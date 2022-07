Acontece no dia 21 de julho, quinta-feira, às 15h (horário de Brasília), no canal do Senac no Youtube (www.youtube.com/SenacRecomenda) uma live com Nina Silva, Nina Valentini e Ricardo Dornelles. Essas três personalidades que entendem de sucesso vão bater um papo sobre empreendedorismo, protagonismo, inovação e criatividade.

Você vai entender como ter atitude empreendedora pode mudar a sua trajetória profissional e causar transformação social e inovação. Conheça nossos convidados:

Nina Silva | CEO do Movimento Black Money e D´Black Bank, além de empresária, conselheira administrativa e colunista, Nina já foi reconhecida com prêmios nacionais e internacionais, como Forbes Brasil e Women in Tech Global Awards.

Nina Valentini | Presidente do Movimento Arredondar, é referência quando o assunto é empreender com propósito. Coprodutora do documentário “Um Novo Capitalismo”, Nina mostra a ascensão de negócios sociais pelo mundo.

Ricardo Dornelles | Chef de cozinha, ex-docente e treinador do Senac, Ricardo foi vencedor da medalha de bronze na WorldSkills Competition 2015 e da etapa nacional do Bocuse D´Or. Atualmente, está à frente da operação de três restaurantes no Rio Grande do Sul.