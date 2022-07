As vagas ofertadas pelo Serviço Nacional de Emprego (Sine) no Acre são muito variadas. São 47 oportuniadades em todas as áreas para esta quinta-feira (21) e muitas delas são para trabalhar em um ramal de Xapuri -tratorista, operador de retro-escavadeira e operador de rolo compactador.

São seis vagas de doméstica e 8 de assistente administrativo, entre muitas outras. Encontre a sua hoje.