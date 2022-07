Arrecadação do ICMS no Acre bate marca de R$1 bilhão em 2022

O Governo do Acre está comemorando ter ultrapassado nesta quinta-feira (21) a marca de R$1 bilhão em arrecadação do ICMS, o principal imposto estadual nas receitas do governo, em 2022.

“Na data de hoje alcançamos mais de R$ 1 bi em arrecadação do ICMS. O resultado é fruto do trabalho e dedicação de todos que trabalham nesta Secretaria”, enalteceu Israel Monteiro, diretor de Administração Tributária da Secretaria de Fazenda do Acre.

E completou o gestor: “Parabéns a todos os servidores, aos comissionados, aos estagiários, aos terceirizados e a todos que de alguma forma atuaram e atuam para que a missão e os serviços sejam prestados em prol da sociedade”.

A comemoração se dá em meio à cortes e reduções de alíquotas do imposto visando reduzir o custo dos bens de consumo no Acre. A previsão é de que as receitas derretam em mais de R$230 milhões ao longo dos próximos meses.