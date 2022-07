Acaba de ser divulgado o edital do concurso público da Força Aérea Brasileira (FAB) para seleção de 225 vagas para compor o Curso de Formação de novos Sargentos da Aeronáutica. A seleção é destinada a selecionar candidatos que ingressarão no segundo semestre do ano de 2023.

De acordo com o edital, as vagas previstas abrangem ambos os sexos e são destinadas a compor as especialidades de Aeronavegantes, Não-Aeronavegantes e Controle de Tráfego Aéreo. Para participar da seleção é necessário que o candidato possua ensino médio completo.

O curso de Formação de Sargentos será realizado na Escola de Especialista da Aeronáutica, no período de dois anos. Durante este período, os candidatos aprovados recebem o valor correspondente a R$ 1.199,00 como ajuda de custo. Encerrado o curso, os aprovados adquirem a titulação de terceiro-sargento e garantem o soldo de R$ 3.825,00 .

As inscrições para participar da seleção podem ser realizadas entre 10 horas do dia 26 de julho até as 15 horas do dia 19 de agosto de 2022, pelo endereço eletrônico http://ingresso.eear.aer.mil.br. Para confirmar a inscrição, o candidato deve realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 80,00 até o dia 29 de agosto.