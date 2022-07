Foi publicado o resultado provisório da prova discursiva do edital MP AC Promotor, cuja aplicação ocorreu no dia 26 de junho.

Os candidatos poderão ter acesso à imagem das provas discursivas, aos espelhos de avaliação e interpor recurso contra o resultado das 10 horas do dia 20 às 18 horas do dia 21 de julho de 2022, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso do Cebraspe.

O edital MP AC Promotor traz a oferta de 10 vagas para Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Acre, com remuneração inicial de R$ 30.404,42.

O edital MP AC Promotor foi retificado. A nova alteração deu quanto à prova de tribuna, que valerá 10,00 pontos e terá caráter classificatório – e não eliminatório como dizia o edital de abertura-, objetivando aferir a capacidade de exposição oral do candidato. Será eliminado o candidato que não comparecer para a prova.

Clique para acessar o Resultado_preliminar_AC.pdf