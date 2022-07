Médicos fazem treinamento no hospital de campanha para tratamento de covid-19 do Complexo Esportivo do Ibirapuera.

O concurso da Secretaria de Saúde do Acre terá vagas não previstas no edital, como biomédico, gestor em saúde coletiva e técnico em enfermagem, além da ampliação do número de vagas para dentista.

A informação consta de nota pública divulgada na noite desta quarta-feira (20) pela secretária de Saúde, Paula Mariano, afirmando que o novo regramento se baseia em informe do Tribunal de Contas do Estado.

Leia:

Nota Pública

Diante da publicação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, em 6 de julho de 2022, e após nova avaliação das vacâncias existentes, foi possível realizar a inclusão de cargos anteriormente não previstos na publicação do EDITAL Nº 001 SEPLAG/ SESACRE, DE 24 DE JUNHO DE 2022, como: biomédicos, gestor em saúde coletiva e técnico de enfermagem, bem como a ampliação do número de vagas, como para cirurgião dentista.

É de fundamental importância destacar que a Secretaria de Estado de Saúde, no âmbito de sua competência legal, tem o compromisso de garantir a prestação de serviços de qualidade à população acreana.

Paula Mariano

Secretária de Estado de Saúde