Foi realizada na manhã desta última terça-feira, 19, no Hospital do Idoso, localizado na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, uma capacitação para os técnicos de enfermagem voltada para o banho no leito dos pacientes.

“A finalidade dessa capacitação é trazer conforto tanto para o paciente quanto para a equipe, otimizando o trabalho ofertado na enfermaria, com foco no banho no leito dos pacientes. Essa é uma iniciativa da gestão, que sempre tem atuado pelo bem-estar do paciente”, destacou a chefe do Hospital do Idoso, Sneyla Santos.

De acordo com o palestrante José Rodrigues, representante hospitalar que atua há 35 anos com capacitação, o procedimento anterior, que é o banho no leito, demora em média 40 minutos. Já o novo procedimento, que ocorre por meio do banho seco, dura apenas 8 minutos.

“Nossa função é minimizar o trabalho do profissional dentro do hospital. O banho seco traz muitos benefícios. Além da duração, não ocorre hipotermia do paciente, um kit de esponja é o suficiente para higienizar, o paciente tem a hidratação da derme, os curativos que ficam até sete dias não precisam ser trocados, ou seja, é uma qualidade na higienização”, afirmou.

A hipotermia é quando a temperatura corporal está menor que 35ºC, o que acontece quando o corpo perde mais calor do que pode gerar, sendo normalmente causada pela permanência prolongada em ambientes muito frios.