Expoacre: inscrições para Cavalgada 2022 continuam abertas

Uma das atividades que sempre conta com grande participação de público, movimentando a cidade de Rio Branco, e que antecede a abertura da maior feira de agronegócios do Acre, é a Cavalgada, com seus cavaleiros, amazonas e quadriciclos, assim como juntando participantes nas comitivas e que será realizada este ano no dia 30 de julho.

A Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Acre (SEET) é responsável por cadastrar os participantes que percorrerão o trajeto, com início no Calçadão da Gameleira, seguindo até o Parque de Exposições.

“Os interessados devem se apressar para realizar as inscrições, que serão encerradas na próxima semana. Para quem vai inscrever comitivas, existe um prazo para pagar as taxas e passar pela vistoria”, explica Rita Ramos, técnica em turismo da Seet.

Este ano algumas regras para participação foram alteradas. A condução de quadriciclos não poderá ser feita por menores de idade e só poderá comportar o motorista e um garupa. Além disso, tanto os que irão de quadriciclo quanto a cavalo deverão embarcar o animal ou veículo no parque de exposições, pois estão proibidos de voltar ao local de partida para evitar atrapalhar o fluxo do trânsito. Já quem for de comitiva deverá sair do percurso no Posto do Amapá.

Para se inscrever, os interessados deverão procurar a Seet, localizada na rua Rui Barbosa, no antigo Hotel Pinheiro das 8 às 13h. A vistoria será realizada no dia 29, sexta-feira, das 8 às 18h.