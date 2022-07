Perpétua entre os mais influentes do Congresso, diz pesquisa

Pelo terceiro ano consecutivo, a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) integra a lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. A pesquisa foi divulgada neste sábado, 16, pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP).

Esta é a primeira vez que Perpétua aparece como única parlamentar do Acre. Vale destacar que a pesquisa envolve os 594 parlamentares do Congresso Nacional, entre deputados e senadores.

Segundo o DIAP, os “Cabeças” do Congresso Nacional são aqueles parlamentares que conseguem se diferenciar dos demais pelo exercício de todas ou algumas das qualidades e habilidades do processo legislativo. A lista demonstra quem são os operadores-chave do processo político-institucional-parlamentar e divulga os nomes dos deputados e senadores que compõem a elite parlamentar do Congresso Nacional.

Entre os atributos que caracterizam um protagonista do processo legislativo, destacam-se a capacidade de conduzir debates, negociações, votações, articulações e formulações, seja pelo saber, senso de oportunidade, eficiência na leitura da realidade, que é dinâmica, e, principalmente, facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando a repercussão dessas, e tomada de decisão.

“É uma honra está mais uma vez na lista dos 100 Cabeças do Congresso, a lista dos mais influentes. Amor e coragem tem sido nossa forma de trabalhar na defesa de um Acre e um Brasil mais justo. Essa visibilidade política e reconhecimento é a colheita dos bons frutos. Me anima a continuar lutando o bom combate”, disse.