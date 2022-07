Milhares atendidos dia e noite com aeródromo de Porto Walter

Nesta terça-feira, por volta das 3 horas da madrugada, uma aeronave de empresa particular contratada pelo Estado aterrissou no aeródromo de Porto Walter, para realizar a transferência de mais um paciente que necessitava de tratamento fora do domicílio. A reforma da unidade, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou a manutenção da pista de pouso e a nova iluminação do aeródromo.

Foram investidos mais de R$ 4 milhões na obra e os procedimentos de pouso e decolagem durante o dia e a noite estão beneficiando cerca de 40 mil pessoas. O aeródromo havia sido interditado em 2019, por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por não oferecer segurança a passageiros e aeronaves, e por anos a pista de pouso não recebia manutenção estruturante, apenas serviços de tapa-buracos.

Após o Estado apresentar um plano de recuperação para a pista, foram realizadas as correções necessárias para a volta das operações, que receberam a liberação, por parte da Anac, para utilização do aeroporto. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União nº 6060, do dia 5 de outubro de 2021.