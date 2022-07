Estado publica resultados finais de exame médico, perícia PcD e convoca para investigação criminal e social candidatos do concurso do ISE do Acre

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), torna públicos os editais nº 031 Seplag/ISE e nº 032 Seplag/ISE, que divulgam as respostas aos recursos e os resultados finais do exame médico e toxicológico e da perícia médica para os candidatos que se declararam pessoas com deficiência (PcD), e realiza a convocação para a investigação criminal e social referente ao concurso, para provimento de vagas de nível médio e superior do concurso do ISE.

Para a investigação criminal e social, é preciso apresentar os seguintes documentos: cópia do certificado de reservista, duas fotos 5×7 coloridas, comprovante de endereço e certidões negativas de antecedentes expedidos pelos órgãos citados no certame.

As respostas aos recursos contra os resultados preliminares do exame médico e toxicológico e da perícia médica para os candidatos que se declararam PcD estão disponíveis para consulta no site: www.ibade.org.br

No resultado final, o candidato que não for considerado com deficiência na perícia médica será removido da listagem de pessoas com deficiência e passará a constar somente na lista de classificação da ampla concorrência, se houver posicionamento para vaga.

A seleção será coordenada pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade).

