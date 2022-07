Acre antecipa salários de julho e anuncia pagamento da 1ª parcela do 13º para servidores inativos e ativos nos dias 26 e 28

A Secretaria de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) anunciou nesta terça-feira, 19, que o Estado vai antecipar o pagamento dos proventos correspondentes ao mês de julho e da primeira parcela do 13º dos servidores públicos ativos e inativos do Estado. O pagamento se dará na próxima terça-feira, 26, para os servidores inativos, e na quinta-feira, 28, para os ativos.

Os servidores devem atentar para o pagamento da primeira parcela do 13º, que neste momento será líquido, com os correspondentes descontos subtraídos apenas na segunda parcela, que será paga em dezembro.

Ao todo, com antecipação de 50% do pagamento do 13º, serão contemplados 50.136 servidores, que juntos receberão mais de R$ 107,2 milhões. Já o pagamento da folha de julho contempla 54.173 servidores, com valor superior a R$ 313,6 milhões. No total serão inseridos na economia acreana mais de de R$ 420,9 milhões, que deverão circular na maior feira agropecuária do estado, a Expoacre, que se inicia no fim do mês.