5, 190º, Não eliminado / 42908, Kaylane Cristina Sousa Lima, 5, 191º, Não eliminado / 50434, Raquel Brasil Silva, 5, 192º, Não eliminado / 44296, Ana Sabrina Silva Tavares, 5, 193º, Não eliminado / 36823, Gabriel Kayro Ferreira Leal, 5, 194º, Não eliminado / 43419, Helena De Souza Ribeiro, 5, 195º, Não eliminado / 31967, Juliane Almeida Conceição, 5, 196º, Não eliminado / 50194, Stheffany Vitória Costa Silva, 5, 197º, Não eliminado / 39474, Ronald Ribeiro Da Silva, 5, 198º, Não eliminado / 27463, Márcia Ribeiro Silva, 5, 199º, Não eliminado

86. RR – PACARAIMA

29389, Dayvisson Caldas Silva, 10, 1º, Classificado / 37442, Astogildo Souza Dos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 27718, Heber Jose Souza Macahuachi, 10, 3º, Não eliminado / 50163, Paulo Valbson Pereira Mendes, 10, 4º, Não eliminado / 36058, Klebson Fernandes Machado Marat, 10, 5º, Não eliminado / 44072, Manoel Da Paixão Pereira Dos Santos, 10, 6º, Não eliminado / 43197, Valdeneide Silva De Oliveira, 10, 7º, Não eliminado / 37511, Viviane Bentes, 10, 8º, Não eliminado / 34315, Michele Lima De Albuquerque Dos Santos, 10, 9º, Não eliminado / 38650, Joney Pinheiro Barbosa, 10, 10º, Não eliminado / 31477, Luana Bacelar Da Silva, 10, 11º, Não eliminado / 37347, Lidiane Pereira Da Silva, 10, 12º, Não eliminado / 38037, Marcos Pereira Da Silva, 10, 13º, Não eliminado / 47783, Gilvandro Borges De Assis Junior, 10, 14º, Não eliminado / 41861, Graciete Pereira Da Silva, 10, 15º, Não eliminado / 33941, Dheymilson Da Silva Cidade, 10, 16º, Não eliminado / 46163, Elaina Da Silva Rosario, 10, 17º, Não eliminado / 26363, Kathleen, 10, 18º, Não eliminado / 31773, André Luiz De Oliveira Andrade, 10, 19º, Não eliminado / 27746, André Andriw Santos Da Silva, 10, 20º, Não eliminado / 30879, Antônio Marcos Barros Da Silva Sousa, 10, 21º, Não eliminado / 27220, Arthur Sales Lima Leão, 10, 22º, Não eliminado / 40971, Dilcilene Pantoja Pereira, 7, 23º, Não eliminado / 45603, Jackson Barbosa Pinto, 7, 24º, Não eliminado / 44631, Fábio Da Rocha Fernandes, 7, 25º, Não eliminado / 47708, Ivanize Souza Mota De Oliveira, 7, 26º, Não eliminado / 35106, Fábio Dias Da Silva, 7, 27º, Não eliminado / 39534, Laura Irene Perez Moreno, 7, 28º, Não eliminado / 27741, Anderson De Albuquerque Gomes, 7, 29º, Não eliminado / 33428, Kayris Sterphanne Oliveira Silva, 7, 30º, Não eliminado / 46720, Rodrigo Rick Da Silva Ribeiro, 7, 31º, Não eliminado / 37406, Cristina Rodrigues De Lima, 7, 32º, Não eliminado / 38028, Aurilene Lopes De Souza, 7, 33º, Não eliminado / 39572, Cayo Guilherme Nascimento De Moraes, 7, 34º, Não eliminado / 30592, Michael Jonatha Lima De Assis, 7, 35º, Não eliminado / 32465, Missilany Figueiredo Lopes, 5, 36º, Não eliminado / 29885, Helena, 5, 37º, Não eliminado / 49292, Sandra Santa Luzia De Almeida, 5, 38º, Não eliminado / 34180, Cristofer Galindo Tavares, 5, 39º, Não eliminado / 37950, Alexander Jose Colmenares Rodriguez, 5, 40º, Não eliminado / 47848, Marta Alice Esteves, 5, 41º, Não eliminado / 50383, Leidiane Nascimento Selvino, 5, 42º, Não eliminado / 48464, Diego Rafael Oliveira Maximo, 5, 43º, Não eliminado / 40330, Maria Ronalda Lacerda Lisboa Brito, 5, 44º, Não eliminado / 36853, Jose Guerra Dos Santos, 5, 45º, Não eliminado / 33675, Barbara Dos Santos Da Silva, 5, 46º, Não eliminado / 33765, Euclides Pereira Junior, 5, 47º, Não eliminado / 35675, Samir Barreto Coelho, 5, 48º, Não eliminado / 39342, Artemiza Oliveira Da Silva, 5, 49º, Não eliminado / 47535, Fagner Pereira Gonzaga, 5, 50º, Não eliminado / 32536, Luciano De Almeida Paiva, 5, 51º, Não eliminado / 32213, Kedima Moura Da Costa, 5, 52º, Não eliminado / 49587, Jhonny Level Selvino, 5, 53º, Não eliminado / 42657, Naldison Da Costa Souza, 5, 54º, Não eliminado / 49287, Pedro Gustavo Gouvêa Da Cruz, 5, 55º, Não eliminado / 50207, Gabriel Da Silva Pinto Dos Santos, 5, 56º, Não eliminado / 28219, Daniele Mendes Guimarães, 5, 57º, Não eliminado / 45352, Henrique Brasil De Oliveira, 5, 58º, Não eliminado / 50280, Tatielly Silva Souza, 5, 59º, Não eliminado / 48624, Rebeca Esteves Cirilo, 5, 60º, Não eliminado / 45493, Cauan Gabriel Cardoso Passos, 5, 61º, Não eliminado

87. RS – ÁGUA SANTA

40665, Mengalvio Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 35016, Valmir Fraga Mayer Júnior, 10, 2º, Não eliminado / 45677, Andrielli Maria Maciel, 10, 3º, Não eliminado / 42999, Lucas Geca Dos Santos Brum, 10, 4º, Não eliminado / 45078, Hellen Louise Lopes Do Nascimento, 10, 5º, Não eliminado / 40563, Jéssica Centurião Brinkerhoff, 10, 6º, Não eliminado / 47779, Fernanda Maria Giusti, 10, 7º, Não eliminado / 48284, Jadiel Dallegrave Negretti, 7, 8º, Não eliminado / 49322, Bruno Vidaletti Brum, 7, 9º, Não eliminado / 46472, Viviane Brusque De Oliveira Melo, 7, 10º, Não eliminado / 41274, Sandria Rossales, 7, 11º, Não eliminado / 45613, Bibiana Valentina Danelli, 7, 12º, Não eliminado / 46947, Alana Maria Brusque, 7, 13º, Não eliminado / 47481, Jéssica Delma Da Silva Fontana, 7, 14º, Não eliminado / 45710, Bruno Henrique Rossi, 7, 15º, Não eliminado / 46659, Jessica Boscato, 7, 16º, Não eliminado / 50459, Samara, 5, 17º, Não eliminado / 35630, Rosangela Cecília Camargo Subtil, 5, 18º, Não eliminado / 45561, Deli Pedroso Nunes, 5, 19º, Não eliminado / 40152, Eloi Aparecida Franca, 5, 20º, Não eliminado / 49580, Paola Bortoloto, 5, 21º, Não eliminado / 45102, Catiele Dos Santos, 5, 22º, Não eliminado / 49390, Bruna Paula Targas, 5, 23º, Não eliminado / 34516, Petterson, 5, 24º, Não eliminado / 49354, Maria Eduarda Nunes Chaves, 5, 25º, Não eliminado / 48777, Gabrieli, 5, 26º, Não eliminado

88. RS – ARROIO DO MEIO

43624, Marilia Henriqueta Allgayer, 10, 1º, Não eliminado / 36259, Marcio Gratival, 10, 2º, Não eliminado / 29345, Charlene Vargas Weber, 10, 3º, Não eliminado / 47477, Fabio Wolmeister, 10, 4º, Não eliminado / 42995, Geane Marisa Nether Schardong, 10, 5º, Não eliminado / 28056, Robson Alvis Barbosa Moraes, 10, 6º, Não eliminado / 37151, Juliana Barrios Vinadé, 10, 7º, Não eliminado / 32107, Ana Cleia Braga Do Prado, 10, 8º, Não eliminado / 32197, Ana Cláudia Jardim Moraes, 10, 9º, Não eliminado / 31095, Romeica Paludo, 10, 10º, Não eliminado / 46545, Gabriel Born, 10, 11º, Não eliminado / 43469, Carla Beatris Gasparini, 10, 12º, Não eliminado / 46064, Karine Barbosa Pinheiro De Sousa, 10, 13º, Não eliminado / 36038, Felipe Rissinger Pedron, 10, 14º, Não eliminado / 44773, Luana Rose Klein, 10, 15º, Não eliminado / 49717, Tiago Caspani Rigoni, 10, 16º, Não eliminado / 43618, Rafael Rodrigues Do Nascimento, 10, 17º, Não eliminado / 31008, Caroline Rissi Kern, 10, 18º, Não eliminado / 45264, Pâmela Martins Mugica Oliveira, 10, 19º, Não eliminado / 49284, Amanda Felinto Dos Santos De Aguiar Jumes, 10, 20º, Não eliminado / 43112, Eduardo Vicente Stroher, 10, 21º, Não eliminado / 47169, Bruna Nerich Benites, 10, 22º, Não eliminado / 38411, Thayse Espíndola Bernardes, 10, 23º, Não eliminado / 46750, Marisa Scartezzini, 10, 24º, Não eliminado / 49268, Carla Jaqueline Fritsch Mensch, 10, 25º, Não eliminado / 46898, Rosângela R Castro, 10, 26º, Não eliminado / 46034, Martha Luiza Knapp Dessbesell, 10, 27º, Não eliminado / 49001, Vitor Rodrigues De Almeida, 10, 28º, Não eliminado / 44836, Gabriela Fantinel Silveira, 10, 29º, Não

eliminado / 44935, Gustavo Maus Spies, 10, 30º, Não eliminado / 45842, Lucinéia Bittencourt Da Rosa, 7, 31º, Não eliminado / 45590, Luccas Moesch, 7, 32º, Não eliminado / 43770, Marlete Teresina Da Cunda Corrêa, 7, 33º, Não eliminado / 43235, Vanderléa Schmitt, 7, 34º, Não eliminado / 42001, Rudinei, 7, 35º, Não eliminado / 41921, Liziani Daniel Ramos, 7, 36º, Não eliminado / 32610, José Da Silva Dias, 7, 37º, Não eliminado / 49662, Eliane Ribeiro Luiz, 7, 38º, Não eliminado / 44791, Patricia Correa De Melo, 7, 39º, Não eliminado / 46081, Elisa De Souza Do Nascimento, 7, 40º, Não eliminado / 38730, Wellinton Luiz Dos Santos Ramos, 7, 41º, Não eliminado / 31826, Marcilio Silva Do Nascimento, 7, 42º, Não eliminado / 36787, Isaque Machado Pozzedin, 7, 43º, Não eliminado / 31552, Silvane Pohl, 7, 44º, Não eliminado / 37220, Gabriel Da Silva Bastos Reis, 7, 45º, Não eliminado / 49409, Etiane Teneci Medeiros Wergutz, 7, 46º, Não eliminado / 44166, Eduardo Hayashi Sant’anna, 7, 47º, Não eliminado / 34883, Carlos Rodrigo Dos Santos, 7, 48º, Não eliminado / 45185, Denise Berwanger, 7, 49º, Não eliminado / 44816, Carlos Augusto Ramos Machado, 5, 50º, Não eliminado / 37000, José Lindomar Dos Santos, 5, 51º, Não eliminado / 41951, Leni, 5, 52º, Não eliminado / 42039, Terezinha Claudete Prates, 5, 53º, Não eliminado / 49468, Luís Fernando Pires De Carvalho, 5, 54º, Não eliminado / 42892, Cristiana Lutes Fagundes, 5, 55º, Não eliminado / 43460, Maristela Dos Passos, 5, 56º, Não eliminado / 36672, Barbara Louisiane Dos Santos Martins, 5, 57º, Não eliminado / 45937, Leonardo Machado Colares, 5, 58º, Não eliminado / 29712, Franklin Klunck Lisoboa, 5, 59º, Não eliminado / 42145, Selma Carolina Schwertner, 5, 60º, Não eliminado / 48800, Suelen Gomes Martins, 5, 61º, Não eliminado / 47531, Matheus Dos Santos E Santos, 5, 62º, Não eliminado / 34779, Vander Goulart Vargas, 5, 63º, Não eliminado / 45929, Kalléu Eduardo Carvalho Da Silva, 5, 64º, Não eliminado / 42332, Kassia Tavares, 5, 65º, Não eliminado / 43735, Dyenesson Iran Da Conceição Alves, 5, 66º, Não eliminado / 49925, Mathiolli Da Silva Capa Verde, 5, 67º, Não eliminado / 36462, Juan Biehl Da Silva, 5, 68º, Não eliminado / 39426, Débora Vitória Camargo, 5, 69º, Não eliminado

89. RS – ARVOREZINHA

39389, Michel Rondelli Brito, 10, 1º, Não eliminado / 27923, Maurício Ricardo Da Cruz, 10, 2º, Não eliminado / 33518, Júlia De Camargo Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 38245, Dióice Toledo Lopes, 10, 4º, Não eliminado / 26779, Edna, 10, 5º, Não eliminado / 41975, Iracema Bitencourt, 7, 6º, Não eliminado / 41996, Gisele Ferreira Ferreira, 7, 7º, Não eliminado / 29065, Deógenes Paulo Herold, 7, 8º, Não eliminado / 27639, Vanuza Nunes Da Silva, 7, 9º, Não eliminado / 29807, Fatima Raquel De Vargas Faller, 7, 10º, Não eliminado / 41218, Catharine De Souza Macedo, 7, 11º, Não eliminado / 34421, Vanessa Gonzatti Machado, 5, 12º, Não eliminado / 28301, Carise Loureiro Dos Santos, 5, 13º, Não eliminado / 44211, Aline Cristina Moreira De Mattos, 5, 14º, Não eliminado / 30800, Natália Apolinário Dalbosco, 5, 15º, Não eliminado / 38310, Jeferson Partichelli Da Silva, 5, 16º, Não eliminado / 34478, Geovanna Maene Mercena Vieira Tá, 5, 17º, Não eliminado / 26882, Julia Coradi Dorneles, 5, 18º, Não eliminado / 47504, Pablo Pacer, 5, 19º, Não eliminado

90. RS – BENTO GONÇALVES 01

29378, Hildebrando Tenório De Albuquerque Filho, 10, 1º, Não eliminado / 49802, Vicente Valmorbida, 10, 2º, Não eliminado / 35280, Loreno Augusto Gracia Junior, 10, 3º, Não eliminado / 42009, Maria De Fátima Oliveira Souza, 10, 4º, Não eliminado / 37062, Jacqueline Fonseca Rodrigues, 10, 5º, Não eliminado / 37636, Amanda, 10, 6º, Não eliminado / 39237, Selma Oliveira Félix, 10, 7º, Não eliminado / 46970, Maria Helena Hilian Lopes, 10, 8º, Não eliminado / 43900, Albert Hund Lucas, 10, 9º, Não eliminado / 35346, Rosemery Coutinho Primeiro, 10, 10º, Não eliminado / 36600, Conrado Guilherme Caldas De Souza, 10, 11º, Não eliminado / 46835, Edna Luiza Padilha Pereira, 10, 12º, Não eliminado / 42469, Jairo Comin, 10, 13º, Não eliminado / 31976, Celia Medeiros Schneider, 10, 14º, Não eliminado / 46164, Cátia Medeiros Siqueira, 10, 15º, Não eliminado / 48075, Janete Teresinha De Oliveira, 10, 16º, Não eliminado / 35856, Newton Cardoso Dos Santos, 10, 17º, Não eliminado / 43331, Ana Cláudia Alves Acosta Rapini, 10, 18º, Não eliminado / 32022, Vanderleia Nádia Da Costa, 10, 19º, Não eliminado / 32008, Vanderleia Nádia Da Costa, 10, 20º, Não eliminado / 37410, Fatima Jussara Lima, 10, 21º, Não eliminado / 42662, Ana Maria De Sousa Matos, 10, 22º, Não eliminado / 42835, Jussinara Da Silva Machado, 10, 23º, Não eliminado / 33069, Leticia Domingues Mardini, 10, 24º, Não eliminado / 46853, Fábio Coelho Da Rosa, 10, 25º, Não eliminado / 41015, Andreia Ebertz Ramos, 10, 26º, Não eliminado / 41946, Rodolfo Da Fontoura Dos Santos, 10, 27º, Não eliminado / 39725, Gustavvo Andrade Dalmolin, 10, 28º, Não eliminado / 44420, Luiz Ricardo Capellari, 10, 29º, Não eliminado / 49754, Fagner Torres De França, 10, 30º, Não eliminado / 29246, Marco Aurélio Bernardes, 10, 31º, Não eliminado / 42170, Fernando Roman Ximenes, 10, 32º, Não eliminado / 50495, Ana Eliza Chesini Cattani Panke, 10, 33º, Não eliminado / 41698, Verena Roxo De Souza, 10, 34º, Não eliminado / 27808, Janelza Maria Kramer Barrozo, 10, 35º, Não eliminado / 43019, Júlio César De Almeida Falcão, 10, 36º, Não eliminado / 49344, Caléo Vinícius Soares Alves, 10, 37º, Não eliminado / 46277, Kelly Porciuncula Fagundes, 10, 38º, Não eliminado / 49674, Natália Fedrigo Giacomello, 10, 39º, Não eliminado / 32648, Cicera Polliane De Alencar Carvalho, 10, 40º, Não eliminado / 45384, Andrea Santana De Sousa Muniz, 10, 41º, Não eliminado / 26488, Solange Maria Fossa, 10, 42º, Não eliminado / 47861, Meriam Nogueira, 10, 43º, Não eliminado / 44257, Adriana Maria Pinto, 10, 44º, Não eliminado / 31667, Tatiane Alves Dos Santos, 10, 45º, Não eliminado / 30946, Ryli, 10, 46º, Não eliminado / 41589, Igor Luiz Cunha Fernandes, 10, 47º, Não eliminado / 42205, Amanda Rosiéli Fiuza E Silva, 10, 48º, Não eliminado / 43172, Elcilene Monteiro De Oliveira, 10, 49º, Não eliminado / 33658, Laura Knob, 10, 50º, Não eliminado / 36250, Huana Gabi Motta, 10, 51º, Não eliminado / 29071, Maicon Marques Da Silva, 10, 52º, Não eliminado / 26030, Ana Maria De Sousa Silva, 10, 53º, Não eliminado / 43085, Victor Neves Dos Santos, 10, 54º, Não eliminado / 46963, Ana Cristina Rodrigues Bastos, 10, 55º, Não eliminado / 47475, Thaise Karoline Fernandes, 10, 56º, Não eliminado / 35247, Mairla Santos, 10, 57º, Não eliminado / 28231, Felipe Da Silva Santos Neto, 10, 58º, Não eliminado / 43335, Gabriela Azarias Pio, 10, 59º, Não eliminado / 31610, Airton Junior Gulart De Almeida, 10, 60º, Não eliminado / 34581, Aline Gutierre Da Rocha, 10, 61º, Não eliminado / 31025, Yuri Hoesel Dos Santos, 10, 62º, Não eliminado / 48625, Vanessa Dos Santos Oliveira Silva, 10, 63º, Não eliminado / 39050, Vanessa Monteiro Guimarães, 10, 64º, Não eliminado / 41919, Daniela Mendes Da Silva, 10, 65º, Não eliminado / 32937, Daniel Sousa Noble Teixeira, 10, 66º, Não eliminado / 35799, Lucas Miranda Maia, 10, 67º, Não eliminado / 40398, Brunna Guedes Da Silva, 10, 68º, Não eliminado / 26038, Bruna Da Rosa Dias, 10, 69º, Não eliminado / 49692, Eduardo Echer Dos Reis, 10, 70º, Não eliminado / 29225, Diego Vargas Gonçalves, 10, 71º, Não eliminado / 34827, William Pereira Da Silva, 10, 72º, Não eliminado / 26121, Jose Edson Marques De Melo Filho, 10, 73º, Não eliminado / 29776, Wesley Lopes Da Silva, 10, 74º, Não eliminado / 38387, Lucas Da Silva Cunha, 10, 75º, Não eliminado / 41784, Niguel Francisco Chaves Loiola, 10, 76º, Não eliminado / 30238, Amanda Karine Rocha E Sousa, 10, 77º, Não eliminado / 43115, Alex Mattioli, 10, 78º, Não eliminado / 46420, Caroline Ambrosi, 10, 79º, Não eliminado / 46415, Afonso Ricardo Quevedo Prates, 10, 80º, Não eliminado / 27348, Laura Mônica Braga Ribeiro, 10, 81º, Não eliminado / 39722, Vinícius Leite Kreps, 10, 82º, Não eliminado / 27378, Kenyson Diony Souza Silva, 10, 83º, Não eliminado / 48124, Patrine Zanon, 10, 84º, Não eliminado / 39461, Lariele Marques Batista, 10, 85º, Não eliminado / 30013, Renan Felipe Oliveira De Miranda, 10, 86º, Não eliminado / 39069, Santa Enira Costa Silva, 7, 87º, Não eliminado / 44523, Claudia Correa Pires Dornelles, 7, 88º, Não eliminado / 34052, Alex Resen Domingues Vieira, 7, 89º, Não eliminado / 48881, Claudia Nunes Soares, 7, 90º, Não eliminado / 32078, Naira Silveira Fortes, 7, 91º, Não eliminado / 42631, Luciana Quadro Vieira, 7, 92º, Não eliminado / 32674, Simone Corrêa Vieira, 7, 93º, Não eliminado / 46739, Jovania Dos Santos Oliveira, 7, 94º, Não eliminado / 42082, Regiane Cristina Antunes Tobia, 7, 95º, Não eliminado / 43214, Leandro Ferreira E Ferreira, 7, 96º, Não eliminado / 42006, Luis Eduardo Gusmão Garcia, 7, 97º, Não eliminado / 41924, Paulo César Gomes Paim, 7, 98º, Não eliminado / 48358, Taísa Dos Reis Da Silva, 7, 99º, Não eliminado / 36091, Regiane Do Amaral De Freitas, 7, 100º, Não eliminado / 42058, Luciana, 7, 101º, Não eliminado / 41539, José Antônio Ribeiro Paz, 7, 102º, Não eliminado / 39019, Fabiele Benfica Florisbal, 7, 103º, Não eliminado / 35911, Rodrigo De Oliveira, 7, 104º, Não eliminado / 48229, Rodrigo Pimentel Vieira, 7, 105º, Não eliminado / 43436, Fernanda Cechinel Pereira, 7, 106º, Não eliminado / 42849, Geisebel Barbosa, 7, 107º, Não eliminado / 50347, Julinalva Vieira, 7, 108º, Não eliminado / 45907, Joanna Bittencourt Lopes, 7, 109º, Não eliminado / 39660, Rayane Mariely Caldas Oliveira, 7, 110º, Não eliminado / 49700, Júlio Delevate Garcia, 7, 111º, Não eliminado / 43594, Rosimara Medeiros Leal, 7, 112º, Não eliminado / 28011, Ian Igor Reis Dias, 7, 113º, Não eliminado / 32123, Ricardo Tolfo, 7, 114º, Não eliminado / 27170, Lucas Eugenio Pires, 7, 115º, Não eliminado / 34967, Pamela Thais Acosta Arrua, 7, 116º, Não eliminado / 32792, Luan Rafael Antunes Baklizi, 7, 117º, Não eliminado / 41914, Luciano Barros Da Rosa, 7, 118º, Não eliminado / 32348, Fabrício Júnior Dias Da Silva, 7, 119º, Não eliminado / 42378, Elivelton Rosa Da Silva, 7, 120º, Não eliminado / 48886, Josiane Souto Trindade, 7, 121º, Não eliminado / 39401, Bibiana Guterres Pereira, 7, 122º, Não eliminado / 38909, Tamara Rubin Da Silva, 7, 123º, Não eliminado / 41368, Dennis Lima De Noronha, 7, 124º, Não eliminado / 40059, Giulia Sichelero, 7, 125º, Não eliminado / 49626, Diuly Rosa Pereira, 7, 126º, Não eliminado / 34943, Juan Cléber Moreira Lasta, 7, 127º, Não eliminado / 34775, Tiago, 7, 128º, Não eliminado / 34024, Leony Ribeiro Lima De Jesus, 7, 129º, Não eliminado / 37970, Jonata Wilson Da Rosa Da Costa, 7, 130º, Não eliminado / 48880, Fernanda Da Silva Barbosa, 7, 131º, Não eliminado / 32555, Maria Clara Marques Barros, 7, 132º, Não eliminado / 48254, Vitória Elisa Gimenes Lulhier, 7, 133º, Não eliminado / 45559, Raniel Veiga Bizarro, 7, 134º, Não eliminado / 33550, Felipe Dal Pupo Silva, 7, 135º, Não eliminado / 37677, Camila Garcia Gonçalves, 7, 136º, Não eliminado / 46815, Bianca Da Silva Pinto, 7, 137º, Não eliminado / 47544, Maria Eduarda Trucolo, 7, 138º, Não eliminado / 48382, Daniela Roman, 7, 139º, Não eliminado / 32112, Gabriel, 7, 140º, Não eliminado / 27387, Micaela Andrade Barbosa, 7, 141º, Não eliminado / 32104, Camila Silva Araújo, 7, 142º, Não eliminado / 41023, Manuelly Vieira Camelo, 7, 143º, Não eliminado / 42915, Laura, 7, 144º, Não eliminado / 37920, Isabella Fava Pini, 7, 145º, Não eliminado / 47314, Victoria Gabriele Da Silva Soares, 7, 146º, Não eliminado / 42273, Thalissa Gonçalves Vieira, 7, 147º, Não eliminado / 37232, Bernardo Santos Fanganito, 7, 148º, Não eliminado / 41717, Guilherme Ferhan Malheiros Siqueira, 7, 149º, Não eliminado / 50341, Weslley Vieira Saraiva, 7, 150º, Não eliminado / 27319, Rafael Pazetto, 7, 151º, Não eliminado / 28529, Patrick Alessi, 7, 152º, Não eliminado / 44163, Gilberto Arend Silveira, 5, 153º, Não eliminado / 36736, Rozane Maria Guerra, 5, 154º, Não eliminado / 38862, Luciana Rodrigues Jacques, 5, 155º, Não eliminado / 42012, Douglas Ferreira Soares, 5, 156º, Não eliminado / 48859, Anderson Soares Soares, 5, 157º, Não eliminado / 39806, Paulo Sérgio Corrêa Figueiró, 5, 158º, Não eliminado / 42287, Maria Helena Weber Alegranzi, 5, 159º, Não eliminado / 42695, Vera Lucia Queiroz Braga, 5, 160º, Não eliminado / 47480, Ricardo Ferreira Da Silva, 5, 161º, Não eliminado / 40866, Rosangela Escobar Pereira, 5, 162º, Não eliminado / 26977, Andreia Beatris Ribeiro Figueiredo, 5, 163º, Não eliminado / 47250, Angela Maria Dos Reis Dalmoro, 5, 164º, Não eliminado / 42306, Luciano Da Rocha, 5, 165º, Não eliminado / 47887, Elenice Rosa De Souza, 5, 166º, Não eliminado / 42618, Maria Aparecida Britar Trindade, 5, 167º, Não eliminado / 47305, Dilma Joceli De Andrade Chuquel Gomes, 5, 168º, Não eliminado / 34059, Janatan Bernardino Dos Santos, 5, 169º, Não eliminado / 42420, Tatiana De Oliveira, 5, 170º, Não eliminado / 41953, Sandra Beatris Varela, 5, 171º, Não eliminado / 41978, Elisiane Maria Freisleben, 5, 172º, Não eliminado / 41984, Fernanda Da Silva Bortoluzzi De Oliveira, 5, 173º, Não eliminado / 30380, João Marcelo Bezerra Nunes, 5, 174º, Não eliminado / 42003, Jane, 5, 175º, Não eliminado / 30453, Andreza Cristiane Santiago, 5, 176º, Não eliminado / 42055, Claudemeier Pereira Da Silva, 5, 177º, Não eliminado / 39274, Alexandra Abreu De Moraes, 5, 178º, Não eliminado / 29359, Luís, 5, 179º, Não eliminado / 41982, Josemara Oliveira Gonçalves, 5, 180º, Não eliminado / 36457, Andreza Sinara Flores Dos Santos, 5, 181º, Não eliminado / 42653, Rafael Nicolich Da Silva, 5, 182º, Não eliminado / 34267, Sabrina Mathias Messa, 5, 183º, Não eliminado / 43643, Bruno Menezes Oliveira, 5, 184º, Não eliminado / 48929, Miria Cristina Melo Bispo, 5, 185º, Não eliminado / 36481, Alessandra, 5, 186º, Não eliminado / 37856, Bruno Longo Da Rosa, 5, 187º, Não eliminado / 45213, Rafaela Nunes Severo, 5, 188º, Não eliminado / 33873, João Henrique Pradella, 5, 189º, Não eliminado / 44206, Márcia Santos De Oliveira, 5, 190º, Não eliminado / 32382, Jefferson Pereira Oliveira, 5, 191º, Não eliminado / 41983, Camille Pereira Rosa, 5, 192º, Não eliminado / 42689, Sheron Rosana Queiroz Braga, 5, 193º, Não eliminado / 46514, Samantha Farias Lima, 5, 194º, Não eliminado / 32449, Edson Victor De Oliveira Lima, 5, 195º, Não eliminado / 30756, Felipe Dotta, 5, 196º, Não eliminado / 26710, Amanda Costa De Oliveira, 5, 197º, Não eliminado / 44721, Silmara, 5, 198º, Não eliminado / 32450, Tainara Da Silva Souza, 5, 199º, Não eliminado / 38946, Alanis Cecília Steindorff Gonçalves, 5, 200º, Não eliminado / 42347, Wesley Luiz De Lima Da Silva, 5, 201º, Não eliminado / 41963, Leonardo Teixeira Meireles, 5, 202º, Não eliminado / 44322, Natanael Carneiro Leite, 5, 203º, Não eliminado / 41398, Rozana Rafaela De Jesus Barbosa, 5, 204º, Não eliminado / 34835, Victor Hugo Guimarães Da Silva, 5, 205º, Não eliminado / 41969, Amanda Paim Da Silva, 5, 206º, Não eliminado / 40528, Cristofher De Almeida Lakman, 5, 207º, Não eliminado / 45890, Rafaela Grellert Borges, 5, 208º, Não eliminado / 48790, Eduarda Prates Nunes, 5, 209º, Não eliminado / 42417, Échilley Vluna Hahn Da Silva, 5, 210º, Não eliminado

