DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Órgão: Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais/Conselho Regional de Medicina Veterinária Estado do Acre

EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONCURSO PÚBLICO

OS INTEGRANTES DA JUNTA GOVERNATIVA INTERINA – CRMV-AC, designados pela Resolução CFMV nº 1447, de 23 de março de 2022, no uso de suas atribuições legais, torna público a convocação dos aprovados no concurso público homologado pelo Edital n° 01/2018, conforme a seguir:

1. Relação de candidato convocado, conforme ordem de classificação:

Cargo: Fiscal – CAROLINE MAPELI DAL RIO FONCECA. Lotação: Rio Branco – AC.

2. O candidato relacionado nesta convocação deverá comparecer na sede do CRMV-AC, sito à Rua Major Ladislau Ferreira, nº 367, Bairro Dom Giocondo, CEP: 69.900-279 – Rio Branco – Acre, Telefone: (68) 3224-5570, em até 10 (dez) dias contados da ciência deste, no horário das 08:00 as 12:00 ou das 13:00 às 16:30 horas, munido dos documentos elencados no item 13.2.2 do Edital, sob pena de perder o direito de contratação.

HELIO BLUME

JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO

Junta Governativa