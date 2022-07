Defesa divulga aprovados em seleção para Desenhista de CAD

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Órgão: Ministério da Defesa/Comando do Exército/Comando Militar do Nordeste/1º Grupamento de Engenharia

EDITAL PSS/PCTD Nº 1, DE 6 DE MAIO DE 2022

O 1º Grupamento de Engenharia homologo o Resultado Final do presente Processo Seletivo Simplificado dos candidatos às funções de Desenhista de CAD e Engenheiro Civil, em conformidade com a alínea “b” do item 15. e com o Anexo A do Edital PSS/PCTD Nº 1/2022 DE 06 DE MAIO DE 2022.

a. Classificação Geral

– Desenhista de CAD:

1º ANGÉLICA DE ANDRADE CAMPOS

2º ROSANA MARIA DE SOUSA JACÓ

3º ANA MARIA MARTINS SULPINO SANTOS

4º ERICK EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

5º DANIELLE LUCENA DE ANDRADE GOMES

– Função de Engenheiro Civil

Não houve candidatos classificados como aptos para a função de Engenheiro Civil.

Observações:

a. Os candidatos autodeclarados Negros serão convocados para contratação somente se as quantidades de vagas abertas forem em número suficiente para aplicar a proporcionalidade prevista na Lei n° 12.990, de 9 de junho de 2014, conforme regulado no item 7 do Edital.

b. Os candidatos autodeclarados com Deficiência serão convocados para contratação somente se as quantidades de vagas abertas forem em número suficiente para aplicar a proporcionalidade prevista na Lei n° 12.990, de 9 de junho de 2014, conforme regulado no item 8 do Edital.

c. Os candidatos desta relação devem manter seus contatos atualizados (e-mail, endereço residencial e telefone) para serem convocados para contratação, conforme regulado no item 14 do Edital, tão logo a vaga seja aberta para a função desejada.

João Pessoa-PB, 20 de julho de 2022.

GENERAL DE BRIGADA GUILHERME LANGARO BERNARDES

Comandante do 1º Grupamento de Engenharia