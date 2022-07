Inscrição para QTPA da Marinha até 21 de agosto; saiba mais

A Marinha do Brasil lançou edital de concurso público para admissão ao Quadro Técnico de Praças da Armada, que terá entre suas possibilidades o trabalho com submarinos e instalações nucleares. As inscrições começam no dia 25 de julho e poderão ser feitas no site até o dia 21 de agosto.

São 10 vagas para aqueles que têm formação técnica nas áreas de Eletroeletrônica e Mecânica. Os aprovados ingressarão na graduação de Terceiro-Sargento, podendo chegar até a de Suboficial, e receberão capacitação para trabalhar nas áreas de Comunicações Interiores, Eletricidade, Máquinas e Motores.

Na primeira etapa do concurso, serão aplicadas uma prova objetiva com 50 questões e uma redação. Aqueles que forem aprovados para as fases complementares passarão por etapas como Teste de Aptidão Física, Inspeção de Saúde e Avaliação Psicológica. Todos os critérios e índice dessas avaliações estão descritos no edital.

Concurso Público para Ingresso no Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA) – 2022

10 vagas

Período de inscrições: 25/07/22 a 21/08/22

Taxa: R$ 75,00

Data da Prova: 23/10/22

Saibam mais em https://www.ingressonamarinha.mar.mil.br/