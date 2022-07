Trabalhos avançam no Ramal Rio Pardo para escoamento de banana

O Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), executa serviços de melhorias em mais de 30 quilômetros do Ramal Rio Pardo, em Tarauacá.

“Continuamos com a execução dos serviços nos ramais, e a parceria tem garantido o acesso e o escoamento da produção de banana”, destacou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Além de garantir a trafegabilidade do local, a prefeitura e o Estado trabalham para levar a implantação do Programa Luz para Todos. No ramal, têm sido realizados serviços de saídas d’água, retirada de pontos críticos, limpeza e estabilização.

“Serviços necessários para facilitar a vida de quem mais precisa de melhorias”, afirmou o gerente da regional Tarauacá-Envira, André Correia.

O prefeito em exercício, Raimundo Maranguape, esteve no local junto com o secretário de Obras, Rosenir Arcenio e o gerente da regional, acompanhando o andamento dos serviços.

“Todos sabem da importância da abertura dos ramais. Estamos com cinco frentes de serviços na zona rural. Garantir a trafegabilidade dos nossos produtores é vital para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou o secretário de Obras do município, Rosenir Arcenio.

As equipes continuam executando obras de melhorias e conservação das estradas vicinais do município. As intervenções visam garantir o acesso dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais.