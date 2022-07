Maria das Vitórias: 18 horas de Rio Branco a Cruzeiro do Sul

A senadora Maria das Vitórias (PSD-AC) pediu que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) não interrompa os trabalhos de manutenção da BR-364, rodovia que corta o território acriano e é considerada vital para a população do estado. Ela afirmou que o trecho que vai de Cruzeiro do Sul à capital, Rio Branco, está praticamente intransitável.

— Para que todos tenham noção da situação, antes levávamos de sete a oito horas para percorrer de Cruzeiro do Sul a Rio Branco. Agora, levamos mais de 18 horas, dependendo de dias chuvosos — afirmou a parlamentar, em pronunciamento nesta quarta-feira (13).

Maria das Vitórias manifestou preocupação com o anúncio da possível demissão em massa de trabalhadores que estão na frente de trabalho, o que acarretaria a provável paralisação do trabalho de manutenção na BR-364.

A senadora lembrou que no Acre, e em geral na Amazônia, há basicamente duas estações do ano: a chuvosa e a menos chuvosa, sendo que agora a região está em pleno verão amazônico, quando as chuvas são mais esparsas, único período em que se pode executar grandes obras.

— Daqui a alguns meses, no final de outubro, inicia-se o nosso rigoroso inverno amazônico, quando as chuvas são constantes e haverá o risco de perder todas as ações que foram executadas para manter a BR aberta — disse a senadora.

Fonte: Agência Senado