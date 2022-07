A nova campanha de negociação da Energisa oferece condições especiais de pagamento para clientes com contas de luz atrasadas. Essas facilidades já contribuíram para 1,2 milhão de pessoas, desde 2020, colocarem as contas em dia nos 11 estados onde a empresa atua.

O gerente do departamento comercial da Energisa Acre, Roberto Vieira de Carvalho, frisa que a empresa está aberta a encontrar a melhor solução em parceria com o cliente. “Estamos sensíveis ao momento econômico dos nossos clientes, analisando os débitos e oferendo a melhor condição de negociação possível”, afirma.

Os clientes também podem optar por pagar as contas de energia no cartão de crédito. “Uma das grandes vantagens é acessibilidade e flexibilidade, com parcelamentos que cabem no bolso dos clientes. Tudo pelo WhatsApp Gisa ou outros canais já conhecidos do Grupo”, explica.

Além disto, os clientes que optarem pelo pagamento à vista, terão isenção de 100% em juros de mora, multa e correção monetária. Nesta condição, a redução pode chegar até 50% do valor pendente.

As facilidades de negociação já estão valendo. Os interessados que estejam com contas em atraso podem entrar em contato pelos canais digitais de atendimento, sem precisar sair de casa. É preciso ter em mãos os documentos pessoais (CPF e RG).

Como negociar

Para agilizar o processo de negociação, o cliente pode acessar o link que dá acesso direto à GISA (www.gisa.energisa.com.br), em seguida escolhe o estado e a opção ‘Parcelamento’.

Se preferir, o cliente também pode negociar seus débitos pelo site. Para tanto, basta acessar a Agência Virtual em https://www.energisa.com. br/paginas/login.aspx, realizar o cadastro e selecionar a opção ‘Negociar Dívida’.

Já no APP Energisa On, é só clicar no ícone ‘Parcelamento’.



Canais de Atendimento

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

(disponível no Google Play ou App Store do celular) Site: energisa.com.br

energisa.com.br WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

www.gisa.energisa.com.br Call Center: 0800 647 7196