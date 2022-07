Durante uma semana, Rio Branco será o palco do Curso de Instrução de Nivelamento e Conhecimento (INC Florestal), destinado a bombeiros militares do Acre e de outros estados.

A ação está sendo promovida pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e pelo Corpo de Bombeiros Militares (CBMAC), e teve sua aula inaugural na manhã desta segunda-feira, 19, no auditório do Colégio Dom Bosco.

O curso aborda o ciclo de mobilização da Operação Guardiões do Bioma e ações contra as queimadas na Amazônia, do Ministério da Justiça, e conta com a participação da Força Nacional.

“A Amazônia é rústica, difícil, qualquer operação nessa região demanda esforço, resiliência e competência. Aproveitem a oportunidade dessa instrução para desenvolver um bom trabalho”, afirmou o titular da Sejusp, Paulo Cézar Rocha, na abertura do evento, que se encerra na segunda-feira, 25.

Bombeiros militares do Acre, Rio Grande do Sul, Sergipe, Amapá e Paraíba irão participar de diversas atividades, como instrução técnica no combate ao incêndio florestal, atendimento pré-hospitalar e princípios de sobrevivência na selva.

“O trabalho conjunto das organizações para o oferecimento desse curso beneficia a população acreana”, frisou o comandante-geral do CBMAC, Charles Santos.