91. RS – CAMPO BOM

31459, Nerci Santo Della-flora, 10, 1º, Classificado / 48207, Ernesto Ireno Nunes Rosa, 10, 2º, Não eliminado / 37047, Luiz Roberto Da Silva Nunes, 10, 3º, Não eliminado / 40581, Loreni Maria Rosa Pereira, 10, 4º, Não eliminado / 42403, Edson Mendonça Da Cunha, 10, 5º, Não eliminado / 39830, Roseane Maria Foresta, 10, 6º, Não eliminado / 42463, Tania Edela Kassick Ferreira, 10, 7º, Não eliminado / 36586, Marcos Leandro Vieira Cruz, 10, 8º, Não eliminado / 40050, Marcia Benites Bilharva, 10, 9º, Não eliminado / 42111, Luciana Marx Neves, 10, 10º, Não eliminado / 32189, Elizete Da Rocha Rosa, 10, 11º, Não eliminado / 41960, Clelia Ivani Molter, 10, 12º, Não eliminado / 37267, Vitor Ângelo Berti, 10, 13º, Não eliminado / 43344, André Kayser Ruschel, 10, 14º, Não eliminado / 40147, Débora Regina Brizola Caselli, 10, 15º, Não eliminado / 42257, Marli, 10, 16º, Não eliminado / 43361, Rosane Maria Rosa, 10, 17º, Não eliminado / 49016, Roberto Carlos Da Silveira, 10, 18º, Não eliminado / 44185, Marco Aurélio Pimentel Da Rosa, 10, 19º, Não eliminado / 27477, Ivan Santos Silva, 10, 20º, Não eliminado / 43296, Marilene Ourique Lasta, 10, 21º, Não eliminado / 43009, Mirian Preto De Almeida, 10, 22º, Não eliminado / 49954, Odete Dos Santos Pain, 10, 23º, Não eliminado / 32757, Débora Janaína De Oliveira Santos, 10, 24º, Não eliminado / 34960, Adriana Gomes Da Silva, 10, 25º, Não eliminado / 32347, Maristela Da Silva Melo Nunes, 10, 26º, Não eliminado / 36465, Simone Schirmer Mendes, 10, 27º, Não eliminado / 41967, Lucia Rodrigues Dos Santos, 10, 28º, Não eliminado / 29223, Cristian Gomes Lara, 10, 29º, Não eliminado / 29144, Inajara De Lima Canto, 10, 30º, Não eliminado / 36390, Nasser Omar Rodrigues Ali, 10, 31º, Não eliminado / 41346, Marcos Marques De Souza, 10, 32º, Não eliminado / 28817, Glademir Gonçalves Da Silva, 10, 33º, Não eliminado / 43554, Alessandra Machado Berutte, 10, 34º, Não eliminado / 43711, Carlos Eduardo John, 10, 35º, Não eliminado / 26580, Maria Ozanna Da Mota Dos Santos, 10, 36º, Não eliminado / 42014, Tatiane Zanella Giacomelli, 10, 37º, Não eliminado / 42789, Lisiane Pacheco Da Silva, 10, 38º, Não eliminado / 30506, Angela Cristina Da Silva, 10, 39º, Não eliminado / 27153, Hermes De Oliveira Rosa, 10, 40º, Não eliminado / 44482, Elisandra De Oliveira Justo, 10, 41º, Não eliminado / 41923, Tatiane Machado Arend, 10, 42º, Não eliminado / 37432, Sandro Luis Iense, 10, 43º, Não eliminado / 42023, Daniel Arregui Lubianca, 10, 44º, Não eliminado / 49988, Thiago Augusto Henz, 10, 45º, Não eliminado / 42031, Débora Cristiane Andrade Dos Santos, 10, 46º, Não eliminado / 45510, Jaqueline Soares Fonseca, 10, 47º, Não eliminado / 43202, Ana Paula Gregol Fagundes Da Silva, 10, 48º, Não eliminado / 42739, Paulo Roberto Zattar Bronze Filho, 10, 49º, Não eliminado / 41931, Camila Da Silva Muniz, 10, 50º, Não eliminado / 45776, Karoline De Oliveira Brites, 10, 51º, Não eliminado / 42764, Daiana Candida Oliveira Dos Passos, 10, 52º, Não eliminado / 39734, Marcia Garcia Ferreira, 10, 53º, Não eliminado / 34578, Daiane Corrêa, 10, 54º, Não eliminado / 28146, Miron Azevedo Viana, 10, 55º, Não eliminado / 44091, Fernanda Franco Ramão, 10, 56º, Não eliminado / 49510, Darlene De Souza Morais Dos Santos, 10, 57º, Não eliminado / 26143, Carine Da Silva, 10, 58º, Não eliminado / 43196, Felipe Do Nascimento Rosa, 10, 59º, Não eliminado / 33589, Guilherme Alves Dos Santos, 10, 60º, Não eliminado / 42616, Daniela Silva Gerling, 10, 61º, Não eliminado / 47782, Alberto Jorge Gomes De Araujo, 10, 62º, Não eliminado / 48388, Ana Paula Machado Ferreiraa, 10, 63º, Não eliminado / 32059, Antony Christyan Pinheiro Piu, 10, 64º, Não eliminado / 42114, Josias De Carvalho Silva, 10, 65º, Não eliminado / 32302, Aila Rosane Brandão Medeiros Da Silva, 10, 66º, Não eliminado / 33178, João Pereira Dias, 10, 67º, Não eliminado / 39605, Jade Grawer, 10, 68º, Não eliminado / 31186, Ivan Carlos Kramer Plantikow, 10, 69º, Não eliminado / 41710, Ricardo Souza Da Silveira, 10, 70º, Não eliminado / 50045, Diana Maria Schorn, 10, 71º, Não eliminado / 50009, Denise Brandao Da Silva, 10, 72º, Não eliminado / 34321, Rosiele Da Rosa, 10, 73º, Não eliminado / 40166, Luiz Otavio Vieira Rodrigues, 10, 74º, Não eliminado / 42072, Andrea Caroline Gonzales Bressan, 10, 75º, Não eliminado / 28385, Bruno Oviedo Da Cruz, 10, 76º, Não eliminado / 37821, Otoniel Pereira Da Silva, 10, 77º, Não eliminado / 44402, Thais Matos Pereira Ferreira, 10, 78º, Não eliminado / 31102, Jéssica Franciely De Oliveira Da Rosa, 10, 79º, Não eliminado / 42647, Davi Silveira Kern, 10, 80º, Não eliminado / 26192, Marcos Ferreira, 10, 81º, Não eliminado / 49888, Grégori Heck Turra, 10, 82º, Não eliminado / 43275, Anderson Rodrigues Da Silva, 10, 83º, Não eliminado / 44132, Gabriela Wagner, 10, 84º, Não eliminado / 47043, Ariel Rocha De Lima, 10, 85º, Não eliminado / 32082, Marília Monteiro Dos Santos, 10, 86º, Não eliminado / 26100, Thaís Silva Knob, 10, 87º, Não eliminado / 42446, Victória Pereira Antunes, 10, 88º, Não eliminado / 46218, Lilian Dos Santos Albuquerque, 10, 89º, Não eliminado / 31049, Maria Thereza Alves Duarte De Oliveira, 10, 90º, Não eliminado / 29894, Matheus Levi Dantas Gueiros, 10, 91º, Não eliminado / 27193, Jaine Motta Santana Abrahan, 10, 92º, Não eliminado / 31191, Micaele De Vasconcelos Correa, 10, 93º, Não eliminado / 35101, Kethrin Hoerlle, 10, 94º, Não eliminado / 28955, Francielen Medianeira Batista Toniolo, 10, 95º, Não eliminado / 48507, Priscila Daniela Fortes, 10, 96º, Não eliminado / 43213, Patrick Ruis Ferreira, 10, 97º, Não eliminado / 41648, Julio Fernando Maciel, 10, 98º, Não eliminado / 48896, Pedro Guilherme Pommer Grassi Kannenberg, 10, 99º, Não eliminado / 37216, Rachel Ferreira Oakes, 10, 100º, Não eliminado / 43808, Beatriz De Fatima Nunes, 10, 101º, Não eliminado / 31735, Paulo Tomczyk, 7, 102º, Não eliminado / 42707, Luiza Carlos Toledo, 7, 103º, Não eliminado / 48039, Luís Aquino Moura Carvalho, 7, 104º, Não eliminado / 41970, Delmar Molter, 7, 105º, Não eliminado / 37764, Auri De Melo Iungue, 7, 106º, Não eliminado / 35018, Janaina Bittencourt De Almeida, 7, 107º, Não eliminado / 42688, Marcio Severo Bernardes, 7, 108º, Não eliminado / 29361, Rudinei Oliveira Dos Santos, 7, 109º, Não eliminado / 38057, Emanoel Rosa Machado, 7, 110º, Não eliminado / 42042, Selmira Wenzel, 7, 111º, Não eliminado / 49602, Nilo Sergio Da Silva Schwindt, 7, 112º, Não eliminado / 26606, Elaine Maria Santos, 7, 113º, Não eliminado / 33698, Zilda Maria Carneiro Do Prado, 7, 114º, Não eliminado / 27638, Samoara Pereira Juliani, 7, 115º, Não eliminado / 45660, Joel Da Luz Fogaça, 7, 116º, Não eliminado / 38941, Renato Oliveira Soares, 7, 117º, Não eliminado / 46407, Giovanni Batista, 7, 118º, Não eliminado / 33128, Contará De Moura, 7, 119º, Não eliminado / 32833, Márcio Geraldo Dos Santos, 7, 120º, Não eliminado / 41783, Ivonir Rosa Da Silva, 7, 121º, Não eliminado / 34362, Adriana Aparecida Faes Uroda, 7, 122º, Não eliminado / 48818, Fernando Da Silva Costa, 7, 123º, Não eliminado / 43760, Edson Martins, 7, 124º, Não eliminado / 34890, Carlos José Valgas Benites, 7, 125º, Não eliminado / 47568, Rochele Alfonso Zytkuewisz, 7, 126º, Não eliminado / 46592, Ednezer Cardoso Ritter, 7, 127º, Não eliminado / 42025, José Luis Alves Engel, 7, 128º, Não eliminado / 30411, Clarice Fernandes Da Silva, 7, 129º, Não eliminado / 48379, Alexsandro Mordik, 7, 130º, Não eliminado / 43992, Fabiane Gross Campos, 7, 131º, Não eliminado / 35096, Mauro Dirnei Lopes Da Silva, 7, 132º, Não eliminado / 47449, Fabiane Amador, 7, 133º, Não eliminado / 35755, Andréia Adamante, 7, 134º, Não eliminado / 45326, Dirceu Petrarca Dos Santos, 7, 135º, Não eliminado / 32694, Marilu Bolesta Colares De Britto, 7, 136º, Não eliminado / 33474, Viviane De Almeida Cardoso, 7, 137º, Não eliminado / 27432, Katia Aparecida Silva Dos Santos, 7, 138º, Não eliminado / 47174, Leandro Biondo Da Silva, 7, 139º, Não eliminado / 31515, Carin Fabiana Bortolaci Maiolino, 7, 140º, Não eliminado / 43639, Claudia Dos Santos Cláudio, 7, 141º, Não eliminado / 32291, Rodrigo Adriano Castro, 7, 142º, Não eliminado / 41932, Marco Eloide Moraes Gautério, 7, 143º, Não eliminado / 49913, Monalisa Aleixo Rodrigues Da Rocha, 7, 144º, Não eliminado / 33549, Sandra Janaína Nunes Pacheco, 7, 145º, Não eliminado / 36156, Clauber Fonseca Da Silva, 7, 146º, Não eliminado / 42028, Mauricio Fantinel Bilo, 7, 147º, Não eliminado / 46412, Pedro Mayela Silva Machado, 7, 148º, Não eliminado / 42054, Grace De Ávila Viana, 7, 149º, Não eliminado / 43129, Vanise Pires, 7, 150º, Não eliminado / 39893, Paula Norma Poitevim, 7, 151º, Não eliminado / 34736, Wagner Araújo De Sousa Sabino, 7, 152º, Não eliminado / 41971, Mila Lais Severo Rodrigues, 7, 153º, Não eliminado / 29382, Elizangela Oliveira Ribeiro, 7, 154º, Não eliminado / 26220, Cassiano Pereira Da Cruz, 7, 155º, Não eliminado / 38056, Gabriela Boavista Nogueira, 7, 156º, Não eliminado / 46625, Gabriela Vicente Dornelles, 7, 157º, Não eliminado / 43654, Estêvan Ribeiro Saldanha, 7, 158º, Não eliminado / 42050, Tenesse Vieira Cezar, 7, 159º, Não eliminado / 44982, Eduardo Gonçalves Soares, 7, 160º, Não eliminado / 41972, Kenia Souza, 7, 161º, Não eliminado / 35872, Scheila Daiane Oliveira Dos Santos, 7, 162º, Não eliminado / 28771, Fernanda Da Silva, 7, 163º, Não eliminado / 34124, Camila Senna Ramires, 7, 164º, Não eliminado / 46325, Alessandra De Andrade Ribeiro, 7, 165º, Não eliminado / 30682, Cristiano Pereira Da Silva, 7, 166º, Não eliminado / 49481, Ivo Eraldo Gressler Bortoluzzi, 7, 167º, Não eliminado / 32806, Ellen Fonseca Dos Santos, 7, 168º, Não eliminado / 43897, Diones De Borba, 7, 169º, Não eliminado / 30843, José Renato Da Silva Junior, 7, 170º, Não eliminado / 35118, Felipe Jung, 7, 171º, Não eliminado / 31181, Dionatas Nunes Da Silva, 7, 172º, Não eliminado / 31198, Josi Kelly Pires Da Rosa, 7, 173º, Não eliminado / 28525, Jessica Paola Vargas Camargo, 7, 174º, Não eliminado / 48189, Everton Erthal Prokopp, 7, 175º, Não eliminado / 50058, Jonatha Pires Homem, 7, 176º, Não eliminado / 48862, Pablo William Braz De Sa, 7, 177º, Não eliminado / 49702, Lisiane Martino Nunes, 7, 178º, Não eliminado / 36770, Cristiane Paulin Fernandes, 7, 179º, Não eliminado / 43276, João Vicente Matheus Simões Monteiro, 7, 180º, Não eliminado / 31497, Luís Otávio Abreu Duarte, 7, 181º, Não eliminado / 49034, Edison Cristiano Ew Da Costa, 7, 182º, Não eliminado / 48286, Jorge Luiz Dos Reis Silva, 7, 183º, Não eliminado / 37390, Jéssica Aparecida Rocha Dos Santos, 7, 184º, Não eliminado / 38046, Fabrício Souza Carvalho, 7, 185º, Não eliminado / 35849, Ezequiel Jose Pastor Do Nascimento Junior, 7, 186º, Não eliminado / 43978, Arhiadiny Simões Campos, 7, 187º, Não eliminado / 45646, Luciane Teixeira Ribeiro, 7, 188º, Não eliminado / 45988, Isadora Schneider Junqueira, 7, 189º, Não eliminado / 38452, Patrick Hirschmann Vicente, 7, 190º, Não eliminado / 43054, Thamyres De Oliveira Ramos, 7, 191º, Não eliminado / 46948, Josemara Ribeiro Da Costa, 7, 192º, Não eliminado / 46526, Daniela Albugieri Faleiro, 7, 193º, Não eliminado / 32236, Samantha Ohana Dos Santos, 7, 194º, Não eliminado / 45061, Pablo Da Cruz Maciel, 7, 195º, Não eliminado / 30976, Aline Rhoana Moreira Monteiro, 7, 196º, Não eliminado / 26964, Igor Diego Souza Da Silva, 7, 197º, Não eliminado / 49314, Gabryel Karlage Teles Jaime, 7, 198º, Não eliminado / 43109, Leticia Viana Kolesny, 7, 199º, Não eliminado / 50065, Natalia Kolm De Mello, 7, 200º, Não eliminado / 28136, Jardel Silva Da Silva, 7, 201º, Não eliminado / 35963, Fernanda Maria De Oliveira, 7, 202º, Não eliminado / 28308, Thaís Souza De Grandi Couras, 7, 203º, Não eliminado / 46240, Felipe Moreira De Avila, 7, 204º, Não eliminado / 43180, Karolain Matias Peixoto, 7, 205º, Não eliminado / 49398, Franco Berwanger Da Rosa, 7, 206º, Não eliminado / 32553, Adriana Benvinda Da Silva, 7, 207º, Não eliminado / 37134, Camila Forquim De Souza, 7, 208º, Não eliminado / 48462, Pyetra Oliveira Lima, 7, 209º, Não eliminado / 36612, Eduardo Santos Do Carmo, 7, 210º, Não eliminado / 48302, Alexandre Guterres Leite, 7, 211º, Não eliminado / 33693, Amanda Da Silva Feitosa, 7, 212º, Não eliminado / 38209, Gabriel Estevam Torres Maciel, 7, 213º, Não eliminado / 27450, Nathalia Gattermann Mateus, 7, 214º, Não eliminado / 38500, Marcelly Eduarda Gomes Soares, 7, 215º, Não eliminado / 33686, Lucas Da Silva Pinto, 7, 216º, Não eliminado / 43015, Elisa Santos Rosso, 7, 217º, Não eliminado / 46408, Kauany Andriele De Oliveira Zitter, 7, 218º, Não eliminado / 27466, Arthur Pinheiro De Oliveira Marques, 7, 219º, Não eliminado / 34264, José Vitor Vaz Moraes, 7, 220º, Não eliminado / 49277, Gabriela Ackermann, 7, 221º, Não eliminado / 49726, Alexandra Viana Cardoso, 7, 222º, Não eliminado / 43759, Gabriel Ramalho Martins Logrado, 7, 223º, Não eliminado / 41903, Gabriel Brand, 7, 224º, Não eliminado / 49704, Jean Lukas Da Cunha Alves, 7, 225º, Não eliminado / 39749, Lea Franziska Schmidt Ferreira, 7, 226º, Não eliminado / 34604, Carolina Loeser Mônaco, 7, 227º, Não eliminado / 41948, Bruna Siqueira, 7, 228º, Não eliminado / 42683, Jorge Mota Bastos, 5, 229º, Não eliminado / 44298, Maria Cecilia De Castro Baraldo, 5, 230º, Não eliminado / 33728, Marcia Muller, 5, 231º, Não eliminado / 33680, Maristela Albinelli Bolzan, 5, 232º, Não eliminado / 48871, Jane Petter Ferreira, 5, 233º, Não eliminado / 48606, Marcia, 5, 234º, Não eliminado / 36587, Maria Madalena De Azevedo, 5, 235º, Não eliminado / 45662, Gerson Eziom Da Silva, 5, 236º, Não eliminado / 41965, Rosane Teresinha Da Costa, 5, 237º, Não eliminado / 36893, Isabel Cristina Medeiros Da Silva, 5, 238º, Não eliminado / 34573, Naura Maria Dos Passos Klein, 5, 239º, Não eliminado / 37006, Edgar José Alves Da Silva, 5, 240º, Não eliminado / 27354, Aguida Rejane Martins Porto Da Rosa, 5, 241º, Não eliminado / 42024, Angelita Policarpo Delfino, 5, 242º, Não eliminado / 48492, Carlos Alberto Da Silva Lopes Filho, 5, 243º, Não eliminado / 35158, Jefferson Pinto Da Silveira, 5, 244º, Não eliminado / 48983, Angelita Oracilia Steffen Machado, 5, 245º, Não eliminado / 28063, Maristela Piá Dos Santos, 5, 246º, Não eliminado / 38933, Liane Cristina Da Rosa, 5, 247º, Não eliminado / 47195, Vera Lúcia Barreto, 5, 248º, Não eliminado / 46544, Tupinambá Figueira Braga, 5, 249º, Não eliminado / 40800, Marcio Ramos Lima, 5, 250º, Não eliminado / 34559, Andreia, 5, 251º, Não eliminado / 46597, Simone Valenca Goncalves, 5, 252º, Não eliminado / 38829, Ademir, 5, 253º, Não eliminado / 32880, Márcia Karen, 5, 254º, Não eliminado / 48002, Samuel Dias, 5, 255º, Não eliminado / 43420, Everaldo Lopes De Oliveira, 5, 256º, Não eliminado / 38110, Daniel Dos Santos Figueiredo, 5, 257º, Não eliminado / 43121, Loiva Biasibetti Witzorecki, 5, 258º, Não eliminado / 49416, Deise Rosane, 5, 259º, Não eliminado / 37785, Maricel Da Silva Rosa, 5, 260º, Não eliminado / 27201, Rogerio Antonio Bettio, 5, 261º, Não eliminado / 39056, Tania Denise Da Sila, 5, 262º, Não eliminado / 43404, Rodrigo Hernandez Rauch, 5, 263º, Não eliminado / 42076, Sandra Andrea Dillenburg, 5, 264º, Não eliminado / 33836, Daniel Couto Nobre, 5, 265º, Não eliminado / 50067, Marizete Bianchini Bruno Ribeiro, 5, 266º, Não eliminado / 44345, Gilson Samoel Adam, 5, 267º, Não eliminado / 33783, Ana Paula De Souza Orgo, 5, 268º, Não eliminado / 42319, Julio Cesar Schiling, 5, 269º, Não eliminado / 35057, Gabriele Regina De Jesus, 5, 270º, Não eliminado / 41125, Fabiano Teixeira De Oliveira, 5, 271º, Não eliminado / 28763, Teste Apenas Testando, 5, 272º, Não eliminado / 29666, Juliane Aparecida Gobbi Marchioretto, 5, 273º, Não eliminado / 43657, Eliana Bueno, 5, 274º, Não eliminado / 26863, Jean Rodrigo Moraes, 5, 275º, Não eliminado / 47610, Daiana Teixeira Novo, 5, 276º, Não eliminado / 29309, Leticia, 5, 277º, Não eliminado / 46406, Bianca Dos Anjos Alfonso, 5, 278º, Não eliminado / 42100, Elisanga Da Silva Rodrigues, 5, 279º, Não eliminado / 41251, Marcia Priscila Ribeiro Pires, 5, 280º, Não eliminado / 45598, Silvia Daiane Stamato Da Silva, 5, 281º, Não eliminado / 42979, Silvia Regina Lopes Fortes, 5, 282º, Não eliminado / 32637, Edna Priscila Moreira Martins, 5, 283º, Não eliminado / 48846, Marcelo Da Silva Pinheiro, 5, 284º, Não eliminado / 41994, Gabriela Reginaldo Roliano, 5, 285º, Não eliminado / 48474, Patricia Fraga Goyer, 5, 286º, Não eliminado / 28924, Taiani Siqueira Lopes, 5, 287º, Não eliminado / 36032, Valéria Chagas Dos Santos, 5, 288º, Não eliminado / 31365, Alexandre Souza Da Rosa, 5, 289º, Não eliminado / 31160, Leila Amaral De Araujo, 5, 290º, Não eliminado / 35989, Eduardo Saraiva Flores, 5, 291º, Não eliminado / 49428, Tiago Alencar Seibert, 5, 292º, Não eliminado / 41999, Camila Andreghetti, 5, 293º, Não eliminado / 38138, Roberson Da Silva Lopes, 5, 294º, Não eliminado / 38472, Francisca Juliana De Almeida Silva, 5, 295º, Não eliminado / 38044, Rejane, 5, 296º, Não eliminado / 45190, Alice Lobato Gomes, 5, 297º, Não eliminado / 41918, Guilherme Vasconcellos, 5, 298º, Não eliminado / 37389, Daniel Da Silva Do Nascimento, 5, 299º, Não eliminado / 48653, Jean Marcel Gonçalves Copetti, 5, 300º, Não eliminado / 44146, Ritiele Gonçalves Braga, 5, 301º, Não eliminado / 48093, Vitor Matheus Svensson Da Silva, 5, 302º, Não eliminado / 43146, Thyago Pereira Juliani, 5, 303º, Não eliminado / 36582, Maria, 5, 304º, Não eliminado / 32965, Daice Luisa Ramos Nunes, 5, 305º, Não eliminado / 43984, Darklyn Cristiane Rocha Pires, 5, 306º, Não eliminado / 41959, Aline, 5, 307º, Não eliminado / 42130, Jéssica Da Fontoura Borges, 5, 308º, Não eliminado / 47541, Larissa, 5, 309º, Não eliminado / 29678, Tiarles Cristiano Cavalheiro Rodrigues, 5, 310º, Não eliminado / 43721, Thais, 5, 311º, Não eliminado / 46672, Paulo Valdonete Cassuriaga Da Cruz., 5, 312º, Não eliminado / 42141, Suelen Tainá Weiler, 5, 313º, Não eliminado / 45098, Lilian Staudt De Souza Leite’, 5, 314º, Não eliminado / 31326, Lorimar Oliveira De Almeida, 5, 315º, Não eliminado / 34280, Willian De Barros Da Rosa, 5, 316º, Não eliminado / 31658, Anidryan Fidelix Da Silva, 5, 317º, Não eliminado / 41933, Andreza, 5, 318º, Não eliminado / 39868, Bruno Assef Moraes, 5, 319º, Não eliminado / 49557, Shirley Mayara De Sousa Cruz, 5, 320º, Não eliminado / 50455, Samuel Oliveira Baez, 5, 321º, Não eliminado / 34683, Maiara Dos Santos, 5, 322º, Não eliminado / 48571, Raquel Reichert, 5, 323º, Não eliminado / 46033, Diones Júnior Alves Da Silvia, 5, 324º, Não eliminado / 44997, Matheus Coelho Burkner, 5, 325º, Não eliminado / 33538, Juliana Rodrigues Do Amaral, 5, 326º, Não eliminado / 39358, Eduarda Abreu, 5, 327º, Não eliminado / 28170, Mikael Bryan, 5, 328º, Não eliminado / 48715, Kauany Gabrieli Almeida De Souza, 5, 329º, Não eliminado / 38066, Bruno Claudio Da Rosa Machado, 5, 330º, Não eliminado / 47930, Luísa Oliveira Flores, 5, 331º, Não eliminado / 31584, Tassiana Velasques Paz, 5, 332º, Não eliminado / 42711, Marya Eduarda Fernandes Dos Santos, 5, 333º, Não eliminado / 48727, Wellington Ângel De Vargas Da Silva, 5, 334º, Não eliminado

92. RS – ESPERANÇA DO SUL

44991, Paulo Elder Salau Moreira, 10, 1º, Classificado / 38734, Iria Maria Bresciani, 10, 2º, Não eliminado / 30479, Gildair Pereira Da Paixão, 10, 3º, Não eliminado / 33150, Dieison Jocemar Engroff, 10, 4º, Não eliminado / 50483, Matheus Descovi Galelli, 10, 5º, Não eliminado / 28965, Maiara Lisiane De Chaves Kroff, 10, 6º, Não eliminado / 35782, Bruna Carolina Kohlrausch, 10, 7º, Não eliminado / 26348, Etiene Rocha Da Silva, 10, 8º, Não eliminado / 48450, Willian Henrique De Almeida Glincke, 10, 9º, Não eliminado / 45777, João Pedro Capeleto Massia, 10, 10º, Não eliminado / 41025, Camila Kasctin Dos Santos Nicola, 10, 11º, Não eliminado / 41936, Évelin Da Rosa Apolinário, 10, 12º, Não eliminado / 30230, Wanderlane De Farias Caetano, 7, 13º, Não eliminado / 47956, Jocimara Cardoso Pereira, 7, 14º, Não eliminado / 39707, Daniel Augusto Wink, 7, 15º, Não eliminado / 41714, Victor Marques, 7, 16º, Não eliminado / 36527, Elisa Daniela Pavane, 7, 17º, Não eliminado / 33164, Carine Leticia Bauer, 7, 18º, Não eliminado / 31340, Thainá Emanuele Haack, 7, 19º, Não eliminado / 34458, Pamela Da Silva Lago, 7, 20º, Não eliminado / 47019, Paulo Fernando Cavalheiro, 7, 21º, Não eliminado / 47669, Fabiano Correa Dos Santos, 7, 22º, Não eliminado / 30445, Kethellen Karine Silva De Oliveira, 7, 23º, Não eliminado / 34719, Laura Tainara Schimmock, 7, 24º, Não eliminado / 35662, Bruno Henrique Kaefer, 7, 25º, Não eliminado / 36788, Martina Luiza De Castro, 7, 26º, Não eliminado / 42848, Melissa Rodrigues Schultz, 7, 27º, Não eliminado / 29515, José Laerte Silva, 5, 28º, Não eliminado / 41973, Maria Zulmira Giesen Monteiro, 5, 29º, Não eliminado / 41991, Alexandre Graffunder, 5, 30º, Não eliminado / 33707, Kesia Pereira Silva, 5, 31º, Não eliminado / 42317, Aecio Goncalves Silva De Oliveira, 5, 32º, Não eliminado / 49080, Hellen Rayane Da Silva Figueredo, 5, 33º, Não eliminado / 45588, Ederson Jardel Soares, 5, 34º, Não eliminado / 31723, Jordana Borges De Mello, 5, 35º, Não eliminado / 42982, Jeferson Gleison Roden Imich, 5, 36º, Não eliminado / 28309, Lucas Jardel Biberg, 5, 37º, Não eliminado / 33567, Lisandra Morais De Oliveira, 5, 38º, Não eliminado / 36653, Matheus Klock Petri, 5, 39º, Não eliminado / 42795, Eduarda Larissa Kogler, 5, 40º, Não eliminado / 50263, Stephany Emanueli Zwirtes Schuck, 5, 41º, Não eliminado

93. RS – JÓIA

42962, Loiva Marise Boff Abreu, 10, 1º, Classificado / 41944, Adelar Martins De Souza, 10, 2º, Não eliminado / 43253, Cristiane Pereira Da Silva Banik, 10, 3º, Não eliminado / 42584, Veronice Maria Krause Freitas, 10, 4º, Não eliminado / 31527, Leandro Buzata Maciel, 10, 5º, Não eliminado / 49241, Márcio Adriano De Lima Rodrigues., 10, 6º, Não eliminado / 40306, Paula Renata Dos Santos, 10, 7º, Não eliminado / 33626, María Aparecida Da Silva, 10, 8º, Não eliminado / 34612, Camila Munareto Kusma, 10, 9º, Não eliminado / 31242, Daniela Eurelia Vendruscolo, 10, 10º, Não eliminado / 48145, Ademir Gonçalves De Aquino, 10, 11º, Não eliminado / 45486, Lisiane Francisquina, 10, 12º, Não eliminado / 28182, Anderson De Siqueira Aires, 10, 13º, Não eliminado / 50216, Josiel, 10, 14º, Não eliminado / 36394, Jeferson Pedroni Da Silva, 10, 15º, Não eliminado / 38929, Juliano Bresolin Zancan, 10, 16º, Não eliminado / 45433, Leonardo Eugenio Schmitt, 10, 17º, Não eliminado / 29136, Naira Vanderleia Da Luz Mallmann, 10, 18º, Não eliminado / 37874, Elisson Alex Da Silva, 10, 19º, Não eliminado / 33963, Paula Luana Carneiro Machado, 10, 20º, Não eliminado / 44302, Romário Becker Alcântara, 10, 21º, Não eliminado / 38741, Ana Luiza Vargas Dorneles, 10, 22º, Não eliminado / 28753, Bruna Da Silva Dorneles, 10, 23º, Não eliminado / 44517, Jari Antonio Lara Corrêa Brondani Guizolfi Espig Júnior, 10, 24º, Não eliminado / 50331, João Batista Manzoni, 7, 25º, Não eliminado / 48582, Rosane De Fátima Escobar De Souza, 7, 26º, Não eliminado / 45350, Kenneth Laskoski, 7, 27º, Não eliminado / 46430, Fernanda Marangon Ribeiro, 7, 28º, Não eliminado / 28703, Fernanda Da Silveira Giacometti, 7, 29º, Não eliminado / 29281, Débora Simone Bueno Siqueira, 7, 30º, Não eliminado / 25967, Kelvin, 7, 31º, Não eliminado / 27171, Sandyeri Lima De Lima, 7, 32º, Não eliminado / 43192, Lisiane Graff De Oliveira, 7, 33º, Não eliminado / 31284, Ana Valéria Kaipper, 7, 34º, Não eliminado / 50320, Ana Julia Da Silveira Marques, 7, 35º, Não eliminado / 38361, Larissa Eche, 7, 36º, Não eliminado / 28138, Rafael Dos Santos Anjos, 7, 37º, Não eliminado / 35283, Patrícia Benevides Pinheiro, 5, 38º, Não eliminado / 33902, Claci Terezinha Poltronieri, 5, 39º, Não eliminado / 34861, Evanilso Portella Brandão, 5, 40º, Não eliminado / 41928, Eliano Jorge Da Silva Ferreira, 5, 41º, Não eliminado / 37226, Marileia Boff, 5, 42º, Não eliminado / 27313, Edgar Silva Rodrigues, 5, 43º, Não eliminado / 47537, Eliane De Souza Godoy, 5, 44º, Não eliminado / 46793, Cristiele Kuhn, 5, 45º, Não eliminado / 49251, Fernando De Jesus R Pereira, 5, 46º, Não eliminado / 27160, Vanusa Altissimo Soares, 5, 47º, Não eliminado / 27916, Taline Monschau Pithan Basso, 5, 48º, Não eliminado / 40463, Vanise Da Silva Trevisan, 5, 49º, Não eliminado / 49746, Jumara De Oliveira Bohn, 5, 50º, Não eliminado / 27927, Emerson Guilherme Silva, 5, 51º, Não eliminado / 33588, Iomar Rodrigo Livinski, 5, 52º, Não eliminado / 30569, Camila Bresolin, 5, 53º, Não eliminado / 28031, Janaina Luisa Pedrodo De Lima, 5, 54º, Não eliminado / 27311, Caroline Da Silva Rodrigues, 5, 55º, Não eliminado / 27931, Jean Carlo Schoenell, 5, 56º, Não eliminado / 44271, Marcos Ronieri Veiga Reis, 5, 57º, Não eliminado / 28389, Rebeca Moreira De Alcantara, 5, 58º, Não eliminado / 27344, Rochele Agiane Dos Santos Teixeira, 5, 59º, Não eliminado / 43247, Mateus Dias Viana, 5, 60º, Não eliminado / 33138, Kemilyn Melo Dinardi, 5, 61º, Não eliminado

94. RS – MARAU

46173, Genesi Miranda Casanova, 10, 1º, Classificado / 37813, Maurício Soares Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 31383, Susan Karine Pereira Simoes, 10, 3º, Não eliminado / 39020, Márcia Beatriz Rodrigues Pereira, 10, 4º, Não eliminado / 29653, Roseli Rodrigues De Moraes, 10, 5º, Não eliminado / 45919, Elaine Dos Santos Almeida Weschenfelder, 10, 6º, Não eliminado / 50122, Vanderleia Fatima Paz, 10, 7º, Não eliminado / 28526, Isiegly De Sousa Santos, 10, 8º, Não eliminado / 44787, Guilherme Gonçalves Dos Santos, 10, 9º, Não eliminado / 38545, Glaucia Alves Roveda, 10, 10º, Não eliminado / 32259, Simone Cristina Guimarães Carraro, 10, 11º, Não eliminado / 29488, Rosane Portela Farias, 10, 12º, Não eliminado / 30420, Juliana Gava De Oliveira, 10, 13º, Não eliminado / 34610, Uelliton Abreu Dos Santos, 10, 14º, Não eliminado / 45209, Jonas Dias, 10, 15º, Não eliminado / 50442, Willian Berton, 10, 16º, Não eliminado / 37712, Jarlana Da Silva Rodenko, 10, 17º, Não eliminado / 32829, Juliana Lopes Martins, 10, 18º, Não eliminado / 43268, Juliane Mendes Rodrigues, 10, 19º, Não eliminado / 28497, Thais Angélica Diogo, 10, 20º, Não eliminado / 42660, Marieli Dos Santos, 10, 21º, Não eliminado / 47176, Jessica Torra, 10, 22º, Não eliminado / 36974, Paola De Mello, 10, 23º, Não eliminado / 31699, Jucelia Da Silva Seben, 10, 24º, Não eliminado / 28774, Mariana Confortin, 10, 25º, Não eliminado / 49565, Cinara Fernanda Gamba, 10, 26º, Não eliminado / 36892, Carla Andrades Kadziola, 10, 27º, Não eliminado / 42396, Vanessa Bettio, 10, 28º, Não eliminado / 28495, Aline Rangel Da Silva, 10, 29º, Não eliminado / 44653, Éverton De Camargo, 10, 30º, Não eliminado / 31858, Jhean Carlos Scortegagna, 10, 31º, Não eliminado / 28368, Mariangela Da Cruz, 10, 32º, Não eliminado / 28573, Fabiele Surkamp, 10, 33º, Não eliminado / 33771, Mauricio Meru Hansen Mendes, 10, 34º, Não eliminado / 32156, Lucas Matheus Da Rosa Lacerda, 10, 35º, Não eliminado / 47485, Adriely Scheffer Arboite, 10, 36º, Não eliminado / 42293, Mayara La Maison Smaniotto, 7, 37º, Não eliminado / 47934, Ozana Guadagnin, 7, 38º, Não eliminado / 49966, Andreia Da Luz, 7, 39º, Não eliminado / 42091, Raquel Tatiana Salvi, 7, 40º, Não eliminado / 31964, Jeferson A. Lampert, 7, 41º, Não eliminado / 42655, Fábio Oliveira, 7, 42º, Não eliminado / 29707, Cintia Eliziane Meireles Dieter, 7, 43º, Não eliminado / 38478, Samuel Francisco Pereira, 7, 44º, Não eliminado / 26485, Carolina Acco Alves, 7, 45º, Não eliminado / 29976, Alexandro De Almeida, 7, 46º, Não eliminado / 29689, Tatiele Santin, 7, 47º, Não eliminado / 50449, Ramisses Araujo Da Rocha, 7, 48º, Não eliminado / 28847, Morgana, 7, 49º, Não eliminado / 28860, Krislorraine Borges Grando De Lima, 7, 50º, Não eliminado / 35093, Jéssica Trento, 7, 51º, Não eliminado / 27745, Rayanne Beulk Flores, 7, 52º, Não eliminado / 32777, Naiele Markiu Fonseca, 7, 53º, Não eliminado / 41945, Leonidas Marques, 7, 54º, Não eliminado / 33315, Yandra Natalia Rodrigues, 7, 55º, Não eliminado / 29841, Anderson, 7, 56º, Não eliminado / 31441, William Correa, 7, 57º, Não eliminado / 44711, Bruno Camargo Lorencena, 7, 58º, Não eliminado / 28699, Mariana, 7, 59º, Não eliminado / 32225, Flavia Cassandra Basilio De Oliveira, 7, 60º, Não eliminado / 29143, Jaqueline Ribeiro Lopes, 7, 61º, Não eliminado / 35369, Letícia Silveira Almeida, 7, 62º, Não eliminado / 29017, Ana Flora Dos Santos, 7, 63º, Não eliminado / 42416, Lucas Cabral Calegari, 7, 64º, Não eliminado / 31387, Laura Bastos Kanopf, 7, 65º, Não eliminado / 42710, Diego Nied, 7, 66º, Não eliminado / 48022, Clarisse Pessoa Da Silva, 5, 67º, Não eliminado / 39929, Maristela Madalosso Souto Ianni, 5, 68º, Não eliminado / 42084, Sirlene Costa Braz, 5, 69º, Não eliminado / 36269, Ricardo Baer, 5, 70º, Não eliminado / 31080, Ana Cristina Dos Santos Oliveira, 5, 71º, Não eliminado / 29152, Adriana, 5, 72º, Não eliminado / 29614, Andreia Rossetto Borges Da Silva, 5, 73º, Não eliminado / 35414, Mônica Fernanda Da Silva, 5, 74º, Não eliminado / 32033, Elisangela, 5, 75º, Não eliminado / 30175, Solange Da Silva, 5, 76º, Não eliminado / 35695, Elisângela Salgueiro Germano Solda, 5, 77º, Não eliminado / 38338, Silene Rigo Scarparo, 5, 78º, Não eliminado / 49912, Isolete Ortiz Rodrigues, 5, 79º, Não eliminado / 28353, Marili Muniz, 5, 80º, Não eliminado / 42730, Fernando Rudinei Marques, 5, 81º, Não eliminado / 28998, Tais Mandeii Pena, 5, 82º, Não eliminado / 29171, Maria Tatiani Andrade Leal, 5, 83º, Não eliminado / 30243, Lucilene Rodrigues Cardoso, 5, 84º, Não eliminado / 28834, Kelli Gabriele Benites Braga, 5, 85º, Não eliminado / 31156, Aline Zanin, 5, 86º, Não eliminado / 31194, Graciele Ferreira Da Luz, 5, 87º, Não eliminado / 31556, Renan Da Silveira, 5, 88º, Não eliminado / 42761, Elinéia Lunardi, 5, 89º, Não eliminado / 49377, Daysy Anny Rocha Santos, 5, 90º, Não eliminado / 28803, Jesiel Zanunes Oliveira, 5, 91º, Não eliminado / 27165, Ítalo De Morais Abreu, 5, 92º, Não eliminado / 28982, Angélica Caussi Dos Santos, 5, 93º, Não eliminado / 30379, Indiana Camargo, 5, 94º, Não eliminado / 27839, Larissa Vieira, 5, 95º, Não eliminado / 48150, Flavio Goncalves Facchi, 5, 96º, Não eliminado / 29452, Willian, 5, 97º, Não eliminado / 34894, Eduarda, 5, 98º, Não eliminado / 30619, Vitor Roberto Santos, 5, 99º, Não eliminado / 28491, Aline De Camargo De Lima, 5, 100º, Não eliminado / 29622, Fernanda Fortes Das Chagas, 5, 101º, Não eliminado / 28447, Isadora Pires, 5, 102º, Não eliminado / 45302, Sabrina Consoladora Dal Moro, 5, 103º, Não eliminado / 29773, Jovana Maria Da Silva Torres, 5, 104º, Não eliminado / 28498, Mariana Gehlen Chimango, 5, 105º, Não eliminado / 29232, Jamile, 5, 106º, Não eliminado / 29108, Rayssa Prudente, 5, 107º, Não eliminado

95. RS – MIRAGUAÍ

30094, Marlise Marroni Müller, 10, 1º, Classificado / 31112, Marinês De Moura Rosa, 10, 2º, Não eliminado / 35367, Rubens Nei Da Silva Almeida, 10, 3º, Não eliminado / 33105, Davit Hartmann, 10, 4º, Não eliminado / 34717, Bianca Carolina Bonazza, 10, 5º, Não eliminado / 44441, Mauricio David Israel Dos Santos, 10, 6º, Não eliminado / 33822, Kaue Gomes De Oliveira, 10, 7º, Não eliminado / 32841, Tainara Scarpato Cardoso, 10, 8º, Não eliminado / 34902, Evanilson Vagner De Campos, 7, 9º, Não eliminado / 44012, Ana Carolina Wollmer Knecht, 7, 10º, Não eliminado / 42124, Sueli, 7, 11º, Não eliminado / 37924, Luciele Lovato, 7, 12º, Não eliminado / 39776, Paula Francieli De Souza Freire, 7, 13º, Não eliminado / 48658, Kasineli Cezar De Almeida, 7, 14º, Não eliminado / 38055, Leomir Kenhkora Vicente, 7, 15º, Não eliminado / 40329, Simone Carvalho Steglich, 7, 16º, Não eliminado / 48005, Kauana Avila De Oliveira, 7, 17º, Não eliminado / 28139, Matheus Do Nascimento, 7, 18º, Não eliminado / 47516, Bruno Steilmann, 7, 19º, Não eliminado / 38060, Carlita Kenjo Candido, 5, 20º, Não eliminado / 34796, Roselaine Emílio, 5, 21º, Não eliminado / 45695, Luiz Felipe Thiel De Souza, 5, 22º, Não eliminado / 39450, Caroline Fatima Andreatta, 5, 23º, Não eliminado

96. RS – SÃO PEDRO DAS MISSÕES

32787, Idalencio Machado, 10, 1º, Classificado / 49400, Daniela Cunha Rodrigues, 10, 2º, Não eliminado / 43374, Mônica Zerbinatti Castilhos, 10, 3º, Não eliminado / 34464, Vagner Apollo Duarte, 10, 4º, Não eliminado / 47506, Renata Chiuza Pietrobelli, 10, 5º, Não eliminado / 42110, Nereu Dos Santos Paz, 10, 6º, Não eliminado / 33932, Paula Roberta Frutuoso Belo De Paes, 7, 7º, Não eliminado / 35029, Ellen, 7, 8º, Não eliminado / 46326, Pâmela Silva Schirmann, 7, 9º, Não eliminado / 41937, Arthur Bernardo Prudente Simões, 7, 10º, Não eliminado / 41990, Janaina Sagiorato Suptitz, 7, 11º, Não eliminado / 33706, Carina Ellwanger Tolfo, 7, 12º, Não eliminado / 41242, Guilherme De Souza Cezar, 7, 13º, Não eliminado / 34778, Elenir De Fatima Conrado Machado, 5, 14º, Não eliminado / 40989, Rodrigo Peixoto Fontanelli, 5, 15º, Não eliminado / 47837, Jorge Luis De Carvalho Romero, 5, 16º, Não eliminado / 46416, Paula, 5, 17º, Não eliminado / 41934, Dienifer Paim Da Silva, 5, 18º, Não eliminado / 35488, Jean Marcel Machado De Machado, 5, 19º, Não eliminado / 45311, Karine Da Silva Barbosa, 5, 20º, Não eliminado / 35496, Leonardo Teixeira Da Rosa, 5, 21º, Não eliminado / 33440, Deize Luiza Buenomarasca, 5, 22º, Não eliminado / 48262, Luis Felipe Brizolla Bairros, 5, 23º, Não eliminado

97. RS – TAPEJARA

42264, Rejane, 10, 1º, Não eliminado / 39283, Thiago Duarte Da Rosa, 10, 2º, Não eliminado / 35289, Márcia Batista Tomé, 10, 3º, Não eliminado / 32217, Reginaldo, 10, 4º, Não eliminado / 44480, Raoni Dornelles Leães, 10, 5º, Não eliminado / 40798, Patrick Walter De Andrade Kuhn, 10, 6º, Não eliminado / 48953, Sabrina Crestani Pelissaro, 10, 7º, Não eliminado / 45681, Jones Nei Stigger Miranda Junior, 7, 8º, Não eliminado / 35429, Lídia Dos Santos Kemle, 7, 9º, Não eliminado / 34905, Alcione Oberosler De Souza, 7, 10º, Não eliminado / 30737, Camila De Luca, 7, 11º, Não eliminado / 40303, Adriana Suelen Rodrigues Graeff, 7, 12º, Não eliminado / 30877, Luis Felipe Bairros De Matos, 7, 13º, Não eliminado / 33174, Guilherme Dias, 7, 14º, Não eliminado / 34121, Rosa Do Amaral Oliveira, 5, 15º, Não eliminado / 33210, Fabiana Fátima Da Silveira, 5, 16º, Não eliminado / 31671, Lidiane Domingues Dias, 5, 17º, Não eliminado / 45124, Diego Gonçalves Machado, 5, 18º, Não eliminado

98. RS – TUPANDI

43210, Laura Oliveira Rodrigues, 10, 1º, Classificado / 26339, Carlos Henrique Sica Magalhaes, 10, 2º, Não eliminado / 47345, Miguel Henrique Merch Dos Santos, 10, 3º, Não eliminado / 31811, Ênio Sérgio Antunes Tavares, 10, 4º, Não eliminado / 44210, Enzo Dimer Bergamini, 10, 5º, Não eliminado / 38868, Rita Silva De Oliveira, 10, 6º, Não eliminado / 33478, Rodrigo Santos De Almeida, 10, 7º, Não eliminado / 39721, Jeila Fabiana Schmitz, 10, 8º, Não eliminado / 47220, Denise Muller, 10, 9º, Não eliminado / 41845, Jessica Varjão Crispim, 10, 10º, Não eliminado / 48895, Phellipe Róges Marengo Silva, 10, 11º, Não eliminado / 26928, Karen Hofmann De Oliveira, 10, 12º, Não eliminado / 43340, Ranyara Bellos Da Rosa, 10, 13º, Não eliminado / 40186, Andrews Carlos Finato, 10, 14º, Não eliminado / 33840, Vitória Silveira Del Mestre, 10, 15º, Não eliminado / 42369, Daniel De Castro Pinheiro, 10, 16º, Não eliminado / 36651, Jose Carlos Maurer, 7, 17º, Não eliminado / 46398, Attilio Giovenardi Filho, 7, 18º, Não eliminado / 43511, Rita De Cassia Schuler, 7, 19º, Não eliminado / 26647, Fabiane Da Silva Pinheiro, 7, 20º, Não eliminado / 26798, Viviane Beatriz Costa, 7, 21º, Não eliminado / 40872, Katia Pedroso Calcabone, 7, 22º, Não eliminado / 30458, Daniele Soares De Oliveira, 7, 23º, Não eliminado / 34154, Andreza Staudt, 7, 24º, Não eliminado / 40670, Alisson Freitas De Carvalho, 7, 25º, Não eliminado / 49129, Bruno Silva De Freitas, 7, 26º, Não eliminado / 41638, Sarah Tabita De Moraes Deiques, 7, 27º, Não eliminado / 46404, Roger Ehlers Aires, 7, 28º, Não eliminado / 47771, Cristina Muller, 7, 29º, Não eliminado / 39414, Cléber Heckler, 7, 30º, Não eliminado / 47344, Isadora Freiberger Beal, 7, 31º, Não eliminado / 27811, Elizelda De Oliveira Costa, 5, 32º, Não eliminado / 42302, Luiz Oberti Antunes Dias, 5, 33º, Não eliminado / 28257, Ricardo Gomes De Medeiros, 5, 34º, Não eliminado / 39564, Tulian Corrêa Da Conceição, 5, 35º, Não eliminado / 49233, Leticia Freitas Cardoso, 5, 36º, Não eliminado / 34434, Elias Bervian Spohr, 5, 37º, Não eliminado / 47572, Alan Ramme Junges, 5, 38º, Não eliminado

99. SC – ÁGUA DOCE

44719, Marcelo Brant Sotto Mayor, 10, 1º, Classificado / 37545, Francisco Augusto Zampelini Filho, 10, 2º, Não eliminado / 48982, Aline Burguignon De Jesus, 10, 3º, Não eliminado / 27163, Angela Maria Brollo, 10, 4º, Não eliminado / 39156, Jaíra Martins Rubira, 10, 5º, Não eliminado / 38269, Mauricio Grassi Caetano, 7, 6º, Não eliminado / 29596, José Barreto De Oliveira Junior, 7, 7º, Não eliminado / 48001, Sandra Karoline Lopes Da Silva, 7, 8º, Não eliminado / 40910, Jonathan Da Silva Laurentino, 7, 9º, Não eliminado / 26814, Thayane Bastos, 5, 10º, Não eliminado / 29616, Lucas Dos Santos Ambé, 5, 11º, Não eliminado / 48711, Rayssa Souza Valente, 5, 12º, Não eliminado

100. SC – ARROIO TRINTA

32398, Jeverson, 7, 1º, Classificado

101. SC – AURORA

46702, Sandra Herbst, 10, 1º, Classificado / 48644, Fernanda Da Silva Franca, 10, 2º, Não eliminado / 35854, Ednilson De Lima Almeida, 10, 3º, Não eliminado / 34236, Marlene Pedroso Felizari, 7, 4º, Não eliminado / 39880, Michele Cristina Crivelaro, 7, 5º, Não eliminado / 27566, Raimundo Santana Pantoja Junior, 7, 6º, Não eliminado / 43613, Cleide Martins, 5, 7º, Não eliminado / 37629, Tiago De Oliveira Alflen, 5, 8º, Não eliminado

102. SC – BOTUVERÁ

31907, Ariane Anísio Delmonde, 10, 1º, Classificado / 35819, Wilson Peroza, 10, 2º, Não eliminado / 50436, Raileide Gonzaga De Souza, 10, 3º, Não eliminado / 30061, Catia Caminhas De Souza, 10, 4º, Não eliminado / 48375, Thaiana Oliveira Neves, 10, 5º, Não eliminado / 36220, Douglas Alceno Nogueira, 10, 6º, Não eliminado / 36697, Jessyka Leitão Jaime, 7, 7º, Não eliminado / 38221, Milena Dos Santos Fernandes, 7, 8º, Não eliminado / 31334, Matheus Kendy Onisi Tomo, 7, 9º, Não eliminado / 42513, Daiane Aparecida Mendes Paulena, 7, 10º, Não eliminado / 42508, Joao Gabriel Arce Nunes, 5, 11º, Não eliminado / 49597, Luana Braciani, 5, 12º, Não eliminado

103. SC – CANELINHA

44596, Roselene Cirilo Grippa, 10, 1º, Classificado / 41303, Aurélio Ribeiro De Oliveira, 10, 2º, Não eliminado / 48574, Palloni Luiz Quinto De Souza, 10, 3º, Não eliminado / 32120, Songer Dione Machado, 10, 4º, Não eliminado / 45143, Leonardo Alexandre Carvalho Izel, 10, 5º, Não eliminado / 50204, Cristina De Moraes, 10, 6º, Não eliminado / 43988, Cintia De Medeiros Moraes Senra, 10, 7º, Não eliminado / 47028, Natasha Seganti, 10, 8º, Não eliminado / 38373, Tavia Ubaiara Almeida, 10, 9º, Não eliminado / 45892, Fabiana Rodrigues Maciel, 7, 10º, Não eliminado / 49898, Gerson Da Silva Junior, 7, 11º, Não eliminado / 40389, Leandra, 5, 12º, Não eliminado / 44976, Luciano Leandro Colla, 5, 13º, Não eliminado / 49562, Mirian Ferreira Rodrigues, 5, 14º, Não eliminado / 42768, Marinete Carvalho Soares, 5, 15º, Não eliminado / 37581, Rony Cezar, 5, 16º, Não eliminado / 28506, Elaine Bispo De Santana, 5, 17º, Não eliminado / 42983, Marcelo Augusto Da Silva, 5, 18º, Não eliminado / 44029, Lívia Brito Ferreira, 5, 19º, Não eliminado / 41457, João Lucas Carvalho, 5, 20º, Não eliminado / 37478, Carlos Henrique Ferreira De Souza, 5, 21º, Não eliminado / 46861, Erik Fellipe Dos Santos Cunha, 5, 22º, Não eliminado

104. SC – CONCÓRDIA

29483, Nestor Scheibe, 10, 1º, Classificado / 34079, Talia Noll, 10, 2º, Não eliminado / 36642, Lucineide ´paulino Paiva, 10, 3º, Não eliminado / 45272, Adilson Luis Barato, 10, 4º, Não eliminado / 42245, Roseli Dos Santos Araújo, 10, 5º, Não eliminado / 28875, Robert Juliano De Souza Palma, 10, 6º, Não eliminado / 39680, Eliane De Oliveira Barata, 10, 7º, Não eliminado / 49208, Vanessa Andreia Pegoraro, 10, 8º, Não eliminado / 50324, Vanderleia Oliveira Botelho, 10, 9º, Não eliminado / 47983, Graciele Elisia Vortmann, 10, 10º, Não eliminado / 45226, Jéssica Sousa Alves, 10, 11º, Não eliminado / 43435, Kely Naiara Dos Santos Torres, 10, 12º, Não eliminado / 44959, Leonardo Taciano Garbossa, 10, 13º, Não eliminado / 43103, Simoni Fátima Dallabrida, 10, 14º, Não eliminado / 36741, Keilla Poliany De Sousa Ribeiro, 10, 15º, Não eliminado / 49381, Jhonny Muller Pedroso Bastos, 10, 16º, Não eliminado / 50471, Emerson Weanei Gomes Dos Santos, 10, 17º, Não eliminado / 37278, Domickson Silva Costa, 10, 18º, Não eliminado / 50239, Luiza Bellinazo Ribeiro, 10, 19º, Não eliminado / 27014, Janaina Bassani Pastore, 10, 20º, Não eliminado / 33763, Samuel Fagundes De Jesus, 10, 21º, Não eliminado / 26416, Sabrina Padoan Bógeo, 10, 22º, Não eliminado / 41892, Giliana Silvestre, 10, 23º, Não eliminado / 43430, Aquila Estefane Dos Santos Torres, 10, 24º, Não eliminado / 47108, Guilherme Gustavo Savi, 10, 25º, Não eliminado / 32353, Natali Rodrigues Da Rosa, 10, 26º, Não eliminado / 26247, Suelen Eduarda Zamboni, 10, 27º, Não eliminado / 45397, Djanira Aparecida Nascimento Carpes, 7, 28º, Não eliminado / 30743, Cristian, 7, 29º, Não eliminado / 39423, Rosilane Fátima Da Silva, 7, 30º, Não eliminado / 49544, Diovana Zini, 7, 31º, Não eliminado / 27913, Adriana, 7, 32º, Não eliminado / 26404, Simone Michelon, 7, 33º, Não eliminado / 36242, Joel Pagliosa, 7, 34º, Não eliminado / 35071, Edigledson Soares Costa, 7, 35º, Não eliminado / 45938, Thaina Oliveira Neves, 7, 36º, Não eliminado / 43542, Helyelton Robert Martins De Almeida Junior, 7, 37º, Não eliminado / 43751, Jessica Aline Bublitz, 7, 38º, Não eliminado / 48819, Vanessa Candido De Mello, 7, 39º, Não eliminado / 26179, Nadete Teresinha Zat, 5, 40º, Não eliminado / 28142, Cleydson Paolilo Rodrigues, 5, 41º, Não eliminado / 40312, Licia Aires Fagundes, 5, 42º, Não eliminado / 39954, Jaqueline Ruschel Dos Santos, 5, 43º, Não eliminado / 43390, Dianéia Perondi Franzosi, 5, 44º, Não eliminado / 35909, Silvana Silveira D’avila Pereira, 5, 45º, Não eliminado / 26041, Melânia, 5, 46º, Não eliminado / 37191, Claudia Silva Azevedo Zanfonato, 5, 47º, Não eliminado / 35753, Kleydyston Dos Santos Gomes, 5, 48º, Não eliminado / 35427, Laís Fernanda, 5, 49º, Não eliminado / 31266, Flavia Brugnarotto, 5, 50º, Não eliminado / 35538, Mayara Karen Silva De Oliveira, 5, 51º, Não eliminado / 42548, Leonardo Pereira Menezes, 5, 52º, Não eliminado / 27592, Janailson José Da Silva, 5, 53º, Não eliminado / 45171, Natascha Letícia Mendez Coelho De Souza, 5, 54º, Não eliminado / 39769, José Cledson Santos, 5, 55º, Não eliminado / 41449, Eduarda Gabrielle Oldoni De Fortini, 5, 56º, Não eliminado / 29888, Lorran Evangelista Ferreira, 5, 57º, Não eliminado / 36341, Marcelino Anderson Kochinski, 5, 58º, Não eliminado

105. SC – CORREIA PINTO

45292, Nelci Das Graças Gomes Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 33081, Jonas José Santos, 10, 2º, Não eliminado / 49647, Suzana Jaqueline De Paula, 10, 3º, Não eliminado / 35800, Lucia Simone Tolfo Ávila, 10, 4º, Não eliminado / 41477, Raquel Da Cruz Souza, 10, 5º, Não eliminado / 48245, Debora Tobias Castilho Pickler, 10, 6º, Não eliminado / 48174, Mauriane Nogueira Batista, 10, 7º, Não eliminado / 41575, Bianca Santos Da Silva, 10, 8º, Não eliminado / 40259, Patrícia De Liz, 10, 9º, Não eliminado / 49909, Helen Carla Da Silva Almeida, 10, 10º, Não eliminado / 40220, Rubia Fernanda Cé Lourenço, 10, 11º, Não eliminado / 40178, Scheila De Fatima Bastos Souza, 10, 12º, Não eliminado / 40236, Márcia Aparecida De Liz, 10, 13º, Não eliminado / 36990, Rafael Cesar Pinto De Jesus, 10, 14º, Não eliminado / 32194, Thiago Moretto Dos Santos Silva, 10, 15º, Não eliminado / 43077, Luan Rafael Lourenço, 10, 16º, Não eliminado / 41669, Ana Carolinne De Oliveira Ribeiro, 10, 17º, Não eliminado / 40131, Alexsandro Quintino Varela De Aguiar, 10, 18º, Não eliminado / 28255, Larissa Silva Dos Prazeres, 10, 19º, Não eliminado / 50108, Elaine Rodrigues Da Silva, 10, 20º, Não eliminado / 33342, Ana Carolina Bastos Guarda, 10, 21º, Não eliminado / 32319, Felipe Proenço Mattos, 10, 22º, Não eliminado / 40168, Sinara Dos Santos Bitencourt, 10, 23º, Não eliminado / 40355, Victoria, 10, 24º, Não eliminado / 40189, Iasmim Paola Lima Lourenço, 10, 25º, Não eliminado / 40881, Joslane Rodrigues Da Silva, 7, 26º, Não eliminado / 40555, Marcia Pires De Souza Da Silva, 7, 27º, Não eliminado / 34161, Alcenir Kuhnen, 7, 28º, Não eliminado / 40302, Sandra Regina Duarte, 7, 29º, Não eliminado / 28942, Gilson De Lima, 7, 30º, Não eliminado / 45507, Marcia J F Schroeder Da Silva, 7, 31º, Não eliminado / 41095, Carlos Adriano Ramos Ruivo, 7, 32º, Não eliminado / 44037, Edna Maria Fleck, 7, 33º, Não eliminado / 40258, Sandra Maizing, 7, 34º, Não eliminado / 49079, Regina Aparecida De Souza, 7, 35º, Não eliminado / 41640, Aline Pereira Da Silva, 7, 36º, Não eliminado / 43550, Thayse Dos Passos Borges Exterchoter, 7, 37º, Não eliminado / 41584, Mariane Barros Pereira, 7, 38º, Não eliminado / 40210, Jessica Mota Romaniuk, 7, 39º, Não eliminado / 47360, Patrícia, 7, 40º, Não eliminado / 40626, Magdiel Nogueira Batista, 7, 41º, Não eliminado / 43071, Luana Gabriela Farias Lourenço, 7, 42º, Não eliminado / 40702, Pâmella Fonseca Santos Scalabrini, 7, 43º, Não eliminado / 37319, Guilherme De Lima, 7, 44º, Não eliminado / 49478, Eduardo Nunes De Souza, 7, 45º, Não eliminado / 44891, Bruna Tavares Konflanz, 7, 46º, Não eliminado / 40919, Gabriela Aparecida De Andrade E Silva, 7, 47º, Não eliminado / 41202, Gabrielle Cristina Souza, 7, 48º, Não eliminado / 42323, Maria Rafaela Bueno Befart, 7, 49º, Não eliminado / 40307, Eduarda Corrêa De Souza, 7, 50º, Não eliminado / 41760, Josiéli Aparecida Martins Lamberte, 7, 51º, Não eliminado / 35207, Lúcia Inês Zulianello Alves, 7, 52º, Não eliminado / 40219, Felipe Barcelos Rafaeli Falk, 7, 53º, Não eliminado / 40204, Diese Maiele Almeida Da Cruz, 7, 54º, Não eliminado / 42828, Daniella Ribeiro Gonçalves, 7, 55º, Não eliminado / 47521, Poliana Sardá Camani, 7, 56º, Não eliminado / 49235, Soraia Talia Muniz Cardoso, 7, 57º, Não eliminado / 41159, Karine Rodrigues Mello, 7, 58º, Não eliminado / 40488, Julia Madruga De Morais, 7, 59º, Não eliminado / 40221, Natália Aparecida Furtado, 7, 60º, Não eliminado / 40238, Vitória Yasmin Mendes De Oliveira, 7, 61º, Não eliminado / 44682, Fabricio Pereira De Souza, 7, 62º, Não eliminado / 40403, Natiele Coelho Dos Santos, 7, 63º, Não eliminado / 42565, Letícia Lourenço Dos Santos, 7, 64º, Não eliminado / 38298, Willian Pessoa Janeczko, 7, 65º, Não eliminado / 48730, Júlia Da Silva Dias, 7, 66º, Não eliminado / 43690, Maria Eduarda De Ataide Castro, 7, 67º, Não eliminado / 41392, Eduarda Dos Anjos De Souza, 5, 68º, Não eliminado / 40374, João Dias Sobrinho, 5, 69º, Não eliminado / 40271, Marilda Lima Dos Santos Ribeiro, 5, 70º, Não eliminado / 40586, Nilceia Terezinha Ribeiro, 5, 71º, Não eliminado / 40744, Rosimery, 5, 72º, Não eliminado / 44692, Joares Teixeira, 5, 73º, Não eliminado / 40229, Bernadete Mercês Do Nascimento, 5, 74º, Não eliminado / 26049, Silvia Branco Vieira, 5, 75º, Não eliminado / 40480, Nilva, 5, 76º, Não eliminado / 41194, Gianfranco, 5, 77º, Não eliminado / 40966, Diemes Luis Petry, 5, 78º, Não eliminado / 47307, Fabiola Schumacker Ferreira, 5, 79º, Não eliminado / 48482, Fabiana Dos Santos Bernardo, 5, 80º, Não eliminado / 44474, Marcelo Henrique Pereira, 5, 81º, Não eliminado / 40321, Mark Samuel Cardoso, 5, 82º, Não eliminado / 42154, Josiane Schroeder Da Silva, 5, 83º, Não eliminado / 41347, Vânia Rafeli Santos Coelho, 5, 84º, Não eliminado / 40165, Bruna Isabela Da Silva Coelho, 5, 85º, Não eliminado / 47963, Naiara, 5, 86º, Não eliminado / 41106, Andresa Lourenço Pereira, 5, 87º, Não eliminado / 44920, Bianca Tavares, 5, 88º, Não eliminado / 46225, Luiza Pereira Da Silva, 5, 89º, Não eliminado / 41633, Viviane Rodrigues, 5, 90º, Não eliminado / 50480, Anael Neto Melo, 5, 91º, Não eliminado / 48687, Lara Da Rosa Delfes, 5, 92º, Não eliminado / 49514, Francieli Tausendfrend, 5, 93º, Não eliminado / 41386, Mariana Rodrigues Xavier, 5, 94º, Não eliminado / 42765, Kauane Santos Capistrano Vicente, 5, 95º, Não eliminado / 40890, Angelica, 5, 96º, Não eliminado / 49106, Paloma, 5, 97º, Não eliminado / 40331, Izabel De Fátima Herzinger, 5, 98º, Não eliminado

106. SC – CUNHA PORÃ

26937, Rodrigo Aparecido Dos Anjos Rocha, 10, 1º, Classificado / 38101, Claudia Kraus Pagotto, 10, 2º, Não eliminado / 39989, Juliana Bonfim Baungartner, 10, 3º, Não eliminado / 49614, Fernando Henrique Kruger, 10, 4º, Não eliminado / 26224, Lídia Margarete Farias Alves De Oliveira, 7, 5º, Não eliminado / 39350, Valmor Alberto Munzlinger, 7, 6º, Não eliminado / 46993, Keli Soares De Camargo, 7, 7º, Não eliminado / 26316, Wellington Soares De Oliveira, 5, 8º, Não eliminado / 31564, Robson Leandro Da Silva, 5, 9º, Não eliminado

107. SC – DONA EMMA

28921, Aline Fernanda Antunes, 10, 1º, Classificado / 41410, Ednara Carolina Wolff De Matos, 10, 2º, Classificado / 37986, Tharsis Madeira Corrêa, 10, 3º, Não eliminado / 35341, Cássio Ricardo Telck, 7, 4º, Não eliminado / 29398, Jonathan Lorencetti Ehlert, 7, 5º, Não eliminado / 28361, Matheus Felipe De Moraes Bueno, 7, 6º, Não eliminado / 36136, Cássia De Souza Castro, 7, 7º, Não eliminado / 29886, Jessica Da Silva De Oliveira, 5, 8º, Não eliminado / 35406, Márcia Antunes Soares De Souza, 5, 9º, Não eliminado / 35331, Igor Lindner, 5, 10º, Não eliminado / 49476, Gabriela Da Silva Lima, 5, 11º, Não eliminado

108. SC – GASPAR

45515, Roberto Nogueira Henriques, 10, 1º, Não eliminado / 49837, Sidney Dos Santos Machado, 10, 2º, Não eliminado / 37521, Sueli Celi Kretzschmar, 10, 3º, Não eliminado / 34352, Geraldo Dimas Oro, 10, 4º, Não eliminado / 35446, Maria Geslen Santana Maciel, 10, 5º, Não eliminado / 49884, Josiani Magalhães, 10, 6º, Não eliminado /

34938, Sandra Carreiro Varão, 10, 7º, Não eliminado / 33676, Airton Elizeu Brock, 10, 8º, Não eliminado / 45616, Katia Regina, 10, 9º, Não eliminado / 41570, Marilaine Menezes De Menezes, 10, 10º, Não eliminado / 27691, Kátia Andrea Soares Pinto Santos, 10, 11º, Não eliminado / 26015, Hartwig Bork Filho, 10, 12º, Não eliminado / 34493, Andrea De Fatima Cesario Da Costa, 10, 13º, Não eliminado / 35527, Wanderlan Praia Gomes, 10, 14º, Não eliminado / 45676, Fabiane Vieira Da Cruz, 10, 15º, Não eliminado / 32000, Christiane Siqueira Da Silva, 10, 16º, Não eliminado / 30515, Hilário Gomes Neto, 10, 17º, Não eliminado / 28762, Luiz Fernando Gonçalves Marins, 10, 18º, Não eliminado / 44639, Kárita Lucy Hernandes De Mello, 10, 19º, Não eliminado / 30560, Cintya Valéria Gomes De Oliveira, 10, 20º, Não eliminado / 34432, Leonardo Antonio Vera Da Costa, 10, 21º, Não eliminado / 47964, Jose Manuel Toro Ortiz, 10, 22º, Não eliminado / 48864, Rosanny Anyeli Marin Da Silva, 10, 23º, Não eliminado / 38468, Paulo Ricardo Reiter Packer, 10, 24º, Não eliminado / 41626, Edinaldo Franco Mendes, 10, 25º, Não eliminado / 47206, Andre Regis Costa, 10, 26º, Não eliminado / 44501, Gabriel De Oliveira Ferreira, 10, 27º, Não eliminado / 46469, Raphaellen Da Silva Costa, 10, 28º, Não eliminado / 41636, Josiane Da Silva Pinto, 10, 29º, Não eliminado / 38620, Marcos Felipe Gonçalves, 10, 30º, Não eliminado / 36243, Jully Emilly Galdino De Jesus, 10, 31º, Não eliminado / 34407, Maykel Da Conceição Antiqueira, 7, 32º, Não eliminado / 42316, Marcio Tadeu Mendonça, 7, 33º, Não eliminado / 38267, Carlos André Dos Santos, 7, 34º, Não eliminado / 43918, Carla Viviani Rovigo, 7, 35º, Não eliminado / 37582, Cleiton Cezar, 7, 36º, Não eliminado / 36539, Cherlei Gonçalves Pereira, 7, 37º, Não eliminado / 34810, Rodrigo Sérgio De Matos Pinheiro, 7, 38º, Não eliminado / 37268, Larissa Alano, 7, 39º, Não eliminado / 49023, Paulo Ricardo Segatto, 7, 40º, Não eliminado / 37952, Carlos Eduardo Mendonça Pires, 7, 41º, Não eliminado / 46352, Leonardo Caldas Reis, 7, 42º, Não eliminado / 29607, Fabricio Xavier Dos Santos, 7, 43º, Não eliminado / 46030, Kathleen Pessoa, 7, 44º, Não eliminado / 31513, Aline, 7, 45º, Não eliminado / 50433, Victoria Regina Franco De Leão, 7, 46º, Não eliminado / 41766, Elayne Cristina Dourado Silva, 7, 47º, Não eliminado / 29390, Juarez Paulo Schechi Junior, 7, 48º, Não eliminado / 42216, Micael De Araujo Afonso, 7, 49º, Não eliminado / 49307, Elaysa Rebeca Marques Da Silva, 7, 50º, Não eliminado / 49911, Rodrigo Jaime Oliveira Neves, 7, 51º, Não eliminado / 50418, Robert Jhony Gualdez Gloria, 7, 52º, Não eliminado / 35130, Eduardo Gabriel Simon De Souza, 7, 53º, Não eliminado / 35649, Joaquim Francisco Garcia Proença, 5, 54º, Não eliminado / 42630, Joana Luisa Schramm Hiemisch, 5, 55º, Não eliminado / 45512, Carlos Roberto Flores, 5, 56º, Não eliminado / 32980, Eliane Dalla Lana Machado, 5, 57º, Não eliminado / 35535, Alexandre Fabiano Petermann, 5, 58º, Não eliminado / 46116, Milena Suely Costa Dos Santos, 5, 59º, Não eliminado / 35151, Telmara Da Silva Fernandes, 5, 60º, Não eliminado / 35258, Marizete Soares Da Silva, 5, 61º, Não eliminado / 41815, Rosélia Chaves De Góes, 5, 62º, Não eliminado / 36748, Vanderson Francisco Felix Costa, 5, 63º, Não eliminado / 50427, Thiago Nascimento Tavares, 5, 64º, Não eliminado / 33824, Alexandre Pereira De Oliveira, 5, 65º, Não eliminado / 39457, Mackeo Israel Guapiano, 5, 66º, Não eliminado / 31241, Rai De Souza Silva, 5, 67º, Não eliminado / 26002, Valmirian Pereira Dos Santos, 5, 68º, Não eliminado / 50346, Juçara Sirlei Dos Santos, 5, 69º, Não eliminado / 26943, Robson Siebert, 5, 70º, Não eliminado / 38793, Beatriz Rodrigues Simao De Souza, 5, 71º, Não eliminado / 34402, Natalia Oro, 5, 72º, Não eliminado / 36961, Gustavo Do Carmo Espíndola, 5, 73º, Não eliminado / 35876, Bruna De Liz Neitzke Mackedanz, 5, 74º, Não eliminado / 36054, Jamily Eloísa Mendes, 5, 75º, Não eliminado / 40776, Marcos Antônio Andrade Dos Santos, 5, 76º, Não eliminado / 42847, Edinaldo Da Silva De Oliveira, 5, 77º, Não eliminado

