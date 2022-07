Expoacre 2022 quer avançar capacitação de produtores e técnicos nas cadeias econômicas do agronegócio acreano

Um circuito de conhecimentos sobre a cafeicultura, seminário sobre a cadeia produtiva do leite do Acre, e o curso de mecanização de trator fazem parte da programação institucional da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) na Expoacre 2022, no Parque de Exposições, localizado no 2º Distrito de Rio Branco.

A programação visa capacitar técnicos e extensionistas que atuam na cadeia de café, tendo em vista as respectivas tecnologias, além disso, os cursos contribuem para a atualização dos conhecimentos objetivando a formação de multiplicadores na cadeia produtiva do Acre.

“Os cursos objetivam aprimorar o planejamento e a execução das atividades de campo, além de fortalecer cada cadeia produtiva”, disse o titular da pasta, Edivan Azevedo.

Há uma expectativa para capacitar 80 produtores rurais, e 40 técnicos.

A programação



Curso de mecanização de trator, as palestras serão realizadas em dois períodos: de quarta-feira, 27, a sexta, 29, e de segunda, 1 a terça-feira,2.

Local: Auditório do Parque de exposições

Circuito tecnológico da cafeicultura será realizado a partir de quarta-feira, 3 a sexta, 5.

Local: Auditório do MAPA

Ciclo de palestra sobre cafeicultura, nos dias 3,quarta-feira, e 4, quinta.

Local: Auditório do Parque de exposições

Seminário da cadeia produtiva do leite, dia 1, segunda-feira, das 8h às 12h.

Local: Parque de exposições da Expoacre

A Sepa tem o apoio das instituições de Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae-Ac), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) do Acre e Rondônia, Universidade Federal do Acre (Ufac), Instituto Federal do Acre(Campus de Sena Madureira), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).