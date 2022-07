A Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres do Acre (SEASDHM), em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, realizou, nesta terça-feira, 19, em Rio Branco, uma palestra sobre educação financeira para mulheres.

Tendo como público-alvo cidadãs que desejam empreender, o objetivo do evento foi contribuir com a autonomia econômica da parcela feminina da população, fomentando seu desenvolvimento econômico e social.

Ministrada pela gerente de contas, Elionai Santos, por meio da Aliança Empreendedora, organização social que realiza projetos de apoio a microempreendedores de baixa renda, a palestra apresentou informações de fácil entendimento, usando situações cotidianas e orientando o público para escolhas conscientes ao administrar o dinheiro.

A transmissão foi realizada de maneira híbrida, virtualmente por meio do canal do Youtube da Aliança Empreendedora, e presencialmente no Cine Teatro Recreio. Em Cruzeiro do Sul, a palestra foi multiplicada na Universidade Aberta do Brasil e, em Brasileia, no Centro de Convivência de Idoso. A estimativa é de que foram alcançadas 560 acreanas.

Na capital, migrantes acolhidas pelo abrigo estadual locado na Chácara Aliança também foram convidadas para assistir à palestra.

A diretora de Políticas para Mulheres da SEASDHM, Claire Cameli, exaltou a ação: “Utilizando uma linguagem de fácil compreensão, a palestra abordou a importância de se ter maior consciência na administração do dinheiro”.