109. SC – GUABIRUBA

39743, Evilasio Erthal, 10, 1º, Não eliminado / 48097, José Paulo Bernardo Pinto, 10, 2º, Não eliminado / 39168, Gabriel Airton Pessoa, 10, 3º, Não eliminado / 30118, Edson Fabricio Dos Anjos, 10, 4º, Não eliminado / 34974, Luiz Eduardo De Oliveira Martins Júnior, 10, 5º, Não eliminado / 46656, Simone Teresinha Boos, 7, 6º, Não eliminado / 47497, Maurício Carvalho De Oliveira, 7, 7º, Não eliminado / 34897, Eloá Andrade De Azevedo De Menezes, 7, 8º, Não eliminado / 49963, Karen De Cassia Grein Correa Da Silva, 7, 9º, Não eliminado / 32299, Sheyla Mougo Silva, 7, 10º, Não eliminado / 36501, Maria Dayene Moreira Da Silva, 7, 11º, Não eliminado / 32796, Laise Santana Nascimento, 7, 12º, Não eliminado / 29487, Greice Sansão Araldi, 7, 13º, Não eliminado / 39316, Adalberto Maksueylon Silva Pereira, 7, 14º, Não eliminado / 48344, Gilmar, 5, 15º, Não eliminado

110. SC – GUARACIABA

38773, Luizana Mazzochio, 10, 1º, Classificado / 27223, Cleber Lanza, 10, 2º, Classificado / 33729, Giuliard Janiel De Oliveira, 10, 3º, Não eliminado / 40672, Flávio Aguiar Prestes Nogueira, 10, 4º, Não eliminado / 27057, Ailton Cezar Gonçalves Laranja, 10, 5º, Não eliminado / 40214, Jéssica Schwengber Dos Santos, 10, 6º, Não eliminado / 32484, Edielson Xavier Ferreira, 10, 7º, Não eliminado / 50362, Vinicius Caruso Gomes, 7, 8º, Não eliminado / 40536, Sinária Lima Souza Schmidt, 7, 9º, Não eliminado / 45815, Cesar Junior Schwertz, 7, 10º, Não eliminado / 46536, Inácio Junior Romio Geller, 7, 11º, Não eliminado / 28807, Artemio José Barth, 5, 12º, Não eliminado / 27912, Marcia Maria Salermo, 5, 13º, Não eliminado / 38100, Roni Ribeiro Machado, 5, 14º, Não eliminado / 33700, Geisiane Santos Dos Santos, 5, 15º, Não eliminado / 34419, Helen Jacira Bergmann Klein, 5, 16º, Não eliminado / 49653, Karola Wohlfart, 5, 17º, Não eliminado

111. SC – IBICARÉ

42027, Lucinéia Cloth Perotto Da Rosa, 10, 1º, Classificado / 40016, Daiane De Jesus, 10, 2º, Não eliminado / 34742, Frenci Basques Castelo Branco, 10, 3º, Não eliminado / 34281, Tatiana Abatti, 10, 4º, Não eliminado

112. SC – IBIRAMA

47109, Maicon Jorge Krenkel, 10, 1º, Classificado / 49210, Barbara Brigida Aguiar, 10, 2º, Não eliminado / 27813, Felipe Araújo Nóbrega, 10, 3º, Não eliminado / 28524, Cinthia Da Silva, 10, 4º, Não eliminado / 28422, Iara Janete Uhlmann, 7, 5º, Não eliminado / 46648, Marcos Suel Dias, 7, 6º, Não eliminado / 47523, Jaqueline Dos Santos Mendonça, 7, 7º, Não eliminado / 47211, Maicon Ferreira Da Silva, 7, 8º, Não eliminado / 45361, Milena Souza De Oliveira, 7, 9º, Não eliminado / 48954, Brenda Angélica Santos Borges, 7, 10º, Não eliminado / 48588, Isabel Cristina Olimpio Moreira, 7, 11º, Não eliminado / 47725, Marcelo Henrique Mohr, 5, 12º, Não eliminado / 47413, Rafael Dos Santos Cândido, 5, 13º, Não eliminado / 46764, Jéssica Sueli Fidelis, 5, 14º, Não eliminado / 46591, William Marcondes Lingner, 5, 15º, Não eliminado / 47223, Gabrielly, 5, 16º, Não eliminado

113. SC – ILHOTA

29509, Artur José Gomes Maia Lopes, 10, 1º, Classificado / 35650, Paulo Afonso Torquato, 10, 2º, Não eliminado / 42567, Maria Do Carmo Lieckmann, 10, 3º, Não eliminado / 37862, Dione Fátima De Souza, 10, 4º, Não eliminado / 46564, Helenita Pereira, 10, 5º, Não eliminado / 32825, Debora Raquel Turatto Ignatti, 10, 6º, Não eliminado / 40010, Luizienes Santos De Oliveira, 10, 7º, Não eliminado / 35682, Kátia Possamai, 10, 8º, Não eliminado / 37375, Bruna Roberta Bertão Sacomori Paula, 10, 9º, Não eliminado / 35366, Roberta Lacerda Luz, 10, 10º, Não eliminado / 38158, Luiz Paulo Lacerda Luz, 10, 11º, Não eliminado / 46124, Luan Elvis Oliveira Do Nascimento, 10, 12º, Não eliminado / 43370, Grazieli De Souza Scottini, 10, 13º, Não eliminado / 45245, Felipe Antônio Lima, 10, 14º, Não eliminado / 34946, Aline Alves De Lima, 10, 15º, Não eliminado / 41393, Rosana Lúcia Willuweit, 7, 16º, Não eliminado / 40795, Inah Moraes De Oliveira, 7, 17º, Não eliminado / 49041, Rosilene Salustiano De Araújo Tavares, 7, 18º, Não eliminado / 40852, Elaine, 7, 19º, Não eliminado / 38823, Marcio André Ungaratti, 7, 20º, Não eliminado / 27040, Geilson Leite De Brito, 7, 21º, Não eliminado / 38974, Raul Fonseca Silva, 7, 22º, Não eliminado / 29387, Lilian, 7, 23º, Não eliminado / 41930, Mizael Coelho Valeriano, 7, 24º, Não eliminado / 40367, Dayana Afonso Fernandez, 7, 25º, Não eliminado / 40281, Vanderson Luiz Roiek Lazier, 7, 26º, Não eliminado / 36179, Carolina Antunes Barcellos, 7, 27º, Não eliminado / 38359, Diego Aparecido Da Silva, 7, 28º, Não eliminado / 36293, Carlos Alberto Santos Jesuino, 7, 29º, Não eliminado / 41167, Macilene Cordeiro Alves, 7, 30º, Não eliminado / 33952, Camila Pena Barbieri, 7, 31º, Não eliminado / 32860, Nicolais Perez Teles, 7, 32º, Não eliminado / 27224, Vederson Zeitz, 7, 33º, Não eliminado / 31129, Christopher Oliveira De Souza, 7, 34º, Não eliminado / 40358, Larissa Juliana Brandão Da Silva Silva, 7, 35º, Não eliminado / 42919, Gabriela Mosa Martins, 7, 36º, Não eliminado / 31717, Rafael Correia De Santana, 7, 37º, Não eliminado / 42623, Ana Carolina Dos Santos Medeiros, 7, 38º, Não eliminado / 27665, Ana Claudia Mainardi, 5, 39º, Não eliminado / 30275, Glaudson Macedo Silva, 5, 40º, Não eliminado / 29248, Daniele, 5, 41º, Não eliminado / 44168, Maria Jucileide Oliveira Soares Pereira, 5, 42º, Não eliminado / 41776, Carlos Alberto Cruz De Lima, 5, 43º, Não eliminado / 30849, Kheila Oliveira, 5, 44º, Não eliminado / 29308, Edna Bonifácio Da Silva Souza, 5, 45º, Não eliminado / 27615, Ana Paula Santos De Matos, 5, 46º, Não eliminado

114. SC – ITAPIRANGA

31551, Aimar Jose Paloschi, 10, 1º, Classificado / 30550, Izabel Cristina Schuh Schafer, 10, 2º, Classificado / 37548, Dirce Bourscheid, 10, 3º, Não eliminado / 32956, Tania Cristofoli Kosmann, 10, 4º, Não eliminado / 32698, Carla Sausen, 10, 5º, Não eliminado / 31544, João Vitor Sausen, 10, 6º, Não eliminado / 45706, Diefferson Antônio Dos Santos, 10, 7º, Não eliminado / 31120, Derlan Dos Santos Lisboa, 7, 8º, Não eliminado / 46155, Camila Soares Dorneles Alovisi, 7, 9º, Não eliminado / 45372, Cleidiane Pedrozo Brittes, 7, 10º, Não eliminado / 40047, Sadan Da Silva Oliveira, 5, 11º, Não eliminado

115. SC – ITUPORANGA

29658, Marcos Antonio Machado, 10, 1º, Não eliminado / 49502, Gisele Vieira Lopes, 10, 2º, Não eliminado / 45500, Bruna Gabriela Costa, 10, 3º, Não eliminado / 26142, Ilene Schlosser, 7, 4º, Não eliminado / 38311, Uelida Miranda Reis, 7, 5º, Não eliminado / 44052, Catiara Cristina Carvalho, 7, 6º, Não eliminado / 34010, Carla Maria Gesser, 7, 7º, Não eliminado

116. SC – LUIZ ALVES

39864, José Carlos Batista Poloni, 10, 1º, Classificado / 35037, Daniela Cristina Santos Silva, 10, 2º, Não eliminado / 45790, Rayane Silva Santana, 10, 3º, Não eliminado / 49893, Alexia Rodrigues Gomes De Souza, 10, 4º, Não eliminado / 46208, Rodrigo Rafael De Amorim, 7, 5º, Não eliminado / 27944, Ernestina Julicleia Melo Lima, 7, 6º, Não eliminado / 33404, Ana Luiza Tenorio Arraes, 5, 7º, Não eliminado / 41211, Reinaldo Costa De Souza, 5, 8º, Não eliminado / 29935, Jéssica Nataline Pereira, 5, 9º, Não eliminado

117. SC – MELEIRO

35786, Geraldo Medeiros Lima, 10, 1º, Classificado / 29639, Marlene Dos Santos Barbosa, 10, 2º, Classificado / 49656, Janine Maria Silveira, 10, 3º, Não eliminado / 47811, Maria Luciana Lima Da Silva, 10, 4º, Não eliminado / 47222, Luan Padilha Bez Birolo, 10, 5º, Não eliminado / 50073, Rayssa Santos Galdino, 10, 6º, Não eliminado / 30844, Sergio Hennemann Alonso, 7, 7º, Não eliminado / 26578, Silbia Danielle Alves Do Rosario, 7, 8º, Não eliminado / 38017, Felipe Alano Martinho, 7, 9º, Não eliminado / 32569, Ronaldo Torres Da Silveira, 7, 10º, Não eliminado / 41264, Ana Paula Lima De Brito, 7, 11º, Não eliminado / 26514, Kaymi De Souza Gomes, 7, 12º, Não eliminado / 27629, Melina Almeida Rabelo, 7, 13º, Não eliminado / 41448, Valdenise Da Silva Ferreira, 7, 14º, Não eliminado / 49791, Larissa Córneo Munaretto, 7, 15º, Não eliminado / 28395, Francisco De Assis Rodrigues, 5, 16º, Não eliminado / 28191, Elisangela Mattos, 5, 17º, Não eliminado / 32974, Leonardo Da Silva Teixeira, 5, 18º, Não eliminado / 48440, Giane Da Silva, 5, 19º, Não eliminado

118. SC – NOVA ITABERABA

29915, Geraldo Jose Padilha Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 43110, Ana Iris Silva Dos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 26812, Daiane Cassol Bressiani, 7, 3º, Não eliminado / 45671, Roger Vidal Pires Correa, 7, 4º, Não eliminado / 38339, Adelaine Luciane Souza Muller, 7, 5º, Não eliminado / 46903, Caian Candido Da Silva, 7, 6º, Não eliminado / 48377, Rodrigo Avila, 5, 7º, Não eliminado / 35137, Crystian Douglas Machado, 5, 8º, Não eliminado

119. SC – NOVA TRENTO

30063, Luan Do Lago Duarte, 10, 1º, Classificado / 46694, Franco Umilio, 10, 2º, Classificado / 46709, Harrison Floriano Do Nascimento, 10, 3º, Não eliminado / 41387, Elaine Cristina Pereira Do Nascimento, 10, 4º, Não eliminado / 48995, Ricardo Pedroso Saucedo, 10, 5º, Não eliminado / 41631, Juliana Amaral Ostan, 10, 6º, Não eliminado / 45225, Sidileno Antunes Dos Santos, 10, 7º, Não eliminado / 41178, Carlos Eduardo Grott, 10, 8º, Não eliminado / 27214, Almstrong Tiago Santos Dos Santos, 10, 9º, Não eliminado / 48952, Wagner Carbolin Martins, 10, 10º, Não eliminado / 48176, Ana Carolina Soares Iadelka, 10, 11º, Não eliminado / 34508, Lígia Cristina Silva Costa, 10, 12º, Não eliminado / 41543, Karol Schaly Maia, 10, 13º, Não eliminado / 33506, Rôney Teodoro Moleda, 10, 14º, Não eliminado / 32476, Laysa Apolonia Mariano, 10, 15º, Não eliminado / 31250, Emannuelle Conradi, 10, 16º, Não eliminado / 34538, Maria Eduarda Oliveira Andrade, 10, 17º, Não eliminado / 47238, Jose Astolfo Maccagnan Ferraz, 7, 18º, Não eliminado / 41537, Mara Beatriz Menezes, 7, 19º, Não eliminado / 30502, Denize Cristina Costa, 7, 20º, Não eliminado / 44671, Melissa Letícia Lorenz Darós, 7, 21º, Não eliminado / 46015, Simone De Fátima Carlin, 7, 22º, Não eliminado / 32151, Joctan Dos Santos Lima, 7, 23º, Não eliminado / 35302, Luiz Parizotto, 5, 24º, Não eliminado / 45980, Andre Martins Cipriano, 5, 25º, Não eliminado / 44818, Fabiane Silveira Da Silveira, 5, 26º, Não eliminado / 49004, Tanuza Leonora Machado Moreira, 5, 27º, Não eliminado

120. SC – PONTE SERRADA

43609, Andressa, 10, 1º, Classificado / 28806, Karlemis Mar Morales Gomez, 10, 2º, Não eliminado / 32519, Ana Flávia, 10, 3º, Não eliminado / 49335, Raquel Sgarbossa Alves, 10, 4º, Não eliminado / 29474, Fabíola De Melo Alves, 10, 5º, Não eliminado / 29835, Camila Bonisio, 10, 6º, Não eliminado / 31159, Mauricio Fernando De Freitas, 10, 7º, Não eliminado / 29822, Géssica Santian, 10, 8º, Não eliminado / 46937, Carlos Eduardo Pucci, 7, 9º, Não eliminado / 50166, Luiz Henrique Chesini, 7, 10º, Não eliminado / 29945, Luciane, 7, 11º, Não eliminado / 49110, Kenia, 7, 12º, Não eliminado / 49875, Simoní Teixeira, 7, 13º, Não eliminado / 29270, Jullio Cezar De Souza, 7, 14º, Não eliminado / 27762, Carina Dos Santos, 7, 15º, Não eliminado / 29951, Macsiele Bonissoni, 7, 16º, Não eliminado / 28488, Tais, 7, 17º, Não eliminado / 29149, Débora Cristina Artmann Machado Acunha, 7, 18º, Não eliminado / 34101, Eleni Sangaletti, 7, 19º, Não eliminado / 49105, Raimundo Williams Oliveira Barreto, 7, 20º, Não eliminado / 34435, Rafael Camillo Techio, 7, 21º, Não eliminado / 28971, Caroline Pereira Dos Santos, 7, 22º, Não eliminado / 30528, Jucelene Adriane Besler, 7, 23º, Não eliminado / 49117, Sabrina Morais Da Silva, 7, 24º, Não eliminado / 49719, Franciani Cecilia Gomes Habech, 7, 25º, Não eliminado / 50287, Adrian Coronetti Pires Da Silva, 7, 26º, Não eliminado / 49533, Lucas Peres Antunes, 7, 27º, Não eliminado / 30631, Chaiane Pellin, 7, 28º, Não eliminado / 28404, Joao Gabriel Raymundi, 7, 29º, Não eliminado / 38413, Gabrieli De Mattos, 7, 30º, Não eliminado / 49052, Edileia Aparecido Paludo, 5, 31º, Não eliminado / 28983, Alexandre Ventura, 5, 32º, Não eliminado / 29462, Dirceia Siqueira, 5, 33º, Não eliminado / 49017, Cristiane, 5, 34º, Não eliminado / 50105, Neide Correia, 5, 35º, Não eliminado / 34417, Naldo Cleber Chaves Alves Santoni, 5, 36º, Não eliminado / 28695, Josieli Tais Veiss Zamboni, 5, 37º, Não eliminado / 49018, Soleni, 5, 38º, Não eliminado / 30527, Talita Regina Fernandes, 5, 39º, Não eliminado / 49378, Wagner De Freitas De Oliveira, 5, 40º, Não eliminado / 49273, Duana Gessica Casanova, 5, 41º, Não eliminado / 49057, Carlos Adriano Da Silva Ferreira, 5, 42º, Não eliminado / 28548, Adriele De Andrade, 5, 43º, Não eliminado / 32437, Mathias Antônio De Lima, 5, 44º, Não eliminado / 32526, Francisco Weverson, 5, 45º, Não eliminado / 35763, Patricia Rodrigues Da Silva, 5, 46º, Não eliminado / 44702, Milena Cabral Fernandes, 5, 47º, Não eliminado / 36412, Julia Kern Wazlawick, 5, 48º, Não eliminado / 49940, Larissa Allebrandt De Oliveira, 5, 49º, Não eliminado / 49043, Celena De Andrade, 5, 50º, Não eliminado / 41837, Eloisa De Meira Cason, 5, 51º, Não eliminado / 30923, Patrícia Pimentel Bratti, 5, 52º, Não eliminado

121. SC – POSTO DE COLETA DE GUARAMIRIM

39674, Ana Cláudia Da Silva Perciliano, 10, 1º, Não eliminado / 42652, Waldecira Pinto De Lima, 10, 2º, Não eliminado / 34724, Eron Umberto Do Nascimento, 10, 3º, Não eliminado / 34297, Denny Marcelo Moggi, 10, 4º, Não eliminado / 31321, Michael Schattschneider, 10, 5º, Não eliminado / 50057, Rafael Da Silva Freitas, 10, 6º, Não eliminado / 43582, Aloisio Sidnei Avelhaneda Batista, 10, 7º, Não eliminado / 39354, Willdeson Da Cruz Santos, 10, 8º, Não eliminado / 48266, Beatris Flores, 10, 9º, Não eliminado / 43397, Talia Soares Da Conceição, 10, 10º, Não eliminado / 48165, Eloisa Cord Sprung, 10, 11º, Não eliminado / 41527, Valmor José Matoso, 7, 12º, Não eliminado / 32645, Nadir Schmitz Gesser, 7, 13º, Não eliminado / 26788, Edson Luiz De Miranda, 7, 14º, Não eliminado / 37738, Paulo Roberto Ramos Junior, 7, 15º, Não eliminado / 44585, Angelita Oliveira, 7, 16º, Não eliminado / 40400, Danieli Buzzi, 7, 17º, Não eliminado / 27896, Joarez Cardoso, 7, 18º, Não eliminado / 47675, Márcio Michalach Dos Passos, 7, 19º, Não eliminado / 38556, Brendo Leon Farias Das Chagas, 7, 20º, Não eliminado / 31022, Erick Barbosa Thomaz, 7, 21º, Não eliminado / 33366, Liegi Machado Lopes, 7, 22º, Não eliminado / 49851, Larissa Dos Anjos Raphael, 7, 23º, Não eliminado / 47790, Daniel Pasold, 7, 24º, Não eliminado / 45752, Bruna De Freitas Gonçalves, 7, 25º, Não eliminado / 43166, Marco Ricardo Gohl, 7, 26º, Não eliminado / 30704, José Augusto Mathias Lopes, 7, 27º, Não eliminado / 49869, Allyne Gabriele Lubacheski Valendorfe, 7, 28º, Não eliminado / 47167, Kylwer Rogério De Souza, 7, 29º, Não eliminado / 47188, Daniel Felipe Gomes, 7, 30º, Não eliminado / 49055, Domingos José Rossi, 5, 31º, Não eliminado / 38892, Paulo Roberto Alexandre, 5, 32º, Não eliminado / 33889, Alan Felipe Rocha Milchesky De Lima, 5, 33º, Não eliminado / 34288, Marli Granja De Mello Andretti, 5, 34º, Não eliminado / 40460, Alcioni Coelho, 5, 35º, Não eliminado / 26051, Girlene, 5, 36º, Não eliminado / 49095, Sheila Aquino De Azevedo, 5, 37º, Não eliminado / 29519, Flavio Tavares Leite, 5, 38º, Não eliminado / 45184, Gracieli Andreia, 5, 39º, Não eliminado / 35962, Jocimara Priscila De Freitas Padilha, 5, 40º, Não eliminado / 47760, Patrícia Machado Pivatto, 5, 41º, Não eliminado / 33235, Damaris Ribeiro, 5, 42º, Não eliminado / 38002, Luan Vinícius Da Silva Araújo, 5, 43º, Não eliminado / 37998, Eduarda Ferreira Borges, 5, 44º, Não eliminado / 47065, Hiran Da Silva Junior, 5, 45º, Não eliminado / 46073, Álvaro Ricieri Teixeira Gomes, 5, 46º, Não eliminado / 45407, Nayarana Debaquer Felis, 5, 47º, Não eliminado / 43947, Ana Flávia Martins De Almeida, 5, 48º, Não eliminado / 46914, Ana Julia Prusak, 5, 49º, Não eliminado

122. SC – POSTO DE COLETA DE SCHROEDER

47742, Alice Schneider Rossoni, 10, 1º, Classificado / 46982, Kelly Luisa Mundt Guckert, 10, 2º, Não eliminado / 37475, Eloa Alves Machado, 10, 3º, Não eliminado / 38302, Adilson Juliano Thilles, 10, 4º, Não eliminado / 42793, Rodrigo Severiano Guerreiro, 10, 5º, Não eliminado / 33459, Jorge Marcos De Jesus Oliveira, 10, 6º, Não eliminado / 42879, Grasiele De Souza Nogueira, 10, 7º, Não eliminado / 44996, Michelle Franzoi Ayala De Moura, 10, 8º, Não eliminado / 28335, Rosalina De Oliveira Sobrinho, 10, 9º, Não eliminado / 28989, Isaías Jacob Gantuss Meira, 10, 10º, Não eliminado / 46642, Jamila Lira Vieira, 10, 11º, Não eliminado / 37745, Vanderson Valmir Moreira Dos Santos, 10, 12º, Não eliminado / 45474, Thayana Kellyn De Oliveira, 10, 13º, Não eliminado / 45912, Anielly, 10, 14º, Não eliminado / 49176, Isabela Laura Dos Santos Candeias, 10, 15º, Não eliminado / 45782, Thamires Ranielli Dos Anjos, 10, 16º, Não eliminado / 34349, Joselia Aparecida De Oliveira, 7, 17º, Não eliminado / 40701, Viviane Xavier, 7, 18º, Não eliminado / 46991, Lindsay Roselle Barros Da Silva, 7, 19º, Não eliminado / 48389, André Rhoden, 7, 20º, Não eliminado / 39716, Edilma Melo Dos Santos, 7, 21º, Não eliminado / 43585, Eric Paiva Da Silva, 7, 22º, Não eliminado / 48956, Karina Da Silva Vinter, 7, 23º, Não eliminado / 48498, Cristiane Lopes Antunes, 7, 24º, Não eliminado / 45076, Renato Magalhães Da Costa, 7, 25º, Não eliminado / 28642, Marisa Almeida Da Silva, 7, 26º, Não eliminado / 32394, Marilaine Do Rocio Lisboa Iachitzki, 7, 27º, Não eliminado / 34909, Everton Rafael Godoy, 7, 28º, Não eliminado / 37690, Emanoelly Da Silva Paixão, 7, 29º, Não eliminado / 30516, José Guilherme Dos Anjos Tesseroli Siqueira, 7, 30º, Não eliminado / 47076, Angélica Borges Dos Santos, 7, 31º, Não eliminado / 47025, Synara Rosa, 7, 32º, Não eliminado / 39161, Carlos Henrique Silva Da Costa, 7, 33º, Não eliminado / 37872, Rosemeri Dos Santos Ramos, 5, 34º, Não eliminado / 45572, Odelia Teresinha Guedes Bonifácio, 5, 35º, Não eliminado / 48527, Leandro Ferreira De Paula, 5, 36º, Não eliminado / 44543, Erivaldo José Da Silva, 5, 37º, Não eliminado / 45546, Adriano De Araujo Dantas, 5, 38º, Não eliminado / 45667, Suzana Wieczorek Pacheco, 5, 39º, Não eliminado / 45560, Virginia Do Nascimento Dos Santos, 5, 40º, Não eliminado / 49946, James Fuzao, 5, 41º, Não eliminado / 47198, Joice Cristiane Kunzler, 5, 42º, Não eliminado / 48872, Roberta, 5, 43º, Não eliminado / 32240, Bruno Pacher Voelz, 5, 44º, Não eliminado / 47822, Nathiely Cristina De Oliveira Gomes, 5, 45º, Não eliminado / 49022, Ingrid Umbelina Alves De Alencar, 5, 46º, Não eliminado

123. SC – PRESIDENTE GETULIO

30255, Silene Cirian Souza Estevão, 10, 1º, Não eliminado / 32817, Thiago Evangelista Ferreira, 7, 2º, Não eliminado / 27177, Larissa Strutz Gerônimo, 7, 3º, Não eliminado / 28595, Jean Thayler Almeida Sandim, 5, 4º, Não eliminado

124. SC – RANCHO QUEIMADO

49590, Sandra Gomes Rosa Ferreira, 10, 1º, Classificado / 38513, Crizanto José Antônio Stefanes, 10, 2º, Não eliminado / 37979, Edna Valéria Ventura Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 50037, Marcio Cleber Da Silva Souza, 10, 4º, Não eliminado / 49553, Michele Gomes Rosa Ferreira, 10, 5º, Não eliminado / 49515, Thaise Heinz, 10, 6º, Não eliminado / 50116, Fernando Elias Guckert, 10, 7º, Não eliminado / 47688, Rafael Da Costa Faria, 7, 8º, Não eliminado / 50421, Jéssica Schweitzer, 7, 9º, Não eliminado / 33511, Suzano De Augusto Osorio Stefanes, 5, 10º, Não eliminado / 30460, Ruth Costa Da Silva, 5, 11º, Não eliminado / 30908, Leonardo Fabio Maciel Barros, 5, 12º, Não eliminado / 49591, Keiti Ágatha Santos Coimbra, 5, 13º, Não eliminado / 46318, Ciro Ribeiro Garcia, 5, 14º, Não eliminado

125. SC – RIO DAS ANTAS

26642, Franco, 10, 1º, Classificado / 36464, Sidney Candido, 10, 2º, Não eliminado / 46567, Henrique Correa Da Silva, 10, 3º, Não eliminado / 26651, Jessica De Souza, 10, 4º, Não eliminado / 37091, Gessi Ferreira Terres, 7, 5º, Não eliminado / 36344, Alex, 7, 6º, Não eliminado / 46965, Eduarda Poliana Demori, 7, 7º, Não eliminado / 42051, Sirlei Schaberle Gatti, 5, 8º, Não eliminado / 38948, Adriana Aparecida Machado Dos Santos, 5, 9º, Não eliminado / 48308, Vasconcelo Carlim Da Silva, 5, 10º, Não eliminado / 26001, Nerezin Alves Da Rosa Souza, 5, 11º, Não eliminado / 37615, Guilherme Lucas De Almeida, 5, 12º, Não eliminado / 37219, Vitória Gabrielle Lima Domingues, 5, 13º, Não eliminado / 49548, Thais Barreira Benchimol, 5, 14º, Não eliminado

126. SC – RODEIO

47275, Martha Heusser, 10, 1º, Classificado / 47511, Gerson Raul Brodwolf, 10, 2º, Não eliminado / 45708, Renan Geovaldri Freitas Azevedo, 10, 3º, Não eliminado / 45624, Silvio Cesar Maus, 10, 4º, Não eliminado / 41441, Daniel Cogo Correia, 10, 5º, Não eliminado / 45577, Ana Paula Fiamoncini, 10, 6º, Não eliminado / 36375, Mary Lea Korz, 10, 7º, Não eliminado / 45581, Myllena Ferreira Lopes, 10, 8º, Não eliminado / 45519, Maria De Fatima Vieira Cruz, 10, 9º, Não eliminado / 45679, Jaqueline, 10, 10º, Não eliminado / 44353, Cristiano Ricardo Doege Poli, 10, 11º, Não eliminado / 49364, Arlene Do Socorro Teixeira Cardoso, 10, 12º, Não eliminado / 47743, Gregory Pereira Santos Rocha, 10, 13º, Não eliminado / 45430, Josiane Alves De Campos, 10, 14º, Não eliminado / 45896, Leonardo Fiorentin Moreira, 10, 15º, Não eliminado / 43665, Alberto Maia Gomes, 10, 16º, Não eliminado / 45303, Felipe Cristi, 10, 17º, Não eliminado / 48294, Alexandre De Melo França, 10, 18º, Não eliminado / 46389, Alexandro Thafael Buchner, 10, 19º, Não eliminado / 46877, Jacksonildo De Lima Do Carmo, 10, 20º, Não eliminado / 45587, Taynara Cristina Herkenhoff Da Cunha, 10, 21º, Não eliminado / 45801, Caroline Patricia Geissler Tonet, 10, 22º, Não eliminado / 46919, Joice De Souza, 10, 23º, Não eliminado / 45449, Paola Eduarda Da Silva, 10, 24º, Não eliminado / 46921, Caroline Simas, 10, 25º, Não eliminado / 47748, Jeaque Fernando Ladewig, 7, 26º, Não eliminado / 26865, Benedito Alexandre Elías Silva, 7, 27º, Não eliminado / 46831, Vanildo, 7, 28º, Não eliminado / 45148, Daniel, 7, 29º, Não eliminado / 45452, André Luiz De Lima Soares, 7, 30º, Não eliminado / 50107, Patrícia Babi Dos Santos Guimarães, 7, 31º, Não eliminado / 45332, Cleideomar Terezinha Chiminelli Sardagna, 7, 32º, Não eliminado / 45870, Daniel Ferreira Barbosa, 7, 33º, Não eliminado / 48724, Marineide A Lacerda, 7, 34º, Não eliminado / 45082, Daniel Artur Luciano, 7, 35º, Não eliminado / 47104, Fernanda Ramalho Simão, 7, 36º, Não eliminado / 47310, Gustavo Henrique Da Silva, 7, 37º, Não eliminado / 49074, Luciane Antunes De Lara, 7, 38º, Não eliminado / 48400, Paulo Augusto Bento, 7, 39º, Não eliminado / 47953, Tatiane Aparecida Dos Santos, 7, 40º, Não eliminado / 45168, Patrícia Regina Dos Passos Marian, 7, 41º, Não eliminado / 45251, Marcelo Cubiak, 7, 42º, Não eliminado / 48028, Kelerson Menezes, 7, 43º, Não eliminado / 46148, Ana Claudia Alberton, 7, 44º, Não eliminado / 44805, Alessandro Piram, 7, 45º, Não eliminado / 49445, Daiane Behling Fritsche, 7, 46º, Não eliminado / 45248, Gabriela Bertoldi, 7, 47º, Não eliminado / 46509, Graciele Oliveira Silva, 7, 48º, Não eliminado / 46378, Indianara Senhorinha Stem Da Silva, 7, 49º, Não eliminado / 49886, Tânia, 7, 50º, Não eliminado / 45249, Jéssica Da Costa, 7, 51º, Não eliminado / 31582, Romario Andrade Alves, 7, 52º, Não eliminado / 39643, Lorena Oliveira Marques, 7, 53º, Não eliminado / 31678, Leidiane Costa Araujo Andrade, 7, 54º, Não eliminado / 45289, Marina Ferreira Fortunato Schmitz, 7, 55º, Não eliminado / 42109, André Luis Silva Sanches, 7, 56º, Não eliminado / 45193, Amabile Paulina Alves Scheidemantel, 7, 57º, Não eliminado / 46294, Laurice Ribeiro De Medeiros, 7, 58º, Não eliminado / 45514, Lorena De Oliveira, 7, 59º, Não eliminado / 29191, Alexsandra Krug, 7, 60º, Não eliminado / 29664, Gregory Ramirez Freitas Da Silva, 7, 61º, Não eliminado / 27788, Marjorie Rebeca Staloch Vieira, 7, 62º, Não eliminado / 45436, Samuel Lucas Da Silva Sousa, 7, 63º, Não eliminado / 45318, Bryan Fauxt, 7, 64º, Não eliminado / 45689, Djully Carolina Backes, 7, 65º, Não eliminado / 46488, Elia Giovanella, 5, 66º, Não eliminado / 29782, Marlita Dahlke, 5, 67º, Não eliminado / 45084, Eunice Aparecida Perosa, 5, 68º, Não eliminado / 45765, Marilene, 5, 69º, Não eliminado / 27815, Ofélia Aparecida Grava, 5, 70º, Não eliminado / 41437, Luciana Fodi, 5, 71º, Não eliminado / 45755, Marinez Slusarczuk Vendramin, 5, 72º, Não eliminado / 45294, Raquel Tenfen, 5, 73º, Não eliminado / 45057, Marcelo, 5, 74º, Não eliminado / 32675, Amelia Oliveira Ribeiro, 5, 75º, Não eliminado / 46128, Adriana Da Silva, 5, 76º, Não eliminado / 46136, Clesiane Dos Santos, 5, 77º, Não eliminado / 33637, Erissamia Do Socorro Alves Santos, 5, 78º, Não eliminado / 46014, Adriana Nunes Da Silva, 5, 79º, Não eliminado / 45604, Rosemeire Aparecida, 5, 80º, Não eliminado / 45129, Priscila Machado, 5, 81º, Não eliminado / 45377, Ane Caroline Barbosa Da Silva, 5, 82º, Não eliminado / 45049, Jean Fernando Geissler, 5, 83º, Não eliminado / 40803, Caroline Porto Da Silva Reiter, 5, 84º, Não eliminado / 47040, Jesiel De Quadros Batista, 5, 85º, Não eliminado / 49729, Ana Carolina Almeida Carvalho De Oliveira, 5, 86º, Não eliminado / 45742, Tânia Maria Del Sant Moeller, 5, 87º, Não eliminado / 45418, Joel Antunes Da Rosa, 5, 88º, Não eliminado / 45170, Cleverton Gouveia Dos Santos, 5, 89º, Não eliminado / 46230, Wilton Cardoso, 5, 90º, Não eliminado / 45270, Tamara Regina Da Silva, 5, 91º, Não eliminado / 45308, Tatiane Aparecida Kmiatkoscki, 5, 92º, Não eliminado / 30232, Alessandra Aparecida Alves, 5, 93º, Não eliminado / 45836, Jean Carlos Vacht Da Silv A, 5, 94º, Não eliminado / 45485, Cristiane Maria Negretti De Pontes Vaz, 5, 95º, Não eliminado / 45169, Luiz Fernando De Oliveira, 5, 96º, Não eliminado / 45273, Alysson Huan De Jesus, 5, 97º, Não eliminado / 45113, Adriane Da Cruz De Oliveira, 5, 98º, Não eliminado / 45678, Carlos Eduardo Marçal, 5, 99º, Não eliminado / 45081, Bruna Karoline Baldi, 5, 100º, Não eliminado / 47366, Sabrina Valadão Barbosa, 5, 101º, Não eliminado / 47175, Fabiano Braun, 5, 102º, Não eliminado / 45469, Janaina Silveira Schlikmann, 5, 103º, Não eliminado / 46634, Jaqueline Mathis Corrêa De Oliveira, 5, 104º, Não eliminado / 49825, Carlos Eduardo Martins, 5, 105º, Não eliminado / 47001, Mariani Gomes Martins, 5, 106º, Não eliminado / 46872, Brenda Vogel, 5, 107º, Não eliminado / 46675, Melissa Radatz, 5, 108º, Não eliminado / 45867, Stefany Fernandes Da Luz, 5, 109º, Não eliminado / 45299, Kamili Samulewski, 5, 110º, Não eliminado / 48645, Paola Tainara Da Rosa De Oliveira, 5, 111º, Não eliminado / 46152, Suelanny Do Socorro Paixão Da Silva, 5, 112º, Não eliminado

127. SC – SANGÃO

32309, Alex Alves Silva, 10, 1º, Classificado / 38624, Maria Aparecida Lima De Freitas, 10, 2º, Não eliminado / 48672, Danilo Zanelato Claudino, 10, 3º, Não eliminado / 33155, Ana Paula Silva, 7, 4º, Não eliminado / 41183, Luiz Carlos Leotilio De Mello, 5, 5º, Não eliminado / 36879, Anselmo Mariano Teixiera, 5, 6º, Não eliminado / 41121, Andre, 5, 7º, Não eliminado / 47052, Henrique De Almeida Ivo, 5, 8º, Não eliminado / 36711, Maciel De Bittencourt Lidio, 5, 9º, Não eliminado

128. SC – SANTO AMARO DA IMPERATRIZ

42810, Luiz Cosme Gonçalves De Araujo, 10, 1º, Não eliminado / 30733, Salesio Bauer, 10, 2º, Não eliminado / 34500, Micael Gregory Maeda, 10, 3º, Não eliminado / 47872, Martha Salengue Sobral, 10, 4º, Não eliminado / 46060, Eliane Do Rocio Lima Fontoura, 10, 5º, Não eliminado / 41270, Maria Sônia De Souza, 10, 6º, Não eliminado / 26044, Joao Andre Lorenzon, 10, 7º, Não eliminado / 30366, Sivonete Maria Guedes Ribeiro, 10, 8º, Não eliminado / 42178, Alexandre Cardoso Yoshida, 10, 9º, Não eliminado / 29240, Sirlei Aparecida Locatelli, 10, 10º, Não eliminado / 28245, Claudio Marcio De Lima Joaquim, 10, 11º, Não eliminado / 37877, Lauriano Atílio Benazzi, 10, 12º, Não eliminado / 33273, Pércia Lia S. Moura, 10, 13º, Não eliminado / 50183, Fernando Harley De Souza Nascimento, 10, 14º, Não eliminado / 49962, Camilla Miranda Santos, 10, 15º, Não eliminado / 39808, Simone Dutra Anderloni, 10, 16º, Não eliminado / 35162, Elisângela Martins Da Silva, 10, 17º, Não eliminado / 31466, Alexandre Patrício Vieira, 10, 18º, Não eliminado / 35210, Mari Angela Machado, 10, 19º, Não eliminado / 49006, Alessandra Da Cruz, 10, 20º, Não eliminado / 37480, Blenda Louise Ramos, 10, 21º, Não eliminado / 41848, Celina Silveira Medeiros, 10, 22º, Não eliminado / 47713, Maevi Ottonelli, 10, 23º, Não eliminado / 28029, Artur Jemes Lessa Turibi, 10, 24º, Não eliminado / 42585, Joseane Braz Ferreira Defiltro, 10, 25º, Não eliminado / 44199, Giselle Mari Speck, 10, 26º, Não eliminado / 37653, Francielle Da Silva Pereira, 10, 27º, Não eliminado / 43347, Liliane Djamila Carneiro Dos Santos, 10, 28º, Não eliminado / 26048, Sheila Vieira Sousa, 10, 29º, Não eliminado / 50426, Luciany Do Socorro De Oliveira Sampaio, 10, 30º, Não eliminado / 34942, Willian Kennedy Panstein, 10, 31º, Não eliminado / 49964, Jamerson Deleon Soares Gatinho, 10, 32º, Não eliminado / 39762, Mayron Zucareli Inocêncio, 10, 33º, Não eliminado / 35474, Raphael William Dos Santos, 10, 34º, Não eliminado / 49330, Weuler Pereira De Azara, 10, 35º, Não eliminado / 31425, Aline Da Rocha Koehler, 10, 36º, Não eliminado / 39309, Silas Pereira Rosa, 10, 37º, Não eliminado / 27418, Taís Tamara Dos Santos Kanofre Meyer, 10, 38º, Não eliminado / 42281, Maycon Peixoto Xavier, 10, 39º, Não eliminado / 48866, Vanessa Turnes, 10, 40º, Não eliminado / 43520, Elcio Da Silveira Junior, 10, 41º, Não eliminado / 28375, Yure Ezequiel Cordeiro Policarpo, 10, 42º, Não eliminado / 47204, Larissa Caroline Horne, 10, 43º, Não eliminado / 30898, Renata Schramm Corrêa, 10, 44º, Não eliminado / 40909, Carla Maria Barreto Araújo, 10, 45º, Não eliminado / 39902, Paulo Henrique Da Silva Câmara, 10, 46º, Não eliminado / 33240, Fernanda Cristina Pereira, 10, 47º, Não eliminado / 29089, Jhonata Santana Correa, 10, 48º, Não eliminado / 44974, Diana Kuhn, 10, 49º, Não eliminado / 40915, Carlos Brayan Ramos De Oliveira, 10, 50º, Não eliminado / 31230, Barbara Costa Filgueiras Do Nascimento, 10, 51º, Não eliminado / 43114, Mirian Doyle Trindade, 10, 52º, Não eliminado / 34699, Arnaldo Sena De Lira, 7, 53º, Não eliminado / 36475, Andre Tissiani, 7, 54º, Não eliminado / 39508, Jonny Rely Machado Balderrama, 7, 55º, Não eliminado / 31975, Joelma Dal Bo, 7, 56º, Não eliminado / 49654, Enio Cesar Santana, 7, 57º, Não eliminado / 45605, George, 7, 58º, Não eliminado / 39885, Simone Do Canto Silveira, 7, 59º, Não eliminado / 47606, Marcelo Fabiano Pereira Cardoso, 7, 60º, Não eliminado / 28935, Elisângela Lumertz Pereira, 7, 61º, Não eliminado / 43576, Emanoela Oliveira Da Silva, 7, 62º, Não eliminado / 34825, Raquel Cristiani Silva Da Silva, 7, 63º, Não eliminado / 46273, Selson Thiago Miranda Dias, 7, 64º, Não eliminado / 35420, Dayse Karen Marcon, 7, 65º, Não eliminado / 27366, Danilo Ferreira Ruiz, 7, 66º, Não eliminado / 49237, Franciele Silveira Borges, 7, 67º, Não eliminado / 29912, Danielle Cristina Da Silva, 7, 68º, Não eliminado / 30342, Diego Da Silva Laurindo, 7, 69º, Não eliminado / 28796, Gustavo Da Silva, 7, 70º, Não eliminado / 34522, Guilherme Viegas, 7, 71º, Não eliminado / 33329, Wanderley Wallyson Damarem, 7, 72º, Não eliminado / 42583, Luan Patrick Avelar Costa, 7, 73º, Não eliminado / 45139, Carlos Fraga Alves, 7, 74º, Não eliminado / 41653, Marcos Vinicius Almeida Dos Santos, 7, 75º, Não eliminado / 26193, Edio Hillesheim, 7, 76º, Não eliminado / 50010, Juliana Dos Anjos Pacheco, 7, 77º, Não eliminado / 43399, Pedro Roxo Rocha, 7, 78º, Não eliminado / 27293, Luis Matheus Godoy Da Silva, 7, 79º, Não eliminado / 40305, Iago Peña Do Amaral, 7, 80º, Não eliminado / 40318, Gabrielle Montanini Da Silva Flôres, 7, 81º, Não eliminado / 44369, Weliton Ribeiro Da Rosa, 7, 82º, Não eliminado / 44810, Gabriel Da Silva Oliveira, 7, 83º, Não eliminado / 37562, Riquelme Santos, 7, 84º, Não eliminado / 34531, Laurinda Otília Figueira Machado, 5, 85º, Não eliminado / 49608, Ivan, 5, 86º, Não eliminado / 48228, Maria Jussara Veiga Vilante, 5, 87º, Não eliminado / 43409, Cátia Do Socorro Alves Das Mercês, 5, 88º, Não eliminado / 32741, Roberto Rivelino Bittencourt, 5, 89º, Não eliminado / 48861, Rose Fernanda De Oliveira Brum, 5, 90º, Não eliminado / 26400, Aline Medeiros, 5, 91º, Não eliminado / 36625, Claudio Joé De Oliveira, 5, 92º, Não eliminado / 26664, Fabiola Soares Da Gama, 5, 93º, Não eliminado / 41531, Rodrigo Sant’ana De Freitas Cunha, 5, 94º, Não eliminado / 33458, Advaldir Silva Santos, 5, 95º, Não eliminado / 28211, Diego Figueira Machado, 5, 96º, Não eliminado / 47132, Tiago Vieira De Brito, 5, 97º, Não eliminado / 27080, Marcio Rodrigues Cabrera, 5, 98º, Não eliminado / 39953, Adriana Aguiar Alves, 5, 99º, Não eliminado / 47720, Alessandra Martins Figueiredo, 5, 100º, Não eliminado / 43355, Lucineia Varela, 5, 101º, Não eliminado / 30419, Aline Gomes De Freitas, 5, 102º, Não eliminado / 29092, Taís Da Silva Nunes, 5, 103º, Não eliminado / 30361, Denise De Souza Martins, 5, 104º, Não eliminado / 47118, Bruno De Souza Lima, 5, 105º, Não eliminado / 39201, Marcos Moriael Da Silva, 5, 106º, Não eliminado / 37173, Carine Bittencourt Ramos Pereira, 5, 107º, Não eliminado

129. SC – SÃO JOÃO BATISTA

42173, Severina Inacia De Sousa, 10, 1º, Classificado / 39314, Maria Mutiana Pinheiro Jacome, 10, 2º, Não eliminado / 45889, Vivian Rodrigues Maciel, 10, 3º, Não eliminado / 29013, Fabricio Esperandio Loz Lanzarini, 10, 4º, Não eliminado / 40419, Celso De Oliveira Marques, 10, 5º, Não eliminado / 47059, Henrique Weber Dalla Costa, 10, 6º, Não eliminado / 50154, Caio Martins Marques, 10, 7º, Não eliminado / 38054, José Diego Almeida Conceição, 10, 8º, Não eliminado / 44624, Raqueli Rusch, 10, 9º, Não eliminado / 29989, Maviael Do Nascimento Monteiro, 10, 10º, Não eliminado / 46361, Lucio Fernando Abrão, 7, 11º, Não eliminado / 32100, Aline Thiziane De Carvalho, 7, 12º, Não eliminado / 35036, Tâmisa Fleck Ell Pereira, 7, 13º, Não eliminado / 49122, Juliana Rodrigues Nunes De Matos, 7, 14º, Não eliminado / 48778, Edvan Marcio Oliveira Santos, 7, 15º, Não eliminado / 40856, Jaqueline Priscila Ribeiro, 5, 16º, Não eliminado / 49156, Amanda Karoline Cichocki, 5, 17º, Não eliminado / 43088, Matheus Servat Pires, 5, 18º, Não eliminado

130. SC – SÃO LUDGERO

47421, Charles Larroyed Bittencourt, 10, 1º, Classificado / 40011, Luciana, 10, 2º, Não eliminado / 47561, Marcia Helena De Jesus Carvalho Bittencourt, 7, 3º, Não eliminado / 32479, Thais Della Justina, 7, 4º, Não eliminado / 32970, Samuel Cruzeta Moraes, 7, 5º, Não eliminado / 46299, Kelvin Teixeira De Araújo, 7, 6º, Não eliminado / 34551, Elisangela Leandro, 5, 7º, Não eliminado / 44977, Rafael De Lima Muniz, 5, 8º, Não eliminado / 49574, Rilton Nogueira Da Silva, 5, 9º, Não eliminado

131. SC – SAUDADES

44023, Vanderlei Schmatz, 10, 1º, Classificado / 47425, Ivanir Vaider, 10, 2º, Classificado / 30771, Daiana Bach, 10, 3º, Não eliminado / 43458, Ana Carolina Dos Santos Torres, 7, 4º, Não eliminado / 39916, Marisa Fatima Nunes, 5, 5º, Não eliminado / 43055, Julio Cesar Da Cruz, 5, 6º, Não eliminado / 28790, Maiara Dos Santos, 5, 7º, Não eliminado

132. SC – SERRA ALTA

38253, Djonatan Prior, 10, 1º, Não eliminado / 27222, Lourenço De Souza, 7, 2º, Não eliminado / 31226, Cacieli Magri, 7, 3º, Não eliminado / 31708, Carlos Gustavo Ribeiro De Carvalho, 5, 4º, Não eliminado / 34309, Ariel Stevens Gomes Lemes, 5, 5º, Não eliminado

133. SC – SIDERÓPOLIS

30302, Mara Rúbia Batista Ronsoni, 10, 1º, Não eliminado / 36246, Janai Cardoso De Souza Vidor, 10, 2º, Não eliminado / 28213, Eduardo Marcelo Rodrigues, 10, 3º, Não eliminado / 35170, Aline Marques Da Silva, 10, 4º, Não eliminado / 38440, Francisco Marlon Borges Da Silva, 7, 5º, Não eliminado / 41249, Israel Bitencourt Silva, 7, 6º, Não eliminado / 49709, Dejenane Goulart Barbosa, 7, 7º, Não eliminado / 28748, Andréa, 5, 8º, Não eliminado / 46870, Fabiana Soares Farias, 5, 9º, Não eliminado / 32515, Melina Campos Souza Coutinho, 5, 10º, Não eliminado / 45374, Vaneza Da Silva Ferreira, 5, 11º, Não eliminado

134. SC – TAIÓ

47657, Deise Fernandes Daufenbach, 10, 1º, Classificado / 38904, Gislaine Gonçalves Ribeiro, 7, 2º, Não eliminado / 40595, Ana Tailine Pires Da Silva, 5, 3º, Não eliminado

135. SC – TANGARÁ

45702, Jose Fabricio Melo, 10, 1º, Classificado / 44946, Renan Krabbe, 10, 2º, Não eliminado / 37626, Cleber Albuquerque, 10, 3º, Não eliminado / 32203, Kelin Scolaro, 10, 4º, Não eliminado / 27943, Antonio Marcos Pereira, 5, 5º, Não eliminado

136. SC – URUSSANGA

35988, Elice Regina Leopoldo Do Nascimento, 10, 1º, Classificado / 33565, Marcos Roberto Silveira, 10, 2º, Não eliminado / 35389, Ana Cristina Serafim, 10, 3º, Não eliminado / 37306, Carina Xavier Rego, 10, 4º, Não eliminado / 47938, Cristina Custódio Damázio, 10, 5º, Não eliminado / 45525, Jéssica Pereira, 10, 6º, Não eliminado / 37840, Gustavo Lourenço Alves, 10, 7º, Não eliminado / 35820, Pedro Paulo Almeida Nunes Silva, 10, 8º, Não eliminado / 32323, Jean Lucas Speck Donato, 10, 9º, Não eliminado / 40287, Lídia Piucco Ugioni, 10, 10º, Não eliminado / 46438, Gerson Reis De Simas, 7, 11º, Não eliminado / 32136, Jeremias D. Ramos, 7, 12º, Não eliminado / 30725, André Roberto Gomes, 7, 13º, Não eliminado / 44808, Iris Carla Margarido, 7, 14º, Não eliminado / 31539, Greice Richter Da Silva, 7, 15º, Não eliminado / 50235, Claudia Rodrigues De Jesus, 7, 16º, Não eliminado / 39282, Dandara Antonio Costa Diamantina, 7, 17º, Não eliminado / 45655, Angelo Ferrarezi Neto, 5, 18º, Não eliminado / 32290, Valdeci Moreira Da Silva, 5, 19º, Não eliminado / 49983, Elisângela De Almeida Correa Sorato, 5, 20º, Não eliminado / 49858, Helena Farias De Souza, 5, 21º, Não eliminado / 39950, Patrícia Nunes Marcos, 5, 22º, Não eliminado

137. SC – VIDAL RAMOS

40579, Marisa Fermino, 10, 1º, Classificado / 38520, Mainusi De Pinho, 10, 2º, Não eliminado / 44663, Vivian Carla Oliveira De Sousa Leite, 10, 3º, Não eliminado / 50316, Ronildo Dos Santos, 5, 4º, Não eliminado / 33471, Jasilon Caike Alves Da Silva, 5, 5º, Não eliminado

138. SC – VITOR MEIRELES

49623, Maurelio Kimmel, 10, 1º, Classificado / 27658, Erlesio Carlos Siegle, 7, 2º, Não eliminado / 28704, Bruna Lidyane Machado, 7, 3º, Não eliminado / 50441, Eldeney Lopes De Sousa, 7, 4º, Não eliminado / 33966, Rejani Schmitt Claudino Dos Santos, 5, 5º, Não eliminado / 28966, Rafael, 5, 6º, Não eliminado / 39997, Karoline Aparecida Da Luz Castro, 5, 7º, Não eliminado / 35451, Jessica Santos Santana, 5, 8º, Não eliminado

139. SP – CESÁRIO LANGE

45823, Waldenira Mendes De Azevedo, 10, 1º, Não eliminado / 41238, Marcelo Miranda, 10, 2º, Não eliminado / 27294, Ricardo Zurlo, 10, 3º, Não eliminado / 32422, María Do Socorro Santos, 10, 4º, Não eliminado / 43205, Esther De Souza Martinelli Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 28571, Claudia Amorim Francisco, 10, 6º, Não eliminado / 44155, Raimundo Ribeiro De Sousa Ferreira Rita, 10, 7º, Não eliminado / 33330, Giovanna De Oliveira Dalmasio, 10, 8º, Não eliminado / 29209, Reinaldo Da Silva, 10, 9º, Não eliminado / 37326, Thalita Helaine Bermero Nardi, 10, 10º, Não eliminado / 37176, Edson Eufrasio Da Silva Alves, 10, 11º, Não eliminado / 40041, Oro Yasmin Lima De Souza, 10, 12º, Não eliminado / 35189, Ana Paula Leite De Barros, 10, 13º, Não eliminado / 48270, Miria Alves Silva Barrera, 10, 14º, Não eliminado / 50083, Anna Carolina Saroba Dos Santos, 10, 15º, Não eliminado / 34892, Sabrina De Lima Ramos, 10, 16º, Não eliminado / 44165, Danilo Freitas Pereira Gomes Da Rosa, 10, 17º, Não eliminado / 50349, Rafaela Bassetto Amaro, 10, 18º, Não eliminado / 36181, Fernanda Aparecida Costa, 10, 19º, Não eliminado / 41496, Ana Flávia Gaspar Soares, 10, 20º, Não eliminado / 36880, Larissa Alves Moitinho, 10, 21º, Não eliminado / 45843, Carolaine Carla Domingues Apolinário, 10, 22º, Não eliminado / 36262, Célia Regina Dos Santos, 7, 23º, Não eliminado / 49929, Najla Patricia De Jesus, 7, 24º, Não eliminado / 44467, Vanusa Melo Alves, 7, 25º, Não eliminado / 34562, Rafael Bozzolan, 7, 26º, Não eliminado / 48950, Francicleuton Lima Costa Alves, 7, 27º, Não eliminado / 33141, Fernanda Fornazier, 7, 28º, Não eliminado / 34687, Thiago Alves Da Silva, 7, 29º, Não eliminado / 49539, José Ricardo Da Silva Junior, 7, 30º, Não eliminado / 27147, João Paulo Zurlo, 7, 31º, Não eliminado / 27258, Lucas Rogério Silva Lopes, 7, 32º, Não eliminado / 46393, Silvana Da Silva Oliveira, 5, 33º, Não eliminado / 47378, Roberto Cassiano, 5, 34º, Não eliminado / 35971, Monica Pereira Alfonso, 5, 35º, Não eliminado / 41226, Marcos Luiz De Arruda, 5, 36º, Não eliminado / 38149, Rosângela Ribeiro Feliciano, 5, 37º, Não eliminado / 46761, Rute Paixão Dos Santos Dantas, 5, 38º, Não eliminado / 34156, Ana Cláudia Da Silva, 5, 39º, Não eliminado / 26423, Jeyson Zimerer Silva, 5, 40º, Não eliminado / 31297, Claudinei Francisco Pinto, 5, 41º, Não eliminado / 26558, Ana Claudia Ortega, 5, 42º, Não eliminado / 27966, Gilson Alves Da Silva Junior, 5, 43º, Não eliminado / 40689, Fernanda Camila Silveira De Almeida, 5, 44º, Não eliminado / 39285, Sheila Cristina De Arruda Barbi, 5, 45º, Não eliminado / 26644, Rafael Ribeiro Costa, 5, 46º, Não eliminado / 47234, Aline De Lima Barros, 5, 47º, Não eliminado / 46732, Franciele Santos Freitas, 5, 48º, Não eliminado / 42191, Lucas Iego De Almeida Tomazela, 5, 49º, Não eliminado / 36359, Nivaldo, 5, 50º, Não eliminado / 49024, Natalia Rufino Dos Reis Siqueira, 5, 51º, Não eliminado / 26635, Paloma Maria De Oliveira Nogueira Maia Moraes, 5, 52º, Não eliminado / 48538, Graziella Lopes Cassiano, 5, 53º, Não eliminado / 42906, Lucas Silva Santana, 5, 54º, Não eliminado

140. SP – CHARQUEADA

40647, Patricia Dos Santos Muniz, 10, 1º, Classificado / 37035, Idalicia Maria De Santos, 10, 2º, Não eliminado / 28718, Jorge Willian Silva De Oliveira, 10, 3º, Não eliminado / 47823, Iracema Alves Manoel Degaspari, 10, 4º, Não eliminado / 40543, Ludcherle De Paula Romano, 10, 5º, Não eliminado / 49030, Patricia Fernanda Cardoso, 10, 6º, Não eliminado / 35434, Gabriela Capuano Pedro, 10, 7º, Não eliminado / 45246, Thamiris Cristina De Oliveira Dias, 10, 8º, Não eliminado / 43909, Paula Beatriz Augusto De Souza, 10, 9º, Não eliminado / 45833, Raphaela Cristina Costa Leal, 10, 10º, Não eliminado / 49865, Maria Antonia Abs, 7, 11º, Não eliminado / 30960, Rosana Maria De Jesus Silva, 7, 12º, Não eliminado / 40678, Flavia Aparecida Ferreira De Souza, 7, 13º, Não eliminado / 44334, Graziela De Oliveira Lima, 7, 14º, Não eliminado / 30606, Joyce Daniele Siqueira, 7, 15º, Não eliminado / 29892, Danilo Fernando Bigaran Da Silva, 7, 16º, Não eliminado / 42433, Andreza De Oliveira Fagundes, 7, 17º, Não eliminado / 28582, Lucimara De Jesus Silva, 7, 18º, Não eliminado / 27553, Tomás Degaspari Lacôrte, 7, 19º, Não eliminado / 48824, Alexsander Dos Santos Cardoso Nevea, 7, 20º, Não eliminado / 45799, Marta Caroline Pereira De Lima, 7, 21º, Não eliminado / 32847, Vitoria Regia Nogueira Silva, 5, 22º, Não eliminado / 31118, Marcelo Ghenov, 5, 23º, Não eliminado / 40250, Sergio Henrique Grandel, 5, 24º, Não eliminado / 27947, Marcelo Bigaram, 5, 25º, Não eliminado / 49690, Ricardo Barbosa Dos Santos, 5, 26º, Não eliminado / 49126, Giuliana José Dos Santos Pignatti, 5, 27º, Não eliminado

141. SP – DIVINOLÂNDIA

43494, Ezequiel Alves Ventura, 10, 1º, Classificado / 41836, Edna Etelvina Ferreira Prevital, 10, 2º, Não eliminado / 34929, Júlio Cesar Da Cruz, 10, 3º, Não eliminado / 49831, Patricia, 10, 4º, Não eliminado / 43304, Edijane Da Silva Lopes, 10, 5º, Não eliminado / 42123, Liliana Aparecida Ferreira, 10, 6º, Não eliminado / 43212, Korina Clara De Oliveira, 10, 7º, Não eliminado / 41754, Carolina Machado Ramos Ranzani, 10, 8º, Não eliminado / 43517, Vanessa Cassani De Freitas, 10, 9º, Não eliminado / 41907, Plinio José De Souza, 10, 10º, Não eliminado / 33809, Fabiana Silva Moraes, 10, 11º, Não eliminado / 43446, Joenildo Vicente Arnulfo, 10, 12º, Não eliminado / 43841, Heloize Helena Nogueira Miranda, 10, 13º, Não eliminado / 36073, Beatriz Helena De Oliveira Carvalho, 10, 14º, Não eliminado / 44326, Daniel Henrique Cunha, 10, 15º, Não eliminado / 36704, Pamela Corrêa De Andrade, 10, 16º, Não eliminado / 39726, Carlos Eduardo Roque, 10, 17º, Não eliminado / 43658, Jessica Cristina Pontiles Moreira, 10, 18º, Não eliminado / 43429, Monique Campos Pinheiro, 10, 19º, Não eliminado / 44931, Desirée Silveira Luisi, 10, 20º, Não eliminado / 41266, Letícia Silva Aurilietti, 10, 21º, Não eliminado / 50269, Eloisa Maximiano André, 10, 22º, Não eliminado / 46994, Maria Beatriz Machado Jorge, 10, 23º, Não eliminado / 45498, Taina, 10, 24º, Não eliminado / 49473, Patrícia Fátima Jacon, 10, 25º, Não eliminado / 47738, Pedro Henrique Mengali, 10, 26º, Não eliminado / 45570, Thayna Bertolini, 10, 27º, Não eliminado / 47393, João Antônio Da Silva Rosa, 10, 28º, Não eliminado / 25986, Carlos Cesar Couto, 7, 29º, Não eliminado / 45933, Ana Flávia, 7, 30º, Não eliminado / 43495, Robson De Oliveira E Silva, 7, 31º, Não eliminado / 41818, Danilo Lupianhez Gonsales Felicio, 7, 32º, Não eliminado / 37676, Talita Lima Limão, 7, 33º, Não eliminado / 41981, Nilton Cesar De Carvalho, 7, 34º, Não eliminado / 43342, Andréa Marques, 7, 35º, Não eliminado / 26502, Gabriel, 7, 36º, Não eliminado / 45130, Tatiane Prates, 7, 37º, Não eliminado / 45030, Guilherme De Mattos, 7, 38º, Não eliminado / 45154, Mariele Cristina Ramos, 7, 39º, Não eliminado / 29410, Francisco Thales Leite De Almeida, 7, 40º, Não eliminado / 26577, Jorge Henrique Gusmões, 7, 41º, Não eliminado / 43986, Gisieli Ap. De Moraes, 7, 42º, Não eliminado / 45976, Matheus Renesto, 7, 43º, Não eliminado / 45845, Ana Carolina, 7, 44º, Não eliminado / 34618, Tainara Aparecida Felisberto, 7, 45º, Não eliminado / 44619, Felipe Dias Geronimo, 7, 46º, Não eliminado / 43242, Camili Emanuele Moreira Delfino, 7, 47º, Não eliminado / 43441, Vítor Emanuel De Souza, 7, 48º, Não eliminado / 43222, Ana Beatriz Mapelli, 7, 49º, Não eliminado / 44634, Maiara Aparecida De Faria, 7, 50º, Não eliminado / 43299, Gabrielle Dos Santos, 7, 51º, Não eliminado / 41966, Maria Eduarda Ferreira, 7, 52º, Não eliminado / 46890, Antônio Augusto Olivieri, 5, 53º, Não eliminado / 44783, Maria Vitória Alves Ribeira, 5, 54º, Não eliminado / 47727, Luciene Cristina Leal Garcia, 5, 55º, Não eliminado / 49708, Anderson Aguiar, 5, 56º, Não eliminado / 46710, Lilian Cristina Quarenta Souza, 5, 57º, Não eliminado / 43245, Claudia Gomes Grespan Fortini, 5, 58º, Não eliminado / 49454, Josué Morais Junior, 5, 59º, Não eliminado / 45431, Alex Rocha Silva, 5, 60º, Não eliminado / 42064, Tathiane De Sousa Moscoski Jorge, 5, 61º, Não eliminado / 43655, Angélica Aparecida Pinto Trevisan, 5, 62º, Não eliminado / 43817, Lucilei, 5, 63º, Não eliminado / 43283, Rutinéia, 5, 64º, Não eliminado / 49573, Camila Geralda De Souza, 5, 65º, Não eliminado / 45638, Eduardo, 5, 66º, Não eliminado / 39996, Cátia Mônica Morais Benetti, 5, 67º, Não eliminado / 46730, Vinicius Crispim Franzoni, 5, 68º, Não eliminado / 48444, Flavine Helena Thomáz Da Silva, 5, 69º, Não eliminado / 45989, Janine Estefânia Ribeiro, 5, 70º, Não eliminado / 49813, Ana Beatriz, 5, 71º, Não eliminado / 43288, Ana Gabriela Oliboni Grespan, 5, 72º, Não eliminado / 50039, Eliezerhenrique Henrique Da Silva, 5, 73º, Não eliminado / 44295, Danilo José De Melo, 5, 74º, Não eliminado / 46380, Mateus Henrique De Moraes, 5, 75º, Não eliminado / 43238, Jéssica Thalia De Souza Silva, 5, 76º, Não eliminado / 43309, Maiky Junior De Souza, 5, 77º, Não eliminado / 43583, Adriel Lucas De Carvalho, 5, 78º, Não eliminado / 43256, Dalila Aparecida Longuini, 5, 79º, Não eliminado / 43364, Leonardo Henrique Da Silva, 5, 80º, Não eliminado / 43203, Tauane Da Silva Reviera, 5, 81º, Não eliminado / 49932, Antônio Carlos Pacetti Filho, 5, 82º, Não eliminado / 49804, Miliane Aparecida Dos Santos, 5, 83º, Não eliminado / 43380, Milka Maria Pereira, 5, 84º, Não eliminado / 43480, José Augusto Junqueira De Almeida, 5, 85º, Não eliminado / 44350, Enrico Jacon Maeiro, 5, 86º, Não eliminado / 43310, Rafael Felipe Duarte, 5, 87º, Não eliminado / 49826, Renan Carlos Cancian, 5, 88º, Não eliminado / 43488, Luana Marinho Navarro, 5, 89º, Não eliminado / 45564, Ana Flávia Dias Gerônimo, 5, 90º, Não eliminado / 46779, Maria Eduarda Almas Carvalho, 5, 91º, Não eliminado / 46867, Camila Cancian Zani, 5, 92º, Não eliminado / 43904, Maria Gabriela De Pádua Almeida, 5, 93º, Não eliminado / 44287, Matheus Willyan De Almeida Astolfo, 5, 94º, Não eliminado / 44609, Nathali Datovo Bianchetti, 5, 95º, Não eliminado / 47576, Sabrina Vitória Leal Garcia, 5, 96º, Não eliminado / 43236, Lívia Beatriz Corrêa, 5, 97º, Não eliminado / 33192, Emilly Marques Gomes, 5, 98º, Não eliminado / 47952, Isadora, 5, 99º, Não eliminado

142. SP – ESTIVA GERBI

49687, Luiz Gonzaga Amaral Duarte Neto, 10, 1º, Classificado / 32570, Anderson Do Lago Leite, 10, 2º, Não eliminado / 36558, Antonia Maria Ribeiro, 10, 3º, Não eliminado / 33088, Heitor Machado, 10, 4º, Não eliminado / 49622, George Da Costa Braga, 10, 5º, Não eliminado / 33387, Paulo Eduardo Lima Pompeo Junior, 10, 6º, Não eliminado / 43375, Adélio Travaglia Francato, 10, 7º, Não eliminado / 45968, Fábio Dembisque, 10, 8º, Não eliminado / 45106, Rodrigo Munhoz, 10, 9º, Não eliminado / 50469, Aramis José Nunes De Moraes, 10, 10º, Não eliminado / 31534, Anna Paula Carneiro Caetano, 10, 11º, Não eliminado / 29193, Danilo Moreno De Carvalho, 10, 12º, Não eliminado / 47258, Thiago Azzem Soares De Alvarenga, 10, 13º, Não eliminado / 33758, Otávio Matias Fernandes Neto, 10, 14º, Não eliminado / 44529, Amanda Nogueira Santos, 10, 15º, Não eliminado / 44915, Claytoncerruti Junior, 7, 16º, Não eliminado / 34537, Ana Laura Xavier, 7, 17º, Não eliminado / 41484, Katiane Aparecida De Morais Jorge, 7, 18º, Não eliminado / 49680, Camille Aparecida De Oliveira Lopes, 7, 19º, Não eliminado / 37522, Wesley Cople Da Silva Costa, 5, 20º, Não eliminado / 41164, Frederico Luizi De Souza, 5, 21º, Não eliminado / 30278, Cristiane Bueno Andrade Da Silva, 5, 22º, Não eliminado / 43439, Diovana Metzker Brucieri, 5, 23º, Não eliminado / 29765, Rafaela Giovana Rodrigues, 5, 24º, Não eliminado

