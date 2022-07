Os interessados em compor a Rede Nacional de Certificadores (RNC) para executar as atividades de certificação dos procedimentos de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 podem se inscrever pelo Sistema RNC, até o dia 22 de julho. A inscrição é direcionada aos servidores públicos do Poder Executivo Federal e aos docentes das redes públicas de ensino estaduais e municipais em exercício da docência em 2022. Os profissionais irão atuar na certificação dos procedimentos de aplicação das provas do Enem, nos dias 13 e 20 de novembro.

Para se inscrever, o interessado deve ter, como formação mínima, o ensino médio e não pode estar inscrito como participante no Enem 2022. No momento da inscrição, o docente deve preencher a declaração de docência disponível no Sistema da RNC, informando nome, CPF, matrícula, cargo que ocupa, secretaria de Educação a que está vinculado, nome da escola em que atua, turnos, número de turmas, carga horária total, local e data.

A declaração deverá obrigatoriamente ser anexada ao sistema em formato PDF e com tamanho máximo de 2 MB. Esse documento deverá ser assinado e carimbado pelo gestor ou o diretor da escola em que o professor trabalha, conforme previsto no Edital n.º 49, de 23 de junho de 2022.

As inscrições confirmadas serão divulgadas no dia 22 de agosto e a lista com os interessados aptos para a capacitação, em 9 de setembro, ambos na Página de Acompanhamento. A data da capacitação será informada no e-mail cadastrado, posteriormente, aos interessados que cumprirem os requisitos exigidos no edital.

