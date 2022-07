Brilho, alegria e muita diversão: o sucesso do Arraial Cultural

Após seis noites de sucesso, o Arraial Cultural promovido pelo Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet) chegou ao fim de sua 21° edição na noite deste último domingo, 17.

O encerramento do evento contou com apresentação e entrega das premiações às campeãs do Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas 2022

O público ainda pôde dançar e cantar com os shows de Renato Moraes e Banda, do Grupo Pimenta de Cheiro e, fechando as apresentações musicais, do artista Álamo Kário e Banda.

As rodadas de bingos foram as atrações mais prestigiadas pelo público durante o evento.

A organização e a grande audiência do público marcaram esta edição do Arraial Cultural. Mais de 35 mil pessoas passaram pelo local durante as seis noites.

Para o presidente da FEM, Manoel Pedro de Souza Gomes, o arraial marca a retomada dos acontecimentos culturais promovidos pelo Estado, após dois anos de pandemia.

“Esse evento tem um grande significado, pois marca o retorno das ações culturais promovidas pelo Estado, por meio da fundação, e do Concurso Estadual de Quadrilhas, que não acontecia desde 2017, e agora temos a oportunidade de estarmos nos confraternizando e celebrando a vida”, destaca.

Manoel Pedro ainda aproveitou para agradecer ao público e aos brincantes das juninas por abrilhantarem ainda mais a festa.

“A população está de parabéns por ter comparecido, pois este evento oferece uma opção de lazer e acesso à cultura, e quero registrar minha gratidão a todos os brincantes e coordenadores das 11 Juninas que estiveram conosco aqui, trazendo alegria e energia nas seis noites”, enfatiza.