143. SP – IPIGUÁ

46108, Mauricio Arruda, 10, 1º, Classificado / 34071, Marco Antonio Topdjian, 10, 2º, Não eliminado / 36347, Sérgio Luís Silva Oliveira, 10, 3º, Não eliminado / 36512, Débora Amancio Pereira, 10, 4º, Não eliminado / 50453, Maria Paula, 10, 5º, Não eliminado / 50224, Marli Franzin, 10, 6º, Não eliminado / 48378, Luciana Abdul Nour Yosef Elnjme, 10, 7º, Não eliminado / 50484, Simone Cristina Mariano, 10, 8º, Não eliminado / 46990, Mauro Maldonado De Barros, 10, 9º, Não eliminado / 35818, Valdemir Jose Da Costa, 10, 10º, Não eliminado / 46425, Sueli Almeida Senigali, 10, 11º, Não eliminado / 50242, Claudia Rejane Rodrigues, 10, 12º, Não eliminado / 36815, Adiel Amancio Pereira, 10, 13º, Não eliminado / 30124, Jair Augusto Delboni Barbosa Araújo, 10, 14º, Não eliminado / 33845, Euds Cosme De Freitas, 10, 15º, Não eliminado / 35063, Marlene Borges Prates, 10, 16º, Não eliminado / 37826, Marinei De Cassia Rezende, 10, 17º, Não eliminado / 40230, Marcelo Fernandes Rosa, 10, 18º, Não eliminado / 47470, Monica Mouta Mendonça Teixeira, 10, 19º, Não eliminado / 48113, Alessandra Cristina Monteiro, 10, 20º, Não eliminado / 29602, Cassiano De Oliveira Januario, 10, 21º, Não eliminado / 34206, Rita De Cassia Guimaraes Rodrigues Martins, 10, 22º, Não eliminado / 27651, Priscila Maria Rosalia Medrado Rodrigues, 10, 23º, Não eliminado / 50307, Leda Guedes Ferreira Da Silva, 10, 24º, Não eliminado / 34135, Adriano De Sousa Cirqueira, 10, 25º, Não eliminado / 49185, Danatiele Soares Segato, 10, 26º, Não eliminado / 41395, Kathleen Cecchin Junqueira Cimino, 10, 27º, Não eliminado / 45134, Leticia Lustosa Simão Motta, 10, 28º, Não eliminado / 28399, Franciana Luísa Aguiar, 10, 29º, Não eliminado / 50044, Jéssica Janaína De Oliveira Fernandes, 10, 30º, Não eliminado / 46976, Guilherme Silva De Assis, 10, 31º, Não eliminado / 44451, Ana Eliza Jesus De Cerqueira Barreiro, 10, 32º, Não eliminado / 50226, Leia Lima De Oliveira Machado, 10, 33º, Não eliminado / 39869, Edmundo Soares Da Silva Neto, 10, 34º, Não eliminado / 41337, Cleidiane Dourado Silva, 10, 35º, Não eliminado / 32231, Jonas Alves Da Silva, 10, 36º, Não eliminado / 25923, Lygia Maria Anelmo Abrahao, 7, 37º, Não eliminado / 29543, Hilda Viana De Souza, 7, 38º, Não eliminado / 37109, Marcus Vinicius Cardozo Jacometti, 7, 39º, Não eliminado / 31209, Edna Lopes Silva De Sousa, 7, 40º, Não eliminado / 36806, Oscar Marcelo Cardozo Jacometti, 7, 41º, Não eliminado / 35484, Lilian Dulce Rangel Alves, 7, 42º, Não eliminado / 32454, Esdras Da Silva Oliveira, 7, 43º, Não eliminado / 50423, Alan Cardozo Liebano Da Silva, 7, 44º, Não eliminado / 42346, Weliton Da Silva Marcelino, 7, 45º, Não eliminado / 50394, Aline Renata Ponchio De Azevedo, 7, 46º, Não eliminado / 41406, Joelma Tamires Da Silva Vieira Araujo, 7, 47º, Não eliminado / 37370, Adriane De Jesus Da Silva Borges, 7, 48º, Não eliminado / 48765, Victor Guilherme Rezende Medeiros, 7, 49º, Não eliminado / 31639, Alan Junio Gonçalves Valce, 7, 50º, Não eliminado / 50401, Isabela Rodrigues Dos Santos Montoro, 7, 51º, Não eliminado / 45220, Antônio Fernandes De Sousa, 5, 52º, Não eliminado / 50372, Adriana Missias Bueno Pontes, 5, 53º, Não eliminado / 45753, Julio Cesar Da Silva Brito, 5, 54º, Não eliminado / 30192, Simone Cristina Ludugero, 5, 55º, Não eliminado / 50062, Márcia Mercê Da Silva Frank, 5, 56º, Não eliminado / 50408, Daiana Aparecida Marinho, 5, 57º, Não eliminado / 50093, Joanilce Cardoso, 5, 58º, Não eliminado / 50096, Suellen Moreira De Jesus Silva Oliveira, 5, 59º, Não eliminado / 50036, Joyce Rodrigues Cardoso, 5, 60º, Não eliminado / 50070, Abner Augusto De Souza, 5, 61º, Não eliminado / 50291, Jéssica Todoro De Morais Rodrigues, 5, 62º, Não eliminado / 33858, Wellington Fornacciari, 5, 63º, Não eliminado / 45644, Larissa Pinheiro Silva, 5, 64º, Não eliminado / 35480, Aparecida Ribeiro Ferreira, 5, 65º, Não eliminado / 48070, Andressa Cristina De Queiroz, 5, 66º, Não eliminado / 33386, Raquel, 5, 67º, Não eliminado / 50069, Danielle Luiza Da Silva Pinto, 5, 68º, Não eliminado / 50265, Paloma Santos Lopes, 5, 69º, Não eliminado / 39969, Gilson Gil Pinheiro Dos Santos, 5, 70º, Não eliminado

144. SP – ITARIRI

38316, Adalberto Carmo De Lima, 10, 1º, Classificado / 33200, Leibniz Félix Santos, 10, 2º, Não eliminado / 36329, Edison Roberto Estanislau, 10, 3º, Não eliminado / 37361, Valdemir Da Cruz, 10, 4º, Não eliminado / 29217, Ana Cristina De Souza, 10, 5º, Não eliminado / 39842, Luciana Bárbara Cirino Benevides, 10, 6º, Não eliminado / 45781, Everton De Oliveira Santos, 10, 7º, Não eliminado / 33259, Elaine Cristina Ferreira, 10, 8º, Não eliminado / 41664, Alex Guedes Arruda, 10, 9º, Não eliminado / 35133, Tiago Camilo Dias, 10, 10º, Não eliminado / 26879, Priscilla Lopes Bulgarelli, 10, 11º, Não eliminado / 50164, Esau José Dos Santos Pinheiro, 10, 12º, Não eliminado / 31995, Cinthya Yakemi Ilonczai Ishizaki, 10, 13º, Não eliminado / 28067, Rafael Ferreira Da Fonseca Trindade, 10, 14º, Não eliminado / 49902, Irailde Oliveira Tavares, 10, 15º, Não eliminado / 50271, Patricia Guedes Da Silva, 10, 16º, Não eliminado / 41728, Mariana Ferreira Barbosa, 10, 17º, Não eliminado / 49450, Natali Teixeira De Lima Silva, 10, 18º, Não eliminado / 47667, Joanita Simon Silva, 10, 19º, Não eliminado / 50155, Júlio Jesus Dos Santos, 10, 20º, Não eliminado / 31315, Fernanda Fernandes Da Silva, 10, 21º, Não eliminado / 44269, Rafael Nunes Da Silva Rodrigues, 10, 22º, Não eliminado / 40361, Bianca Navarro Marques Gonzaga, 10, 23º, Não eliminado / 44094, Rafaela Pereira Da Silva, 10, 24º, Não eliminado / 49046, Bianca Fernanda De Souza Marques, 10, 25º, Não eliminado / 31771, Joseane Lellis Souza, 10, 26º, Não eliminado / 33733, Johnny Cassiano Da Silva, 10, 27º, Não eliminado / 42751, Helio Rigo Dos Santos, 10, 28º, Não eliminado / 48029, Patrícia Rodrigues Nicodemos, 10, 29º, Não eliminado / 40991, Caroline Simões Bento, 10, 30º, Não eliminado / 38979, Amanda, 10, 31º, Não eliminado / 43910, Mirella De Moura Sousa, 10, 32º, Não eliminado / 29219, Samuel Lopes Miguel, 7, 33º, Não eliminado / 27827, Marcos Antonio De Aguiar, 7, 34º, Não eliminado / 31132, Rosemeire Lopes De Souza, 7, 35º, Não eliminado / 46731, Roberto Reded, 7, 36º, Não eliminado / 37866, Andrea De Farias Holanda, 7, 37º, Não eliminado / 27439, Alexandro Cozin, 7, 38º, Não eliminado / 31254, Eliane Vieira Romagnoli, 7, 39º, Não eliminado / 47960, Valeria Gomes Alkimin, 7, 40º, Não eliminado / 36392, Sergiane Gustavo Da Silva, 7, 41º, Não eliminado / 30032, Silei Maria De Oliveira, 7, 42º, Não eliminado / 30355, Maria Reis Da Silva Marques, 7, 43º, Não eliminado / 47536, Rogerio Marcos Dias De Oliveira, 7, 44º, Não eliminado / 44473, Katharine Rodrigues Ferreira, 7, 45º, Não eliminado / 43850, Karina De Lara Lima, 7, 46º, Não eliminado / 49769, Helen Grazielle De Barros, 7, 47º, Não eliminado / 32845, Diene Leal De Melo, 7, 48º, Não eliminado / 45862, Joelma Ribeiro De Lima, 7, 49º, Não eliminado / 31629, Esdras Ventura, 7, 50º, Não

eliminado / 44726, Rafael Silva Gonzaga, 7, 51º, Não eliminado / 41179, Fernanda Karen Atanásio, 7, 52º, Não eliminado / 39632, Renata Alves Costa, 7, 53º, Não eliminado / 29687, Larissa Sales Martins Ferreira, 7, 54º, Não eliminado / 40864, Daniela Dias, 7, 55º, Não eliminado / 33403, Livia Natsumi Nese Do Prado, 7, 56º, Não eliminado / 37683, Gabriel Lucio De Oliveira, 7, 57º, Não eliminado / 44956, Rafael Breanza De Sousa, 7, 58º, Não eliminado / 44725, Camila Ramos Rodrigues, 7, 59º, Não eliminado / 35542, Rosangela Vitoria Da Cruz Borges, 7, 60º, Não eliminado / 30652, Gabriel Silva Pupo De Freitas, 7, 61º, Não eliminado / 46849, Gabriel Nonato De Santana, 7, 62º, Não eliminado / 32406, Letícia De Macedo Alexandre, 7, 63º, Não eliminado / 48595, Lanna, 7, 64º, Não eliminado / 49211, Liberdade Cecilio, 5, 65º, Não eliminado / 36194, Paulo Rogério Lopes Da Trindade, 5, 66º, Não eliminado / 29736, Marlisa Machado Motta Da Silva, 5, 67º, Não eliminado / 32125, Vânia Cirino Mendonça, 5, 68º, Não eliminado / 29992, Cekeide Aparecida De Sousa Cruz, 5, 69º, Não eliminado / 27891, Marcelo Bueno Guimaraes, 5, 70º, Não eliminado / 41902, Wilson José Da Costa, 5, 71º, Não eliminado / 41908, João De Cássio Macedo, 5, 72º, Não eliminado / 30866, Cristina Bernardino, 5, 73º, Não eliminado / 35490, Ancicleide F Barreto, 5, 74º, Não eliminado / 32971, Valquiria Do Nascimento Dias Dos Reis, 5, 75º, Não eliminado / 29019, Claudia Maria De Almeida Souza, 5, 76º, Não eliminado / 50430, Luciene Florencio Trajano De Souza, 5, 77º, Não eliminado / 33991, Márcia Moreira De Jesus, 5, 78º, Não eliminado / 39162, Kelli Ronci, 5, 79º, Não eliminado / 26093, Sandro Da Conceição Vitorino, 5, 80º, Não eliminado / 44701, Juraci Francisca Silva, 5, 81º, Não eliminado / 41057, Thais Guarnieri De Lima, 5, 82º, Não eliminado / 46392, Rubia Luiza Garcia, 5, 83º, Não eliminado / 42125, Rosângela Da Silva Santos, 5, 84º, Não eliminado / 26907, Wagner Antônio Dos Santos, 5, 85º, Não eliminado / 45533, Gisela De Oliveira Santana, 5, 86º, Não eliminado / 36900, Fúlvia Aparecida Martins, 5, 87º, Não eliminado / 30296, Keity Nara Custodio Alves, 5, 88º, Não eliminado / 41600, Priscilla Regina Picca, 5, 89º, Não eliminado / 45924, Natassia Marceli Domingues, 5, 90º, Não eliminado / 47208, Aline Silva Da Cruz, 5, 91º, Não eliminado / 47692, Haryanne Aparecida Vianna Pupo Silvano, 5, 92º, Não eliminado / 34628, Rafael Da Silva Bispo, 5, 93º, Não eliminado / 49540, Nathally Dias Garcia Marietto, 5, 94º, Não eliminado / 36599, Alcides De Oliveira Medina, 5, 95º, Não eliminado / 47724, Vitor Dos Santos Barbosa, 5, 96º, Não eliminado / 30318, Brandon, 5, 97º, Não eliminado / 49459, Alexandre Ivanildo Da Silva, 5, 98º, Não eliminado / 40449, Mateus, 5, 99º, Não eliminado / 46473, Sabrina Lopes Apelian, 5, 100º, Não eliminado / 49477, Matheus Aragão Dos Santos, 5, 101º, Não eliminado / 40765, Vitória Amorim Peixoto Ferreira, 5, 102º, Não eliminado / 48857, Sabrina Paixao Do Nascimento, 5, 103º, Não eliminado / 50212, Tatiane Gonçalves Dos Santos, 5, 104º, Não eliminado / 41452, Mikaella Jordana Felipe Dos Santos Martins, 5, 105º, Não eliminado / 43930, Sérgio Arias Dos Santos, 5, 106º, Não eliminado / 40472, Eloisa Gonçalves Souza, 5, 107º, Não eliminado / 41191, Vitoria Pontes Ribeiro, 5, 108º, Não eliminado / 29684, Heloisa Monteiro Cunha, 5, 109º, Não eliminado / 49735, Letícia Da Silva Pereira, 5, 110º, Não eliminado / 47850, Evandro Santos Afonso, 5, 111º, Não eliminado

145. SP – JOANÓPOLIS

41100, Carlos Aparecido De Paiva, 10, 1º, Classificado / 40126, Carlos Augusto Aiex Dos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 28384, José Jorge Agamme Neto, 10, 3º, Não eliminado / 37842, Marcos De Mazi, 10, 4º, Não eliminado / 39543, Hercules De Oliveira Menezes, 10, 5º, Não eliminado / 41507, Nara Cinderela Da Rosa Nunes, 10, 6º, Não eliminado / 32781, Eliete Braga De Oliveira, 10, 7º, Não eliminado / 41166, Gabriela Figueira Zeferino Mennella, 10, 8º, Não eliminado / 29358, Joseane Maciel Pereira, 10, 9º, Não eliminado / 31014, Andréa Cavalcante Lima De Oliveira, 10, 10º, Não eliminado / 47262, Katia Regina Ferreira De Brito, 10, 11º, Não eliminado / 37036, Jucilene Gomes Da Silva, 10, 12º, Não eliminado / 35122, Fabricio De Andrade Moreira, 10, 13º, Não eliminado / 42437, Guilherme Bernardelli Rissi, 10, 14º, Não eliminado / 42061, Melodi Nayara Da Silva, 10, 15º, Não eliminado / 48187, Michele Romano De Oliveira Pereira, 10, 16º, Não eliminado / 43013, Walter Ventura Junior, 10, 17º, Não eliminado / 48052, José Eduardo De Oliveira Neto, 10, 18º, Não eliminado / 49732, Ana Paula Brolezo Dos Santos, 10, 19º, Não eliminado / 28148, Maria Fernanda Lourenço Fargnoli, 10, 20º, Não eliminado / 35754, Claudete Aparecida De Souza, 7, 21º, Não eliminado / 50025, Elisabete Aparecida Duarte Osne, 7, 22º, Não eliminado / 44393, Corvude Gomes De Lima, 7, 23º, Não eliminado / 48015, Cristiane Regina Raimundo, 7, 24º, Não eliminado / 46196, Luciana Dos Santos Cirino, 7, 25º, Não eliminado / 44252, André Willian Barbosa, 7, 26º, Não eliminado / 35160, Tamires Zague Alves, 7, 27º, Não eliminado / 37458, Joao Carlos Matos Fraga, 7, 28º, Não eliminado / 35167, Bruna Aparecida Timoteo, 7, 29º, Não eliminado / 38685, Suelen Barroso De Melo, 7, 30º, Não eliminado / 37747, Marcus Vinicius Almeida Santos, 7, 31º, Não eliminado / 44833, Fernanda Suyanne De Carvalho Dias, 7, 32º, Não eliminado / 40421, Gabriel Giovani Figueiredo, 7, 33º, Não eliminado / 33243, Bruna Do Nascimento Costa, 7, 34º, Não eliminado / 28904, Mariana Rodrigues Do Nascimento, 7, 35º, Não eliminado / 38485, Ishwara Pola, 7, 36º, Não eliminado / 33888, Felipe Nascimento Nogueira, 7, 37º, Não eliminado / 49752, Katheleen Helena Fernandes De Oliveira Pereira, 7, 38º, Não eliminado / 48831, Liamara Antunes Marques, 7, 39º, Não eliminado / 38706, Camila Cassia Do Nascimento, 7, 40º, Não eliminado / 34919, Edina Cuccolo, 5, 41º, Não eliminado / 40875, Edna Gonçalves Martins Da Silva, 5, 42º, Não eliminado / 39700, Edlane Cavalcante Lima, 5, 43º, Não eliminado / 47697, Carla, 5, 44º, Não eliminado / 34611, Josefa Maria Gomes Dos Santos, 5, 45º, Não eliminado / 32238, Geraldo Afonso De Macedo, 5, 46º, Não eliminado / 41028, Andrea Nave De Oliveira, 5, 47º, Não eliminado / 29473, Eduardo De Souza Massare, 5, 48º, Não eliminado / 41873, Andréia Filomena Fernandes De Oliveira, 5, 49º, Não eliminado / 46922, Elcyo Santos Da Costa, 5, 50º, Não eliminado / 38635, Monica Aparecida De Oliveira Nascimento, 5, 51º, Não eliminado / 49282, Edna Da Silva, 5, 52º, Não eliminado / 48348, Viviane Poliana Da Silva Moraes, 5, 53º, Não eliminado / 38522, Micheli Aparecida Silva Campos, 5, 54º, Não eliminado / 48290, Lais Neri Policiano Ferreira, 5, 55º, Não eliminado / 32118, Ana Caroline Dias, 5, 56º, Não eliminado / 48892, Adreli Nunes Da Costa, 5, 57º, Não eliminado / 49196, Grazieli Cristina De Oliveira Jesus, 5, 58º, Não eliminado / 49206, Cleiton Antonio Aparecido De Jesus, 5, 59º, Não eliminado / 40806, Felipe Alves Dos Santos, 5, 60º, Não eliminado / 48707, Therezinha Carreiro Lima Boer, 5, 61º, Não eliminado / 47753, Geovana Capozzoli De Azevedo Ribeiro, 5, 62º, Não eliminado / 49484, Augustho Henrique Fortunato De Araujo, 5, 63º, Não eliminado / 37888, Rafael Jeronimo De Souza, 5, 64º, Não eliminado / 48974, Bruno Gabriel Da Silva Francisco, 5, 65º, Não eliminado / 49882, Ranildo Kelvin Araújo Da Silva, 5, 66º, Não eliminado

146. SP – PLANALTO

39510, Silvio Jose Guilhermino, 10, 1º, Classificado / 44749, Rosângela Maria De Oliveira Campos, 10, 2º, Não eliminado / 26314, Eugenio Mazzarolo Junior, 10, 3º, Não eliminado / 46859, Rosania Rodrigues Marques, 10, 4º, Não eliminado / 36345, Alexandre Silva Teodoro, 10, 5º, Não eliminado / 29472, Helian Denise De Assis Souza, 10, 6º, Não eliminado / 35969, Márcio Rogério De Oliveira Gonçalves, 10, 7º, Não eliminado / 32922, Reinaldo Ancelmo De Mendonça, 10, 8º, Não eliminado / 46589, Matilde De Melo Cabrera, 10, 9º, Não eliminado / 45093, Fabiano Lobato Ferreira, 10, 10º, Não eliminado / 48442, Thatiana Marques Stabile, 10, 11º, Não eliminado / 41372, Jorge Luiz De Oliveira Costa, 10, 12º, Não eliminado / 44255, Dayse Louise, 10, 13º, Não eliminado / 32749, Francielle De Souza Ferreira, 10, 14º, Não eliminado / 40893, Flávia Leandro Da Rocha, 10, 15º, Não eliminado / 37284, João Marcelo Ferreira Pereira, 10, 16º, Não eliminado / 49998, Sandra Fialho, 10, 17º, Não eliminado / 41571, Aline Maria Da Silva Costa, 10, 18º, Não eliminado / 35303, Lorena Alves De Oliveira Istatari, 10, 19º, Não eliminado / 41155, Vitória Ferreira Teixeira Dos Santos, 10, 20º, Não eliminado / 43189, Aline Gusmão Oliveira, 10, 21º, Não eliminado / 30331, Manoel De Souza Neto, 7, 22º, Não eliminado / 27511, Paulo Santos Souza, 7, 23º, Não eliminado / 37736, Ivaneide Marques De Lima, 7, 24º, Não eliminado / 49812, Patrícia De Lima Paes Valente, 7, 25º, Não eliminado / 44903, Ana Sheila De Jesus Francisco, 7, 26º, Não eliminado / 28727, Carine Cardoso Guilherme De Paula, 7, 27º, Não eliminado / 33156, Jozelito Guedes Barbosa, 7, 28º, Não eliminado / 40646, Fernanda, 7, 29º, Não eliminado / 26471, Sheila De Cassia Cabral Da Rocha, 7, 30º, Não eliminado / 42310, Damares Helena Malaquias, 7, 31º, Não eliminado / 45263, Valdeli Pinheiro Da Silva, 7, 32º, Não eliminado / 43917, Fernanda Lavor Souza Da Silva, 7, 33º, Não eliminado / 33832, Douglas Tiburcio Lopes, 7, 34º, Não eliminado / 45047, Deborah Cristina Pimentel Baptista, 7, 35º, Não eliminado / 40605, Ananda Da Silva Macedo, 7, 36º, Não eliminado / 38926, Kaline Andrade, 7, 37º, Não eliminado / 40223, Janaína Sousa Do Nascimento, 7, 38º, Não eliminado / 36865, Carlos Vinicius Santos Ferreira, 7, 39º, Não eliminado / 40939, Ariane Cristina De Carvalho Faria, 7, 40º, Não eliminado / 44325, Murilo Gasques Teixeira, 7, 41º, Não eliminado / 30495, Adriane Cristina Martins Silva, 7, 42º, Não eliminado / 31940, Paloma Luiza Azevedo Dias, 7, 43º, Não eliminado / 48291, Gabriel Herrera Carrenho, 7, 44º, Não eliminado / 43781, Ariel Da Silva Sousa, 7, 45º, Não eliminado / 44936, Felipe Xavier De Santana, 7, 46º, Não eliminado / 33406, Tamires Da Rocha Costa, 7, 47º, Não eliminado / 45504, Paulo Henrique Fernandes De Sousa, 7, 48º, Não eliminado / 49355, Bianca Marcelli Frade Nogueira, 7, 49º, Não eliminado / 37883, Bruna Conceição Paiva De Oliveira, 7, 50º, Não eliminado / 47450, Gabriel Jesus Moreira, 7, 51º, Não eliminado / 41349, Evylin Rocha Sanches, 7, 52º, Não eliminado / 43742, Leandro Augusto Rodrigues, 7, 53º, Não eliminado / 40457, Anne Caroline Martins Dos Santos, 7, 54º, Não eliminado / 29311, Ana Gabriela Saraiva De Meneses Sousa, 7, 55º, Não eliminado / 31905, Danubia Vitoria Ataide Sousa, 7, 56º, Não eliminado / 46747, Rodrigo Vilas Rodrigues, 7, 57º, Não eliminado / 33896, Júlia Miranda De Lima, 7, 58º, Não eliminado / 42493, Driele, 7, 59º, Não eliminado / 43099, Giovanna Silva Faustino, 7, 60º, Não eliminado / 29837, Maria Clara Dos Santos Soares Da Silva, 7, 61º, Não eliminado / 29660, Débora Cristina Da Silva, 7, 62º, Não eliminado / 48969, Lazaro Da Paixão Reis, 7, 63º, Não eliminado / 49221, Suzie Pinheiro Frade, 5, 64º, Não eliminado / 42898, André Luis Simplício, 5, 65º, Não eliminado / 30958, Rosangela Maria Da Silva Ramos, 5, 66º, Não eliminado / 49348, Simone Vieira Dos Santos, 5, 67º, Não eliminado / 31066, Wescley Do Nascimento Antônio, 5, 68º, Não eliminado / 48173, Ligia, 5, 69º, Não eliminado / 38544, Esdra De Souza, 5, 70º, Não eliminado / 36547, Marisa, 5, 71º, Não eliminado / 50354, Michelle Raquel Soares, 5, 72º, Não eliminado / 40907, Vanessa Da Silva Atanazio, 5, 73º, Não eliminado / 41066, Amanda, 5, 74º, Não eliminado / 37122, Wdson Robert Barros Sales, 5, 75º, Não eliminado / 44515, Cristina Moraes Da Silva, 5, 76º, Não eliminado / 35015, Jéssica Fernanda Ribeiro De Sousa, 5, 77º, Não eliminado / 39896, Karen Cristina Gonçalves, 5, 78º, Não eliminado / 49177, Karina Cristina De Miranda, 5, 79º, Não eliminado / 38878, Jeferson Fernandes Da Costa, 5, 80º, Não eliminado / 50056, Monique Da Fonseca Freitas, 5, 81º, Não eliminado / 27011, Andreza Marques Dantas, 5, 82º, Não eliminado / 36235, Lucas Cezar Marques, 5, 83º, Não eliminado / 44960, Gabriel Matheus Silva, 5, 84º, Não eliminado / 39041, Janayna Kellen Nascimento Godinho, 5, 85º, Não eliminado / 48106, Denis Araujo Nunes Cruz, 5, 86º, Não eliminado / 29823, Anna Carolina Cariati Silva, 5, 87º, Não eliminado / 26359, Patrícia Ellen Neves Lima, 5, 88º, Não eliminado / 42896, Leticia De Novais Rosa, 5, 89º, Não eliminado / 44134, Letícia De Paula Santos, 5, 90º, Não eliminado / 50473, Thais De Souza Nogueira, 5, 91º, Não eliminado / 50491, Ronald Da Silva De Almeida, 5, 92º, Não eliminado / 46944, Cauê Domingos De Souza, 5, 93º, Não eliminado / 38336, Naiely Gabriel Dos Santos, 5, 94º, Não eliminado / 29312, Nathalia Gomes Marazzio, 5, 95º, Não eliminado

147. SP – POSTO ALTO ALEGRE

50201, Ulysses Chaves De Menezes Filho, 10, 1º, Classificado / 47424, Josué Julio De Souza, 10, 2º, Não eliminado / 34013, Luciana Da Consolação Silva, 10, 3º, Não eliminado / 43060, Ana Nery Ribeiro Gomes, 10, 4º, Não eliminado / 36199, Cristiane Sanches Rodrigues, 10, 5º, Não eliminado / 47085, Anderson Luis De Morais, 10, 6º, Não eliminado / 45180, Raquel Alves Batista Silva, 10, 7º, Não eliminado / 50264, Guilherme De Souza Vicentini, 10, 8º, Não eliminado / 35196, Hermes Tiago De Paula Gomes Gomes, 10, 9º, Não eliminado / 48967, Cinthia Alves Rodrigues Lopes, 10, 10º, Não eliminado / 38960, Osmel Juan González Corona, 10, 11º, Não eliminado / 41285, Camila Berthola Gonçalves, 10, 12º, Não eliminado / 40902, Dieilor Smithey Franca Campos, 10, 13º, Não eliminado / 36323, Gislene Da Silva Gonçalves Desete, 10, 14º, Não eliminado / 43125, Ana Regina Seabra De Souza, 10, 15º, Não eliminado / 39121, João Guilherme Costa Baz, 10, 16º, Não eliminado / 42787, Maria Elismara Dos Santos Silva, 10, 17º, Não eliminado / 35408, Amanda Ferreira Custodio, 10, 18º, Não eliminado / 34674, Marilei Severino Letizia, 10, 19º, Não eliminado / 31344, José Mateus Pinheiro Rosa Da Silva, 10, 20º, Não eliminado / 31550, Lisbeth Yessica Choque Quispe, 10, 21º, Não eliminado / 37497, Edson Nascimento Galdino, 7, 22º, Não eliminado / 50220, Thiago, 7, 23º, Não eliminado / 40628, Erismar Soares De Sousa, 7, 24º, Não eliminado / 49868, Marta Aparecida De Carvalho, 7, 25º, Não eliminado / 43025, Jean Carlos Valente, 7, 26º, Não eliminado / 40999, Jany Lucia, 7, 27º, Não eliminado / 33961, Mauro Pereira Leal Junior, 7, 28º, Não eliminado / 27188, Helen De Jesus Ivaldi, 7, 29º, Não eliminado / 35566, Andre Luiz Motta Parra, 7, 30º, Não eliminado / 40749, Michael Rodrigo Senna Vieira, 7, 31º, Não eliminado / 27448, Jaiane Nara Borges Da Silva, 7, 32º, Não eliminado / 25945, Érica De Lima Rosena, 7, 33º, Não eliminado / 43153, Deyse Aparecida Santos Albino, 7, 34º, Não eliminado / 40088, Thais Moraes De Macedo, 7, 35º, Não eliminado / 36406, Erica Hellen Ferro De Assis, 7, 36º, Não eliminado / 40440, Alberto Cezar Da Silva Florêncio, 7, 37º, Não eliminado / 39271, Renan Furlanetti Evangelista, 7, 38º, Não eliminado / 45234, Stephanie Luany Brito Meirelles Da Silva, 7, 39º, Não eliminado / 39054, Douglas Oliveira Barbosa, 7, 40º, Não eliminado / 45140, Jaqueline Andresa Serão Beserra, 7, 41º, Não eliminado / 49761, Leticia Monteiro Rodrigues, 7, 42º, Não eliminado / 39558, Graziela Godoy Da Conceição, 7, 43º, Não eliminado / 27575, Monique, 7, 44º, Não eliminado / 43588, James Douglas Gomes De Lima Filho, 7, 45º, Não eliminado / 36082, Euclydes Fernandes Lima Batista, 7, 46º, Não eliminado / 47515, Joao Victor De Almeida Ferreira, 7, 47º, Não eliminado / 48750, Jordana, 7, 48º, Não eliminado / 50147, Felipe De Lima Santos, 5, 49º, Não eliminado / 48977, Sueli Aparecida Alves, 5, 50º, Não eliminado / 42672, Vania Aparecida Placona Shoji, 5, 51º, Não eliminado / 41734, Leonor Moreira Araujo, 5, 52º, Não eliminado / 47000, Maria Da Conceição Nunes Inacio, 5, 53º, Não eliminado / 42671, Wilton Dos Santos, 5, 54º, Não eliminado / 47376, Maria Francisco De Matos, 5, 55º, Não eliminado / 39300, Claudia Regina De Andrade, 5, 56º, Não eliminado / 42246, Gean Do Nascimento, 5, 57º, Não eliminado / 39317, Andréa, 5, 58º, Não eliminado / 43168, Giuseppe Luiz Da Silva Junior, 5, 59º, Não eliminado / 35498, Kelly Cristina Da Silva Sant’anna, 5, 60º, Não eliminado / 41900, Fátima Da Silva Oliveira Do Vale, 5, 61º, Não eliminado / 49766, Simone Aparecida Pereira, 5, 62º, Não eliminado / 49203, Adoniran Pastor De Lima, 5, 63º, Não eliminado / 47695, Tiago Nanya Galdino, 5, 64º, Não eliminado / 49157, Janaina De Souza Trajano, 5, 65º, Não eliminado / 34507, Daiane Gomes, 5, 66º, Não eliminado / 26031, Thaise Ellen Dos Santos Gomes Ferreira, 5, 67º, Não eliminado / 45357, Ana Hagar Barbosa Da Silva, 5, 68º, Não eliminado / 41787, Ana Paula Félix De Moura, 5, 69º, Não eliminado / 49606, Greicy Hellen Marques Da Silva De Lima, 5, 70º, Não eliminado / 37229, Vinicius Magno Fernandes, 5, 71º, Não eliminado / 47290, Joyce, 5, 72º, Não eliminado / 49785, Carla Adrieli Moreira, 5, 73º, Não eliminado / 44109, Matheus Henrique Dos Santos, 5, 74º, Não eliminado / 46863, Thaisa Nayara Porto Vieira, 5, 75º, Não eliminado / 42887, Larissa De Novais Rosa, 5, 76º, Não eliminado / 41702, Pedro Henrique Araujo Santana, 5, 77º, Não eliminado / 49777, Melyssa Padilha Rodrigues, 5, 78º, Não eliminado / 40138, Samara Macedo Do Carmo, 5, 79º, Não eliminado

