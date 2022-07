Com ajuda de cão farejador, Rotam apreende drogas enterradas

Assessoria de Comunicação da PMAC —

Ação conjunta dos militares de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) e da Companhia de Policiamento de Cães (CPCães), da Polícia Militar do Acre (PMAC), resultou na prisão de uma mulher de 26 anos, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco. Na ação policial, ocorrida na noite desta quinta-feira, 21, drogas foram encontradas enterradas no fundo do quintal de uma residência.

Realizando patrulhamento no beco da Ingá, a guarnição de ROTAM conseguiu abordar uma mulher, sendo com ela encontrada oito trouxinhas de cocaína e 68,00 reais. Indagada pela equipe, ela informou possuir mais entorpecentes no quintal, com a ajuda do cão farejador foi possível localizar mais 182 porções de maconha, 247 reais e 55 trouxinhas de cocaínas, enterradas no terreno.

Diante dos fatos, os militares deram voz de prisão a mulher, que foi conduzida e apresentada na Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis ao fato.