148. SP – POSTO HOLAMBRA

45511, Maria De Lourdes Dos Anjos, 10, 1º, Classificado / 30395, Fausto Venturelli Junior, 10, 2º, Não eliminado / 47282, Tania Maria Lopes Torres, 10, 3º, Não eliminado / 42903, Luiza Souza Costa Machado, 10, 4º, Não eliminado / 29331, Alessandra Salete Do Amaral, 10, 5º, Não eliminado / 27583, Mara Lúcia De Oliveira Silva, 10, 6º, Não eliminado / 43807, María Helena Sena, 10, 7º, Não eliminado / 32779, Rosana Andriani, 10, 8º, Não eliminado / 50322, Douglas Eduardo Alves, 10, 9º, Não eliminado / 49387, Marco Antonio Saraiva De Sousa, 10, 10º, Não eliminado / 50400, Marta Raglione, 10, 11º, Não eliminado / 38083, Patricia Alves Motta De Moura, 10, 12º, Não eliminado / 42496, Josinete Santana Rodrigues, 10, 13º, Não eliminado / 45848, Vladimir Shmathz E Silva, 10, 14º, Não eliminado / 35169, Regis Issao Kimura, 10, 15º, Não eliminado / 31052, Maria Viviane Sperandio, 10, 16º, Não eliminado / 50118, Nilma Aparecida Dos Santos, 10, 17º, Não eliminado / 47666, Ronaldo Maximo Ribeiro De Sousa Sobrinho, 10, 18º, Não eliminado / 40945, Maria Aparecida Pinto, 10, 19º, Não eliminado / 30011, Patricia Alves Dos Santos, 10, 20º, Não eliminado / 41059, Silvano Feijó Da Silva, 10, 21º, Não eliminado / 27438, Andreia Da Costa Chaves, 10, 22º, Não eliminado / 48157, Virgínia Gomes, 10, 23º, Não eliminado / 37543, Tandra, 10, 24º, Não eliminado / 42128, Giovani Ricardo Pontelli, 10, 25º, Não eliminado / 49283, Andreia Da Silva Araujo, 10, 26º, Não eliminado / 33294, Claudiomiro Bispo, 10, 27º, Não eliminado / 42037, Flaviane Antonia Guimaraes, 10, 28º, Não eliminado / 35576, Amarildo Aparecido De Souza, 10, 29º, Não eliminado / 44203, Sidney Maury Veiga, 10, 30º, Não eliminado / 32207, Sim, 10, 31º, Não eliminado / 32734, Andreia Ferreira Lima, 10, 32º, Não eliminado / 34575, Elvis Fredericci De Souza Oliveira, 10, 33º, Não eliminado / 28528, Rodrigo Luis Lorencon, 10, 34º, Não eliminado / 32750, Antonia Edilene De Oliveira Santos, 10, 35º, Não eliminado / 27716, João De Deus Pereira Santana, 10, 36º, Não eliminado / 46894, Fernanda Santos Soares Queiroz Cipola, 10, 37º, Não eliminado / 46065, Luiza Gois Magalhães, 10, 38º, Não eliminado / 36617, Marciel Nascimento Fonseca, 10, 39º, Não eliminado / 39891, Davi Gaudencio Siebert Freires, 10, 40º, Não eliminado / 49190, Tadeu Regis Alves, 10, 41º, Não eliminado / 49245, Silvana Maria Quirino Câmara, 10, 42º, Não eliminado / 36140, Alessandra Gomes Da Silva, 10, 43º, Não eliminado / 37523, Mônica Passos Gonçalves, 10, 44º, Não eliminado / 45488, José Carlos Marcatto Filho, 10, 45º, Não eliminado / 35907, Tainã Albuquerque De Barros, 10, 46º, Não eliminado / 28744, Márcio Luiz Dos Santos, 10, 47º, Não eliminado / 37723, Geisa Vitorino Dos Santos Silva, 10, 48º, Não eliminado / 49490, Lucas Coli Côrtes, 10, 49º, Não eliminado / 26356, Mirian De Souza Prado Do Patrocinio, 10, 50º, Não eliminado / 50230, Celso Roberto Zenaro Filho, 10, 51º, Não eliminado / 46842, Evane Carvalho Santos, 10, 52º, Não eliminado / 50497, Wanessa Samara Do Nascimento Oliveira, 10, 53º, Não eliminado / 49610, Marianna De Souza Gomes, 10, 54º, Não eliminado / 27002, Victor Yuri Kovaleski, 10, 55º, Não eliminado / 35242, Rafaela Perez, 10, 56º, Não eliminado / 44528, Izabela Marques, 10, 57º, Não eliminado / 45109, Bethânia Soares Amaral, 10, 58º, Não eliminado / 31874, Paulo Jansen Dos Santos Carneiro, 10, 59º, Não eliminado / 41516, Josinaldo Firmino Dos Santos, 10, 60º, Não eliminado / 48957, Richard Shesmam Da Silva, 10, 61º, Não eliminado / 37982, Xaarleson Barros Beleza, 10, 62º, Não eliminado / 44521, Daniela Ercole Dale Luche, 10, 63º, Não eliminado / 36902, Tariani Oliveira Dos Santos, 10, 64º, Não eliminado / 33165, Tatiane Cristina Matioli, 10, 65º, Não eliminado / 43923, Elvis Dos Santos Rodrigues, 10, 66º, Não eliminado / 46558, Nathalia Campos Saraiva, 10, 67º, Não eliminado / 47927, Alexsandra Maciel Pereira, 10, 68º, Não eliminado / 43454, Leonardo De Oliveira Almeida, 10, 69º, Não eliminado / 49947, Guilherme Coutinho De Moura, 10, 70º, Não eliminado / 38630, João Victor Silva Batista, 10, 71º, Não eliminado / 48443, Thais Hayashi Vaz De Arruda, 10, 72º, Não eliminado / 47245, Luan De Carvalho Porto, 10, 73º, Não eliminado / 49357, Pietra Poliana Amancio Irineu Da Silva, 10, 74º, Não eliminado / 32452, Jhenifer, 10, 75º, Não eliminado / 37301, Adma Silva Reis, 10, 76º, Não eliminado / 45503, Kaique Kauan Martins Araujo, 10, 77º, Não eliminado / 35964, Jade Miranda Becari, 10, 78º, Não eliminado / 41779, Ana Belle Hallais Bomfim, 10, 79º, Não eliminado / 38187, Yanara Kawana Ribeiro De Araújo, 10, 80º, Não eliminado / 44306, Ercila Regina Da Silva Ferreira, 10, 81º, Não eliminado / 31618, Washington Santos Costa, 10, 82º, Não eliminado / 30214, Donizete De Oliveira Lopes, 7, 83º, Não eliminado / 30311, Jonas Taveira Arraes, 7, 84º, Não eliminado / 43670, Adail Nicolau Linhares, 7, 85º, Não eliminado / 35924, Joice Soares De Santana, 7, 86º, Não eliminado / 30699, Ricardo Luiz De Moura, 7, 87º, Não eliminado / 29598, Maria Neusa Souza Rodrigues, 7, 88º, Não eliminado / 46253, Laureny Lima Queiroz, 7, 89º, Não eliminado / 35311, Cintia Madalena Lourenço, 7, 90º, Não eliminado / 33605, Celso R.da Cruz, 7, 91º, Não eliminado / 30446, Maria Das Gracas Ribeiro Freitas, 7, 92º, Não eliminado / 48508, Jorge Alberto Dos Santos, 7, 93º, Não eliminado / 44520, Amarilda Agda Augusto, 7, 94º, Não eliminado / 30459, Maria Cristina Souza De Godoi, 7, 95º, Não eliminado / 37809, José Eduardo Tavares, 7, 96º, Não eliminado / 30425, José Carlos Braga Zloccowick Júnior, 7, 97º, Não eliminado / 33062, Cristina Júlio Ponce, 7, 98º, Não eliminado / 28166, Janaina Clapis Dias, 7, 99º, Não eliminado / 26269, Karin Cristina Da Silva, 7, 100º, Não eliminado / 44308, Salvador Da Mata Rodrigues, 7, 101º, Não eliminado / 49035, Valton Gomes Ferreira, 7, 102º, Não eliminado / 44463, Deise Regina Lima Fernandes, 7, 103º, Não eliminado / 27519, André Luís País, 7, 104º, Não eliminado / 44547, Marcia De Amurim Da Silva, 7, 105º, Não eliminado / 45995, Aricele Santos De Oliveira, 7, 106º, Não eliminado / 41115, Adriana Torres Da Silva, 7, 107º, Não eliminado / 37372, Franciele Maria Valagne Carvalheira, 7, 108º, Não eliminado / 49665, Janaina Dos Reis Coimbra De Moraes, 7, 109º, Não eliminado / 34204, Francisca Nunes Da Silva, 7, 110º, Não eliminado / 41140, Lais Castro Brindeiros Pereira, 7, 111º, Não eliminado / 41417, Thalita Cardoso Oliveira, 7, 112º, Não eliminado / 40854, Tiago Henrique Alves De Farias, 7, 113º, Não eliminado / 27677, Gabriela Rodrigues Camargo Silveira Oliveira, 7, 114º, Não eliminado / 49915, Nathalia De Paula Honorato, 7, 115º, Não eliminado / 31414, Ricardo Severino Perecin, 7, 116º, Não eliminado / 42005, Hulda Suelen Cassiano Da Silva, 7, 117º, Não eliminado / 38270, Kedma Araújo Da Paixão, 7, 118º, Não eliminado / 35333, Joziele Vieira Santos, 7, 119º, Não eliminado / 49560, Grazielly Bernardi Alves Pereira, 7, 120º, Não eliminado / 48919, Tamires, 7, 121º, Não eliminado / 42252, Rodrigo Do Nascimento César, 7, 122º, Não eliminado / 42212, Bruna Da Silva Iomeie, 7, 123º, Não eliminado / 36472, Webi Fabiano Pones Barbosa, 7, 124º, Não eliminado / 35698, Miriam Pereira Romão, 7, 125º, Não eliminado / 49631, Thalita Rodrigues De Moraes, 7, 126º, Não eliminado / 49027, Jeniffer Mesquita De Oliveira, 7, 127º, Não eliminado / 36776, Mariana Alves Machado Bazzan De Souza, 7, 128º, Não eliminado / 46888, Amanda De Sales Santos, 7, 129º, Não eliminado / 31093, Maicon Rodrigues Dias Da Silva, 7, 130º, Não eliminado / 39905, Gabriel Natan Vicente Dos Santos, 7, 131º, Não eliminado / 34972, Leonardo Rombola De Souza Martins, 7, 132º, Não eliminado / 46131, Guilherme Ramalho Dos Santos, 7, 133º, Não eliminado / 41026, Idelândia Rangel Dos Santos Costa, 7, 134º, Não eliminado / 29025, Bruna Beatriz Nascimento Silva, 7, 135º, Não eliminado / 36924, Maria Eduarda Santiago, 7, 136º, Não eliminado / 47473, Karoline Beatriz De Souza Nunes, 7, 137º, Não eliminado / 36180, Ronaldo Alcantara, 5, 138º, Não eliminado / 41935, Fernanda De Oliveira Sousa, 5, 139º, Não eliminado / 42069, Fábio Murilo Ammirati, 5, 140º, Não eliminado / 28012, Cleusa Cardozo Momesso, 5, 141º, Não eliminado / 31501, Marcia Rodrigues Pires, 5, 142º, Não eliminado / 37304, Ana Paula Hernandes, 5, 143º, Não eliminado / 44753, Sandra Cristina Borsone, 5, 144º, Não eliminado / 48966, Gislene Maria De Oliveira, 5, 145º, Não eliminado / 43525, Maria Lucinalva De Lima, 5, 146º, Não eliminado / 34781, Perkins Sebastiao Scarturchio, 5, 147º, Não eliminado / 44832, Ana Paula Aguiar De Pádua Ferreira, 5, 148º, Não eliminado / 43610, Cristiane Da Costa Silva, 5, 149º, Não eliminado / 29180, Silvio Guedes, 5, 150º, Não eliminado / 36215, Edmeia Emilia Soares, 5, 151º, Não eliminado / 29900, Libiane Hamalainen Da Conceicao Batista, 5, 152º, Não eliminado / 50014, Flávio Dias Da Silva, 5, 153º, Não eliminado / 32247, Jefferson Luis Silva, 5, 154º, Não eliminado / 38680, Priscila Pereira Silva Gomes, 5, 155º, Não eliminado / 43032, Luis Henrique Moreira, 5, 156º, Não eliminado / 27983, Maria Daniela Silva, 5, 157º, Não eliminado / 48963, Maricelia Marinho Cabral, 5, 158º, Não eliminado / 47671, Janea Clesia Santana De Oliveira, 5, 159º, Não eliminado / 41674, Eliene De Oliveira Azevedo, 5, 160º, Não eliminado / 39847, Elizete Batista Soares, 5, 161º, Não eliminado / 48856, Tatiane Cristina De Brito, 5, 162º, Não eliminado / 37031, Wesley Nunes Alves, 5, 163º, Não eliminado / 34330, Maria Da Graça Soares, 5, 164º, Não eliminado / 37086, Marco Aurélio Galdino Vieira Lopes, 5, 165º, Não eliminado / 32709, Adriana Cristina De Toledo Nunes, 5, 166º, Não eliminado / 34726, Aline, 5, 167º, Não eliminado / 35791, Fernanda Cristina Marques Felisberto, 5, 168º, Não eliminado / 26077, Jéssica Cristina Dos Santos Lopes, 5, 169º, Não eliminado / 31541, Thaís Monique Marques Sampaio, 5, 170º, Não eliminado / 50310, Thalita De Carvalho Baptista, 5, 171º, Não eliminado / 40927, Luiz Raul Dadamo Durante, 5, 172º, Não eliminado / 30720, Taís Paula De Amorim Marins, 5, 173º, Não eliminado / 41029, Luana Vanessa Neves Dos Santos Figueiroa, 5, 174º, Não eliminado / 31348, Franciele Maria De Oliveira, 5, 175º, Não eliminado / 49125, Caique Silva Goes, 5, 176º, Não eliminado / 40359, Lais Urbano Ferreira, 5, 177º, Não eliminado

149. SP – POSTO PIRAPORA DO BOM JESUS

34373, Adalberto Paulo Oliveira Alves, 10, 1º, Não eliminado / 40285, Luiz Carlos Miranda Da Silva, 10, 2º, Não eliminado / 40385, Fatima Aparecida Batista, 10, 3º, Não eliminado / 41058, Ingrid Francine Alves Vita, 10, 4º, Não eliminado / 36168, Scarlet Vitoria Do Carmo, 10, 5º, Não eliminado / 43626, Julio Cezar Dos Santos Lara, 10, 6º, Não eliminado / 37717, Margarete Pereira Do Nascimento, 10, 7º, Não eliminado / 34357, Sandra Regina Nunes Dos Santos, 10, 8º, Não eliminado / 49154, Vicencia Mendonça Viana, 10, 9º, Não eliminado / 30559, Jair Simplício Barbosa, 10, 10º, Não eliminado / 47054, Marlene Bonifácio De Paula, 10, 11º, Não eliminado / 28320, Rosiane Caires Rocha Barros, 10, 12º, Não eliminado / 42075, Jailton Angelo Teixeira, 10, 13º, Não eliminado / 48200, Francisco Vanderlei Cardoso, 10, 14º, Não eliminado / 44896, Cristiane Cavalcante Bina, 10, 15º, Não eliminado / 50399, Leonardo Ferreira Da Silva, 10, 16º, Não eliminado / 49558, Marcelo Delago, 10, 17º, Não eliminado / 29973, Sandro Lisboa Dos Santos, 10, 18º, Não eliminado / 48838, Anderson Nagem Aguiar, 10, 19º, Não eliminado / 29134, Alexandre Rodrigues Fernandes, 10, 20º, Não eliminado / 38095, Andressa Aparecida Mitiko Matsuo, 10, 21º, Não eliminado / 33534, Valéria De Castro Vieira, 10, 22º, Não eliminado / 31954, Maria Do Carmo Ferreira De Sousa, 10, 23º, Não eliminado / 47357, Tatiane Przybysz Godoi Dos Santos, 10, 24º, Não eliminado / 36611, Lanna Ghardenia Felipe Silva, 10, 25º, Não eliminado / 29315, Elinaldo Pereira Silva, 10, 26º, Não eliminado / 31536, Cláudia De Jesus Nascimento, 10, 27º, Não eliminado / 50121, Shirley Rojas Ramires, 10, 28º, Não eliminado / 37496, Susana Chiemi Miura, 10, 29º, Não eliminado / 36808, Alessandra Da Silva, 10, 30º, Não eliminado / 45000, Pricila Aparecida Moreira, 10, 31º, Não eliminado / 38035, Eliana Gomes De Novais Lima, 10, 32º, Não eliminado / 34460, Cristian Rodrigues Giavoni, 10, 33º, Não eliminado / 35141, Victor David Sales Sousa, 10, 34º, Não eliminado / 49311, Marco Aurélio Barbosa Novaes, 10, 35º, Não eliminado / 38097, Roseneide Chiarella De Araujo, 10, 36º, Não eliminado / 39750, Willian Diego Montecinos, 10, 37º, Não eliminado / 34754, Jorge Luiz De Melo Araujo, 10, 38º, Não eliminado / 34213, Daniel Dias Santos, 10, 39º, Não eliminado / 41170, Ana Carolina Alves De Vita, 10, 40º, Não eliminado / 47649, Danielle Pires De Oliveira, 10, 41º, Não eliminado / 30598, Larícia Maria Da Silva Neves, 10, 42º, Não eliminado / 49271, Thiago Cândido Dos Santos, 10, 43º, Não eliminado / 49793, Erick De Brito Melo, 10, 44º, Não eliminado / 45629, Gustavo Mello De Oliveira, 10, 45º, Não eliminado / 48978, Jéssica Carvalho Gonçalves, 10, 46º, Não eliminado / 48876, Fernanda Pires Torres, 10, 47º, Não eliminado / 33576, David William Dos Santos Soares, 10, 48º, Não eliminado / 48047, Tarsila Regina Ferreira Tobias, 10, 49º, Não eliminado / 40730, Isabelly Fernanda Cardoso, 10, 50º, Não eliminado / 34022, Natalia Gonçalves Melo, 10, 51º, Não eliminado / 47047, Igor Henrique Pereira Coutinho, 10, 52º, Não eliminado / 43664, Andressa De Carvalho Pimentel, 10, 53º, Não eliminado / 36216, Lucas Stayner Dos Santos De Souza Barros, 10, 54º, Não eliminado / 32281, Juliana Cristina Marques Rodrigues Pinto, 10, 55º, Não eliminado / 49953, Luiza Braz De Santana Carneiro, 10, 56º, Não eliminado / 46264, Dagmar De Oliveira Morgado, 7, 57º, Não eliminado / 49456, Jhenifer Martins Costa De Assis, 7, 58º, Não eliminado / 43047, Catia Gomes Matildes, 7, 59º, Não eliminado / 34218, Eliana Vilar Da Silva, 7, 60º, Não eliminado / 30245, Marcelo Eduardo De Sá Jacintho, 7, 61º, Não eliminado / 42118, Iedo Pereira, 7, 62º, Não eliminado / 42002, Osmar Guaracho, 7, 63º, Não eliminado / 39275, Ovídio Reame Júnior, 7, 64º, Não eliminado / 28730, Cleofas Borges Sardinha, 7, 65º, Não eliminado / 27818, Pedro Sanches Da Silva, 7, 66º, Não eliminado / 37003, Claudio Silva De Oliveira Junior, 7, 67º, Não eliminado / 48390, Maria Luiza Gonçalo Reis, 7, 68º, Não eliminado / 40609, Samuel Marcos Conte, 7, 69º, Não eliminado / 38313, Sidnei Monteiro Furtado, 7, 70º, Não eliminado / 46781, Roberto Francisco Da Silva, 7, 71º, Não eliminado / 32625, Rozirlan Fernandes Peixoto, 7, 72º, Não eliminado / 27506, Cristiane Do Nascimento Cavalcante, 7, 73º, Não eliminado / 28327, José Roberto Figuerôa Sobrinho, 7, 74º, Não eliminado / 49984, Jose Pedro Freitas Da Cunha, 7, 75º, Não eliminado / 31190, Ricardo Lima Costa Beber, 7, 76º, Não eliminado / 41315, Flavia Priscila Vaz De Andrade, 7, 77º, Não eliminado / 27142, Edséia Estevão Dos Santos Neilde, 7, 78º, Não eliminado / 35233, Ivan Victoriano Da Silva, 7, 79º, Não eliminado / 28002, Fernanda Aguiar Da Penha Pessoa, 7, 80º, Não eliminado / 42628, Francisca Assunção Oliveira, 7, 81º, Não eliminado / 45218, Daniela Da Silva Dantas Dos Santos, 7, 82º, Não eliminado / 47640, Leisdilei Ribeiro Borges, 7, 83º, Não eliminado / 35590, Regiane Da Silva Pereira, 7, 84º, Não eliminado / 41039, Leandro Alves De Carvalho, 7, 85º, Não eliminado / 42869, Daniel Pontes De Carvalho, 7, 86º, Não eliminado / 26503, Geromeysson Sousa Ramos, 7, 87º, Não eliminado / 29048, Paulo Placido De Santana, 7, 88º, Não eliminado / 32226, Lucas Cordeiro Misseno, 7, 89º, Não eliminado / 33984, Paulo Afonso Dias Montalvão Dos Santos, 7, 90º, Não eliminado / 37215, Ricardo Marques Sousa, 7, 91º, Não eliminado / 38226, Fernanda Silva Dos Santos, 7, 92º, Não eliminado / 34710, Elenyce Nayare Do Nascimento Correa, 7, 93º, Não eliminado / 45725, Hélio De Godoy Pereira, 7, 94º, Não eliminado / 30044, Thalita Michelle Souto Nascimento, 7, 95º, Não eliminado / 32244, Mauro Ferreira Teles, 7, 96º, Não eliminado / 49423, Cheyenne Yendjhara Bernardes Da Silva, 7, 97º, Não eliminado / 41288, Silvio Marcos Silva Brandão De Souza, 7, 98º, Não eliminado / 45780, Gabriel Evangelista Cararetti, 7, 99º, Não eliminado / 41116, Cleis, 7, 100º, Não eliminado / 40640, Karoline Sandrini Da Silva, 7, 101º, Não eliminado / 37396, Marllon Henrique Souza De Goes, 7, 102º, Não eliminado / 43569, Jeniffer Pereira Da Silva, 7, 103º, Não eliminado / 33376, Ana Beatriz Souza Xavier Cordeiro Dos Santos, 7, 104º, Não eliminado / 30668, Laísa Gomes Da Silva, 7, 105º, Não eliminado / 41578, Barbara Heloiza Fagundes Dos Reis De Oliveira, 7, 106º, Não eliminado / 50114, Giulia Nicole Alves Da Cunha, 7, 107º, Não eliminado / 40548, Janaína Silva Dos Reis, 7, 108º, Não eliminado / 47609, Deyvis Pires De Oliveira, 7, 109º, Não eliminado / 49149, Mateus Dos Santos, 7, 110º, Não eliminado / 32972, Joelito Sa Teles Caldas, 7, 111º, Não eliminado / 39147, Alef Gomes Dos Santos, 7, 112º, Não eliminado / 36631, Adler Regina Rosa Da Costa, 5, 113º, Não eliminado / 38332, Joseilto Soares De Almeida, 5, 114º, Não eliminado / 43890, Marcilene Maria Da Silva Lima, 5, 115º, Não eliminado / 45544, Luiz Marcondes De Faria Filho, 5, 116º, Não eliminado / 49205, Fernando Cesar Adolfo, 5, 117º, Não eliminado / 49003, Eliane Pereira De Paula Resio, 5, 118º, Não eliminado / 48792, Adilson Neves Dos Santos, 5, 119º, Não eliminado / 45479, Domicio Da Paixao Luz, 5, 120º, Não eliminado / 29415, Luzia Gonçalves Dias, 5, 121º, Não eliminado / 33569, Rosineis Gasques Salomao, 5, 122º, Não eliminado / 40274, Claudinéia Alves Dos Santos, 5, 123º, Não eliminado / 33745, José Carlos De Paula Ribeiro, 5, 124º, Não eliminado / 34311, Marcos Ribeiro Gonçalves, 5, 125º, Não eliminado / 37616, Marinalva Aguiar Dos Santos, 5, 126º, Não eliminado / 38981, Celia Santos Gomes Brito, 5, 127º, Não eliminado / 40990, Ana Claudia Cardoso Franco, 5, 128º, Não eliminado / 32986, Genivaldo Lima, 5, 129º, Não eliminado / 32681, Nilceia Da Silva Felix Santos, 5, 130º, Não eliminado / 41911, Jonas Reis Ribeiro, 5, 131º, Não eliminado / 32684, Mário Sérgio, 5, 132º, Não eliminado / 30587, Carlos Renato Oliveira De Lima, 5, 133º, Não eliminado / 42461, Marcos Francisco Da Silva, 5, 134º, Não eliminado / 40974, Odimar Sousa Leandro Junior, 5, 135º, Não eliminado / 38538, Osana, 5, 136º, Não eliminado / 33438, Adriana Leila Ribeiro Cruz, 5, 137º, Não eliminado / 47532, Reni Alves Teixeira Pinheiro, 5, 138º, Não eliminado / 49628, Cristiane Aparecida Rolim Machado, 5, 139º, Não eliminado / 30994, Cátia Ramos Ferreira, 5, 140º, Não eliminado / 26962, Roberto Joaquim Da Silva, 5, 141º, Não eliminado / 46757, Karla Valéria Da Rocha Souza Dos Santos, 5, 142º, Não eliminado / 47696, Cristiane De Souz Montenegro, 5, 143º, Não eliminado / 41358, Patricia Monteiro Da Silva, 5, 144º, Não eliminado / 50445, Elisangela Pinheiro Diolindo, 5, 145º, Não eliminado / 43621, Rodrigo Rodrigues De Sousa, 5, 146º, Não eliminado / 49989, Apolo Jorge Irineu De Oliveira, 5, 147º, Não eliminado / 50171, Anderson Merencia Dos Santos, 5, 148º, Não eliminado / 30799, Wandler De Almeida Olímpio, 5, 149º, Não eliminado / 47500, Claudinei Pereira Da Rosa, 5, 150º, Não eliminado / 27130, Fernando Daniel, 5, 151º, Não eliminado / 42419, Vitor Leonardo Lourenço Ponte, 5, 152º, Não eliminado / 32548, Thiago Antônio Ferreira Lopes, 5, 153º, Não eliminado / 37186, Barbara Cristine Marques Do Nascimento, 5, 154º, Não eliminado / 48208, Aldo Camilo Da Silva, 5, 155º, Não eliminado / 37013, José Ermison De Souza Ferreira, 5, 156º, Não eliminado / 40276, Claudia Marques Sousa, 5, 157º, Não eliminado / 36028, Luciana Cordeiro Dos Santos, 5, 158º, Não eliminado / 44139, Caue Rodrigo Martins Ferreira, 5, 159º, Não eliminado / 27233, Carolina Trajano Alves, 5, 160º, Não eliminado / 45956, William Da Silva Barbosa, 5, 161º, Não eliminado / 37617, Pricila Dos Reis Silva, 5, 162º, Não eliminado / 34694, Jefferson Santos De Camargo, 5, 163º, Não eliminado / 43946, Raquel Ellen Dos Santos Malaquias, 5, 164º, Não eliminado / 40132, Luiz Gonzaga Da Silva Filho, 5, 165º, Não eliminado / 32702, Tais Onofre Cerqueira, 5, 166º, Não eliminado / 41542, Rafaela Cassia Silva, 5, 167º, Não eliminado / 44562, Raqueche Cristina Da Silva, 5, 168º, Não eliminado / 27661, Franciele Raimundo De Lima, 5, 169º, Não eliminado / 42736, Yasmin Gabrielle Moreira De Almeida Souza, 5, 170º, Não eliminado / 49148, Dimitri Vital Santana Chaves, 5, 171º, Não eliminado / 40560, Nadia Juochiunas Rangel, 5, 172º, Não eliminado

150. SP – POSTO PIRATININGA

45734, Vera Lucia, 10, 1º, Não eliminado / 29288, Beneraldo Pauletti Filho, 10, 2º, Não eliminado / 36729, Ricardo Salvador Flores Da Silveira, 10, 3º, Não eliminado / 36887, Paulo Vitor Curiel, 10, 4º, Não eliminado / 49466, Gilmar Luiz Theodoro, 10, 5º, Não eliminado / 45582, Marian Haymour Salim, 10, 6º, Não eliminado / 29340, José Luiz Gomes, 10, 7º, Não eliminado / 49187, Edson Fabian, 10, 8º, Não eliminado / 45786, Márcio, 10, 9º, Não eliminado / 44980, Jucineia Marques De Souza Theodoro, 10, 10º, Não eliminado / 35873, Maria Sirlei, 10, 11º, Não eliminado / 41031, Isamar Albuquerque Pedro, 10, 12º, Não eliminado / 47817, Albercio Julio Sebastião Junior, 10, 13º, Não eliminado / 36660, Regina Célia Pinto, 10, 14º, Não eliminado / 43810, Gilmar Borges De Souza, 10, 15º, Não eliminado / 26017, Mauricio Eduardo Corrêa, 10, 16º, Não eliminado / 29165, Daniela De Alencar Pereira Lirolla, 10, 17º, Não eliminado / 28890, José Victorio Dotta Neto, 10, 18º, Não eliminado / 31839, Marcos Cardoso Da Silva, 10, 19º, Não eliminado / 27087, Ana Cristina Clemente, 10, 20º, Não eliminado / 42580, Angelo Da Silva Alves, 10, 21º, Não eliminado / 33291, Marcelo Miguel Da Silva, 10, 22º, Não eliminado / 26714, Sirlene Aparecida Silva Quintanilha, 10, 23º, Não eliminado / 50344, Jacilene Martins Lopes, 10, 24º, Não eliminado / 33346, Vera Lúcia Agripino Gordiano Da Silva, 10, 25º, Não eliminado / 29307, Danila Selis Dos Santos, 10, 26º, Não eliminado / 49264, Thais Ferrari Dos Santos, 10, 27º, Não eliminado / 35751, Beatriz G. Tiburcio Ribeiro, 10, 28º, Não eliminado / 49165, Catarina Do Nascimento Soares Luna, 10, 29º, Não eliminado / 30271, Juliana Thais Bueno, 10, 30º, Não eliminado / 42811, Ariane Brito Da Cruz Pereira, 10, 31º, Não eliminado / 41712, Suellen Ariane Rosão, 10, 32º, Não eliminado / 36875, Camila Gabriela Ferreira Muniz, 10, 33º, Não eliminado / 50156, Tatiane De C Souza, 10, 34º, Não eliminado / 43844, Jessica Veloso Ferreira, 10, 35º, Não eliminado / 31783, Dione Araújo Dos Santos, 10, 36º, Não eliminado / 36914, Vagner Dos Santos Correia, 10, 37º, Não eliminado / 32722, Jeremias Santiago Junior, 10, 38º, Não eliminado / 44732, Daniele Aparecida Santos Coelho Bispo, 10, 39º, Não eliminado / 43544, Juliana Tavares Viana, 10, 40º, Não eliminado / 50124, Alexander Gomide Silva, 10, 41º, Não eliminado / 42839, Elizeu Pereira Dos Santos Soares, 10, 42º, Não eliminado / 29692, João Paulo Sodré Campos Amaral, 10, 43º, Não eliminado / 26127, Anne Carolina Ferreira Camargo, 10, 44º, Não eliminado / 36297, Vitória De Paula Albuquerque, 10, 45º, Não eliminado / 35142, Larissa Dos Santos Pires, 10, 46º, Não eliminado / 29787, Yuri Gabriel Silva, 10, 47º, Não eliminado / 47039, Leonardo Padilha Cabrera, 10, 48º, Não eliminado / 26738, Ananda Lima De Santana, 10, 49º, Não eliminado / 45103, Marcela Esprega Nogueira, 10, 50º, Não eliminado / 27868, Lucas De Sousa Silva Cotelli, 10, 51º, Não eliminado / 32075, Amanda De Oliveira Silva, 10, 52º, Não eliminado / 38192, Dara Lopes Franco Peralta, 10, 53º, Não eliminado / 28100, Fernando Duarte Canto Melo, 10, 54º, Não eliminado / 28265, Gabriela Cristina Rocha, 10, 55º, Não eliminado / 47637, Vitor Lucius Tavares Damiano, 10, 56º, Não eliminado / 43700, Juliana De Oliveira, 10, 57º, Não eliminado / 30258, Raul Santos Ribeiro, 10, 58º, Não eliminado / 48652, Maria Da Glória Alves Ferreira, 7, 59º, Não eliminado / 29883, Susana De Lima Simines, 7, 60º, Não eliminado / 48100, Silmara Rodrigues Dos Santos Fortes, 7, 61º, Não eliminado / 50270, Giovanna Malara Neves Manzini, 7, 62º, Não eliminado / 35471, Neli Aparecida Tineli Santana, 7, 63º, Não eliminado / 32496, Ana Paula De Oliveira Vendemiatti, 7, 64º, Não eliminado / 38156, Adriana Oliveira De Andrade, 7, 65º, Não eliminado / 31071, Flávia Ivana Da Silva Farconi, 7, 66º, Não eliminado / 48642, Marcio Alves De Matos, 7, 67º, Não eliminado / 37755, Andrea, 7, 68º, Não eliminado / 36948, Karyna Leme De Lima, 7, 69º, Não eliminado / 30824, Josileia Moreira Lago, 7, 70º, Não eliminado / 36721, Suelen Silva Jaccoud Da Fonseca, 7, 71º, Não eliminado / 48840, Valdice Dos Santos Ribeiro, 7, 72º, Não eliminado / 47472, Méllory Lucas Zuca Fogaça, 7, 73º, Não eliminado / 29722, Jenifer Alves Ottaviani, 7, 74º, Não eliminado / 42294, Érica Marília De Lima, 7, 75º, Não eliminado / 34765, Juliana Roberto Da Silva, 7, 76º, Não eliminado / 49820, Rafael De Lima Paes Valente, 7, 77º, Não eliminado / 43171, Rafaela Ramos Felisardo, 7, 78º, Não eliminado / 27451, Bruna Diniz De Paula, 7, 79º, Não eliminado / 47798, Milaine Silva Sobral De Farias, 7, 80º, Não eliminado / 44202, Caroline Oliveira Lanzeti, 7, 81º, Não eliminado / 27082, Adrielle Aparecida Garcia Dos Santos, 7, 82º, Não eliminado / 45648, Richard Henrique Da Silva, 7, 83º, Não eliminado / 32975, Angélica Maria Estevão Limiro, 7, 84º, Não eliminado / 41282, Daiane Assis Sousa, 7, 85º, Não eliminado / 35990, Jacielle Lima Das Neves, 7, 86º, Não eliminado / 45052, Franciane Isabela De Souza Cardoso, 7, 87º, Não eliminado / 49843, Fábio Roberto Barbosa Dos Santos, 7, 88º, Não eliminado / 50412, Felipe Santos Rodrigues, 7, 89º, Não eliminado / 43504, Giulia Roberta Balduino Romano, 7, 90º, Não eliminado / 35387, Thiago Tineli Santana, 7, 91º, Não eliminado / 36452, Tauane Karina Capelatti, 7, 92º, Não eliminado / 49621, Kevin Souza Do Espirito Santo, 7, 93º, Não eliminado / 26022, Paulo Davi Murari Da Silva, 7, 94º, Não eliminado / 32016, Paulo Henrique Beraldo De Oliveira, 7, 95º, Não eliminado / 48023, Rebeca Da Silva Santos, 7, 96º, Não eliminado / 26402, Maria Eduarda Silva Soares, 7, 97º, Não eliminado / 28487, Mario Augusto Goehring, 5, 98º, Não eliminado / 42883, Moacir Moreira Da Silva, 5, 99º, Não eliminado / 49382, Vanderson Da Silva Brandão, 5, 100º, Não eliminado / 40602, Otacilio Rodrigues Da Cruz, 5, 101º, Não eliminado / 29863, Celso Pimentel, 5, 102º, Não eliminado / 42119, Renata Corrêa Costa, 5, 103º, Não eliminado / 31737, Fabio Santos De Souza, 5, 104º, Não eliminado / 37464, Maria José De Brito Alves, 5, 105º, Não eliminado / 33650, Carla Teixeira De Paiva, 5, 106º, Não eliminado / 28157, Pedro Américo De Almeida Filho, 5, 107º, Não eliminado / 42019, Denivan Pinheiro Torres, 5, 108º, Não eliminado / 44024, Edmilton Mendes Rocha, 5, 109º, Não eliminado / 27249, Ricardo Alessandro Pivetta Gonçalves, 5, 110º, Não eliminado / 36221, Ana Cláudia Cardoso Vieira, 5, 111º, Não eliminado / 32597, Fábio Luís Aparecido Corrêa Diotti, 5, 112º, Não eliminado / 37289, Valter Dias De Melo, 5, 113º, Não eliminado / 34807, Tatiana Regina Ferreira Santana, 5, 114º, Não eliminado / 27590, Alessandra Cristina De Castro Da Silva, 5, 115º, Não eliminado / 33517, Marcia Regina Godoy Cuba, 5, 116º, Não eliminado / 43260, Fabrícia Pereira Dos Santos, 5, 117º, Não eliminado / 44532, Vanessa, 5, 118º, Não eliminado / 37911, Cristina Maria De Souza, 5, 119º, Não eliminado / 35802, Thiago Regi Lacerda, 5, 120º, Não eliminado / 39122, Creonice Gregório, 5, 121º, Não eliminado / 37010, Cristiane Regina Do Nascimento, 5, 122º, Não eliminado / 38268, Beatriz Moreira Vinholes De Sousa, 5, 123º, Não eliminado / 38668, Alessandra Silva Machado, 5, 124º, Não eliminado / 40418, Claudia Aparecida Hermenegildo Silva, 5, 125º, Não eliminado / 34731, Jocenir Ferreira Da Silva, 5, 126º, Não eliminado / 43729, Adeilda Conceição Da Silva, 5, 127º, Não eliminado / 47558, Neiva De Matos Gomes, 5, 128º, Não eliminado / 42731, Carolina De Jesus Amaral Spíndola Santana, 5, 129º, Não eliminado / 26740, Paulo Da Silva Pereira, 5, 130º, Não eliminado / 26112, Gracieli Aparecida Barbara, 5, 131º, Não eliminado / 37346, Karoline Barros De Oliveira, 5, 132º, Não eliminado / 34445, Dalmo Hernandes Vieira De Sousa, 5, 133º, Não eliminado / 47526, Guilherme Pereira Destefani, 5, 134º, Não eliminado / 26183, Luana Muniz De Sousa, 5, 135º, Não eliminado / 41187, Jonathan Paulo Martins, 5, 136º, Não eliminado / 34560, Dayane Evangelista De Sousa, 5, 137º, Não eliminado / 32208, Bianca Caroline Dos Santos, 5, 138º, Não eliminado / 33355, Mateus Ellon Cavalcanti Da Silva, 5, 139º, Não eliminado / 41419, Jennifer De Souza Pinto, 5, 140º, Não eliminado / 29963, Larissa, 5, 141º, Não eliminado / 38011, Edgar Leite Candido, 5, 142º, Não eliminado / 35936, Maria Clarice Marques Barros Soares, 5, 143º, Não eliminado / 43535, Maria De Fátima Batista Da Silva, 5, 144º, Não eliminado / 39635, Robert Kenned Jardim Chaves, 5, 145º, Não eliminado / 48634, Luana Rodrigues Lourenço, 5, 146º, Não eliminado / 26197, Giovani De Melo Schimith, 5, 147º, Não eliminado / 33074, Isabela Aparecida Martins Dos Santos, 5, 148º, Não eliminado / 47120, Juan Rodrigues De Souza, 5, 149º, Não eliminado / 45406, Alessandro Dos Santos, 5, 150º, Não eliminado / 40666, Tarcizio Santos Santana, 5, 151º, Não eliminado / 28684, Max Alexandre Martins De Oliveira Junior, 5, 152º, Não eliminado / 48860, Tassiane Santos, 5, 153º, Não eliminado / 26436, Amanda Beatriz Correa Gea, 5, 154º, Não eliminado / 31464, Stephanie De Jesus Silva, 5, 155º, Não eliminado / 34039, Maria Luiza Alves Lamim, 5, 156º, Não eliminado / 31113, Ana Vitoria Sobral Dos Santos, 5, 157º, Não eliminado / 40887, Felipe Leal Gonçalves, 5, 158º, Não eliminado / 28096, Matheus De Oliveira, 5, 159º, Não eliminado / 28179, Leticia Gomes Santos, 5, 160º, Não eliminado

151. SP – POSTO SABINO

39846, Dulceneia De Oliveira Viotto, 10, 1º, Classificado / 48915, Nadia De Souza, 10, 2º, Não eliminado / 30189, Luiz Carlos Comenale, 10, 3º, Não eliminado / 38335, Priscila Luize Donato, 10, 4º, Não eliminado / 39114, Rubens Dias Perez Junior, 10, 5º, Não eliminado / 42329, Gabriela Cristina Borges, 10, 6º, Não eliminado / 38724, Vinicius Maximus Rodrigues Inoue, 10, 7º, Não eliminado / 32803, Helena Maria De, 7, 8º, Não eliminado / 40611, Rosemeire Siviero Sanches, 7, 9º, Não eliminado / 46452, Maria Angelica Vanderlei, 7, 10º, Não eliminado / 35954, Vivian, 7, 11º, Não eliminado / 41431, Cristiane Nunes De Lima, 7, 12º, Não eliminado / 32575, Bárbara Mota Silva Bossoi, 7, 13º, Não eliminado / 49841, Peter Davyd Soriano Da Silva, 7, 14º, Não eliminado / 45296, Ana Claudia Oze Ferraz, 7, 15º, Não eliminado / 47126, Ana Carolina Silva, 7, 16º, Não eliminado / 29379, Hugo De Carvalho Bezerra, 7, 17º, Não eliminado / 48621, Bianca Barboza Kawahara, 7, 18º, Não eliminado / 31631, Josias Pereira De Oliveira, 5, 19º, Não eliminado / 42262, Leonardo Comparetti, 5, 20º, Não eliminado

152. SP – RAFARD

49234, Leonelson Dos Santos, 10, 1º, Classificado / 38425, Ricardo Da Silva Braga, 10, 2º, Não eliminado / 31879, Antônio Carlos Quirino, 10, 3º, Não eliminado / 40561, José Luís Rodrigues De Moura, 10, 4º, Não eliminado / 26614, Julio Cesar Tonini, 10, 5º, Não eliminado / 49617, Irene Eliana Todeschini, 10, 6º, Não eliminado / 33503, Paulo Sergio Gonçalves Rodrigues, 10, 7º, Não eliminado / 49935, Walter Donizety Cargnieli, 10, 8º, Não eliminado / 40153, Vandira Oliveira Santana, 10, 9º, Não eliminado / 50024, Tais Cristina Pereira Do Nascimento, 10, 10º, Não eliminado / 36443, Everton Borges, 10, 11º, Não eliminado / 47557, Rafael Calil Coli, 10, 12º, Não eliminado / 32785, Gretta Paola Fava Pina, 10, 13º, Não eliminado / 49328, Camila Aquino, 10, 14º, Não eliminado / 42591, Paula Passarinho Amorim, 10, 15º, Não eliminado / 30973, Magdiel Silva De Jesus, 10, 16º, Não eliminado / 27565, Diogo Felipe Santos De Moura, 10, 17º, Não eliminado / 45863, Cainã Albertini Barcelos, 10, 18º, Não eliminado / 48619, Josue Batista De Souza, 10, 19º, Não eliminado / 46760, Yanca Dos Santos Da Silva, 10, 20º, Não eliminado / 37150, Márcia Guedes De Almeida Santos, 7, 21º, Não eliminado / 32419, Márcia De Andrade Santana, 7, 22º, Não eliminado / 49563, Tânia Márcia Da Silva, 7, 23º, Não eliminado / 35660, Bruno Eduardo Monteiro Da Silva, 7, 24º, Não eliminado / 40988, Giovana Camargo Monfrin, 7, 25º, Não eliminado / 49531, Fernanda Cristina Soares Da Silva, 7, 26º, Não eliminado / 33910, Gabriel De Melo Franco Candido, 7, 27º, Não eliminado / 49396, Giovanna Melicardi, 7, 28º, Não eliminado / 33946, Donizete Barbosa De Lima, 5, 29º, Não eliminado / 48019, José Roberto Gomes, 5, 30º, Não eliminado / 31911, Adriana Aparecida Gafaldi Tiago, 5, 31º, Não eliminado / 43676, Marcia Regina Faustino, 5, 32º, Não eliminado / 38826, Antonia Elisete Borges Vinuto, 5, 33º, Não eliminado / 32795, Sirlene Correia Santos, 5, 34º, Não eliminado / 42766, Moisés Marcos Dos Santos, 5, 35º, Não eliminado / 47736, Ana Paula Leite, 5, 36º, Não eliminado / 26797, Carlos Eduardo Da Silva Moraes, 5, 37º, Não eliminado / 28408, Frank Caetano França, 5, 38º, Não eliminado / 42506, Luciano Pereira Francisco Da Silva, 5, 39º, Não eliminado / 47212, Alexandre Da Silva Candido, 5, 40º, Não eliminado / 49480, Yan De Santana Ferreira Dos Santos, 5, 41º, Não eliminado

153. SP – ROSEIRA

28076, Antônio De Pádua Jungo, 10, 1º, Classificado / 48384, Alexandre Alberto Azevedo Nogueira, 10, 2º, Não eliminado / 50211, Maria Olizodete Rodrigues, 10, 3º, Não eliminado / 33778, Yitaru Matsuno, 10, 4º, Não eliminado / 44192, Sandra Cristina Da Rocha Ferreira, 10, 5º, Não eliminado / 39651, Fernanda Costa Oliveira, 10, 6º, Não eliminado / 28259, Andrezza De Oliveira Lúcio, 10, 7º, Não eliminado / 37923, Elton Luiz De Almeida, 10, 8º, Não eliminado / 26300, Jose Roberto Benedicto, 10, 9º, Não eliminado / 46464, Aparecido Batista Nunes, 10, 10º, Não eliminado / 48834, Silene Luiza Dos Santos, 10, 11º, Não eliminado / 44885, André Luís De Souza, 10, 12º, Não eliminado / 50021, Claudia Pereira Da Silva, 10, 13º, Não eliminado / 31092, Lilian Furtado D Almeida, 10, 14º, Não eliminado / 45455, Eliane Resende Maia Da Silva, 10, 15º, Não eliminado / 36616, Marcos Antonio De Oliveira Celestino, 10, 16º, Não eliminado / 48647, David Alves Rodrigues, 10, 17º, Não eliminado / 50055, Luciana Aparecida Sandim Dionisio, 10, 18º, Não eliminado / 28474, André Luiz Novaes Dornelas, 10, 19º, Não eliminado / 36311, Carmem Lucia Rosa, 10, 20º, Não eliminado / 37779, Claudia Cristina Correa Manoel, 10, 21º, Não eliminado / 41244, Pedro Jose Dos Santos, 10, 22º, Não eliminado / 44999, Italo Lopes Da Silva, 10, 23º, Não eliminado / 36368, Luis Fernando Dos Santos Danioti, 10, 24º, Não eliminado / 40157, Marcelo Henrique Santos Silva, 10, 25º, Não eliminado / 44827, Maria Angelica Do Prado Santos, 10, 26º, Não eliminado / 38105, Wilton Fabrício De Aquino Oliveira Martins, 10, 27º, Não eliminado / 49048, Luis Carlos Barbosa Da Silva, 10, 28º, Não eliminado / 49403, Emerson Alexandre Duarte Rodrigues, 10, 29º, Não eliminado / 33020, Rogerio De Oliveira Andrade, 10, 30º, Não eliminado / 47369, José Roberto Fornitani Gervasio, 10, 31º, Não eliminado / 39561, Erica Batista Chaves, 10, 32º, Não eliminado / 37125, Alexandre Fasanaro Martinon, 10, 33º, Não eliminado / 31457, João Paulo De Lima, 10, 34º, Não eliminado / 30315, Shirley Andrade Oliveira Silva, 10, 35º, Não eliminado / 34788, Cristiane Rodrigues Dos Santos, 10, 36º, Não eliminado / 29104, Jeudo Lima Dos Santos, 10, 37º, Não eliminado / 31013, Ítalo Márcio Calmon Fayad Dos Santos Santos, 10, 38º, Não eliminado / 32158, Samila Bezerra De Carvalho Santi, 10, 39º, Não eliminado / 49669, Lidiane Aparecida De Araujo Alves Dos Santos, 10, 40º, Não eliminado / 49085, Maira Aparecida Ferreira, 10, 41º, Não eliminado / 48209, Fábio Rodrigo Barbosa Pessoa, 10, 42º, Não eliminado / 32961, Karla Emanuely Sales De Seabra Silva, 10, 43º, Não eliminado / 48695, Priscila Eugênia Maciel Martins, 10, 44º, Não eliminado / 30093, Bruno Jose Ourives Guedes, 10, 45º, Não eliminado / 43719, Flavio Guimarães, 10, 46º, Não eliminado / 33114, Natália Pereira Rodrigues De Souza, 10, 47º, Não eliminado / 33872, Luana Sâmi De Moura Molina, 10, 48º, Não eliminado / 38088, Cintia Maria Dos Santos Canuto, 10, 49º, Não eliminado / 40810, Paola Fernanda De Oliveira Fontes, 10, 50º, Não eliminado / 26756, Kelly Carolina Morais Terra, 10, 51º, Não eliminado / 35859, Alessandra Rodrigues Duarte De Souza, 10, 52º, Não eliminado / 44162, Fabiana Marinho Da Costa, 10, 53º, Não eliminado / 28272, Diego José Moreira Da Silva Souza, 10, 54º, Não eliminado / 46371, Andreia Alves Da Silva, 10, 55º, Não eliminado / 48905, Rodrigo Cardoso Martinez Lema, 10, 56º, Não eliminado / 27871, Antonio Sazuki Yamanaka Silva, 10, 57º, Não eliminado / 39018, Murilo Nunes Pinto Da Costa, 10, 58º, Não eliminado / 46688, Fernanda Rodrigues De Freitas, 10, 59º, Não eliminado / 42866, Jorge Luiz Dias De Carvalho, 10, 60º, Não eliminado / 34763, Bruna Tatiane Dos Santos, 10, 61º, Não eliminado / 33524, Paulo César Da Silva Júnior, 10, 62º, Não eliminado / 29357, Josélia De Araújo Marinho, 10, 63º, Não eliminado / 31197, Juliana Maria Da Silva, 10, 64º, Não eliminado / 36096, Isabela Cristina Fortunato Da Rocha, 10, 65º, Não eliminado / 31490, Lucas Nunes De Andrade Rosa, 10, 66º, Não eliminado / 25953, Gabriela Da Costa Gomes, 10, 67º, Não eliminado / 36071, Gabrielle De Vilhena Brochado, 10, 68º, Não eliminado / 34648, Gabriela Francisco Santos, 10, 69º, Não eliminado / 44433, Jhonathan Louis De Souza Sena, 10, 70º, Não eliminado / 35227, Marina Pereira Martins, 10, 71º, Não eliminado / 49760, Hugo Azevedo De Moraes, 10, 72º, Não eliminado / 49281, Thais Ribeiro De Almeida, 10, 73º, Não eliminado / 38894, Natalia De Souza Santos, 10, 74º, Não eliminado / 31796, Gabrielle Camargo Ferraz, 10, 75º, Não eliminado / 41701, Weslley De Lima Barreto, 10, 76º, Não eliminado / 49867, João Batista De Oliveira, 10, 77º, Não eliminado / 43468, Jassica Ricioli Santos, 7, 78º, Não eliminado / 41384, Ademir Batista Da Silva, 7, 79º, Não eliminado / 44224, Leila Cristina Cruz Da Silva, 7, 80º, Não eliminado / 38092, Daniela Andre Da Silva, 7, 81º, Não eliminado / 35140, Clemildo Rodrigues Dos Santos, 7, 82º, Não eliminado / 26122, Ricardo De Souza, 7, 83º, Não eliminado / 50417, Marco Antonio Cavalcante Junior, 7, 84º, Não eliminado / 37722, Eveline Aparecida Da Silva Oliveira, 7, 85º, Não eliminado / 48773, Tiago Carlos Dos Santos, 7, 86º, Não eliminado / 50198, Cintia Aparecida Ribeiro Pacífico Tavares, 7, 87º, Não eliminado / 46936, Demilson Fernandes Do Nascimento, 7, 88º, Não eliminado / 38523, João Alberto Santos Duarte Junior, 7, 89º, Não eliminado / 31577, Hilton Mario Pereira Amaral, 7, 90º, Não eliminado / 42448, Lilian Rodrigues Bom Fim Vasco, 7, 91º, Não eliminado / 44616, Graciara Maria De Paula Santos, 7, 92º, Não eliminado / 44717, Paula Pereira Passos, 7, 93º, Não eliminado / 35783, Guilherme Rodrigues De Souza Neto, 7, 94º, Não eliminado / 39881, Erika Ferreira Silva, 7, 95º, Não eliminado / 33660, Tayane De Almeida Rodrigues, 7, 96º, Não eliminado / 35987, Erico Cesar Adão Schubert Barbosa, 7, 97º, Não eliminado / 47693, Kamila Sanches Da Silva, 7, 98º, Não eliminado / 48554, Natália Manoela Do Nascimento Candido, 7, 99º, Não eliminado / 47513, Igor Fabiano Lima Bezerra, 7, 100º, Não eliminado / 30760, Raianne Ribeiro Da Costa, 7, 101º, Não eliminado / 44775, Pedro Henrique Monteiro De Oliveira, 7, 102º, Não eliminado / 31000, Natália Candida Oliveira, 7, 103º, Não eliminado / 29810, Ana Carolina Leite Caxias Rozolem, 7, 104º, Não eliminado / 44228, Luis Bruno Silva Monteiro, 7, 105º, Não eliminado / 47306, Matheus Venancio Magalhães Marcolino, 7, 106º, Não eliminado / 46743, Gabriel Honorio Ribeiro Dos Santos, 7, 107º, Não eliminado / 46138, Gustabo Gabriel Da Silva Santos, 7, 108º, Não eliminado / 29328, Camila, 7, 109º, Não eliminado / 46172, Mileni Guindo Fernandes, 7, 110º, Não eliminado / 34219, Estela Rosa Ronconi De Oliveira, 7, 111º, Não eliminado / 50023, Antonio Luis Mendonca Souza, 7, 112º, Não eliminado / 39326, Maria Carla Aparecida Jiquiriçá, 7, 113º, Não eliminado / 46953, Vinícius Pessoa Alves Rosa, 7, 114º, Não eliminado / 39771, Laura Sthephany Rodrigues Lima, 7, 115º, Não eliminado / 34940, Rafael Rodrigues Barros, 7, 116º, Não eliminado / 34817, Lara, 7, 117º, Não eliminado / 32019, Marcos Vinicius De Oliveira, 7, 118º, Não eliminado / 35069, Letícia Gonçalves Da Silva, 7, 119º, Não eliminado / 37900, Flávia Fernanda Rosa Silva, 7, 120º, Não eliminado / 34818, Sabrina Medeiros Rodrigues, 7, 121º, Não eliminado / 47661, Emilly Da Silva Marques Costa, 7, 122º, Não eliminado / 37869, Murilo Guimarães Da Silva Almeida, 7, 123º, Não eliminado / 48999, Luiz Henrique De Souza Costa, 7, 124º, Não eliminado / 47913, Luís Otávio Dos Santo Silva, 7, 125º, Não eliminado / 35469, Julia Macedo Pereira, 7, 126º, Não eliminado / 49538, José Tadeu De Paula, 5, 127º, Não eliminado / 39044, Marcos Jose Custodio, 5, 128º, Não eliminado / 37161, Maria Cissa Da Silva, 5, 129º, Não eliminado / 44410, Maurina Bernardino Amaral, 5, 130º, Não eliminado / 37148, Rosa Helena Batista, 5, 131º, Não eliminado / 33022, Jucelino Pereira Da Silva, 5, 132º, Não eliminado / 45463, Erica Aparecida Papini Lemes, 5, 133º, Não eliminado / 35609, Silvio Paulo Silva, 5, 134º, Não eliminado / 40278, Carlos Orlando De Oliveira Ribeiro, 5, 135º, Não eliminado / 44958, Nilmara Aparecida De Paula Santos, 5, 136º, Não eliminado / 46047, Alrejaine Cardoso Scherholz, 5, 137º, Não eliminado / 37713, Rosana, 5, 138º, Não eliminado / 47092, Josenildo Edival Cardoso, 5, 139º, Não eliminado / 47507, Juliana De Oliveira Santos, 5, 140º, Não eliminado / 26630, Austilio Felipe Vieira Neto, 5, 141º, Não eliminado / 49305, Claudiane Muniz Da Silva, 5, 142º, Não eliminado / 31575, Rita Conceição De Brito Da Silva, 5, 143º, Não eliminado / 43014, Tarsis Santos Da Silva, 5, 144º, Não eliminado / 37855, Alessandro Leonardo Amadeu Martins De Oliveira, 5, 145º, Não eliminado / 34619, Rodrigo De Castro Saavedra, 5, 146º, Não eliminado / 48981, Elaine, 5, 147º, Não eliminado / 43901, Maycom Douglas Da Silva, 5, 148º, Não eliminado / 31415, Geyza Caroline Goncalo De Assis, 5, 149º, Não eliminado / 46017, Kelly Daiane Da Costa Ribeiro, 5, 150º, Não eliminado / 48775, Jéssica Peres Ribeiro Alvarenga Dos Santos, 5, 151º, Não eliminado / 45860, Tielly Caroline Vieira, 5, 152º, Não eliminado / 36621, Cássio Pereira Da Silva, 5, 153º, Não eliminado / 43617, Izani Rodrigues De Araújo Lima, 5, 154º, Não eliminado / 50202, Gabriela Santos, 5, 155º, Não eliminado / 30263, Mirelle Aparecida Candida Oliveira, 5, 156º, Não eliminado / 44489, Beatriz Santos Paiva, 5, 157º, Não eliminado / 44068, Samara Cristynee Dos Santos, 5, 158º, Não eliminado / 49996, Max Lopes De Faria, 5, 159º, Não eliminado / 41227, Debora Florentino, 5, 160º, Não eliminado / 38175, Marcelo Marcondes Antônio Martinez, 5, 161º, Não eliminado / 37421, Suzy Gabriele Tobias Vieira, 5, 162º, Não eliminado / 50082, Miriã Tamara Paes Carvalho, 5, 163º, Não eliminado / 36566, Lucas Fernandes Rodrigues, 5, 164º, Não eliminado / 50257, Rafaele Christine Da Silva Frientes, 5, 165º, Não eliminado / 41567, Lariani Maria Andrade De Oliveira, 5, 166º, Não eliminado / 37926, Ana Leticya Gomes, 5, 167º, Não eliminado

154. SP – SANTA GERTRUDES

50133, Maria Isabel Ferreira De Melo, 10, 1º, Não eliminado / 38726, Luis Cesar Sant Anna Zampieri, 10, 2º, Não eliminado / 38013, José Luiz Loureiro Magalhães, 10, 3º, Não eliminado / 30454, Marylisia Bertolini Gonçalves De Oliveira, 10, 4º, Não eliminado / 38776, Lauro Cardoso Da Costa, 10, 5º, Não eliminado / 26461, Elidia Gomes Silva, 10, 6º, Não eliminado / 34833, Ailton Marcos Dias Fernandes, 10, 7º, Não eliminado / 49293, Carlos Henrique Gonçalo Klinke, 10, 8º, Não eliminado / 26691, Waldir De Souza Santos, 10, 9º, Não eliminado / 33063, Milene Da Silva, 10, 10º, Não eliminado / 48906, Marcelo Bressan Chaves, 10, 11º, Não eliminado / 40777, Renata Varotti Pula, 10, 12º, Não eliminado / 49737, Leandro César De Oliveira, 10, 13º, Não eliminado / 34577, Kelly Dias De Figueiredo, 10, 14º, Não eliminado / 25960, Aline Santos Da Silva Ferreira, 10, 15º, Não eliminado / 39181, Geise Cardoso De Souza, 10, 16º, Não eliminado / 34512, Marilene Regina Maluta Maggi, 10, 17º, Não eliminado / 45362, Felipe Jodas Ferreira, 10, 18º, Não eliminado / 35509, Filipe Ramos Da Silva, 10, 19º, Não eliminado / 43061, Rodrigo Silva Do Prado, 10, 20º, Não eliminado / 35078, Thattyane Pignatti Correa, 10, 21º, Não eliminado / 38870, Sergio Luiz Stabelini, 7, 22º, Não eliminado / 41094, Ismael Da Silva Wenderroschy, 7, 23º, Não eliminado / 35758, Eliane Fadel, 7, 24º, Não eliminado / 31044, Rosalina Garcia, 7, 25º, Não eliminado / 44770, André Lopes Motta, 7, 26º, Não eliminado / 30810, Claudiana, 7, 27º, Não eliminado / 33412, Rafael Henrique Maggi, 7, 28º, Não eliminado / 37906, Alessandra Menezes Gabriel, 7, 29º, Não eliminado / 38306, Clebio Teixeira Da Silva, 7, 30º, Não eliminado / 37727, Rafael Dos Reis Evangelista, 7, 31º, Não eliminado / 40019, Juscilene Paixão Araujo Rocha, 7, 32º, Não eliminado / 46396, Hellen Scotton Pancher, 7, 33º, Não eliminado / 29652, Edilma Vila Nova Fonseca, 7, 34º, Não eliminado / 42850, Janaria Oliveira Dos Santos, 7, 35º, Não eliminado / 31706, Stefany Ramos Moreira, 7, 36º, Não eliminado / 33512, Gildevan Campos Silva, 7, 37º, Não eliminado / 48850, Gilberto Fraga, 5, 38º, Não eliminado / 28267, George Rodrigues Jacob, 5, 39º, Não eliminado / 30195, Maria Inês Mazutti, 5, 40º, Não eliminado / 40035, Jane Schmidhausler, 5, 41º, Não eliminado / 50099, Solange Gomes De Oliveira, 5, 42º, Não eliminado / 47604, Andreia Aparecida Ambrosio, 5, 43º, Não eliminado / 39878, Isabel Aparecida Toledo, 5, 44º, Não eliminado / 37634, Rosicler Pereira Dos Santos Sandre, 5, 45º, Não eliminado / 50457, Luana Yamada De Brito, 5, 46º, Não eliminado / 38137, Thais De Paula Ungaro, 5, 47º, Não eliminado / 31325, Geane Castro Paes Landim De Souza, 5, 48º, Não eliminado / 41434, Islan Da Silva Santos, 5, 49º, Não eliminado / 27952, Tátila Soares Cantanhede, 5, 50º, Não eliminado / 42203, Simone Da Silva, 5, 51º, Não eliminado / 26336, Douglas Humphreys Varotto, 5, 52º, Não eliminado / 41291, Sara Chirino De Almeida, 5, 53º, Não eliminado / 40007, Luiz Felipe Cardoso Corpa, 5, 54º, Não eliminado / 41711, Ernildo Aprigio Dos Santos, 5, 55º, Não eliminado / 37819, Luana Gomes De Oliveira, 5, 56º, Não eliminado / 30191, Lúcia Helena Angelo Dos Santos Neto, 5, 57º, Não eliminado / 28712, Amanda Sabrina De Sousa Alencar, 5, 58º, Não eliminado / 28810, Gabriel Pereira Dos Santos, 5, 59º, Não eliminado / 42367, Vitória Fernanda Dos Santos Silva, 5, 60º, Não eliminado / 44552, Brunna Ribeiro De Oliveira, 5, 61º, Não eliminado

155. SP – SANTO EXPEDITO

50148, Fatima Pereira Pinto De Melo, 10, 1º, Classificado / 44173, Claudia Aparecida Serafim Dos Santos, 10, 2º, Não eliminado / 29438, Sybille Teruko Abe, 10, 3º, Não eliminado / 28334, Antonio Aparecido Rodrigues Azevedo, 10, 4º, Não eliminado / 31421, Juliano Junior Da Silva, 10, 5º, Não eliminado / 32914, Cristiane Regina Payao Gabarrao, 10, 6º, Não eliminado / 47499, Bruno Eduardo Tedros Silva, 10, 7º, Não eliminado / 37407, Vania Da Cruz Xavier Cenedese, 10, 8º, Não eliminado / 36285, Lucila Cristina Maganini, 10, 9º, Não eliminado / 30582, Marisa Correia De Souza, 10, 10º, Não eliminado / 32335, Patrícia Aparecida Das Neves Gallindo Moura, 10, 11º, Não eliminado / 32653, Juliano Aparecido Da Silva, 10, 12º, Não eliminado / 32955, Paula Cristina Barbosa Desouza, 10, 13º, Não eliminado / 29173, Paulo Cesar Dos Santos Martins, 10, 14º, Não eliminado / 44054, Hoeder Pieroni Neves, 10, 15º, Não eliminado / 38188, Sheila Cristina Da Silva Ruas, 10, 16º, Não eliminado / 41343, Jhonatan Laszlo Manoel, 10, 17º, Não eliminado / 39361, Alana De Souza Trombetta, 10, 18º, Não eliminado / 45356, Diana Tinta Serafim, 10, 19º, Não eliminado / 49571, Anelise Da Silva Viana, 10, 20º, Não eliminado / 46820, Adryelle Ribeiro Vieira Da Silva, 10, 21º, Não eliminado / 44124, Núbia Regina Vieira Silva, 10, 22º, Não eliminado / 29871, Marcello Augusto Statello, 10, 23º, Não eliminado / 48763, Julia A Barreto Da Silva, 10, 24º, Não eliminado / 34168, Jéssica Pires Rodrigues, 10, 25º, Não eliminado / 44014, Ana Paula Cordeiro Martins, 10, 26º, Não eliminado / 34638, Maria Eloisa Ribeiro, 10, 27º, Não eliminado / 39273, Kayque Virgens Cordeiro Da Silva, 10, 28º, Não eliminado / 47806, Vanessa Ferreira Martins, 10, 29º, Não eliminado / 41234, Luana De Oliveira Santos, 10, 30º, Não eliminado / 40003, [email protected], 10, 31º, Não eliminado / 40613, Leidimara Salvadora Cruz De Azevedo, 7, 32º, Não eliminado / 34405, Wilson Fábio Mizuta, 7, 33º, Não eliminado / 42266, Nazaré Pereira Tavares, 7, 34º, Não eliminado / 43339, Filipe Affonso Miranda, 7, 35º, Não eliminado / 47056, Rafaela Toma, 7, 36º, Não eliminado / 47097, Christian Da Silva Andreazzi, 7, 37º, Não eliminado / 45018, Wilian Trindade Dos Santos, 7, 38º, Não eliminado / 40904, Luís Henrique Almeida Arruda De Jesus, 7, 39º, Não eliminado / 40894, Josenilda De Carvalho Da Silva, 7, 40º, Não eliminado / 49429, Taynara Assuncao De Sousa, 7, 41º, Não eliminado / 27857, Ana Claudia Lopes Ribeiro, 7, 42º, Não eliminado / 44446, Victor Da Silva Lima, 7, 43º, Não eliminado / 30698, Davi Marinho Da Costa, 7, 44º, Não eliminado / 49135, Vitoria Feitosa Dos Santos, 7, 45º, Não eliminado / 38597, Gabriel Raimundo Lacal De Souza, 7, 46º, Não eliminado / 40052, Iasmin Naiara Dos Santos Prates, 7, 47º,

Não eliminado / 47578, Idalina Maria Dias, 5, 48º, Não eliminado / 45568, Josué Alves Macedo, 5, 49º, Não eliminado / 47131, Evangeli Maria De Almeida, 5, 50º, Não eliminado / 41104, Nilson Jose Eraclide, 5, 51º, Não eliminado / 32558, Edna Regina De Abreu Silva, 5, 52º, Não eliminado / 44230, Valeria, 5, 53º, Não eliminado / 50034, Rodrigo Francisco De Abreu, 5, 54º, Não eliminado / 41616, Sonia Marques Da Silva Lima, 5, 55º, Não eliminado / 41615, Gabriel Araújo Correia, 5, 56º, Não eliminado / 50278, Denise Dos Santos Silva, 5, 57º, Não eliminado / 41276, Lorena Oliveira Dos Santos, 5, 58º, Não eliminado / 48536, Angélica Monique Beserra Martins, 5, 59º, Não eliminado / 34294, Elivelton Silva Dos Santos, 5, 60º, Não eliminado / 27893, Weverton Zamana Da Silva, 5, 61º, Não eliminado / 50007, Eliton Candido Duarte, 5, 62º, Não eliminado / 39607, Alex Sandro Aparecido Bertipaglia Prates, 5, 63º, Não eliminado / 43485, Jennifer Anita Miranda Barros, 5, 64º, Não eliminado / 27483, Vitória Gabriely Barbosa Silva, 5, 65º, Não eliminado / 42724, Gabriela Camilo Da Silva, 5, 66º, Não eliminado

156. TO – POSTO DE COLETA DE ARAGUACEMA

33337, Nadir Limeira Da Silva, 10, 1º, Classificado / 46167, Sonia Maria De Oliveira, 10, 2º, Não eliminado / 41974, María Do Espírito Santo Gomes Carneiro, 10, 3º, Não eliminado / 40328, Gracilene Rodrigues De Sousa, 10, 4º, Não eliminado / 37657, Mylva Mercya Evangelista Bonfim, 10, 5º, Não eliminado / 29716, Nagila Silva Feitosa, 10, 6º, Não eliminado / 49522, Elza Maria Ribeiro Leite, 10, 7º, Não eliminado / 32313, Jerfeson Nascimento, 10, 8º, Não eliminado / 49147, Jocineide Dantas Borges, 10, 9º, Não eliminado / 36937, Gustavo De Figueredo Fialho Neto, 10, 10º, Não eliminado / 47460, Edson Martins Da Silva, 10, 11º, Não eliminado / 49830, Luciene Ferreira Da Conceição Silva, 10, 12º, Não eliminado / 33136, Selma Ramos Da Silva, 10, 13º, Não eliminado / 40038, Antonio Marcos Dias, 10, 14º, Não eliminado / 33852, Tais Da Conceição Moura, 10, 15º, Não eliminado / 36731, Leonardo Lopes Da Silva, 10, 16º, Não eliminado / 37395, Hellem Cristine Dos Santos Noleto, 10, 17º, Não eliminado / 44339, Davilla Sabriny Araújo Silva, 10, 18º, Não eliminado / 41440, Andreia Cardoso De Castro, 10, 19º, Não eliminado / 47215, Celine Brito Bastos, 10, 20º, Não eliminado / 33764, Luana Barbosa Vinhas, 10, 21º, Não eliminado / 35903, Mônica Campos, 10, 22º, Não eliminado / 40316, Keyte Carneiro Mota, 10, 23º, Não eliminado / 35940, Bárbara Carvalho De Araújo, 10, 24º, Não eliminado / 46513, Karen Ellen Da Cruz Nascimento Martins, 10, 25º, Não eliminado / 39324, Girlane Da Silva Pinheiro, 10, 26º, Não eliminado / 50402, Daniel De Araújo Almeida, 10, 27º, Não eliminado / 32432, Jonata Dos Santos Reis, 10, 28º, Não eliminado / 38967, Cristian Ralf Matos Lima, 10, 29º, Não eliminado / 45950, Isabela Moraes Pinheiro, 10, 30º, Não eliminado / 40594, Yuri Ramos Almeida, 10, 31º, Não eliminado / 39807, Antonio Victor Sousa Pereira, 10, 32º, Não eliminado / 38502, Ivoney Da Silva Barros, 10, 33º, Não eliminado / 28781, Maria Elizabete Gomes De Sousa Silva, 10, 34º, Não eliminado / 36833, Rakecha, 10, 35º, Não eliminado / 36722, Ana Lúcia Gomes Dourado, 10, 36º, Não eliminado / 28168, Deusvaldina Rodrigues Damasceno, 7, 37º, Não eliminado / 49115, Rafael Dos Santos Martins, 7, 38º, Não eliminado / 50395, Raiany Aparecida Fernandes Da Silva, 7, 39º, Não eliminado / 46166, Antonia Erli Gomes Da Silva, 7, 40º, Não eliminado / 49225, Gedenilson Da Silva Barbosa, 7, 41º, Não eliminado / 25964, Aparecida Santos Da Silva, 7, 42º, Não eliminado / 34041, João Lucas, 7, 43º, Não eliminado / 48714, Rosana Ferreira Da Silva, 7, 44º, Não eliminado / 38186, Jaqueline Soares Costa, 7, 45º, Não eliminado / 29960, Manoel Ricardo Ferreira Ribeiro, 7, 46º, Não eliminado / 27777, Karen Dos Santos Silva, 7, 47º, Não eliminado / 33823, Dalvane Dos Santos Conceição, 7, 48º, Não eliminado / 48694, Lilianne, 7, 49º, Não eliminado / 48583, Eduardo Ferreira Araújo, 7, 50º, Não eliminado / 38715, Ana Mikaele Martins De Sousa, 7, 51º, Não eliminado / 35839, Maria, 7, 52º, Não eliminado / 28383, Crystine Regina Lobo Pereira, 7, 53º, Não elimina